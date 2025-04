10 najlepszych alternatyw Anyword do tworzenia skutecznej zawartości marketingowej

Pisanie zawartości nie zawsze jest spacerkiem po parku. Nie wtedy, gdy wpatrujesz się w pusty ekran, próbując wymyślić pierwszy szkic pomysłu na tekst. Lub gdy trafiasz na kreatywną ścianę w środku kampanii marketingowej swojego zespołu. 🧱

Z Narzędzia do pisania AI jak Anyword, tworzenie atrakcyjnej zawartości, która będzie rezonować z odbiorcami i zwiększać zaangażowanie, nigdy nie było łatwiejsze. Od praktycznych sugestii i ulepszeń po generowanie całych blogów, postów w mediach społecznościowych i e-maili, Anyword ma funkcje, które mogą przekształcić niegdyś żmudny proces pisania zawartości w płynne doświadczenie.

Jednak Anyword nie jest jedyną rybą w morzu asystentów pisania AI. Istnieje wiele innych rozwiązań do zbadania, niezależnie od tego, czy szukasz bardziej opłacalnego narzędzia, czy też bardziej zdolnego do obsługi długiej zawartości.

Aby dać ci przewagę, przygotowaliśmy zestawienie 10 niesamowitych alternatyw Anyword, aby przenieść twoją grę w zawartość na wyższy poziom!

Czym jest Anyword?

Via: Anyword Anyword to zdolny asystent pisania AI zaprojektowany, aby pomóc w tworzeniu wysokiej jakości blogów, posty w mediach społecznościowych , e-maili lub innych treści kluczowych dla kampanii marketingowych. Koncentruje się na przyciąganiu ruchu i konwersji poprzez dostosowanie generowanej zawartości do odbiorców docelowych - niezależnie od tego, czy jest to krótki, czy długi formularz.

Narzędzie jest również znane ze swoich możliwości SEO, które obejmują dodawanie odpowiednich słów kluczowych do postów na blogu w celu zwiększenia zaangażowania i zwiększenia obecności online w wyszukiwarkach. Koncentruje się na najlepszych sposobach tworzenia wysokiej jakości zawartości lub tworzenia treści na dużą skalę.

Analiza wydajności Anyword pomaga zobaczyć, jak zawartość wypada na tle konkurencji, dzięki czemu można przewidzieć jej wydajność i otrzymać sugestie dotyczące ulepszeń. Narzędzie do pisania wykorzystuje sztuczną inteligencję do przekazywania informacji zwrotnych za pomocą funkcji przetwarzania języka naturalnego.

Wreszcie, Anyword integruje się z popularnymi platformami, takimi jak WordPress, Dokumenty Google i HubSpot. Jest również dostępny jako rozszerzenie do Chrome, dzięki czemu Anyword wykorzystuje sztuczną inteligencję w dowolnym narzędziu, z którym pracujesz. 💪

Jak każde inne oprogramowanie, Anyword nie każdemu przypadnie do gustu. Wiele alternatyw Anyword oferuje podobne funkcje generowania zawartości w niższej cenie.

Niektórzy użytkownicy narzekali również, że zawartość generowana za pomocą Anyword jest niezwykle kreatywna i wymaga sporo sprawdzania faktów.

Czego szukać w alternatywach dla Anyword?

Szukając alternatywy dla Anyword, weź pod uwagę następujące czynniki, aby upewnić się, że znajdziesz tę, która pasuje do twoich potrzeb w zakresie pisania zawartości jak ulał:

Jakość treści: Narzędzie AI powinno tworzyć autentyczną i angażującą zawartość, która nie brzmi powtarzalnie ani nudno Sugestie dotyczące pisania: Powinno oferować pomocne kontrole gramatyczne i wskazówki dotyczące pisania, aby poprawić jakość zawartości Łatwość użytkowania: Upewnij się, że Twoja alternatywa Anyword ma intuicyjny interfejs, który jest łatwy w użyciu, nawet dla nieobeznanych z technologią członków Twojego zespołu Ustawienie tonu: Narzędzie powinno być dostosowane do głosu twojej marki i generować kontekstowo odpowiedni tekst Optymalizacja SEO: Narzędzie powinno wdrażać najlepsze praktyki SEO, aby zwiększyć widoczność zawartości w wynikach wyszukiwania Integracja: Narzędzie powinno płynnie współpracować z aplikacjami do komunikacji, zwiększania wydajności i marketingu, z których regularnie korzystasz

10 najlepszych alternatyw Anyword dla wysokiej jakości zawartości

Funkcje ClickUp AI ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych dokumentów, takich jak case study

ClickUp to wysoce wszechstronny, kompleksowy sklep spełniający wszystkie potrzeby w zakresie wydajności, od zarządzanie kampaniami marketingowymi i ustawienie i śledzenie celów projektu do współpraca Teams i kompleksowe zarządzanie zadaniami . Jest wyposażony w solidne rozwiązania zapewniające wydajność i organizację we wszystkich aspektach i scenach projektów marketingowych.

