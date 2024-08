Evernote vs. Trello: Które narzędzie do tworzenia notatek i zarządzania zadaniami jest najlepsze?

Niska wydajność powoduje, że Business traci 1,8 biliona dolarów rocznie ! Liczby te pokazują, że firmy muszą wykorzystać wydajność i zwiększyć rentowność biznesu.

Ponieważ poprawa wydajności staje się kluczowa, narzędzia takie jak Evernote i Trello obiecują firmom trwały wzrost, zwiększone zaangażowanie pracowników i odporność biznesu.

Wywołuje to również odwieczną debatę Evernote vs. Trello, ponieważ oba mają do zaoferowania różne funkcje.

Przyjrzyjmy się bliżej obu platformom i ich funkcjom i porównajmy je, aby odkryć lepszego rywala między Evernote i Trello!

Czym jest Evernote?

Via Evernote Evernote to oparta na chmurze aplikacja do robienia notatek, umożliwiająca użytkownikom tworzenie, organizowanie i przechowywanie plików multimedialnych. Evernote zaczynał jako rozwiązanie oparte wyłącznie na tekście. W ciągu 20 lat swojego istnienia ewoluował, aby objąć inne formaty plików.

Evernote ma imponującą bazę klientów liczącą ponad 250 milionów użytkowników ze względu na funkcje, które oferuje!

Funkcje Evernote

Użytkownicy Evernote używają go do czegoś więcej niż zwykłej notatki, a niektórzy wykorzystują go do zarządzania zadaniami . Oto kilka najważniejszych funkcji Evernote:

Strona główna

Strona główna Evernote oferuje szybki przegląd wszystkich istotnych notatek i zadań w prosty i zorganizowany sposób. Użyj widżetów, aby spersonalizować układ i tło strony głównej, przypinaj notatki, zapisuj rzeczy na zdrapkach i twórz wydarzenia.

Zadania

Stanowią repozytorium listy rzeczy do zrobienia i pomagają monitorować, śledzić i ustalać priorytety elementów działań.

Użyj go, aby uzyskać ogólny widok zadań lub powiększyć szczegółowe informacje. Filtruj zadania według terminów wykonania, przypisuj je innym osobom i otrzymuj alerty czasowe.

Pozwala również na powtarzanie się zadań dla powtarzających się wydarzeń.

Wyszukiwanie

Evernote szczyci się potężną wyszukiwarką, która pozwala wyszukiwać słowa kluczowe w dokumentach, odręcznych notatkach i rysunkach, dzięki cudom optycznego rozpoznawania znaków (OCR).

Umożliwia ona przeszukiwanie zawartości Evernote według tytułu, etykiety, daty lub typu. Otrzymuj inteligentne i trafne sugestie i używaj operatorów logicznych do szybkiego wyszukiwania.

Web Clipper

Web Clipper zapisuje i porządkuje artykuły, strony internetowe, zrzuty ekranu (pełne lub selektywne) i pliki PDF bezpośrednio w Evernote - bez reklam.

Niestandardowe wycinki internetowe można podświetlać, dodawać teksty i dodawać adnotacje.

Skaner dokumentów

Evernote to świetny sposób na rezygnację z papieru. Jego aplikacja na Androida umożliwia skanowanie, zapisywanie i porządkowanie fizycznych dokumentów - w tym odręcznych notatek.

Wszystkie dane synchronizują się na aktywnych urządzeniach i są dostępne wszędzie!

Ceny i plany Evernote

Wersja Free: $0

$0 Personal: $14.99 miesięcznie / $129.99 rocznie

$14.99 miesięcznie / $129.99 rocznie Profesjonalny: 17,99 USD miesięcznie / 169,99 USD rocznie

Czym jest Trello?

przez Trello Trello to aplikacja do zarządzania projektami, podobna do Evernote. Trello pomaga przechowywać pliki multimedialne różnych formatów i typów. Jednakże, przechowuje wszystkie informacje jako Tablica Kanban wizualna pomoc do monitorowania zadań.

