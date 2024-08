10 najlepszych książek o hakowaniu wzrostu, aby skalować swój biznes

Czy influencerzy mediów społecznościowych przekonali Cię, że możesz z dnia na dzień osiągnąć powodzenie w biznesie? Czy wielokrotnie powtarzano ci, że growth hacking jest rozwiązaniem wszystkich twoich problemów?

Przykro nam, że musimy cię rozczarować!

Growth hacking nie jest ani srebrną kulą, ani kolejnym modnym hasłem. Jest to połączenie opłacalnych strategii i taktyk, które niektóre z największych firm na świecie wykorzystały do osiągnięcia szybkiego, ale zrównoważonego wzrostu.

Na przykład Airbnb rozwijał się wykładniczo, wykorzystując efekty sieciowe i bazę użytkowników Craigslist we wczesnej fazie rozwoju. Dziś ich wartość jest oszałamiająca 80 miliardów dolarów !

Dobra wiadomość? Ty też możesz do zrobienia! Dan Martell, założyciel usługi doradztwa startupowego na żądanie Clarity, uważa, że "Growth hacking to bardziej sposób myślenia niż zestaw narzędzi"

Mamy 10 rekomendacji książek o hakowaniu wzrostu, które pomogą ci przyjąć tę perspektywę, aby skalować swój biznes i osiągnąć wykładniczy wzrost. 📚

1. Growth Hacker Marketing autorstwa Ryana Holidaya

via Amazon W Growth Hacker Marketing ryan Holiday wykorzystuje przykłady najlepszych współczesnych produktów, takich jak Dropbox, Facebook i Instagram, aby przełamać tradycyjne stereotypy dotyczące marketingu produktów.

Na instancję, sprzedaż do małej grupy celowych wczesnych użytkowników zamiast marketingu do wszystkich zdziałała cuda dla Dropbox. Ich wideo demonstracyjne było skierowane w szczególności do społeczności Digg, o której wiedzieli, że będzie odpowiednią publicznością dla ich produktu. Ich zakład się opłacił, a w ciągu 24 godzin ich lista oczekujących wzrosła z 5000 do 75 000 osób!

Ta książka jest pełna nowatorskich pomysłów i taktyk dla hakerów wzrostu. Jeśli chcesz zrozumieć potęgę MVP, czyli Minimum Viable Product, lub znaleźć właściwe dopasowanie między swoim produktem a tym, czego chce rynek, ta książka jest przełomem.

Holiday jest zwolennikiem wykorzystywania danych do podejmowania decyzji: wypróbowywania rzeczy, sprawdzania, co działa i ciągłego ulepszania. Podkreśla również, że zachęcanie ludzi do mówienia o twoim produkcie (wirusowość i poczta pantoflowa) jest głównym kluczem do powodzenia.

Growth Hacker Marketing to mapa drogowa dla każdego, kto chce szybko rozwijać się w dzikim świecie marketingu cyfrowego - to jedna z najlepszych książek o hakowaniu wzrostu.

2. Hooked: How to Build Habit-Forming Products autorstwa Nir Eyal

Jeśli tworzysz produkty, Hooked: How to Build Habit-Forming Products autorstwa Nir Eyal to lektura obowiązkowa. Ta książka o hakowaniu wzrostu ujawnia sekrety tworzenia produktów, które się trzymają, w oparciu o spostrzeżenia z psychologii. 🧠

Eyal dzieli dane powstania produktów tworzących nawyki na cztery kroki:

Wyzwalacz: gdzie produkt pobudza użytkownika do działania

gdzie produkt pobudza użytkownika do działania Działanie: zachowanie podjęte w celu przejścia do następnej fazy nagradzania

zachowanie podjęte w celu przejścia do następnej fazy nagradzania Zmienna nagroda: nieprzewidywalna satysfakcja użytkowników

nieprzewidywalna satysfakcja użytkowników Inwestycja: gdzie użytkownicy oddają coś produktowi, np. swój czas i/lub zaangażowanie

Krótko mówiąc, książka zachęca do krytycznego myślenia, jest dokładnie zbadana i oparta na faktach oraz pokazuje, jak stworzyć coś, co sprawi, że użytkownicy będą wracać po więcej.

3. Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster autorstwa Alistaira Crolla i Benjamina Yoskovitza

Czy kiedykolwiek tęskniłeś za mapy drogowej do rozpoczęcia powodzenia startupu ? Zapomnij o skomplikowanych teoriach i oprzyj się na Lean Analytics autorstwa Alistaira Crolla i Benjamina Yoskovitza .

streszczenie w 1 linii: Dowiedz się, jak wykorzystać dane, aby przenieść swój startup od pomysłu do dopasowania produktu do rynku i nie tylko.

