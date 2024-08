10 najlepszych alternatyw Mindgrasp AI w 2024 roku (recenzje i ceny)

Kiedy uczysz się czegoś nowego, może się to wydawać ciężką pracą. Musisz dobrze słuchać lub czytać, robić szczegółowe notatki, nadawać sens temu, co napisałeś, podsumowywać, a następnie starać się to wszystko zapamiętać. To naprawdę dużo. 👀

Na szczęście rozwój sztucznej inteligencji dał nam Narzędzia AI aby ułatwić naukę zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Narzędzia takie jak na przykład Mindgrasp.AI lub jedna z wielu alternatyw Mindgrasp AI.

Mindgrasp jest Narzędzie AI do robienia notatek które czyta dokumenty lub słucha zawartości wideo (w tym filmów z YouTube), a następnie przedstawia podsumowane notatki. Możesz zadawać pytania, które pomogą Ci zrozumieć i przetworzyć informacje, a także tworzyć fiszki i quizy, które pomogą Ci je zapamiętać.

Mindgrasp jest niezwykle pomocny, ale nie jest jedynym narzędziem do nauki aplikacja do robienia notatek lub narzędzie do nauki AI. Niektóre alternatywy Mindgrasp AI oferują również inne funkcje, z których mogą korzystać zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. 🧑‍🎓

Zapoznajmy się z kilkoma funkcjami oferowanymi przez tego typu asystentów nauki opartych na AI, abyś wiedział, do czego są zdolne. Następnie przyjrzymy się kilku doskonałym alternatywom dla Mindgrasp AI, które pomogą ci w nauce (lub nauczaniu).

Czego należy szukać w alternatywie dla Mindgrasp AI?

Zawsze dobrze jest znać swoje opcje - a ponadto możesz po prostu odkryć narzędzia, o których istnieniu nigdy nie wiedziałeś. Oto niektóre z kluczowych funkcji i funkcji, których należy szukać podczas wyszukiwania alternatyw dla Mindgrasp AI:

Narzędzia AI do transkrypcji, które konwertują tekst lub mowę na format pisemny

Możliwość zarządzania dokumentami do organizowania notatek, aby można było łatwo znaleźć to, czego potrzebujesz

Automatyzacja procesów, takich jak streszczanie długiej zawartości do kilku kluczowych punktów, co pozwala zaoszczędzić czas

Dwukierunkowe połączony dzięki czemu zawsze można znaleźć drogę powrotną do powiązanych informacji

Proste narzędzia do udostępniania wiedzy dzięki czemu możesz zbudować bazę wiedzy, która przyniesie korzyści także innym 📚

Niestandardowe ustawienia, dzięki którym możesz zmienić format i styl swoich notatek tak, aby były dla Ciebie lepsze

Przyjazny dla użytkownika interfejs narzędzia AI, dzięki czemu można szybko rozpocząć pracę

Mindgrasp można wykorzystać do niektórych z tych zastosowań, ale nie do wszystkich, więc przyjrzyjmy się innym opcjom.

10 najlepszych narzędzi Mindgrasp AI alternatyw do wykorzystania w 2024 roku

Te alternatywy dla Mindgrasp AI oferują różne rodzaje funkcji. Rozważ mocne i słabe strony każdego z nich, aby pomóc ci zdecydować, które narzędzie - lub kombinacja narzędzi - będzie dla ciebie najlepsze.

1.

ClickUp

Użyj ClickUp AI, aby edytować, streszczać, sprawdzać pisownię lub dostosowywać długość zawartości w dokumentach

ClickUp AI to doskonała alternatywa dla Mindgrasp AI - i nie tylko. Jest to narzędzie online typu "wszystko w jednym", które zostało zaprojektowane w celu usprawnienia cyklu pracy i usprawnienia współpracy zespołowej. ✨

ClickUp Brain

to asystent AI, który zapewnia wsparcie w każdym aspekcie nauki, od planowania, robienia notatek i podsumowań po tworzenie zawartości i przechowywanie dokumentów.

