Zwinny cykl życia oprogramowania (Ultimate Guide 2024)

chcesz dowiedzieć się więcej o SDLC Agile _?

Brzmi jak coś skomplikowanego z nudnych zajęć z zarządzania projektami, prawda?

Ale nie martw się.

SDLC Agile jest w rzeczywistości całkiem przyjemny do nauczenia i nie jest wcale taki trudny.

W rzeczywistości każdy może to zrobić po przeczytaniu tego artykułu.

Omówimy, czym jest zwinny cykl życia oprogramowania i czym różni się od tradycyjnego SDLC. Pokażemy również, jak efektywnie zarządzać każdym projektem Agile.

Zaczynajmy!

Czym jest SDLC?

SDLC to po prostu skrót od Software Development Life Cycle. Składa się on ze wszystkich kroków, które składają się na tworzenie i utrzymanie dowolnego oprogramowania.

Podobnie jak większość modeli SDLC, model Agile również podąża za podstawowymi krokami SDLC, z pewnymi różnicami. Więc najpierw zrozummy, co składa się na model SDLC, zanim nauczymy się "magii Agile".

W większości modeli SDLC cykl rozwoju przechodzi przez fazy takie jak: Analiza wymagań .

Scena 5: Wdrożenie

Po usunięciu wszystkich (lub większości) błędów witryna jest gotowa do wdrożenia.

Teams z niecierpliwością pracuje teraz nad jej uruchomieniem i płynnym działaniem.

Aby wdrożyć oprogramowanie, będą musieli zająć się takimi rzeczami jak:

Uruchomienie wszystkich serwerów, oprogramowania i innego sprzętu na potrzeby wydania

Ustawienie połączeń i baz danych, aby upewnić się, że wszystko jest gotowe

Jednak przed ostatecznym wdrożeniem zazwyczaj zrobiona jest kolejna runda zapewniania jakości (testy beta/testy akceptacyjne użytkowników).

co dzieje się podczas tych testów?

Przekazujesz oprogramowanie niektórym klientom, aby sprawdzili, czy nie ma w nim dodatkowych błędów lub problemów z użytecznością . Jeśli wystąpi problem, zespół programistów naprawia go przed ostatecznym wdrożeniem.

i choć dostarczenie produktu jest dużym prawdopodobieństwem, to prawdopodobnie nie będzie ceremonii przecięcia wstęgi, aby to uczcić!

Scena 6: Konserwacja

nie można po prostu wypuścić oprogramowania i o nim zapomnieć, prawda?

chyba że chcesz, aby skrzynka odbiorcza Twojej firmy była wypełniona komentarzami od wściekłych klientów!

Kiedy jakikolwiek system jest wdrażany w prawdziwym świecie, błędy naturalnie pojawiają się od czasu do czasu. Twój zespół programistów będzie musiał wprowadzać poprawki.

Otrzymasz również informacje zwrotne od swoich klientów dotyczące takich kwestii jak użyteczność, praktyczność lub pomysły na ulepszenia, które możesz zdecydować się uwzględnić.

W przypadku wszelkich systemów opartych na chmurze (strona internetowa, oprogramowanie lub aplikacja), zespół operacyjny ma jeszcze jedną ważną rolę w tej scenie procesu SDLC. Zapewnia on, że oprogramowanie serwera jest aktualizowane, a jego sprzęt jest w stanie poradzić sobie z obciążeniem.

Na przykład, jeśli liczba użytkowników wzrośnie o 30 000 w ciągu sześciu miesięcy, najprawdopodobniej będziesz musiał dodać więcej serwerów, aby zapewnić płynne działanie systemu.

i na tym zakończyliśmy proces _SDLC !

ale zaraz... jak zmienia się model SDLC w Agile _development _?

Aby to wiedzieć, powinieneś najpierw mieć jasne pojęcie o frameworku Agile.

dla tych, którzy są już zaznajomieni z procesem Agile kliknij tutaj aby przejść bezpośrednio do Agile SDLC model .

Czym jest Agile? Agile to szeroka metodologia zarządzania projektami, która koncentruje się na angażowaniu klienta na każdym kroku procesu rozwoju.

_Jak to się robi?

Podejście Agile dzieli cały projekt na mniejsze cykle rozwoju zwane iteracjami lub sprintami.

W metodologii Agile, dla każdej iteracji tworzona jest konkretna wersja działającego oprogramowania. Nazywa się to przyrostem.