Autorzy wprowadzają ideę "szczupłej analityki" lub koncentrują się na jednej metryce, która ma znaczenie dla Twojego biznesu. 🥇

W ten sposób można rozwiązać największe problemy każdego startupu: zweryfikować problem, znaleźć odpowiednich klientów i zdecydować, co zbudować i jak na tym zarobić.

Napisana przez Alistaira Crolla (Coradiant, CloudOps, Startupfest) i Bena Yoskovitza (Year One Labs, GoInstant), książka przedstawia praktyczne, sprawdzone kroki, które pozwolą ci przeprowadzić startup od początkowego pomysłu do dopasowania produktu do rynku i nie tylko.

Zawierająca ponad 30 studiów przypadku i oparta na rocznych wywiadach z ponad setką założycieli i inwestorów, jest to jedna z nielicznych książek o hakowaniu wzrostu, która jest nieocenionym, praktycznym przewodnikiem dla praktyków Lean Startup na całym świecie.

4. Hacking Growth: Jak dzisiejsze najszybciej rozwijające się firmy napędzają powodzenie Seana Ellisa i Morgana Browna

Co sprawia, że Hacking Growth matką książek o growth hackingu jest to, że zawartość pochodzi prosto od Seana Ellisa, który ukuł termin growth hacking!

Wraz z Morganem Brownem zagłębia się w historie o tym, jak niektóre z najbardziej dochodowych firm osiągnęły szczyt. Pomyśl o Airbnb, Facebooku, LinkedIn i Uberze.

To nie tylko teorie; książka przedstawia również plan rozwoju krok po kroku. Obejmuje on wypróbowane i przetestowane metody i procesy dla każdej z czterech scen wzrostu: pozyskiwanie, aktywacja, utrzymanie i monetyzacja).

Czytając tę książkę, zrozumiesz wszystko, od wykrywania możliwości szybkiego wzrostu, przez wykorzystanie danych, aż po uczynienie użytkowników bardziej lepkimi, aby zatrzymać ich przy sobie.

5. Smartcuts: Jak hakerzy, innowatorzy i ikony przyspieszają powodzenie autorstwa Shane'a Snowa

Przez całe życie mówiono nam, aby grać zgodnie z zasadami. Co się dzieje, gdy je łamiemy? "Skrót" jest często uważany za brudne słowo.

W Smartcuts shane Snow odwraca stereotyp, że powodzenie musi być powolne i stabilne.

Książka przedstawia historie ludzi, którzy nie podążali "tradycyjną" ścieżką, a mimo to udało im się osiągnąć powodzenie. Snow analizuje ich strategie, podkreślając siłę "myślenia lateralnego" - znajdowania kreatywnych i nieliniowych sposobów na pokonywanie wyzwań i szybsze osiąganie celów.

Snow udostępnia również kilka pomijanych wskazówek dotyczących przyspieszenia wzrostu, w tym znalezienie mentora do współpracy i dążenie do 10-krotnych ulepszeń zamiast stopniowych zmian.

Niezależnie od tego, czy dążysz do rozwoju kariery, innowacji czy powodzenia w biznesie, Smartcuts to książka o hakowaniu wzrostu, która zachęca do ciągłego kwestionowania zwykłych porad i tworzenia własnych. Chodzi o to, aby pracować mądrzej, a nie tylko ciężej, i podejmować skalkulowane ryzyko, aby przyspieszyć swoją drogę do powodzenia.

6. Wzrost oparty na wydajności: How to Build a Product That Sells Itself autorstwa Wesa Busha

Masz dość czytania długich książek o zarządzaniu, które są suche i żargonowe? 🥱

Recenzenci twierdzą, że książka Wesa Busha jest "wciągająca jak dobra powieść" Jest krótka, prosta i spójna w wyjaśnianiu ważnego aspektu biznesu - zapominając o oldschoolowych sposobach sprzedaży.

Sam Bush jest autorytetem w dziedzinie rozwoju opartego na wydajności produktów, jako współgospodarz podcastu "Product-led" i twórca 6-tygodniowego kursu "Product-led".

Jest ekspertem w rozbijaniu wzrostu opartego na produktach w sposób, który jest łatwy do zrozumienia: twój produkt to nie tylko coś, co sprzedajesz; to gwiazda programu. To produkt, a nie sprzedaż czy marketing, napędza krytyczne wyniki biznesowe.