Ekskluzywna platforma ClickUp zapewniająca wydajność to ClickUp AI to potężny asystent pisania, zdolny do tworzenia wyjątkowej zawartości w długich i krótkich formularzach na potrzeby kampanii marketingowych. Z łatwością określ rodzaj zawartości, temat przewodni i grupę docelową, a narzędzie w kilka sekund wyczaruje idealnie dopasowane blogi, studia przypadków, e-maile lub opisy produktów.

Możesz łatwo uzyskać dostęp do ClickUp AI poprzez Dokumenty ClickUp clickUp Docs to pakiet funkcji, który pozwala tworzyć, udostępniać, edytować i współpracować nad wszystkimi dokumentami i materiałami marketingowymi w czasie rzeczywistym. Wykorzystanie ClickUp AI w dokumentach pozwala na dopracowanie tekstu poprzez sprawdzenie gramatyki, stylu i przejrzystości. Możesz również przepisać, przeformatować lub uprościć tekst za pomocą zwięzłych podsumowań.

Nie wiesz, jak "zadać" właściwe pytania, aby uzyskać najlepsze wyniki z ClickUp AI? Na szczęście ClickUp oferuje gotowe Szablony podpowiedzi AI aby dać Ci przewagę w tworzeniu atrakcyjnych i pouczających materiałów marketingowych, które podbiją serca i umysły Twoich potencjalnych klientów i niestandardowych klientów! ♥️

ClickUp najlepsze funkcje

Generowanie wszelkiego rodzaju zawartości do celów marketingowych

Sugestie dotyczące stylu w celu dostosowania zawartości do głosu marki i grupy docelowej

Generowanie pomysłów na tematy i konspekty, aby rozpocząć proces pisania

Edycja i udoskonalanie zawartości

Szablony podpowiedzi dla różnych rodzajów zawartości, aby uzyskać więcej z AI

Generowanie podsumowań i elementów działań z dokumentów w celu usprawnienia cyklu pracy

Doskonale sformatowana zawartość z odpowiednimi nagłówkami

Limity ClickUp

Mnogość funkcji aplikacji może okazać się przytłaczająca w nawigacji

Nauka korzystania z platformy nie jest wystarczająco intuicyjna dla początkujących użytkowników

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc na użytkownika

: $7/miesiąc na użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD miesięcznie za obszar roboczy

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,900+ recenzji)

2. Writesonic

Via: Writesonic Podobnie jak Anyword, Writesonic jest łatwym w użyciu Generator zawartości AI który pomaga marketerom i autorom zawartości w tworzeniu angażujących, przyjaznych dla SEO postów na blogu, podpisów i kopii.

Writesonic kładzie nacisk na precyzję, opierając się na wykresach wiedzy Google, aby tworzyć bardziej dopasowaną do faktów zawartość kampanii marketingowych. Co więcej, uwzględnia najlepsze praktyki SEO w swoich postach, aby zwiększyć zaangażowanie i widoczność.

Chatsonic, użyteczny chatbot Writesonic, umożliwia generowanie tekstu lub obrazów poprzez "rozmowę" z AI przy użyciu języka naturalnego i komend głosowych. 🤖

Wreszcie, funkcja Bulk Content Upload pomaga wygenerować ponad 1000 fragmentów zawartości naraz, co jest niezwykle wygodne, jeśli musisz wydać dużą liczbę kopii w krótkim okresie.

Najlepsze funkcje Writesonic

Generowanie zawartości w maksymalnie 24 językach

Szeroki zakres integracji

Optymalizacja SEO

Masowe generowanie zawartości

Funkcja chatbota do generowania zawartości za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym

Niestandardowy głos marki

Limity Writesonic

Stroma krzywa uczenia się dla początkujących użytkowników

Niektórzy użytkownicy skarżyli się na ceny za słowa w rozliczeniach

Cennik Writesonic

Free

Mały zespół : Zaczyna się od $13/za miesiąc

: Zaczyna się od $13/za miesiąc Freelancer : Od 16 USD miesięcznie

: Od 16 USD miesięcznie Enterprise: Od 500 USD miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Writesonic

G2 : 4.8/5 (1,800+ recenzji)

: 4.8/5 (1,800+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,800+ reviews)

3. Linguix

Via: Linguix Linguix to oparty na AI program do sprawdzania gramatyki i pisowni, który pomaga poprawić jakość i styl pisania w czasie rzeczywistym. Można go również używać jako asystenta pisania do generowania zawartości marketingowej w celu promocji marki lub biznesu.

