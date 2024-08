10 najlepszych książek dla CEO: Odblokuj wiedzę o przywództwie, aby odnieść sukces

Czy wiesz, że Warren Buffet zaleca czytanie 500 stron dziennie? Albo że Bill Gates pochłania 50 książek rocznie? A co z faktem, że Mark Cuban spędza 3 godziny dziennie na czytaniu książek?

Niektórzy z liderów odnoszących największe powodzenia na świecie traktują czytanie bardzo poważnie. I jest ku temu dobry powód. Ponieważ nowe rozwiązania przynoszą transformacje wszędzie - od technologii, przez łańcuchy dostaw, po sam porządek świata - ważniejsze niż kiedykolwiek jest, aby CEO traktowali priorytetowo ciągłe uczenie się i rozwój. Książki dla CEO to świetny sposób do zrobienia tego! 📖

Prowadzenie biznesu w dzisiejszych czasach wymaga wiedzy przekrojowej. Poznanie historii i psychologii ludzkiej jest tak samo ważne, jak strategia biznesowa i przywództwo. Liderzy biznesu sięgają po książki dla CEO, aby zebrać cenne spostrzeżenia i perspektywy na te tematy.

Oto kilka korzyści płynących z czytania książek dla prezesów:

Czytając książki, dyrektorzy generalni mogą być na bieżąco z nowymi technologiami, trendami i wyzwaniami i odpowiednio dostosować swoje strategie rozwoju

Poszerzanie wiedzy i umiejętności: Książki oferują wiedzę na różne tematy związane z przywództwem, takie jak zarządzanie projektami, finanse, komunikacja i negocjacje. Mogą one pomóc dyrektorom generalnym poszerzyć swoje umiejętności i stać się wszechstronnymi liderami

Rozwijanie krytycznego myślenia: Czytanie złożonych, trudnych materiałów może wzmocnić umiejętności krytycznego myślenia, umożliwiając CEO zarządzanie problemami, ocenę różnych opcji i podejmowanie rozsądnych decyzji

Poprawa umiejętności komunikacyjnych: Czytanie dobrze napisanych książek może poprawić zrozumienie języka i tego, jak skutecznie używać go jako lider. Wiele książek dla CEO oferuje również wskazówki dotyczące empatycznej i skutecznej komunikacji

Inspiruj się: Nawet jeśli nie jesteś jeszcze dyrektorem zarządzającym, czytanie o tym, co sprawia, że ludzie odnoszą powodzenie i jak pokonują wyzwania, może być potężnym źródłem inspiracji. Podczas budowania powodzenia w karierze, książki o zarządzaniu i przywództwie mogą być potężnym motywatorem

Uczynienie z czytania regularnego nawyku może odblokować wgląd w przywództwo, udoskonalić swój styl zarządzania i uzyskać nowe pomysły i praktyczne porady, ostatecznie osiągając cele organizacyjne.

Zrozumienie wartości książek dla dyrektorów generalnych

Książki dla CEO są przeznaczone dla każdego, kto chce osiągnąć sukces w swojej organizacji. Obejmuje to założycieli, nowych liderów biznesu, kierowników najwyższego szczebla i tych, którzy aspirują do pełnienia podobnych ról!

Oto kilka sposobów, w jakie książki dla CEO przyczyniają się do powodzenia przywództwa:

Budowanie silnych teamów i wspieranie współpracy: Ten wspólny temat zagłębia się w strategie takie jak skuteczna komunikacja, oddelegowanie, wzmocnienie pozycji i budowanie zaufania. Stosując te koncepcje, dyrektorzy generalni mogą promować pracę zespołową, zwiększać wydajność i uwalniać pełny potencjał swoich teamów

Strategiczne podejmowanie decyzji i zarządzanie ryzykiem: W burzliwej gospodarce światowej, wielcy liderzy posiadają umiejętności przywódcze, które pozwalają im poruszać się w warunkach niepewności i podejmować krytyczne decyzje, gdy zajdzie taka potrzeba. Książki CEO zawierają informacje na temat ram analitycznych, strategii oceny ryzyka i rozwoju długoterminowej wizji. Liderzy biznesu mogą oprzeć się na tych lekcjach, aby poprowadzić swoje firmy w kierunku zrównoważonego wzrostu

Innowacyjność i zdolność adaptacji: Wiele książek CEO pokazuje, w jaki sposób liderzy biznesu mogą przyjmować zmiany, pielęgnować kreatywność i wypróbowywać nowe pomysły. Budując kulturę firmy skoncentrowaną na innowacjach, mogą reagować na zmiany rynkowe, wykorzystywać szanse i utrzymywać przewagę konkurencyjną

