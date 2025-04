10 Product Feedback Software dla zespołów produktowych w 2025 roku

Zbieranie opinii na temat produktów zapewnia wgląd w oczekiwania klientów, umożliwiając zapewnienie im najlepszej obsługi. Prośby o opinie na temat produktów, beta testowanie raportowanie i opinie na temat funkcji to tylko niektóre sposoby do zrobienia.

Ale jaki jest najlepszy sposób na zebranie tych wszystkich informacji?

Poprawa podejścia oznacza korzystanie z wysokiej jakości oprogramowania do zbierania opinii o produktach, aby wzmocnić pozycję zespołów produktowych. W obliczu zalewu rynku oprogramowaniem i jego powodzenia, podjęcie decyzji przez właścicieli firm takich jak Ty wymaga czasu.

Przedstawiamy kompleksową listę 10 najlepszych narzędzi do zbierania opinii o produktach, wraz z dogłębnym omówieniem ich najbardziej unikalnych funkcji, limitów, cen i tego, co mówią o nich inni. Pozwól nam ustawić najlepsze rozwiązanie!

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zbierania opinii o produktach?

Oto funkcje, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze wydajnego narzędzia do zbierania opinii o produktach:

Wielokanałowe zbieranie opinii: Oprogramowanie powinno posiadać wsparcie dla wielokanałowego zbierania opinii. Powinno być w stanie gromadzić dane z różnych źródeł, takich jak ankiety w aplikacji, e-mail, formularze opinii w sieci i media społecznościowe

10 najlepszych programów do zbierania opinii o produktach w 2024 roku

1. ClickUp

Użyj logiki warunkowej w formularzach ClickUp do zbierania opinii o produktach od niestandardowych klientów

Jeśli zależy Ci na wszechstronnym doświadczeniu z oprogramowaniem do zbierania opinii o produktach, rozważ ClickUp. Teams i firmy każdej wielkości - małe, średnie i duże - czerpią korzyści z korzystania z ClickUp ClickUp .

Formularze ClickUp to doskonały sposób na zbieranie danych i niestandardowe przekazywanie informacji zwrotnych od użytkowników. Szablony ClickUp'a ułatwiają organizację wszystkich aspektów, a szablony kompleksowe opinie o produkcie Szablon ankiety sprawia, że jest to odpowiedni dodatek do tej listy. Jako oprogramowanie do współpracy, ClickUp pozwala zespołowi wspólnie rozwiązywać problemy.

Niestandardowe i widok wszystkich opinii w jednym miejscu, dzięki czemu można poprawić swoje produkty i usługi

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp Forms: Usprawnij pętlę opinii klientów dzięki ClickUp Forms, umożliwiając tworzenie niestandardowych formularzy dla celowego wprowadzania danych przez klientów, wielu FUNKCJE i szczegółów dotyczących konkretnych produktów. Skutecznie kategoryzuj opinie i doświadczenia klientów za pomocą pól niestandardowych, usprawniając organizację i analizę

Usprawnij pętlę opinii klientów dzięki ClickUp Forms, umożliwiając tworzenie niestandardowych formularzy dla celowego wprowadzania danych przez klientów, wielu FUNKCJE i szczegółów dotyczących konkretnych produktów. Skutecznie kategoryzuj opinie i doświadczenia klientów za pomocą pól niestandardowych, usprawniając organizację i analizę Szablon ankiety opinii o produkcie: Maksymalizuj rozwój produktu dziękiSzablon ankiety zwrotnej ClickUp. Przechwytuj spostrzeżenia, śledź nastroje iustalanie priorytetów ulepszeń bez wysiłku. Szablon zawiera konfigurowalne statusy, niestandardowe pola do szczegółowej kategoryzacji i wiele widoków dla łatwego dostępu. Zintegrowany narzędzie do zarządzania projektami funkcje zwiększają ogólną wydajność ankiety

Maksymalizuj rozwój produktu dziękiSzablon ankiety zwrotnej ClickUp. Przechwytuj spostrzeżenia, śledź nastroje iustalanie priorytetów ulepszeń bez wysiłku. Szablon zawiera konfigurowalne statusy, niestandardowe pola do szczegółowej kategoryzacji i wiele widoków dla łatwego dostępu. Zintegrowany narzędzie do zarządzania projektami funkcje zwiększają ogólną wydajność ankiety Kolejne kroki oparte na danych: Informacje zwrotne zebrane od klientów pokażą palące problemy i zestawią popularne prośby o funkcje, aby ulepszyć mapę drogową produktu. Ogólnym wynikiem będzie poprawa niestandardowego doświadczenia klienta

