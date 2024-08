Copy.ai vs. ChatGPT: Które narzędzie AI jest lepsze?

Chociaż technologia, która za nimi stoi, nie jest całkiem nowa, narzędzia AI szturmem zdobyły świat w ciągu ostatnich kilku lat i wygląda na to, że pozostaną tu na stałe. Według raportu Badanie konsumenckie Forbes ponad połowa respondentów stwierdziła, że rozwiązania oparte na AI poprawią jakość i kreatywność zawartości w różnych kontekstach.

Dwa narzędzia AI, o których często się słyszy, to Copy.ai i ChatGPT. Oba mogą generować zawartość podobną do ludzkiej, są łatwe w użyciu i mogą zaoszczędzić mnóstwo czasu!

Niemniej jednak, oba narzędzia różnią się pod wieloma względami i oferują charakterystyczne ustawienia funkcji, które zapewniły im wyjątkowe miejsca w przestrzeni AI.

W tym artykule zagłębimy się w debatę Copy.ai vs. ChatGPT, dogłębnie omówimy obu zawodników i pomożemy wybrać faworyta. Przedstawimy również trzecią opcję, która pozwala osiągnąć niezrównaną wydajność i efektywność opartą na AI. 🏃

Czym jest Copy.ai?

Copy.ai to oparty na AI copywriter, chatbot i narzędzie do usuwania pustych stron oparte na dużym modelu językowym GPT-3 (LLM). Jest skierowany głównie do teamów marketingowych i sprzedażowych, pisarzy, menedżerów mediów społecznościowych i każdego, kto może skorzystać z zastrzyku kreatywności. 💪

Jednym z powodów błyskawicznego wzrostu popularności Copy.ai są jego niestandardowe funkcje. Narzędzie pozwala tworzyć spersonalizowaną zawartość, która jest zgodna z celami co do joty!

Funkcje Copy.ai

Co sprawia, że Copy.ai jest tak wyjątkowe? Sprawdźmy jego podstawowe funkcje! 🎖️

2. Głos marki

Wielu profesjonalistów unika korzystania z narzędzi AI, ponieważ obawiają się, że wygenerowana zawartość "zabije" unikalny głos i tożsamość ich firmy. Aby rozwiać te obawy, Copy.ai oferuje opcję o nazwie Brand Voice - dzięki niej można zachować autentyczność i zwiększyć spójność na wszystkich platformach.

Ta sprytna funkcja pozwala zasadniczo "nauczyć" algorytmy Copy.ai unikalnego głosu Twojej marki poprzez udostępnianie kilku fragmentów oryginalnej zawartości. Narzędzie analizuje je, aby dokładnie zrozumieć, czego szukasz i wykorzystuje tę wiedzę jako podstawę do generowania przyszłej zawartości. 😎

1. Poprawić

Możesz czerpać korzyści z Copy.ai tylko wtedy, gdy szepczesz właściwe rzeczy do ucha AI. Innymi słowy, musisz wprowadzać właściwe podpowiedzi, aby pomóc narzędziu w udzielaniu właściwych odpowiedzi.

Dzięki funkcji Ulepsz Copy.ai nie musisz martwić się o precyzję swoich podpowiedzi, ponieważ narzędzie zajmie się tym za Ciebie.

Ta fantastyczna opcja jest dostępna na czacie Copy.ai, za pomocą którego można generować dowolną zawartość. Głównym celem funkcji Ulepsz jest zwiększenie precyzji podpowiedzi i zapewnienie dopasowanych wyników.

Korzystanie z tej opcji jest bardzo proste. Wszystko, co musisz zrobić, to otworzyć czat Copy.ai i wprowadzić podpowiedź, nie martwiąc się o to, czy będzie ładna. Następnie naciśnij przycisk "Ulepsz" w lewym dolnym rogu pola tekstowego i obserwuj, jak narzędzie wykonuje swoją magię. W razie potrzeby dodaj kontekst, prześlij podpowiedź i ciesz się dokładną i niestandardową zawartością.

