Slack vs. Mattermost: które narzędzie do współpracy jest najlepsze?

Praca zdalna jest dziś de facto sposobem działania większości firm. Oznacza to przełamywanie silosów, pracę asynchroniczną, jasną komunikację i współpracę w całej organizacji.

Droga do umożliwienia płynnej współpracy nie zawsze jest prosta. Potrzebne są odpowiednie narzędzia, procesy i nawyki w miejscu pracy aby zapewnić przepływ informacji między zespołami i działami. Obawy związane z bezpieczeństwem danych i IT oraz kontrolą dostępu również nie ułatwiają sprawy.

Na szczęście masz do dyspozycji aplikacje do współpracy do zrobienia większości z tych rzeczy. Wszystko sprowadza się do wybrania tej, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Wybraliśmy więc dwa wysokowydajne narzędzia do współpracy i zestawiliśmy je ze sobą - Mathmost vs. Slack.

Oto szczegółowe porównanie z atrybutami, limitami, cenami i nie tylko, aby ułatwić ci podjęcie decyzji.

_P.S.: Dodaliśmy alternatywę, która może zastąpić wiele aplikacji do współpracy. Poczekaj do końca! (lub przewiń, aby dostać się tutaj wcześniej 🤩)

Czym jest Slack?

przez Slack Slack jest opartym na chmurze narzędziem do współpracy i komunikacja platforma dla Teams i miejsc pracy. Jest to hub dla Twojego zespołu do czatowania, udostępniania plików, pracy z partnerami zewnętrznymi, organizowania spotkań audio lub wideo oraz nagrywania i udostępniania aktualizacji - wszystko w czasie rzeczywistym.

Jest to popularne narzędzie wśród organizacji hybrydowych i zdalnych w celu zwiększenia współpracy i wydajności przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności.

Jak na ironię, Slack nie pozwala się rozleniwić! 😉

Funkcje Slack

Przyjrzyjmy się teraz funkcjom, które sprawiają, że Slack jest jednym z najlepszych narzędzi do współpracy zespołowej.

1. Współpraca

via Slack

Funkcje współpracy Slack, takie jak kanały, pozwalają organizować pracę, czatować, udostępniać pliki i podejmować decyzje.

Jeśli twoja praca wymaga współpracy z zewnętrznymi teamami, takimi jak partnerzy, sprzedawcy lub niestandardowi klienci, możesz użyć Slack Connect.

Inne funkcje obejmują - DMs, Huddles i Clips - umożliwiające pracownikom czatowanie, prowadzenie rozmów głosowych i wideo, a nawet udostępnianie i nagrywanie klipów - dzięki czemu komunikacja jest znacznie łatwiejsza niż wymiana e-maili w obie strony.

2. Automatyzacja

przez Slack Jeśli chcesz zautomatyzować swoje żmudne, rutynowe zadania, ale nie masz umiejętności technicznych, aby to zrobić, Slack zna faceta - to Workflow Builder. Wystarczy trochę przeciągania i upuszczania, aby zautomatyzować cykl pracy.

Jeśli masz umiejętności kodowania, możesz niestandardowo zakodować swoje procesy biznesowe za pomocą interfejsu programowania aplikacji (API) Slack, aby dopasować je do swojego cyklu pracy.

Dzięki popularnym aplikacjom i integracjom możesz podłączyć swoje ulubione narzędzia i zapewnić przepływ pracy bez dodatkowego wysiłku. 🤩

3. Udostępnianie wiedzy

przez Slack Twój zespół może wyszukiwać konwersacje i pliki w kanałach i DM dzięki zaawansowanej opcji wyszukiwania.

Teams często muszą archiwizować stare projekty, dokumenty i kanały, aby interfejs był czysty i aktualny, ale szukanie starych plików może być uciążliwe. Jednak funkcja Slack Archive ułatwia wyszukiwanie tych starych rozmów i dokumentów.

4. Bezpieczeństwo i zgodność

via Slack

Slack wdraża przyjęte w branży najlepsze praktyki i ramy, aby zapewnić bezpieczeństwo danych. Tylko właściwe osoby mogą uzyskać dostęp do informacji firmowych dzięki zarządzaniu urządzeniami i tożsamościami.