Informacje zwrotne zebrane od klientów pokażą palące problemy i zestawią popularne prośby o funkcje, aby ulepszyć mapę drogową produktu. Ogólnym wynikiem będzie poprawa niestandardowego doświadczenia klienta Wspomagane przez AI podsumowanie opinii: ClickUp AI oferuje AI, które pomoże Ci przeanalizować opinie klientów i przekształcić je w praktyczne zadania do wdrożenia przez Twój zespół

ClickUp AI oferuje AI, które pomoże Ci przeanalizować opinie klientów i przekształcić je w praktyczne zadania do wdrożenia przez Twój zespół Funkcje współpracy: Współpracuj z członkami zespołu nad wszystkimi opiniami klientów i projektami, korzystając z ujednoliconego i udostępnianego pulpitu, który zapewnia ClickUp

Zwiększ wydajność dzięki współpracy zarządzanie zadaniami przydzielanie zadań, etykiety w komentarzach i udostępnianie nagrań ekranu na jednej platformie

Limity ClickUp

Widok Gantt niestandardowy i elastyczny

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp Brain: Dostępne we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

2. Dłuto

przez Dłuto Chisel jest idealny, jeśli szukasz wszechstronnego asystenta obsługi klienta.

Posiada unikalne funkcje, takie jak centralny system przechowywania opinii klientów o nazwie Idea Box, portale z opiniami klientów i wbudowane ankiety gotowe do uruchomienia w ciągu kilku minut. Funkcja publiczności jest przełomowym dodatkiem.

Najlepsze funkcje Chisel

Idea Box: Scentralizuj dane dotyczące opinii klientów w jednym repozytorium dzięki Idea Box firmy Chisel. Pomaga przechwytywać, selekcjonować, organizować i ustalać priorytety pomysłów. Pobiera dane automatycznie i ręcznie

Scentralizuj dane dotyczące opinii klientów w jednym repozytorium dzięki Idea Box firmy Chisel. Pomaga przechwytywać, selekcjonować, organizować i ustalać priorytety pomysłów. Pobiera dane automatycznie i ręcznie Portal opinii klientów: Zbieraj informacje od klientów dotyczące funkcji opisanych w Twojej aplikacjimapa drogowa produktu lub pozwól im zaproponować zupełnie nowe pomysły dla Twojej marki

Zbieraj informacje od klientów dotyczące funkcji opisanych w Twojej aplikacjimapa drogowa produktu lub pozwól im zaproponować zupełnie nowe pomysły dla Twojej marki Odbiorcy: Łatwo celuj w klientów, od których chcesz uzyskać opinie klientów. Filtruj ich w oparciu o narodowość, wiek, płeć, dochód i inne czynniki, aby precyzyjnie celować w idealnego użytkownika ankiety

Ograniczenia Chisel

Interfejs użytkownika zacina się i może powodować problemy z ładowaniem

Może być trudny dla początkujących użytkowników z powodu przeciążenia funkcjami

Funkcja opinii o produkcie jako całość wymaga ulepszenia podczas zbierania opinii i wniosków o funkcje

Wizualizacji danych brakuje głębi i wglądu

Ceny Chisel

Essential: Free Forever

Free Forever Premium: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Chisel oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 50 recenzji)

4.8/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: Za mało ocen

3. TypeForm

przez Typeform Typeform skupia się na tworzeniu ankiet i formularzy, które idą pod prąd. Koncentrują się na estetycznym wyglądzie formularzy, dzięki czemu można szybko przyciągnąć uwagę ankietowanych.

Formularze można łatwo osadzić w wielu platformach i lokalizacjach gdzie mogą uzyskać największą widoczność. Funkcja VideoAsk jest wyjątkowa, umożliwiając rozmowę z niestandardowymi klientami i bezpośrednie proszenie o opinie użytkowników z ludzkim akcentem.