Etyczne przywództwo i społeczna odpowiedzialność biznesu: Dobrze prosperujące firmy są zazwyczaj prowadzone przez liderów biznesu, którzy wyróżniają się w podejmowaniu decyzji, zrównoważonych praktykach i zaangażowaniu interesariuszy. Przestrzegając tych zasad, CEO mogą budować zaufanie wśród pracowników, niestandardowych klientów i społeczności

Dobrze prosperujące firmy są zazwyczaj prowadzone przez liderów biznesu, którzy wyróżniają się w podejmowaniu decyzji, zrównoważonych praktykach i zaangażowaniu interesariuszy. Przestrzegając tych zasad, CEO mogą budować zaufanie wśród pracowników, niestandardowych klientów i społeczności Rozwój osobisty i odporność: Samoopieka, zarządzanie stresem i równowaga między życiem zawodowym a prywatnym są tak samo ważne dla dyrektorów generalnych, jak dla wszystkich innych. Dbając o siebie, psychicznie, fizycznie i duchowo, liderzy biznesu mogą rozwijać odporność, empatię i równomierne myślenie pod silną presją

Polecane książki dla CEO i ich wpływ

Jeśli szukasz rekomendacji książek dla CEO, które zwiększą twoje umiejętności przywódcze i rozwój osobisty trafiłeś we właściwe miejsce!

Oto nasza lista 10 najlepszych książek CEO na powodzenie w przywództwie. ✍🏻

1. Pięć dysfunkcji zespołu Patricka Lencioniego

przez Amazon

Autor: Patrick Lencioni

Patrick Lencioni Liczba stron: 230

230 Rok wydania: 1994

1994 Szacowany czas czytania: 3 godziny i 49 minut

3 godziny i 49 minut Idealna dla: prezesów, dyrektorów Businessu i aspirujących liderów

prezesów, dyrektorów Businessu i aspirujących liderów Oceny: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Książka Lencioniego to mistrzowska lekcja budowania wydajnych teamów.

Ujawnia on w niej pięć dysfunkcji, które tworzą słabo działające Teams. Brak zaufania, strach przed konfliktem, brak zaangażowania, unikanie odpowiedzialności i nieuwaga w stosunku do wyników są głównymi przeszkodami omawianymi przez Lencioniego.

Poprzez wciągającą historię, Lencioni oferuje praktyczne narzędzia do budowania spójnej jednostki, w której zaufanie, konflikt, commit, odpowiedzialność i wyniki mają wartość. To poradnik budowania zespołu w przebraniu wciągającej historii.

Książka ta dostarcza praktycznych narzędzi dla dostawców i członków teamów. Oferuje praktyczne strategie budowania spójnej kultury i powodzenia firmy, w której komunikacja jest otwarta, a szacunek wzajemny.

Cytat z książki:

**To takie proste. Kiedy ludzie nie wyrażają swoich opinii i nie czują, że zostali wysłuchani, tak naprawdę nie będą się angażować

Patrick Lencioni

Kluczowe wnioski

Liderzy odgrywają kluczową rolę w tworzeniu zdrowej kultury zespołu Budowanie zaufania, wspieranie zdrowego konfliktu, zapewnienie zaangażowania, promocja odpowiedzialności i nadawanie priorytetów wynikom przyczyniają się do spójności zespołu Aby pomóc firmie odnieść sukces, wielcy liderzy koncentrują się na rozwiązywaniu dysfunkcji w swoim zespole i przekształcaniu jego dynamiki

Co mówią czytelnicy:

"Jako konsultant, który pracował z setkami zespołów w dużych i małych organizacjach, mogę zaświadczyć, że model przedstawiony w "Pięciu dysfunkcjach zespołu" jest zarówno trafny w swojej podstawowej diagnozie dysfunkcjonalności zespołu, jak i jest tak wszechobecny jak sama ludzka natura"

2. Cztery umowy autorstwa Don Miguela Ruiza

przez Amazon

Autor: Don Miguel Ruiz

Don Miguel Ruiz Liczba stron: 160

160 Rok wydania: 1997

1997 Szacowany czas czytania: 2 godziny i 40 minut

2 godziny i 40 minut Idealna dla: Liderów na wszystkich poziomach

Liderów na wszystkich poziomach Oceny: 4.7/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Kto by pomyślał, że książka samopomocy oparta na starożytnej mądrości Tolteków może mieć tak duży wpływ na aspirujących liderów?