Dane klientów są szyfrowane i chronione za pomocą narzędzi takich jak Slack Enterprise Key Management i Data Loss Prevention. 🛡️

Cennik Slack

Free

Pro: $7.25/miesiąc za użytkownika

$7.25/miesiąc za użytkownika Business+: $12.50/miesiąc za użytkownika

$12.50/miesiąc za użytkownika Enterprise Grid: Niestandardowy cennik

Czym jest Mattermost?

przez Mattermost Idealna dla zespołów technicznych, Mattermost to platforma współpracy i komunikacji o otwartym kodzie źródłowym, znana z silnej zgodności z prywatnością i bezpieczeństwem. Jest to zintegrowana platforma narzędzi zwiększających wydajność dostawca komunikacji opartej na kanałach, ustrukturyzowanej realizacji cyklu pracy i projektów.

Pomaga w orkiestracji cyklu pracy i eliminuje potrzebę przełączania kontekstu między różnymi aplikacjami.

Doświadczenie z Mattermost jest następujące podobne do Slack ponieważ oferuje wiadomości jeden na jeden i grupowe oraz inne narzędzia do planować komunikację lepiej.

Najlepiej polecany do użytku w biurze, zespoły techniczne i operacyjne na całym świecie preferują Mattermost.

Funkcje Mattermost

Zobaczmy, jakie funkcje sprawiają, że ta platforma open source jest popularnym narzędziem do współpracy.

1. Wspólne przesyłanie wiadomości

przez Mattermost

Wymiana wiadomości jest świetna, dopóki nie gonią cię terminy. Narzędzia oparte na kanałach Mattermost umożliwiają natywne połączenia audio i udostępnianie ekranu, ułatwiając szybsze zrobienie rzeczy.

Synchronizacja wiadomości w czasie rzeczywistym, przeszukiwalna historia i udostępnianie plików, obrazów lub połączonych linków - wszystko to ułatwia współpracę.

2. Mattermost Playbooks

przez Mattermost Zróżnicowany geograficznie zespół działający zgodnie z wieloma procesami może często prowadzić do nieporozumień i powielania pracy. Playbooki Mattermost pomagają członkom zespołu uzyskać i pozostać na tej samej stronie dzięki wbudowanej automatyzacji opartej na liście kontrolnej, która pomaga zwiększyć widoczność i odpowiedzialność.

Zapewnia to wszystkim codzienne aktualizacje dzięki zautomatyzowanym wyzwalaczom i działaniom, aktualizacjom statusu transmitowanym na pulpitach oraz określonym oś czasu i raportowaniu.

3. Wtyczki

przez Mattermost

Posiadanie wszystkich ulubionych narzędzi w jednym miejscu upraszcza pracę i oszczędza czas. Dzięki wtyczkom Mattermost można automatyzować rutynowe zadania za pomocą preferowanych narzędzi bez przełączania się między nimi.

Mattermost pozwala również dodawać niestandardowe funkcje do aplikacji na serwerze, aplikacji komputerowych i aplikacji internetowych bez konieczności wprowadzania zmian w bazie kodu. Oznacza to, że można wiele zrobić bez pomocy technicznej. Możesz również niestandardowo dostosowywać swoje integracje dzięki pełnemu dostępowi do API. 🙌

4. Zwiększone bezpieczeństwo

przez Mattermost

Mattermost jest oprogramowaniem typu open-source, oferującym doskonałe bezpieczeństwo danych dzięki rozwiązaniu typu self-hosted, które umożliwia zakończony dostęp do kodu źródłowego. Zaawansowane funkcje audytu zgodności i narzędzia do raportowania zapewniają bezpieczeństwo wrażliwych danych bez monitorowania przez osoby trzecie.

Możesz także przenosić dane w dowolnym miejscu i czasie dzięki kompleksowemu szyfrowaniu w spoczynku i podczas przesyłania.

