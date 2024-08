Confluence Vs. Teams: Welke tool voor werksamenwerking is het beste?

Productiviteit is alles op het werk. Maar tussen e-mails, chats en vergaderingen door is het lastig om alles wat de werkplek van je vraagt in goede banen te leiden.

In plaats van je te verliezen in tijdrovende e-mails en spreadsheets, kun je beter kiezen voor slimme tools voor teamsamenwerking om meer te doen in minder tijd. Deze tools beheren de communicatie, werklast, strategieën en meer van uw team. ⚒️

Als je op zoek bent naar een samenwerkingstool, ben je waarschijnlijk al Atlassian Confluence en Microsoft Teams tegengekomen. Maar welke optie is de beste?

Geen zorgen, we hebben beide platforms onderzocht om je te helpen de beste optie te kiezen.

In deze gids vergelijken we Confluence met Teams, leggen we uit waar elke tool het beste presteert en delen we een niet-zo-geheime derde optie die Confluence en Teams uit het water blaast. 🤩

Wat is Confluence?

Via AtlassianAtlassian Confluence is wat je krijgt als je een projectsamenwerking tool met een kennisbeheerplatform.

Kennisbeheer werkt zoals intern wiki-software om al uw institutionele kennis uit de e-mail inboxen van uw team te persen en in gestructureerde documentatie te gieten.

Als Steve bijvoorbeeld al 25 jaar bij het bedrijf werkt en vertrekt, kun je in de problemen komen omdat hij zoveel weet. Je moet zijn kennis in Confluence krijgen. Het platform legt kennis vast en maakt het deelbaar zodat elk teamlid toegang heeft tot deze kennis. 🧠

Aan de samenwerkingskant brengt Confluence teams samen om samen te werken aan alles, waar dan ook. Laat opmerkingen achter, noem teamleden en werk zelfs mee in realtime.

Confluence functies

Het beste aan Atlassian Confluence is dat de functies geschikt zijn voor zowel teams in persoon als teams op afstand. Nadat we het platform hebben geprobeerd, denken we dat deze functies het meest aantrekkelijk zijn voor drukke professionals. 🙌

1. Kennisbeheer

Gesplitste informatie is niet bruikbaar voor acties. Confluence organiseert al je informatie op één plek. Het combineert projectplannen, statusupdates en informatieve context in één opslagplaats.

In plaats van tussen verschillende platforms te moeten schakelen op zoek naar SOP's en handleidingen, heb je alles binnen handbereik in Confluence.

Via Atlassian Confluence bevat een robuuste kennisbank . Dankzij de geavanceerde zoekfunctie en labels is het supergemakkelijk om de informatie te vinden die u nodig hebt.

Machtigingen is een functie die alleen beschikbaar is op premium abonnementen, maar hiermee kun je meerdere toegangsniveaus instellen om gevoelige informatie topgeheim te houden.

Als je een manager bent, bekijk dan de analyses van Confluence om de taken, werklast en kennisbankstatistieken van je team te bekijken. Als je de moeite hebt genomen om een SOP te maken, controleer dan je analyses om te zien of mensen het ook echt lezen.

De hiërarchie van de Confluence-inhoud maakt het ook gemakkelijk om de informatie in het systeem te begrijpen - er is geen training nodig. Dat gezegd hebbende, als je je ooit vast voelt zitten, schrijf je dan in voor Atlassian University.

Deze gratis bron is perfect voor zowel beheerders als gewone gebruikers. Het is een on-demand leerplatform dat je leert hoe je het meeste uit Confluence kunt halen.

Er zijn ook tal van ondersteuningsopties, variërend van communityforums tot een kennisbank en klantenondersteuning.

2. Integraties

Er zijn meer dan 3000 integraties beschikbaar op de Atlassian marketplace, waardoor het heel eenvoudig is om al je systemen te combineren in één dashboard.

Hier zijn een paar van onze favoriete Confluence-integraties:

Jira

Trello

Slack

Figma

Dropbox

Confluence-cloud

Google Drive

Op een leuke manier biedt Confluence ook een integratie voor Microsoft Teams.

3. Pagina's Confluence pagina's werken als Google Docs . Op een pagina creëert je team inhoud en

samen in realtime . Net als Google Documenten bevat Pages versiegeschiedenis en wijzigingen bijhouden, dus je kunt altijd teruggaan naar een vorige versie als je dat wilt.

