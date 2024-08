Confluence vs Asana: Które narzędzie do zarządzania projektami jest najlepsze?

Niezależnie od tego, czy zarządzasz zespołem stacjonarnym, czy zdalnym, potrzebujesz solidnych oprogramowanie do zarządzania projektami aby wszyscy byli na bieżąco. Istnieją dziesiątki platform do zarządzania projektami, ale Confluence i Asana to dwie najpopularniejsze opcje dla mobilnych zespołów.

Trudno jest wybrać pomiędzy tymi dwiema platformami, zwłaszcza jeśli nie korzystałeś z nich wcześniej. Obie platformy mają swoje wady i zalety, więc wszystko zależy od preferencji i potrzeb użytkownika.

Ten przewodnik zawiera zakończone zestawienie Confluence vs Asana, porównując ich funkcje i sugerując najlepsze opcje dla zwycięskiego rozwiązania. 🏆

Czym jest Confluence? Confluence to narzędzie do zarządzania projektami należące do giganta oprogramowania Atlassian. Confluence jest nie tylko aplikacją do zarządzania projektami, ale także rejestruje całą wiedzę organizacji. Jeśli masz trudności z utrzymaniem zakładek dotyczących zadań, wiki, dokumentacji technicznej i SOP, Confluence łączy je wszystkie w jednym miejscu. 📚

Via Confluence

Confluence funkcje

Confluence zapewnia zdalnym teamom jedno źródło prawdy. Funkcje platformy centralizują informacje, przyspieszają podejmowanie decyzji i wspierają współpracę między zespołami w czasie rzeczywistym.

1. Zarządzanie projektami

Confluence posiada imponującą liczbę funkcji zarządzania projektami. Użyj Confluence Tablica, aby przeprowadzić burzę mózgów z wykorzystaniem inteligentnych połączeń i interaktywnych elementów, takich jak głosowania i timery. Dokumenty Confluence wspierają również edycję w czasie rzeczywistym, etykiety i powiadomienia. Co najlepsze, Confluence oferuje spersonalizowany kanał, dzięki czemu Twój zespół widzi tylko projekty i zadania które są dla nich najważniejsze. 🤩

2. Zarządzanie wiedzą

Przez Confluence

Jesteś zmęczony przekopywaniem się przez wiadomości Slack, e-maile lub Dokumenty Google aby znaleźć odpowiednie pliki? Confluence rozwiązuje problem przeskakiwania z platformy na platformę, gromadząc informacje o organizacji w jednym miejscu. Dzięki temu przechowywanie informacji takich jak:

Specyfikacje techniczne

Instrukcje obsługi

Zawartość multimedialna, taka jak wideo, zdjęcia i nagrania audio

Raportowanie budżetu

Dane niestandardowe

Co najlepsze, Confluence łączy tę wiedzę z projektami i zadaniami. Jego przejrzysta organizacja i łatwość dostępu sprawiają, że Twój zespół jest zawsze na bieżąco usprawniają operacje .

3 szablony

Oczywiście, Confluence umożliwia tworzenie niestandardowych projektów, ale zawiera również wiele szablonów. Szablony udostępniane przez społeczność służą do planowania projektów, przeprowadzania burzy mózgów, a nawet tworzenia głównej dokumentacji projektu. Nie ma potrzeby tworzenia projektów lub dokumentów od podstaw - wystarczy znaleźć to, czego szukasz, skopiować, dodać swoje dane i przejść do Business. 🧑‍💻

4. Integracje

Przez Confluence

Confluence integruje się z imponującą liczbą aplikacji innych firm. Posiada ponad 3000 integracji z popularnymi narzędziami, takimi jak Jira, Trello, Slack, Microsoft Teams, Figma, Dropbox i Google Drive. ⚒️

Confluence pasuje do większości zespołów, ale jest bardziej popularny wśród programistów, ponieważ jest częścią pakietu produktów Atlassian. Zaletą jest to, że posiada natywne integracje z innymi produktami Atlassian; wadą jest to, że zespoły nietechniczne mogą nie znaleźć wartości w innych rozwiązaniach Atlassian.

Confluence cena

Wersja Free

Standard: $6.05/miesiąc za użytkownika dla 10 użytkowników

$6.05/miesiąc za użytkownika dla 10 użytkowników Premium: $11.55/miesiąc za użytkownika dla 10 użytkowników

$11.55/miesiąc za użytkownika dla 10 użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

**Co to jest Asana? Asana to narzędzie do zarządzania projektami łączące zadania do wykonania, kalendarze, formularze, automatyzacje i raportowanie w jednej platformie. Łączy zarządzanie projektami, wizualizację zadań, współpracę i automatyzację w jednej zgrabnej platformie. Asana ma również solidną aplikację mobilną i aplikację internetową, więc jest idealna dla zespołów zdalnych, mobilnych lub hybrydowych . 📱

Via Asana

Asana funkcje

Zaczęło się od prostej aplikacji do zrobienia listy zadań, ale dziś widoki zadań Asany obejmują oś czasu, tablicę i widok kalendarza. Chociaż nie oferuje zarządzania wiedzą, jak Confluence, Asana ma solidne funkcje do zrobienia planowanie obciążenia pracą i funkcje automatyzacji zaprojektowane w celu zmniejszenia obciążenia pracą zespołu.