Pod koniec iteracji klient przegląda przyrost i przekazuje opinię zwrotną, która jest uwzględniana w następnej iteracji. Cykl ten trwa do momentu, gdy oprogramowanie jest w pełni rozwinięte, dając niestandardowym klientom dokładnie to, czego chcą.

Oto przykład rzeczywistego procesu tworzenia oprogramowania, aby wszystko stało się jasne:

Powiedzmy, że tworzysz nową aplikację randkową przy użyciu tradycyjnego modelu Waterfall.

Twój zespół projektowy spędziłby normalny rok na wydaniu aplikacji.

Ale miesiąc po uruchomieniu aplikacji dowiadujesz się, że większość użytkowników nie lubi tych "uroczych" filtrów do zdjęć, nad którymi twój zespół spędził dwa miesiące!

rozdzierające serce, prawda?

Cały ten czas i pieniądze, wraz ze zdrowiem psychicznym twojego zespołu, wyleciały przez okno!

Wszystko wyglądałoby jednak inaczej, gdybyś zastosował podejście Agile.

W rozwoju Agile, pod koniec każdego iteracyjnego procesu (który trwa około 2-4 tygodni), otrzymujesz informacje zwrotne od swoich klientów na temat ostatniego przyrostu. W ten sposób, korzystając z metody Agile, można pozbyć się złej funkcji bez marnowania czasu i pieniędzy na jej rozwój.

najlepsza część?

Dzięki metodzie Agile oprogramowanie będzie dokładnie takie, jakiego potrzebują niestandardowi klienci. **Dowiedz się, jak wdrożyć zwinne przepływy pracy 💜

Model SDLC Agile

Odpowiedzmy teraz na pytanie dotyczące błędów:

Jak wygląda cykl życia tworzenia oprogramowania w_ramach Agile?

Krótka odpowiedź: proces rozwoju i model pozostają takie same.

Jednak wykonanie staje się iteracyjne i przyrostowe, zgodnie z praktykami Agile, jak wzmiankowano w manifeście Agile.

_Co to oznacza?

Iteracyjny : cykl jest powtarzany aż do uzyskania pożądanego wyniku

: cykl jest powtarzany aż do uzyskania pożądanego wyniku Przyrostowy: każdy cykl ma do zaoferowania coś bardziej zaawansowanego (przyrost)

Model Agile SDLC jest wykonywany i powtarzany w każdej iteracji (zazwyczaj cały cykl życia oprogramowania trwa tylko około miesiąca), aż do uzyskania produktu końcowego.

Pamiętaj, że w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania interesariusz pojawia się pod koniec każdej iteracji i przekazuje swoją opinię. Są one następnie uwzględniane w scenie analizy wymagań kolejnej iteracji rozwoju oprogramowania.

Oto jak zmieniają się sceny SDLC w modelu Agile SDLC:

Analiza wymagań : uwzględnia sugestie otrzymane pod koniec poprzedniej iteracji

: uwzględnia sugestie otrzymane pod koniec poprzedniej iteracji Projektowanie : informacje zwrotne są brane pod uwagę podczas projektowania nadchodzącego przyrostu

: informacje zwrotne są brane pod uwagę podczas projektowania nadchodzącego przyrostu Kodowanie i rozwój : programiści pracują nad budową przyrostu (który zawiera tylko niektóre funkcje), zamiast budować całe oprogramowanie za jednym razem

: programiści pracują nad budową przyrostu (który zawiera tylko niektóre funkcje), zamiast budować całe oprogramowanie za jednym razem Testowanie : testerzy projektują i wykonują plany testów zgodnie z przyrostem

: testerzy projektują i wykonują plany testów zgodnie z przyrostem Wdrożenie : zespół operacyjny wdraża nowo opracowaną wersję

: zespół operacyjny wdraża nowo opracowaną wersję Utrzymanie: nowa wersja oprogramowania jest monitorowana przez zespół operacyjny, aby upewnić się, że wszystko działa sprawnie przed rozpoczęciem kolejnej iteracji

Notatka: w zwinnym cyklu rozwoju oprogramowania, po wdrożeniu, interakcja z klientem i informacje zwrotne są niezbędne przed rozpoczęciem kolejnego cyklu.

nadal nie masz zakończonej jasności co do różnic między modelem Agile a tradycyjnym modelem SDLC?

Nie martw się. Mamy dla Ciebie więcej informacji!

Agile vs. Tradycyjne modele SDLC

Ogólnie rzecz biorąc, kiedy ludzie mówią SDLC, odnoszą się do tradycyjnego Waterfall Model SDLC.

