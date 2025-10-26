De 10 beste klantportaalsoftware voor klantbeheer in 2026

Bied uw klanten een uitzonderlijke ervaring en bespaar tijd die uw team anders zou besteden aan het beantwoorden van vragen en supporttickets, met een klantenportaal.
Een klantenportaal fungeert als een one-stop-shop voor uw klanten. In uw aangepaste portaal kunnen zij contact hebben met uw bedrijf, toegang krijgen tot kennisbanken en helpcentra, berichten sturen naar uw team en interactie hebben met uw productecosysteem. Wanneer u een gestroomlijnd klantenportaal beheert, biedt u iedereen een manier om effectiever te communiceren. ✨
Hoewel u een portaal helemaal zelf zou kunnen bouwen, versnellen deze best beoordeelde softwareplatforms voor klantenportalen het proces en stellen ze u in staat om binnen enkele uren, in plaats van weken of maanden, een klantenportaal te creëren.
Waar moet u op letten bij software voor klantenportalen?
Bij het beoordelen van de beste software voor klantenportalen zijn er verschillende belangrijke functies waarmee u rekening moet houden:
- Veiligheid: Robuuste maatregelen voor veiligheid moeten een topprioriteit zijn bij de selectie van software voor klantenportalen, vooral als uw klantenportaal vertrouwelijke documenten en klantgegevens zal bevatten
- Gebruiksgemak: Het klantenportaal moet intuïtief en gebruiksvriendelijk zijn voor zowel u als uw klanten
- Aangepaste aanpasbaarheid en branding: U wilt het portaal natuurlijk aanpassen aan uw huisstijl
- Communicatie- en samenwerkingstools: Uw klantportaalsoftware moet eenvoudige communicatie met klanten mogelijk maken
- Mobiele toegankelijkheid: Steeds meer klanten gebruiken smartphones en tablets als hun belangrijkste apparaat, en uw portaal moet op een breed scala aan apparaten werken
- Rapportage en analyse: De mogelijkheid om KPI's bij te houden en daar rapporten van te genereren, helpt u het succes van uw initiatieven te meten
- Integratiemogelijkheden: Het clientportaal zal niet de enige software in uw tech stack zijn, dus het moet goed integreren met uw andere tools
- Schaalbaarheid en flexibiliteit: Houd rekening met de schaalbaarheid en flexibiliteit van de clientportaalsoftware, bijvoorbeeld of deze geschikt is voor uw groeiende klantenbestand en veranderende behoeften
- Ondersteuning en training: Softwareplatforms voor klantenportalen kunnen een steile leercurve hebben. Zonder de juiste ondersteuning en trainingsmateriaal kan die curve een obstakel vormen
De 10 beste softwareoplossingen voor klantenportalen
Om u te helpen bij het maken van een keuze, hebben we een lijst samengesteld met de beste software voor klantenportalen.
Er is hier een optie die aan de behoeften van elk bedrijf voldoet, of u nu op zoek bent naar een eenvoudige manier om bestanden te delen of de mogelijkheid wilt hebben om uitgebreide kennisbankartikelen te maken en supporttickets te beheren binnen uw ondersteuningsteam.
1. ClickUp
ClickUp is een alles-in-één oplossing voor projectmanagement die boven zijn gewicht klasse speelt. Dankzij de uitgebreide reeks functies gaat het veel verder dan alleen projectmanagement. Zo kunnen de CRM-functies van ClickUp het omvormen tot een krachtige oplossing voor een klantenportaal. En de ClickUp Client Success Sjabloon geeft uw supportmedewerkers een uitgebreid overzicht van alle communicatie met uw klanten.
Dankzij de samenwerkingsfuncties, mogelijkheden voor het delen van documenten en de zeer flexibele aanpassingsmogelijkheden van ClickUp kunt u werkstroomprocessen voor klantensamenwerking creëren die zich kunnen meten met de beste klantportalen. Het is software voor klantensucces waarbij u zelf de extra's kiest die u nodig hebt.
Zodra je weet hoe je met klanten in ClickUp werkt, zul je versteld staan van wat een platform voor projectmanagement allemaal kan.