Użyj jednego z wielu

Szablony do zarządzania projektami ClickUp

aby utworzyć plan badania i

a następnie śledzić swoje postępy

w stosunku do swoich celów. Podczas nauki skorzystaj z oprogramowania asystenta pisania opartego na AI, aby sporządzać notatki na temat

Notatnik ClickUp

lub w pliku

Dokument ClickUp

. Wyodrębniaj kluczowe punkty i twórz podsumowania z notatek lub innych zasobów za pomocą ClickUp Brain. 📝

Gdy jesteś gotowy do rozpoczęcia pracy nad zadaniem, szybko generuj pomysły za pomocą jednego z wielu

szablonów do burzy mózgów

lub utwórz przegląd mapy myśli na pliku

Tablica ClickUp

. ClickUp AI Writer for Work ponownie przydaje się do generowania zawartości z konspektu oraz jej edycji i formatowania, dzięki czemu dostarczasz profesjonalny, wolny od błędów dokument.

Najlepsze funkcje ClickUp

Użyj wbudowanej funkcji Oprogramowanie Tablica aby zwizualizować, jak wszystko do siebie pasuje i pomóc zachować informacje

Automatyczne wyodrębnianie punktów działania z notatek w celu tworzenia zadań, które można śledzić

Strukturyzuj i organizuj notatki za pomocą zagnieżdżonych stron i etykiet

Centralne zapisywanie wszystkich dokumentów na platformie ClickUp

Tłumacz zawartość na wiele języków, w tym angielski, francuski, hiszpański, włoski i arabski 🌎

Korzystaj z ClickUp na urządzeniach mobilnych z systemem iOS lub Android lub na pulpicie

limity ClickUp

ClickUp Brain nie jest dostępny w wersji Free, więc będziesz potrzebować płatnego planu, aby z niego korzystać

Przy tak wielu funkcjach może być trochę krzywej uczenia się dla nowych użytkowników

ClickUp cena

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 100 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 100 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 900 recenzji)

2. OpenAI

przez

OpenAI

OpenAI to biznes, który koncentruje się na badaniach i wdrażaniu AI z korzyścią dla ludzkości. Najbardziej znana jest z opracowania ChatGPT, chatbota AI, który generuje odpowiedzi na pytania, odpowiadając w bardzo ludzki sposób. API ChatGPT jest obecnie używane przez wiele innych aplikacji na całym świecie. 🤖

API OpenAI Whisper to tylko jedna z kilku innych aplikacji, która przekształca mowę w tekst, co czyni ją realną alternatywą dla Mindgrasp AI. To narzędzie oparte na AI ma również inne możliwości, które sprawiają, że jest cenną pomocą w nauce.

OpenAI najlepsze funkcje

Transkrypcja wykładów, podcastów, spotkań Zoom lub nagrań webinarów, aby mieć ich pisemny zapis

Uzyskaj szybkie odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące studiowanego tematu (lub czegokolwiek innego)

Używaj tego jako asystent pisania do tworzenia zawartości dla Ciebie

Poproś go o stworzenie quizu sprawdzającego Twoją wiedzę

OpenAI limity

Kopia, którą generuje, nie zawsze jest w 100% zgodna z faktami i może nie przejść kontroli plagiatu

System ma dostęp tylko do danych z ostatniej aktualizacji, więc może nie być na bieżąco z bieżącymi sprawami

OpenAI cena

Pay as you go

OpenAI oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

4.7/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

3. Google dla Edukacji

przez

Google dla edukacji

Zamiast być bezpośrednią alternatywą dla Mindgrasp AI, Google for Education zostało zaprojektowane do zarządzania materiałami dydaktycznymi dla klas i szkół. Jako część obszaru roboczego Google zapewnia również platformę dla uczniów i nauczycieli do komunikacji i współpracy online.

