10 fantastycznych alternatyw Snowflake dla usprawnionego zarządzania danymi

Snowflake to popularna hurtownia w chmurze, która pomaga uzyskać dostęp do danych, przechowywać je, zarządzać nimi i udostępniać, gwarantując przy tym maksymalne bezpieczeństwo. Platforma ta jest znana nie bez powodu - oferuje doskonałe opcje automatyzacji, wsparcie dla ustrukturyzowanych, częściowo ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych, napędza współpracę i integruje się z różnymi narzędziami do analizy biznesowej.

Choć jej nazwa może sugerować co innego, Snowflake to solidne narzędzie, które może obsługiwać ogromne ilości danych i zapewniać błyskawiczną wydajność przez cały czas. ❄️

Pomimo swoich niesamowitych możliwości, Snowflake nie jest idealnym rozwiązaniem dla każdego. Niektórym osobom może zależeć na większej kontroli nad kosztami, prostszym interfejsie użytkownika lub możliwości korzystania z aplikacji w trybie offline.

Zrobiliśmy to za Ciebie i stworzyliśmy listę 10 najlepszych alternatyw Snowflake, które mogą lepiej odpowiadać Twoim potrzebom. Szczegółowo omówimy ich funkcje i podkreślimy niektóre wady, aby pomóc Ci znaleźć idealne rozwiązanie do przetwarzania danych dla Twojego biznesu.

Czego należy szukać w alternatywach Snowflake?

Ponieważ można znaleźć mnóstwo alternatyw dla Snowflake, oddzielenie ziarna od plew może być trudne. Jeśli chcesz mieć pewność, że jesteś podjąć właściwą decyzję należy szukać platformy o następujących cechach:

Skalowalność : Platforma danych w chmurze powinna być w stanie obsłużyć rosnące potrzeby firmy w zakresie danych bez opóźnień lub problemów z wydajnością

: Platforma danych w chmurze powinna być w stanie obsłużyć rosnące potrzeby firmy w zakresie danych bez opóźnień lub problemów z wydajnością Bezpieczeństwo : Alternatywa Snowflake powinna spełniać najwyższe poziomy bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i zminimalizować ryzyko włamań. Opcje takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe, szyfrowanie i maskowanie danych są mile widziane

: Alternatywa Snowflake powinna spełniać najwyższe poziomy bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i zminimalizować ryzyko włamań. Opcje takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe, szyfrowanie i maskowanie danych są mile widziane Integracja danych : Odpowiednia platforma powinna być w stanie zintegrować się z analityką biznesową i platformami danych, aby pomóc w stworzeniu unikalnego i funkcjonalnego ekosystemu, który jest zgodny z potrzebami firmy

: Odpowiednia platforma powinna być w stanie zintegrować się z analityką biznesową i platformami danych, aby pomóc w stworzeniu unikalnego i funkcjonalnego ekosystemu, który jest zgodny z potrzebami firmy Opcje współpracy : Jeśli Twój zespół pracuje zdalnie, poszukaj alternatywnych rozwiązań do zarządzania danymi w chmurze, które umożliwiają współpracę i udostępnianie danych przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa

Automatyzacja : Odpowiednia platforma oferuje opcje dlaautomatyzacji powtarzalnych zadańminimalizując w ten sposób ryzyko błędów i optymalizując koszty

: Odpowiednia platforma oferuje opcje dlaautomatyzacji powtarzalnych zadańminimalizując w ten sposób ryzyko błędów i optymalizując koszty Funkcje analizy: Platforma powinna posiadać solidne narzędzia, które pomogą Ci analizować iwizualizować dane i podejmować świadome decyzje, które przyspieszą powodzenie Twojej firmy

Zarządzaj swoimi danymi z łatwością: 10 najlepszych alternatyw Snowflake w 2024 roku i później

Po przeanalizowaniu dziesiątek alternatyw dla Snowflake, stworzyliśmy listę 10 najlepszych platform, które oferują najlepszą funkcję i bezpieczeństwo. Sprawdź te alternatywne platformy danych i znajdź tę, która odpowiada potrzebom Twojej firmy w zakresie danych. 🔍