Funkcje Trello

Trello ma różne priorytety, które wykraczają poza notatki. Poniżej znajduje się przegląd niektórych z jego podstawowych funkcji:

Widoki zadań

Trello wspiera wiele widoków zadań, ponieważ jego podstawową kompetencją jest zarządzanie projektami. Pomaga wizualizować zadania, takie jak pulpity, tablice Kanban, listy, tabele, mapy i osie czasu.

Tablica Trello

Tablica Trello jest odmianą aplikacji Tablica Kanban . Działa jako narzędzie do współpracy, które pozwala dodawać wiele osób, przypisywać terminy, załączać pliki do zadań, zostawiać komentarze i przygotowywać listy kontrolne, aby być na bieżąco z projektami.

Karty Trello

Karty są najmniejszą jednostką Tablicy reprezentującą zadanie lub pomysł. Użyj pól niestandardowych w kartach Trello, aby dostosować zadanie do konkretnego przypadku użycia lub działalności biznesowej. Karty typu "przeciągnij i upuść" pomagają oznaczać postępy w realizacji zadania.

Butler

Butler to narzędzie do automatyzacji bez użycia kodu, wbudowane w każdą Tablicę Trello. Wykorzystuje konfigurowalne wyzwalacze i algorytmy oparte na regułach do automatyzacji powtarzalnych cykli pracy. Sugeruje automatyzację w celu usprawnienia pracy i zwiększenia wydajności!

Ceny i plany Trello

Wersja Free: $0

$0 Standard: $6 miesięcznie / $60 rocznie (za użytkownika)

$6 miesięcznie / $60 rocznie (za użytkownika) Premium: 12,50 USD miesięcznie / 120 USD rocznie (za użytkownika)

12,50 USD miesięcznie / 120 USD rocznie (za użytkownika) Enterprise: 17,50 USD za użytkownika miesięcznie przy rozliczeniu rocznym (limit 50 użytkowników)

Evernote vs Trello: Porównanie Head-to-Head

Podstawowa różnica między Evernote a Trello polega na ich podstawowych funkcjach i wartościach. Evernote ma być aplikacją nowej generacji do robienia notatek i organizacji dokumentów, podczas gdy Trello ma szersze możliwości zarządzania projektami.

Porównajmy Evernote i Trello. Skoncentrujemy się na ich możliwościach notatek, obsługi dokumentów i zarządzania zadaniami, aby rozstrzygnąć debatę Evernote vs. Trello.

Interfejs użytkownika

Prostota jest jednym z USP Trello. Posiada minimalistyczny, intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika, który znacznie poprawia łatwość użytkowania.

Tablica znajduje się po lewej stronie, a wszystkie elementy sterujące po prawej, przy czym główną formą interakcji jest przeciąganie i upuszczanie.

Aplikacja posiada niestandardowe możliwości kolorowania kart, ustawienia terminów i wizualizacji postępów za pomocą pasków graficznych.

Evernote również ma skoncentrowany, uporządkowany interfejs użytkownika z funkcją trzech paneli. W zależności od umiejętności użytkownika i sposobu korzystania z aplikacji, łatwo jednak o bałagan.

Układ jest unikalny dla każdego użytkownika. Dla jednych jest on atrakcyjny wizualnie, a dla innych wręcz przeciwnie.

🏆 Zwycięzca: Trello

Notatka

Tworzenie notatek jest mocną stroną Evernote. Posiada on potężny redaktor notatek kompatybilny z tekstem i bogatymi mediami, takimi jak obrazy i pliki audio. Otrzymujesz równie potężne możliwości formatu Markdown do wstawiania plików, edycji typografii, tworzenia tabel, list kontrolnych, linkowania wstecznego itp.

Skorzystaj z funkcji zamiany mowy na tekst, wprowadzania pisma odręcznego i skanera dokumentów, aby współtworzyć notatki.

