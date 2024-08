podsumowanie "Pierwszych 90 dni": kluczowe wnioski i przegląd

Właśnie dostałeś promocję, a może przechodzisz do roli lidera w nowej firmie. Gratulacje! Ten krok w karierze z pewnością będzie satysfakcjonujący, ale może być również jedną z najtrudniejszych zmian w pracy.

Musisz poznać zupełnie nowe struktury firmy, zbudować relacje z nowym zespołem i poradzić sobie z logistyką związaną z podjęciem nowej pracy. Na szczęście, koncentrując się na nauce i pozostając zorganizowanym, możesz osiągnąć powodzenie w nowej roli.

Poniżej podzielimy się kluczowymi wnioskami i niektórymi z naszych ulubionych cytatów z książki "Pierwsze 90 dni: The First 90 Days: Proven Strategies for Getting Up to Speed Faster and Smarter" autorstwa Michaela D. Watkinsa. Książka ta dotyczy uczenia się, adaptacji i technik zarządzania podczas przechodzenia na nowe stanowisko kierownicze. W tym podsumowaniu "Pierwszych 90 dni" podzielimy się również siedmiostopniową listą kontrolną dotyczącą przejścia do nowej roli z praktycznymi poradami. ✨

"Pierwsze 90 dni" Podsumowanie książki w skrócie

"The First 90 Days" to książka autorstwa Michaela Watkinsa oferująca mapę drogową i strategie dla osób zmieniających się na stanowiskach kierowniczych. W tym krótkim podsumowaniu "Pierwszych 90 dni" dowiesz się, o czym jest ta książka, kim jest jej autor i jak może ona pomóc w zmianie na stanowisku lidera.

Michael Watkins jest uznanym ekspertem w dziedzinie przywództwa i negocjacji. Jest profesorem przywództwa i zmian organizacyjnych w IMD Business School, jest współzałożycielem Genesis Advisers i ma dwie dekady doświadczenia w pracy z przywództwem. Został również wprowadzony do

Thinkers50 Leadership Hall of Fame

dzięki swojemu doświadczeniu i licznym pracom pisemnym na temat przywództwa - w tym "The First 90 Days" 🏆

W "The First 90 Days" czytelnicy dowiadują się o zmianach w karierze w ramach organizacji, a także w nowych Businessach. Książka opisuje, jak krytyczne jest pierwsze 90 dni zatrudnienia nowego lidera. Obejmuje strategie i wskazówki, które pomogą we wszystkim, od

wdrażanie pracowników

porady dotyczące

jak oddelegować pracowników

.

Podzielony na 10 rozdziałów, każdy z nich koncentruje się na strategii. Pierwsze 30 dni skupia się na przygotowaniach, nauce i tworzeniu planu. Kolejne 30 dni to zdobywanie pierwszych zwycięstw i budowanie zespołu. Ostatnie 30 dni skupia się na zarządzaniu i przyspieszaniu powodzenia całego zespołu.

Czytaj dalej, aby zapoznać się z kontynuacją naszego podsumowania "Pierwszych 90 dni", w którym dowiesz się więcej o kluczowych wnioskach z tej książki i o tym, jak możesz stworzyć własną listę kontrolną, aby dokonać udanego przejścia. 👀

5 kluczowych wniosków z książki "Pierwsze 90 dni" Michaela Watkinsa

Niezależnie od tego, czy szukasz

wskazówek dotyczących zarządzania projektami

na nową rolę kierowniczą lub plan przejścia na nową pozycję C-Level, książka Michaela Watkinsa to zapewnia. Tutaj kontynuujemy nasze podsumowanie "Pierwszych 90 dni" z pięcioma kluczowymi wnioskami.

