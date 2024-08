Czym jest analiza PEST? Szablony, definicja i przykłady

Doświadczeni stratedzy biznesowi wykorzystują "analizę PEST" ("polityczną, ekonomiczną, społeczną i technologiczną"), aby określić, czy nowy kraj, rynek lub miasto jest odpowiednim miejscem do ekspansji Businessu.

Ponadto, w ramach bieżącego planowania strategicznego, analiza PEST obejmuje identyfikację i odkrywanie sił zewnętrznych stwarzających znaczące ryzyko dla Twojego biznesu oraz opracowywanie strategii radzenia sobie z tymi zmianami.

Rozbicie przyczyn i potencjalnych skutków nieoczekiwanych zmian, które mogą mieć wpływ na Twój biznes, pomaga Twojemu Teamsowi zrozumieć, co się dzieje i zbudować plan działania dopasowany do krajobrazu technologicznego.

Tradycyjnie analiza PEST obejmowała spisanie analizy każdego czynnika ekonomicznego, społecznego i technologicznego oraz przyjęcie założeń dotyczących ich zmieniających się wzorców.

Jednak niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie wprowadzenia nowego produktu na rynek, czy też ocenę rynku pod kątem potencjalnych zagrożeń, nowa era narzędzia do tworzenia diagramów pokrewieństwa i szablon analizy PEST ułatwiają ten proces.

Narzędzia te pomagają stale monitorować i przygotowywać się na straty, identyfikować zagrożenia i rozumieć swoje możliwości w szerszym środowisku biznesowym.

Ten artykuł udostępnia sposób przeprowadzania analizy PEST oraz narzędzia do skutecznego przeprowadzania i organizowania analizy.

Czym jest analiza PEST?

Analiza PEST jest analizą prognoza projektu metodologia dla specjalistów i strategów Business. PEST analizuje czynniki zewnętrzne, takie jak zmiany polityczne, gospodarcze, społeczno-kulturowe i technologiczne, które mogą mieć wpływ na wyniki i przychody firmy.

Profesor Francis Aguilar z Uniwersytetu Harvarda opracował tę metodologię w 1967 roku, aby ocenić, w jaki sposób czynniki te wpływają na środowisko biznesowe. Analiza czynników PEST pomaga zidentyfikować potencjalne wyzwania w obecnym środowisku gospodarczym i wykorzystać wyniki jako przewagę konkurencyjną.

Różne czynniki PEST obejmują:

Czynniki polityczne

Bieżąca gospodarka i klimat polityczny kraju

Zamknięte spojrzenie na politykę podatkową, przepisy prawa pracy, ochronę własności intelektualnej i przepisy środowiskowe

Scenariusz inwestycyjny, możliwości partnerstwa zagranicznego i polityka handlu zagranicznego

Regulacje rządowe dotyczące surowców, przepisy handlowe i podejście do polityki podatkowej

Czynniki ekonomiczne

Roczne trendy w czynnikach ekonomicznych, takich jak oprocentowanie i stopa inflacji

Koszty utrzymania, siła nabywcza i trendy w zakresie stylu życia

Wzrost gospodarczy, PKB, dochód do dyspozycji i trendy w zatrudnieniu

Ograniczenia handlowe i polityka rządu w zakresie międzynarodowego biznesu

Ogólna kondycja gospodarcza i stabilność polityczna kraju

Czynniki społeczne

Pula talentów, koszty pracy, dystrybucja wiekowa i wymagania edukacyjne

Tempo wzrostu populacji, wzorce zatrudnienia i trendy na rynku pracy

Obecne popularne marki, trendy konsumenckie, świadomość zdrowotna i postawy kulturowe

Czynniki technologiczne

Dostępność nowoczesnej infrastruktury dla wsparcia wydajności i działań marketingowych

Adaptacyjność do najnowszych technologii, takich jak automatyzacja i sztuczna inteligencja

Poziom zakłóceń i zmian w zachętach związanych z nowymi technologiami

Po powodzeniu analizy PEST będziesz w stanie odpowiedzieć na następujące pytania:

Czy środowisko polityczne kraju jest stabilne?