1. AWS Redshift

Via: awsamazon/redshift Jeśli chcesz przechowywać i analizować ogromne ilości danych bez czkawki i uzyskać szczegółowe informacje w mgnieniu oka, AWS Redshift jest najlepszym rozwiązaniem! Narzędzie do przechowywania danych w chmurze firmy Amazon jest wyposażone w najnowocześniejsze funkcje, które mogą obsługiwać nawet najbardziej złożone zbiory danych i zapewniać zintegrowany wgląd. 😍

AWS Redshift posiada funkcję zapytań sfederowanych - umożliwia dostęp do relacyjnych baz danych i wysyłanie zapytań na żywo, aby lepiej zrozumieć wydajność operacji biznesowych przy zerowym ruchu danych.

Innym powodem, dla którego warto rozważyć to narzędzie, jest uczenie maszynowe Redshift (ML). Pozwala ono na wykorzystanie instrukcji SQL do trenowania modeli Amazon SageMaker w oparciu o dane w AWS Redshift i tworzenia prognoz finansowych, wykrywania rezygnacji klientów i pomiaru ryzyka.

Najlepsze funkcje AWS Redshift

Redshift ML

Zapytania federacyjne

Natywne i zewnętrzne integracje

Prosta analiza danych, przechowywanie i udostępnianie danych

Limity AWS Redshift

Może być drogie dla niektórych użytkowników

Ograniczone wsparcie dla typów danych, takich jak XML i JSON

Cennik AWS Redshift

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje AWS Redshift

G2 : 4.4/5 (350+ recenzji)

: 4.4/5 (350+ recenzji) TrustRadius: 7.7/10 (200+ recenzji)

2. Vertica

Via: Vertica Vertica to solidne narzędzie, które może analizować dowolny rodzaj danych i pomagać w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących usprawniania procesów.

Ta ujednolicona platforma analizy danych wykorzystuje potężną technologię do interpretacji danych z różnych źródeł, pozwalając na utrzymanie scentralizowanego procesu.

Jednym z powodów, dla których Vertica oferuje tak wysoką wydajność, jest kolumnowa pamięć masowa. Dane są zorganizowane w kolumnach w celu zwiększenia wydajności zapytań. Ponieważ Vertica odczytuje tylko kolumny niezbędne do odpowiedzi na zapytanie, oferuje najwyższą szybkość i wydajność.

Dzięki wbudowanym funkcjom AI i uczenia maszynowego można automatyzować i monitorować działanie architektur oraz w pełni spersonalizować swoje doświadczenie. 💪

Najlepsze funkcje Vertica

Wdrożenie lokalne i w chmurze

Modele AI i uczenia maszynowego

Kolumnowa pamięć masowa

Idealne rozwiązanie dla dużych, złożonych zbiorów danych

Vertica limits

Wyższa krzywa uczenia się

Brak wsparcia przy przejściu z wersji lokalnej do chmury

Ceny Vertica

Kontakt w sprawie cen

Vertica oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (150+ recenzji)

: 4.3/5 (150+ recenzji) TrustRadius: 9.3/10 (20+ recenzji)

3. Google BigQuery

Via: Chmura Google Potrzebujesz hurtowni, która może analizować wszelkiego rodzaju dane w czasie rzeczywistym bez martwienia się o zarządzanie serwerem? Wypróbuj Google BigQuery, bezserwerowe narzędzie do analizy danych hurtownia danych która łączy w sobie łatwość obsługi, fantastyczną wydajność i solidne opcje.

Najważniejszą funkcją tej hurtowni jest BigQuery Studio - ujednolicony interfejs, który umożliwia praktykom danych o różnych umiejętnościach kodowania uproszczenie cyklu pracy. Ta potężna opcja umożliwia korzystanie z prostego języka SQL w celu uzyskania dostępu do Vortex AI (platformy uczenia maszynowego Google) w celu usprawnienia zadań związanych z danymi i uniknięcia korzystania ze specjalistycznych modeli.