Trello wymaga jeszcze dopracowania umiejętności tworzenia notatek, ale jest do zrobienia. Używaj go do obsługi multimediów, przypisywania etykiet i tworzenia list kontrolnych - ale to minimum.

Edytowanie notatek jest koszmarem, gdy w trybie edycji nie widać żadnych formatów ani hiperlinków. Jedno błędne kliknięcie powoduje opuszczenie edytora bez zapisania notatki!

🏆 Zwycięzca: Evernote

Organizacja notatek

Oprócz danych powstania, Evernote wyróżnia się organizacją notatek. Gromadzi informacje w notatnikach, które następnie dzielimy na powiązane notatki.

Na przykład, notatnik do planowania podróży będzie zawierał notatkę dotyczącą planu podróży, notatkę dotyczącą rzeczy do zrobienia, zalecenia dotyczące jedzenia itp. Dodawaj etykiety, załącz przypomnienia, przypinaj istotne notatki, twórz skróty, duplikuj notatki i przenoś je podczas reorganizacji.

Potężne możliwości wyszukiwania przesiewają duże ilości danych i wykorzystują różne parametry do lokalizacji wybranej notatki!

Trello pozwala organizować notatki poprzez posiadanie dedykowanej karty dla każdej notatki i dodawanie notatek do opisu karty lub umieszczanie ich jako komentarzy. To ostatnie sprawi, że taka notatka będzie stosunkowo łatwiejsza do znalezienia.

Wszystko to jednak blednie w porównaniu z tym, co oferuje Evernote.

🏆 Zwycięzca: Evernote

Współpraca

Wszystkie plany Evernote, w tym wersja Free, oferują funkcje współpracy. Skorzystaj z tej funkcji, aby udostępniać notatki i notatniki innym osobom oraz kontrolować dostęp do widoku i edycji.

Ta ostatnia funkcja pozwala współpracować nad notatkami, utrzymywać historię wersji i śledzić, kto ma widok na notatki.

Jeśli jednak chodzi o edycję zawartości, takiej jak pliki PDF, szkice i obrazy, pozwala ona na edycję tylko jednej osobie naraz.

Trello ustępuje Evernote pod względem funkcji współpracy, pomimo tego, że jest oprogramowanie do zarządzania projektami . Jest on dostępny tylko w płatnych planach.

Teams mogą wspólnie tworzyć zawartość na kartach i tablicach, tworzyć listy kontrolne, które integrują się z kalendarzem osoby przypisanej i komunikować się w czasie rzeczywistym.

Fakt, że aplikacja pozwala na integrację z innymi narzędziami do współpracy i platform jest jego zaletą.

🏆 Zwycięzca: Evernote

Zarządzanie zadaniami

Zadania Evernote sprawiają, że notatki są gotowe do działania, łącząc je z listami do zrobienia. Zadania te znajdują się wewnątrz notatek i są wyposażone we flagi, etykiety priorytetów, terminy i alerty, które pozwalają na bieżąco śledzić oś czasu.

Przypisuj te zadania lub ustaw powtarzające się zadania dla czegoś, co pojawia się w danym okresie.

Trello to nowoczesne podejście do zarządzania zadaniami. Zawiera wszystko to, co oferuje Evernote - przypisywanie zadań, dodawanie kontekstu, zarządzanie terminami i lepsze ustawienie priorytetów.

Istnieje wiele sposobów widoku zadań, takich jak karty, osie czasu, kalendarze itp. Przeciągnij i upuść zadanie, aby zaktualizować jego status w czasie rzeczywistym i przefiltrować je, aby wyprzedzić swój harmonogram.

🏆 Zwycięzca: Trello

Przechowywanie

Mówiąc o notatkach, równie ważne jest mówienie o ich przechowywaniu. Wszystkie twoje genialne pomysły lub listy do zrobienia pójdą na marne, jeśli nie będziesz mógł ich zapisać.