1. Dopasuj swoją strategię do różnych sytuacji w biznesie wykorzystując model STARS

Przechodząc do nowej pracy, jedną z pierwszych rzeczy, o których musisz pomyśleć, jest to, jakim typem lidera jesteś i jak to działa w różnych przypadkach biznesowych. Wiąże się to ze zrozumieniem swojego wpływu, a także różnych sytuacji biznesowych, z którymi boryka się nowa organizacja. 🧐

Do zrobienia tego Watkins sugeruje użycie modelu STARS - akronimu oznaczającego pięć typowych sytuacji biznesowych:

Start-up : Budujesz wszystko od podstaw, w tym produkty, Teams i struktury, a wszystko to w ekscytującym środowisku, które musi być ściśle zarządzane

: Budujesz wszystko od podstaw, w tym produkty, Teams i struktury, a wszystko to w ekscytującym środowisku, które musi być ściśle zarządzane Turnaround : Otrzymałeś zadanie przejęcia działu lub firmy z problemami i odwrócenia sytuacji. Twoja rola lidera obejmuje nie tylko restrukturyzację firmy, ale także zarządzanie nastrojami rozpaczy i motywowanie teamów do przyjęcia nowego podejścia

: Otrzymałeś zadanie przejęcia działu lub firmy z problemami i odwrócenia sytuacji. Twoja rola lidera obejmuje nie tylko restrukturyzację firmy, ale także zarządzanie nastrojami rozpaczy i motywowanie teamów do przyjęcia nowego podejścia Przyspieszony wzrost : Twoim zadaniem jako lidera jest zatrudnianie nowych pracowników i budowanie skalowalnych systemów, aby poradzić sobie z szybkim wzrostem Businessu

Twoim zadaniem jako lidera jest zatrudnianie nowych pracowników i budowanie skalowalnych systemów, aby poradzić sobie z szybkim wzrostem Businessu Realignment : Jesteś zatrudniony do ponownej oceny podejścia do produktu lub usługi, gdy problemy są obecne, ale nie wszyscy dostrzegają ich znaczenie. Ten rodzaj przywództwa obejmuje negocjacje i zachęcanie członków zespołu do otwartości na zmiany

Jesteś zatrudniony do ponownej oceny podejścia do produktu lub usługi, gdy problemy są obecne, ale nie wszyscy dostrzegają ich znaczenie. Ten rodzaj przywództwa obejmuje negocjacje i zachęcanie członków zespołu do otwartości na zmiany Podtrzymanie sukcesu : Twoja nowa firma jest u szczytu powodzenia, a Twoim zadaniem jest upewnienie się, że tak pozostanie, poprzez ustalenie, co sprawia, że odnosi sukcesy i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, aby pozostać w czołówce branży

Dopasowując swoje strategie i styl przywództwa do konkretnej sytuacji biznesowej, masz większe szanse na płynne przejście. Ponadto łatwiej jest utrzymać wszystkich na tej samej stronie i dążyć do tego samego celu.

2. Usprawnij onboarding i buduj relacje dzięki "5 rozmowom "

Dołączenie lub zbudowanie nowego zespołu to coś więcej niż tylko wdrożenie

oprogramowanie onboardingowe

. Musisz nawiązywać połączenia i budować relacje ze wszystkimi członkami zespołu. Bez tego krytycznego kroku trudno będzie uzyskać wsparcie i poparcie, zwłaszcza jeśli przejście wiąże się z poprowadzeniem firmy w nowym kierunku. 🤝

Watkins zaleca przeprowadzenie czegoś, co nazywa "pięcioma rozmowami" Obejmują one dyskusje, które należy przeprowadzić z szefem i nowym zespołem.

Obejmują one:

Diagnoza sytuacji: Ponowna analiza modelu STARS z szefem i zespołem. Czy wszyscy zgadzają się, że Business jest w takiej samej sytuacji? Przedyskutuj, czy ktoś ma inne zdanie, aby położyć podwaliny pod model STARS skutecznego przywództwa podejście

Ponowna analiza modelu STARS z szefem i zespołem. Czy wszyscy zgadzają się, że Business jest w takiej samej sytuacji? Przedyskutuj, czy ktoś ma inne zdanie, aby położyć podwaliny pod model STARS skutecznego przywództwa podejście Oczekiwania: Określ jasne oczekiwania dotyczące tego, co definiuje powodzenie i co każda osoba w zespole powinna osiągnąć. Upewnij się, że priorytety wszystkich są zbieżne i opracuj plany działania w oparciu o te priorytety

Określ jasne oczekiwania dotyczące tego, co definiuje powodzenie i co każda osoba w zespole powinna osiągnąć. Upewnij się, że priorytety wszystkich są zbieżne i opracuj plany działania w oparciu o te priorytety Zasoby: Omówienie potrzebnych zasobów. W zależności od sytuacji biznesowej, zasoby te mogą obejmować pieniądze, wsparcie techniczne, inwestycje lub ekspertów merytorycznych

Omówienie potrzebnych zasobów. W zależności od sytuacji biznesowej, zasoby te mogą obejmować pieniądze, wsparcie techniczne, inwestycje lub ekspertów merytorycznych Styl: Każdy komunikuje się inaczej. Niektórzy chcą ciągłych aktualizacji i zapewnień, podczas gdy inni wolą autonomię. Poznaj styl każdego członka zespołu lub swojego szefa i dostosuj do niego swoją komunikację.

