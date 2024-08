10 najlepszych alternatyw i konkurentów Camunda 2024

Camunda to popularny open-source'owy Business zarządzanie procesami (BPM), która ułatwia automatyzację drobnych czynności.

To świetne narzędzie, ale nie jest odpowiednie dla każdego - żadne narzędzie nie jest.

Jeśli szukasz alternatywy dla Camunda, masz kilka opcji, które mogą lepiej pasować do Twojego biznesu.

Zrobiliśmy dla ciebie research i znaleźliśmy 10 najlepszych alternatyw dla Camunda, zakończonych plusami, minusami i ocenami z popularnych witryn z recenzjami. Wszystko, co pozostało ci do zrobienia, to wybrać narzędzie do zarządzania procesami biznesowymi, które jest dla ciebie odpowiednie. Udanych łowów! 🙂

Co to jest alternatywa dla Camunda?

Camunda jest jednym z wielu popularnych Oprogramowanie BPM opcje. Posiada funkcje oszczędzające czas automatyzacja cyklu pracy i platforma low-code lub no-code do tworzenia aplikacji.

Alternatywy Camunda to często platformy do automatyzacji z podobnymi funkcjami zarządzania procesami biznesowymi, które pozwalają osiągnąć takie same lub lepsze wyniki. Te kluczowe funkcje obejmują:

Optymalizacja cyklu pracy i zarządzanie

Efektywna automatyzacja i notacja procesów biznesowych (BPMN)

Modelowanie i projektowanie procesów

Narzędzia AI do automatyzacji

Czego powinieneś szukać w alternatywach dla Camunda?

Automatyzacja procesów biznesowych polega na optymalizacji cyklu pracy, a każdy menedżer biznesowy, kierownik projektu i lider prawdopodobnie będzie potrzebował nieco innych opcji.

Najlepszą alternatywą dla Camunda jest ta, która odpowiada na konkretne potrzeby. ✅

Oto kilka rzeczy, na które zwracaliśmy uwagę podczas tworzenia tej listy:

Automatyzacja i orkiestracja cyklu pracy oparta na AI

Narzędzia do zarządzania projektami (np. zarządzanie zadaniami, przydzielanie zadań, monitorowanie, analityka itp.)

Integracja z innymi popularnymi platformami i narzędziami

Reguły biznesowe i podejmowanie decyzji

Przyjazny dla użytkownika interfejs z opcjami niestandardowymi

Narzędzia do współpracy

Komunikacja z klientem funkcje

10 najlepszych alternatyw Camunda do wykorzystania w 2024 roku

Gotowy, aby pomóc swojemu zespołowi odnieść sukces, znajdując idealną alternatywę Camunda, która pasuje do Twoich konkretnych potrzeb?

Nadszedł czas, aby wyjść na zewnątrz i zbadać dostępne opcje! Twój Teams podziękuje Ci później.

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co najważniejsze ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania pracą, na którym polegają zespoły z różnych branż w celu uproszczenia cyklu pracy, współpracy i zarządzania projektami dowolnej wielkości. Jest to opcja oparta na chmurze, zawierająca wszystko, czego potrzebujesz do planowania, śledzenia i wykonywania operacji biznesowych.

Zarządzaj swoją pracą za pomocą dostosowywanego widoku, takiego jak lista, tablica lub wykres Gantta. Usprawnij współpracę dzięki wątkom komentarzy, wielu osobom przypisanym, uprawnieniom, komentarzom jako elementom działań i nie tylko. Nawet tworzyć konfigurowalne pulpity, aby zagłębić się w dane za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika typu "przeciągnij i upuść". 🌻 Automatyzacja ClickUp redukuje pracę ręczną, przenosząc powtarzalne zadania na autopilota dzięki gotowym i konfigurowalnym opcjom automatyzacji. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz narzędzia do automatyzacji sprzedaży , oprogramowanie do automatyzacji formularzy lub coś innego, ClickUp jest platformą do automatyzacji procesów dla Ciebie.

Uprość swój dzień pracy dzięki automatyzacji ręcznych procesów, ustawieniu przypomnień o zadaniach, aby nigdy ich nie przegapić i korzystaniu z niestandardowych statusów zadań, aby wszyscy byli na tej samej stronie.

Zaoszczędzisz również czas dzięki ClickUp AI , która zawiera setki ręcznie stworzonych, popartych badaniami narzędzi AI, które pomogą Ci szybciej zrobić to, co do zrobienia.

