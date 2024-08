10 najlepszych programów ERP do produkcji w 2024 roku (recenzje i ceny)

Wybór oprogramowania ERP do produkcji nie jest łatwym zadaniem. Przy tak wielu opcjach dostępnych na rynku, może być trudno znaleźć tę właściwą, która nie tylko pasuje do potrzeb biznesowych, ale także do budżetu.

Na szczęście stworzyliśmy tę listę najlepszych rozwiązań ERP do produkcji, aby przebić się przez szum. Znajdziesz tu 10 naszych najlepszych propozycji, podzielonych według ceny, funkcji oraz zalet i wad.

Dodatkowo podkreślimy, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania dla firmy produkcyjnej, aby usprawnić procesy od powstania produktu do jego realizacji. 🙌

Czego należy szukać w oprogramowaniu ERP dla branży produkcyjnej?

Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) ułatwia prowadzenie działalności produkcyjnej. Obsługuje wszystko, od księgowości, zasobów ludzkich, łańcucha dostaw i zaopatrzenia, dzięki czemu można skupić się na płynnym przepływie produktów przez produkcję.

Oto, czego należy szukać w oprogramowaniu ERP dla branży produkcyjnej:

Zarządzanie zapasami: Producenci potrzebują oprogramowania, które może zapewnić aktualny wgląd w dostępność, status i lokalizację kluczowych materiałów w łańcuchu dostaw ⚒️

Producenci potrzebują oprogramowania, które może zapewnić aktualny wgląd w dostępność, status i lokalizację kluczowych materiałów w łańcuchu dostaw ⚒️ Planowanie zdolności produkcyjnych: Można wyprodukować tylko tyle towarów, na ile pozwalają obciążenia. Poszukaj narzędzia, które oferuje raportowanie i prognozy w celu planowania obciążenia i pracy

Można wyprodukować tylko tyle towarów, na ile pozwalają obciążenia. Poszukaj narzędzia, które oferuje raportowanie i prognozy w celu planowania obciążenia i pracy Zarządzanie zadaniami: Produkcja wymaga pracy dziesiątek członków zespołu z różnych działów. Wybierz platformę, która oferujezarządzanie zadaniami funkcje takie jak automatyzacja w celu usprawnienia procesów

Produkcja wymaga pracy dziesiątek członków zespołu z różnych działów. Wybierz platformę, która oferujezarządzanie zadaniami funkcje takie jak automatyzacja w celu usprawnienia procesów Obsługa klienta: Oprogramowanie ERP do produkcji powinno również oferować narzędzia do obsługi klienta, takie jak zarządzanie relacjami z klientem (CRM) w celu śledzenia błędów i rozwiązywania problemów użytkowników

10 najlepszych systemów ERP dla branży produkcyjnej do wykorzystania w 2024 roku

Te 10 rozwiązań ERP dla branży produkcyjnej może pomóc w usprawnieniu cyklu pracy, śledzeniu zapasów i automatyzacji pracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o burzę mózgów na temat pomysłów na produkty, zwiększenie obciążenia, czy raportowanie powodzenia produkcji, narzędzia te pomogą ci do zrobienia. 🤩

1.

ClickUp

Zwiększ wydajność poprzez usprawnienie zadań i wykorzystanie adaptowalnych widoków ClickUp Views do organizowania i monitorowania wszystkich rodzajów pracy

Zarządzaj codziennymi zadaniami w swoim biznesie produkcyjnym za pomocą ClickUp, systemu narzędzie do zarządzania projektami z funkcjami produktowymi i Enterprise dla organizacji. Dzięki tej opartej na chmurze platformie zyskasz widoczność całej firmy, automatyzację procesów i usprawnisz współpracę w czasie rzeczywistym między działami. 💪 ClickUp's Enterprise upraszcza międzyfunkcyjną pracę zespołową poprzez jasne ustawienie celów, wyraźne śledzenie i poprawę raportowania - wszystko w jednym miejscu.

Twórz zadania i dodawaj wiele osób przypisanych, aby podzielić pracę. Dodawaj priorytety i zależności, aby cały zespół wiedział, nad czym należy pracować w pierwszej kolejności.

Grupuj, filtruj lub ukrywaj zadania na wykresach Gantta w ClickUp 3.0, aby śledzić i połączyć cykle pracy we wszystkich swoich zadaniach

The Widok wykresu Gantta w ClickUp umożliwia utworzenie wspólnej osi czasu w celu śledzenia wszystkich procesów produkcyjnych i uniknięcia blokad. Dynamiczna oś czasu pozwala na dostosowanie jej w zależności od tego, czy zidentyfikujesz problemy, czy też przyspieszysz pracę. Opcje kodowania kolorami oferują szeroki przegląd wszystkich prac produkcyjnych, dzięki czemu można tworzyć mapy drogowe i plany projektów dla wszystkich.

