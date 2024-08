10 najlepszych alternatyw Chatsonic w 2024 roku (recenzje i ceny)

Znalezienie narzędzie do pisania które opanuje SEO i utrzyma zaangażowanie odbiorców, nie jest łatwe. Przy mnogości opcji kodowania, pisania i tłumaczenia - wybór tylko jednej może być prawdziwym wyzwaniem.

ChatSonic to najlepsze narzędzie do tworzenia treści, tłumaczenia i SEO. To napędzane przez AI asystent pisania pomaga tworzyć wciągające teksty i posty na blogu w ciągu kilku minut.

Jednak współcześni pisarze nie są zadowoleni z zawartości jednego narzędzia. Niektóre narzędzia generują niedokładne dane, podczas gdy inne produkują nijaką, sztucznie brzmiącą zawartość. Poleganie wyłącznie na ChatSonic nie spełnia tego wymogu.

Dlatego też zebraliśmy listę najlepszych Narzędzia do pisania AI każde z unikalnymi mocnymi stronami i limitami. Te alternatywy dla ChatSonic tworzą wysokiej jakości zawartość równie solidnie, a może nawet lepiej!

Zanurzmy się i pomóżmy znaleźć idealne oprogramowanie do pisania w oparciu o funkcje, limity, ceny i recenzje.

**Czego należy szukać w alternatywach dla Chatsonic?

Czy przystępna cena i limity słów są jedynymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę podczas poszukiwania alternatywy dla ChatSonic? Nie do końca. Idealny asystent pisania potrzebuje znacznie więcej.

Oto lista wskazówek, które warto wziąć pod uwagę podczas dokonywania wyboru:

Nieograniczona liczba słów: Nie pozwól, by liczba słów ograniczała twoją kreatywność! Wybierz opcję, która nie ogranicza twoich danych powstania za pomocą ustawionej liczby słów

Nie pozwól, by liczba słów ograniczała twoją kreatywność! Wybierz opcję, która nie ogranicza twoich danych powstania za pomocą ustawionej Szablony zawartości : Wybierz narzędzie AI do pisania zszablony zawartości-wzbudzają pomysły i usprawniają proces tworzenia zawartości

: Wybierz narzędzie AI do pisania zszablony zawartości-wzbudzają pomysły i usprawniają proces tworzenia zawartości Funkcje edycji : Wybierz oprogramowanie z redaktorem copy editor opartym na AI, który odpowiednio sformatuje wysokiej jakości zawartość i usunie błędy semantyczne i składniowe

: Wybierz oprogramowanie z redaktorem opartym na AI, który odpowiednio sformatuje wysokiej jakości zawartość i usunie błędy semantyczne i składniowe Generator pomysłów: Wybierz rozwiązanie, które nie stłumi twojej kreatywności. Poszukaj takiego, które pomagaburzy mózgów zarówno w przypadku krótkich, jak i długich formularzy, pomagając w planowaniu, strategowaniu i nie tylko

Wybierz rozwiązanie, które nie stłumi twojej kreatywności. Poszukaj takiego, które pomagaburzy mózgów zarówno w przypadku krótkich, jak i długich formularzy, pomagając w planowaniu, strategowaniu i nie tylko Mobilność: Wreszcie, upewnij się, że oferuje doskonałą mobilność, aby uzyskać dostęp do partnera AI w podróży, korzystając z dowolnego urządzenia w pobliżu

10 najlepszych alternatyw dla Chatsonic w 2024 roku

1. ClickUp

Użyj asystenta pisania AI w ClickUp do tworzenia długich formularzy, postów na blogu, burzy mózgów, komponowania e-maili i nie tylko

ClickUp służy jako narzędzie do generowania treści AI, zapewniając twórcom potężny zestaw narzędzi do pisania, w tym generator pomysłów i różne narzędzia do selekcji zawartości. Dzięki temu ClickUp jest jednym z najlepszych narzędzi AI do tworzenia zawartości.