Google BigQuery ma również funkcję Duet AI, asystenta opartego na sztucznej inteligencji, który może pomóc podczas pisania w Pythonie i SQL, zmniejszając w ten sposób ryzyko błędów i zwiększając wydajność! 📈

Najlepsze funkcje Google BigQuery

BigQuery Studio

Duet AI

Analityka w czasie rzeczywistym

Wbudowany Business Intelligence do tworzenia i udostępniania spostrzeżeń

Analizowanie i udostępnianie danych w różnych chmurach

Limity Google BigQuery

Złożone zapytania mogą być drogie

Zarządzanie kontrolą dostępu może stanowić wyzwanie dla niektórych użytkowników

Cennik Google BigQuery

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Google BigQuery

G2 : 4.5/5 (600+ recenzji)

: 4.5/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (20+ recenzji)

4. PostgreSQL

Via: FileHippo Jeśli szukasz free, open-source'owej alternatywy dla Snowflake, to właśnie ją znalazłeś! PostgreSQL to solidna platforma obiektowo-relacyjnej bazy danych z funkcjami, które mogą pomóc w przechowywaniu i skalowaniu nawet najbardziej złożonych danych.

Nic dziwnego, że narzędzie to jest tak popularne w społeczności danych - działa na wszystkich systemach operacyjnych, jest zgodne z ACID i można je rozszerzyć o fantastyczne dodatki.

Dzięki PostgreSQL masz zakończoną swobodę tworzenia środowiska, które jest zgodne z Twoimi potrzebami. Definiuj swoje typy danych, twórz niestandardowe funkcje i pisz kod w różnych językach bez rekompilacji bazy danych, oszczędzając w ten sposób czas. 😎

Najlepsze funkcje PostgreSQL

Open-source

Możliwość rozszerzenia i dostosowania do własnych potrzeb

Działa na wszystkich głównych systemach operacyjnych

Wsparcie społeczności

Limity PostgreSQL

Złożony proces ustawień

Interfejs użytkownika nie jest bogaty w funkcje

Ceny PostgreSQL

**Free

PostgreSQL oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (600+ recenzji)

: 4.4/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (400+ recenzji)

5. Azure Synapse Analytics

Via: Azure Microsoft Analizuj dane w jeziorach danych, hurtowniach, operacyjnych bazach danych i systemach big data oraz uzyskuj cenne szczegółowe informacje dzięki usłudze Azure Synapse Analytics, usłudze analitycznej dla przedsiębiorstw! 🤓

Platforma łączy technologie SQL i Apache Spark z Azure Data Explorer, aby zapewnić najlepsze wyniki i umożliwić głębokie zagłębianie się w sterty danych.

Dzięki Azure Synapse Analytics możesz wybrać język, którego chcesz użyć do zapytania zarówno o dane relacyjne, jak i nierelacyjne, co zapewnia najwyższą elastyczność.

Platforma stawia na bezpieczeństwo - wykorzystuje szyfrowanie na poziomie kolumn i dynamiczne maskowanie danych, aby zapewnić 100% bezpieczeństwo danych.

Najlepsze funkcje Azure Synapse Analytics

Zaprojektowane dla przedsiębiorstw

Zapytania dotyczące danych relacyjnych i nierelacyjnych

Płynna współpraca z usługami Azure Machine Learning i Power BI

Szczegółowe mechanizmy kontroli zabezpieczeń

Limity usługi Azure Synapse Analytics

Skomplikowana struktura kosztów

Problemy z połączeniem puli danych SQL

Cennik usługi Azure Synapse Analytics

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje usługi Azure Synapse Analytics

G2 : 4.4/5 (30+ recenzji)

: 4.4/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (30+ recenzji)

6. Panoply

Via: Panoply Synchronizuj, przechowuj i uzyskuj dostęp do swoich danych dzięki Panoply, pierwszorzędnej platformie opartej na chmurze.

Panoply jest najbardziej znane ze swoich możliwości integracji danych. Platforma pełni funkcję 200+ bezkodowych łączników danych, które umożliwiają połączenie z bazami danych, API i nie tylko oraz gromadzenie danych z wielu źródeł. Pozwala to zapomnieć o kłopotach związanych z rozproszonymi danymi i zachować wszystko scentralizowane. Konektory mogą pomóc w usprawnieniu handlu elektronicznego, marketingu, przetwarzania płatności i Cykle pracy CRM .

