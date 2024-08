10 najlepszych programów do zarządzania problemami w 2024 roku w celu optymalizacji usług IT

Jako specjalista ds. operacji IT lub obsługi klienta, stale masz do czynienia z zakłóceniami usług lub zapobieganiem usterkom. Powtarzające się incydenty prowadzą do słabej obsługi klienta i przestojów, z których wynikają problemy z wydajnością i utrata wiarygodności.

Uzyskanie skutecznego oprogramowania do zarządzania problemami jest niezbędne do rozwiązania takich problemów. Solidne rozwiązanie do zarządzania problemami obejmuje wysokiej klasy automatyzację, bazę danych znanych błędów, łatwy w użyciu interfejs i precyzyjną dokumentację.

Przygotuj się na to, że następnym razem, gdy dojdzie do incydentu informatycznego, oprogramowanie będzie musiało do zrobienia. Dzięki odpowiednim narzędziom nie będziesz reagować na problemy, ale aktywnie im zapobiegać.

Na co zwrócić uwagę w oprogramowaniu do zarządzania problemami?

Oto kilka podstawowych aspektów, które musi posiadać oprogramowanie do zarządzania problemami:

1. Automatyzacja: Do zarządzania problemami potrzebna jest automatyzacja oparta na AI i wstępnie skonfigurowanych regułach. Automatyzacja ma kluczowe znaczenie w całym cyklu życia ITIL, w tym wykrywanie, zamykanie, wysyłanie alertów i ułatwianie przekazywania informacji zwrotnych bez wysiłku.

2. Baza danych znanych błędów (KEDB): Repozytorium wcześniejszych problemów i obejść w celu przyspieszenia rozwiązań i zapobiegania cykliczności wspomaga zarządzanie problemami.

3. Pulpit zapewniający widoczność: Pulpit wyświetlający oś czasu, terminy i wagę problemu pomaga w analizie przyczyn źródłowych (RCA) i skutecznym rozwiązywaniu incydentów.

4. Proaktywne podejście: Proaktywne podejście do zarządzania problemami pomaga identyfikować i eliminować przyczyny źródłowe, co zapobiega incydentom w przyszłości.

5. Śledzenie umów SLA: Oprogramowanie musi śledzić umowy SLA w oparciu o stopień ważności i pilności, aby skrócić czas rozwiązywania problemów i nadać priorytet krytycznym problemom z usługami.

10 najlepszych programów do zarządzania problemami w 2024 roku

Poznaj te najlepsze rozwiązania do skutecznego zarządzania problemami w 2024 roku i usprawnij swoje operacje IT.

1. ClickUp

Twórz inteligentniejsze formularze w ClickUp z logiką warunkową, aby usprawnić rozwiązywanie problemów - bez względu na ich złożoność

ClickUp oferuje możliwość zwinne zarządzanie projektami rozwiązanie, które pomoże Tobie i Twojemu zespołowi ustalić priorytety zadań. Możesz przyspieszyć rozwiązywanie błędów za pomocą niestandardowych etykiet i automatyzacji, aby rozwiązywać je partiami.

ClickUp pomaga przywrócić operacje na właściwe tory i zapobiega przyszłym awariom.

Niestandardowa automatyzacja w ClickUp

ClickUp's oprogramowanie service desk pomaga usprawnić zarządzanie incydentami.