Z Funkcja produktu ClickUp przejście od burzy mózgów do uruchomienia i realizacji jest szybsze niż kiedykolwiek. 🏃

Integracje DevOps umożliwiają połączenie wszystkich narzędzi używanych do tworzenia produktów w jednej przestrzeni. Automatyzacja cyklu pracy usprawnia potoki i utrzymuje projekty w ruchu, a funkcje śledzenia błędów pomagają szybko rozwiązywać problemy z UX.

Chcesz więcej? Zarządzanie zasobami ClickUp funkcja ta informuje o wykorzystaniu zasobów, śledzeniu czasu i formularzach dostawców. Użyj formularzy, aby zażądać inwentaryzacji i obliczyć koszty lub skorzystaj z różnych widoków, aby bliżej przyjrzeć się obciążeniu i obciążeniu pracą dla każdego działu. 🔎

Najlepsze funkcje ClickUp

WbudowanyNarzędzia AI dla produkcji upraszczają tworzenie map procesów, podsumowują dokumenty strategiczne i usprawniają kontrakty

Konfigurowalnyprodukcyjny CRM pozwala śledzić relacje z niestandardowymi klientami, usprawniać zarządzanie potencjalnymi klientami i generować raporty dotyczące produktów szybciej niż kiedykolwiek

Ponad 1000 szablonów - w tym szablonSzablon planu projektu produkcyjnego-pozwala określić cele i śledzić postępy w trakcie realizacji projektu 📌

Kilka różnych opcji widoku poprawia widocznośćalokacji zasobów* Współpraca w czasie rzeczywistym poprawiawydajność procesów i utrzymuje wszystkich na tej samej stronie

limity ClickUp

Niektóre funkcje, takie jak ClickUp AI, są dostępne tylko w płatnych planach

Istnieje krzywa uczenia się, aby przyspieszyć korzystanie ze wszystkich funkcji

ClickUp ceny

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (9,100+ recenzji)

: 4.7/5 (9,100+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,900+ recenzji)

2. SAP

przez SAP SAP Digital Manufacturing to narzędzie nowej generacji, które upraszcza zarządzanie łańcuchem dostaw i pomaga zwiększyć przychody poprzez zarządzanie zasobami. Wykorzystaj je, aby usprawnić realizację i zająć się obciążeniami dzięki wglądowi w każdą scenę procesu produkcyjnego.

Ponadto narzędzia do identyfikacji zagrożeń i ograniczania ryzyka zapewniają zgodność firmy z przepisami i kładą podwaliny pod zdrowe środowisko pracy. 🌻

SAP najlepsze funkcje

Wbudowana inteligencja zapewnia wgląd w łańcuch dostaw i proces produkcyjny w celu zmniejszenia ryzyka i optymalizacji zasobów

SAP S/4HANA oferuje wizualizacje 3D i niestandardowe parametry danych do zarządzania trasami i tworzenia procesów produkcyjnych

Pulpity komunikacji i ryzyka umożliwiają sygnalizowanie zagrożeń i natychmiastowe reagowanie na nie w celu poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy ⚠️

Audytowalne procesy wpływu na środowisko pomagają w raportowaniu zgodności i minimalizują marnotrawstwo zasobów

SAP limity

Wdrożenie systemu ERP może zająć trochę czasu, zwłaszcza jeśli potrzebne są niestandardowe rozwiązania dla firmy produkcyjnej

Narzędzie wykorzystuje technologię RDP dla niektórych procesów, która nie jest najnowszą dostępną technologią

SAP ceny

Call for pricing

SAP oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (800+ recenzji)

: 4.2/5 (800+ recenzji) Capterra: N/A

3. Oracle Netsuite

przez Netsuite Oracle Netsuite ERP to kompleksowe rozwiązanie w zakresie produkcji, procesów wytwarzania i narzędzie zaopatrzenia . Użytkownicy uwielbiają jego niestandardową elastyczność. Funkcje wielu języków i walut sprawiają, że jest ono szczególnie przydatne dla globalnych producentów.

