De 10 beste klantportaalsoftware voor klantbeheer in 2026

Bied uw klanten een uitzonderlijke ervaring en bespaar tijd die uw team anders zou besteden aan het beantwoorden van vragen en supporttickets, met een klantenportaal.

Een klantenportaal fungeert als een one-stop-shop voor uw klanten. In uw aangepaste portaal kunnen zij contact hebben met uw bedrijf, toegang krijgen tot kennisbanken en helpcentra, berichten sturen naar uw team en interactie hebben met uw productecosysteem. Wanneer u een gestroomlijnd klantenportaal beheert, biedt u iedereen een manier om effectiever te communiceren. ✨

Hoewel u een portaal helemaal zelf zou kunnen bouwen, versnellen deze best beoordeelde softwareplatforms voor klantenportalen het proces en stellen ze u in staat om binnen enkele uren, in plaats van weken of maanden, een klantenportaal te creëren.

Waar moet u op letten bij software voor klantenportalen?

Bij het beoordelen van de beste software voor klantenportalen zijn er verschillende belangrijke functies waarmee u rekening moet houden:

Veiligheid : Robuuste maatregelen voor veiligheid moeten een topprioriteit zijn bij de selectie van software voor klantenportalen, vooral als uw klantenportaal vertrouwelijke documenten en klantgegevens zal bevatten

Gebruiksgemak: Het klantenportaal moet intuïtief en gebruiksvriendelijk zijn voor zowel u als uw klanten

Aangepaste aanpasbaarheid en branding : U wilt het portaal natuurlijk aanpassen aan uw huisstijl

Communicatie- en samenwerkingstools : Uw klantportaalsoftware moet eenvoudige communicatie met klanten mogelijk maken

Mobiele toegankelijkheid : Steeds meer klanten gebruiken smartphones en tablets als hun belangrijkste apparaat, en uw portaal moet op een breed scala aan apparaten werken

Rapportage en analyse : De mogelijkheid om KPI's bij te houden en daar rapporten van te genereren, helpt u het succes van uw initiatieven te meten

Integratiemogelijkheden : Het clientportaal zal niet de enige software in uw tech stack zijn, dus het moet goed integreren met uw andere tools

Schaalbaarheid en flexibiliteit : Houd rekening met de schaalbaarheid en flexibiliteit van de clientportaalsoftware, bijvoorbeeld of deze geschikt is voor uw groeiende klantenbestand en veranderende behoeften

Ondersteuning en training: Softwareplatforms voor klantenportalen kunnen een steile leercurve hebben. Zonder de juiste ondersteuning en trainingsmateriaal kan die curve een obstakel vormen

De 10 beste softwareoplossingen voor klantenportalen

Om u te helpen bij het maken van een keuze, hebben we een lijst samengesteld met de beste software voor klantenportalen.

Er is hier een optie die aan de behoeften van elk bedrijf voldoet, of u nu op zoek bent naar een eenvoudige manier om bestanden te delen of de mogelijkheid wilt hebben om uitgebreide kennisbankartikelen te maken en supporttickets te beheren binnen uw ondersteuningsteam.

ClickUp is een alles-in-één oplossing voor projectmanagement die boven zijn gewicht klasse speelt. Dankzij de uitgebreide reeks functies gaat het veel verder dan alleen projectmanagement. Zo kunnen de CRM-functies van ClickUp het omvormen tot een krachtige oplossing voor een klantenportaal. En de ClickUp Client Success Sjabloon geeft uw supportmedewerkers een uitgebreid overzicht van alle communicatie met uw klanten.

Dankzij de samenwerkingsfuncties, mogelijkheden voor het delen van documenten en de zeer flexibele aanpassingsmogelijkheden van ClickUp kunt u werkstroomprocessen voor klantensamenwerking creëren die zich kunnen meten met de beste klantportalen. Het is software voor klantensucces waarbij u zelf de extra's kiest die u nodig hebt.