Evernote oferuje następujące opcje przechowywania dla każdego planu:

Free: 60 MB miesięcznie przy rozmiarze notatki <25 MB

60 MB miesięcznie przy rozmiarze notatki <25 MB Personal: 10 GB miesięcznie na notatki o rozmiarze <200 MB

10 GB miesięcznie na notatki o rozmiarze <200 MB Profesjonalny: 20 GB miesięcznie przy rozmiarze notatki <200 MB

Z drugiej strony, Trello ma to do zaoferowania w porównaniu:

Free: Unlimited storage with file size <10 MB

Unlimited storage with file size <10 MB Standard: Unlimited storage przy rozmiarze pliku <250 MB

Unlimited storage przy rozmiarze pliku <250 MB Premium i Enterprise: Unlimited storage

🏆: Zwycięzca: Trello

Szablony

Zarówno Trello, jak i Evernote oferują dostęp do różnych, w pełni konfigurowalnych i gotowych do użycia szablonów. Szablony te obejmują różne kategorie, zarówno osobiste ( czasopisma , planery itp.) lub profesjonalne (zarządzanie projektami, biznes plany, kalendarze itp.).

Podczas gdy Evernote gromadzi bibliotekę prawie 75 szablonów, Trello oferuje ponad 250 szablonów wyselekcjonowanych przez społeczność Trello.

Jednak nawet jeśli Trello oferuje szerszą gamę, nie musi to oznaczać, że góruje nad Evernote Szablony Evernote . Posiadanie zbyt wielu opcji jest czasami rozpraszające, a nawet powoduje paraliż decyzyjny!

🏆 Zwycięzca: Zależność od potrzeb Twojego Businessu

Integracje

Trello ma imponujące możliwości i bezproblemowe połączenie z prawie 200 narzędziami i platformami.

Użyj Power-Ups, aby rozszerzyć możliwości takich integracji i uzyskać więcej z systemu.

Evernote ma ograniczone możliwości integracji. Używaj go z Kalendarzem Google, Dyskiem Google, Slackiem, Microsoft Teams i Outlookiem.

Jeśli więc szukasz kompleksowego rozwiązania do obsługi projektów zespołowych, Trello będzie znacznie bardziej skalowalną, elastyczną i zwinną opcją.

Zwycięzca: Trello

Trello vs Evernote na Reddit

Aby uzyskać bardziej wszechstronną i bezstronną opinię na temat naszego porównania Evernote i Trello, udaliśmy się na Reddit. Na r/productivity sub istotną zaletą obu aplikacji jest to, że oferują one wersję Free.

Jeden z użytkowników wykonał świetną robotę podsumowując porównanie Evernote i Trello. Według nich, Evernote to cyfrowa szafka do tworzenia cyfrowych notatników i wypełniania ich notatkami we wszystkich formatach.

Z drugiej strony, Trello doskonale nadaje się do zarządzania i organizowania projektów dla Teams o różnych kształtach i rozmiarach. Byli pod szczególnym wrażeniem funkcji "przeciągnij i upuść", dzięki której korzystanie z Trello jest wyjątkowo proste!

Spotkanie z ClickUp - najlepszą alternatywą dla Evernote i Trello

Odkryj ClickUp, aby zarządzać swoimi projektami z mocą AI, ponad 15 widokami i automatyzacją zadań

Evernote i Trello oferują niezwykłe funkcje, ale ClickUp przebija je pod wieloma względami. Jest to kompleksowa aplikacja do zarządzania projektami, która wybiera najlepsze funkcje, eliminując jednocześnie tarcia.

Krótko mówiąc, ClickUp to potężne narzędzie do zarządzania projektami alternatywą dla Evernote i Trello!

Funkcje ClickUp

Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie i organizowanie notatek, czy zarządzanie zadaniami w projekcie, ClickUp sprawia, że wszystko jest o wiele łatwiejsze. Nie musisz wierzyć nam na słowo; sprawdź tę imponującą listę funkcji i przekonaj się sam:

Dokumenty ClickUp

Użyj ClickUp Docs, aby zarządzać ważnymi dokumentami i wspierać współpracę w zespole ClickUp Docs to scentralizowana biblioteka dla wszystkich plików cyfrowych. Użyj go do tworzenia dobrze sformatowanych dokumentów, szczegółowych, powiązanych wiki lub baz wiedzy. Wsparcie współpracę w czasie rzeczywistym współtworzenie dokumentów, przypisywanie im określonych ról, etykiety z komentarzami i wiele więcej.