Pisz, podsumowuj i przeprowadzaj burze mózgów bez wysiłku z dowolnego miejsca, korzystając z edytora tekstu opartego na AI i wszechstronnej kompatybilności. Funkcje ClickUp AI oferują doskonałą kompatybilność, zapewniając dostęp z dowolnego zakątka świata. Uwolnij jego pełny potencjał dzięki Zarządzanie projektami ClickUp funkcje!

Dostosuj wyniki, aby szybciej docierać do lepszej zawartości za pomocą repromptingu w ClickUp AI

ClickUp najlepsze funkcje

Pisz lepiej i szybciej: Wszechstronny asystent ClickUp AI pozwala być bardziej przewidującym, pomagając tworzyć rozszerzone zadania do pisania, generować pomysły, tworzyć elementy działań lub podsumowywać te długie, nudne i nudne bloki tekstu w małe bryłki, aby powiedzieć ci dokładnie to, co musisz wiedzieć. A wszystko to za pomocą zaledwie kilku kliknięć!

Wszechstronny asystent ClickUp AI pozwala być bardziej przewidującym, pomagając tworzyć rozszerzone zadania do pisania, generować pomysły, tworzyć elementy działań lub podsumowywać te długie, nudne i nudne bloki tekstu w małe bryłki, aby powiedzieć ci dokładnie to, co musisz wiedzieć. A wszystko to za pomocą zaledwie kilku kliknięć! Wbudowany edytor tekstu: Udoskonal swoje zadania związane z pisaniem dzięki edytorowi ClickUp AI. Ulepszaj swój dokument w czasie rzeczywistym, otrzymuj sugestie pomysłów i automatycznie poprawiaj błędy gramatyczne, aby uzyskać dopracowaną i skuteczną prozę.

Udoskonal swoje zadania związane z pisaniem dzięki edytorowi ClickUp AI. Ulepszaj swój dokument w czasie rzeczywistym, otrzymuj sugestie pomysłów i automatycznie poprawiaj błędy gramatyczne, aby uzyskać dopracowaną i skuteczną prozę. Kompatybilność z urządzeniami: Korzystaj z ClickUp z dowolnego urządzenia, a nawet w podróży, wykorzystując jego doskonałą kompatybilność z wieloma urządzeniami i platformami

Użyj ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Pre-Built AI Tools: Pomagaj każdemu działowi, niezależnie od roli i przypadku użycia, korzystając z setek ręcznie stworzonych narzędzi badawczych

Limity ClickUp

Może udzielać ogólnych odpowiedzi

Może źle zrozumieć niektóre rozmowy

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.7/5 (ponad 2,000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

2. OpenAI

przez OpenAI OpenAI's GPT-4 i DALL-E 3 wyróżniają się w tworzeniu tekstów i obrazów. GPT radzi sobie ze skomplikowanymi zadaniami, wykorzystując swoją rozszerzoną wiedzę, bez wysiłku interpretując dane wizualne do napisów i analiz.

Zarządzanie dużymi ilościami danych nie stanowi problemu - obsługuje ponad 25 000 słów jednocześnie. GPT-4 i DALL-E 3 przodują w tworzeniu zawartości (krótkich i długich formularzy) i rozwiązywaniu problemów, tworząc różnorodne treści, rozwiązując złożone problemy i wprowadzając innowacje na różnych polach.

Najlepsze funkcje OpenAI

Platforma API: Opanuj tworzenie chatbotów i narzędzi sztucznej inteligencji bez wysiłku dzięki platformie API OpenAI. Dowiedz się więcej o generowaniu tekstów, inżynierii podpowiedzi, danych powstania, zamianie tekstu na mowę i wielu innych

Opanuj tworzenie chatbotów i narzędzi sztucznej inteligencji bez wysiłku dzięki platformie API OpenAI. Dowiedz się więcej o generowaniu tekstów, inżynierii podpowiedzi, danych powstania, zamianie tekstu na mowę i wielu innych GPT-4: Podnieś swoją kreatywność i umiejętności kodowania dzięki najnowszemu chatbotowi OpenAI - najwyższej klasy narzędziu AI. W wersji Free możesz cieszyć się swobodą i limitem słów