ClickUp posiada następujące funkcje Pulpity , Sprinty, Mapy drogowe, Widok tablicy, Podświetlanie składni, Niestandardowe statusy zadań , widok formularza, korekta itp. usprawniają zarządzanie problemami i zwiększają wydajność zespołu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Rozwiązuj problemy związane z wyzwaniami IT w jasny i zorganizowany sposób

limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą napotkać krzywą uczenia się

Aplikacja mobilna nie posiada wszystkich funkcji dostępnych w wersji na pulpit

Ceny ClickUp

Free Forever do użytku osobistego

Unlimited : $7 miesięcznie/użytkownika - działa dla mniejszych teamów

: $7 miesięcznie/użytkownika - działa dla mniejszych teamów Business : 12 USD za miesiąc/użytkownika - działa dla średnich zespołów

: 12 USD za miesiąc/użytkownika - działa dla średnich zespołów Enterprise : Skontaktuj się w sprawie cen - działa dla wielu zespołów

: Skontaktuj się w sprawie cen - działa dla wielu zespołów ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD/członka obszaru roboczego/miesiąc

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,5/5 (ponad 8 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 8 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 3,000 recenzji)

2. CMW Tracker

przez CMW Tracker CMW Tracker, oparty na chmurze Business zarządzanie procesami (BPM) pomaga firmom w automatyzacji cykli pracy, zarządzaniu zadaniami i śledzeniu postępów. Oferuje funkcje takie jak automatyzacja procesów, zarządzanie zadaniami oraz monitorowanie i analiza.

CMW Tracker umożliwia automatyzację procesów biznesowych, takich jak zarządzanie zatwierdzeniami CapEx, zarządzanie i kontrola OpEx oraz zarządzanie zamówieniami niestandardowymi.

Można to zrobić przy minimalnej interwencji człowieka, dzięki czemu proces jest bardziej wydajny i skalowalny.

Najlepsze funkcje CMW Tracker

Dostosowywanie cykli pracy do celów biznesowych

Śledzenie postępu dokumentów, takich jak raporty o incydentach i wnioski o zarządzanie zmianami

Tworzenie aplikacji bez specjalistycznej wiedzy z zakresu kodowania dzięki narzędziom typu "przeciągnij i upuść

Równowaga między współpracą a bezpieczeństwem danych dzięki kontroli dostępu i grupom użytkowników

Dostęp do cykli pracy z dowolnego miejsca

Identyfikuj wąskie gardła i optymalizuj cykle pracy za pomocą narzędzi opartych na AI

limity CMW Tracker

Ograniczone opcje integracji

Wymagane niestandardowe rozwiązania w ramach gotowych rozwiązań

Brak kompleksowego przeglądu zadań

Brak wbudowanych narzędzi do analizy przyczyn źródłowych i wpływu

CMW Tracker ceny

Niestandardowy cennik

CMW Tracker oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4.5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 300 recenzji)

3. Zendesk

przez Zendesk Zendesk Support Suite oferuje zaawansowane funkcje automatyzacji pomocy technicznej, w tym system biletowy oparty na uczeniu maszynowym. System analizuje i kategoryzuje zgłoszenia klientów, wykorzystując zaawansowane algorytmy do przewidywania i reagowania na zakłócenia - kluczowy obszar dla każdego zespołu zarządzania problemami.

Proaktywne podejście Zendesk sprawia, że zarządzanie problemami staje się szansą biznesową. Oferuje rozwiązania w czasie rzeczywistym i rozumie przyczyny problemów.

Najlepsze funkcje Zendesk

Uprość rozwiązywanie problemów, wykorzystując ujednoliconą platformę

Zarządzanie problemami i spełnianie standardów wydajności

Ochrona wrażliwych danych dzięki szyfrowaniu i kontroli dostępu

Oszczędność czasu dzięki pomocy AI

Zachowaj połączenie, aby rozwiązywać problemy w podróży

Limity Zendesk

Ustawienia i niestandardowe ustawienia mogą być trudne

Recenzje wskazują na problemy z wydajnością, takie jak powolne rozwijanie listy i przełączanie zgłoszeń

Ceny oparte na wolumenie mogą prowadzić do zwiększonych kosztów przy rosnącej liczbie użytkowników lub zgłoszeń

Brak niektórych podstawowych funkcji automatyzacji

Ceny Zendesk

Suite Teams : $55 za użytkownika/miesiąc

: $55 za użytkownika/miesiąc Suite Growth : $89 za użytkownika/miesiąc

: $89 za użytkownika/miesiąc Suite Professional: 115 USD za użytkownika/miesiąc

Zendesk oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (5,000+ recenzji)

: 4.5/5 (5,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (3,000+ recenzji)

4. Creatio

przez Creatio Creatio to platforma do zarządzania procesami biznesowymi i niskokodowa platforma przeznaczona do automatyzacji i zarządzania cyklami pracy. Creatio oferuje narzędzia do automatyzacji procesów i współpracy, które można dostosować do różnych funkcji IT.