Dzięki Workbench do eksploracji danych w oparciu o SQL, wbudowanym opcjom analitycznym i kompatybilności plug-and-play z narzędziami do analizy biznesowej, Panoply może być Twoim rozwiązaniem do pracy z danymi.

Najlepsze funkcje Panoply

ponad 200 bezkodowych łączników danych

Automatyczne wykrywanie typu danych

Uprawnienia użytkowników na poziomie tabeli

Eksploracja danych oparta na SQL

Limity Panoply

Brak elastyczności kosztowej

Brak dokumentacji dla niektórych funkcji

Ceny Panoply

Starter : 199 USD/miesiąc (dwa miliony wierszy)

: 199 USD/miesiąc (dwa miliony wierszy) Lite : 299 USD/miesiąc (20 milionów wierszy)

: 299 USD/miesiąc (20 milionów wierszy) Standard : 599 USD/miesiąc (100 milionów wierszy)

: 599 USD/miesiąc (100 milionów wierszy) Premium: $999/miesiąc (300 milionów wierszy)

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Panoply oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (70+ recenzji)

: 4.3/5 (70+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (20+ recenzji)

7. Databricks

Via: Databricks Databricks to data lakehouse - łączy to, co najlepsze w hurtowniach danych i jeziorach danych i dostarcza rozwiązanie, które pomaga obniżyć koszty i usunąć silosy. 😍

Platforma ta jest doskonałym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą ujednolicić swoje dane we wszystkich chmurach. Zbudowana jest w oparciu o otwarte standardy i bazuje na Delta Lake, Apache Spark, Redash, Delta Udostępnianie i MLFlow.

Uprość procesy związane z danymi i stwórz scentralizowane rozwiązanie z jednym zestawem narzędzi dla SQL i Python, IDE i notebooków, wsadowych i strumieniowych oraz popularnych dostawców chmury.

Databricks jest 100% skalowalny - równie dobrze radzi sobie z potrzebami małych firm, jak i dużych Enterprise.

Najlepsze funkcje Databricks

Jezioro danych i hybrydowa hurtownia danych

Ujednolica dane

Skalowalność

Różne integracje dla rozszerzenia funkcji

Limity Databricks

Wyzwanie dla nowych użytkowników

Brak zaawansowanych funkcji rozwiązywania problemów

Ceny Databricks

Kontakt w sprawie cen

Databricks oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (250+ recenzji)

: 4.5/5 (250+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (20+ recenzji)

8. CloudZero Snowflake Cost Intelligence

Via: CloudZero Snowflake idealnie pasuje do Twojego biznesu, ale jedynym powodem, dla którego rozważasz alternatywę, jest brak widoczności kosztów? Dzięki CloudZero Snowflake Cost Intelligence możesz nadal korzystać z platformy i uzyskać granularny wgląd w swoje koszty, aby zapobiec przekroczeniu kosztów i podejmować świadome decyzje.

To rozwiązanie zapewnia dostęp do informacji zarówno z AWS, jak i Snowflake. Możesz przybliżyć koszty w podziale na projekty, Teams, funkcje lub sprzedane towary, aby uzyskać szczegółowy wgląd w swoje wydatki.

CloudZero Snowflake Cost Intelligence ma wykrywanie anomalii kosztowych w czasie rzeczywistym. Powiadomi Cię za każdym razem, gdy przekroczysz budżet, aby zapobiec dodatkowym kosztom.