Op Pages kun je typische tekstuele opmerkingen plaatsen, maar als je wat meer pit wilt, voeg je een paar leuke GIF's of emoji's toe. Je kunt je team ook taggen om hun aandacht te vestigen op bepaalde delen van de pagina. ✨

Moet je een vergadering plannen? Confluence integreert met teamagenda's zodat je ieders beschikbaarheid op één plek kunt zien. Het bevat geen native video messaging functionaliteit zoals de Microsoft Teams App, dus je zult nog steeds je video software moeten optuigen om te integreren met Confluence.

P.S. Confluence heeft ook mobiele apps voor iPhone en Android om onderweg samen te werken.

4. Whiteboards

Via Atlassian De whiteboardfunctie van Confluence maakt het perfect voor teams op afstand. Deze digitale versie van een whiteboard is perfect om te brainstormen en de goede ideeën van je team te visualiseren. 💡

Confluence whiteboards worden geleverd met virtuele sticky notes, net als je normale whiteboard, maar ze bevatten ook stempeilingen en timers. Gebruik de slimme links-functie om inhoud van andere pagina's of websites in te sluiten om meer context toe te voegen.

P.S. Als je software ontwikkelt, kun je Confluence whiteboards met een paar klikken converteren naar Jira.

5. Sjablonen

Wil je nog meer tijd besparen? Confluence wordt geleverd met een beperkt aantal paginasjablonen. Gebruik deze sjablonen voor strategische planning, communicatieplannen of zelfs druppelcampagnes per e-mail.

Deze sjablonen worden geleverd met tabellen, opmaak, afbeeldingen en zelfs code. Zie deze sjablonen als een handig startpunt en pas ze naar hartenlust aan.

Leden van de Confluence community dienen sjablonen in, dus het aantal sjablonen zal waarschijnlijk in de loop van de tijd toenemen - houd je ogen open voor meer! 👀

Confluence prijzen

**Gratis

Standaard: $5.75/maand voor één tot 100 gebruikers

$5.75/maand voor één tot 100 gebruikers Premium: $11/maand voor één tot 100 gebruikers

$11/maand voor één tot 100 gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Wat is Teams?

Via MicrosoftMicrosoft Teams is het samenwerkingsplatform van Microsoft dat zijn vleugels echt heeft verdiend tijdens de pandemie.

Teams is puur een online samenwerkingstool terwijl Confluence ook een kennisbankplatform is. Microsoft Teams is niet noodzakelijk zo rijk aan functies als Confluence, maar het is nog steeds een goede optie, vooral als je team veel vergaderingen heeft.

Met MS Teams kun je bestanden delen en bewerken in realtime. Werk samen met mensen binnen en buiten je bedrijf en maak gedeelde kanalen met verschillende projectteamleden.

Teams werkt volledig in de cloud, waardoor je overal bestanden kunt delen en kunt samenwerken. Toegangsbeheer is ingebouwd in het platform, dus je hebt volledige controle over wie wat ziet.

Het mooie aan Teams is dat je kunt samenwerken binnen een document, Teams-kanaal, vergadering of chat. Je pakt gewoon de link naar je document en plakt die waar je er maar aan wilt werken. Leuk, hè? 🤩

Teams-functies

Bij het vergelijken van Confluence vs. Teams is het belangrijk om te erkennen dat de twee platforms verschillende doelen hebben. De functies van Microsoft Teams zijn meer gericht op communicatie en samenwerking dan op kennisbeheer. Hier zijn onze favoriete Teams-functies.

1. Maak kennis met

In tegenstelling tot Confluence kun je binnen Teams teamvergaderingen houden voor wel 1000 deelnemers. Omdat het een Microsoft-product is, heb je de vrijheid om vergaderingen uit te breiden met andere Microsoft-tools, zoals PowerPoint Live of Microsoft Whiteboard.

Ben je het zat om notities te maken? Meet wordt geleverd met AI-gegenereerde vergadernotities. We zouden de nauwkeurigheid dubbelchecken, maar dit kan nog steeds veel tijd besparen.