1. Zarządzanie projektami

Via Asana

Chcesz zobaczyć obciążenie pracą swojego zespołu na wysokim poziomie? Asana oferuje kilka widoków do wizualizacji terminów, projektów i nie tylko. Utwórz widok Tablica Kanban do pracy skoncentrowanej na procesach lub użyj tablicy Oś czasu Gantt wykres do wykreślania kamieni milowych projektu.

Dzięki funkcji Formularzy nie ma potrzeby wysyłania wiadomości Slack lub e-mail z prośbami o pracę. Wystarczy utworzyć formularz, a zespół może poprosić o pracę wewnętrznie lub zebrać zewnętrzny wkład od niestandardowych klientów za pomocą zaledwie kilku kliknięć. 🖱️

2. AI i automatyzacja

Twój zespół stara się zrobić więcej przy mniejszych zasobach. Dlaczego nie zdjąć z nich niektórych zadań? Asana jest fabrycznie wyposażona w specjalistyczne cykle pracy i automatyzację, które ułatwiają pracę. Ustaw reguły Asany, aby aktualizować statusy zadań, zmieniać osoby przypisane, a nawet wysyłać pingi do zespołu na Slack, gdy zadanie zostanie przypisane. 📌

Jeśli potrzebujesz większej pomocy, Asana Intelligence jest narzędziem opartym na AI do ustawienia celów projektu, generowania aktualizacji statusu i zbierania informacji. Nie możesz zadawać mu ogólnych pytań, jak w przypadku narzędzia takiego jak ChatGPT, ale AI może udostępniać szczegółowe informacje o zadaniach, projektach i barierach w Asanie.

3 Szablony

Podobnie jak Confluence, Asana zawiera szablony przyspieszające cykl pracy. Asana nie posiada jednak Dokumentów ani Tablic, które można znaleźć w Confluence platformach takich jak ClickUp . Zamiast tego jego szablony są przeznaczone wyłącznie do ustawień projektów.

Nie oznacza to jednak, że szablony te nie są wartościowe. Asana łączy w sobie moc szablonów i automatyzacji w gotowych pakietach, co ułatwia tworzenie złożonych procesów i ram za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Jeśli kiedykolwiek zajdzie potrzeba wprowadzenia zmiany, można szybko dostosować swój pakiet i zastosować go bezproblemowo we wszystkich cyklach pracy. 🧘

4. Integracje

Przez Asanę

Asana integruje się z ponad 300 aplikacjami innych firm, w tym Adobe Creative Cloud, Microsoft Teams, Salesforce, Google Drive i Canva. Ponieważ Asana nie zawiera bazy wiedzy ani dokumentów, będziesz potrzebować tych integracji, aby utrzymać swoją pracę na jednej platformie.

Asana cena

Personal: Free Plan

Free Plan Starter: $10.99/miesiąc za użytkownika, rozliczany rocznie

$10.99/miesiąc za użytkownika, rozliczany rocznie Zaawansowany: 24,99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

24,99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się w sprawie ceny

Confluence vs Asana : Porównanie funkcji

W starciu pomiędzy Asaną i Confluence nie ma wyraźnego zwycięzcy. Obydwie aplikacje umożliwiają prowadzenie projektów od A do Z i wspierają pracę mobilną dzięki aplikacjom mobilnym na iOS i Androida. Wszystko sprowadza się do tego, jak wolisz pracować i jakie są twoje największe bolączki.

Istnieją jednak pewne duże różnice w ich funkcjach i sile tych funkcji. Przyjrzyjmy się największym różnicom między Confluence i Asana.

1. Zarządzanie wiedzą

Przez Confluence

Confluence zarządza zarówno projektami, jak i wiedzą; Asana zajmuje się tylko zarządzaniem projektami. Jeśli potrzebujesz zarządzać wewnętrzną wiedzą i projektami, Confluence jest tutaj zdecydowanym zwycięzcą. Zakup oddzielnej platformy jest zbędny, ponieważ możesz śledzić wszystkie projekty i zawartość w tym samym miejscu.