Bush oferuje również wystarczającą liczbę przykładów na poparcie strategii wzmiankowanych w książce, pokazując, w jaki sposób firmy takie jak Slack, Hotjar i Dropbox wykorzystały modele freemium, zachęty do polecania i wirusową adopcję, aby napędzać wzrost oparty na produkcie.

Mówi także o tworzeniu fantastycznego doświadczenia użytkownika, inteligentnym projektowaniu produktu i budowaniu czegoś, czego niestandardowi klienci nie mogą mieć dość. Jeśli szukasz książki o hakowaniu wzrostu, która jest łatwa do zrozumienia i pomaga osiągnąć gwałtowny wzrost liczby klientów, Product-Led Growth jest tym, czego potrzebujesz.

7. The Paper Plane autorstwa Rossa Daviesa

Nie chcesz czytać o tym, co to jest growth hacking i zamiast tego chcesz dowiedzieć się, jak to zrobić?

Przygotuj notatnik i długopis, bo będziesz chciał robić notatki. ✏️📔 The Paper Plane to przewodnik krok po kroku, jak wybrać, wdrożyć i skalować najskuteczniejsze strategie wzrostu dla biznesów usługowych B2B. Książka opiera się na osobistym doświadczeniu Daviesa w prowadzeniu odnoszącej sukcesy agencji projektowej i testowaniu różnych eksperymentów marketingowych.

Dodatkowo, zabiera cię za kulisy tego, jak rozwijał swój biznes o co najmniej 50% rocznie przez pięć lat, korzystając z tych technik.

Książka skierowana jest do przedsiębiorców, marketerów i właścicieli firm, którzy chcą rozwijać swoje biznesy usługowe szybciej i mądrzej.

Oto kilka rzeczy, których się nauczysz:

Jak generować więcej leadów i sprzedaży

Jak stworzyć unikalną propozycję wartości i atrakcyjną historię dla swojej marki?

Jak wykorzystać media społecznościowe, e-mail marketing i content marketing do budowania zaufania?

Jak zoptymalizować witrynę i strony docelowe pod kątem konwersji i SEO

Jak zautomatyzować i outsourcować zadania marketingowe orazusprawnić procesy The Paper Plane jest odpowiedni zarówno dla początkujących, jak i ekspertów, ponieważ obejmuje zarówno podstawy, jak i zaawansowane strategie hakowania wzrostu.

8. Ready, Set, Growth Hack autorstwa Nadera Sabry'ego

Czy jesteś początkujący w koncepcji growth hackingu? Ready, Ustawienie, Wzrost jest dobrym miejscem do rozpoczęcia.

W końcu kto może być lepszym doradcą ds. wzrostu niż ktoś, kto zebrał 120 milionów dolarów, hakując świat startupów?

Jako przedsiębiorca i strateg, Nader Sabry zgromadził bogate doświadczenie w zakładaniu firm, pozyskiwaniu pieniędzy i opanowaniu hakowania wzrostu w ciągu ostatnich 25 lat.

W tej książce czerpie z tych doświadczeń, aby nauczyć cię, jak zastosować mentalność hakowania wzrostu w każdej organizacji - startupie, korporacji lub organie rządowym.

Sabry przedstawia przewodnik krok po kroku, aby pomóc każdemu, kto ma niewielką wiedzę lub nie ma jej wcale, w 10-krotnym zwiększeniu wzrostu organizacji. Pomaga czytelnikom zidentyfikować ich wyzwania związane ze wzrostem, eksperymentować z różnymi hackami wzrostu i skalować je.

Pokazuje również, jak wykorzystać zasady wojny asymetrycznej, aby pokonać silniejszych konkurentów lub przeciwników. Jeśli potrzebujesz pomocy w stworzeniu właściwego sposobu myślenia i kultury swojej organizacji, jest to najlepsza książka o hakowaniu wzrostu dla Ciebie.

9. Traction autorstwa Gabriela Weinberga i Justina Maresa

Wszyscy słyszeliśmy, że 90% startupów upada. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się dlaczego?

Odpowiedź znajduje się w tytule książki Traction , autorstwa Gabriela Weinberga i Justina Maresa. Tak, startupy upadają z powodu braku trakcji, czyli niemożności znalezienia nowych klientów.