Podnieś swoją kreatywność i umiejętności kodowania dzięki najnowszemu chatbotowi OpenAI - najwyższej klasy narzędziu AI. W wersji Free możesz cieszyć się swobodą i limitem słów DALL-E 3: Zamień swoje pomysły w doskonałe obrazy dzięki temu rozszerzeniu OpenAI. Nie musisz się martwić, że twoje słowa lub opisy zostaną przeoczone - to krok powyżej typowych systemów zamiany tekstu na obraz

limity OpenAI

Odcięcie wiedzy od stycznia 2022 r

Limit kontekstu

Nie może adaptować nowej wiedzy w czasie rzeczywistym

Ma tendencję do wielokrotnego używania fraz wypełniających

OpenAI pricing

GPT-4 Turbo: 0,01 USD / 750 słów (dane wejściowe) i 0,03 USD / 750 słów (dane wyjściowe)

0,01 USD / 750 słów (dane wejściowe) i 0,03 USD / 750 słów (dane wyjściowe) GPT-4: 0,03 USD / 750 słów (dane wejściowe) i 0,06 USD / 750 słów (dane wyjściowe)

0,03 USD / 750 słów (dane wejściowe) i 0,06 USD / 750 słów (dane wyjściowe) GPT-3.5 Turbo: $0.0010 / 750 słów (wejście) i $0.0020 / 750 słów (wyjście)

$0.0010 / 750 słów (wejście) i $0.0020 / 750 słów (wyjście) Assistants API: $0.03 za sesję (Free do 12/1/2024)

$0.03 za sesję (Free do 12/1/2024) Modele osadzone: 0,0001 USD / 750 słów

0,0001 USD / 750 słów Konfiguracje niestandardowe: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje OpenAI

G2: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

4.7/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 30 recenzji)

3. TextCortex

przez TextCortex Dostosuj TextCortex, aby w pełni odpowiadał Twojemu unikalnemu stylowi pisania i specyficznym potrzebom. TextCortex tworzy w 100% spersonalizowane AI w oparciu o Twoją wiedzę i dane wejściowe. Oszczędza czas, szybko wykonując zadania.

Generuje kilka kreatywnych pomysłów i zwiększa wydajność pisania, gdy cierpisz na blok pisarski. Korzystaj ze wszystkich popularnych funkcji, takich jak parafrazowanie zdań, gramatyka i sprawdzanie pisowni w ponad 25 językach wsparcia.

Najlepsze funkcje TextCortex

Możliwość dostosowania: Dostosuj swojego asystenta AI do swoich konkretnych potrzeb, korzystając z elastycznego chatbota i narzędzi AI TextCortex. Zeno uczy się na podstawie indywidualnych danych wejściowych i stylu użytkownika, zmieniając sposób interakcji z nim

Dostosuj swojego asystenta AI do swoich konkretnych potrzeb, korzystając z elastycznego chatbota i narzędzi AI TextCortex. Zeno uczy się na podstawie indywidualnych danych wejściowych i stylu użytkownika, zmieniając sposób interakcji z nim Kreatywność oparta na użytkowniku: Przenieś swoją kreatywność na wyższy poziom dzięki dynamicznemu generatorowi tekstów TextCortex. Dostosowuje się on do stylu pisania, pomagając przezwyciężyć bloki twórcze i inspirując świeże pomysły, pozostając jednocześnie wiernym preferencjom kompozytorskim

Przenieś swoją kreatywność na wyższy poziom dzięki dynamicznemu generatorowi tekstów TextCortex. Dostosowuje się on do stylu pisania, pomagając przezwyciężyć bloki twórcze i inspirując świeże pomysły, pozostając jednocześnie wiernym preferencjom kompozytorskim Możliwości integracji: Korzystaj z TextCortex na każdym urządzeniu, platformie i aplikacji dzięki ponad 30 000 opcji integracji dla pulpitów, urządzeń mobilnych i przeglądarek