De beste functies van ClickUp
- Aanpasbare weergaven van taken en werkstroom
- Samenwerkingsfuncties zoals opmerkingen, vermeldingen en realtime bewerking
- Integratie met apps en tools van derden
- Doelen bijhouden en voortgang monitoren
- Functies voor tijdsregistratie en rapportage
- Sjablonen voor klantenportalen
Limieten van ClickUp
- Kan voor nieuwe gebruikers een kleine leercurve met zich meebrengen
- Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app
Prijzen van ClickUp
Beoordelingen en recensies van ClickUp
- G2: 4,7/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)
- Capterra: 4,7/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)
2. Zendesk
Zendesk is een klantenportaal dat zich richt op communicatiekanalen en klantenservicesoftware. Het beschikt over een kennisbank waar klanten toegang hebben tot zelfhulpmiddelen en een ticketsysteem om ondersteuningsverzoeken af te handelen. Het dashboard zorgt voor transparantie in projecten, zodat klanten altijd op de hoogte blijven.
De samenwerkingsfuncties van Zendesk verbeteren de interactie met klanten, terwijl de documentbeheersoftware het mogelijk maakt om bestanden centraal te delen. De beveiligde klantportaalsoftware stelt veiligheid voorop en beschermt gevoelige gegevens. Met mobiele apps hebben klanten overal toegang tot de informatie die ze nodig hebben. Al deze functies worden in meerdere talen ondersteund.
Zendesk wordt gebruikt door enkele van de grootste merken, waardoor het zijn plek heeft veroverd als een van de beste beschikbare softwareopties voor klantenportalen.
De beste functies van Zendesk
- Ondersteuning via meerdere kanalen voor naadloze interacties met klanten
- Ticketbeheer en automatisering
- Het aanmaken van een kennisbank en selfservice-opties
- Aanpasbare rapportage en analyse
- Integratie met diverse CRM- en communicatietools
Limieten van Zendesk
- Complexe installatie en configuratie
- Hogere prijsniveaus voor geavanceerde functies
Prijzen van Zendesk
- Suite Team: $ 55 per maand per gebruiker
- Suite Growth: $ 89/maand per gebruiker
- Suite Professional: $ 115 per maand per gebruiker
- Suite Enterprise: Neem contact op met de verkoopafdeling voor prijzen
- IA Avanzada (Advanced AI) add-on: US$ 50 (beschikbaar voor Suite Professional- of hogere abonnementen)
Beoordelingen en recensies van Zendesk
- G2: 4,3/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)
- Capterra: 4,4/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)
3. Accelo
Accelo is een tool voor klantbeheer met een klantenportaal dat is ontworpen om de klanttevredenheid te verhogen. Met het dashboard voor projecten in Accelo kunnen bedrijven hun activiteiten stroomlijnen en zo hun processen efficiënter maken.
Dankzij de samenwerkingstools van het platform kunnen teams en klanten moeiteloos samenwerken. Het product van Accelo biedt beveiligde klantportalen waar bedrijven bestanden kunnen uploaden en klantgegevens kunnen beheren. Dit omvat een kennisbank die uw klanten zelfbedieningstoegang biedt.
Met een ticketsysteem kan uw klantenserviceteam ondersteuningsverzoeken afhandelen die niet via de artikelen in de kennisbank kunnen worden beantwoord.
Het aanpasbare klantenportaal van Accelo zorgt voor een unieke ervaring voor zowel klanten als interne gebruikers. De functies voor taakbeheer zijn eenvoudig toegankelijk via het dashboard, zodat iedereen op koers blijft.
De beste functies van Accelo
- Functies voor projectmanagement en bijhouden van projecten
- Tijdsregistratie en integratie van facturering
- Tools voor communicatie en samenwerking met klanten
- Verkoop- en CRM-functies op maat voor dienstverlenende bedrijven
- Automatisering van repetitieve taken
Limieten van Accelo
- De gebruikersinterface zou intuïtiever kunnen zijn voor gebruikers
- Sommige gebruikers hebben wellicht tijd nodig om te wennen aan de uitgebreide functieset
Prijzen van Accelo
- Plus (per module): $ 30 per gebruiker per maand
- Premium (per module): $ 49 per gebruiker per maand
- Bundel (alle modules): $ 99 per gebruiker per maand
Beoordelingen en recensies van Accelo
- G2: 4,4/5 (meer dan 400 beoordelingen)
- Capterra: 4,5/5 (meer dan 150 beoordelingen)
📮 ClickUp Insight: 74% van de werknemers gebruikt twee of meer tools alleen al om de informatie te vinden die ze nodig hebben – terwijl ze heen en weer schakelen tussen e-mails, chatten, aantekeningen, tools voor projectmanagement en documentatie. Dit voortdurende wisselen van context kost tijd en vertraagt de productiviteit. Als de alles-in-één-app voor werk brengt ClickUp al uw werk – e-mail, chat, documenten, taken en aantekeningen – samen in één doorzoekbare werkruimte, zodat alles precies daar is waar u het nodig hebt.