Narzędzie kładzie duży nacisk na edycję tekstu z funkcjami takimi jak analiza czytelności, poprawki pisowni, ulepszenia słownictwa i ulepszenia stylu. Pomagają one utrzymać zawartość wolną od błędów, a jednocześnie angażującą i spójną dla czytelników.

Co więcej, dostawca zapewnia przeredagowanie i przeformułowanie tekstu, a także narzędzie do sprawdzania plagiatu. A dzięki spersonalizowanej analizie możesz śledzić swój postęp i ulepszenia w pisaniu. 🤓

Linguix najlepsze funkcje

Sprawdzanie gramatyki i sugestie oparte na AI

Analiza wydajności dla długich formularzy

Wbudowana biblioteka kontekstowa

Sugestie tonu z asystentem pisania

Sprawdzanie plagiatu w celu zapewnienia wysokiej jakości zawartości

Limity Linguix

Niektórzy użytkownicy raportowali błędy

Sugestie i zalecenia mogą zostać poprawione

Ceny Linguix

Free

Basic: $4.5/za miesiąc

$4.5/za miesiąc Personal Pro: $6.7/za miesiąc

$6.7/za miesiąc Business: $50/za miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Linguix oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (100+ recenzji)

: 4.5/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (90+ recenzji)

4. Jasper

Via: Jasper Wcześniej znany jako Jarvis, Jasper to kolejna fantastyczna alternatywa Anyword, która pomaga tworzyć unikalną zawartość marketingową, która trafia we wszystkie właściwe miejsca dla docelowych odbiorców. 🎯

Jasper doskonale naśladuje styl pisania i podejście oraz płynnie dostosowuje się do różnych głosów marki. Dzieje się tak dzięki funkcji Memory, która pozwala wytrenować narzędzie do zrozumienia i odtworzenia tożsamości marki w każdej generowanej zawartości w różnych kampaniach i kanałach.

Oprócz generowania zawartości, Jasper oferuje przydatną analitykę, opcję chatbota i wbudowany moduł sprawdzania plagiatu. Szablony Jaspera to prawdziwa oszczędność czasu, ponieważ oferują gotowe podpowiedzi do generowania określonych kategorii zawartości, pomagając w pełni wykorzystać możliwości narzędzia.

Najlepsze funkcje Jaspera

Replikuje głos marki we wszystkich typach zawartości i kanałach marketingowych

Wsparcie dla ponad 25 języków

ponad 50 szablonów zawartości

Integracja z popularnymi aplikacjami, takimi jak edytory tekstów i narzędzia SEO

Niestandardowy głos marki

Limity Jasper

Wyniki mogą być zbyt ogólne w porównaniu do innych narzędzi wspomagających pisanie opartych na AI

Niektórzy użytkownicy uznali ją za zbyt drogą

Ceny Jasper

Twórca: 39 USD/miesiąc

39 USD/miesiąc Teams: $99/miesiąc

$99/miesiąc Business: skontaktuj się w sprawie wyceny

**Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Jasper oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 1 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 1 200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,800+ opinii)

5. Copysmith

Via: Copysmith Copysmith (niedawno przemianowany na Describely) to sprytne narzędzie zaprojektowane, aby pomóc e-commerce biznesom zmaksymalizować ich obecność w Internecie i zwiększyć zasięg ich marki. Umożliwia tworzenie lub dostosowywanie najwyższej jakości, przyjaznych dla SEO opisów produktów i reklam cyfrowych w celu wygenerowania maksymalnej trakcji wśród potencjalnych klientów. 💯

Narzędzie wykracza poza zwykłe generowanie treści, pomagając zoptymalizować listy produktów, sugerując najlepsze słowa kluczowe dla każdej zawartości stworzonej przez AI. Obsługuje również generowanie treści zbiorczych, co jest bardzo przydatne dla Business lub Teams, które muszą codziennie tworzyć setki opisów produktów i podpisów.