Darmowy pakiet Fundamentals oferuje podstawowe funkcje, takie jak Dokumenty, Arkusze, Formularze i Slajdy, a także narzędzia komunikacyjne, w tym Gmail, Google Meet i Chat. Płatne opcje dają instytucjom edukacyjnym dostęp do zaawansowanych funkcji, takich jak bezpieczeństwo, kontrola dostępu i analityka, a także integracje i spotkania z setkami uczestników. 🧑‍🏫

Najlepsze funkcje Google dla Edukacji

Wczytywanie nowych zadań na platformie, która jest połączona z Kalendarzem Google, dzięki czemu wszyscy wiedzą, kiedy upływa termin ich wykonania

Pobieranie zakończonych zadań i ocen bezpośrednio z platformy

Skorzystaj z raportu oryginalności, aby sprawdzić, czy przesłane przez uczniów prace nie są plagiatem

Dostęp do systemu opartego na chmurze z dowolnego miejsca

limity Google dla Edukacji

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika jest trudny w nawigacji

Ponieważ jest to system online, trudności techniczne mogą zakłócać proces uczenia się

Google for Education cena

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Google dla Edukacji

G2: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

4,7/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.8/5 (16 recenzji)

4. Kami

przez

Kami

Kami to kolejne narzędzie, które stanowi wsparcie dla nauczycieli i pomaga spersonalizować naukę, aby była bardziej angażująca dla wszystkich. Integruje się z systemem zarządzania nauczaniem (LMS), dzięki czemu można go używać zarówno do instrukcji, jak i zadań. ✅

Użyj narzędzi do adnotacji, aby uczynić materiały dydaktyczne o wiele bardziej interesującymi i zachęcić uczniów do zrobienia tego samego. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą również korzystać z systemu, aby szybko zadawać pytania i odpowiadać na nie lub udostępniać nagrania głosowe lub wideo.

Najlepsze funkcje Kami

Łatwe tworzenie lub niestandardowe materiały edukacyjne, a następnie udostępnianie ich klasie

Obserwuj współpracę uczniów online w czasie rzeczywistym i sprawdzaj, czy wszystko idzie zgodnie z planem

Generowanie quizów i ocen, a następnie ocenianie ich w jednym widoku

Integracja z innymi popularnymi narzędziami do nauczania, takimi jak Google Classroom, Teams, OneDrive i Schoology

Kami limit

Plan podstawowy zapewnia dostęp do niektórych funkcji, ale do korzystania z zaawansowanych funkcji, takich jak pisanie głosowe lub ocenianie i śledzenie, potrzebny jest plan płatny

Niektórzy nauczyciele uważają, że ceny są nieco wysokie, jeśli sami płacą za Kami

Kami ceny

Podstawowy: Free

Free Nauczyciel: 99 USD/rok

99 USD/rok Szkoła lub dystrykt: Kontakt w sprawie cen

Kami oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 50 recenzji)

4.3/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 30 recenzji)

5. EnhanceDocs

przez

EnhanceDocs

EnhanceDocs wykorzystuje funkcję wyszukiwania w języku naturalnym, aby pomóc ludziom znaleźć informacje. Użyj go, aby przeszkolić swój zespół, wdrożyć nowych pracowników lub zaoferować obsługę klienta, dając użytkownikom szybkie odpowiedzi na ich zapytania.

Aby odpowiedzieć na pytanie, to potężne narzędzie przeszukuje istniejącą dokumentację firmy i bazy wiedzy na platformach takich jak Microsoft 365, Google Drive, Notion, One Drive, SharePoint i Confluence. Następnie połączy zapytanie bezpośrednio z odpowiednim dokumentem. Identyfikuje również często zadawane pytania i formułuje odpowiedzi, oszczędzając godziny wyszukiwania.