Można go używać do generowania wglądu w zarządzanie finansami klientów oraz kontrolowania procesów produkcyjnych i wytwórczych. 👩🏻‍🏭

Netsuite najlepsze funkcje

Narzędzia do zarządzania zamówieniami zwiększają kontrolę nad zapasami, co pozwala zmaksymalizować wydajność i efektywnie wykorzystywać zasoby w całym łańcuchu dostaw

Korzystaj z kalendarzy lub wykresów Gantta, aby zoptymalizować planowanie w czasie rzeczywistym i kontrolować zapasy tam, gdzie są potrzebne

Zarządzanie lokalizacjami dostawców, pełny plan wymagań dystrybucji i wiele lokalizacjinarzędzia do planowania oferują globalną widoczność łańcucha dostaw 🌎

Wbudowany CRM to rozwiązanie oparte na chmurze, które zapewnia połączenie z niestandardowymi klientami, automatyzację procesów marketingowych i rzeczywisty wgląd w potrzeby użytkowników

Netsuite limity

Krzywa uczenia się jest stroma, szczególnie gdy zaczyna się niestandardowe dostosowywanie platformy ERP

Istnieją limity dotyczące typów dokumentów, które można eksportować i nie wszystkie informacje są przesyłane poprawnie

Netsuite ceny

Kontakt dla wycena

Netsuite oceny i recenzje

G2 : 4/5 (2,800+ recenzji)

: 4/5 (2,800+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (1,400+ recenzji)

4. Infor

przez Infor Infor jest wiodącym produkcyjnym rozwiązaniem ERP, które automatyzuje procesy produkcyjne i oferuje dane w czasie rzeczywistym oraz widoczność w każdym punkcie łańcucha dostaw. Oparty na chmurze system ERP cieszy się zaufaniem firm produkcyjnych z różnych branż, w tym lotniczej, opieki zdrowotnej i hotelarskiej. 🧑‍⚕️

Wykorzystaj go do obsługi przetwarzania produkcji chemicznej lub budowania cykli pracy i potoki zarządzania zasobami dla branży motoryzacyjnej.

Infor najlepsze funkcje

Raportowanie oparte na danych zapewnia widoczność procesów łańcucha dostaw dzięki prognozie popytu i zarządzaniu powiązaniami z dostawcami (SRM)

Narzędzia do planowania pozwalają zaplanować zasoby i obciążenia, aby zawsze dostarczać produkty do niestandardowych klientów na czas 🚚

Narzędzia do współpracy pozwalają całemu zespołowi współpracować w celu usprawnienia procedur i uzyskiwania aktualnych informacji o zmianach

Łatwe śledzenie zleceń pracy, tworzenie profili klientów i pobieranie raportów w celu płynnego planowania wydajności

Infor limity

Narzędzie jest konfigurowalne, ale do jego wdrożenia może być konieczne zatrudnienie konsultanta

Niektóre moduły są dostępne tylko w planach premium

Infor ceny

Kontakt w sprawie cennika

Infor oceny i recenzje

G2 : 3.8/5 (118+ opinii)

: 3.8/5 (118+ opinii) Capterra: 4.1/5 (50+ recenzji)

5. Odoo

przez Odoo Odoo to produkcyjny system ERP obsługujący wszystko, od MES i kontroli hali produkcyjnej po zarządzanie jakością i konserwację. Dostosuj narzędzie do swoich unikalnych potrzeb i usprawnij zarządzanie magazynem, śledzenie dystrybutorów i kontrolę poziomu zapasów. 🎯

Odoo oferuje również rozszerzony wgląd w zamówienia sprzedaży, surowce i procesy na każdej scenie procesu produkcyjnego.

Najlepsze funkcje Odoo

Pojedyncza aplikacja mieści wszystkie procesy produkcyjne w jednej przestrzeni, oferując wysoki stopień skalowalności, niezależnie od tego, czy jesteś małym, czy dużym biznesem

Symulacje w czasie rzeczywistym pozwalają bawić się planowaniem obciążenia, dostępnością i kontrolą kosztów w celu poprawy rentowności 💰

Wykresy Gantta ułatwiają planowanie dzięki wizualnym pulpitom do planowania zleceń produkcyjnych

Integracje i dodatki IoT (Internet of Things) umożliwiają połączenie drukarek kodów kreskowych, narzędzi e-commerce i aplikacji QA w celu pracy ze wszystkimi narzędziami w jednej przestrzeni

Odoo limit

Istnieje krzywa uczenia się, szczególnie dla użytkowników, którzy nie korzystali z rozwiązań oprogramowania ERP

Niektórzy użytkownicy znaleźli błędy i usterki w narzędziu, które opóźniały wydajność

Odoo cena

One App Free : Unlimited użytkowników, tylko jedna aplikacja

: Unlimited użytkowników, tylko jedna aplikacja Standard : $31.10/użytkownika/miesiąc

: $31.10/użytkownika/miesiąc Niestandardowy: $46.80/użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Odoo

G2 : 4.2/5 (200+ recenzji)