Najlepsze funkcje Copysmith

Biblioteka szablonów

Masowe generowanie zawartości

Badanie i optymalizacja słów kluczowych

Integracja z popularnymi narzędziami e-commerce, takimi jak Shopify i WooCommerce

Limity Copysmith

Może być trudny dla nowych użytkowników narzędzi wspomagających pisanie opartych na AI

Interfejs użytkownika nie jest zoptymalizowany pod kątem najlepszych wrażeń z pisania w oparciu o AI

Ceny Copysmith (Describely)

Free

Core : 90 USD/rok

: 90 USD/rok Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Copysmith oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (10+ recenzji)

4.3/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 20 recenzji)

6. Peppertype

Via: Peppercontent Peppertype to wszechstronne narzędzie, które wykorzystuje AI, aby pomóc firmom idealizować i generować oryginalną zawartość do celów marketingowych.

W swoim interfejsie edycji tekstu Peppertype umożliwia płynną współpracę i pracę nad kopiami marketingowymi w czasie rzeczywistym. Otrzymujesz również sugestie dotyczące gramatyki i przejrzystości oraz sprawdzanie plagiatu, aby Twoja zawartość była łatwo przyswajalna dla docelowych odbiorców.

Co ważne, Peppertype zapewnia tłumaczenia językowe i pozwala użytkownikom generować zawartość w ponad 30 językach. Oferuje również wnikliwe analizy marketingowe , która pomaga określić i zmierzyć ogólną wydajność kampanii dotyczących zawartości.

Peppertype najlepsze funkcje

Generowanie i edycja tekstów AI w Pepper Docs

Wsparcie dla wielu języków

Asystent pisania SEO

Narzędzie do sprawdzania plagiatu

Analityka

Limity Peppertype

Może nie działać dobrze z długą zawartością formularza

Interfejs użytkownika może być mylący

Ceny Peppertype

Start : $25/miesiąc za użytkownika

: $25/miesiąc za użytkownika Teams : $165/miesiąc (pięciu użytkowników)

: $165/miesiąc (pięciu użytkowników) Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Peppertype oceny i recenzje

Product Hunt: 3.7/5 (300+ recenzji)

3.7/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

7. ProWritingAid

Via: ProWritingAid ProWritingAid to potężny internetowy redaktor i narzędzie do pisania, które oferuje zakres kontroli gramatycznych i sugestii w celu poprawy przepływu i spójności tekstu. Możliwości AI pozwalają edytować, przepisywać lub wznawiać zawartość przy użyciu określonego stylu i tonu głosu.

Raporty z pisania narzędzia zapewniają szczegółową analizę napisanej zawartości i identyfikują obszary wymagające poprawy. Możesz spodziewać się pomocnych wskazówek w zależności od tego, czy zajmujesz się pisaniem kreatywnym, biznesowym czy akademickim. ✍️

Najlepsze funkcje ProWritingAid

Sprawdzanie gramatyki i pisowni

Edycja i przepisywanie tekstu z wykorzystaniem AI

Integracja z popularnymi edytorami tekstu

Raportowanie pisania z pomocnymi wskazówkami

Konfigurowalne ustawienia stylu pisania, tonu i indywidualnych preferencji

Limity ProWritingAid

Funkcje mogą być mylące dla nowych użytkowników

Brak optymalizacji dla Dokumentów Google

Ceny ProWritingAid

Free

Premium : $5/miesiąc

: $5/miesiąc Premium Pro: $6/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

ProWritingAid oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 40 recenzji)

4.5/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 400 recenzji)

8. Copy.ai

Via: Copy.ai Copy.ai to poręczny asystent pisania, który wykorzystuje swoje supermoce AI do tworzenia różnych kategorii wysokiej jakości zawartości marketingowej, czy to postów w mediach społecznościowych, reklam, artykułów na blogu czy opisów produktów. Może również odciążyć cię od innych mniej lub bardziej żmudnych zadań, takich jak lokalizacja i usuwanie pustych przestrzeni oraz wymyślanie świeżych pomysłów na zawartość.

Infobase w Copy.ai służy jako centralne repozytorium informacji, przechowując wszystko, od wytycznych marki po opisy usług. To bogactwo wiedzy pomaga narzędziu dostarczać rzeczową i kontekstowo odpowiednią zawartość, która jest zgodna z wizerunkiem i intencjami marki.