Ceny Mattermost

Free

Professional: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Slack vs. Mattermost: Porównanie funkcji

Najbardziej widoczną różnicą między Slack i Mattermost jest to, że Slack jest zamkniętym oprogramowaniem, więc tylko dostawcy mogą uzyskać dostęp lub zmienić zastrzeżony kod. Mattermost jest bezpiecznym rozwiązaniem open-source narzędzie komunikacyjne , co oznacza, że każda organizacja, która się na niego zdecyduje, może go niestandardowo dostosować za pomocą własnych wtyczek i otwartych API.

Oto najważniejsze różnice między Slack i Mattermost.

Porównanie funkcji Slack i Mattermost

Teraz przejdźmy głębiej.

1. Hosting

To, czy pracujesz w biurze, hybrydowo czy w pełni zdalnie, może mieć wpływ na wybór hostingu oprogramowania do współpracy. Należy również wziąć pod uwagę, z kim pracujesz.

Na przykład, jeśli pracujesz z dostawcami usług medycznych lub podmiotami rządowymi, mogą oni wymusić na tobie korzystanie z oprogramowania hostowanego samodzielnie i oczekiwać, że spełnisz wszystkie ich oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa i prywatności.

Slack

Jest prosty w użyciu, ponieważ jest narzędziem opartym na chmurze. Można tworzyć publiczne lub prywatne kanały, tworzyć Teams, dodawać członków i rozpoczynać pracę.

Slack to narzędzie do codziennej efektywnej współpracy, jeśli Twój zespół jest mały i nowy. Ponieważ Slack jest zastrzeżonym oprogramowaniem, można go niestandardowo dostosować za pomocą szablonów lub narzędzi, ale nie będzie można samodzielnie hostować na Slack.

przez Slack

Mattermost

Otwarty kod źródłowy umożliwia samodzielne hostowanie Mattermost. Wdrażaj oprogramowanie zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa swojej organizacji i zdecyduj się na wdrożenie w chmurze, aby zapewnić kompatybilność z pracą zdalną.

2. Aplikacje i integracje

Ponieważ większość firm korzysta z różnych aplikacji i integracji, należy wybrać platformę do współpracy zespołowej, która zapewni wsparcie dla narzędzi pracy.

Slack

Slack oferuje więcej integracji, aby lepiej współpracować z członkami zespołu. Z ponad 2600+ aplikacji i integracji a teraz nowo utworzone partnerstwa z OpenAI i Salesforce, Slack wprowadzi AI natywnie do doświadczenia użytkownika.

Dzięki popularnym narzędziom do współpracy, takim jak Google Drive i Salesforce, Slack umożliwia również dodawanie niestandardowych integracji zgodnie z własnymi potrzebami.

Mattermost

Mattermost oferuje społeczność współpracowników, z którymi można podłączyć niestandardowe aplikacje, narzędzia i integracje lub tworzyć własne z pełnym dostępem do API.

Mattermost integruje się bezpośrednio z aplikacjami codziennego użytku, takimi jak Asana, GitHub, Jira, Bitbucket itp projektów i zadań bez przełączania się między różnymi narzędziami.

Dla deweloperów i dużych organizacji z inżynieryjnymi lub operacyjnymi cyklami pracy, podejście open-source Mattermost sprawdza się najlepiej, aby niestandardowo dostosować oprogramowanie.

przez Mattermost

3. Niestandardowe możliwości

Możliwości dostosowywania Mattermost pomagają budować od podstaw dzięki otwartemu kodowi źródłowemu, podczas gdy Slack oferuje niestandardowe aplikacje, szablony i integracje z kodowaniem lub bez.

Slack

Dzięki wielojęzycznemu wsparciu ponad 10 języków, Slack umożliwia niestandardowe dostosowanie paska bocznego, motywów, profili, wiadomości powitalnych oraz emoji lub reakcji.

Można również ustawić ulubiony dźwięk powiadomień mobilnych. Dodaj niestandardowe emotikony i wiadomości powitalne, aby rozmowy były zabawne.

Mattermost

Mattermost umożliwia tworzenie białych etykiet, dzięki czemu można niestandardowo dostosować swój branding do kodu oprogramowania. Dostosuj swoje aplikacje internetowe, pulpitowe i mobilne zgodnie z protokołami bezpieczeństwa.