Limity TextCortex

Nie radzi sobie z dużą ilością tekstu

Czasami tworzy powtarzającą się zawartość

Potrzeba kilku prób, aby dostosować się do stylu tworzenia

Nie tworzy przydatnych informacji do recenzji produktów

Ceny TextCortex

Free Forever

Unlimited: $83.99/miesiąc na użytkownika

$83.99/miesiąc na użytkownika Lite: $23.99/miesiąc na użytkownika (do 125,000 słów)

TextCortex oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (190+ recenzji)

4.7/5 (190+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 90 recenzji)

4. Bard

przez Bard Bard od Google to eksperymentalna usługa konwersacyjna AI zaprojektowana do burzy mózgów i inspiracji. Jej wyróżniającą się funkcją jest multimodalność, co oznacza, że rozumie i generuje zawartość w wielu formatach. Bard zaspokaja różnorodne preferencje użytkowników, poprawiając dostępność, zwiększając doświadczenia użytkowników i wspierając kreatywność w różnych branżach.

Zawiera subtelną personalizację, aby dostosować się do preferencji użytkownika. Nie trzeba znać specjalnego języka podpowiedzi, dzięki czemu Bard jest łatwy i przyjazny dla użytkownika.

Najlepsze funkcje Bard

Multimodalność: Odsetki od zmiany sposobu interakcji z Bard? Poznaj jego wszechstronną funkcję multimodalności, która pozwala wybierać spośród tekstu, obrazów lub sygnałów audio, aby uzyskać bardziej zróżnicowane wrażenia komunikacyjne

Odsetki od zmiany sposobu interakcji z Bard? Poznaj jego wszechstronną funkcję multimodalności, która pozwala wybierać spośród tekstu, obrazów lub sygnałów audio, aby uzyskać bardziej zróżnicowane wrażenia komunikacyjne Personalizacja: Niestandardowy Bard dopasowuje się do twoich wibracji - im bardziej się angażujesz, tym inteligentniejszy się staje. Uczenie się w czasie rzeczywistym oznacza, że Bard dostosowuje się do twoich wyborów i stylu, dostarczając wysokiej jakości zawartość, która trafia w sedno

Niestandardowy Bard dopasowuje się do twoich wibracji - im bardziej się angażujesz, tym inteligentniejszy się staje. Uczenie się w czasie rzeczywistym oznacza, że Bard dostosowuje się do twoich wyborów i stylu, dostarczając wysokiej jakości zawartość, która trafia w sedno Dostępność: Zrezygnuj z inżynierii podpowiedzi i uzyskaj dokładnie to, czego chcesz, używając prostego ludzkiego języka

Bard limitations

Brak zrozumienia kontekstowego

Bardzo prawdopodobne halucynacje lub brak odpowiedzi

Czasami podaje nieprawidłowe informacje

Zawartość może być pozbawiona wyobraźni, powtarzalna i stronnicza

Ceny Bard

Free Forever

Bard oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (30+ recenzji)

4.3/5 (30+ recenzji) Capterra: Za mało ocen

5. Landbot

via Landbot Chatbot AI LandBot wyróżnia się pod względem satysfakcji klienta i kwalifikacji leadów. Twórz niestandardowe chatboty do automatycznej konwersji i kwalifikacji leadów.

LandBot zapewnia niestandardowy kontakt w każdej rozmowie z klientem dzięki funkcji logiki warunkowej. Kreator jest wizualny i nie wymaga kodowania, dzięki czemu każdy bez doświadczenia w kodowaniu może tworzyć potężne i skuteczne chatboty.