3. Infobase

Kolejną opcją, która czyni Copy.ai graczem zespołowym, jest Infobase - centralne repozytorium, w którym można przechowywać informacje o firmie, produktach, kampaniach marketingowych, propozycjach wartości, wytycznych dotyczących marki, dokumentacja projektu i nie tylko.

Dlaczego warto to zrobić? Gdy chcesz wygenerować wysokiej jakości zawartość, która jest odpowiednia dla Copy.ai, możesz pobrać informacje ze swojej Infobase. W ten sposób dodasz kontekst do swoich podpowiedzi bez pisania w kółko tego samego.

W wyniku tego Copy.ai może generować spersonalizowaną zawartość. Bez ograniczeń co do liczby posiadanych elementów Infobase, ta fantastyczna funkcja pozwala na zaoszczędzić czas i zapewnić spójność zawartości.

Copy.ai pricing

Free

Pro : 36 USD/miesiąc za pięć licencji

: 36 USD/miesiąc za pięć licencji Teams : 186 USD/miesiąc za 20 licencji

: 186 USD/miesiąc za 20 licencji Wzrost : 1000 USD/miesiąc za 75 licencji

: 1000 USD/miesiąc za 75 licencji Skala: $3,000/miesiąc za 200 licencji

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Czym jest ChatGPT?

ChatGPT (skrót od Chat Generative Pretrained Transformer) to oparty na AI chatbot wydany przez OpenAI w listopadzie 2022 roku. Od tego czasu wieść o tym fantastycznym narzędziu rozprzestrzeniła się jak pożar, zyskując status ikony AI.

Nie daj się zwieść jego prostemu interfejsowi - ChatGPT to niezwykle potężne narzędzie do generowania zawartości AI. Jest ono oparte na przełomowych modelach GPT-3.5 i GPT-4, przy czym ten ostatni jest dostępny tylko dla użytkowników wersji Pro.

Funkcje ChatGPT

Dlaczego świat oszalał na punkcie ChatGPT? Zobaczmy, co to popularne narzędzie wnosi do tabeli.

1. Pamięć konwersacyjna

Jedną z głównych funkcji ChatGPT i powodem, dla którego miliony użytkowników go uwielbiają, jest jego pamięć konwersacyjna. Powiedzmy, że chcesz, aby ChatGPT podał ci przykład słynnej piosenkarki, a on odpowie, Taylor Swift. Jeśli chcesz uzyskać jeszcze jeden przykład, wystarczy, że wpiszesz coś podstawowego, na przykład "another one", a narzędzie wypełni pustą przestrzeń i wyświetli nazwę innej piosenkarki. 💃

Mówiąc prościej, ChatGPT ma pamięć, która pozwala mu zrozumieć i zapamiętać kontekst z poprzednich wiadomości bez ciągłego powtarzania. Umożliwia to szybkie uzyskanie precyzyjnych odpowiedzi.

Możesz również użyć tej funkcji, aby doprecyzować swoje podpowiedzi. Na przykład, jeśli użyłeś podpowiedzi "podaj mi przykład popularnego piosenkarza", możesz później napisać coś w stylu "Nie, miałem na myśli popularnego piosenkarza rockowego", aby upewnić się, że ChatGPT korzysta z archiwów gatunków rockowych.

2. Rozmowy głosowe

We wrześniu 2023 r. OpenAI rozpoczęło wdrażanie nowej funkcji ChatGPT o nazwie rozmowy głosowe. Dzięki temu przełomowemu dodatkowi nie jesteś już ograniczony do pisania rozmów w ChatGPT - możesz prowadzić rozmowy głosowe!

Mówisz do ChatGPT, a on odpowiada ci używając wybranego przez ciebie głosu. Wysłuchaj bajki na dobranoc, dowiedz się czegoś o jakimś zabytku lub pozwól mu ułożyć i podyktować przepis.