Czy kraj jest świadkiem wzrostu gospodarczego i czy rynki docelowe mogą sobie pozwolić na twój produkt?

Jeśli założę spółkę zależną, czy pozyskam wykwalifikowaną siłę roboczą, której wartości społeczne będą pasować do wartości mojej marki?

Czy kraj jest w stanie dostarczyć mi niezbędnych czynników technologicznych i infrastruktury, czy też muszę zlecić to na zewnątrz?

Co to jest analiza PESTLE?

Analiza PESTLE jest rozszerzeniem analizy PEST. PESTLE uwzględnia wszystkie czynniki analizy PEST wraz z dwoma dodatkowymi czynnikami - warunkami prawnymi i środowiskowymi, które mogą mieć wpływ na działalność Business.

Czynniki prawne, które mogą mieć wpływ na Twój Business

Przepisy dotyczące ochrony danych

Przepisy dotyczące dyskryminacji

Przepisy dotyczące ochrony konsumentów

Przepisy dotyczące zatrudnienia

Czynniki środowiskowe, na których należy się skupić

Warunki pogodowe i klimatyczne

Inicjatywy w zakresie zarządzania odpadami

Świadomość zanieczyszczenia środowiska

Znaczenie analizy PEST

Jaki jest ten jeden wspólny cel dla wszystkich firm, niezależnie od branży, do której należą lub produktu, który sprzedają? Zazwyczaj jest to bycie rentownym, przewodzenie konkurencji lub cele o podobnym charakterze.

Cele te różnią się w zależności od Businessu. Jednak przed ustawieniem właściwych celów, Business potrzebuje ostatecznego pojęcia o swoim rynku docelowym i jego preferencjach. Analiza PEST pomaga skupić się na opracowaniu kompleksowego planu marketingowego poprzez analizę krytycznych elementów zewnętrznych.

Stratedzy marketingowi i specjaliści ds. biznesu potrzebują analizy PEST z czterech głównych powodów:

Uzyskanie przewagi jako pierwszy gracz poprzez dostrzeżenie doskonałych możliwości biznesowych, których konkurenci jeszcze nie napotkali

Identyfikacja krytycznego zagrożenia i podjęcie niezbędnych środków ostrożności przed oficjalnym rozpoczęciem działalności

Podejmowanie decyzji w oparciu o wymierne aspekty, a nie poleganie wyłącznie na założeniach

Przeprowadzenie przyszłej oceny w celu określenia, jak prawdopodobne lub częste będą zmiany tych czynników w przyszłości, aby ocenić trwałość strategii Business

Przyjrzyjmy się bliżej różnym scenariuszom, w których należy wykorzystać analizę PEST jako strategiczne narzędzie biznesowe.

Kiedy należy korzystać z analizy PEST?

Analiza PEST służy do zrozumienia nieoczekiwanych zmian i proaktywnej oceny, czy dana decyzja biznesowa jest odpowiednia dla Twojej organizacji. Niektóre konkretne przypadki użycia, w których analiza PEST jest korzystna to:

Drastyczna zmiana czynników zewnętrznych

Ocena zmian jest przytłaczająca, gdy krajobraz biznesowy zmienia się drastycznie bez ostrzeżenia i bez odpowiednich narzędzi.

Analiza PEST rozbija zewnętrzne czynniki ekonomiczne i polityczne oraz zmiany technologiczne, prawne i środowiskowe, aby zrozumieć, w jaki sposób wpłyną one na organizację i odpowiednio się do nich dostosować.

Weźmy przykład analizy PEST. Podczas pandemii Covid-19 w Chinach opóźnienia w wysyłce miały wpływ na większość globalnych firm. Dzięki analizie PEST można było ekstrapolować i przewidzieć wpływ opóźnienia wysyłki na przyszłą strategię.