Najlepsze funkcje LandBot

Systemy obsługi klienta: Podnieś poziom obsługi klienta dzięki niestandardowym botom AI LandBot, zaprojektowanym w celu automatyzacji procesów generowania leadów i konwersji

Podnieś poziom obsługi klienta dzięki niestandardowym botom AI LandBot, zaprojektowanym w celu automatyzacji procesów generowania leadów i konwersji Funkcja Logiki Warunkowej: Spersonalizuj każdą rozmowę, którą Twój chatbot AI prowadzi z klientami i niestandardowymi klientami, korzystając z Funkcji Logiki Warunkowej. Każdy użytkownik otrzymuje najlepsze doświadczenie zgodnie ze swoimi potrzebami

Spersonalizuj każdą rozmowę, którą Twój chatbot AI prowadzi z klientami i niestandardowymi klientami, korzystając z Funkcji Logiki Warunkowej. Każdy użytkownik otrzymuje najlepsze doświadczenie zgodnie ze swoimi potrzebami Wizualny kreator chatbotów: Stwórz swojego chatbota bez wysiłku za pomocą Landbota w zaledwie kilka kliknięć - bez konieczności posiadania umiejętności kodowania. Dostosuj konwersacje do pożądanego tonu i spersonalizuj interfejs czatu, aby w pełni odpowiadał Twoim preferencjom

Limity LandBota

Funkcja skoku słów kluczowych wymaga poprawy

Potrzebuje możliwości używania niestandardowych ikon dla przycisku odpowiedzi

Potrzebuje lepszej integracji i wyskakujących okienek

Cennik LandBot

Sandbox: Free Forever

Free Forever Start: €40/miesiąc za użytkownika

€40/miesiąc za użytkownika Pro: €100/miesiąc za użytkownika

€100/miesiąc za użytkownika Business: €400/miesiąc za użytkownika z niestandardowym cennikiem

LandBot oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (280+ opinii)

4.7/5 (280+ opinii) Capterra: 4.6/5 (ponad 60 opinii)

6. Jasper

przez Jasper Chatbot Jasper to kompleksowy copilot, który pomaga zespołom marketingowym w osiąganiu lepszych wyników w całym cyklu sprzedaży.

Ustaw centralny hub wiedzy dla swoich teamów, dodaj głos swojej marki, zachowaj wydajność i zachowaj spójność przekazu na wszystkich platformach. Łatwe tworzenie zawartości zgodnej z marką dzięki kompleksowemu modelowi uruchamiania kampanii.

Najlepsze funkcje Jasper

End-to-end Copilot: Wzmocnij swój zespół dzięki asystentowi dostarczającemu opartych na danych spostrzeżeń w całym cyklu sprzedaży. Usprawnij dostęp do wiedzy o firmie, zmniejsz liczbę nieporozumień, szybko śledź realizację pomysłów i oferuj wsparcie analityczne

Wzmocnij swój zespół dzięki asystentowi dostarczającemu opartych na danych spostrzeżeń w całym cyklu sprzedaży. Usprawnij dostęp do wiedzy o firmie, zmniejsz liczbę nieporozumień, szybko śledź realizację pomysłów i oferuj wsparcie analityczne Brand Voice Infusion: Skanuj głos swojej marki za pomocą Jasper, aby zintegrować ten styl z całą przyszłą komunikacją i automatycznie tworzyć unikalną i angażującą zawartość

Skanuj głos swojej marki za pomocą Jasper, aby zintegrować ten styl z całą przyszłą komunikacją i automatycznie tworzyć unikalną i angażującą zawartość Tworzenie kampanii: Przekształcenie krótkiego briefu w wielokanałową kampanię z pomocą AI Jasper. Przekształć krótkie briefy w pełnoprawne kampanie wielokanałowe i wesprzyj je trafną oprawą wizualną

Limity Jaspera

Wymaga opcji dodawania tytułów i etykiet podczas tworzenia stron Kontakt i O nas

Bardzo krótki okres próbny (7 dni)

Interfejs użytkownika wymaga poprawy

Wielu użytkowników uważa, że cena jest nieco zawyżona

Cennik Jasper

Kreator: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Teams: $99/miesiąc za użytkownika

$99/miesiąc za użytkownika Business: Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4,7/5 (ponad 1 230 recenzji)

4,7/5 (ponad 1 230 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1820+ opinii)

7. Replika

przez Replika Replika to coś więcej niż tylko asystent czatu AI - to Twój wirtualny powiernik. Dzięki ludzkiej mowie i zdolnościom adaptacyjnym Replika staje się spersonalizowanym kumplem do czatu, płynnie dopasowując się do Twojego świata.