Najlepsze funkcje EnhanceDocs

Usprawnij cykl pracy swojego zespołu, dając mu szybki dostęp do danych, których potrzebuje, aby zakończyć swoje zadania

Korzystaj z EnhanceDocs bezpośrednio z narzędzi do czatu, takich jak Teams, Discord lub Slack

Wyodrębnianie danych z wszelkiego rodzaju dokumentów, w tym plików PDF

Możesz spać spokojnie wiedząc, że zabezpieczenia klasy Enterprise chronią wszystkie poufne informacje Twojej firmy 🔐

Limity aplikacji EnhanceDocs

Nie ma jeszcze wystarczającej liczby recenzji, aby wiedzieć, jak dobrze działa to narzędzie

Ceny są wysokie dla małych firm

EnhanceDocs cena

Free

Pro: $1,000/miesiąc

$1,000/miesiąc Business: $2,500/miesiąc

$2,500/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje EnhanceDocs

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Chatbase

przez

Chatbase

Chatbase wykorzystuje GPT do tworzenia niestandardowych, interaktywnych chatbotów dla Twojego Businessu. Jako alternatywa dla Mindgrasp AI, pobiera "notatki" z zakresu źródeł danych, w tym dokumentów PDF i stron internetowych, a następnie idzie dalej i przekształca te dane w konwersacje chatbota.

Potężne możliwości analityczne ułatwiają identyfikację i oznaczanie potencjalnych problemów przed ich eskalacją, pomagając usprawnić ścieżki użytkowników i zwiększyć zadowolenie klientów. 😊

Najlepsze funkcje Chatbase

Użyj go do zaangażowania i wsparcia klientów lub do generowania potencjalnych klientów

Skorzystaj z modelu freemium, aby wypróbować system przed zakupem

Płać tylko za dodatki, takie jak dodatkowe kredyty na wiadomości lub chatboty, jeśli ich potrzebujesz

Integracja z czatem lub narzędziami mediów społecznościowych, takimi jak WhatsApp, Slack, Facebook Messenger i Zapier

limity Chatbase

Użytkownicy nietechniczni często uważają, że krzywa uczenia się jest nieco stroma

Musisz dodatkowo zapłacić, aby usunąć branding Chatbase lub użyć własnej niestandardowej domeny

Chatbase cena

Free

Hobby: $19/miesiąc za 2 chatboty

$19/miesiąc za 2 chatboty Standardowy: $99/miesiąc za 5 chatbotów

$99/miesiąc za 5 chatbotów Unlimited: 399 USD/miesiąc za 10 chatbotów

Oceny i recenzje chatbota

G2: N/A

N/A Capterra: 4.3/5 (70 opinii)

7. LockDown Przeglądarka

przez

Przeglądarka LockDown

Lockdown Browser zabezpiecza środowisko testowe online w systemach zarządzania nauczaniem. Jest używana głównie przez instytucje szkolnictwa wyższego w celu zapewnienia integralności podczas egzaminów.

Narzędzie to usuwa wszystkie opcje menu i paska narzędzi, z wyjątkiem tych, które są absolutnie niezbędne, i uniemożliwia studentom dostęp do innych narzędzi, które mogłyby zostać wykorzystane do oszukiwania. ❎

Najlepsze funkcje LockDown Browser

Integracja z różnymi systemami LMS, w tym Moodle, Brightspace, Blackboard Learn i Canva

Blokowanie studentom możliwości przełączania się na inne aplikacje

Uniemożliwienie kopiowania i udostępniania pytań egzaminacyjnych

Korzystaj z Lockdown Browser na urządzeniach Mac, Windows, iPad i Chromebook

LockDown Browser limit

Nie jest łatwo dostępna dla niepełnosprawnych studentów

Niektórzy użytkownicy raportowali błędy i usterki, które zwiększają stres podczas egzaminu

LockDown Browser cena

Ceny zależą od liczby studentów w kampusie

Oceny i recenzje LockDown Browser

G2: 3.7/5 (ponad 40 recenzji)

3.7/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.5/5 (11 recenzji)

8. Wyjaśnij, jakbym miał pięć lat

przez

Wyjaśnij, jakbym miał pięć lat

Explain Like I'm Five to narzędzie AI, które wyjaśnia złożone tematy w bardzo prostym języku, dzięki czemu nawet dziecko może je zrozumieć. Jest używane przez uczniów do nauki nowych pojęć i przez nauczycieli, aby pomóc im je wyjaśnić.