Ekspansja na nowy rynek

Ponieważ analiza PEST koncentruje się na czynnikach kulturowych i ekonomicznych podczas ekspansji na nowe obszary geograficzne, należy wykorzystać te ramy do oceny różnic kulturowych. Ponadto posiadanie osoby zaznajomionej z nowym rynkiem pomaga opracować strategię wejścia na rynek z uwzględnieniem czynników kulturowych.

Na przykład kampania Pepsi "Come Alive with the Pepsi Generation" została dobrze przyjęta przez anglojęzycznych odbiorców. Jednak chińska wersja, która obiecywała, że "Pepsi wskrzesza twoich krewnych z martwych", nie okazała się hitem. Jest to dobry przykład tego, jak analiza PEST pomogłaby zapobiec temu błędowi kulturowemu.

Opracowanie nowego produktu

Opracowanie nowego produktu wymaga znacznych badań w zakresie od trendów konsumenckich po wzorce wydatków i identyfikację idealnego profilu klienta (ICP).

Analiza PEST pomaga wziąć pod uwagę czynniki zewnętrzne, które ICP weźmie pod uwagę podczas procesu decyzyjnego.

Przeanalizuj długoterminową wizję

Analiza PEST jest przydatna, gdy chcesz przeanalizować długoterminowy obraz swojego biznesu przez pryzmat myślenia strategicznego:

Gdy rozpoczynasz nowy business lub otwierasz filię istniejącego biznesu w nowej lokalizacji. Alternatywnie, chcesz ponownie ocenić istniejący rynek

Czy oprocentowanie na rynku docelowym jest realne, czy też biznes będzie narażony na znaczne straty

Gdy napotkasz krytyczny problem (taki jak wojna rosyjsko-ukraińska) związany z krajem przyjmującym, chcesz ocenić, jak bardzo wpłynie on na Twoją działalność

Uruchamiasz nową linię produktów lub przechodzisz z działalności opartej na usługach na działalność opartą na produktach

Czym jest analiza SWOT i czym różni się od analizy PEST?

Analiza SWOT, kolejna znana technika badania rynku, jest często stosowana wraz z analizą PEST w celu oceny środowiska biznesowego i innych czynników technologicznych wpływających na zmianę. Analiza SWOT oznacza mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia.

W przeciwieństwie do analizy PEST, w której nacisk kładziony jest wyłącznie na analizę środowiska zewnętrznego firmy, analiza SWOT ocenia zarówno środowisko wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

Strategowie wykorzystują analizę PEST jako narzędzie do tworzenia map myśli do analizy środowiska biznesowego i identyfikacji możliwych zagrożeń i szans. Ramy te są potrzebne w fazie tworzenia pomysłu na biznes.

Z drugiej strony, Oprogramowanie do analizy SWOT jest narzędziem bardziej specyficznym dla projektu, które pojawia się po powodzeniu w tworzeniu planu biznesowego. Na tej scenie chcesz zidentyfikować swoje wewnętrzne mocne strony, aby zająć się zewnętrznymi zagrożeniami i słabościami, aby nie przegapić zewnętrznych możliwości.

Analiza SWOT i PEST działają najlepiej, gdy są wdrażane razem.

Jak przeprowadzić analizę PEST

Przeprowadzenie analizy PEST lub PESTLE od podstaw jest czasochłonne i wymaga dużych zasobów. Zamiast tego, Szablon analizy PESTLE firmy ClickUp dostarcza ramy do zrozumienia i analizy czynników zewnętrznych wpływających na środowisko biznesowe.

Szablon ClickUp PESTLE Analysis jest cennym narzędziem do przewidywania strat, zapobiegania ryzyku i zrozumienia możliwości Businessu

Jednocześnie, korzystając z tego szablonu, zidentyfikowałeś znaczące możliwości wzrostu przychodów.