Jeśli jednak nie potrzebujesz zarządzania wiedzą i chcesz zarządzać projektami, Confluence może być zbyt zaawansowany i skomplikowany dla twoich potrzeb. W takim przypadku lepszym wyborem będzie Asana.

Zwycięzca: Confluence strona

2 szablony

Zarówno Confluence, jak i Asana są fabrycznie wyposażone w szablony. Szablony te nie są jednak takie same.

Ponieważ Asana nie ma wsparcia dla Dokumentów ani Tablic, jej szablony służą wyłącznie do formatowania projektów. Jest to nadal świetny sposób na zaoszczędzenie czasu, ale nie pomoże, jeśli potrzebujesz formatu dla agend spotkań lub SOP. 📝

Confluence zawiera szablony zarówno dla ustawień projektu, jak i dokumentów. Jeśli nie chcesz tworzyć szablonów DIY w rozwiązaniu takim jak Google Drive, Confluence jest lepszą opcją do wykonywania rzeczywistej pracy.

Zwycięzca: Confluence

3. Integracje

Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że Confluence będzie tutaj zwycięzcą. Może pochwalić się ponad 3000 integracji, podczas gdy Asana ma ich 300. Jednak większość integracji jest dostarczana w aplikacjach z niezbyt dobrą oceną na Atlassian App Marketplace. Niektóre z tych konektorów nie działają tak dobrze, więc należy zachować ostrożność. 👀

Asana może nie mieć tak wielu integracji, ale są szanse, że ma integracje z narzędziami, z których już korzystasz. Ma połączenie ze wszystkim, od Tableau, przez YouTube, po Loom, rozszerzając funkcje Asany poza zarządzanie projektami.

Jeśli jednak stawiasz na produkty Atlassian, Confluence jest zdecydowanym zwycięzcą. Łatwo integruje się z oprogramowaniem Trello i Jira.

Zwycięzca: Confluence dla produktów Atlassian; Asana dla aplikacji innych firm

4. Narzędzia do zarządzania projektami

Przez Asana

Zarówno Confluence, jak i Asana są dobrym wyborem do zarządzania projektami. Wybór odpowiedniej opcji sprowadza się do tego, jak wolisz pracować.

Jeśli chcesz zachować swoją pracę na tej samej platformie, co zadania i wskaźniki, wybierz Confluence. Będziesz potrzebował osobnych rozwiązań i integracji, aby uzyskać te same funkcje w Asana, ale użytkownicy twierdzą, że platforma jest łatwiejsza w użyciu niż Confluence.

Asana będzie lepszym wyborem, jeśli zarządzasz zespołem niezbyt obeznanym z technologią. ⭐

zwycięzca:* Confluence za wszechstronność pracy; Asana za łatwość obsługi

5. AI i automatyzacja

Praca ręczna to taki 2012 rok. Jeśli szukasz praktycznej pomocy ze strony automatyzacji lub AI, Asana jest lepszym wyborem.

Obie platformy oferują automatyzację, ale uwielbiamy sposób, w jaki Asana oferuje pakiety automatyzacji, aby szybko zoptymalizować wewnętrzne procesy . Confluence oferuje również automatyzacje typu "przeciągnij i upuść", które można zaprojektować od podstaw lub pobrać z biblioteki automatyzacji Atlassian.

AI jest jednak tym, co przechyla szalę na korzyść Asany. Asana Intelligence oferuje inteligentne pola, podsumowania, redaktora, statusy, odpowiedzi i wiele więcej. Nie pozwoli to na zakończone zarządzanie projektami, ale z pewnością przyspieszy pracę. 🤖

Confluence oferuje AI tylko za pośrednictwem Atlassian Intelligence, które jest obecnie dostępne tylko dla wybranych użytkowników w wersji beta. Żadne z rozwiązań AI nie pomoże jednak w wykonywaniu pracy, więc nadal możesz potrzebować alternatywnego narzędzia AI, takiego jak ClickUp AI .

Zwycięzca: Asana

6. Cena

Ceny tych produktów SaaS są nieco skomplikowane. Confluence jest technicznie tańszy niż Asana z opłatą 6,05 USD miesięcznie w porównaniu do 10,99 USD miesięcznie w przypadku Asany. 💸

Jednak podstawowy cennik Confluence dotyczy 10 użytkowników, podczas gdy Asana dotyczy jednego użytkownika. Jeśli płacisz za Confluence rocznie, jest to 600 USD za pierwszy poziom, niezależnie od tego, czy masz dwóch użytkowników, czy 10. Może to nie mieć sensu finansowego dla małych Teams lub startupów. Asana pobiera więcej opłat za użytkownika, ale może być tańsza w zależności od ustawienia zespołu.