Ta funkcja jest zasilana przez nowy model zamiany tekstu na mowę, który może generować dźwięk podobny do ludzkiego z tekstów w zaledwie kilka sekund. OpenAI współpracowało przy tej funkcji z profesjonalnymi aktorami głosowymi, dzięki czemu głosy są wysokiej jakości.

3. Możliwości obrazu

Ta przydatna nowa funkcja pozwala pominąć część pisania, wysyłając ChatGPT zdjęcie i prosząc go o podanie więcej kontekstu i szczegółów. 📸

Na przykład, możesz zrobić zdjęcie punktu orientacyjnego i poprosić ChatGPT o podanie kilku zabawnych faktów na jego temat. Możesz też zrobić zdjęcie swojej lodówki i poprosić narzędzie o burzę mózgów na temat przepisów z dostępnych składników.

OpenAI wprowadza tę funkcję stopniowo od końca września 2023 roku, dzięki czemu może ją stale udoskonalać, aby zapewnić jeszcze lepsze wrażenia użytkownika.

Ceny ChatGPT

Free

Plus : $20/miesiąc

: $20/miesiąc Enterprise : Skontaktuj się w sprawie cen

: Skontaktuj się w sprawie cen + wiele elastycznych opcji, które możesz włączyć do swojego planu; sprawdź stronę internetową OpenAI, aby uzyskać więcej informacji

Copy.ai vs. ChatGPT: Porównanie funkcji

Copy.ai i ChatGPT są liderami na rynku Narzędzia AI wypełnione funkcjami zaprojektowanymi do zwiększyć wydajność , usprawnienie cyklu pracy i podnieść poziom swojej zawartości. Dlatego też wybranie zwycięzcy w pojedynku Copy.ai vs. ChatGPT może być nie lada wyzwaniem. Zobaczmy, jak te dwa narzędzia wypadają na tle innych w trzech krytycznych aspektach - interfejsie, możliwościach dostosowywania i szablonach.

1. Interfejs

Narzędzie może mieć wszystkie dzwonki i gwizdki na świecie, ale nic z tego nie ma znaczenia, jeśli interfejs nie jest intuicyjny.

Chociaż Copy.ai i ChatGPT mogą pochwalić się imponującymi funkcjami i całym spektrum praktycznych zastosowań opartych na zaawansowanych technologiach, mają proste interfejsy. Nie ma tu problemów takich jak zagracone układy, słaba nawigacja czy przytłaczające wyskakujące reklamy.

Niezależnie od tego, które narzędzie wybierzesz, nie będziesz miał problemów z jego używaniem dzięki wyraźnie widocznym opcjom. Jest to właściwie jeden z powodów, dla których oba narzędzia są tak popularne - mogą być oparte na najnowocześniejszej technologii, ale są łatwe w użyciu dla każdego, nawet tych, którzy nie są obeznani z technologią.

2. Opcje niestandardowe podpowiedzi

W drugiej rundzie pojedynku ChatGPT vs. Copy.ai obserwowaliśmy ich niestandardowe funkcje podpowiedzi. Czy narzędzia te pozwalają na dopracowanie podpowiedzi do zrobienia lepszych wyników? Tak, jak najbardziej!

ChatGPT posiada pamięć konwersacji i umożliwia wprowadzanie poprawek przez użytkownika. Oznacza to, że zapamiętuje poprzednie podpowiedzi i wykorzystuje tę wiedzę do dostarczania świadomych odpowiedzi. Ponadto pozwala doprecyzować podpowiedzi, dodając więcej szczegółów.

Podczas gdy ChatGPT jest imponujący, Copy.ai ma przewagę w tej rundzie. Dzięki funkcji Improve, narzędzie automatycznie ulepsza podpowiedzi, przy zerowym zaangażowaniu użytkownika. Ponadto pozwala spersonalizować głos marki w celu uzyskania autentycznych wiadomości.