Ta książka jest książką CEO, ponieważ przedstawia cztery proste, ale potężne umowy, które mogą radykalnie zmienić twoje życie i doprowadzić do większego szczęścia, wewnętrznego spokoju i osobistej wolności.

Te cztery umowy to: bądź nieskazitelny w swoich słowach, nie bierz niczego do siebie, nie przyjmuj założeń i zawsze do zrobienia najlepiej jak potrafisz.

Umowy te nie są łatwymi rozwiązaniami, ale trwającymi całe życie podróżami samopoznania. Każda z umów stanowi wyzwanie, aby porzucić ograniczające przekonania i wykorzystać swój prawdziwy potencjał.

Cytat z książki:

Nic, co robią inni, nie wynika z ciebie. To, co inni mówią i do zrobienia jest projektem ich własnej rzeczywistości, ich własnego snu. Kiedy jesteś odporny na opinie i działania innych, nie będziesz ofiarą niepotrzebnego cierpienia

Don Miguel Ruiz

Kluczowe wnioski

Mów uczciwie i zgodnie z prawdą Uświadom sobie, że działania i słowa innych osób dotyczą bardziej ich niż ciebie Rozpoznaj, że założenia mogą prowadzić do nieporozumień i niepotrzebnego cierpienia Dąż do doskonałości we wszystkim, co robisz, ale pamiętaj, że to, co najlepsze, może się zmieniać z dnia na dzień

Co mówią czytelnicy:

"W tradycji Castanedy, Ruiz destyluje istotną mądrość Tolteków, wyrażając z jasnością i nieskazitelnością, co to znaczy dla mężczyzn i kobiet żyć jako pokojowi wojownicy we współczesnym świecie"

3. Lincoln o przywództwie autorstwa Donalda T. Phillipsa

przez Amazon

Autor: Donald T. Phillips

Donald T. Phillips Liczba stron: 188

188 Rok wydania: 1992

1992 Szacowany czas czytania: 3 godziny

3 godziny Idealna dla: CEO i aspirujących liderów

CEO i aspirujących liderów Oceny: 4.8/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Mówi się, że jest to pierwsza książka, która bada unikalne zasady przywództwa Abrahama Lincolna, 16. prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Książka czerpie z życia, przemówień i działań Lincolna, aby zaoferować lekcje i spostrzeżenia na temat skutecznego przywództwa Lincoln powiedział kiedyś: "Chodzę powoli, ale nigdy się nie cofam" Książka pokazuje, w jaki sposób prezydent Lincoln był przykładem celowego i postępowego stylu przywództwa. Podkreśla również jego nacisk na uczciwość i jasną, przejrzystą komunikację - obecnie dobrze ugruntowaną koncepcję w świecie biznesu.

Dzięki anegdotom i ponadczasowej mądrości, książka ta pozostaje klasycznym przewodnikiem coachingowym CEO, który zachęca prezesów do przewodzenia w sposób celowy i odporny.

Cytat z książki:

Chwytam ideę dwoma zmysłami. Ale kiedy czytam na głos, słyszę to, co jest czytane i widzę to, a więc dwa zmysły to odbierają i pamiętam to lepiej, jeśli nie rozumiem tego lepiej

Donald T. Phillips

Kluczowe wnioski

Wielcy liderzy uosabiają cechy i wartości, których oczekują od członków swoich zespołów Budowanie zaufania poprzez przejrzystość i etyczne zachowanie jest kluczowe dla skutecznego przywództwa i powodzenia w biznesie Liderzy powinni być w stanie przedstawić przekonującą wizję i zmobilizować swój zespół do osiągnięcia wspólnych celów

Co mówią czytelnicy:

"Kupiłem tę książkę, ponieważ podpowiedziała mi to rozmowa na temat pokory w przemówieniu Lincolna w Gettysburgu. Chciałem przeczytać więcej o przywództwie Lincolna podczas wojny secesyjnej. Ta książka była dobra. Autor wykonał świetną robotę, udostępniając przywództwo Lincolna w prowadzeniu naszego kraju przez jeden z najciemniejszych okresów w naszej historii"

4. Nowa strategiczna sprzedaż autorstwa Roberta B. Millera, Stephena E. Heimana i Tada Tuleji

przez Amazon

Autorzy: Robert B. Miller, Stephen E. Heiman i Tad Tuleja

Robert B. Miller, Stephen E. Heiman i Tad Tuleja Liczba stron: 448

448 Rok wydania: 1985

1985 Szacowany czas czytania: 8 godzin i 24 minuty

8 godzin i 24 minuty Idealna dla: Teamów sprzedażowych, strategów sprzedaży i aspirujących liderów sprzedaży

Teamów sprzedażowych, strategów sprzedaży i aspirujących liderów sprzedaży Oceny: 4.4/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



Jeśli szukasz książek CEO, które mogą radykalnie zmienić twoją grę sprzedażową, to może być ta.