Więc do zrobienia: czym różni się model SDLC pomiędzy metodologią Agile i Waterfall _?

krótka odpowiedź: model Agile jest elastyczny i adaptowalny

W tradycyjnym modelu Waterfall interakcja z klientem lub informacje zwrotne nie są dostępne. Teams spędza więc dużo czasu na scenie analizy wymagań, zakładając, czego użytkownicy będą potrzebować.

Po podjęciu decyzji o funkcjach, które należy zbudować i nad którymi należy pracować, pozostaje to jasnym celem przez cały czas trwania projektu i nie może zostać zmienione na żadnej późniejszej scenie. Cykl rozwoju oprogramowania trwa w normalnym trybie przez rok lub do momentu, gdy oprogramowanie jest gotowe i ostatecznie wdrożone.

Jednak w przypadku Agile SDLC Zespół Agile nie poświęca dużo czasu na fazę wymagań, ponieważ wie, że jest ona elastyczna i może do niej powrócić w dowolnym momencie w przyszłości.

oto krótki wykres podsumowujący te różnice:_

Agile SDLC model Tradycyjny SDLC model Elastyczność Bardzo elastyczny i może szybko dostosować projekt do potrzeb i wymagań użytkowników Nieelastyczny, większe zmiany są mile widziane tylko na początkowych scenach projektu cykle iteracji Wykorzystuje tyle iteracji, ile potrzeba, z których każda trwa około 2-4 tygodni Zajmuje się całym projektem w jednym długim cyklu Podejście Stosuje iteracje w zależności od potrzeb Podejście Wykorzystuje podejście iteracyjne Wykorzystuje podejście liniowe Dokumentacja Posiada minimalną dokumentację Posiada intensywną dokumentację Rozmiar projektu Nadaje się do wszystkich rozmiarów projektów ze względu na możliwość dostosowania Nadaje się do mniejszych projektów, ponieważ margines błędu jest mniejszy Planowanie Minimalne planowanie jest wymagane w początkowych scenach, ponieważ zmiany mogą być wprowadzane później Intensywne procesy planowania są wymagane przed rozpoczęciem procesu rozwoju Dostarczalność Częściowo działający produkt jest dostarczany na koniec iteracji Działający produkt jest dostępny dopiero pod koniec procesu tworzenia oprogramowania

który model jest odpowiedni dla Twojego Businessu?

Przyjrzyjmy się zaletom i wadom każdego modelu SDLC, abyś mógł sam zdecydować.

Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć zastosowanie tradycyjnego modelu, takiego jak model Waterfall:

Łatwy do zrozumienia i wdrożenia

Łatwy w zarządzaniu ze względu na sztywność jego struktury

Cele i kamienie milowe są krystalicznie czyste

Niektóre wady konwencjonalnej metodologii SDLC obejmują:

Czynnik wysokiego ryzyka ze względu na brak elastyczności i zdolności adaptacyjnych

Nie nadaje się do dużych, złożonych projektów rozwoju oprogramowania

Brak działającego oprogramowania aż do późniejszego końca cyklu życia oprogramowania

Przyjrzyjmy się teraz niektórym zaletom zwinnego modelu tworzenia oprogramowania:

Minimalny czynnik ryzyka ze względu na wysoką elastyczność i zdolność adaptacji

Dostarcza częściowo działające oprogramowanie przez cały cykl rozwoju

Promocja lepszychpracę zespołową (samoorganizacja iwielofunkcyjność)

Niektóre wady modelu rozwoju oprogramowania Agile są następujące:

Spotkanie terminów może być wyzwaniem, ponieważ cały cykl jest krótki

Pełzanie zakresu może stać się problemem

Jednak dzięki skutecznym praktykom zarządzania projektami można pokonać wszystkie te wyzwania!

Przyjrzyjmy się bliżej, jak to zrobić:

Jak efektywnie zarządzać cyklem rozwoju oprogramowania Agile?

Zarządzanie projektem może być wyzwaniem, zwłaszcza gdy jest to coś takiego jak szybko zmieniający się Agile SDLC.

To znaczy, masz cele, role w zespole, cele i wiele szybko zmieniających się części.

na szczęście nie trzeba być błyskawicznym superbohaterem, aby zarządzać SDLC Agile _

Wszystko, czego potrzebujesz, to potężne oprogramowanie, takie jak ClickUp, które sprawia, że zarządzanie cyklem życia Agile to spacer po parku.