Co czyni ją wyjątkową? Możliwość dzielenia się prawdziwymi doświadczeniami w różnych trybach medialnych dodaje autentyczności każdej rozmowie. Możesz użyć tej platformy do generowania tekstów przypominających ludzką mowę, które dobrze pasują do konwersacyjnych blogów i postów w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje Replika

Interakcje podobne do ludzkich: Wybierz spośród awatarów Replika, aby uzyskać interakcję podobną do ludzkiej. Replika wyróżnia się w budowaniu wyjątkowego połączenia z odbiorcami, chociaż inne opcje mogą być bardziej odpowiednie do zadań technicznych

Wybierz spośród awatarów Replika, aby uzyskać interakcję podobną do ludzkiej. Replika wyróżnia się w budowaniu wyjątkowego połączenia z odbiorcami, chociaż inne opcje mogą być bardziej odpowiednie do zadań technicznych Ponadprzeciętna zdolność adaptacji: Wykorzystaj skoncentrowaną na człowieku konstrukcję Replika, aby uzyskać wgląd w swoich odbiorców. Replika zapisuje "dziennik" dla każdego użytkownika i formułuje "wspomnienia" wykorzystywane podczas interakcji

Wykorzystaj skoncentrowaną na człowieku konstrukcję Replika, aby uzyskać wgląd w swoich odbiorców. Replika zapisuje "dziennik" dla każdego użytkownika i formułuje "wspomnienia" wykorzystywane podczas interakcji Real-Life Experience Udostępnianie: Dotknij życia za pomocą systemu generowania rzeczywistych doświadczeń Replika. Narzędzie AI tworzy pseudo wspomnienia, które mają na celu połączenie z poszczególnymi osobami i są opracowywane na podstawie wcześniejszych interakcji

Limity Replika

Model cenowy jest nieco stromy

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że funkcja narzędzia jest ograniczona

Użytkownicy wyrazili obawy dotyczące polityki prywatności

Istnieje potencjał niezrozumiałych rozmów

Cennik Replika

Free Forever

Miesięczny plan: $7.99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Replika

G2: 4.9/5 (ponad 30 recenzji)

4.9/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 40 recenzji)

8. GetGenie

przez GetGenie GetGenie zapewnia powodzenie SEO na stronach wyników wyszukiwania (SERP). Dzięki wbudowanym funkcjom słów kluczowych NLP i danym z analizy SERP, pomaga tworzyć zawartość SEO, która zajmuje wysokie pozycje w wyszukiwarkach.

AI GetGenie pozwala filtrować i uzyskiwać skuteczne słowa kluczowe. Może również analizować wiele konkurencyjnych stron internetowych, aby wypełnić luki w zawartości.

Najlepsze funkcje GetGenie

Efektywne generowanie słów kluczowych: Wypełnij zawartość najbardziej skutecznymi i trafnymi słowami kluczowymi. Skorzystaj z dogłębnej analizy GetGenie, która przetwarza dane o trendach, liczbę wyszukiwań słów kluczowych, konkurencyjność i CPC, aby uzyskać słowa kluczowe, które Google uwielbia