Ten klasyk zawiera dynamiczne podejście do zwiększania sprzedaży i poprawy umiejętności sprzedażowych. Wprowadza koncepcję "Win-Win" - koncepcję, która przekształciła skromną firmę stojącą za oryginalnym Strategic Selling, Miller Heiman, w globalnego lidera w rozwoju sprzedaży, z poszukiwanymi pracownikami i imponującą listą klientów.

Książka oferuje pozornie proste, ale często pomijane spostrzeżenia, takie jak "Nie możesz sprzedawać komuś, kto nie może kupić". Prowadzi cię przez taktyki i procesy sprzedaży, z cele możliwe do zrealizowania które pomogą Ci zrozumieć niestandardowe potrzeby klientów i poruszać się w ciągle zmieniającym się świecie biznesu i środowisku sprzedaży.

Cytat z książki:

**Ludzie kupują wtedy i tylko wtedy, gdy dostrzegają rozbieżność między rzeczywistością a pożądanymi przez siebie wynikami

Robert B. Miller, Stephen E. Heiman i Tad Tuleja

Kluczowe wnioski

Sprzedaż oznacza zrozumienie procesu zakupowego klienta i odpowiednie dostosowanie strategii sprzedaży Nie chodzi tylko o sprzedaż, ale o budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji Uświadomienie sobie, że różne sytuacje sprzedażowe wymagają różnych podejść

Co mówią czytelnicy:

"Po raz pierwszy przeczytałem Strategic Selling 30 lat temu, zadzwoniłem do autorów i wdrożyłem tę strategię. W ciągu 18 miesięcy podwoiliśmy przychody, a 20 lat później sprzedaliśmy firmę spółce z NYSE. Główną wartością naszej firmy był nasz proces sprzedaży. Czytałem tę książkę dziesiątki razy i stała się ona moim przewodnikiem"

5. Od dobrego do wielkiego autorstwa Jima Collinsa

przez Amazon

Autor: Jim Collins

Jim Collins Liczba stron: 300

300 Rok wydania: 2001

2001 Szacowany czas czytania: 4 godziny i 59 minut

4 godziny i 59 minut Idealna dla: Aspirujących liderów

Aspirujących liderów Oceny: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Jeśli szukasz książki, która zainspiruje cię do zmiany modelu biznesowego z dobrego na świetny, to jest to właśnie ta pozycja. To lektura obowiązkowa dla prezesów, kadry kierowniczej i aspirujących liderów, którzy chcą osiągnąć trwałą doskonałość.

Collins zmusza liderów branży do zmierzenia się z rzeczywistością, mówiąc: "Skonfrontuj się z brutalnymi faktami, ale nigdy nie trać wiary" Analizuje, w jaki sposób niektóre firmy dokonały skoku do doskonałości biznesowej, ujawniając kluczowe zasady, takie jak "Najpierw kto, potem co" - co oznacza zaangażowanie właściwych ludzi przed ustawieniem kierunku.

Autor przedstawia również ponadczasowe zasady, takie jak "Koncepcja Jeża" i znaczenie wsiadania właściwych ludzi do autobusu. Wielkość to nie tylko wzrost; to wspieranie trwałej praktyki doskonałości.

Ta książka jest pełna praktycznej mądrości i pomocnych wskazówek dla liderów, którzy chcą budować wyjątkowe i trwałe organizacje.