Creatio dostarcza wizualny interfejs do projektowania cykli pracy i ujednolicone środowisko do zarządzania procesem zarządzania problemami.

Najlepsze funkcje Creatio

Wizualna mapa i automatyzacja procesów biznesowych

Dostawca ujednoliconego widoku interakcji, promocja spersonalizowanego wsparcia

Zmniejsza wysiłek ręczny, przyspiesza zakończenie zadań i upraszcza procesy biznesowe

Pomaga w zarządzaniu incydentami i zgłoszeniami IT w celu poprawy interakcji zespołu

Umożliwia zarządzanie problemami w podróży

Creatio limit

Niektóre materiały referencyjne wydają się przestarzałe lub skomplikowane dla osób niebędących programistami

Integracja starszych wersji systemów z FreedomUI może być powolna

Aktualizacje mogą zakłócać użytkowanie, wymagając interwencji IT w celu uzyskania rozwiązań

Osiągnięcie zaawansowanych niestandardowych funkcji wymaga specjalistycznej wiedzy

Ceny Creative

Growth: $25 za użytkownika/miesiąc

$25 za użytkownika/miesiąc Enterprise: $55 za użytkownika/miesiąc

$55 za użytkownika/miesiąc Unlimited: $85 za użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Creative

G2: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)

4.5/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

5. Zoho Desk

przez Zoho Desk Zoho Desk to oparte na chmurze rozwiązanie helpdesk zaprojektowane w celu usprawnienia procesów obsługi klienta. Nie koncentruje się głównie na zarządzaniu problemami IT, ale oferuje funkcje, które można dostosować.

Najlepsze funkcje Zoho Desk

Priorytetyzuje pilne problemy

Oferuje kompleksowe odpowiedzi, rozwiązania, aktualizacje i zatwierdzenia

Umożliwia współpracę nad zgłoszeniami w czasie rzeczywistym

Pojedynczy widok istotnych wskaźników zarządzania problemami

Zawiera funkcje takie jak współpraca agentów i gotowe odpowiedzi usprawniające komunikację

Limity Zoho Desk

Oferuje limit integracji aplikacji innych firm

Nie tak bogaty w funkcje jak niektóre dojrzałe rozwiązaniaService Desk oferty

Wymaga wielu niestandardowych rozwiązań

Ceny Zoho Desk

Free: Free do 3 agentów

Free do 3 agentów Express: $7

$7 Standardowy: $14

$14 Profesjonalny: 23

23 Enterprise: $40

oceny i recenzje Zoho Desk

G2: 4,5/5 (ponad 4 500 recenzji)

4,5/5 (ponad 4 500 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 2,000 recenzji)

6. PagerDuty

przez PagerDuty PagerDuty to platforma reagowania na incydenty, która pomaga wykrywać i rozwiązywać incydenty IT. PagerDuty pomaga zminimalizować przestoje i zwiększa wydajność rozwiązywania incydentów w ramach operacji IT.