Każdy komunikuje się inaczej. Niektórzy chcą ciągłych aktualizacji i zapewnień, podczas gdy inni wolą autonomię. Poznaj styl każdego członka zespołu lub swojego szefa i dostosuj do niego swoją komunikację. Rozwój osobisty : Otrzymuj informacje zwrotne na temat tego, co robisz dobrze, a co wymaga poprawy. Rozmowy te mogą być prowadzone zarówno z bezpośrednimi raportującymi, jak i z kierownictwem wyższego szczebla, dzięki czemu można odpowiednio wcześnie wprowadzić poprawki poprawić wydajność i powodzenie

3. Zabezpiecz wczesne zwycięstwa poprzez budowanie wiarygodności i uruchamianie projektów

Wczesne zwycięstwa to świetny sposób na budowanie wiarygodności i szybsze osiągnięcie progu rentowności - punktu, w którym inwestycja firmy odpowiada Twojemu wkładowi. Zapewniając wczesne zwycięstwa, budujesz rozpęd i podekscytowanie dla wszystkich w zespole, aby osiągnąć jeszcze bardziej wzniosłe cele. 🥇

Watkins sugeruje skupienie się na budowaniu wiarygodności w ciągu pierwszych 30 dni i uruchamianiu projektów, które są łatwe do wygrania. Aby zbudować wiarygodność, porozmawiaj ze swoim zespołem i dowiedz się, co o tobie wiedzą. W końcu masz reputację i musisz ją zrozumieć, aby skutecznie przewodzić. Gdy już dowiesz się, co wiedzą, możesz oprzeć się na istniejącej wiarygodności lub ją zbudować.

Aby być skutecznym i wiarygodnym liderem, ważne jest, aby być dostępnym i ustawić realistyczne oczekiwania. Ustanów autorytet, ale upewnij się, że pozostajesz przystępny. Należy również ustawić jasne wymagania i wzniosłe cele, ale upewnić się, że są one również osiągalne.

Po ustanowieniu wiarygodności, nadszedł czas na ustawienie celów dla wczesnych zwycięstw. Należy pamiętać o celach długoterminowych i podzielić je na mniejsze, możliwe do osiągnięcia. Skoncentruj zespół na konkretnych celach, aby wszyscy pracowali nad wczesnym zwycięstwem i unikali rozpraszania uwagi.

4. Osiągnięcie zgodności w zakresie strategii, umiejętności i procesów

Jako lider jesteś odpowiedzialny za kierowanie zespołem i upewnianie się, że wszyscy pracują nad tymi samymi celami. Oznacza to zapewnienie zgodności nie tylko w zakresie priorytetów, ale także struktur i jednostek zespołu. ✍️

Watkins twierdzi, że cztery struktury organizacyjne muszą być dopasowane w celu osiągnięcia powodzenia:

Kierunek strategiczny: Każdy musi znać wizję i strategię celów i firmy, a celem powinno być jasne określenie kierunku firmy Struktura: Pracownicy muszą być podzieleni na grupy, teamy i dywizje, aby mogli wykonywać obciążenia, które przyczyniają się do realizacji celów firmy Procesy podstawowe: Są to systemy, które wnoszą wartość dodaną do firmy i mogą obejmować SPO dla jak być bardziej zorganizowanym w pracy , narzędzia takie jak oprogramowanie do zarządzania projektami i plany komunikacji. Twoim zadaniem jest ocena procesów i dostosowanie ich do struktury w celu zapewnienia płynnego cyklu pracy Podstawy umiejętności: Twoja nowa organizacja będzie tak skuteczna, jak ludzie, którzy w niej pracują. Jako lider, będziesz musiał dopasować ludzi z umiejętnościami do odpowiednich zadań, aby praca była zrobiona szybciej i mądrzej

Poświęć czas na zastanowienie się nad potencjalnymi niedopasowaniami i opracuj plany ich uniknięcia. Skoncentruj się zwłaszcza na niedopasowaniach pod względem umiejętności i kierunku, w tym na obciążeniach i możliwościach poszczególnych członków zespołu.

