10 najlepszych CRM dla dystrybutorów do zarządzania sprzedażą hurtową w 2024 r

Handel to dynamiczna branża, a dystrybutorzy hurtowi stanowią trzon łańcuchów dostaw. Wiesz, że skuteczne oprogramowanie do zarządzania powiązaniami z klientami (CRM) jest nieodzowne - ale które z nich jest najlepsze?

CRM dla dystrybucji hurtowej może pomóc w podniesieniu jakości operacji, usprawnieniu procesu sprzedaży i przeniesieniu działalności hurtowej na nowe wyżyny. 🙌

Dołącz do nas, aby poznać najlepszy CRM dla dystrybutorów i każdego, kto potrzebuje narzędzi programowych do zarządzania niestandardowymi klientami i produktami w wygodnej, scentralizowanej lokalizacji.

Czego należy szukać w CRM dla dystrybutorów ?

Poruszanie się po dziesiątkach opcji przy wyborze najlepszego CRM dla firmy zajmującej się dystrybucją może być zniechęcające. Weź pod uwagę te kluczowe czynniki, aby zapewnić bezproblemowe działanie w swoim biznesie dystrybucji hurtowej:

Funkcjonalność w czasie rzeczywistym : Poszukaj rozwiązania CRM, które zapewnia natychmiastowy wgląd w proces sprzedaży, interakcje z niestandardowymi klientami i zarządzanie zapasami

Przyjazne dla użytkownika pulpity : Skoncentruj się na CRM dla sprzedaży, który ułatwia członkom Twojego zespołu dostęp do wskaźników, modułów i innych kluczowych funkcji

Skoncentruj się na CRM dla sprzedaży, który ułatwia członkom Twojego zespołu dostęp do wskaźników, modułów i innych kluczowych funkcji funkcje zarządzania projektami : Wybierz narzędzie, które będzie synergiczne z innymi systemami CRM CRM i zarządzanie projektami aby pomóc Twojemu Businessowi prosperować na dzisiejszym rynku 📈

: 📈 Dostosowywane narzędzia: Znajdź system CRM z dostosowywanymi narzędziami do unikalnych potrzeb Twojej firmy. Od zarządzania potencjalnymi klientami po automatyzację sprzedaży, potrzebujesz rozwiązania CRM, które możesz skonfigurować tak, aby pasowało do Twojej dynamiki

Integracja marketingowa: Szukaj narzędzi, które integrują oprogramowanie do automatyzacji marketingu tworząc holistyczne podejście do zaangażowania niestandardowych klientów

Jeśli pominęliśmy jakieś funkcje, które są zgodne z Twoimi celami biznesowymi, zwróć na nie uwagę. Przede wszystkim ustal priorytety tego, czego potrzebuje Twój Business, aby osiągnąć swój unikalny cel

Strategia CRM

10 najlepszych CRM dla dystrybutorów do wykorzystania

Te rozwiązania CRM mogą usprawnić e-mail marketing, obsługę klienta, zarządzanie kontaktami i wiele więcej dla Twojej firmy zajmującej się dystrybucją.

Od prognozy po działania następcze, te najnowocześniejsze narzędzia CRM mają wszystko, czego potrzeba, aby nadążyć za branżą dystrybucji, abyś nie czuł, że żonglujesz zbyt wieloma rzeczami naraz. 🤹

1.

ClickUp

Zarządzaj danymi klientów, zadaniami osobistymi i komunikacją w ClickUp z dowolnego urządzenia

ClickUp CRM

to najlepszy wybór SaaS do dystrybucji hurtowej i kompleksowego zarządzania projektami. Ale ClickUp to nie tylko najlepsze oprogramowanie CRM. To wiodący

free oprogramowanie do zarządzania projektami

dostawca usprawnionej, opartej na chmurze platformy do zarządzania zadaniami.

ClickUp's

Narzędzia AI dla CRM

oferują wszystko, czego potrzebujesz, aby wzmocnić swoją firmę dystrybucyjną dzięki spostrzeżeniom opartym na danych. 💡

Korzystaj z ponad 100 intuicyjnych narzędzi AI, aby usprawnić procesy biznesowe. ClickUp AI może tworzyć posty w mediach społecznościowych, kampanie e-mail, notatki ze spotkań i wiele więcej w ciągu kilku sekund.