Najlepsze funkcje TypeForm

Unikalne wybory estetyczne: Przyciągnij uwagę ankietowanych unikalną i uderzającą grafiką, która wyróżnia się i robi wrażenie

Przyciągnij uwagę ankietowanych unikalną i uderzającą grafiką, która wyróżnia się i robi wrażenie VideoAsk: Bezpośrednie połączenie z niestandardowymi klientami i pytanie ich, co można poprawić w produkcie. Rozbudzaj odsetki i zimne leady z ludzkim akcentem, jednocześnie zbierając znaczące dane i informacje potrzebne do poprawy

Bezpośrednie połączenie z niestandardowymi klientami i pytanie ich, co można poprawić w produkcie. Rozbudzaj odsetki i zimne leady z ludzkim akcentem, jednocześnie zbierając znaczące dane i informacje potrzebne do poprawy Meaningful Embedding: Płynna integracja formularzy z platformami internetowymi i e-mailowymi, strategiczne podpowiedzi dla użytkowników z najbardziej odpowiednimi pytaniami uzupełniającymi w celu ujawnienia głębszych informacji

Limity TypeForm

Niektórzy użytkownicy uznali interfejs użytkownika Typeform za mylący i nieintuicyjny

Niestandardowe opcje w Typeform są ograniczone

Brak integracji z popularnymi usługami innymi niż Zapier

Ceny TypeForm

Podstawowy: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Plus: $59/miesiąc za 3 użytkowników

$59/miesiąc za 3 użytkowników Business: $99/miesiąc za 5 użytkowników

$99/miesiąc za 5 użytkowników Enterprise: Niestandardowy cennik

TypeForm oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 700 recenzji)

4.5/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.6/5 (820+ opinii)

4. ProProfs Survey Maker

przez ProProfs ProProfs Survey Maker to rozwiązanie online, które pozwala stworzyć ankietę w mniej niż minutę, korzystając z jego wielu gotowych szablonów i gotowe do użycia pytania.

Oprogramowanie oferuje wbudowane ankiety wielu typów, które można wykorzystać po wyjęciu z pudełka do zbierania różnego rodzaju danych. Aplikacja online umożliwia również tworzenie ankiet, które pojawiają się w różnych częściach różnych platform, zwiększając ich widoczność.

Najlepsze funkcje ProProfs Survey Maker

**W pełni konfigurowalne ankiety i formularze w 60 sekund dzięki ponad 100 szablonom Survey Maker. Te wstępnie zaprojektowane szablony ankiet mają uporządkowaną strukturę

Multiple data-type collection models: Zbieranie różnych formularzy danych w zależności od konkretnych potrzeb. Otrzymujesz wiele wstępnie załadowanych pytań odpowiednich dla różnych typów ankiet, w zakresie od badań rynkowych i ankiet satysfakcji klienta (CSAT) po ankiety NPS i ankiety zaangażowania pracowników

Zbieranie różnych formularzy danych w zależności od konkretnych potrzeb. Otrzymujesz wiele wstępnie załadowanych pytań odpowiednich dla różnych typów ankiet, w zakresie od badań rynkowych i ankiet satysfakcji klienta (CSAT) po ankiety NPS i ankiety zaangażowania pracowników Ulepszenie widoczności: Tworzenie ankiet, wyskakujących okienek, paska bocznego i ankiet w aplikacji z centralnego punktu. W zależności od platformy, z której korzystają użytkownicy, można niestandardowo dostosować rodzaj zaangażowania, jaki ma mieć ankieta

Ograniczenia ProProfs Survey Maker

Obsługa klienta zamyka zgłoszenia bez wcześniejszego rozwiązania problemów i nie zbiera opinii na temat produktu

Przy każdym widoku strony powitalnej zmiany czcionki i formatu są przywracane do wartości domyślnych i trzeba je wprowadzać ponownie

Minimalne możliwości raportowania, a raporty są po prostu reprezentacją danych w arkuszu Excel bez dodatkowych spostrzeżeń

Ceny ProProfs Survey Maker

Free Plan: Za darmo na zawsze do 50 odpowiedzi/miesiąc

Za darmo na zawsze do 50 odpowiedzi/miesiąc Business Plan: $39.99/miesiąc za 100 odpowiedzi

ProProfs Survey Maker oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (40+ recenzji)

4.3/5 (40+ recenzji) Capterra: Za mało ocen

5. UserTesting

przez UserTesting UserTesting jest kompetentnym rozwiązaniem dla potrzeb związanych z opiniami na temat produktów, ponieważ umożliwia skuteczne dotarcie do odbiorców docelowych za pomocą funkcji zarządzania odbiorcami.