Ta książka o hakowaniu wzrostu jest skutecznym przewodnikiem po marketingu startupów, który jest obowiązkowy na wielu uniwersytetach. Niektórzy twierdzą, że powinna znaleźć się na półce każdego założyciela startupu. Dlaczego? Zamiast mglistych teorii, autorzy dają ci solidny plan marketingowy z niewielką szansą na porażkę.

Wprowadzają "Bullseye Framework", metodę krok po kroku do testowania różnych kanałów marketingowych i określania, które z nich napędzają rzeczywiste wyniki. Obejmując 19 kanałów, od tradycyjnego marketingu po platformy internetowe, Traction jest zestaw narzędzi wzrostu dla założycieli startupów i marketerów.

Książka jest również kroniką historii z wywiadów z założycielami odnoszących sukcesy firm, takich jak Reddit, HubSpot i Wikipedia, podkreślając ich kluczowe strategie pozyskiwania klientów.

Autorzy twierdzą, że "trakcja jest najważniejsza". Wzrost polega na eksperymentowaniu, testowaniu i znajdowaniu tego, co działa najlepiej dla twojego biznesu.

10. Książka o rozwoju startupów autorstwa Andrew Lee Millera

Nie chcesz utonąć w długach, aby wprowadzić swój biznes na rynek? Przeczytaj tę książkę. The Startup Growth Book andrew Lee Miller uczy przedsiębiorców i marketerów, jak rozwijać swój Business bez wydawania fortuny na płatną reklamę.

Książka obejmuje ponad 50 sprawdzonych sposobów na organiczne skalowanie przy użyciu 10 różnych kanałów. Omawia public relations, optymalizację pod kątem wyszukiwarek, e-mail marketing, marketing w mediach społecznościowych, influencer marketing i inne techniki, które są tak samo, jeśli nie bardziej skuteczne, niż wydawanie tysięcy na reklamę. 💰💸

Książka Millera opiera się na jego 15-letnim doświadczeniu w obsłudze wzrostu dla startupów, w tym pięciu firm, które osiągnęły wielomilionowe wyjścia.

The Startup Growth Book jest idealna dla każdego, kto chce nauczyć się nowoczesnych technik od mistrza bootstrapped marketingu i growth hackingu. Praca mojej autorki nad tą książką sprawiła, że jest to jedna z najlepszych książek na temat growth hackingu w marketingu organicznego wzrostu.

Growth Hacking with ClickUp

Nie bez powodu świat startupów ma obsesję na punkcie growth hackingu. Daje on firmom wyraźną przewagę konkurencyjną i napędza błyskawiczny wzrost. Jednak samo czytanie książek o growth hackingu nie odblokuje tych korzyści dla Twojej organizacji.

Potrzebujesz narzędzia, które pomoże ci przełożyć tę wiedzę na praktyczne wyniki i pomoże ci osiągnąć cele biznesowe.

Funkcje ClickUp dla zespołów zorientowanych na rozwój

Wizualizuj wirtualne sesje burzy mózgów ze swoim zespołem za pomocą szablonu tablicy ClickUp Growth Experiments

Podczas tworzenia i dostarczania produktów, ClickUp pozwala skupić się na rozwoju bez utraty jakości. Jest to wysoce konfigurowalny szablon, kompleksowa platforma do zarządzania produktami która pomaga usprawnić wszystkie projekty i zapewnia wsparcie w rozwoju, jak żadna inna.

Oto niektóre z najważniejszych możliwości ClickUp, które pomogą Ci osiągnąć szybki, ale skalowalny wzrost:

ClickUp Goals: Z jasnymi ośmioma czasu, mierzalnymi celami i automatycznym śledzeniem postępów,Cele ClickUp utrzymują szybko rozwijające się Teams na dobrej drodze, zawsze. Możesz nie tylko monitorować postępy za pomocą celów liczbowych, pieniężnych, prawdziwych/fałszywych i zadań, ale także organizować i udostępniać cele w dowolny sposób

Z jasnymi ośmioma czasu, mierzalnymi celami i automatycznym śledzeniem postępów,Cele ClickUp utrzymują szybko rozwijające się Teams na dobrej drodze, zawsze. Możesz nie tylko monitorować postępy za pomocą celów liczbowych, pieniężnych, prawdziwych/fałszywych i zadań, ale także organizować i udostępniać cele w dowolny sposób Zadania ClickUp:Zadania w ClickUpupraszczają współpracę iwieloetapowe zarządzanie cyklem pracy. Ramy hierarchii organizują złożone projekty w łatwe do zarządzania zadania i podzadania, zapewniając, że Twój zespół dostarczy je na czas i w odpowiednim czasieminimalizując ograniczenia projektu

Skorzystaj z tego szablonu, aby sporządzić listę i zwizualizować swój plan rozwoju

Funkcje ClickUp AI ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych dokumentów, takich jak studium przypadku

ClickUp AI: Czy chciałbyś, aby asystent zdjął zadania z Twojego talerza, abyś mógł skupić się na strategiach hakowania wzrostu? SpotkanieClickUp AI. Zmaksymalizuj swoją wydajność, niestandardowo dostosowując ClickUp AI do swojego przypadku użycia - od partnera do burzy mózgów do asystenta pisania, może zrobić wszystko.