Zaawansowane wsparcie wielojęzyczne w ponad 16 językach umożliwia zróżnicowaną i integracyjną komunikację.

przez Mattermost

4. Protokoły bezpieczeństwa

Kwestie bezpieczeństwa są istotne przy wyborze odpowiedniej platformy współpracy dla Twojego Businessu.

Slack

Funkcje bezpieczeństwa Slack obejmują logowanie jednokrotne, uwierzytelnianie wieloskładnikowe, zgłaszanie domen, niestandardowy czas trwania sesji, zarządzanie tożsamością i urządzeniami oraz udostępnianie użytkowników i grup.

Kontrole bezpieczeństwa Slack są zgodne z zasadami bezpieczeństwa w chmurze Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC) oraz innymi międzynarodowymi standardami / certyfikatami regulacyjnymi i zgodności.

Mattermost

Tutaj rządzi Mattermost! Jest to jedna z najbardziej elastycznych i bezpiecznych narzędzi do współpracy które zaspokajają najbardziej wymagające potrzeby w zakresie bezpieczeństwa prywatnych wiadomości.

Dzięki samodzielnemu wdrożeniu w prywatnej chmurze można uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji zabezpieczeń mobilnych i kontrolować wrażliwe dane bez monitorowania przez osoby trzecie.

Powiązane

Slack vs. Mattermost na Reddit

Sprawdziliśmy Reddit aby zobaczyć, co ludzie mówią na temat Slack vs. Mattermost . Jeśli chodzi o Slack, użytkownicy wypowiadali się na temat łatwości użytkowania:

"Przewagą nad e-mailem jest to, że pozbywa się niezręcznego, bardzo długiego "odpowiedz wszystkim", gdy grupa ludzi jest zaangażowana i dyskutuje na dany temat"

Inni użytkownicy Reddita stwierdzili, że Mattermost to świetna opcja, jeśli chcesz samodzielnie hostować z konfigurowalnymi środkami bezpieczeństwa:

"Przeszliśmy z Hipchat on-prem (dzięki Atlassian) na serwer Mattermost on-prem i jest całkiem nieźle. Korzystanie z platformy w chmurze dla potencjalnie wrażliwych danych sieciowych nie było czymś, z czego byłem zadowolony"

Nadal nie masz pewności co do Slack vs. Mattermost? Mamy aplikację do współpracy zespołowej, która może zastąpić wszystkie narzędzia! 🤩

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Slack vs. Mattermost

Konwertuj komentarze na zadania i przydzielaj je swojemu zespołowi za pomocą funkcji ClickUp Wiemy, że Slack i Mattermost są popularne, ale czy zastanawiałeś się nad ClickUp ?

ClickUp łączy setki funkcji, aby lepiej współpracować, zwiększyć wydajność i szybciej zakończyć pracę!

Stań się profesjonalnym organizatorem, dzieląc zespoły i działy na przestrzenie, grupując duże projekty i działania w foldery oraz dzieląc zadania na listy, aby uzyskać widok swojej pracy.

Możliwość wyboru spośród ponad 35 ClickApp aby niestandardowo dostosować każde zadanie do dowolnego rodzaju pracy.

Współpraca w ClickUp zwiększa wydajność członków Twojego zespołu, dzięki czemu praca jest zawsze przyjemna. Przyjrzyjmy się bliżej głównym narzędziom do współpracy w ClickUp.

ClickUp Chat

Witamy w świecie spójnych rozmów i pracy ze zintegrowanymi narzędziami. Przenieś całą komunikację swojego zespołu w jedno miejsce dzięki ClickUp Chat .

Etykietuj i przydzielaj zadania na czacie w czasie rzeczywistym za pomocą @wzmianek w komentarzach. Osadzaj wideo, dokumenty i pliki jako załączniki i wysyłaj je do swojego zespołu.

Utrzymuj płynną i zorganizowaną komunikację dzięki ClickUp Chat Komunikuj się przejrzyście dzięki bogatym funkcjom formatowania lub twórz widoki czatów określonych zespołów, pracy lub działów wewnątrz ClickUp - kontroluj, kto ma widok czatów zgodnie z hierarchią.