Cytat z książki:

**Wielkość nie jest funkcją okoliczności. Okazuje się, że wielkość jest w dużej mierze kwestią świadomego wyboru i dyscypliny

Jim Collins

Kluczowe wnioski

Budowanie wspaniałej firmy zaczyna się od pozyskania właściwych ludzi na pokładzie i na właściwych licencjach (pozycjach) Wielkie firmy konfrontują się z brutalnymi realiami swojej sytuacji z pewnością siebie, ale zachowują niezachwianą wiarę, że ostatecznie zwyciężą Osiągnięcie wielkości nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale długotrwałym procesem

Co mówią czytelnicy:

"Ta książka Jima Collinsa jest jedną z najbardziej powodzących książek, jakie można znaleźć w dziale "Business" w lokalnej mega księgarni, a biorąc pod uwagę, jak rzekomo mówi ci, jak wziąć tylko dobrą firmę i uczynić ją wielką, nietrudno zrozumieć, dlaczego tak może być"

6. Najdziwniejszy sekret autorstwa Earla Nightingale'a

przez Amazon

Autor: Earl Nightingale

Earl Nightingale Liczba stron: 44

44 Rok wydania: 1956 (jako nagranie mówione)

1956 (jako nagranie mówione) Szacowany czas czytania: 1 godzina 5 minut

1 godzina 5 minut Idealna dla: Aspirujących liderów

Aspirujących liderów Oceny: 4.8/5 (Amazon) 4.4/5 (Goodreads)



The Strangest Secret autorstwa Earla Nightingale'a to motywacyjny klejnot dla początkujących, którzy chcą odkryć tajemnicę powodzenia w biznesie.

Nightingale deklaruje: "Stajemy się tym, o czym myślimy", podkreślając siłę pozytywnego myślenia w osiąganiu celów. Książka ta zachęca dyrektorów generalnych do ustawienia jasnych celów i pracy nad nimi poprzez pozytywne afirmacje i postawę "can-do".

Choć książka ma prawie 70 lat, jej ponadczasowa mądrość współgra z nowoczesnymi poradami dotyczącymi mocy afirmacji, tablic wizji i ustawienia celów. Pokazuje, w jaki sposób celowe skupienie może pomóc ci rozwinąć mentalność lidera, prowadząc cię do niesamowitego powodzenia i transformacyjnych osiągnięć.

Cytat z książki:

**Nawet jeśli nasz dom spłonie, możemy go odbudować. Ale rzeczy, które dostaliśmy za darmo, nigdy nie możemy zastąpić

Earl Nightingale

Kluczowe wnioski

Powinniśmy ustawić jasne i konkretne cele i zapisać je. Powinniśmy również codziennie je przeglądać i podejmować działania, aby je osiągnąć Pozytywne myśli prowadzą do pozytywnych rezultatów, podczas gdy negatywne myśli przyciągają negatywność Konsekwencja w myśleniu i działaniu jest niezbędna do osiągnięcia długoterminowego powodzenia

Co mówią czytelnicy:

"Earl jest prawdopodobnie jednym z ojców założycieli samorozwoju jako konstruktu. Dlatego też, jeśli chcesz poznać prawdziwą lekturę samopomocy, nie szukaj dalej. Świetna książka!"

7. Od siły do siły autorstwa Arthura C. Brooksa

przez Amazon

Autor: Arthur C. Brooks

Arthur C. Brooks Liczba stron: 304

304 Rok wydania: 2022

2022 Szacowany czas czytania: 4 godziny i 24 minuty

4 godziny i 24 minuty Idealna dla: dyrektorów generalnych i menedżerów najwyższego szczebla

dyrektorów generalnych i menedżerów najwyższego szczebla Oceny: 4.4/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



Na szczycie jest samotnie. Nawet doświadczeni dyrektorzy generalni mogą zmagać się z poczuciem izolacji i stagnacji. W tym miejscu From Strength to Strength może pomóc, ponieważ oferuje mapę drogową rozwoju osobistego .

Książka ta ostrzega dyrektorów generalnych przed zbyt długim pozostawaniem w tym samym miejscu. Zachęca ich do adaptacji i wprowadzania innowacji dzięki spostrzeżeniom takim jak "Evolve or Dissolve".

Książka opiera się na własnych doświadczeniach i próbach autora, aby pozostać istotnym i odpornym, i służy jako dobre źródło mentoringu.

Cytat z książki:

Aby być szczęśliwym, gdy się starzejesz, pamiętaj: nie dodawaj tylko odejmuj

Arthur C. Brooks

Kluczowe wnioski

Druga połowa życia nie jest czasem upadku, ale czasem możliwości i rozwoju. Możesz wykorzystać zgromadzoną wiedzę, mądrość i doświadczenie, aby stworzyć wartość i znaczenie dla siebie i innych Otrząsnąć się z uzależnienia od doczesnego powodzenia i nagród, a zamiast tego dążyć do prawdziwego spełnienia Aby znaleźć swój cel w drugiej połowie życia, musisz odpowiedzieć na cztery pytania: W czym jesteś dobry? Do zrobienia czegoś, co kochasz? Do zrobienia czegoś, czego potrzebuje świat? Za co możesz otrzymać wynagrodzenie? Przecięcie tych czterech elementów jest twoim celem

Co mówią czytelnicy:

"Dla "striverów", którzy odnieśli powodzenie, ta książka jest pocieszającym doradcą, który dodaje otuchy przed zmianą swojego życia na nowe ukierunkowanie. Przykłady Brooka i odniesienia historyczne są bardzo przydatne. To świetna lektura."