Copy.ai oferuje kolejną fajną funkcję o nazwie More Like This. Możesz zapisać swoje ulubione pomysły wygenerowane przez narzędzie, a następnie wykorzystać je jako podstawę do tworzenia nowych.

3. Szablony

Szablony z gotowymi podpowiedziami ułatwiają komunikację z narzędziami AI i zapewniają trafienie we właściwą notatkę oraz uzyskanie pożądanych wyników.

Copy.ai posiada bibliotekę ponad 100 konfigurowalnych podpowiedzi i szablonów szablony cyklu pracy do wszelkiego rodzaju celów, od tworzenia wpisów na blogu po dostosowywanie reklam na Facebooku i podpisów na Instagramie dla odbiorców docelowych. Szablony te są dostępne we wszystkich planach (w tym w wersji Free, ale mogą obowiązywać pewne limity).

Ponieważ Copy.ai koncentruje się głównie na AI danych powstania zawartości dla marketingu, sprzedaży i mediów społecznościowych, jego szablony zaspokajają potrzeby tych konkretnych Teams.

ChatGPT oferuje szablony podpowiedzi tylko w planie Enterprise i można je znaleźć w katalogu szablonów. W katalogu można również tworzyć własne szablony podpowiedzi i udostępniać je członkom zespołu.

Copy.ai wygrywa w tej rundzie ze względu na rozbudowaną bibliotekę szablonów, która nie jest zablokowana za najwyższą subskrypcją, jak ma to miejsce w przypadku ChatGPT.

Copy.ai vs. ChatGPT na Reddit

Zobaczmy, co użytkownicy Reddita mają do powiedzenia na temat Copy.ai i ChatGPT.

Jeden użytkownik oddali swój głos na ChatGPT ze względu na jego kompleksowość:

"Pomimo sporadycznych awarii w godzinach szczytu w USA, zwłaszcza podczas pracy nad osobistymi projektami po godzinach pracy, w których jestem, nadal uważam ChatGPT za najbardziej wszechstronną AI narzędzie do pisania dostępne. Chociaż idealnie byłoby usprawnić wszystko na jednej platformie, rozumiem potrzebę bycia elastycznym. Jako użytkownik nie chcę marnować swoich pieniędzy, jeśli nie wykorzystuję platformy i nie dostaję tego, co mi się należy"

Inny użytkownik wzmiankował, że preferuj Copy.ai ale nie podał szczegółowego wyjaśnienia:

"100% copy.ai jest lepsze niż chatgpt. Śmieję się za każdym razem, gdy ktoś używa ChatGPT"

Inni użytkownicy zgadzają się, że a połączenie obu narzędzi jest idealnym rozwiązaniem:

"Mieszanka zarówno ChatGPT jak i Copy.ai jest dobra. Wolę Copy.ai do copywritingu i mediów społecznościowych"

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Copy.ai vs. ChatGPT

Copy.ai i ChatGPT to fantastyczne narzędzia, ale służą różnym celom. Copy.ai pomaga w generowaniu zawartości i koncentruje się na marketingu i sprzedaży, podczas gdy ChatGPT polega na dynamicznych rozmowach i udzielaniu odpowiedzi na pytania.

Oznacza to, że wybór sprowadza się do pójścia na kompromis w kwestii pewnych funkcji. A co jeśli powiemy ci, że istnieje a Copy.ai i Alternatywa ChatGPT która pozwala wykorzystać moc AI, zarządzać projektami, zadaniami i dokumentami oraz płynnie współpracować z zespołem? Narzędzie nazywa się ClickUp !