Najlepsze funkcje CloudZero Snowflake Cost Intelligence

Szczegółowy wgląd w koszty

Wykrywanie anomalii kosztowych w czasie rzeczywistym

Dostawca informacji z AWS i Snowflake

Działa na infrastrukturze chmury

Ograniczenia CloudZero Snowflake Cost Intelligence

Opanowanie funkcji może zająć trochę czasu

Interfejs może wydawać się przytłaczający dla niektórych użytkowników

Ceny CloudZero Snowflake Cost Intelligence

Kontakt w sprawie cen

CloudZero Snowflake Cost Intelligence oceny i recenzje

Brak recenzji

9. Cloudera

Via: Cloudera Cloudera to hybrydowa platforma danych, która pomaga wykorzystać moc chmur publicznych i prywatnych. Jest to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy chcą scentralizowanej administracji i krystalicznej widoczności swoich procesów danych.

Platforma zapewnia niezrównaną swobodę - wybierz dowolną chmurę, dane i analitykę oraz ciesz się szybszym czasem uzyskania wartości i zoptymalizowaną wydajnością.

Cloudera służy pomocą na każdym etapie cyklu życia danych, od ich dystrybucji po naukę o danych i uczenie maszynowe.

Największą zaletą platformy są przenośne funkcje analizy danych. Wraz ze zmianą warunków biznesowych można przenosić dane i aplikacje między chmurami lub z powrotem lokalnie, aby zapewnić spójne zarządzanie bez skomplikowanej refaktoryzacji.

Najlepsze funkcje Cloudera

Zbudowany na platformie open-source

Przenośna analiza danych

Scentralizowana administracja

Skalowalność

Limity Cloudera

Brak szczegółowej dokumentacji dla różnych problemów

Według niektórych użytkowników wymaga ulepszeń interfejsu użytkownika

Ceny Cloudera

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Cloudera

G2 : 4/5 (30+ recenzji)

: 4/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (mniej niż 10 recenzji)

10. Teradata Vantage

Via: Teradata Pożegnaj się ze złożonymi problemami z danymi dzięki Teradata Vantage - platformie do analizy danych w wielu chmurach zaprojektowanej dla przedsiębiorstw. 👋

Wyróżniającą się funkcją platformy jest Analytics Database. Oprócz uruchamiania standardowej analizy SQL, opcja ta umożliwia korzystanie z analizy ścieżek i wzorców, analizy 4D i scoringu. Może również wykonywać funkcje optymalizacji zapytań, takie jak Optimizer i Workload Management.

Dzięki Teradata Vantage można uzyskać dostęp do różnych narzędzi do wizualizacji i analizy Business Intelligence, notebooków i IDE, maksymalizując funkcje i wydajność platformy.

Jedną z najważniejszych zalet platformy jest łatwość obsługi. Choć Teradata Vantage oferuje solidne opcje w zakresie danych, jej obsługa jest wysoce intuicyjna, a do czerpania z niej korzyści nie jest potrzebne wykształcenie techniczne ani rozszerzenie doświadczenia.

Najlepsze funkcje Teradata Vantage

Analityczna baza danych

Dobra integracja z innymi przydatnymi narzędziami

Przyjazna dla użytkownika

Szybkie zapytania do danych

Limity Teradata Vantage

Wysoki koszt platformy

Funkcja linearyzacji danych mogłaby zostać ulepszona

Ceny Teradata Vantage

Kontakt w sprawie cen

Teradata Vantage oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (250+ recenzji)

: 4.3/5 (250+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (20+ recenzji)

Inne narzędzia

Alternatywy Snowflake na naszej liście oferują solidne opcje obsługi i przechowywania wszelkiego rodzaju danych. Mimo to często mogą wydawać się przytłaczające i zbyt skomplikowane dla użytkowników zarządzających tylko jednym typem danych. Powiedzmy, że jesteś budując bazę danych klientów -prawdopodobnie nie potrzebujesz zaawansowanych opcji dotyczących zapytań, analizy SQL i kodowania.

Ale nadal chcesz korzystać z niezawodnej platformy z wieloma niestandardowymi opcjami organizacji i zarządzania. W takim przypadku możesz skorzystać z ClickUp. 💪

Zobaczmy, jak ClickUp może pomóc w tworzeniu i zarządzaniu bazą danych klientów i czy może służyć jako godna alternatywa dla Snowflake.