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Chcesz więcej? Nie ma problemu. Automatyzacja ClickUp może skrócić czas spędzany na żmudnych procesach i wprowadzaniu danych, dając ci więcej czasu na zamykanie transakcji.

Usprawnij współpracę między zespołem sprzedaży, uporządkuj dane klientów i zwiększ rentowność na każdym etapie cyklu sprzedaży. 💰

Najlepsze funkcje ClickUp

Konfigurowalne pulpity pozwalają skupić się na tym, co ważne i ułatwiają zespołom poruszanie się po ich danych Cykl pracy CRM

Bezproblemowa integracja z ponad 1000 innych aplikacji i narzędzi pozwala zebrać wszystko w jednym miejscu

Ponad 1000 darmowych szablonów do podstawowych zadań, takich jak zarządzanie zadaniami, arkusze kalkulacyjne sprzedaży i inne szablony planów komunikacji aby usprawnić codzienną pracę

Kompatybilność rozszerzenia przeglądarki z Chrome, Firefox i Edge; aplikacja komputerowa jest kompatybilna z Microsoft, Linux i Mac; aplikacja mobilna jest kompatybilna z Android i iOS

limity ClickUp

Istnieje krzywa uczenia się z tak wieloma funkcjami, ale jest to rozwiązane za pomocą darmowych samouczków wideo i obszernych FAQ

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach (ale nadal masz dostęp do setek darmowych narzędzi CRM z planem Free Forever)

ClickUp ceny

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 200 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 900 recenzji)

2. Zoho CRM

przez

Zoho CRM

Zoho CRM to kompleksowe oprogramowanie CRM, które ułatwia hurtownikom zarządzanie i optymalizację interakcji z klientami. Przyjazna dla użytkownika platforma oferuje funkcje takie jak zarządzanie leadami, automatyzacja sprzedaży i analityka.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Wszechkanałowa obecność ułatwia zespołom wsparcia kontakt z klientami za pośrednictwem właściwego kanału z odpowiednim komunikatem

Narzędzia do automatyzacji pozwalają ustawić kampanie marketingowe, niestandardowy kontakt z klientami i cykle pracy na autopilocie

Szczegółowa analityka zapewnia wgląd w celu poprawy utrzymania klientów, pomiaru operacji sprzedaży w czasie rzeczywistym i usprawnienia prognozy sprzedaży 📌

Integracja z ponad 800 aplikacjami za pośrednictwem Zoho Marketplace, aby ułatwić wszystkim życie

Limity Zoho CRM

Niektóre wzmianki o potrzebie ulepszenia interfejsu użytkownika

Niestandardowe funkcje wymagają użycia języka programowania, który może być zaporowy dla niektórych teamów sprzedażowych

Zoho CRM cena

Standard: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Professional: $35/miesiąc za użytkownika

$35/miesiąc za użytkownika Enterprise: $50/miesiąc za użytkownika

$50/miesiąc za użytkownika Ultimate: $65/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Zoho CRM

G2: 4/5 (ponad 2500 recenzji)

4/5 (ponad 2500 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 6 500 opinii)

3. Freshsales

przez

Freshworks

Freshworks jest dostawcą pakietu rozwiązań w zakresie zaangażowania klientów i wydajności biznesowej o nazwie Freshsales. Wykorzystaj go dla przedstawicieli handlowych swojej firmy dystrybucyjnej, aby usprawnić zarządzanie sprzedażą, obsługę klienta i nie tylko. ⚒️

Najlepsze funkcje Freshsales

Dostęp do wielu narzędzi sprzedażowych zaprojektowanych, aby pomóc małym firmom w osiągnięciu wzrostu przychodów i wydajności

Funkcje AI CRM usprawniają podróż klienta dzięki wglądowi w jego zachowanie w aplikacji i witrynie

Funkcje automatyzacji umożliwiają automatyczne generowanie zadań, powiadomień i nie tylko

Integracje z najlepszymi narzędziami, takimi jak Mailchimp i Trello, pomagają połączyć wszystko razem

Limity sprzedaży

Opinie użytkowników wspominają o trudnościach z lokalizacją informacji o klientach, takich jak strefy czasowe i lokalizacja

Niektórzy recenzenci zgłaszają problemy z błędami i brakiem funkcji w darmowym planie