Baza wiedzy AI jest tworzona przez ludzi z całego świata, którzy dzielą się swoimi osobistymi spostrzeżeniami, zapewniając różnorodny zakres punktów widzenia. 💡

Wyjaśnij jak mam pięć najlepszych funkcji

Trzy darmowe pytania dziennie

Otrzymuj szybkie odpowiedzi na każde zadane pytanie

Określ swój poziom zrozumienia - podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany lub ekspert

Włącz lub wyłącz sarkazm, zależnie od tego, czego szukasz

Wyjaśnij, jakbym miał pięć ograniczeń

Ponieważ nie ma jednego źródła prawdy, wiarygodność zawartości jest różna

Nie ma jeszcze wystarczającej liczby recenzji, aby ocenić, jak dobrze działa Explain Like I'm Five

Explain Like I'm Five cena

Just Curious: $3.99/miesiąc

$3.99/miesiąc Tell Me All: $6.99/miesiąc

Wyjaśnij jak mam pięć ocen i recenzji

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Academia

przez

Academia

Academia to baza wiedzy składająca się z prac badawczych. Naukowcy mogą przesyłać swoje prace i mierzyć ich wpływ, a każdy może śledzić badania innych, aby być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami na swoim polu nauki. 📰

Najlepsze funkcje serwisu Academia

Ustawienie alertów wyszukiwania dla interesujących Cię odsetków

Pobieranie milionów artykułów za darmo po zarejestrowaniu się

Skorzystaj z wbudowanej analityki, aby śledzić wpływ przesyłanych artykułów naukowych

Korzystaj z tej alternatywy Mindgrasp AI, aby dostarczać szczegółowe podsumowania zawartości badawczej

Academia limit

Musisz się zalogować, aby wyszukiwać i uzyskiwać dostęp do artykułów

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcja wyszukiwania nie jest zbyt przyjazna dla użytkownika

Academia ceny

Free

Premium dla instytucji: Kontakt w sprawie cen

oceny i recenzje Academia

G2: 4.1/5 (ponad 20 recenzji)

4.1/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: N/A

10. Flip

przez

Flip

Dawniej znana jako Flipgrid, Flip to aplikacja Microsoftu, która pozwala studentom nagrywać zadania wideo, a następnie edytować je i udostępniać. Jest to alternatywne narzędzie do nauki dla uczniów, którzy wolą mówić niż pisać - lub zachęcać uczniów do znalezienia swojego głosu. 🙋

Najlepsze funkcje

Zaproś uczniów do dołączenia do grupy i kontroluj, do czego mają dostęp

Zwiększ zaangażowanie, publikując podpowiedzi za pomocą tekstu lub wideo i zapraszając uczniów do udostępniania swoich pomysłów

Zachęcanie do współpracy z kolegami z klasy, aby pomóc im rozwinąć swoje pomysły

Używaj Flip jako aplikacji internetowej lub na telefon komórkowy

Flip limit

System może być nieco mylący dla nowych użytkowników

Studenci mogą odpowiadać tylko za pomocą wideo - nie ma innych opcji

Flip cena

Free

Oceny i recenzje Flip

G2: 4.6/5 (ponad 40 recenzji)

4.6/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 50 recenzji)

Narzędzia AI Sprawiają, że nauka staje się przyjemniejsza

Narzędzia AI do nauki mogą sprawić, że proces uczenia się będzie bardziej efektywny - a często także przyjemniejszy - zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Od aplikacji do robienia notatek i transkrypcji po chatboty i bazy wiedzy wszelkiego rodzaju, istnieje alternatywa Mindgrasp AI dla każdego rodzaju zadania edukacyjnego. 🙌

ClickUp to jedno z najlepszych dostępnych obecnie narzędzi AI do nauki. Oferuje szablony do planowania nauki, aplikacje do robienia notatek i narzędzia do burzy mózgów, a także asystenta pisania AI, który może podsumowywać notatki, generować kopie i formatować zadania, aby wyglądały świetnie.

Zarejestruj się za Free

na ClickUp i zacznij pracować nad najlepszymi ocenami już dziś. 💯