Załóżmy nasze detektywistyczne kapelusze i zbadajmy wyróżniające się funkcje tej wyjątkowej platformy wydajności, aby zrozumieć, dlaczego powinieneś zacząć z niej korzystać jak najszybciej. 🕵️

1. ClickUp AI

Użyj ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracować swój wpis na blogu, odpowiedź na e-mail i nie tylko ClickUp AI to potężny asystent pisania oparty na AI, który pomoże Ci zakończyć zadania, zwiększyć wydajność i zaoszczędzić czas! ⏰

To Narzędzie do pisania AI pozwala

Tworzyć e-maile

Podsumowywać i dopracowywać teksty

Burza mózgów pomysłów na posty na blogu i podpisy w mediach społecznościowych

Tworzyć briefy projektów

Generowanie tekstów do agend spotkań

To tylko wierzchołek góry lodowej - ClickUp AI jest zawsze tam, gdzie brakuje kreatywności lub inspiracji do pisania lub edytowania zawartości.

Wyciąga pomocną dłoń do różnych działów, od marketingu i sprzedaży po zasoby ludzkie i zarządzanie projektami. Dzięki ClickUp AI możesz zwiększyć wydajność całego zespołu i osiągnąć więcej w krótszym czasie, bez uszczerbku dla jakości.

2. Dokumenty ClickUp

Użyj ClickUp Docs, aby udokumentować proces pisania dla danych powstania zawartości

Niezależnie od tego, czym się zajmujesz, istnieje duże prawdopodobieństwo, że masz do czynienia z dużą ilością dokumentacji. Z Dokumenty ClickUp pozwala tworzyć, udostępniać i edytować dokumenty, łączyć je z cyklami pracy i zadaniami oraz kategoryzować je bez wysiłku. 😏

Co więcej, ClickUp Docs może służyć jako cyfrowa szafka do przechowywania dokumentów i uzyskiwania do nich dostępu w dowolnym momencie.

ClickUp Docs może pochwalić się takimi opcjami jak komentowanie i edycja w czasie rzeczywistym komunikację w zespole i współpracy oraz ułatwia śledzenie postępów.

Ta wyjątkowa funkcja zarządzania dokumentami z dostosowywanymi uprawnieniami dostępu i udostępniania oraz łatwą synchronizacją cyklu pracy może być właśnie tym, czego potrzebuje Twój zespół, aby zminimalizować ryzyko utraty ważnych dokumentów i zmaksymalizować wydajność.

3. Zadania ClickUp

Organizuj wideo z YouTube, posty w mediach społecznościowych i inne rodzaje zawartości dzięki ponad 15 widokom ClickUp

Usprawniony zarządzanie zadaniami ma kluczowe znaczenie dla Teams. Bez niego współpracownicy nie mają pojęcia, co mają zrobić w wyznaczonych terminach, co może prowadzić tylko do problemów.

Dlatego z Zadania ClickUp otrzymujesz zestaw kluczowych funkcji, które ułatwiają zarządzanie zadaniami. Twórz, zarządzaj i monitoruj zadania dla dowolnego projektu, czy to budowlanego, czy rozwoju oprogramowania.

Skorzystaj z 35+ ClickApp aby niestandardowo dostosować cykl pracy, utwórz Automatyzacja zadań , zostawiaj dodatkowe instrukcje dla wielu członków Teams poprzez komentarze i używaj Pola niestandardowe i zależności od zadań aby dostosować połączone procesy w odpowiedniej kolejności.

Ciesz się ClickUp's 15+ widoków aby obserwować swoje zadania i projekty z różnych perspektyw i w razie potrzeby wprowadzać zmiany w celu zwiększenia wydajności i zagwarantowania powodzenia.

ClickUp: Połączenie AI i zarządzania projektami

ClickUp to narzędzie typu "wszystko w jednym", które oferuje fantastyczną Asystent pisania oparty na AI i solidny zarządzanie projektami i zadaniami funkcje. Dzięki możliwości dostosowania, ClickUp może być cennym sprzymierzeńcem każdego zespołu, który chce zrobić więcej i działać lepiej przy minimalnym wysiłku. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i osiągnij gwiazdy wydajności w mgnieniu oka! ⭐