Wykrywanie współpracy ClickUp

Z Wykrywanie współpracy ClickUp natychmiast dowiesz się, nad czym pracuje Twój kolega z zespołu lub kiedy doda komentarz.

Edytuj dokumenty w czasie rzeczywistym ze swoimi współpracownikami, a nawet otrzymuj natychmiastowe informacje zwrotne w nowych komentarzach.

Połącz siły, aby wydobyć to, co najlepsze Wykrywanie współpracy ClickUp Więcej narzędzi do współpracy na ClickUp

Pulpity: Zbuduj centrum kontroli misji dla każdego projektu i śledź postępy dzięki głębszemu wglądowi i przeglądom wysokiego poziomu

Zbuduj centrum kontroli misji dla każdego projektu i śledź postępy dzięki głębszemu wglądowi i przeglądom wysokiego poziomu Integracje: Zwiększ wydajność dzięki ponad 200 natywnym narzędziom integracyjnym i ponad 1000 narzędzi Free

Zwiększ wydajność dzięki ponad 200 natywnym narzędziom integracyjnym i ponad 1000 narzędzi Free Automatyzacja: Oszczędność czasu dzięki ponad 100 opcjom automatyzacji w celu udoskonalenia cyklu pracy, rutynowych zadań, przekazywania projektów i nie tylko

Oszczędność czasu dzięki ponad 100 opcjom automatyzacji w celu udoskonalenia cyklu pracy, rutynowych zadań, przekazywania projektów i nie tylko ClickUp AI: Dostęp do setek ręcznie wykonanych i popartych badaniamiNarzędzi AI które pomogą Ci przygotować i edytować zawartość oraz przeprowadzić burzę mózgów

Zadania ClickUp

Organizuj, współpracuj i planuj efektywnie niemal wszystko dzięki Zadania ClickUp . Przypisuj pracę wielu osobom i oszczędzaj czas dzięki udostępnianym nagraniom ekranu.

Strukturyzuj pracę, dzieląc ją na podzadania, które można wykonać, aby wizualizować ją w różnych widokach. Niestandardowy obszar roboczy poprzez nadawanie nazw konwersacjom i dzielenie ich na podstawie typów zadań.

Zarządzaj swoją pracą poprzez tworzenie zadań, przypisywanie ich i śledzenie ich postępu poprzez Zadania ClickUp Czy wspomnieliśmy już o darmowym planie ClickUp? Cóż, teraz byłby świetny czas na omówienie opcji cenowych.

Cennik ClickUp

Free Forever: Najlepszy do użytku osobistego

Najlepszy do użytku osobistego Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Slack vs. Mattermost: Kto jest zwycięzcą?

Slack i Mattermost to solidne narzędzia do współpracy, które integrują się z popularnymi aplikacjami. Wyłonienie zwycięzcy zależy jednak od potrzeb danej organizacji.

Na przykład Slack jest przeznaczony dla organizacji, które preferują dostęp w chmurze bez kładzenia dużego nacisku na niestandardowe protokoły bezpieczeństwa. Jeśli więc organizacja zdalna potrzebuje łatwego narzędzia do komunikacji, które ułatwi cykl pracy i zwiększy wydajność, Slack jest najlepszym wyborem.

Jeśli organizacja potrzebuje w pełni konfigurowalnego, samohostującego się narzędzia open-source do zarządzania zespołem i współpracy, to Mattermost jest idealnym rozwiązaniem. W przeciwieństwie do Slack, jest on tworzony przez programistów dla programistów. Platforma wymaga więc dużej wiedzy technicznej, aby ustawić ją zgodnie z przypadkiem użycia. Lepiej nadaje się dla teamów technicznych i operacyjnych.

Jeśli chcesz doświadczyć czegoś więcej niż tylko współpracy, wypróbuj ClickUp. Zarządzaj swoimi projektami za pomocą danych powstania zadań, wielu widoków, statusów, szablonów i nie tylko.

Rozpocznij Free ClickUp wersja próbna już dziś!