ClickUp

Zarządzaj danymi klientów, zadaniami osobistymi i komunikacją w ClickUp z dowolnego urządzenia

ClickUp to platforma wszystko w jednym z solidnymi opcjami dla zadań i komunikacji zarządzanie projektami , organizacja, współpraca i wizualizacja. Ponieważ ClickUp posiada wiele funkcji, może służyć do różnych celów i być idealnym domem dla baz danych klientów, niezależnie od tego, czy firma koncentruje się na sprzedaży produktów, czy nie lub usług .

Platforma posiada ustawienie opcji dedykowanych do zarządzania klientami o nazwie ClickUp CRM . Można ich używać do tworzenia baz danych, wizualizacji potoków i zarządzania relacjami z klientami oraz informacje umożliwiające wyciąganie wniosków i podejmowanie świadomych decyzji.

Organizuj, sortuj i filtruj zadania w widoku tabeli ClickUp 3.0, aby szybciej uzyskać wgląd w całą swoją pracę

Jedną z opcji, które pokochasz jest Widoki ClickUp . Platforma posiada 10+ widoków, które pozwalają spojrzeć na dane z różnych perspektyw. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na Widok tabeli , w którym można tworzyć nowe zadania do przechowywania danych każdego klienta i scentralizować wszystkie informacje w celu łatwego dostępu i nawigacji.

Użyj Pola niestandardowe ClickUp aby podać więcej informacji o swoich klientach - możesz dołączyć ich informacje kontaktowe, dodać sprzedawcę lub sprzedawców odpowiedzialnych za każde konto i określić ich priorytet.

Pola niestandardowe umożliwiają połączenie wpisów (klientów) z dokumentami i innymi zadaniami, tworząc w ten sposób scentralizowaną bazę danych zawierającą wszystkie informacje o klientach. Połączony z ofertami, umowami, przeszłymi zakupami, przewidywanymi potrzebami i wszystkim innym, co może pomóc w dostarczaniu wyjątkowych usług niestandardową obsługę klienta . ✨

Dodaj wymagane pola niestandardowe do zadań i list, aby upewnić się, że zespoły są na tej samej stronie i pracują z tego samego widoku

Skoro wspomnieliśmy o dokumentach, nie możemy zapomnieć o Dokumenty ClickUp . Ta funkcja umożliwia tworzenie, zarządzanie, udostępnianie i pracę nad wszystkimi dokumentami, które mogą być ważne dla Twoich baz danych. Użyj jej do generowania ofert, konspektów Strategie CRM i planów, faktur oraz przygotować dokumentację onboardingową.

ClickUp to Narzędzie CRM oparte na AI dzięki ClickUp AI , solidny asystent pisania AI. Pomaga tworzyć wszystkie rodzaje dokumentów znacznie szybciej, usprawnia powtarzalne zadania i wspiera płynną komunikację z klientami.

Integracje z ClickUp

Przeglądaj dostępne aplikacje i integracje w ClickUp do zrobienia w jednej scentralizowanej platformie

ClickUp może nie być platformą chmury danych, ale może zintegrować się z jedną (lub kilkoma), umożliwiając połączenie ich mocy i usprawnienie pracy.

Jeśli chodzi o Integracje ClickUp opcje są niemal nieograniczone. Masz do wyboru ponad 1000 aplikacji i platform! Jeśli nie możesz znaleźć aplikacji, z którą chcesz się połączyć w bibliotece, użyj API ClickUp lub Integracja z Zapier do tworzenia niestandardowych integracji i osiągania poziomów funkcji, o których nigdy nie myślałeś, że są możliwe. 💪

Wyeliminuj silosy danych dzięki najlepszej alternatywie Snowflake

Wymienione na liście alternatywy dla Snowflake mogą pomóc w tworzeniu, zarządzaniu, przechowywaniu i analizowaniu ogromnych ilości danych w celu uzyskania cennych informacji, które napędzają rozwój firmy.

Z drugiej strony, jeśli szukasz również kompleksowej platformy do zarządzania zadaniami, projektami , danymi klientów i zespołem bez czkawki, ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem. 🤝 Zarejestruj się w ClickUp już dziś i poznaj wiele sposobów, w jakie może on zoptymalizować Twój cykl pracy.