5. Oceniaj, buduj i dostosowuj swój Teams

Jako lider wiesz, jak ważne jest posiadanie dobrego zespołu. Ludzie będą w centrum najważniejszych decyzji, które podejmiesz w ciągu pierwszych 90 dni. Watkins sugeruje rozpoczęcie od oceny istniejących teamów.

Nie chcesz wprowadzać zmian zbyt szybko, zwłaszcza bez zrozumienia istniejącej sytuacji. Ustanów system oceny z określonymi kryteriami opartymi na umiejętnościach i stylach podejmowania decyzji. Oceniaj Teams i poszczególne osoby za pomocą konkretnych KPI w oparciu o rzeczywistą pracę, którą wykonują.

Pod koniec pierwszych 30 dni powinieneś być w stanie podejmować decyzje o zatrudnieniu w oparciu o swoje oceny. Watkins zaleca grupowanie ludzi w następujące kategorie:

Zatrzymaj tak jak jest: Jeśli członek zespołu dobrze wykonuje swoją pracę, pozostanie na tej samej pozycji bez żadnych zmian

Jeśli członek zespołu dobrze wykonuje swoją pracę, pozostanie na tej samej pozycji bez żadnych zmian Zatrzymaj, ale skup się na rozwoju: Osoba wykonuje przyzwoitą pracę, ale potrzebuje wsparcia, które możesz zapewnić

Osoba wykonuje przyzwoitą pracę, ale potrzebuje wsparcia, które możesz zapewnić Przeniesienie na inną pozycję: Członek zespołu posiada umiejętności, które sprawią, że będzie bardziej efektywny na innej pozycji

Członek zespołu posiada umiejętności, które sprawią, że będzie bardziej efektywny na innej pozycji Zastąp: Dana osoba nie pasuje do zespołu i jak najszybciej zastąpisz ją nowym członkiem

Dana osoba nie pasuje do zespołu i jak najszybciej zastąpisz ją nowym członkiem Obserwacja: Nie masz wystarczających informacji do podjęcia decyzji lub chcesz zobaczyć, jak dana osoba poradzi sobie w konkretnym projekcie, więc będziesz ją obserwować, a następnie pogrupujesz ją do jednej z powyższych kategorii

Twój zespół będzie ewoluował, więc pamiętaj, aby powrócić do tego procesu po pierwszych 90 dniach. Bądź otwarty na zmiany i dostosuj zespół do zmieniających się celów i kierunku rozwoju firmy.

Przygotowanie do nowej roli : Lista kontrolna 7 kroków

Najtrudniejszą częścią przejścia do nowej roli lidera jest pozostawienie starych nawyków w przeszłości. Nawet z nowym zespołem, nowymi zadaniami i nową kulturą firmy, łatwo jest wrócić do tej samej rutyny, którą miałeś wcześniej - i która nie pasuje dobrze do twojej nowej roli. ⚠️

Aby uniknąć tego dylematu, Michael Watkins zaleca rozpoczęcie każdej nowej roli z listą kontrolną składającą się z siedmiu kroków. Kontynuując nasze podsumowanie "Pierwszych 90 dni", przedstawiamy tę siedmiostopniową listę kontrolną, abyś mógł ją szybko wdrożyć.

1. Zrób czystą przerwę

Ważne jest, aby poświęcić czas na świętowanie nowej transformacji. Niezależnie od tego, czy oznacza to spędzenie czasu z przyjaciółmi w weekend, czy uroczystą kolację z rodziną, kluczem jest świętowanie powodzenia.

Ważne jest również, aby poświęcić czas na refleksję nad tym, co zostawiasz za sobą i co przed Tobą. Zastanów się, co chciałbyś, aby działało lepiej w starej roli i ustaw oczekiwania na to, co nadejdzie w nowej roli.

2. Oceń problemy i swoją zdolność do radzenia sobie z nimi

Sporządź listę prawdopodobnych problemów - w tym kwestii technicznych, kulturowych i politycznych - w kluczowych działach Business. Mogą to być finanse, HR, technologia i marketing. Oceń każdy potencjalny problem w skali od 1 do 10. Zdecyduj, które problemy możesz - i chcesz - rozwiązać, a dla których będziesz potrzebować wsparcia.