Korzyści wynikające z zastosowania szablonu Analizy PESTLE w celu spotkania się z cele projektu są:

Ustrukturyzowane podejście do gromadzenia, organizowania i interpretowania danych

Pomaga tworzyć strategie dostosowane do konkretnych czynników politycznych, ekonomicznych, społecznych, prawnych i środowiskowych

Korzystanie z niestandardowych statusów zadań, takich jak "WIP", "Wstrzymane", "Ponownie otwarte", w celu śledzenia postępu danego czynnika zewnętrznego do momentu zakończenia badań

Wybierz różne atrybuty (jakościowe i ilościowe) do oceny każdego czynnika. Na przykład notatki, aspekty ryzyka i oceny dla każdego kraju

Szablon umożliwia dodanie do sześciu atrybutów w celu uproszczenia analizy danych

Jak każdy innyoprogramowanie do zarządzania problemamiclickUp oferuje trzy widoki dla tego szablonu analizy PEST. Dostępne widoki to widok tablicy, widok listy i prosty przewodnik dla początkujących

Szablon analizy PESTLE zapewnia regularne funkcje zarządzania projektami, takie jak dodawanie oś czasu i pól niestandardowych oraz wysyłanie przypomnień, etykiety i etykiety, aby zapewnić wszystkim widoczność.

Omówmy teraz, jak użyć tego szablonu do przeprowadzenia pierwszej analizy PEST(LE).

Określ, które aspekty potencjalnych czynników należy wziąć pod uwagę

Każdy czynnik środowiskowy jest powiązany z wieloma elementami. Jeśli przeanalizujesz wszystkie te aspekty indywidualnie, zakończenie analizy PEST może zająć miesiące, a nawet lata. Dlatego bardziej inteligentną strategią jest zidentyfikowanie kluczowych aspektów mających duże znaczenie dla Twojego biznesu dla każdego czynnika.

Załóżmy, że przeprowadzasz analizę PEST czynników makroekonomicznych, aby zrozumieć, czy powinieneś rozszerzyć działalność na nowy kraj. Utwórz projekt Dokument lista wszystkich krytycznych obszarów dla każdego czynnika, który chcesz obrać za cel i czynników, które mogą mieć wpływ na Twój Business.

Podczas tworzenia nowego produktu, użyj Dokumenty ClickUp dla analizy PEST

Czynniki polityczne obejmują możliwość konfliktu z innymi krajami, zbliżające się wybory lub specjalne przepisy polityczne dla międzynarodowego biznesu, które należy znać przed rozpoczęciem projektu.

Następujące czynniki ekonomiczne, które należy wziąć pod uwagę, to wzrost lub spadek oprocentowania i PKB, jeśli istnieje znacząca różnica w kursie wymiany walut, a także polityka rządu związana z ograniczeniami w handlu międzynarodowym.

Typowe czynniki społeczno-kulturowe to wzorce lub preferencje zakupowe konsumentów oraz różnice w wartościach pokoleniowych, które mogą mieć wpływ na rynek docelowy.

Kategoryzuj dokumenty w oparciu o etykiety, takie jak czynniki zewnętrzne PEST, aby ułatwić dostęp i wyszukiwanie. Dodaj niezbędne zasoby, wytyczne i firmowe wiki do obszaru roboczego.

Zapisz szanse i zagrożenia związane z każdym czynnikiem

Po zebraniu danych przeprowadź burzę mózgów i zidentyfikuj odpowiednie szanse i zagrożenia. Połączenie analizy PEST z analizą SWOT na tej scenie pomoże ci.

Na przykład podczas pandemii COVID-19 marki takie jak Slack dostrzegły następujące szanse i zagrożenia:

Na tej scenie wykorzystanie Tablica ClickUp do wspólnej burzy mózgów. Tablica Tablica to kreatywne płótno dla Twojego zespołu:

Współpracuj z członkami Teams w czasie rzeczywistym, aby dodawać notatki, przeprowadzać szczegółowe burze mózgów i wprowadzać nowe pomysły

Szybsze przekształcanie koncepcji w działania poprzez tworzenie konkretnych zadań ClickUp i przypisywanie członków zespołu do każdego zadania

Dodawanie obrazów i połączeń w odpowiednich miejscach pomaga dodać kontekst do każdego zadania