8. CEO Excellence autorstwa Carolyn Dewar, Scotta Kellera i Vikrama Malhotry

przez Amazon

Autorzy: Carolyn Dewar, Scott Keller i Vikram Malhotra

Carolyn Dewar, Scott Keller i Vikram Malhotra Liczba stron: 384

384 Rok wydania: 2022

2022 Szacowany czas czytania: 5 godzin i 10 minut

5 godzin i 10 minut Idealna dla: dyrektorów generalnych i menedżerów najwyższego szczebla

dyrektorów generalnych i menedżerów najwyższego szczebla Oceny: 4.7/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Jeśli jesteś ciekawy spostrzeżeń starszych partnerów z najbardziej wpływowej na świecie firmy konsultingowej McKinsey & Company, powinieneś przeczytać tę książkę. Pełna anegdot i wywiadów, CEO Excellence ujawnia ukryte spostrzeżenia na temat tego, jak współcześni liderzy myślą, działają i zarządzają konfliktami.

Autorzy CEO Excellence przeprowadzili pogłębione wywiady z szefami niektórych z najbardziej powodzących firm na świecie - w tym Netflix, JPMorgan Chase, General Motors i Sony. Dla osób aspirujących na stanowisko CEO, ten wgląd w umysły czołowych prezesów sprawia, że książka ta jest lekturą obowiązkową.

Możesz także odkryć strategie przywództwa, zasady efektywności organizacyjnej, wskazówki dotyczące utrzymania zaangażowania Tablicy i sposoby na utrzymanie połączeń z interesariuszami.

Cytat z książki:

Podnoszenie na duchu swoich liderów nie dzieje się z dnia na dzień."- Carolyn Dewar, Scott Keller i Vikram Malhotra

Carolyn Dewar, Scott Keller i Vikram Malhotra

Kluczowe wnioski

Bądź odważny, zaakceptuj niepewność i kształtuj przyszłość swojej firmy z jasną wizją. Wielcy dyrektorzy generalni nie muszą opanowywać każdego aspektu biznesu, ale muszą zarządzać i koordynować zróżnicowany zakres obowiązków Podczas gdy wyniki finansowe są ważne, najlepsi dyrektorzy generalni koncentrują się również na wywieraniu pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko

Co mówią czytelnicy:

"Bardzo podobała mi się książka "CEO Excellence" autorstwa Carolyn Dewar. Można ją traktować jako mini-kurs MBA, ponieważ jej wartość wykracza poza C-suite i zawiera cenne lekcje dla każdego w korporacyjnej Ameryce. Dewar i jej partnerzy w pisaniu starali się stworzyć książkę, która szczegółowo opisuje różnicę między dobrymi CEO, a tymi, którzy są naprawdę świetni"

9. Mapa kultury autorstwa Erin Meyer

przez Amazon

Autorzy: Erin Meyer

Erin Meyer Liczba stron: 304

304 Rok wydania: 2014

2014 Szacowany czas czytania: 4 godziny i 48 minut

4 godziny i 48 minut Idealna dla: dyrektorów generalnych i menedżerów najwyższego szczebla

dyrektorów generalnych i menedżerów najwyższego szczebla Oceny: 4.7/5 (Amazon) 4.3/5 (Goodreads)



Czy jesteś dyrektorem generalnym, dyrektorem biznesowym lub kandydatem na CXO, który chce poprawić swoje umiejętności komunikacji międzykulturowej i rozwijać swój globalny biznes? Jeśli tak, to musisz przeczytać otwierającą oczy książkę Erin Meyer.

Książka ta bada wyzwania i możliwości związane z pracą z ludźmi z różnych kultur. Opierając się na swoich rozszerzonych badaniach, Erin Meyer odkrywa sekrety powodzenia współpracy w różnych kulturach.