Dzięki Copy.ai możesz zapisywać często używane podpowiedzi i ponownie wykorzystywać je do generowania zawartości bez wysiłku. Co więcej, narzędzie umożliwia tworzenie cykli pracy w ramach wysiłków marketingowych, pozwalając na pracować szybciej i łatwiej osiągać cele. 🏁

Copy.ai najlepsze funkcje

Niestandardowe podpowiedzi dotyczące zawartości

Integracja z narzędziami sprzedażowymi i komunikacyjnymi

Generowanie obrazów i wideo

Baza wiedzy z zasobami do generowania odpowiedniej zawartości

Limity Copy.ai

Wygenerowana zawartość może wydawać się nienaturalna

Nie nadaje się do zawartości o długim formularzu

Ceny Copy.ai

**Free

Pro : $36/miesiąc

: $36/miesiąc Teams : $186/miesiąc

: $186/miesiąc Wzrost : $1,000/miesiąc

: $1,000/miesiąc Skala: $3,000/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Copy.ai oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (170+ recenzji)

4.7/5 (170+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 60 recenzji)

9. Rytr

Via: Rytr Rytr może generować wszystko, od promocyjnych e-maili po podpisy w mediach społecznościowych i kopie reklam, szybciej niż zajmuje napisanie instrukcji! Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać przypadek użycia (blog, post w mediach społecznościowych, e-mail reklamowy), podać kontekst i szczegóły w podpowiedzi i obserwować, jak Rytr wyczarowuje atrakcyjną zawartość w mgnieniu oka. 👁️

Dzięki wsparciu dla ponad 30 języków i płynnej integracji z cyklem pracy, Rytr ułatwia tworzenie wysokiej jakości zawartości we wszystkich kanałach marketingowych. Oprócz podstawowych funkcji, Rytr wdraża techniki SEO, takie jak optymalizacja słów kluczowych, aby pomóc zawartości uzyskać wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania.

Najlepsze funkcje Rytr

ponad 40 szablonów i ponad 20 opcji głosowych do generowania dostosowanej zawartości

ponad 30 wspieranych języków

Funkcje SEO, takie jak analizator SERP i generator słów kluczowych

Sprawdzanie gramatyki i pisowni

Limity Rytr

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Użytkownicy mogą uznać interfejs za nieintuicyjny

Ceny Rytr

Free

Oszczędzanie : $9/miesiąc

: $9/miesiąc Unlimited: $25/miesiąc

Rytr oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 700 recenzji)

4.7/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 15 recenzji)

10. Uproszczony

Via: Uproszczone Simplified jest tak prostym narzędziem, jak się wydaje. 🌻

Jest to (w większości) darmowa alternatywa dla Anyword, która zapewnia generatywną pomoc w pisaniu dla inicjatyw marketingowych.

Przyjazny dla użytkownika AI Copywriter pozwala tworzyć różne formularze zawartości odpowiednie dla wszystkich kanałów i celów marketingowych. Wystarczy utworzyć dokument w edytorze Simplified, nadać mu nazwę i podpowiedzieć narzędziu prostą komendę.

Możesz także skorzystać z wielu dostępnych w narzędziu szablonów AI, aby uprościć proces tworzenia zawartości i wygenerować blogi, e-maile lub posty w mediach społecznościowych idealnie dopasowane do odbiorców.

Uproszczone najlepsze funkcje

Szablony zawartości AI

Wsparcie dla długich formatów zawartości, takich jak e-booki

Wsparcie dla wielu języków

Tworzenie i edycja zawartości wideo

Przepisywanie treści przy użyciu AI

Uproszczone limity

Poruszanie się po niektórych funkcjach może być mylące

Ograniczona dostępność szablonów

Uproszczony cennik (AI Writer)

Free

Pro: 12 USD/miesiąc (rozliczenie roczne)

Uproszczone oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 2 900 recenzji)

4,6/5 (ponad 2 900 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 200 recenzji)

Podnieś swoją zawartość dzięki najlepszej alternatywie Anyword: ClickUp!

Każde narzędzie z naszej listy może służyć jako godna alternatywa Anyword, zdolna do tworzenia, generowania i udoskonalania zawartości, aby Twoja marka błyszczała i zmieniała potencjalnych klientów w niestandardowych.

ClickUp jednak na tym nie poprzestaje. Wykracza poza przeciętnego asystenta AI, aby pomóc ci zarządzać każdym aspektem kampanii marketingowych od początkowej burzy mózgów po powodzenie realizacji.

Tak więc, jeśli jesteś gotowy, aby doładować swoje wysiłki marketingowe dzięki AI , Automatyzacja oraz bogactwo gotowych szablonów , zarejestruj się na darmowe konto ClickUp i zobacz go w akcji! 🔥