Confluence vs Asana na Reddit

Skonsultowaliśmy się z dobrymi ludźmi z Reddit, aby wyodrębnić największe różnice między Asaną a Confluence i zdecydować, która opcja jest najlepsza w określonych sytuacjach. Jeden z użytkowników powiedział , "Asana jest w porządku, ale jej nie lubię. Powolna, choć szybsza niż była, i trochę niedopracowana. Dla mniej technicznych Teams, świetna." Tak więc, jeśli potrzebujesz podstawowych funkcji PM dla mniej technicznych ludzi, Asana może mieć wszystko, czego potrzebujesz. 🎯

Użytkownik nietechniczny zgodził się, mówiąc "Asana jest moją ulubioną, mój dziwny małpi mózg jest tak usatysfakcjonowany, gdy kończę zadanie, a narwal miga na ekranie ." Inny użytkownik ładnie podsumował sprawę: "To naprawdę zależy od tego, czego potrzebujesz i jak ludzie chcą pracować. Jestem zdecydowanym zwolennikiem wybierania oprogramowania na końcu, po ustaleniu swojego cyklu pracy i stylu pracy. W przeciwnym razie, poza inwestycjami finansowymi, może się okazać, że sposób pracy zostanie dostosowany do narzędzia, a nie odwrotnie"

Spotkanie ClickUp najlepszą alternatywą dla Confluence vs Asana

Nie ma łatwego wyboru w przeciąganiu liny między Asaną i Confluence. Obie platformy mają swoje mocne strony, ale nie są w stanie zrobić wszystkiego dla wsparcia metodologii Agile.

Nie chcę się chwalić, ale ClickUp obsługuje wszystko, co potrafią Asana i Confluence, a nawet więcej. 🥳

Wszystko w jednym platforma do zarządzania projektami wspiera zarządzanie wiedzą, automatyzację, narzędzia AI, analitykę i bardziej zaawansowane funkcje. Można powiedzieć, że to cały pakiet.

Współpracuj w czasie rzeczywistym z ClickUp Docs

Po co przełączać się między rozwiązaniem PM a rzeczywistą pracą? Współpracuj w czasie rzeczywistym w Dokumenty ClickUp . Wielu członków zespołu może edytować w tym samym czasie i dodawać rozbudowane formaty, komentarze i etykiety, aby usprawnić współpracę. ✍️

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy HR do swoich potrzeb

Co najlepsze, nie ma potrzeby opuszczania ClickUp, aby zarządzać swoimi zadaniami. Przekształć dowolny komentarz w zadanie, które można wykonać w obszarze roboczym ClickUp i już możesz działać.

Wsparcie technicznego rozwoju oprogramowania w ClickUp

Psst, zgadnij co? Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika możesz niestandardowo dostosować ClickUp do swoich potrzeb.

Usprawnij swój proces rozwoju dzięki wszechstronnemu hubowi ClickUp do planowania, budowania i wysyłki Teamsy programistyczne korzystają z ClickUp do współpracy nad mapami drogowymi, integracji z narzędziami Git, zarządzania backlogami, śledzenia sprintów Agile i nie tylko. Jest to twoje narzędzie PM, więc możesz spersonalizować je tak, jak wolisz pracować. 💃

Śledzenie zadań i zarządzanie zasobami za pomocą ClickUp zadania Zadania ClickUp łączą całą wiedzę, pliki, czaty i zadania do wykonania w jednym widoku. Zamiast przeglądać wiele narzędzi w poszukiwaniu odpowiedniego dokumentu lub czatu, wszystko jest w jednym miejscu.

Free up time for knowledge-intensive work by streamlining recurring tasks with ClickUp Automatyzacje

Ustaw zależności i podzadania zadań, twórz powtarzające się zadania, wybieraj spośród wielu widoków zadań, ustawiaj niestandardowe typy zadań lub dodawaj niestandardowe pola - świat należy do Ciebie!

ClickUp cena

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

Uzyskaj wszystkie funkcje zarządzania projektami z ClickUp

Praca zespołowa sprawia, że marzenie staje się rzeczywistością, ale nadal wymaga odpowiedniego ustawienia oprogramowania, zwłaszcza jeśli zarządzasz zespołem zdalnym. Wybór między Asaną i Confluence to dobry początek, ale kiedy musisz zrobić wszystko, wybierz platformę, która już to robi, a nawet więcej.

ClickUp oferuje narzędzia do współpracy, przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika i niestandardowe pulpity zwiększające wydajność. Pożegnaj się z przerzucaniem się między różnymi narzędziami i przenieś swoją pracę na prawdziwą platformę roboczą typu "wszystko w jednym". 🙌

Ale nie wierz nam na słowo. Przekonaj się o sile ClickUp na własnej skórze: Stwórz swój obszar roboczy ClickUp teraz za darmo.