Zodra je weet hoe je met klanten in ClickUp werkt, zul je versteld staan van wat een platform voor projectmanagement allemaal kan.

De beste functies van ClickUp

Aanpasbare weergaven van taken en werkstroom

Samenwerkingsfuncties zoals opmerkingen, vermeldingen en realtime bewerking

Integratie met apps en tools van derden

Doelen bijhouden en voortgang monitoren

Functies voor tijdsregistratie en rapportage

Sjablonen voor klantenportalen

Limieten van ClickUp

Kan voor nieuwe gebruikers een kleine leercurve met zich meebrengen

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

2. Zendesk

Via Zendesk

Zendesk is een klantenportaal dat zich richt op communicatiekanalen en klantenservicesoftware. Het beschikt over een kennisbank waar klanten toegang hebben tot zelfhulpmiddelen en een ticketsysteem om ondersteuningsverzoeken af te handelen. Het dashboard zorgt voor transparantie in projecten, zodat klanten altijd op de hoogte blijven.

De samenwerkingsfuncties van Zendesk verbeteren de interactie met klanten, terwijl de documentbeheersoftware het mogelijk maakt om bestanden centraal te delen. De beveiligde klantportaalsoftware stelt veiligheid voorop en beschermt gevoelige gegevens. Met mobiele apps hebben klanten overal toegang tot de informatie die ze nodig hebben. Al deze functies worden in meerdere talen ondersteund.

Zendesk wordt gebruikt door enkele van de grootste merken, waardoor het zijn plek heeft veroverd als een van de beste beschikbare softwareopties voor klantenportalen.

De beste functies van Zendesk

Ondersteuning via meerdere kanalen voor naadloze interacties met klanten

Ticketbeheer en automatisering

Het aanmaken van een kennisbank en selfservice-opties

Aanpasbare rapportage en analyse

Integratie met diverse CRM- en communicatietools

Limieten van Zendesk

Complexe installatie en configuratie

Hogere prijsniveaus voor geavanceerde functies

Prijzen van Zendesk

Suite Team : $ 55 per maand per gebruiker

Suite Growth : $ 89/maand per gebruiker

Suite Professional: $ 115 per maand per gebruiker

Suite Enterprise: Neem contact op met de verkoopafdeling voor prijzen

IA Avanzada (Advanced AI) add-on: US$ 50 (beschikbaar voor Suite Professional- of hogere abonnementen)

Beoordelingen en recensies van Zendesk

G2 : 4,3/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

3. Accelo

Via Accelo

Accelo is een tool voor klantbeheer met een klantenportaal dat is ontworpen om de klanttevredenheid te verhogen. Met het dashboard voor projecten in Accelo kunnen bedrijven hun activiteiten stroomlijnen en zo hun processen efficiënter maken.

Dankzij de samenwerkingstools van het platform kunnen teams en klanten moeiteloos samenwerken. Het product van Accelo biedt beveiligde klantportalen waar bedrijven bestanden kunnen uploaden en klantgegevens kunnen beheren. Dit omvat een kennisbank die uw klanten zelfbedieningstoegang biedt.

Met een ticketsysteem kan uw klantenserviceteam ondersteuningsverzoeken afhandelen die niet via de artikelen in de kennisbank kunnen worden beantwoord.

Het aanpasbare klantenportaal van Accelo zorgt voor een unieke ervaring voor zowel klanten als interne gebruikers. De functies voor taakbeheer zijn eenvoudig toegankelijk via het dashboard, zodat iedereen op koers blijft.