W dzisiejszych czasach nie jest niczym niezwykłym, że firmy codziennie wchodzą w interakcje z partnerami i interesariuszami rozsianymi po całym świecie. Prowadzenie firmy przez skomplikowaną sieć norm kulturowych i stylów komunikacji może jednak stanowić wyzwanie.

Ujmuje to trafnie: "Zrozumienie różnic kulturowych to coś więcej niż umiejętność, którą warto mieć; to konieczność"

Książka Meyer stanowi narzędzie nawigacyjne i kompas kulturowy dla firm, które chcą prosperować w tym paradygmacie.

Cytat z książki:

**Podczas interakcji z kimś z innej kultury staraj się więcej obserwować, więcej słuchać, a mniej mówić. Słuchaj, zanim zaczniesz mówić i ucz się, zanim zaczniesz działać

Erin Meyer

Kluczowe wnioski

Różne kultury mają różne preferencje dotyczące stylów komunikacji, w zakresie od jawnych do ukrytych Zrozumienie kulturowych oczekiwań dotyczących informacji zwrotnych pomaga w skuteczniejszym zarządzaniu Teams i poszczególnymi osobami Dostosowanie strategii perswazyjnych do preferencji kulturowych zwiększa ich skuteczność

Co mówią czytelnicy:

"Erin opowiada nam historie, wyciąga z nich zasady i ułatwia zrozumienie, co oznacza praca międzykulturowa. Czytanie i stawianie się w wielu sytuacjach opisanych w książce było wspaniałym doświadczeniem edukacyjnym"

Rola literatury w planowaniu strategicznym i podejmowaniu decyzji

Właściwa książka we właściwych rękach może zmienić świat. Wielu światowych liderów przypisuje przeczytanym książkom wpływ na bieg ich życia. Dla liderów biznesu książki mogą być potężnym sposobem na wyciągnięcie wniosków, które mogą zmaksymalizować ich wpływ w miejscu pracy.

Począwszy od planowania strategicznego i podejmowania decyzji, aż po nawigację po zmianach i wdrażanie zmian w zarządzaniu, książki CEO zawierają odpowiedzi, których potrzebujesz, jeśli wiesz, gdzie szukać.

Na przykład, The pierwsze 90 dni_ autorstwa Michaela D. Watkinsa dostarcza praktycznych ram i strategii działania w konkretnych sytuacjach.

przez Amazon

Autor: Michael D. Watkins

Michael D. Watkins Liczba stron: 304

304 Rok wydania: 2003

2003 Szacowany czas czytania: 4 godziny i 45 minut

4 godziny i 45 minut Idealna dla: Aspirujących liderów

Aspirujących liderów Oceny: 4.5/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



Ta książka działa jak mapa drogowa dla nowych liderów wchodzących w rolę, szczególnie podczas kluczowych pierwszych 90 dni. Watkins nakreśla pięć kluczowych faz:

Aklimatyzacja: Szybkie zrozumienie kontekstu organizacyjnego, kultury i kluczowych graczy Ocena: Analiza sytuacji, mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń Dostosuj: Buduj relacje, przekazuj wizję i zdobywaj akceptację Podejmowanie decyzji: Ustalanie priorytetów inicjatyw, podejmowanie krytycznych decyzji i ustawienie kierunku działania Przyspieszaj: Wdrażaj decyzje, buduj dynamikę i osiągaj wczesne zwycięstwa

Postępując zgodnie z tymi fazami i towarzyszącymi im strategiami, liderzy mogą skutecznie poruszać się w okresie przejściowym, unikać typowych pułapek i pomóc swojej firmie odnieść sukces.

Stawanie się lepszym liderem dzięki ClickUp

Ustaw jasne cele dla siebie i swojego zespołu oraz śledź postępy dzięki ClickUp Goals

Chcesz przekształcić lekcje z książek CEO w działanie? Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami i współpracy, takie jak ClickUp, może w tym pomóc.

Z Cele ClickUp można tworzyć jasne i realistyczne cele dla siebie i swojego zespołu, a także śledzić postępy w ich realizacji Pulpit ClickUp . Narzędzie to pomaga dostosować działania do wizji i misji firmy oraz zapewnić, że każdy członek zespołu jest na tej samej stronie.

Co więcej, możesz użyć niestandardowych pól w ClickUp, aby śledzić aspekty wydajności swojego zespołu, takie jak morale, rozwój i wpływ przywództwa. Skorzystaj z tych raportów, aby zbudować całościowy widok postępów zespołu, dzięki czemu możesz osiągnąć trwały sukces i świętować kamienie milowe po drodze.