: 4.2/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (700+ recenzji)

6. Oracle Manufacturing

przez Oracle Manufacturing Oracle Fusion Cloud Manufacturing to konfigurowalne narzędzie ERP, które oferuje dziesiątki funkcji, aby sprostać konkretnym potrzebom. Narzędzia Business Intelligence oferują wgląd w podstawowe dane, dzięki czemu można usprawnić proces podejmowania decyzji. Funkcja planowania produkcji i operacji produkcyjnych usprawnia cykl pracy, poprawia wykorzystanie zasobów i optymalizuje jakość. 👷🏾

Oracle Najlepsze funkcje dla produkcji

Produkcja dyskretna i narzędzia do zarządzania procesami obejmują zarządzanie recepturami, śledzenie genealogii i wykonywanie partii

Tworzenie harmonogramów z wykorzystaniem dostępności zasobów w czasie rzeczywistym w celu usprawnienia produkcji w całym cyklu zarządzania produkcją

Wielopoziomowa widoczność pozwala zobaczyć procesy w magazynach wewnętrznych, zewnętrznych i kontraktowych w celu utrzymania wysokiego poziomu kontroli jakości

Wykorzystanie funkcji IOT do monitorowania tras pojazdów, dostosowywania obsługi klienta i uzyskiwania widoczności maszyn konserwacyjnych

Oracle Limity produkcyjne

Niektórzy użytkownicy mieli trudności z integracją narzędzi bez niestandardowej dokumentacji

Interfejs użytkownika może być trudny w nawigacji, zwłaszcza podczas wdrażania

Oracle Produkcja Ceny

Kontakt dla Ceny

Oracle oceny i recenzje produkcji

G2 : 4.3/5 (30+ recenzji)

: 4.3/5 (30+ recenzji) Capterra: N/A

7. Acumatica

przez Acumatica Acumatica to system oprogramowania ERP, który upraszcza operacje biznesowe, zapewniając kompleksową widoczność wraz z narzędziami do planowania i harmonogramowania. Wykorzystaj go do opracowania listy materiałów, obsługi procesów skierowanych do klienta i poprawy identyfikowalności zasobów kluczowych dla procesów produkcyjnych.

Acumatica najlepsze funkcje

Narzędzie Product Management organizuje wszystkie rodzaje środowisk produkcyjnych, niezależnie od tego, czy koncentrujesz się na procesach wsadowych, czy projektach wykonywanych na zamówienie

Kontrola zmian inżynieryjnych sprawia, że tworzenie zestawień materiałów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki wbudowanej funkcji CAD i PLM

Pulpity oparte na rolach umożliwiają wgląd w każdy aspekt procesu produkcyjnego w celu zminimalizowania przestojów, zwiększenia wydajności i zwiększenia przychodów

Narzędzia uczenia maszynowego usprawniają zarządzanie zapasami i zamówieniami sprzedaży dzięki danym w czasie rzeczywistym i wskaźnikom, które można wykorzystać do zapewnienia stałego obciążenia

Acumatica limity

Funkcje śledzenia czasu mogłyby zostać ulepszone w celu dalszej optymalizacji cykli pracy

Tworzenie raportów od podstaw wymaga stromej krzywej uczenia się

Acumatica ceny

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie wyceny

Acumatica oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (800+ recenzji)

: 4.4/5 (800+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (100+ recenzji)

8. Microsoft Dynamics 365

poprzez Microsoft Dynamics 365 Wykorzystaj Microsoft Dynamics 365, lokalny system ERP, aby przekształcić procesy biznesowe w potęgę generującą przychody. Dzięki planowi wydajności i dystrybucji oraz zarządzaniu aktywami i wsparciu sprzedaży, narzędzie to jest kompleksowym hubem oprogramowania ERP dla produkcji.

Microsoft Dynamics 365 najlepsze funkcje

Narzędzia projektowe i szkoleniowe upraszczająwspółpraca w ramach Enterprise i przyspieszają czas potrzebny od burzy mózgów do realizacji 💡

Wbudowane narzędzia IoT i AI łączą fabryki, dzięki czemu wszyscy otrzymują aktualizacje w czasie rzeczywistym na temat dostępności zasobów i problemów związanych z łańcuchem dostaw

Użyjoprogramowanie do planowania produkcji do planowania i realizacji każdego kroku procesu produkcyjnego

Budowanie lepszych relacji z klientami dzięki pulpitowi sprzedaży, który śledzi nowych potencjalnych klientów i tworzy nowe połączenia w różnych kanałach