De beste functies van Accelo

Functies voor projectmanagement en bijhouden van projecten

Tijdsregistratie en integratie van facturering

Tools voor communicatie en samenwerking met klanten

Verkoop- en CRM-functies op maat voor dienstverlenende bedrijven

Automatisering van repetitieve taken

Limieten van Accelo

De gebruikersinterface zou intuïtiever kunnen zijn voor gebruikers

Sommige gebruikers hebben wellicht tijd nodig om te wennen aan de uitgebreide functieset

Prijzen van Accelo

Plus (per module) : $ 30 per gebruiker per maand

Premium (per module) : $ 49 per gebruiker per maand

Bundel (alle modules): $ 99 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Accelo

G2 : 4,4/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 150 beoordelingen)

4. Copilot

Via Copilot

Copilot biedt een speciaal klantenportaal met software voor visuele samenwerking. Het beschikt over integratie met systemen voor projectmanagement om het klantenbeheer verder te verbeteren. Het gebruiksvriendelijke dashboard is zowel voor gebruikers als voor klanten gemakkelijk te begrijpen.

De beveiligde omgeving van het portaal stelt veiligheid van gegevens voorop, zodat de gevoelige gegevens die tussen u en uw klanten worden uitgewisseld, ook daadwerkelijk tussen u en uw klanten blijven. De functies voor documentbeheer van Copilot maken efficiënt delen van bestanden en het aanvragen van bestanden mogelijk.

Naast de integratie met projectmanagementsoftware kan Copilot worden gekoppeld aan tal van andere bedrijfssoftwareproducten voor een hogere productiviteit. Dankzij mobiele apps blijft de productiviteit ook onderweg gewaarborgd.

De beste functies van Copilot

Veilig bestanden delen en opslagruimte

Versiebeheer en bijhouden van versies van documenten

Toegangscontrole op basis van rollen

Aanpassingsopties voor klantenportalen die zijn aangepast

Tools voor taak- en projectmanagement

Beperkingen van Copilot

Het ontwerp van de interface is voor sommige gebruikers misschien verouderd

Gebrek aan integraties in vergelijking met sommige andere oplossingen

Prijzen van Copilot

Starter : $ 29 per maand per gebruiker

Professional : $ 69 per maand per gebruiker

Geavanceerd : $ 119 per maand per gebruiker

Supersonic: $ 1.500/maand (inclusief 20 gebruikers)

Beoordelingen en recensies van Copilot

G2 : 4,8/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (19 beoordelingen)

5. Clinked

Via Clinked

Clinked biedt een klantenportaal met samenwerkingstools om klantrelaties te verbeteren. Dankzij deze functies kunnen teams en klanten in realtime samenwerken. Het dashboard biedt een duidelijke weergave van lopende taken, zodat iedereen op de hoogte blijft.

De klantportaalsoftware van Clinked is ontworpen voor efficiënt documentbeheer en het delen van bestanden. Het klantportaal is veilig en de tools voor kennisbankbeheer bieden selfservice-opties aan uw klanten. Dankzij de functies van het ondersteuningsportaal kunnen klanten eenvoudig ondersteuningsverzoeken indienen wanneer de kennisbank niet voldoende is.

Het online portaal kan in uw eigen website worden geïntegreerd, waardoor u een professioneel imago uitstraalt en tegelijkertijd een garantie voor veiligheid biedt voor alle interacties ermee.

De beste functies van Clinked

Veilige samenwerking met klanten door het delen van documenten

Discussieforums en realtime chatten

White labeling voor aangepaste huisstijl

Taakbeheer en bijhouden van de voortgang

Mobiele app voor toegang onderweg

Limieten van Clinked

Beperkte integraties met tools van derden

De interface kan voor sommige gebruikers wat verouderd aanvoelen

Prijzen van Clinked

Lite : $ 119/maand

Standaard : $ 299/maand

Premium : $ 599/maand

Enterprise: Neem contact op met de verkoopafdeling voor prijzen

Beoordelingen en recensies

G2 : 4,6/5 (42 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 50 beoordelingen)

6. OneHub

Via OneHub

OneHub biedt een klantenportaal dat zich onderscheidt door zijn klantenportaalsoftware en samenwerkingstools. Het platform zorgt voor projecttransparantie dankzij het uitgebreide dashboard.