**Co to jest ClickUp?

ClickUp jest światowym najwyżej oceniane oprogramowanie do zarządzania projektami Agile .

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy z:

Dowolną metodologią np Kanban , Agile Scrum lub Programowanie Ekstremalne

Zarządzanie backlogiem produktu lub backlogiem sprintu

Śledzenie procesów testowania, takich jak testowanie błędów lub testowanie bezpieczeństwa

Dowolny proces planowania, np planowanie sprintu lub planowanie zasobów

ClickUp ma wszystko pod kontrolą!

brzmi świetnie?

Przyjrzyjmy się, jak ClickUp może pomóc Ci w całym procesie tworzenia oprogramowania:

A. Cele Cele są bardzo ważne dla każdego projektu.

bez nich twój projekt będzie jak zagubiony statek na środku oceanu.

Tuż przed rozpoczęciem pierwszej iteracji cyklu życia oprogramowania należy ustawić zarówno długoterminowe, jak i krótkoterminowe cele dla projektu Agile.

Oto jak wyglądają cele w metodologii Agile:

Optymalizacja projektu strony docelowej pod kątem maksymalnej interakcji z klientem

Dodanie funkcji timera do strony docelowej

Dodanie funkcji wyskakującego okienka, gdy użytkownik chce opuścić stronę

Zwykle na każdej scenie analizy wymagań często pojawia się wiele celów, którymi należy się zająć.

ale do zrobienia jest śledzenie każdego celu?

Śledzenie wszystkiego na kartce papieru z pewnością nie jest dobrym rozwiązaniem w 2022 roku.

kto wie, co może się stać z tą kartką papieru?

Na szczęście funkcja Cele ClickUp może ci pomóc!

Cele to wysokopoziomowe kontenery, które można podzielić na mniejsze Cele, które mogą być łatwiejsze do osiągnięcia. Wszystko jest uporządkowane, a jednocześnie motywuje do działania Agile lub Scrum zespołu, dając im częste poczucie spełnienia.

Dodatkowo, z każdym zakończonym Celem, ClickUp automatycznie aktualizuje procentowy postęp Twojego zespołu w czasie rzeczywistym. W ten sposób wszyscy mają jasny obraz tego, jak blisko są osiągnięcia celu.

Korzystając z Celów ClickUp, możesz również:

Kwantyfikować swoje cele Agile za pomocą OKR (Cele i kluczowe wyniki)

Tworzenie cotygodniowych kart wyników dla lepszej oceny wydajności

Śledzenie Scrumasprinty lub dowolny projekt w czasie rzeczywistym

B. Automatyzacja cyklu pracy ClickUp's Automatyzacja

funkcja pozwala zautomatyzować powtarzalne, żmudne zadania, oferując mnóstwo automatyzacji zadań. Oszczędza to czas i uwalnia przydatne zasoby do zadań, które faktycznie ich potrzebują.

Oto jak faktycznie działa automatyzacja cyklu pracy:

Jeśli zadanie wyzwalacz dzieje się i a warunek jest prawdziwy, określony działanie jest wykonywana automatycznie.

Coś jak:

Jeśli gra zostanie uruchomiona i gracze są zadowoleni, szampan wystrzeli automatycznie.

Dzięki ClickUp możesz stworzyć niestandardową automatyzację dla swoich cykli pracy w modelu Agile.

Możesz również natychmiast rozpocząć pracę z 50+ gotowymi automatyzacjami ClickUp.

Oto kilka przydatnych automatyzacji, które mogą Ci pomóc zarządzać cyklem życia oprogramowania Agile proces:

Automatycznie zmieniaj osobę przypisaną, gdy zmieni się status zadania

Zastosuj szablon dooszczędność czasu podczas tworzenia zadania

Automatyczna aktualizacja priorytetu zadania po wyczyszczeniu jego listy kontrolnej

Automatycznie zmieniaj etykiety, gdy nadejdzie termin wykonania zadania

Archiwizacja zadania po zmianie jego priorytetu

(Kliknij tutaj _by sprawdzić więcej wstępnie ustawionych automatyzacji.)

C. Wiele widoków Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie oprogramowania, czy nawigację statkiem, dobry widok pomaga!

Dzięki Wielokrotnym widokom ClickUp możesz uzyskać doskonały przegląd tego, czym zajmują się członkowie Twojego zespołu na dowolnej scenie modelu SDLC.