4. Copilot
Copilot biedt een speciaal klantenportaal met software voor visuele samenwerking. Het beschikt over integratie met systemen voor projectmanagement om het klantenbeheer verder te verbeteren. Het gebruiksvriendelijke dashboard is zowel voor gebruikers als voor klanten gemakkelijk te begrijpen.
De beveiligde omgeving van het portaal stelt veiligheid van gegevens voorop, zodat de gevoelige gegevens die tussen u en uw klanten worden uitgewisseld, ook daadwerkelijk tussen u en uw klanten blijven. De functies voor documentbeheer van Copilot maken efficiënt delen van bestanden en het aanvragen van bestanden mogelijk.
Naast de integratie met projectmanagementsoftware kan Copilot worden gekoppeld aan tal van andere bedrijfssoftwareproducten voor een hogere productiviteit. Dankzij mobiele apps blijft de productiviteit ook onderweg gewaarborgd.
De beste functies van Copilot
- Veilig bestanden delen en opslagruimte
- Versiebeheer en bijhouden van versies van documenten
- Toegangscontrole op basis van rollen
- Aanpassingsopties voor klantenportalen die zijn aangepast
- Tools voor taak- en projectmanagement
Beperkingen van Copilot
- Het ontwerp van de interface is voor sommige gebruikers misschien verouderd
- Gebrek aan integraties in vergelijking met sommige andere oplossingen
Prijzen van Copilot
- Starter: $ 29 per maand per gebruiker
- Professional: $ 69 per maand per gebruiker
- Geavanceerd: $ 119 per maand per gebruiker
- Supersonic: $ 1.500/maand (inclusief 20 gebruikers)
Beoordelingen en recensies van Copilot
- G2: 4,8/5 (meer dan 100 beoordelingen)
- Capterra: 4,9/5 (19 beoordelingen)
5. Clinked
Clinked biedt een klantenportaal met samenwerkingstools om klantrelaties te verbeteren. Dankzij deze functies kunnen teams en klanten in realtime samenwerken. Het dashboard biedt een duidelijke weergave van lopende taken, zodat iedereen op de hoogte blijft.
De klantportaalsoftware van Clinked is ontworpen voor efficiënt documentbeheer en het delen van bestanden. Het klantportaal is veilig en de tools voor kennisbankbeheer bieden selfservice-opties aan uw klanten. Dankzij de functies van het ondersteuningsportaal kunnen klanten eenvoudig ondersteuningsverzoeken indienen wanneer de kennisbank niet voldoende is.
Het online portaal kan in uw eigen website worden geïntegreerd, waardoor u een professioneel imago uitstraalt en tegelijkertijd een garantie voor veiligheid biedt voor alle interacties ermee.
De beste functies van Clinked
- Veilige samenwerking met klanten door het delen van documenten
- Discussieforums en realtime chatten
- White labeling voor aangepaste huisstijl
- Taakbeheer en bijhouden van de voortgang
- Mobiele app voor toegang onderweg
Limieten van Clinked
- Beperkte integraties met tools van derden
- De interface kan voor sommige gebruikers wat verouderd aanvoelen
Prijzen van Clinked
- Lite: $ 119/maand
- Standaard: $ 299/maand
- Premium: $ 599/maand
- Enterprise: Neem contact op met de verkoopafdeling voor prijzen
Beoordelingen en recensies
- G2: 4,6/5 (42 beoordelingen)
- Capterra: 4,8/5 (meer dan 50 beoordelingen)
6. OneHub
OneHub biedt een klantenportaal dat zich onderscheidt door zijn klantenportaalsoftware en samenwerkingstools. Het platform zorgt voor projecttransparantie dankzij het uitgebreide dashboard.