Wypełnij zawartość najbardziej skutecznymi i trafnymi słowami kluczowymi. Skorzystaj z dogłębnej analizy GetGenie, która przetwarza dane o trendach, liczbę wyszukiwań słów kluczowych, konkurencyjność i CPC, aby uzyskać słowa kluczowe, które Google uwielbia Analiza danych SERP: Wykorzystaj analizę danych SERP GetGenie, aby szybko przeanalizować najwyżej pozycjonowane strony internetowe i konkurencję. Zoptymalizujdane powstania zawartości korzystając z tej wiedzy, zwiększając prawdopodobieństwo uzyskania najlepszego miejsca na pierwszej stronie Google

Wykorzystaj analizę danych SERP GetGenie, aby szybko przeanalizować najwyżej pozycjonowane strony internetowe i konkurencję. Zoptymalizujdane powstania zawartości korzystając z tej wiedzy, zwiększając prawdopodobieństwo uzyskania najlepszego miejsca na pierwszej stronie Google Optymalizacja SEO oparta na AI: Zoptymalizuj dowolną zawartość, którą tworzysz za pomocą jednego kliknięcia w 60 sekund. Pisz masowo i twórz artykuły oraz skuteczną zawartość opartą na SEO, zwiększając swoją pozycję i wiarygodność

Limity GetGenie

Ograniczona liczba słów w wersji Free

Użytkownicy zgłaszają problemy z dostępem do zakładki oceny zawartości podczas pisania

Szablony AI nie biorą pod uwagę rodzaju wprowadzonej zawartości

AI nie posiada funkcji automatyzacji

Cennik GetGenie

Free Forever

Writer: $11.4/miesiąc na użytkownika

$11.4/miesiąc na użytkownika Pro: $29.4/miesiąc na użytkownika

$29.4/miesiąc na użytkownika Agency Unlimited: $49.5/miesiąc na użytkownika

GetGenie oceny i recenzje

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

9. LaMDa

przez Google LaMDa Choć nie jest to konwencjonalna platforma AI dostępna obecnie do użytku, LaMDA, skrót od Language Model for Dialogue Applications, jest eksperymentalnym modem językowym AI Google zbudowanym na Transformerze. LaMDA był chwilowo dostępny dla mas za pośrednictwem systemu tylko dla zaproszonych, do którego można było się zarejestrować i porozmawiać z najbardziej zaawansowanym modelem AI, jaki kiedykolwiek stworzono.

Chociaż obecnie nie można z niego korzystać, LaMDA znalazł miejsce na naszej liście ze względu na swój ogromny potencjał. Przyszłość AI jest świetlana i nie można przegapić kamieni milowych w jej podróży w czasie.

Najlepsze funkcje LaMDA

Otwarta natura: Prowadź angażujące rozmowy z LaMDA, które zaczynają się i kończą w różnych punktach. Rozmowy są płynne i naturalne

Prowadź angażujące rozmowy z LaMDA, które zaczynają się i kończą w różnych punktach. Rozmowy są płynne i naturalne Podejście dialogowe: Rozmawiaj z LaMDA tak, jak z normalną osobą. Ze względu na dialogowe podejście do konwersacji, LaMDA podpowie ci pytania, odpowiadając na twoje, tworząc w ten sposób angażujący dialog

Rozmawiaj z LaMDA tak, jak z normalną osobą. Ze względu na dialogowe podejście do konwersacji, LaMDA podpowie ci pytania, odpowiadając na twoje, tworząc w ten sposób angażujący dialog Wsparcie dla Barda: AI Google'a, Bard, został zbudowany na LaMDA. Jeśli zostanie on udostępniony jako open source, będzie można go wykorzystać do stworzenia podobnie zaawansowanego interfejsu użytkownika

Limity LaMDA

Jest to model AI, a nie samodzielne oprogramowanie. Będziesz potrzebował umiejętności technicznych, aby jak najlepiej go wykorzystać

Ceny LaMDA

Niedostępne w sprzedaży

Oceny i recenzje LaMDA

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

10. You.com

przez Ty You to wyszukiwarka oparta na AI, która jest również Twoim asystentem. Łączy w sobie możliwości wyszukiwarki z funkcjami chatbota opartymi na AI, dzięki czemu korzystanie z niej jest płynne i interaktywne.