ClickUp najlepsze funkcje

Biblioteka szablonów z tysiącami opcji dla wszystkiego, od budżetów projektów poProsty szablon mapy myśli ClickUp* Narzędzia do zarządzania projektami zawierają opcje takie jakoprogramowanie do tworzenia osi czasu projekturaportowanie w czasie rzeczywistym,wykorzystanie zasobów funkcje analityczne i śledzenia czasu

Setki narzędzi do zarządzania cyklem pracy, zarządzania powiązaniami z klientami (CRM) i nie tylko

Integracje z ponad 1000 innych platform i narzędzi oraz opcja dodawania własnych za pomocą Zapier (nie są wymagane żadne techniczne dokumenty API)

Kompatybilność z dowolnym urządzeniem i możliwość korzystania z ClickUp na komputerze stacjonarnym, urządzeniu mobilnym lub w aplikacji internetowej

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy mogą doświadczyć krzywej uczenia się podczas zapoznawania się z wieloma narzędziami ClickUp (ale jest to rozwiązane dzięki dostępnym samouczkom dla wszystkiego)

Nie jest to dedykowana platforma BPM, więc możesz nie korzystać z każdego narzędzia, do którego masz dostęp

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 800 recenzji)

2. Bonitasoft

przez Bonitasoft Bonita to oprogramowanie open-source do zarządzania procesami biznesowymi i tworzenia oprogramowania niskokodowego. Istnieje od 2001 roku i choć może już pokazywać swój wiek, nadal jest popularnym wyborem dla małych Business.

Bonita BPM została zaprojektowana z myślą o rozszerzeniu, oferując funkcje lokalnego wdrożenia z funkcjami opartymi na chmurze.

Najlepsze funkcje Bonitasoft

Intuicyjny interfejs pozwala użytkownikom tworzyć łatwe w użyciu aplikacje

Aktualizacje w czasie rzeczywistym umożliwiają użytkownikom dostosowywanie aplikacji w miarę zmian zachodzących w biznesie

Platforma open-source sprawia, że Bonita jest dostępna dla małych Business i startupów z limitami budżetowymi

Notacja graficzna BPMN, skalowalność i rozszerzenie usprawniają współpracę w zespole

Limity Bonitasoft

Niektóre recenzje użytkowników wzmiankują, że silnik BPM to API Java, które wymaga lepszej adaptacji do aplikacji Business

Recenzje od niektórych teamów zgłaszają problemy z uruchomieniem Bonita na laptopach z powodu dużego obciążenia jednostki centralnej (CPU)

Ceny Bonitasoft

Społeczność: Free

Free Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Bonitasoft oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (4+ recenzji)

4.5/5 (4+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (10+ recenzji)

3. Kissflow

przez Kissflow Kissflow jest niskokodowym oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi które pomaga firmom uprościć ich systemy zarządzania pracą.

Posiada funkcje do wszystkiego, od śledzenia problemów i zarządzania projektami po funkcje samoobsługowe w celu zwiększenia zaangażowania klientów. 💋

Najlepsze funkcje Kissflow

Funkcje analityczne i raportowania śledzą postępy i identyfikują wąskie gardła, aby pomóc użytkownikom zoptymalizować ich cykle pracy

Oprogramowanie do planowania siły roboczej zarządza każdym krokiem cyklu życia od zatrudnienia do przejścia na emeryturę

Dostępne są integracje z narzędziami takimi jak Slack, Google Drive, Zapier i Microsoft Azure AD

Platforma internetowa jest kompatybilna z systemami iOS, Android, Mac i Windows

Limity Kissflow

W niektórych recenzjach użytkownicy wspominają o trudnościach w uiszczaniu miesięcznych opłat przez małe i średnie firmy

Recenzje niektórych użytkowników wskazują na potrzebę zwiększenia integracji w celu poprawy funkcji

Ceny Kissflow

Podstawowy: Zaczyna się od $1,500/miesiąc

Zaczyna się od $1,500/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Kissflow

G2: 4.3/5 (ponad 500 recenzji)

4.3/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 3.9/5 (ponad 30 opinii)

4. Oracle

przez Oracle Pakiet Oracle BPM dostarcza różnorodnych narzędzi do efektywnego zarządzania procesami biznesowymi. Wykorzystaj jego wszechstronne narzędzia projektowe, analitykę, silnik cyklu pracy i monitorowanie w czasie rzeczywistym, aby usprawnić każdy aspekt procesów biznesowych.