Najlepsze funkcje PagerDuty

Zbiera alerty z różnych narzędzi monitorujących w celu zarządzania incydentami

Umożliwia łatwe w użyciu planowanie dyżurów w celu szybkiego reagowania na incydenty

Umożliwia mobilne zarządzanie usługami i rozwiązywanie incydentów w podróży

Pomaga ustawić zasady kierowania nierozwiązanych incydentów do właściwego zespołu

Dostarcza wgląd w trendy zarządzania incydentami i wskaźniki wydajności w celu ciągłego doskonalenia

Limity PagerDuty

Interfejs użytkownika jest złożony i wymaga czasu na naukę

Brakuje wbudowanego systemu obsługi zgłoszeń

Koszty licencji są wyższe niż u konkurencji

Integracje z narzędziami IT typu open-source są nieco limitowane w porównaniu do rozwiązań własnościowych

Ceny PagerDuty

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje PagerDuty

G2: 4.4/5 (ponad 800 recenzji)

4.4/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 400 recenzji)

7. Freshservice

Via Freshservice Freshservice pomaga usprawnić zarządzanie usługami dzięki ujednoliconej platformie. Wykorzystuje AI do oferowania innowacyjnych interakcji i szerokiej integracji. Freshservice oferuje bogate API do niestandardowej integracji, inteligentnej analizy, automatyzacji cykli pracy i nie tylko.

Najlepsze funkcje Freshservice

Szybkie rozwiązywanie problemów dzięki solidnej automatyzacji

Skuteczne rozwiązywanie problemów dzięki skonsolidowanemu widokowi zasobów

Oferuje wbudowane repozytorium do dokumentowania i rozwiązywania powtarzających się problemów

Umożliwia łatwe raportowanie incydentów i problemów za pośrednictwem różnych kanałów

Limity usługi

Integracja Slack/Freddy nie jest jeszcze doskonała; wciąż jest w fazie beta

Według użytkowników, niestandardowe pola modułów mają ograniczoną elastyczność

Aplikacja mobilna wypada słabo pod względem funkcji i UX w porównaniu do wersji webowej

Onboarding musi być lepszy, aby poprawić biegłość użytkowników w zarządzaniu problemami IT.

Ceny usługi Freshservice

Starter: $29/miesiąc za agenta

$29/miesiąc za agenta Wzrost: $59/miesiąc za agenta

$59/miesiąc za agenta Pro: $115/miesiąc za agenta

$115/miesiąc za agenta Enterprise: $145/miesiąc za agenta

Oceny i recenzje Freshservice

G2: 4.5/5 (ponad 1100 recenzji)

4.5/5 (ponad 1100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 500 opinii)

8. ServiceNow ITSM

przez ServiceNow

ServiceNow to platforma IT Service Management (ITSM) usprawniająca i automatyzująca różne procesy związane z IT. Jest to centralny hub do zarządzania incydentami, zgłoszeniami serwisowymi i zarządzaniem zmianami.

ServiceNow ITSM - najlepsze funkcje

Wykorzystuje uczenie maszynowe do przekształcania rutynowych zadań w zautomatyzowane procesy

Śledzenie zależności IT w celu przywrócenia zakłóconych usług

Odpowiada na zapytania, przewiduje i zapobiega incydentom

Pomaga podejmować decyzje oparte na danych z całościowym widokiem

Oferuje wsparcie IT, z połączeniem lub bez niego

ServiceNow ITSM limit

Potrzeba bardziej zaawansowanych narzędzi do raportowania IT

Niektórzy użytkownicy uważają, że zarządzanie wiedzą mogłoby być lepsze

Początkujący uważają, że interfejs użytkownika jest skomplikowany

Dane powstania podzbiorów projektów mogłyby zostać ulepszone

Ceny ServiceNow ITSM

Skontaktuj się z zespołem ServiceNow, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje ServiceNow

G2: 4,5/5 (ponad 1700 recenzji)

4,5/5 (ponad 1700 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 2,00 opinii)

9. BigPanda

przez BigPanda BigPanda to platforma AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations), która upraszcza i automatyzuje zarządzanie usługami w zakresie incydentów IT.

Zestawia alerty z różnych narzędzi monitorujących i wyświetla wszystko w jednym miejscu, aby usprawnić proces zarządzania problemami.