3. Oceń swoje mocne strony

Poświęć trochę czasu na zastanowienie się nad swoimi mocnymi stronami i tym, co sprawia, że jesteś skutecznym liderem. Pomyśl o tym, co robiłeś dobrze w swojej poprzedniej roli i sytuacjach, w których uważasz, że mogłeś się nie sprawdzić. Zastanów się, w jaki sposób te umiejętności przydadzą Ci się w nowej pracy i jak mogą utrudnić Ci powodzenie w niektórych sytuacjach biznesowych.

4. Rozwijaj nastawienie na uczenie się

Niezależnie od tego, czy byłeś częścią zespołu kierowniczego w startupie, organizacji non-profit lub międzynarodowej firmie, masz na swoim koncie wiele powodzeń. Mając na koncie tak wiele zwycięstw, łatwo wpaść w pułapkę myślenia, że wie się najlepiej.

Przechodząc na nową pozycję, ważne jest, aby stworzyć nastawienie na naukę. Rzeczy, które sprawdziły się w innych rolach, mogą nie być tak skuteczne na nowej pozycji. Pomyśl o rozwoju osobistym i rozwoju przywództwa, gdy wchodzisz w nową rolę. Weź udział w zajęciach, bądź otwarty na uczenie się od kolegów i rozważ nowe podejścia do starych problemów.

5. Zaktualizuj swoją sieć kontaktów

Zarówno dla nowych, jak i starych liderów, posiadanie solidnej sieci kontaktów jest nieocenione. Podsumuj swoją sieć kontaktów i sprawdź, które osoby mogą pomóc ci w płynniejszym przejściu na nowe stanowisko. Oprzyj się na starych mentorach i poszukaj luk, w których możesz potrzebować kogoś nowego do pomocy. Nawiązuj połączenia i buduj relacje z tymi osobami, aby mieć wsparcie potrzebne do osiągnięcia przyspieszonego rozwoju.

6. Uważaj na niezadowolenie

Niezależnie od tego, czy przenosisz się do nowej organizacji, czy awansujesz wewnętrznie, niektóre osoby mogą nie być tak zadowolone ze zmiany, jak ty. Mogą próbować uniemożliwić ci powodzenie lub ograniczyć dostęp do niezbędnych zasobów.

Niezależnie od tego, czy chodzi o nowych członków Teams, nowego menedżera, czy starych współpracowników, pamiętaj o tych słabych punktach. Skoncentruj się na zarządzaniu tymi powiązaniami w pracy, ustaw jasne oczekiwania i zbuduj plan komunikacji, aby rozwiązać problemy.

7. Proś o pomoc, gdy jej potrzebujesz

Pierwszy dzień czegoś nowego jest zawsze w równym stopniu przerażający i ekscytujący. Nie bój się prosić o pomoc - niezależnie od tego, czy chodzi o nowego szefa, czy bezpośredniego podwładnego w zespole. Sięgaj po pomoc i zasoby, gdy ich potrzebujesz, zwłaszcza w ciągu pierwszych 90 dni, gdy się zaaklimatyzujesz.

Popularne cytaty " Pierwsze 90 dni " Cytaty

Książka Michaela Watkinsa jest pełna mądrości dla profesjonalistów w dziedzinie przywództwa. Autor nie tylko zna się na rzeczy, ale mówi to w sposób inspirujący i wciągający.

Oto niektóre z naszych ulubionych cytatów z "The First 90 Days:"

"Aby odnieść powodzenie, musisz zmobilizować energię wielu innych osób w swojej organizacji. Jeśli zrobisz właściwe rzeczy, twoja wizja, twoja wiedza i twoja motywacja mogą napędzać cię do przodu i służyć jako kryształy zalążkowe"

"Dołączenie do nowej firmy przypomina przeszczep organów - a ty jesteś nowym organem. Jeśli nie dostosujesz się do nowej sytuacji w przemyślany sposób, możesz zostać zaatakowany przez układ odpornościowy organizacji i odrzucony"

"Najważniejsze decyzje, jakie podejmiesz w ciągu pierwszych 90 dni, będą prawdopodobnie dotyczyły ludzi"