Oto rodzaje widoków dostępnych w ClickUp:

Widok listy : świetny dla teamów, które preferują widok pulpitu jako W stylu GTD listy do zrobienia

Widok tablicy : wizualizacja zadań na pulpicie w Styl Kanban* Widok kalendarza: planowanie i zarządzanie harmonogramem projektu w kalendarzu

Widok Box : widok zadań posortowanych według osoby przypisanej, aby natychmiast wiedzieć, kto nad czym pracuje

Tryb Ja : wyświetla zadania przypisane tylko do ciebie

**Jak korzystać z tych widoków?

Na przykład kierownik projektu lub Scrum Master może użyć widoku Box, aby sprawdzić, czy zespół jest przepracowany. Wystarczy jedno spojrzenie!

Dodatkowo, gdy potrzebujesz zaplanować Spotkanie Scrum można szybko przełączyć się na widok Kalendarza za pomocą jednego kliknięcia.

D. Pulpity Kapitan nigdy nie powinien tracić z oczu wszystkiego, co dzieje się wokół niego.

wszyscy pamiętamy Titanica, prawda?

Podobnie kierownik projektu musi mieć jasne pojęcie o wszystkim, co dzieje się na każdym kroku cyklu życia oprogramowania.

Dzięki Pulpitowi ClickUp dokładnie to otrzymasz!

Pulpity zapewniają wizualne wykresy wysokiego poziomu całego projektu. Możesz je monitorować i upewnić się, że wszystko przebiega sprawnie.

Korzystanie z konfigurowalnych widżetów sprintu można dodać wiele wykresów do pulpitu, np:

Wykresy prędkości : wyświetlają wskaźnik ukończenia dla dowolnego ustawienia zadań

Wykresy Burndown : prognoza ilości pracy pozostałej do wykonania w projekcie

Wykresy spalania : ujawnia ilość pracy już zakończonej w projekcie

Skumulowane wykresy przepływów : przedstawia postęp zadania w czasie

E. Niestandardowe statusy zadań nie możesz dzwonić do swoich pracowników 24/7 i prosić ich o aktualizacje projektów

nie tylko wpłynie to na ich wydajność, ale również naprawdę ich zirytuje

Dzięki ClickUp nigdy nie będziesz musiał prosić o aktualizację statusu.

brzmi świetnie, ale jak?

Dzięki Niestandardowym statusom ClickUp możesz szybko wyświetlić status dowolnego zadania, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

Najlepsze jest jednak to, że możesz niestandardowo dostosować te statusy do odpowiednich warunków projektu.

Na przykład, w trakcie testowania oprogramowania, zamiast używać zadania typu "w trakcie", możesz użyć czegoś odpowiedniego, jak "testy beta w toku".

Ale czekaj, to był tylko wierzchołek góry lodowej. Dosłownie.

ClickUp oferuje znacznie więcej przydatnych funkcji funkcje aby ułatwić życie każdemu kierownikowi projektu.

Oto kilka innych rzeczy w tym Agile narzędzie do zarządzania projektami może ci pomóc:

Priorytety : ustal priorytety zadań w projekcie Agile na podstawie ich pilności

Raportowanie : dostęp do szczegółowych raportów dotyczących wydajności zespołu

Puls : Dowiedz się, które zadania Twojego zespołu projektowego są najbardziej aktywne w ciągu dnia

Zależności : podchodź do swoich zadań we właściwej kolejności

Natywne śledzenie czasu : śledzenie godzin wydajności Twojego zespołu bez konieczności opuszczania platformy ClickUp

Przypisane komentarze : twórz elementy akcji z komentarzy, aby upewnić się, że nie pozostaną niezauważone

Potężne aplikacje mobilne : monitoruj swoją pracę w podróży dzięki aplikacjom ClickUp na Androida i iOS

Niestandardowe prawa dostępu postępuj zgodnie z zasadą Agile, angażując swoich klientów bez narażania wrażliwych informacji o projekcie

Wnioski

W przeciwieństwie do podejścia Waterfall, podejście Agile przyjmuje iteracyjną i przyrostową strategię metodologii SDLC.

wynik?

lepsze produkty i niestandardowi klienci!

Jednak zarządzanie projektami oprogramowania przy jednoczesnym pilnowaniu zespołu Agile to nie żart.

Dlatego też musisz być w pełni wyposażony w potężne oprogramowanie Agile jak ClickUp.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w zarządzaniu modelem Agile, czy jakimkolwiek tradycyjnym modelem SDLC, ClickUp zapewni Ci ochronę!

Kliknij na kapitana, aby zarejestrować się w ClickUp i z łatwością przejść przez cykl życia oprogramowania!