Jej celem jest pomoc specjalistom IT w szybszym identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów poprzez redukcję szumu związanego z alertami i dostarczanie przydatnych informacji.

Najlepsze funkcje BigPanda

Minimalizuje powtarzalne zadania i przyspiesza czas reakcji na incydenty

Ustanawia dwukierunkowe połączenie z rozwiązaniami ITSM w celu rozwiązywania incydentów

Powiadamia odpowiednie zespoły poprzez integrację z narzędziami takimi jak PagerDuty

Kategoryzuje i nadaje priorytety incydentom w celu ich szybszego rozwiązywania

Umożliwia spersonalizowane zasady udostępniania incydentów w celu usprawnienia komunikacji

Koordynuje z narzędziami IT w celu spójnego udostępniania informacji

Big Panda limit

Brak zliczania alertów dla konkretnych incydentów, co ma kluczowe znaczenie dla NOC i IT Ops

W zakładce Aktywność brakuje skutecznego filtrowania między komentarzami, udostępnianiem incydentów i zmianami statusu

Kilku użytkowników napotkało opóźnienia w wydajności po zintegrowaniu z zewnętrznymi narzędziami do zarządzania problemami

Ceny BigPanda

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje BigPanda

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4.5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 opinii)

10. New Relic

przez New Relic

New Relic to kompleksowa platforma obserwacyjna, która pomaga specjalistom IT i organizacjom monitorować, rozwiązywać problemy i optymalizować wydajność ich aplikacji i infrastruktury.

Platforma oferuje metryki, wydarzenia, dzienniki i ślady w połączeniu z przyjaznymi dla użytkownika cenami i rozległą areną integracji open source.

Najlepsze funkcje New Relic

Dostarcza na żywo wgląd w wykorzystanie narzędzi dostępności na stronie internetowej lub w aplikacji

Oferuje administratorom wgląd w zachowania użytkowników końcowych

Wysyła alerty o przestojach, błędach i zmianach w witrynie lub aplikacji

Analizuje transakcje użytkowników w witrynach lub aplikacjach w czasie rzeczywistym

Limity New Relic

Firmy z ograniczonym budżetem mogą uznać to rozwiązanie za drogie

Kilku użytkowników doświadcza problemów z określonymi funkcjami - głównie alertami, zapytaniami o dane i SLI/SLO

Możliwości zarządzania logami są podstawowe w porównaniu do dedykowanych rozwiązań

Ceny New Relic

Free: Free na zawsze

Free na zawsze Standard: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Pro: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje New Relic

G2: 4.5/5 (ponad 400 recenzji)

4.5/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

Wybierz odpowiednie oprogramowanie do zarządzania problemami dla swojego biznesu

Po zapoznaniu się z różnymi platformami, nadszedł czas na podjęcie właściwej decyzji. Aby znaleźć idealne rozwiązanie, sprawdź, czy możliwości oprogramowania są zgodne z potrzebami Twojego Businessu.

Punktem wyjścia byłoby zbadanie największych wyzwań. Zdefiniuj niezbędne i pożądane funkcje. Te szczegóły mogą być punktem wyjścia i pomogą zawęzić opcje.

Upewnij się, że różne Teams uczestniczą w demonstracjach produktów, aby zdefiniować możliwe problemy. Następnym krokiem jest przyjrzenie się całkowitym wydatkom i zwrotowi z inwestycji, jakiego można się spodziewać. Te szczegóły będą stanowić formularz rekomendacji dla kierownictwa.

Jednym z rozwiązań do zarządzania problemami, które wyłania się jako niezawodny wybór, jest ClickUp, z jego kompleksowym pakietem, który dobrze dostosowuje się do zarządzanie problemami w IT . Wypróbuj ClickUp już dziś i przekonaj się, jak może Ci pomóc w usprawnieniu zarządzania problemami i zwiększeniu wydajności operacyjnej.