"Misja dotyczy tego, co zostanie osiągnięte, wizja dotyczy tego, dlaczego ludzie powinni czuć się zmotywowani do działania na wysokim poziomie, a strategia dotyczy tego, w jaki sposób należy alokować zasoby i podejmować decyzje, aby zrealizować misję"

Zastosuj " Pierwsze 90 dni " Wnioski z ClickUp

Dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami, takiemu jak ClickUp, możesz wdrożyć kluczowe wnioski z tego podsumowania "Pierwszych 90 dni" szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek. Oto niektóre z najlepszych funkcji ClickUp, które sprawią, że przejście do nowej roli lidera będzie bezproblemowe. 🤩

Ustanowienie mierzalnych celów dla zadań i projektów z automatycznym postępem, aby skuteczniej osiągać cele ze zdefiniowanymi ośmioma czasu i wymiernymi celami Cele ClickUp ułatwia ustawienie i śledzenie długoterminowych celów oraz unikanie rozbieżności w ich realizacji. Ustaw jasne oś czasu i dodaj mierzalne cele dla każdego zespołu, działu lub całej firmy. Zautomatyzuj śledzenie postępów i twórz foldery, aby łatwo zobaczyć cele dla różnych członków zespołu i działów.

Szybki widok, dodawanie, przypisywanie lub komentowanie zależności bezpośrednio w zadaniu ClickUp

Użyj Zadanie ClickUp'a funkcje przypisywania i statusu, aby zbudować zespół, śledzić obowiązki wszystkich osób i uniknąć błędnego przypisania do nowego zespołu. Przypisuj priorytety do każdego zadania, aby wszyscy wiedzieli, jakie prace są najważniejsze. Dodaj zależności, aby członkowie zespołu mogli zobaczyć, jakie prace uniemożliwiają postęp w trakcie realizacji innych zadań.

Dzięki adaptowalnym przestrzeniom ClickUp można łatwo tworzyć kompleksowe i zorganizowane lokalizacje, które można dostosować do potrzeb zespołu, działu lub projektów

Bądź zorganizowany dzięki Przestrzenie ClickUp , zwłaszcza jeśli Twoja pozycja lidera obejmuje nadzorowanie różnych działów. Dostosuj każdą przestrzeń za pomocą list i folderów, aby przechowywać takie rzeczy jak SOP, dokumenty firmowe i zasoby projektu w jednym miejscu. Wyzwalaj niestandardowe powiadomienia, aby zapewnić skuteczną komunikację za każdym razem, gdy wprowadzane są duże zmiany lub zakończone są projekty.

ClickUp oferuje również ponad 1000 szablonów - w tym kilka szablony planów 30-, 60- i 90-dniowych -aby wszystko, od ustawienia celów po wdrożenie pracowników, było łatwiejsze niż kiedykolwiek. Szablony szablon planu 30-60-90-dniowego od ClickUp oferuje plan działania na pierwsze trzy miesiące w nowej roli. Skorzystaj z niego, aby nakreślić cele, określić zadania, ustawić terminy i śledzić postępy.

Użyj tego szablonu ClickUp, aby zaplanować przyszłe spotkania kontrolne z nowymi pracownikami

Znajdziesz tu również dziesiątki Szablony SOP aby stworzyć kulturę organizacji. Skorzystaj z nich, aby wdrożyć nowych członków zespołu lub zbudować lepsze procesy dla istniejącego zespołu.

Zapewnij sobie powodzenie przez pierwsze 90 dni z ClickUp

Dzięki tym strategiom i wskazówkom z "Pierwszych 90 dni" będziesz mieć wszystko, czego potrzebujesz, aby płynnie przejść do nowej roli. Od budowania lepszych teamów po dostosowywanie strategii i zapewnianie wczesnych zwycięstw, ta książka oferuje mapę drogową do powodzenia przywództwa.

Przenieś swoją grę przywódczą na wyższy poziom i zarejestruj się w ClickUp już dziś . To oprogramowanie do zarządzania projektami ułatwia wdrażanie nowych pracowników, ustawienie mierzalnych celów i śledzenie postępów na każdym kroku. Dodatkowo, jest ono konfigurowalne, dzięki czemu można zbudować system, który można dostosować i dopasować do potrzeb nowej organizacji. 🙌