Najlepsze funkcje Oracle

Funkcje projektowania procesów biznesowych umożliwiają użytkownikom tworzenie nowych cykli pracy z pełnym niestandardowym dostosowaniem

BPM współpracuje z innymi platformami Oracle, takimi jak Oracle Enterprise Resource Planning (ERP), Oracle WebCenter i Oracle SOA Suite

Procesy BPMN kładą nacisk na zarządzanie przypadkami, umożliwiając użytkownikom definiowanie działań opartych na zadaniach ludzkich

Integruje się z SAASnarzędziami do zarządzania zasobami takimi jak Amazon Web Services (AWS), wiodącymi dostawcami RPA i systemami innych firm przy użyciu protokołów API REST

Limity Oracle

Niektóre raporty wskazują, że platformie brakuje funkcji dla użytkowników nietechnicznych

Opinie niektórych użytkowników wzmiankują o trudnościach w ustawieniu i zarządzaniu wieloma projektami

Ceny Oracle

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Oracle

G2: 4/5 (ponad 80 recenzji)

4/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 50 recenzji)

5. Appian

przez Appian Appian to platforma cyfrowej transformacji z niskokodowym systemem programowania i funkcją "przeciągnij i upuść". Oferuje szybki silnik procesów, który ułatwia tworzenie aplikacji klasy Enterprise w celu usprawnienia operacji biznesowych i poprawy jakości obsługi klienta.

Najlepsze funkcje Appian

Niskokodowe środowisko programistyczne pozwala użytkownikom tworzyć aplikacje klasy Enterprise bez skomplikowanej wiedzy technicznej

Zaawansowana automatyzacja procesów usprawnia cykle pracy w wielu działach, systemach i aplikacjach

System zarządzania regułami biznesowymi pomaga definiować i zarządzać złożonymi regułami biznesowymi

Appian integruje się z innymi platformami, takimi jak Salesforce, SAP R/3, Oracle i Microsoft

Limity Appian

Opinie niektórych użytkowników wskazują na potrzebę dodatkowych narzędzi do testowania procesów

Niektóre opinie użytkowników biznesowych zgłaszają potrzebę poprawy szkoleń w celu zmniejszenia krzywej uczenia się

Ceny Appian

Kontakt w sprawie cen

Appian oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

4,5/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4,2/5 (ponad 70 recenzji)

6. Workato

przez Workato Workato to platforma integracji i automatyzacji przeznaczona dla organizacji każdej wielkości. Analitycy biznesowi używają jej do automatyzacji cykli pracy, połączenia aplikacji i pobierania danych z wielu źródeł w celu usprawnienia operacji biznesowych.

Najlepsze funkcje Workato

Synchronizacja danych w czasie rzeczywistym zapewnia aktualność wszystkiego w całej organizacji

Funkcje bezpieczeństwa obejmują uwierzytelnianie, szyfrowanie i niestandardowe kontrole dostępu

Zaawansowana automatyzacja umożliwia automatyczne wykonywanie złożonych cykli pracy obejmujących wiele aplikacji i źródeł

Dostępne są gotowe integracje z popularnymi platformami, takimi jak Salesforce, Slack, Microsoft Dynamics i QuickBooks

Limity Workato

Niektóre opinie użytkowników wzmiankują, że platforma jest trudna w użyciu dla tych, którzy nie mają doświadczenia w programowaniu

Opinie niektórych użytkowników mówią, że ceny są zbyt wysokie dla ich budżetów

Ceny Workato

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Workato

G2: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

4,7/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 50 recenzji)

7. Quixy

przez Quixy Quixy to niskokodowa platforma do zarządzania procesami biznesowymi zaprojektowana, aby pomóc firmom w automatyzacji procesów, cykli pracy i innych kluczowych operacji. Użytkownicy biznesowi mogą korzystać z funkcji tworzenia "przeciągnij i upuść", aby tworzyć niestandardowe aplikacje bez skomplikowanych procesów kodowania. 🙌

Najlepsze funkcje Quixy

Interfejs "przeciągnij i upuść" pozwala użytkownikom szybko tworzyć cykle pracy i procesy

Kompleksowa analityka i raportowanie ułatwiają monitorowanie i optymalizację procesów biznesowych w czasie rzeczywistym

Niestandardowe szablony i formularze zbierają dane od pracowników, dostawców i klientów

Quixy integruje się z narzędziami takimi jak Salesforce, Microsoft Dynamics i Google Suite

Ograniczenia Quixy

Niektórzy użytkownicy Business raportują, że lokalizacja konkretnych elementów i precyzyjnych danych może być czasochłonna

Opinie niektórych użytkowników mówią o potrzebie dodatkowych gotowych aplikacji

Ceny Quixy

Rozwiązanie: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Platforma: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Quixy oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 20 recenzji)

4.6/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.6/5 (20+ opinii)

8. Symulator BP

przez Symulator BP BP Simulator to oparta na chmurze platforma do symulacji procesów skierowana do firm na poziomie Enterprise. Umożliwia użytkownikom biznesowym symulację i analizę zachowania modeli procesów.