Microsoft Teams komt ook met groepsgesprekken, doorverbinden en voicemail. Dit is ideaal als je voor je werk vaak moet chatten aan de telefoon, of als je niet wilt dat een chattende klant je persoonlijke telefoonnummer heeft. 📞

2. Chats

Chats in Microsoft Teams

Wil je iemands aandacht trekken? Start een chatthread, tag ze en Teams-meldingen zorgt voor de rest. Chats worden ook geleverd met één-klik vertalingen voor 35 talen, gesproken berichten en voorgestelde antwoorden.

We zijn ook dol op de Microsoft Loop-functie, waarmee je kunt samenwerken aan in realtime samenwerken in een groepschat. Dit is niet ideaal voor grote documenten. Maar het is geweldig als je iemand nodig hebt om snel een tabel te bekijken voordat je hem toevoegt aan een PowerPoint-presentatie. 📊

3. Integraties

Microsoft noemt zijn integraties "apps" Met deze apps kun je Teams aanpassen door functionaliteiten toe te voegen van andere oplossingen die je al gebruikt. Dit maakt het mogelijk om bijna al je workflows te automatiseren.

Wij raden Teams apps aan voor:

Figma

Trello

ClickUp

Zapier

Adobe Creative Cloud

Zendesk

Natuurlijk integreert Teams met andere Microsoft-producten. Als je al een Microsoft-fanaat bent, is deze optie logisch, puur vanwege de goede samenwerking tussen de producten van Microsoft.

P.S. Als je de voorkeur geeft aan Microsoft Teams, dan heeft het ook een app voor Confluence.

Teams prijzen

Microsoft Teams Essentials: $4/maand per gebruiker, jaarlijks betaald

$4/maand per gebruiker, jaarlijks betaald Microsoft 365 Business Basic: $6/maand per gebruiker, jaarlijks betaald

$6/maand per gebruiker, jaarlijks betaald Microsoft 365 Business Standard: $12,50/maand per gebruiker, jaarlijks betaald

Confluence Vs. Teams: Eigenschappen vergeleken

In de krachtmeting tussen Confluence vs. Teams, wie heerst er? 🏆

Zoals gewoonlijk hangt het "juiste" antwoord af van hoe je bedrijf werkt en waar je naar op zoek bent. Dit is hoe Confluence en Teams het tegen elkaar opnemen.

1. Samenwerking

Confluence en Teams zijn allebei samenwerkingsplatforms, maar ze faciliteren samenwerking op verschillende manieren.

Microsoft Loop is bijvoorbeeld een coole functie om kleine dingen aan je baas voor te leggen. Maar de whiteboards van Confluence zijn handig voor brainstormen op afstand.

Een groot verschil zijn de opties voor videovergaderen van Team. Dit brengt videovergaderen in je samenwerkingsplatform, wat Confluence niet zo direct of effectief biedt.

Als je meer een op tekst gebaseerd team op afstand bent, ga dan voor Confluence. Maar als je meer van video- of telefoongesprekken houdt, ga dan voor Teams.

Winnaar: Teams voor videogesprekken; Confluence voor tekstgebaseerde samenwerking

2. Sjablonen

Teams biedt enkele sjablonen, maar de variëteit is beperkt. Eigenlijk zijn het geen echte sjablonen. Het zijn meer "opgeslagen instellingen" die tijd besparen als je vaak groepen of teams maakt.

Confluence heeft daarentegen een groeiende bibliotheek van aanpasbare sjablonen. Als je sjablonen belangrijk vindt, is Confluence de betere keuze.

Winnaar: Confluence

3. Integraties

Zowel Confluence als Teams worden geleverd met honderden integraties. Dit komt echt neer op hoe je organisatie al is opgezet.

Als je door en door een Microsoft-bedrijf bent, is Teams logischer omdat het al goed werkt binnen het Microsoft-ecosysteem.

Maar als je veel Jira gebruikt, is Confluence een betere keuze omdat het integreert met Atlassian-producten.

Winnaar: Teams als je Microsoft gebruikt; Confluence als je Jira gebruikt

4. Kennisbeheer

Het grote verkoopargument van Confluence is dat het een gecombineerde kennismanagement- en samenwerkingstool is.

Microsoft Teams biedt dit niet. Je zou iets als Microsoft SharePoint moeten gebruiken om een kennisbank binnen de Microsoft productsuite te krijgen.