De samenwerkingstools maken interactieve discussies en feedback mogelijk. De clientportalen bieden veilige opslagruimte voor bestanden en het delen van bestanden.

Met het aanpasbare klantenportaal kunt u het portaal afstemmen op uw huisstijl en een meer samenhangende klantervaring creëren. Dankzij tools voor taakbeheer kunnen interne teams op één lijn blijven en efficiënt werken.

De beste functies van OneHub

Geavanceerde functies voor veiligheid, zoals toestemming op rollen en watermerken

Virtuele datarooms voor het veilige delen van documenten

Gebruiksvriendelijke interface voor eenvoudige navigatie

Aangepaste brandingopties voor een professionele uitstraling

Gedetailleerde toegang en activiteitentracking

Limieten van OneHub

Geavanceerde functies kunnen een steilere leercurve met zich meebrengen.

Sommige gebruikers vinden de prijzen hoger in vergelijking met vergelijkbare oplossingen.

Prijzen van OneHub

Standaard : $ 15/maand

Geavanceerd : $ 25/maand

Data Room : $375/maand

Unlimited: $ 575/maand

Beoordelingen en recensies van OneHub

G2 : 4,2/5 (45 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 33 beoordelingen)

7. Moxo

Via Moxo

Moxo is toonaangevende software voor klantenportalen, ontworpen om klantrelaties en bedrijfsvoering te verbeteren. Met de nadruk op procesefficiëntie biedt Moxo een klantenportaal waarmee bedrijven eenvoudig klantgegevens kunnen beheren en verzoeken van klanten kunnen afhandelen. Dit gebeurt door uitgebreide ondersteuning voor geautomatiseerde werkstroomprocessen.

Dankzij de geïntegreerde tools voor taakbeheer kunnen interne gebruikers hun werk effectief bijhouden en met elkaar samenwerken. Klantenserviceteams kunnen eenvoudig vragen van klanten volgen en het antwoordproces monitoren.

Het platform biedt ook een ondersteuningsportaal waarmee bedrijven eersteklas service kunnen bieden. Door het te koppelen aan uw eigen domeinintegratie kunt u klanten toegang bieden via uw bedrijfswebsite, waardoor u hen een professionele klantportaalervaring biedt.

De beste functies van Moxo

Communicatiehub voor klanten met documentuitwisseling

Geautomatiseerde afsprakenplanning

Veilige berichtenuitwisseling voor snelle communicatie

Integratie met kalender-apps

Taaklijsten en herinneringen voor productiviteit

Limieten van Moxo

Beperkt wat betreft uitgebreid projectmanagement

Sommige gebruikers geven misschien de voorkeur aan meer aangepaste mogelijkheden

Prijzen van Moxo

Starter : $100 USD/maand

Business : $ 480 USD/maand

Geavanceerd: Neem contact op met de verkoopafdeling voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Moxo

G2 : 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,1/5 (16 beoordelingen)

8. MyDocSafe

Via MyDocSafe

MyDocSafe is klantportaalsoftware die veiligheid en efficiëntie vooropstelt. Het platform biedt een klantportaal dat eenvoudig aan uw behoeften kan worden aangepast. Dankzij de uitstekende onboarding van klanten, een van de belangrijkste functies, zullen uw klanten het ook gebruiksvriendelijk vinden.

De klantportaalsoftware biedt klanten veilige toegang tot alle benodigde documenten en gegevens. Hoewel het geen volwaardige helpdeskoplossing is zoals sommige andere opties, kunnen uw klantenserviceteams toch profiteren van een gecentraliseerde documentenopslagplaats om efficiënter op vragen van klanten te reageren.