De samenwerkingstools maken interactieve discussies en feedback mogelijk. De clientportalen bieden veilige opslagruimte voor bestanden en het delen van bestanden.
Met het aanpasbare klantenportaal kunt u het portaal afstemmen op uw huisstijl en een meer samenhangende klantervaring creëren. Dankzij tools voor taakbeheer kunnen interne teams op één lijn blijven en efficiënt werken.
De beste functies van OneHub
- Geavanceerde functies voor veiligheid, zoals toestemming op rollen en watermerken
- Virtuele datarooms voor het veilige delen van documenten
- Gebruiksvriendelijke interface voor eenvoudige navigatie
- Aangepaste brandingopties voor een professionele uitstraling
- Gedetailleerde toegang en activiteitentracking
Limieten van OneHub
- Geavanceerde functies kunnen een steilere leercurve met zich meebrengen.
- Sommige gebruikers vinden de prijzen hoger in vergelijking met vergelijkbare oplossingen.
Prijzen van OneHub
- Standaard: $ 15/maand
- Geavanceerd: $ 25/maand
- Data Room: $375/maand
- Unlimited: $ 575/maand
Beoordelingen en recensies van OneHub
- G2: 4,2/5 (45 beoordelingen)
- Capterra: 4,5/5 (meer dan 33 beoordelingen)
7. Moxo
Moxo is toonaangevende software voor klantenportalen, ontworpen om klantrelaties en bedrijfsvoering te verbeteren. Met de nadruk op procesefficiëntie biedt Moxo een klantenportaal waarmee bedrijven eenvoudig klantgegevens kunnen beheren en verzoeken van klanten kunnen afhandelen. Dit gebeurt door uitgebreide ondersteuning voor geautomatiseerde werkstroomprocessen.
Dankzij de geïntegreerde tools voor taakbeheer kunnen interne gebruikers hun werk effectief bijhouden en met elkaar samenwerken. Klantenserviceteams kunnen eenvoudig vragen van klanten volgen en het antwoordproces monitoren.
Het platform biedt ook een ondersteuningsportaal waarmee bedrijven eersteklas service kunnen bieden. Door het te koppelen aan uw eigen domeinintegratie kunt u klanten toegang bieden via uw bedrijfswebsite, waardoor u hen een professionele klantportaalervaring biedt.
De beste functies van Moxo
- Communicatiehub voor klanten met documentuitwisseling
- Geautomatiseerde afsprakenplanning
- Veilige berichtenuitwisseling voor snelle communicatie
- Integratie met kalender-apps
- Taaklijsten en herinneringen voor productiviteit
Limieten van Moxo
- Beperkt wat betreft uitgebreid projectmanagement
- Sommige gebruikers geven misschien de voorkeur aan meer aangepaste mogelijkheden
Prijzen van Moxo
- Starter: $100 USD/maand
- Business: $ 480 USD/maand
- Geavanceerd: Neem contact op met de verkoopafdeling voor prijzen
Beoordelingen en recensies van Moxo
- G2: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)
- Capterra: 4,1/5 (16 beoordelingen)
8. MyDocSafe
MyDocSafe is klantportaalsoftware die veiligheid en efficiëntie vooropstelt. Het platform biedt een klantportaal dat eenvoudig aan uw behoeften kan worden aangepast. Dankzij de uitstekende onboarding van klanten, een van de belangrijkste functies, zullen uw klanten het ook gebruiksvriendelijk vinden.
De klantportaalsoftware biedt klanten veilige toegang tot alle benodigde documenten en gegevens. Hoewel het geen volwaardige helpdeskoplossing is zoals sommige andere opties, kunnen uw klantenserviceteams toch profiteren van een gecentraliseerde documentenopslagplaats om efficiënter op vragen van klanten te reageren.