Ponad 800 000 teamów różnej wielkości, w tym Finastra, osiągnęło powodzenie w powodzeniu rozwoju dzięki powyższym funkcjom ClickUp.

Customer Spotlight: Jak ClickUp przyspieszył GTM i wzrost firmy Finastra

Finastra jest największą firmą zajmującą się oprogramowaniem dla usług finansowych, obsługującą ponad osiem tysięcy instytucji finansowych. Mając ponad 120-osobowy zespół zajmujący się generowaniem popytu i mający za zadanie napędzanie wzrostu firmy, Finastra stanęła przed powszechnym wyzwaniem - fragmentaryczne plany GTM utrudniały ich widoczność i hamowały wzrost.

Co więc zrobili? Nawiązali współpracę z ClickUp!

Wyzwanie

Z planami GTM rozproszonymi w różnych formatach i repozytoriach w różnych regionach geograficznych i jednostkach biznesowych, zespół marketingowy Finastra zmagał się z niespójnymi kampaniami i brakiem przejrzystości w czasie rzeczywistym.

Spędzali wiele godzin na spotkaniach, łącząc w jedną całość silosowe (a czasem nieaktualne) dane, aby przekazywać istotne aktualizacje interesariuszom.

Rozwiązania z ClickUp

Użyteczność, automatyzacja i analityka ClickUp pomogły firmie Finastra rozwiązać najpilniejsze wyzwania, a wszystko to za pomocą jednego narzędzia.

Spójne dane wejściowe: Szablony ClickUp'a zapewniły zespołom GTM firmy Finastra prosty i jednolity sposób śledzenia ich działań. Każda jednostka ma teraz spójny obszar roboczy i strukturę folderów do przechowywania swoich informacji. Pomaga im to szybciej przygotowywać się do projektów i zbierać spójne dane do prowadzenia analiz

Odkryj ClickUp, aby zarządzać swoimi projektami z mocą AI, ponad 15 widokami i automatyzacją zadań

Niestandardowe widoki dla każdego regionu i jednostki Business : Widoki ClickUp umożliwiło zespołom Finastra wizualizację zadań i projektów w sposób, który był dla nich najbardziej użyteczny. Ich zespół marketingowy, na przykład, może teraz udostępniać widoki specyficzne dla interesariuszy, aby zapewnić 100% przejrzystość i aktualizacje w czasie rzeczywistym dotyczące inicjatyw marketingu wzrostu.

: Widoki ClickUp umożliwiło zespołom Finastra wizualizację zadań i projektów w sposób, który był dla nich najbardziej użyteczny. Ich zespół marketingowy, na przykład, może teraz udostępniać widoki specyficzne dla interesariuszy, aby zapewnić 100% przejrzystość i aktualizacje w czasie rzeczywistym dotyczące inicjatyw marketingu wzrostu. Płynniejsza współpraca : Dzięki automatyzacji ClickUp, wszystkie jednostki GTM otrzymują powiadomienia push o edycjach i aktualizacjach w różnych planach marketingowych, utrzymując wszystkich na tej samej stronie.

: Dzięki automatyzacji ClickUp, wszystkie jednostki GTM otrzymują powiadomienia push o edycjach i aktualizacjach w różnych planach marketingowych, utrzymując wszystkich na tej samej stronie. Widoczność dla kierownictwa dzięki niestandardowym pulpitom: Pulpity ClickUp pomagają zespołom Finastra dostarczać zagregowany przegląd postępów projektów wiceprezesom wykonawczym każdej jednostki biznesowej.

Współpraca Finastry z ClickUp okazuje się korzystna, ponieważ narzędzia i funkcje ClickUp usprawniają współpracę, poprawę wydajności i zapewnienie spójnego podejścia do strategii GTM w różnych jednostkach biznesowych Finastra.

Jeśli i Ty chcesz hakować wzrost w praktyczny i sprawdzony sposób, sprawdź ClickUp dzisiaj!