De beste functies van MyDocSafe

Functie voor elektronische handtekeningen

Veilige opslagruimte en uitwisseling van documenten

Audittrails voor naleving

Werkstroomautomatisering voor documentverwerking

Integratie met boekhoud- en CRM-software

Limieten van MyDocSafe

De gebruikersinterface zou moderner kunnen zijn

Sommige gebruikers hebben wellicht tijd nodig om de geavanceerde functies te begrijpen

Prijzen van MyDocSafe

Starter : $ 20/maand

Small : $75/maand

Medium : $ 180/maand

Business : $ 533/maand

Groot : $ 2.499/maand

Enterprise: Neem contact op met de verkoopafdeling voor prijzen

Beoordelingen en recensies van MyDocSafe

G2 : 3,9/5 (15 beoordelingen)

Capterra: 4,0/5 (24 beoordelingen)

9. SuiteDash

Via SuiteDash

SuiteDash is een alles-in-één platform voor bedrijfsbeheer dat is ontworpen om bedrijfsprocessen te stroomlijnen en de samenwerking te verbeteren. Het biedt bedrijven een brede reeks tools om dit te realiseren, van een klantenportaal en functies voor projectmanagement tot facturering en e-mailmarketing.

Dankzij het aangepaste dashboard kunt u het platform afstemmen op de specifieke behoeften van uw bedrijf, waarbij de essentiële functies die u nodig hebt centraal staan in uw ervaring. Het is voor ondersteuningsteams eenvoudig om taken te beheren en vragen van klanten bij te houden met de inbegrepen functies voor taakbeheer.

De beste functies van SuiteDash

Klantportaal met tools voor projectmanagement

Integratie van facturering en betalingsverwerking

Communicatie met klanten en het delen van documenten

Aanpasbare dashboards voor klanten

Integratie met apps van derden

Limieten van SuiteDash

Beperkte integraties met externe partijen in vergelijking met andere platforms

Sommige gebruikers willen misschien meer geavanceerde rapportagefuncties

Prijzen van SuiteDash

Vanaf : $19/maand

Thrive : $ 49/maand

Pinnacle: $ 99/maand

Beoordelingen en recensies van SuiteDash

G2 : 4,8/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 500 beoordelingen)

10. SupportBee

Via SupportBee

SupportBee is een gebruiksvriendelijke helpdeskoplossing die uw bedrijf voorziet van een ticketsysteem voor klantenservice, waardoor het een behoorlijk uitgebreide oplossing voor klantenportalen is.

Ongeacht de grootte van uw bedrijf kan SupportBee u helpen om vragen van klanten snel en efficiënt te beantwoorden. Dankzij de intuïtieve interface kunnen teams met slechts een korte training supporttickets beheren, bestanden delen en samenwerken aan antwoorden.

De beste functies van SupportBee

Ticketbeheer voor klantenservice

Samenwerking en bijhouden via e-mail

Het aanmaken van een kennisbank en selfservice-opties

Integratie met andere tools voor klantenservice

Aanpasbare werkstroom voor verschillende teams

Limieten van SupportBee

Misschien niet zo geschikt voor complexe behoeften op het gebied van projectmanagement

Sommige gebruikers vinden de interface minder intuïtief

Prijzen van SupportBee

Startup : $ 13 per maand per gebruiker

Enterprise: $ 17 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van SupportBee

G2 : 4,1/5 (4 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (27 beoordelingen)

Ga vandaag nog aan de slag met een klantportaaloplossing

De tijd dat klantportalen louter opslagplaatsen voor documenten waren, is voorbij. Met het juiste klantportaal kunt u de manier waarop u met uw klanten communiceert radicaal veranderen.

U stroomlijnt de communicatie en werkt effectiever samen, ongeacht de grootte van uw bedrijf. ClickUp gaat verder dan traditioneel projectmanagement en transformeert in een robuuste klantportaaloplossing die is afgestemd op de specifieke behoeften van uw bedrijf.

Hiermee kunt u niet alleen het projectmanagement efficiënt uitvoeren, maar ook de interactie met klanten verbeteren. Met een uitgebreide bibliotheek aan sjablonen kunt u uw perfecte klantenportaal aangepast maken.