De beste functies van MyDocSafe
- Functie voor elektronische handtekeningen
- Veilige opslagruimte en uitwisseling van documenten
- Audittrails voor naleving
- Werkstroomautomatisering voor documentverwerking
- Integratie met boekhoud- en CRM-software
Limieten van MyDocSafe
- De gebruikersinterface zou moderner kunnen zijn
- Sommige gebruikers hebben wellicht tijd nodig om de geavanceerde functies te begrijpen
Prijzen van MyDocSafe
- Starter: $ 20/maand
- Small: $75/maand
- Medium: $ 180/maand
- Business: $ 533/maand
- Groot: $ 2.499/maand
- Enterprise: Neem contact op met de verkoopafdeling voor prijzen
Beoordelingen en recensies van MyDocSafe
- G2: 3,9/5 (15 beoordelingen)
- Capterra: 4,0/5 (24 beoordelingen)
9. SuiteDash
SuiteDash is een alles-in-één platform voor bedrijfsbeheer dat is ontworpen om bedrijfsprocessen te stroomlijnen en de samenwerking te verbeteren. Het biedt bedrijven een brede reeks tools om dit te realiseren, van een klantenportaal en functies voor projectmanagement tot facturering en e-mailmarketing.
Dankzij het aangepaste dashboard kunt u het platform afstemmen op de specifieke behoeften van uw bedrijf, waarbij de essentiële functies die u nodig hebt centraal staan in uw ervaring. Het is voor ondersteuningsteams eenvoudig om taken te beheren en vragen van klanten bij te houden met de inbegrepen functies voor taakbeheer.
De beste functies van SuiteDash
- Klantportaal met tools voor projectmanagement
- Integratie van facturering en betalingsverwerking
- Communicatie met klanten en het delen van documenten
- Aanpasbare dashboards voor klanten
- Integratie met apps van derden
Limieten van SuiteDash
- Beperkte integraties met externe partijen in vergelijking met andere platforms
- Sommige gebruikers willen misschien meer geavanceerde rapportagefuncties
Prijzen van SuiteDash
- Vanaf: $19/maand
- Thrive: $ 49/maand
- Pinnacle: $ 99/maand
Beoordelingen en recensies van SuiteDash
- G2: 4,8/5 (meer dan 500 beoordelingen)
- Capterra: 4,8/5 (meer dan 500 beoordelingen)
10. SupportBee
SupportBee is een gebruiksvriendelijke helpdeskoplossing die uw bedrijf voorziet van een ticketsysteem voor klantenservice, waardoor het een behoorlijk uitgebreide oplossing voor klantenportalen is.
Ongeacht de grootte van uw bedrijf kan SupportBee u helpen om vragen van klanten snel en efficiënt te beantwoorden. Dankzij de intuïtieve interface kunnen teams met slechts een korte training supporttickets beheren, bestanden delen en samenwerken aan antwoorden.
De beste functies van SupportBee
- Ticketbeheer voor klantenservice
- Samenwerking en bijhouden via e-mail
- Het aanmaken van een kennisbank en selfservice-opties
- Integratie met andere tools voor klantenservice
- Aanpasbare werkstroom voor verschillende teams
Limieten van SupportBee
- Misschien niet zo geschikt voor complexe behoeften op het gebied van projectmanagement
- Sommige gebruikers vinden de interface minder intuïtief
Prijzen van SupportBee
- Startup: $ 13 per maand per gebruiker
- Enterprise: $ 17 per maand per gebruiker
Beoordelingen en recensies van SupportBee
- G2: 4,1/5 (4 beoordelingen)
- Capterra: 4,4/5 (27 beoordelingen)
Ga vandaag nog aan de slag met een klantportaaloplossing
De tijd dat klantportalen louter opslagplaatsen voor documenten waren, is voorbij. Met het juiste klantportaal kunt u de manier waarop u met uw klanten communiceert radicaal veranderen.
U stroomlijnt de communicatie en werkt effectiever samen, ongeacht de grootte van uw bedrijf. ClickUp gaat verder dan traditioneel projectmanagement en transformeert in een robuuste klantportaaloplossing die is afgestemd op de specifieke behoeften van uw bedrijf.
Hiermee kunt u niet alleen het projectmanagement efficiënt uitvoeren, maar ook de interactie met klanten verbeteren. Met een uitgebreide bibliotheek aan sjablonen kunt u uw perfecte klantenportaal aangepast maken.
Bekijk onze klantportaalsoftware vandaag nog met het Free Forever-abonnement!