Pozwól swoim klientom zrozumieć, co inni użytkownicy myślą o Twoim produkcie, korzystając z platformy Human Insight. Wreszcie, modele uczenia maszynowego (ML) UserTesting pomagają w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych.

Najlepsze funkcje UserTesting

Zarządzanie odbiorcami: Ułatwia szybkie i łatwe pozyskiwanie opinii użytkowników od dowolnych odbiorców dzięki UserTesting. Uzyskaj dostęp do różnych perspektyw za pośrednictwem UserTesting Contributor Network lub zaangażuj swoich niestandardowych klientów, partnerów, pracowników i nie tylko

Ułatwia szybkie i łatwe pozyskiwanie opinii użytkowników od dowolnych odbiorców dzięki UserTesting. Uzyskaj dostęp do różnych perspektyw za pośrednictwem UserTesting Contributor Network lub zaangażuj swoich niestandardowych klientów, partnerów, pracowników i nie tylko Platforma Human Insight: Poznaj platformę opartą na wideo, na której prawdziwi ludzie udostępniają swoje interakcje z Twoimi produktami,projektyaplikacjami, procesami, koncepcjami lub markami, pozwalając użytkownikom zobaczyć i usłyszeć ich cenne spostrzeżenia

Poznaj platformę opartą na wideo, na której prawdziwi ludzie udostępniają swoje interakcje z Twoimi produktami,projektyaplikacjami, procesami, koncepcjami lub markami, pozwalając użytkownikom zobaczyć i usłyszeć ich cenne spostrzeżenia Modele uczenia maszynowego: Przyspieszają podejmowanie krytycznych decyzji biznesowych dzięki szybkiej wizualizacji danych i automatyzacji spostrzeżeń. Modele uczenia maszynowego (ML) UserTesting są w stanie zidentyfikować kluczowe momenty w doświadczeniu klienta, eliminując potrzebę pracochłonnej analizy ręcznej

Limity UserTesting

Funkcja paneli wymaga ulepszenia

Funkcja chmury słów nie jest zbyt dokładna

Potrzebuje lepszej AI do transkrypcji

Czasami występuje błąd podczas próby ustawienia testu

Cennik UserTesting

Essentials: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Zaawansowany: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Ultimate: Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje UserTesting

G2: 4.5/5 (650+recenzji)

4.5/5 (650+recenzji) Capterra: 4.4/5 (120+recenzji)

6. UserVoice

przez UserVoice UserVoice polega na wykorzystaniu najnowszych informacji zwrotnych w celu wprowadzenia natychmiastowych, znaczących i pozytywnych zmian w produkcie. Dlatego też funkcja opinii w czasie rzeczywistym jest jego głównym punktem sprzedaży.

Oprogramowanie jest wyposażone w wiele gotowych integracji, które pomagają zespołowi w łatwym wprowadzaniu zmian. Oprogramowanie dostarcza również cennych informacji opartych na opiniach, które pomagają w podejmowaniu optymalnych decyzji biznesowych.

Najlepsze funkcje UserVoice

Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym: Natychmiastowe zbieranie opinii użytkowników od niestandardowych klientów w celu pracy nad wszelkimi zmianami, które należy wprowadzić w oprogramowaniuprocesu rozwoju. Możesz bezpośrednio i natychmiast zająć się bolączkami

Natychmiastowe zbieranie opinii użytkowników od niestandardowych klientów w celu pracy nad wszelkimi zmianami, które należy wprowadzić w oprogramowaniuprocesu rozwoju. Możesz bezpośrednio i natychmiast zająć się bolączkami Możliwości integracji: Wykorzystaj integracje, których dostawcą jest UserVoice. Pomagają one zespołowi dostosować się do zmian i w pełni wykorzystać możliwości systemu. Narzędzie łatwo integruje się z aplikacjami takimi jak Fullstory, Teams, Slack, Jira i innymi