Kategoryzuj te dokumenty w celu łatwego dostępu i wyszukiwania oraz bezpiecznie udostępniaj je każdemu z zakończoną kontrolą dostępu.

Połączenie dokumentów z cyklami pracy to doskonały sposób na ustawienie automatyzacji bez wysiłku!

Zadania ClickUp

Ustaw dzienne, tygodniowe lub miesięczne priorytety dzięki zarządzaniu zadaniami ClickUp Zadania ClickUp pomagają planować, organizować i współpracować nad konkretnymi elementami. Twórz szablony i bazy danych zadań, aby mieć do nich łatwy dostęp i osadzać je w projektach.

Ustaw termin, zdefiniuj priorytety, dodaj etykietę, przypisz komuś zadanie i nakreśl zależności i powiązania za pomocą jednego kliknięcia, aby utrzymać sprawy w ruchu i zakończyć zadania.

Śledzenie zadań w różnych widokach zwiększy twoje szanse na powodzenie!

ClickUp Kanban Tablica

Grupowanie zadań na tablicy Tablica Kanban według statusu, pól niestandardowych, priorytetów i nie tylko w widoku tablicy ClickUp Tablica Kanban ClickUp grupuje zadania i elementy do zrobienia w matrycy wierszy i kolumn. Kolumny zazwyczaj wskazują status, osobę przypisaną, priorytet lub powiązaną zmienną.

Oferuje ogólny widok wszystkich zadań wraz z ich statusem, zapewniając jednocześnie użytkownikom elastyczność w ich aktualizacji.

Wszystko, co musisz zrobić, to przenieść zadanie przez cykl pracy, aby zmienić status lub priorytet!

ClickUp Notepad

Organizuj swoje notatki, listy kontrolne i zadania w jednym miejscu dzięki bezpłatnemu notatnikowi online ClickUp. Notatnik ClickUp pozwala użytkownikom zapisywać notatki i przekształcać swoje myśli lub pomysły w wykonalne, możliwe do śledzenia zadania. Redaktor ClickUp Notepad posiada następujące funkcje najlepsza edycja zawartości i funkcje formatu, aby notatki były bardziej estetyczne.

ClickUp AI

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej, streszczać i dopracowywać teksty, generować odpowiedzi e-mail i nie tylko ClickUp AI to serce i dusza skutecznego tworzenia notatek. Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć streszczenia długich dokumentów, wygenerować brief przed spotkaniem, czy automatycznie wypełnić listę zadań - ClickUp AI zrobi to w ciągu kilku sekund! Poprawia styl pisania i usprawnia sposób komunikacji.

Cennik i plan ClickUp

Free Forever: 0$ (100 MB przestrzeni dyskowej i nielimitowane tablice)

0$ (100 MB przestrzeni dyskowej i nielimitowane tablice) Unlimited: $10 za użytkownika miesięcznie

$10 za użytkownika miesięcznie Business: $19 za użytkownika miesięcznie

$19 za użytkownika miesięcznie Enterprise Plan: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp AI (dodatek): $5 za użytkownika miesięcznie

Zacznij korzystać z ClickUp już dziś!

ClickUp oferuje wszystkie funkcje Evernote, Trello i nie tylko. Otrzymujesz to, co najlepsze w notatkach i organizacji, co oferuje Evernote, i łączysz to z najnowocześniejszą zdolnością Trello do obsługi projektów. Ulepszenie, jeśli nie alternatywą dla Trello i Evernote!

Z tak potężną kombinacją, powinieneś zapisać się do Free Forever Plan ClickUp już teraz!