Bądź o krok do przodu dzięki aktualizacjom postępów w czasie rzeczywistym na pulpitach ClickUp

Zarządzanie zespołem i działania następcze pochłaniają wiele czasu lidera. Ale dzięki Rozwiązanie ClickUp do zarządzania projektami , możesz zachęcać swoje zespoły do samodzielnego zarządzania, mając zawsze jasny widok na to, co się dzieje. Rozwiązanie to pozwala również wyraźnie zidentyfikować obszary, które dobrze prosperują i te, które wymagają interwencji.

Użyj automatyzacji ClickUp, aby zbierać odpowiednie dane bez kłopotów

Z Automatyzacja ClickUp umożliwia śledzenie postępów i wydajności Teams bez konieczności mikrozarządzania. Funkcja ta automatycznie gromadzi i wyświetla odpowiednie dane z raportów, e-maili i projektów na scentralizowanych pulpitach, pozostawiając ci swobodę skupienia się na strategicznych, długoterminowych pomysłach.

Aby jednak zawsze być ostrzeżonym o potencjalnych problemach, możesz ustawić ClickUp Automatyzacja, aby powiadamiał Cię o zbliżających się terminach zatwierdzenia budżetu lub rosnącym ryzyku związanym z projektem. W ten sposób możesz pozostać na szczycie swoich priorytetów i podejmować działania, gdy ma to znaczenie.

Uzyskaj widok z lotu ptaka na wszystkie przestrzenie, projekty, listy i zadania na wykresie Gantta w ClickUp

Możesz użyć Widok wykresu Gantta w ClickUp aby stworzyć mapę całej strategii przywództwa, w tym oś czasu projektu, zależności zadań i alokację zasobów. Szybko zidentyfikuj potencjalne wąskie gardła i dostosuj swój plan do sprawnej realizacji.

Wiele książek dla CEO podkreśla znaczenie podnoszenia kwalifikacji i dbania o swoich pracowników. Jeśli więc szukasz wydajnej zabawy ze swoim zespołem, sprawdź Mapy myśli ClickUp funkcja. To świetny sposób na burzę mózgów, połączenie powiązanych koncepcji, zbadanie różnych ścieżek i zidentyfikowanie potencjalnych możliwości.

Wzmocnij swoje umiejętności CEO

Najlepsi liderzy w świecie biznesu to nie tylko zapaleni czytelnicy; każdego dnia wprowadzają w życie to, czego się nauczyli! W momencie, gdy skończysz jedną z tych książek CEO, zaczyna się prawdziwa praca.

Więc zbuduj swoje baza wiedzy twój wpływ jako lidera biznesu zwiększy się wykładniczo. Twoje zespoły, klienci, niestandardowi interesariusze i udziałowcy będą Ci za to wdzięczni. Zarejestruj się w ClickUp free, aby zobaczyć, co może zrobić dla Ciebie.

Najczęściej zadawane pytania

1. Co powinienem przeczytać jako CEO?

Wybór odpowiedniej książki dla CEO może być trudny, ponieważ jest tak wiele świetnych opcji! Zależy to od tego, czego chcesz się nauczyć lub co chcesz osiągnąć. Możesz sprawdzić klasyki, takie jak Start with Why Simona Sinka, Dare to Lead Brené Brown lub Mindset Carol Dweck.

2. Czym jest książka CEO?

"Książka CEO" nie jest konkretnym gatunkiem ani tytułem, ale raczej sposobem na opisanie książek skierowanych do dyrektorów generalnych. Książki dla CEO oferują wgląd i wskazówki dotyczące wyzwań i obowiązków związanych z przywództwem w biznesie. Obejmują one szeroki zakres tematów, od strategicznego podejmowania decyzji i zarządzania zespołem po rozwój osobisty i dobre samopoczucie, a wszystkie mają na celu pomóc dyrektorom generalnym w poruszaniu się po złożoności ich roli i osiąganiu powodzenia.

3. Jaka jest najlepsza książka dla liderów wykonawczych?

Nie ma jednej "najlepszej" książki dla wszystkich liderów zarządzających, ponieważ idealny materiał do czytania zależy od indywidualnych potrzeb i celów. Oto jednak kilka sugestii opartych na popularnych wyborach i różnych obszarach zainteresowania: The Innovator's Dilemma Claytona M. Christensena, 7 Habits of Highly Effective People Stephena R. Coveya lub Man's Search for Meaning Viktora Frankla to dobre książki na początek.