Wykorzystaj integracje, których dostawcą jest UserVoice. Pomagają one zespołowi dostosować się do zmian i w pełni wykorzystać możliwości systemu. Narzędzie łatwo integruje się z aplikacjami takimi jak Fullstory, Teams, Slack, Jira i innymi Spostrzeżenia oparte na danych: Wykorzystaj UserVoice, aby uzyskać cenne, oparte na danych spostrzeżenia od społeczności użytkowników, wzmacniając decyzje dotyczące produktu i pielęgnując podejście do rozwoju zorientowane na użytkownika

Limity UserVoice

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że nawigacja i korzystanie z oprogramowania podczas pracy z wieloma liniami produktów stanowi wyzwanie

Limit funkcji dla organizacji Enterprise

Użytkownicy domagają się większej liczby integracji

Ceny UserVoice

Essentials: $799/miesiąc

$799/miesiąc Pro: $999/miesiąc

$999/miesiąc Premium: $1,499/miesiąc

$1,499/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje UserVoice

G2: 4.5/5 (230+recenzji)

4.5/5 (230+recenzji) Capterra: 4.2/5 (60+recenzji)

7. Usersnap

przez Usersnap Usersnap to wyjątkowa platforma, która pozwala poprawić doświadczenia użytkowników i angażować ich w niekonwencjonalny sposób. Zwiększa zaangażowanie użytkowników dzięki ujednoliconemu systemowi opinii.

Usersnap posiada dedykowany przycisk do płynnego przechwytywania problemów. Funkcja opinii w aplikacji jest również wyposażona w funkcję rysowania. Doświadczenie wielokanałowe jest dość rozbudowane, umożliwiając angażowanie niestandardowych użytkowników i zbieranie opinii na wielu poziomach.

Najlepsze funkcje Usersnap

Przycisk opinii i menu: Zaimplementuj dedykowany przycisk opinii na swojej stronie internetowej lub w aplikacji, aby płynnie rejestrować problemy i sugestie. Pomaga to w kierowaniu klientów do odpowiednich opcji wsparcia i opinii za pośrednictwem menu oraz tworzy połączenia z czatem pomocy, stroną pomocy lub innymi kanałami w celu usprawnienia procesu

Zaimplementuj dedykowany przycisk opinii na swojej stronie internetowej lub w aplikacji, aby płynnie rejestrować problemy i sugestie. Pomaga to w kierowaniu klientów do odpowiednich opcji wsparcia i opinii za pośrednictwem menu oraz tworzy połączenia z czatem pomocy, stroną pomocy lub innymi kanałami w celu usprawnienia procesu Widżet w aplikacji: Umożliwia użytkownikom rysowanie i przypinanie komentarzy bezpośrednio na ich ekranach za pomocą widżetu w aplikacji. Automatyczny załącznik kontekstu technicznego, w tym informacje o przeglądarce, URL i błędy JavaScript

Umożliwia użytkownikom rysowanie i przypinanie komentarzy bezpośrednio na ich ekranach za pomocą widżetu w aplikacji. Automatyczny załącznik kontekstu technicznego, w tym informacje o przeglądarce, URL i błędy JavaScript Omnichannel experience: Wdrażaj interaktywne inline ratery i formularze na stronach internetowych i w e-mailach, wraz z linkiem na jednej stronie, który można udostępnić w dowolnym miejscu. Usprawnij zbieranie opinii, oceniaj satysfakcję i kompiluj prośby o funkcje płynnie w różnych kanałach i na różnych urządzeniach

Limity Usersnap

Brak funkcji wyszukiwania

Załączniki nie są dozwolone podczas komunikacji z użytkownikami końcowymi

Ograniczony cykl pracy z tylko czterema zakodowanymi statusami

Cennik Usersnap

Startup: $99/miesiąc za 10 użytkowników

$99/miesiąc za 10 użytkowników Firma: $189/miesiąc za 15 użytkowników

$189/miesiąc za 15 użytkowników Premium: $329/miesiąc za 25 użytkowników

$329/miesiąc za 25 użytkowników Enterprise: $949/miesiąc

Oceny i recenzje Usersnap

G2: 4.5/5 (70+recenzji)

4.5/5 (70+recenzji) Capterra: 4.8/5 (47+recenzji)

8. Hotjar

przez Hotjar Mapy cieplne Hotjar są wyróżniającą się funkcją. Mogą one ulepszyć witrynę dzięki cennym spostrzeżeniom niestandardowym. Zapewnia również informacje zwrotne poprzez nagrywanie, w którym można zobaczyć, co widzą i angażują się użytkownicy.