Als het belangrijk is dat je samenwerking en kennisbank op hetzelfde platform zitten, ga dan voor Confluence.

Winnaar: Confluence

Confluence vs. Microsoft Teams op Reddit

We zijn diep in Confluence vs. Teams gedoken om de meest overtuigende verschillen tussen deze platformen te vinden.

Volgens Reddit de wiki-functie van Teams is moeilijk te gebruiken voor het delen van kennis:

"Mijn afdeling maakte een stap voor stap 'how to' in de Wiki op Teams (duurde een paar weken om te maken) en we ontdekten dat de Wiki echt verschrikkelijk was. Er zaten bugs in, foto's die we geüpload hadden werden verwijderd, etc."

In een andere Reddit post vond een gebruiker van beide platforms dat Confluence de betere keuze was voor samenwerking:

"Ik heb beide gebruikt. Confluence is veel beter voor samenwerking."

Hoewel gebruikers duidelijk een voorkeur hebben voor Confluence, geven sommigen aan dat hun voorkeur er niet toe doet omdat "het beleid van het bedrijf is 'Alles moet in Teams'."

Het is moeilijk om het hogere management of de mensen in IT te overtuigen om verschillende platformen toe te staan. Als je een Microsoft-organisatie bent, moet je Teams gebruiken of je het nu leuk vindt of niet, vaak om licentie- of veiligheidsredenen. 🤷🏽

Vergelijk_ Confluence vs. SharePoint !

Maak kennis met ClickUp: Het beste alternatief voor Confluence en Teams

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

Confluence en Teams hebben zeker hun plaats. Maar er is één probleem: ze brengen niet taakbeheer op één centrale locatie.

Natuurlijk kunnen apps en integraties je daarbij helpen. Maar waarom iets in elkaar knutselen als je een systeem kunt hebben dat al alles bevat wat je nodig hebt om zaken te regelen?

ClickUp is 's werelds favoriete samenwerkingsoplossing die al uw werk op één plek samenbrengt. En de functionaliteit is zo goed dat professionals met een obsessie voor efficiëntie er een vreugdesprongetje van maken. 🤸

In realtime samenwerken, zonder gedoe ClickUp Documenten geeft je de mogelijkheid om inhoud, projectplannen en zelfs wiki's te maken om kennis te bewaren. (Confluence, wie?)

ClickUp Docs staat rijke opmaak en slash commando's om efficiënter te werken

Voeg inhoud toe, voeg tabellen toe en pas de opmaak van je Doc aan om opvallende, nuttige informatie te maken die samenwerking stimuleert.

Met alle ClickUp Documenten kunt u in realtime bewerken met uw team. Zet tekst of opmerkingen om in taken met één klik - dubbele invoer is hier niet nodig.

Chatten met uw team op één platform

Met ClickUp Chatweergave al uw updates, links en mededelingen gebeuren op één plaats. Toewijzen actie-items door mensen te taggen of video's, pagina's of spreadsheets in te sluiten om context aan chats toe te voegen. 👋

Deel eenvoudig updates, links, reacties en consolideer belangrijke gesprekken met de chatweergave in ClickUp

We houden ook van de uitgebreide bewerkingsfunctie voor het opmaken van chats. Voeg codeblokken, opsommingstekens en banners toe om uw berichten echt te laten opvallen.

Overbrug de kloof tussen brainstormen en doen ClickUp Whiteboards maken samenwerken op afstand een fluitje van een cent. Ze zijn zeer visueel en volledig aanpasbaar dankzij onze gigantische bibliotheek met Whiteboard-sjablonen. U kunt een van onze sjablonen stelen (dat vinden we niet erg) of zelf een sjabloon maken.

Effectiever samenwerken met klanten of interne teams met virtuele Whiteboards om innovatie te stimuleren Whiteboards gebruiken om met uw team te brainstormen, persoonlijk of op afstand. Zet ideeën om in taken en wijs ze met één klik toe aan je team. Dit is de beste manier om je grote plannen uitvoerbaar te maken met minder gedoe.

Combineer taken en documentbeheer met ClickUp

ClickUp is veel meer dan een samenwerkingstool. Het platform is evenveel projectmanagementsoftware, samenwerkingstool en opslagplaats voor sjablonen. Begin vandaag nog met het gratis Forever Plan!