Odejdź od procesów opartych na dokumentach i myśl kreatywnie dzięki angażującym wizualnie funkcjomtechniki tworzenia pomysłów takich jak mapy myśli

Możliwości osadzania ClickUp pozwalają na dodawanie stron internetowych, dokumentów i kart zadań do Tablicy

Burza mózgów, strategie lub mapa cyklu pracy z wizualnie współpracującymi tablicami ClickUp

Na tym etapie ClickUp AI usprawnia cykl pracy, niezależnie od tego, czy zarządzasz wydaniem produktu, czy tworzysz dokument analizy PEST dla swoich interesariuszy. Dzięki ClickUp AI, przyciągnij elementy działań z notatki ze spotkania i udostępnianie ich zespołowi, podsumowywanie wątków komentarzy i generowanie aktualizacji projektu dla wewnętrznych i zewnętrznych współpracowników.

Czas na planowanie i podejmowanie działań

W oparciu o wszystkie zebrane dane dotyczące wszystkich czynników makroekonomicznych, ustaw cele biznesowe i konkretne działania dla każdego celu.

Na przykład, w powyższym przypadku użycia Slacka, niektóre z istotnych celów biznesowych mogą być następujące:

Zwiększenie bazy użytkowników Slack o 80% podczas pandemii

Przejście od narzędzia zdalnego do narzędzia hybrydowego, aby pozostać istotnym po pandemii

Aby zrealizować powyższe cele, odpowiednimi działaniami będą:

Dodanie większej liczby funkcji pracy zdalnej do Slacka, takich jak rozmowy wideo, wbudowane zarządzanie projektami i nagrywanie ekranu.

Dodanie innowacyjnych funkcji i nowych integracji, aby miejsca pracy działające w trybie hybrydowym również korzystały z tego narzędzia.

Ponadto szablony raportowania po działaniach przydatne do śledzenia działań od czasu do czasu i podejmowania odpowiednich decyzji biznesowych.

Szablony raportów z działań następczych do analizy retrospektywnej

Dokumentuj swoją kolejną analizę PEST z ClickUp

Świetnym sposobem na maksymalne wykorzystanie analizy PEST jest użycie narzędzie do zarządzania projektami aby zapewnić widoczność informacji wszystkim wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom, współpracować z członkami zespołu w czasie rzeczywistym i organizować tę analizę do wykorzystania w przyszłości.

Kierownicy projektów i analitycy biznesowi korzystają z narzędzia do zarządzania projektami ClickUp, aby pomóc wszystkim pozostać na tej samej stronie w odniesieniu do czynników zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na Twój biznes.

Szablon analizy PESTLE od ClickUp pomaga specjalistom biznesowym zrozumieć obecne i zewnętrzne otoczenie Business i uniknąć scope creep .

Zacznij od listy wszystkich czynników zewnętrznych w ClickUp Docs, w tym czynników społecznych, i przekształć tekst w zadania, które można śledzić, aby być na bieżąco ze swoimi pomysłami.

Następnie skorzystaj z ClickUp szablony propozycji wartości aby komunikować swoje oferty, przeprowadzać analizy konkurencji i opracowywać unikalne propozycje wartości (UVP) zorientowane na klienta.

Twórz zadania dla każdego czynnika i używaj Cele ClickUp aby pozostać na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów z jasno określonymi terminami.

Ustaw swoje cele i osiągaj je dzięki ClickUp

Przekształć te plany w działania, podziel każdy element działania na wiele zadań i zorganizuj wszystkie swoje zadania w centralnym miejscu Pulpit ClickUp dla widoczności każdego. Uzyskaj bogaty wgląd w postęp analizy PEST za pomocą wykresów liniowych, kołowych i paskowych. Dodatkowo, oceń zdolność Teams do zarządzania obciążeniami pracą. Zarejestruj się w ClickUp za darmo .

Stwórz swoją pierwszą analizę PEST i opanuj sztukę zbierania danych bez wysiłku.