Freshsales ceny

Free: Darmowy dla 1-3 użytkowników

Darmowy dla 1-3 użytkowników Wzrost: 18 USD/miesiąc na użytkownika

18 USD/miesiąc na użytkownika Pro: $47/miesiąc za użytkownika

$47/miesiąc za użytkownika Enterprise: $83/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Freshsales

G2: 4,5/5 (ponad 7 100 recenzji)

4,5/5 (ponad 7 100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 600 opinii)

4. HubSpot

przez

HubSpot

HubSpot jest popularnym

CRM dla biznesów usługowych

oferuje oprogramowanie do marketingu, usług, sprzedaży i tworzenia stron internetowych. Wykorzystaj go do zarządzania potencjalnymi klientami, automatyzacji codziennych zadań i uzyskiwania wglądu w interakcje z klientami w celu usprawnienia zarządzania powiązaniami z klientami. 🤝💲

Najlepsze funkcje HubSpot

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak QuickBooks, e-mail, Zerys i inne

Automatyzacja generowania leadów, e-mail marketingu i śledzenia leadów na autopilocie

Śledzenie i zarządzanie leadami sprzedażowymi, szansami i transakcjami na każdej scenie niestandardowego cyklu życia klienta

Narzędzia analityczne ułatwiają śledzenie wskaźników i analizowanie wyników sprzedaży dzięki szczegółowym informacjom

limity HubSpot

Niektóre opinie użytkowników wskazują, że dodatki mogą być zbyt drogie dla firm o ograniczonym budżecie

Według opinii brakuje niektórych funkcji w porównaniu z podobnym oprogramowaniem CRM (np. możliwość wyboru wielu umów jednocześnie)

HubSpot cena

Starter: $20/miesiąc

$20/miesiąc Professional: $890/miesiąc

$890/miesiąc Enterprise: $3,600/miesiąc

oceny i recenzje HubSpot

G2: 4,4/5 (ponad 10 900 recenzji)

4,4/5 (ponad 10 900 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 3 900 opinii)

5. Creatio

przez

Creatio

Creatio to kolejny doskonały

Przykład oprogramowania CRM

do automatyzacji procesów biznesowych i wszystko, czego potrzebujesz, aby zwiększyć zadowolenie niestandardowych klientów. Wyposaż swoich sprzedawców w narzędzia zwiększające wydajność, napędzające wysiłki marketingowe i przenoszące Twoją firmę zajmującą się dystrybucją hurtową na inny poziom. 🤸

Najlepsze funkcje Creative

Platforma ułatwia automatyzację cykli pracy i CRM dla dystrybutorów i hurtowników przy zerowej znajomości kodowania

Gotowe automatyzacje usprawniają kampanie marketingowe i zarządzanie leadami

Kompleksowa sprzedaż zarządzanie procesami zapewnia 360-stopniowy widok na rozwój, pozyskiwanie leadów, dystrybucję i nie tylko

Zewnętrzny chatbot i natywne funkcje czatu na żywo współdziałają w celu zapewnienia wydajnego rozwiązania komunikacyjnego

Creatio limit

Użytkownicy raportują, że niektóre integracje mogą być trudne i wymagać rozwoju

Według niektórych opinii użytkowników w narzędziu analitycznym brakuje funkcji dostępnych w innych narzędziach CRM (np. funkcji eksportu i obliczanych zmiennych)

Creatio ceny

Growth: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Enterprise: $55/miesiąc za użytkownika

$55/miesiąc za użytkownika Unlimited: $85/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Creative

G2: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

4.6/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 100 recenzji)

6. Pipedrive

przez

Pipedrive

Pipedrive to platforma CRM z narzędziami zaprojektowanymi w celu poprawy zarządzania potokiem sprzedaży. Wykorzystaj ją do automatyzacji zadań, śledzenia transakcji, poprawy niestandardowego doświadczenia klienta i uzyskania cennych informacji, aby osiągnąć powodzenie w sprzedaży. 🎯

Najlepsze funkcje Pipedrive

Raportowanie sprzedaży w czasie rzeczywistym zapewnia wgląd w lejek sprzedaży, co pozwala na lepsze ustawienie celów, prognozę i monitorowanie pracy zespołu

Automatyzacja sprzedaży pomaga połączyć się z potencjalnymi klientami i uprościć każdy krok procesu sprzedaży

Funkcje zarządzania potencjalnymi klientami, takie jak kwalifikacja i priorytetyzacja, pomagają zespołowi sprzedaży wykorzystać każdą okazję