Microsoft Dynamics 365 limity

Niektórym użytkownikom trudno było uzyskać pomoc od zespołu obsługi klienta

Integracje nie zawsze działają płynnie, szczególnie z dokumentacją

Microsoft Dynamics 365 ceny

Zarządzanie łańcuchem dostaw : 180 USD/użytkownika/miesiąc, a następnie 30 USD/użytkownika/miesiąc za każdą dodatkową aplikację

: 180 USD/użytkownika/miesiąc, a następnie 30 USD/użytkownika/miesiąc za każdą dodatkową aplikację Intelligent Zarządzanie zamówieniami: Od 300 USD za 1000 linii zamówień miesięcznie

Microsoft Dynamics 365 oceny i recenzje

G2 : 3.8/5 (500+ recenzji)

: 3.8/5 (500+ recenzji) Capterra: 4/5 (100+ recenzji)

9. IFS

przez IFS IFS to działający w chmurze produkcyjny system ERP, który oferuje kompleksowe wsparcie produktowe dla wszystkich rodzajów businessu. Niezależnie od tego, czy procesy produkcyjne obejmują chemikalia, żywność i napoje czy materiały przemysłowe, narzędzie to może usprawnić sposób prowadzenia działalności. ✍️

Najlepsze funkcjeIFS

Zintegrowane procesy produkcyjne i narzędzia do optymalizacji partii usprawniają przestrzeganie przepisów, szczególnie w przypadku firm zajmujących się chemikaliami

Kompleksowa identyfikowalność pokazuje dokładnie, gdzie znajdują się wszystkie surowce i zapewnia widoczność w czasie rzeczywistym w celu dostosowania obciążenia

Wbudowany CRM umożliwia zarządzanie zaangażowaniem klientów i szybsze dostarczanie lepszych produktów i usług

Narzędzia Manufacturing Execution Systems (MES) pozwalają szybciej i skuteczniej identyfikować wzorce, wykrywać problemy i podejmować decyzje dotyczące ryzyka

IFS limit

Niektóre moduły wymagają specjalnych licencji lub płatnych dodatków do płynnego działania

Uprawnienia i role mogą być trudne w zarządzaniu w zależności od sposobu wdrożenia systemu

IFS ceny

Kontakt w sprawie wyceny

oceny i recenzjeIFS

G2 : 4/5 (200+ recenzji)

: 4/5 (200+ recenzji) Capterra: 3.8/5 (20+ recenzji)

10. SYSPRO

przez SYSPRO Oprogramowanie SYSPRO do zarządzania operacjami produkcyjnymi (MOM) to narzędzie do zarządzania biznesem, które koncentruje się na zwiększaniu wydajności i minimalizowaniu strat w łańcuchu dostaw. Narzędzie to umożliwia planowanie procesów produkcyjnych, planowanie surowców i analizowanie danych w celu usprawnienia procesu decyzyjnego.

SYSPRO najlepsze funkcje

360-stopniowy widok procesów produkcyjnych pozwala na wizualizację cyklu życia produkcji w jednym miejscu

Funkcje Smart Factory umożliwiają natychmiastowe gromadzenie danych i komunikację z maszynami w hali produkcyjnej w celu połączenia procesów produkcyjnych

Intuicyjne pulpity do planowania i harmonogramowania oznaczają, że każdy członek zespołu może zobaczyć, czego się oczekuje

Integracje łączą całe oprogramowanie i narzędzia w jednej cyfrowej przestrzeni, ułatwiając zarządzanie

SYSPRO limity

Brak modułów HR, które oferują niektórzy dostawcy

Platforma może być trudna w nawigacji na początku, więc planuj szkolenie podczas wdrażania

SYSPRO cena

Kontakt dla wycena

SYSPRO oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 (200+ recenzji)

: 4.1/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (100+ recenzji)

Streamline Procesy produkcyjne Z ClickUp

Dzięki tym opcjom oprogramowania ERP do produkcji możesz podejmować lepsze decyzje biznesowe i usprawnić procesy produkcyjne. Każdy z nich oferuje niestandardowy poziom i specjalne funkcje, które mogą odpowiadać Twoim potrzebom.

Aby rozpocząć budowanie lepszych procesów produkcyjnych i uprościć cykl pracy, dlaczego nie wybrać ClickUp? Dzięki narzędziom Enterprise do śledzenia i raportowania uzyskasz lepszy wgląd w to, co dzieje się na każdej scenie produkcji.

Ponadto narzędzia do zarządzania produktami i zasobami oznaczają, że będziesz efektywniej zarządzać zasobami i aktywami, aby zwiększyć wydajność i rentowność. 🏆

Nie trzeba czekać. Zarejestruj się w ClickUp już dziś !