Widżet Feedback może gromadzić ogólne dane i umożliwiać dostawcom dynamiczne oznaczanie określonych części witryny lub strony i przekazywanie opinii na temat tej konkretnej części.

Najlepsze funkcje Hotjar

Mapy cieplne: Ulepsz dowolną stronę w swojej witrynie za pomocą map cieplnych Hotjar. Pomagają one zidentyfikować przeoczone obszary i wskazać elementy, które napędzają sprzedaż i rejestracje

Ulepsz dowolną stronę w swojej witrynie za pomocą map cieplnych Hotjar. Pomagają one zidentyfikować przeoczone obszary i wskazać elementy, które napędzają sprzedaż i rejestracje Widżet opinii: Niestandardowy sposób zbierania opinii o swoich markach za pomocą prostego widżetu, który osadza się na platformach. Klienci mogą przekazywać ukierunkowane opinie dotyczące konkretnych aspektów witryny i produktu, wybierając je za pomocą przeciągania i klikania

Niestandardowy sposób zbierania opinii o swoich markach za pomocą prostego widżetu, który osadza się na platformach. Klienci mogą przekazywać ukierunkowane opinie dotyczące konkretnych aspektów witryny i produktu, wybierając je za pomocą przeciągania i klikania Nagrania: Uzyskaj widok z pierwszej ręki na doświadczenia użytkowników. Oglądaj rzeczywiste sesje użytkowników, aby odkryć i rozwiązać ukryte tarcia i bariery konwersji

Limity Hotjar

Mylący i niezgrabny interfejs użytkownika

Brak niestandardowej obsługi klienta

Ograniczone plany dla małych i średnich firm

Ceny Hotjar

Basic: Free Forever na zawsze do 35 codziennych sesji

Free Forever na zawsze do 35 codziennych sesji Plus: 39 USD/miesiąc za maksymalnie 100 codziennych sesji

39 USD/miesiąc za maksymalnie 100 codziennych sesji Business: 99 USD/miesiąc za maksymalnie 500 codziennych sesji

99 USD/miesiąc za maksymalnie 500 codziennych sesji Skala: 213 USD/miesiąc za maksymalnie 500 codziennych sesji

Oceny i recenzje Hotjar

G2: 4.3/5 (290+recenzji)

4.3/5 (290+recenzji) Capterra: 4.6/5 (500+recenzji)

9. UserReport

przez UserReport UserReport to aplikacja, która nie robi zbyt wiele, ale osiąga perfekcję w tym, co robi. Jest to widoczne w trzech głównych funkcjach, a mianowicie widżecie ankiety, widżecie opinii i funkcjach wydawcy.

Łączą się one płynnie, zapewniając doskonałe dane jakościowe, które pomagają w dalszym rozwoju produktu.

UserReport najlepsze funkcje

Widżet ankiety: Korzystaj z przyjaznego dla użytkownika narzędzia ankietowego UserReport, szybko instalując je na swojej stronie internetowej. Zbieraj informacje na temat demografii i zachowań użytkowników, mierz satysfakcję za pomocą NPS i zintegruj Google Analytics, aby uzyskać kompleksową wiedzę na temat użytkowników

Korzystaj z przyjaznego dla użytkownika narzędzia ankietowego UserReport, szybko instalując je na swojej stronie internetowej. Zbieraj informacje na temat demografii i zachowań użytkowników, mierz satysfakcję za pomocą NPS i zintegruj Google Analytics, aby uzyskać kompleksową wiedzę na temat użytkowników Feedback Widżet: Skuteczne zbieranie pomysłów i usuwanie błędów dzięki tej funkcji. Wkład użytkowników kieruje rozwojem marki i produktu, a głosowanie nadaje priorytet funkcjom. Niestandardowy widżet z brandingiem w ponad 60 językach

Skuteczne zbieranie pomysłów i usuwanie błędów dzięki tej funkcji. Wkład użytkowników kieruje rozwojem marki i produktu, a głosowanie nadaje priorytet funkcjom. Niestandardowy widżet z brandingiem w ponad 60 językach Funkcje dla wydawców: Zapewniają wydawcom dostosowany do ich potrzeb pakiet do eksploracji, walidacji, prezentacji i skutecznego zarabiania na swoich odbiorcach. Pomaga przekształcić cenne dane w przydatne informacje i zademonstrować reklamodawcom zasięg odbiorców, budując zaufanie dzięki pięknym zestawom sprzedażowym, które podkreślają powodzenie kampanii

Limity UserReport

Najlepsze funkcje są ukryte za paywallem z niepublikowaną etykietą cenową

Brak opcji demo online

Ceny UserReport

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje UserReport

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

10. Qualaroo

przez Qualaroo Zadawaj właściwe pytania we właściwym czasie właściwym użytkownikom dzięki zaawansowanej funkcji celu Qualaroo.