Zarządzanie potokiem sprzedaży pomaga zwiększyć współczynniki konwersji dzięki intuicyjnym narzędziom, takim jak kolorowe wskazówki do oznaczania transakcji, które wymagają uwagi

Limity Pipedrive

Niektórzy użytkownicy raportują, że integracja z narzędziami innych firm może być myląca dla nietechnicznych członków zespołu

Według opinii, istniejące automatyzacje nie eliminują potrzeby powtarzalnego wprowadzania danych

Pipedrive cena

Essential: $21.90/miesiąc za użytkownika

$21.90/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $37.90/miesiąc za użytkownika

$37.90/miesiąc za użytkownika Professional: $59.90/miesiąc za użytkownika

$59.90/miesiąc za użytkownika Power: $74.90/miesiąc na użytkownika

$74.90/miesiąc na użytkownika Enterprise: $119/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive

G2: 4.2/5 (ponad 1,700 recenzji)

4.2/5 (ponad 1,700 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 2,900 recenzji)

7. EngageBay

via

EngageBay

EngageBay to pakiet CRM do dystrybucji typu "wszystko w jednym" do automatyzacji marketingu, sprzedaży i usług. Wykorzystaj go do usprawnienia działań marketingowych i sprzedażowych, poprawy wdrażania klientów i uproszczenia procesu obsługi klienta.

Najlepsze funkcje EngageBay

Dostęp do dziesiątek narzędzi marketingowych zaprojektowanych w celu uproszczenia kampanii e-mail, automatyzacji sprzedaży, generowania leadów i nie tylko 📩

Usprawnienie interakcji z klientami dzięki zarządzaniu informacjami kontaktowymi, automatyzacji działań następczych i wydajnej funkcji helpdesku

Funkcje zarządzania projektami, takie jak kalendarze iśledzenie kamieni milowych utrzymanie zespołu na właściwych torach

Ułatwiaj przekierowywanie zgłoszeń, eskalację i tworzenie zadań dzięki gotowym automatyzacjom usprawniającym procesy obsługi klienta

EngageBay limit

Użytkownicy zgłaszają brak samouczków dotyczących rozwiązywania problemów i często zadawanych pytań dotyczących typowych problemów

Opcje szablonów są ograniczone i często brakuje im funkcji przeciągania i upuszczania

EngageBay ceny

Free

Podstawowy: $14.99/miesiąc za użytkownika

$14.99/miesiąc za użytkownika Growth: $64.99/miesiąc za użytkownika

$64.99/miesiąc za użytkownika Pro: $119.99/miesiąc za użytkownika

$119.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje AngageBay

G2: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

4,6/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 600 opinii)

8. Salesforce

przez

Salesforce

Salesforce to wiodący CRM dla dystrybucji hurtowej z narzędziami usprawniającymi kampanie marketingowe i nie tylko. Użyj go, aby pomóc swoim zespołom serwisowym w połączeniu z niestandardowymi klientami i uzyskać przydatne informacje na temat doświadczenia użytkownika, aby napędzać ciągły wzrost. 🌱

Salesforce najlepsze funkcje

Sales AI oferuje dziesiątki narzędzi zaprojektowanych w celu wykorzystania danych o klientach i zwiększenia wpływu

Narzędzia analityczne zwiększają dokładność prognozy, rozwijają pipeline sprzedaży i poprawiają wyniki finansowe

Płynna integracja z wiodącymi narzędziami do zarządzania projektami i marketingu, aby połączyć wszystko na jednej platformie

Praktyczny wgląd w czasie rzeczywistym pomaga zespołowi sprzedaży szybciej zamykać transakcje i usprawnia zarządzanie pipeline'em

Salesforce limity

Niektóre funkcje nie są intuicyjne i mogą być mylące w nawigacji

Niektórzy użytkownicy zgłaszają częste błędy i awarie, w wyniku których tracą pracę

Salesforce ceny

Starter: 25 USD/miesiąc za użytkownika rozliczane rocznie

25 USD/miesiąc za użytkownika rozliczane rocznie Professional: $80/miesiąc za użytkownika rozliczane rocznie

$80/miesiąc za użytkownika rozliczane rocznie Enterprise: 165 USD/miesiąc za użytkownika rozliczane rocznie