BP Simulator pozwala modelować złożone procesy biznesowe, wizualizować przepływy procesów, znajdować obszary wymagające poprawy i identyfikować potencjalne wąskie gardła.

Najlepsze funkcje BP Simulator

Szczegółowe raportowanie procesów biznesowych i możliwości analizy pozwalają użytkownikom zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Możliwości symulatora pozwalają użytkownikom testować usprawnienia procesów i oceniać zmiany przed ich wdrożeniem

Konfigurowalne scenariusze symulacji ułatwiają odzwierciedlenie rzeczywistych zachowań i spełnienie określonych potrzeb organizacyjnych

BP Simulator integruje się z innymi platformami BPM, takimi jak IBM BPM, SAP Signavio i ARIS

Limity BP Simulator

Niektóre raporty wskazują, że narzędzie może być zbyt drogie dla małych Business, ponieważ jest przeznaczone dla dużych organizacji

Opinie niektórych użytkowników biznesowych mówią, że platforma nie jest odpowiednia dla wszystkich rodzajów procesów biznesowych

Ceny BP Simulator

Kontakt w sprawie cen

Symulator BP oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: 4.3/5 (3+ recenzji)

9. CANEA

przez CANEA CANEA to rozwiązanie do zarządzania projektami z funkcjami usprawniania procesów biznesowych i zarządzania dokumentami. Pozwala usprawnić cykl pracy, zwiększyć wydajność i poprawić współpracę między członkami zespołu.

CANEA najlepsze funkcje

Konfigurowalne cykle pracy i szablony pozwalają użytkownikom zaspokoić unikalne potrzeby biznesowe

Funkcje współpracy i komunikacji w czasie rzeczywistym usprawniają pracę zespołową

Automatyzacja analizy danych i funkcje raportowania pomagają w podejmowaniu decyzji

Dostępne są integracje z innym oprogramowaniem do pracy, takim jak Microsoft Office, SharePoint i Salesforce

Limity CANEA

Niektórzy użytkownicy raportują, że platforma może mieć długi czas reakcji wewnętrznej

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że interfejsowi brakuje zaawansowanych funkcji dostępnych w porównywalnych pakietach oprogramowania

Ceny CANEA

Kontakt w sprawie cen

CANEA oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (3+ recenzji)

4.5/5 (3+ recenzji) Capterra: 4/5 (2+ recenzji)

10. HEFLO

przez HEFLO HEFLO to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi, zaprojektowane w celu usprawnienia operacji, automatyzacji procesów biznesowych i poprawy wydajności. Umożliwia opracowywanie, modelowanie, wykonywanie i monitorowanie procesów biznesowych bez znajomości kodowania lub programowania.

HEFLO najlepsze funkcje

Narzędzia do współpracy mają na celu poprawę komunikacji między członkami zespołu

Funkcje automatyzacji pozwalają użytkownikom na wykonywanie powtarzalnych zadań w trybie autopilota

Oparta na chmurze platforma BPM jest dostępna z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym

Dostępne są integracje z narzędziami takimi jak Jira, Slack i Zapier

Limity HEFLO

Niektórzy zaawansowani użytkownicy raportują ograniczone opcje niestandardowe podczas tworzenia złożonych procesów

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że ceny są wyższe w porównaniu do porównywalnego oprogramowania BPM

Ceny HEFLO

Kontakt w sprawie cen

HEFLO oceny i recenzje

G2: 3.8/5 (2+ recenzji)

3.8/5 (2+ recenzji) Capterra: 4/5 (2+ recenzji)

Od chaosu do kontroli

Odpowiednie oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi może poprawić wydajność, zautomatyzować żmudne zadania, usprawnić procesy i dać ci czas na skupienie się na ważniejszych (i przyjemniejszych) rzeczach. Nie zadowalaj się jednak oprogramowaniem, które nie jest w stanie zrobić tego, czego potrzebujesz.

Chcesz znaleźć takie, które pasuje do Twojego biznesu jak ulał. ✨

Czy jesteś gotowy zrewolucjonizować swój cykl pracy i dobrze się bawić z oprogramowaniem BPM? Za darmo? Zarejestruj się w ClickUp dzisiaj.