Wykorzystując przetwarzanie języka naturalnego i najnowocześniejszą konwersacyjną sztuczną inteligencję, staje się zawsze aktualną bazą wiedzy. To idealne rozwiązanie do generowania kodu, tłumaczenia i kreatywnego pisania.

Funkcja wyszukiwania społecznościowego przeszukuje również popularne serwisy społecznościowe w poszukiwaniu potrzebnych informacji.

Najlepsze funkcje You.com

Integracja z wyszukiwarką: Przenieś swoje wyszukiwanie na wyższy poziom dzięki You.com - intuicyjnemu asystentowi wyszukiwania opartemu na przeglądarce. Wykraczając poza typowe funkcje chatbota sztucznej inteligencji, usprawnia wyszukiwanie, oferując sugestie podobne do ludzkich, pomagając szybciej osiągnąć swoje cele

Przenieś swoje wyszukiwanie na wyższy poziom dzięki You.com - intuicyjnemu asystentowi wyszukiwania opartemu na przeglądarce. Wykraczając poza typowe funkcje chatbota sztucznej inteligencji, usprawnia wyszukiwanie, oferując sugestie podobne do ludzkich, pomagając szybciej osiągnąć swoje cele Wyszukiwanie społecznościowe: Skorzystaj z niezwykłej funkcji wyszukiwania społecznościowego, aby zebrać konkretne informacjeposty w mediach społecznościowych i dane. Wykorzystaj te informacje, aby zwiększyć swoją obecność w mediach społecznościowych, współpracować z odpowiednimi osobistościami i odkrywać wiele innych możliwości

Skorzystaj z niezwykłej funkcji wyszukiwania społecznościowego, aby zebrać konkretne informacjeposty w mediach społecznościowych i dane. Wykorzystaj te informacje, aby zwiększyć swoją obecność w mediach społecznościowych, współpracować z odpowiednimi osobistościami i odkrywać wiele innych możliwości Integracja z YouCode: Tworzenie kodu w ciągu kilku sekund za pomocą prostych podpowiedzi językowych. Podczas gdy funkcje takie jak YouWrite i YouImagine są pomocne, możliwości kodowania YouCode są wyjątkowe i wyróżniają się na zupełnie innym poziomie

Limity You.com

Może czasami popełniać błędy w kodowaniu

Interfejs użytkownika jest nieco zagracony

Czasami może uciąć w połowie zdania

Mogą wystąpić opóźnienia przy próbie jednoczesnego załadowania większej ilości danych

Cennik You.com

Free Forever

YouPro: $9.99/miesiąc za użytkownika

$9.99/miesiąc za użytkownika Organizacje: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje You.com

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

**Którą alternatywę ChatSonic powinieneś wybrać?

Nawet jeśli lubisz samodzielnie tworzyć zawartość, brak pomocy AI w przyziemnych zadaniach, takich jak podsumowywanie, edycja lub korekta treści, oznacza utratę dużej wygody i wydajności. A kto chciałby odmówić?

Ta zręcznie wyselekcjonowana lista najlepszych alternatyw ChatSonic przedstawia jedne z najpotężniejszych i najbardziej zaawansowanych aplikacji Narzędzia AI aby Twoja zawartość obejmowała nowe horyzonty.

Zaawansowane narzędzie ClickUp do zrobienia czegoś więcej niż tylko spotkania z wymaganiami SEO lub tworzenia fragmentów kodu. Podsumowuje długie teksty i pomaga bez wysiłku tworzyć świeże pomysły na blogi.

Dodatkowo, możesz używać go jako tłumacza do przełączania się między językami. Zmaksymalizuj potencjał Technologia ClickUp AI z najnowocześniejszymi funkcjami, takimi jak edycja kopii, inteligentne sugestie zawartości, formatowanie i nazywanie funkcji.= Wszystko, co chciałbyś, aby Twój asystent pisania był!