165 USD/miesiąc za użytkownika rozliczane rocznie Unlimited: $330/miesiąc na użytkownika rozliczane rocznie

$330/miesiąc na użytkownika rozliczane rocznie Unlimited+: $500/miesiąc na użytkownika rozliczane rocznie

Salesforce oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 18 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 18 000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 18 000 recenzji)

9. Metoda

przez

Metoda

Method to konfigurowalna platforma CRM zaprojektowana z myślą o bezproblemowej integracji z QuickBooks. Ułatwia synchronizację płatności, faktur i informacji o klientach między platformami. 🌻

Najlepsze funkcje Method

Dwukierunkowa synchronizacja z QuickBooks i Xero może zapobiec kosztownym wpadkom i na bieżąco informować zespół sprzedaży

Portale płatności online umożliwiają przetwarzanie płatności kartą kredytową i utrzymanie dodatniego przepływu gotówki

Automatyzacja pomaga zapobiegać wąskim gardłom i pozwala zespołowi sprzedaży skupić się na ważnych zadaniach

Portale dla klientów poprawiają jakość obsługi klientów i umożliwiają im widok i aktualizację informacji

Metoda limitów

Niektóre opinie użytkowników donoszą o braku funkcji niestandardowych, które pozwoliłyby spersonalizować widoki i uczynić platformę bardziej wydajną dla różnych teamów sprzedażowych

Błędy mogą kolidować z funkcjami, a ich naprawa może zająć trochę czasu

Metoda wycena

Contact Management : $25/miesiąc za użytkownika rozliczane rocznie

: $25/miesiąc za użytkownika rozliczane rocznie CRM Pro: $44/miesiąc za użytkownika rozliczane rocznie

$44/miesiąc za użytkownika rozliczane rocznie CRM Enterprise: $74/miesiąc za użytkownika rozliczane rocznie

Oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

4.4/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 90 recenzji)

10. NetSuite

przez

Oracle NetSuite

Oparte na chmurze oprogramowanie biznesowe Oracle NetSuite zawiera narzędzia ERP, CRM i e-commerce. Jest to popularny CRM dla hurtowników i detalistów. Wykorzystaj go, aby poprawić relacje z klientami i zwiększyć generowanie potencjalnych klientów dzięki ujednoliconej platformie, która jest łatwa w nawigacji dla zespołów marketingowych. 🕹️

NetSuite najlepsze funkcje

Automatyzacjaoszczędność czasu poprzez obsługę ręcznych procesów, takich jak księgowość, operacje i zarządzanie zapasami

Narzędzia ERP ułatwiają zarządzanie wieloma spółkami zależnymi, organizacjami i podmiotami prawnymi z poziomu jednej platformy

Analityka ułatwia monitorowanie poziomu zapasów, dostarczanie zamówień na czas, zwiększanie zadowolenia klientów i minimalizowanie kosztów operacyjnych

Narzędzia księgowe zapewniają zakończony widok wyników finansowych i przepływów pieniężnych

NetSuite limity

Niektóre opinie użytkowników donoszą o nieprzydatnych komunikatach o błędach i powolnym czasie reakcji ze strony zespołu obsługi klienta

Użytkownicy mogą napotkać stromą krzywą uczenia się podczas zapoznawania się z platformą

NetSuite ceny

NetSuite nie udostępnia publicznie informacji o cenach. Firmy płacą roczne opłaty licencyjne w oparciu o koszt podstawowej platformy, opcjonalnych modułów i liczby użytkowników, a także jednorazową opłatę za ustawienia. Skontaktuj się z zespołem sprzedaży NetSuite, aby uzyskać niestandardowe informacje na temat wyceny.

NetSuite oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

4.4/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4,1/5 (ponad 1400 opinii)

Uwolnij strategiczny wzrost teraz

Znalezienie najlepszego CRM dla dystrybutorów i sprzedawców detalicznych jest łatwiejsze, gdy wybierasz spośród najlepszych z najlepszych. 🏆

Wybierz najlepsze rozwiązania, które zaspokajają potrzeby specyficzne dla branży, oferując funkcje takie jak zarządzanie zapasami i śledzenie zamówień. Po wybraniu platformy można skupić się na optymalizacji procesu sprzedaży w celu zwiększenia wydajności.

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i solidnym funkcjom CRM, ClickUp może zoptymalizować proces sprzedaży i przyspieszyć dystrybucję i sprzedaż detaliczną.