Posiada ona kilka niestandardowych opcji, które pomagają dostosować platformę do własnych potrzeb. Może również tworzyć ankiety zwrotne w aplikacji na iOS i Androida.

Najlepsze funkcje Qualaroo

Zaawansowany cel: Segmentuj swoich odbiorców, aby dotrzeć bezpośrednio do tych właściwych, filtrując ich na podstawie geografii, tożsamości, czasu trwania na stronie, lokalizacji przewijania i innych. Dostosuj swoją ankietę tak, aby wyświetlała się tylko raz na klienta do momentu wypełnienia lub do osiągnięcia docelowej liczby odpowiedzi

Segmentuj swoich odbiorców, aby dotrzeć bezpośrednio do tych właściwych, filtrując ich na podstawie geografii, tożsamości, czasu trwania na stronie, lokalizacji przewijania i innych. Dostosuj swoją ankietę tak, aby wyświetlała się tylko raz na klienta do momentu wypełnienia lub do osiągnięcia docelowej liczby odpowiedzi Dostosowanie: Odzwierciedlaj wizerunek swojej marki w ankietach i formularzach opinii, dopasowując kolory do szablonu firmy, dodając logo i niestandardowy tekst, minimalizując branding Qualaroo i projektując API

Odzwierciedlaj wizerunek swojej marki w ankietach i formularzach opinii, dopasowując kolory do szablonu firmy, dodając logo i niestandardowy tekst, minimalizując branding Qualaroo i projektując API Ankiety kompatybilne z aplikacjami mobilnymi: Zwiększ zaangażowanie użytkowników dzięki aplikacjom, które strategicznie wysyłają wiadomości w aplikacji podczas pierwszej sesji. Nudges™ firmy Qualaroo zapewniają płynne, terminowe i zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych interakcje, zapewniając pozytywne wrażenia z użytkowania urządzeń mobilnych. Proaktywnie angażuj użytkowników, zbieraj opinie w czasie rzeczywistym i upraszczaj dane powstania ankiet za pomocą naszego iOS i Android Native SDK

Limity Qualaroo

Potrzebny jest przycisk akcji zbiorczych do eksportowania raportów z wielu ankiet jednocześnie

Brak funkcji osadzania ankiet bezpośrednio w treści wiadomości e-mail

Brak możliwości tworzenia niestandardowych wykresów w celu uzyskania ogólnego widoku różnych wskaźników ankiet

Ceny Qualaroo

Free Plan: Free na zawsze do 50 odpowiedzi/miesiąc

Free na zawsze do 50 odpowiedzi/miesiąc Business Plan: $39.99/miesiąc do 100 odpowiedzi

Oceny i recenzje Qualaroo

G2: 4.3/5 (40+recenzji)

4.3/5 (40+recenzji) Capterra: 4.7/5 (20+recenzji)

Podnieś poziom rozwoju swoich produktów dzięki najlepszemu oprogramowaniu do zbierania opinii o produktach

Proszę bardzo! Oto najlepsze narzędzia do zbierania opinii o produktach, które pomogą Twoim zespołom programistów i będą na bieżąco informować ich o tym, co klienci myślą o produkcie. Nie wiesz, na które się zdecydować? Wypróbuj ClickUp już dziś .

Z solidnym Formularze ClickUp wykorzystując logikę warunkową, możesz tworzyć ankiety, które pozyskują dane od odbiorców docelowych w wielu kanałach. Ponadto, dzięki estetycznemu wyglądowi, gotowe szablony upiększają formularze opinii i przyciągają uwagę odbiorców.

Tworzenie niestandardowego pola wyboru do istniejącego formularza ClickUp

Nie wierzysz nam? Przetestuj to na własnej skórze. Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś!

Wypróbuj ClickUp za Free już teraz