Confluence vs. SharePoint: Welke samenwerkingstool is het beste?

Jongleren teamcommunicatie en samenwerking kan soms aanvoelen als draaiende borden. Die momenten waarop berichten verloren gaan in de vertaling of teamdoelen kunnen bijzonder frustrerend zijn.

Dit is waar online samenwerkingstools komen om de hoek kijken. Ze zijn ontworpen om de workflow van je team te stroomlijnen en iedereen op dezelfde pagina te houden, soms zelfs letterlijk (stel je voor dat jullie allemaal tegelijk dezelfde pagina moeten bewerken)! 👀

In de wereld van samenwerkingssoftware hebben Confluence en Microsoft SharePoint hun sporen verdiend als baanbrekers in de sector. Ze claimen allebei de beste te zijn, dus hoe maak je een keuze?

In deze review hebben we Confluence vs. SharePoint zorgvuldig geanalyseerd en hun functies naast elkaar gezet. En hier is de clou: Net wanneer je denkt dat je de beste optie voor je team hebt, introduceren we een alternatieve oplossing die de aas in je mouw kan zijn om de productiviteit te verhogen. 🙌

Wat is Confluence?

Via Samenloop Confluence is een centraal punt waar alle grote ideeën, projectdetails en essentiële documentatie van je team samenkomen, net als stromen die samenkomen in een rivier - vandaar de naam. 🌊

Maar Confluence is veel meer dan een statische opslagruimte, het is een interactieve en collaboratieve speeltuin waar ieders gedachten samenkomen. Het platform bevordert een cultuur van transparantie en collectieve kennis, en dient als de persoonlijke wiki van uw team .

De intuïtieve simpliciteit van het gebruik onderscheidt Confluence echt, waardoor het toegankelijk is voor teams van alle vaardigheids- en ervaringsniveaus.

Confluence functies

Van zijn bekwaamheid in het beheren van inhoud, slimme versiebeheer en eenvoudige aanpassing tot inclusieve samenwerkingstools - Confluence zorgt ervoor dat je team alle functies heeft die ze nodig hebben om effectief samen te werken. ⚒️

Laten we de functies eens uitpakken die het een van de belangrijkste spelers maakt op het gebied van teamsamenwerking.

1. Onbeperkte ruimtes, pagina's en gestructureerde paginaboomstructuur

Confluence biedt de vrijheid om zo veel ruimtes en pagina's aan te maken als je team nodig heeft, zodat je ideeën de ruimte hebben om te groeien en te evolueren. 🌳

En met de gestructureerde paginaboomorganisatie heeft alles zijn plaats, waardoor je inhoud gemakkelijk te navigeren en terug te vinden is. 🧭

Confluence biedt een interactieve omgeving waar iedereen tegelijkertijd kan bijdragen. Het ondersteunt real-time bewerken en becommentariëren om dynamische discussies en samenwerkingen aan te moedigen. En met het notificatiesysteem ben je altijd op de hoogte van updates of wijzigingen. 🆕

3. Pagina versiebeheer

Met Confluence's versiebeheer kun je met een gerust hart bewerken. Het houdt de geschiedenis van wijzigingen bij en stelt je in staat om verschillende versies te vergelijken of terug te gaan naar een vorige versie als dat nodig is.

4. Sjabloonbibliotheek

Ga snel en efficiënt aan de slag met de sjabloonbibliotheek van Confluence. Het zit vol met klare frameworks voor verschillende use cases, en je hebt ook de flexibiliteit om aangepaste sjablonen te maken voor meer specifieke behoeften.

5. Inspecteer machtigingen en externe samenwerking

Met Confluence is het beheren van toegang tot je content gestroomlijnd. Wijs eenvoudig machtigingen toe, wijzig ze en controleer ze, zodat de juiste mensen de juiste toegang hebben. De mogelijkheid om tot vijf gasten per betaalde gebruiker toe te laten betekent dat je je samenwerkingscirkel kunt uitbreiden tot buiten het directe team.

Confluence prijzen

Gratis tot 10 gebruikers

tot 10 gebruikers Standaard: $5.75/maand per gebruiker

$5.75/maand per gebruiker Premium: $11/maand per gebruiker

$11/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met het verkoopteam voor aangepaste prijzen

Wat is SharePoint?

Via: SharePoint SharePoint maakt deel uit van de Microsoft Office Suite en is ontworpen om je team samen te brengen en workflows te stroomlijnen. Het dient als een hub voor het centraliseren van al je projectinformatie, bestanden en updates, maar je team kan zich ook actief bezighouden met de opgeslagen inhoud.

Dankzij de hoge aanpasbaarheid kan SharePoint worden aangepast aan de unieke workflow en samenwerkingsstijl van je team. Je kunt ook aangepaste websites bouwen voor verschillende afdelingen of projecten, waardoor het gemakkelijker wordt om alles en iedereen op de hoogte te houden.

Kenmerken van SharePoint

SharePoint biedt een breed scala aan andere samenwerkingstools voor documentopslag en communicatie. We hebben de belangrijkste functies hieronder voor u op een rijtje gezet te beoordelen of SharePoint voldoet aan de vereisten van uw team .

1. Substantiële opslagruimte

SharePoint biedt een royale 1TB OneDrive-opslagruimte per gebruiker voor alle prijsplannen. Dat is genoeg voor het delen van bestanden, gegevens, nieuws en bronnen. Het is toegankelijk op pc's, Mac's en mobiele apparaten, waardoor het een praktisch hulpmiddel is voor teams die in verschillende omgevingen werken.

2. Coauteurschap in realtime

Zowel web- als desktopversies van andere Microsoft tools maken real-time co-authoring mogelijk. Dit betekent dat u en uw team tegelijkertijd aan hetzelfde Word- of PowerPoint-document kunnen werken, zelfs sommige nieuwere versies van Excel ondersteunen deze functie. Het document moet wel gedeeld worden via SharePoint door de auteur.

3. Intranetsites en portals

Met SharePoint kunt u aangepaste en onderhouden intranetsites . Ze zijn gemakkelijk toegankelijk en zien er goed uit op elk apparaat (dankzij de mobiele app van SharePoint). De informatie die op het intranet wordt gedeeld, kan bedrijfsevenementen, bronnen en gepersonaliseerde inhoud bevatten, zoals nieuwsupdates van uw vaak bezochte websites.

4. Contentbeheer en collectieve kennis

SharePoint's rijke mogelijkheden voor inhoudbeheer en krachtige zoekfuncties maken het vinden van informatie een fluitje van een cent. 🍃

Het platform is ontworpen om de kennisstroom binnen een organisatie te verbeteren en de snelheid te maximaliseren waarmee informatie wordt gedeeld en beslissingen worden genomen.

5. Gasten en machtigingen

SharePoint vergemakkelijkt veilige bestandsdeling zowel binnen als buiten uw organisatie. Met de machtigingsfunctie kunt u bepalen wie toegang heeft tot welke informatie, wat een extra beveiligingslaag biedt.

Prijzen SharePoint

SharePoint (Plan 1): $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker SharePoint (Plan 2): $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Office 365 E3: $23/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Confluence Vs. SharePoint: Eigenschappen vergeleken

Zowel Confluence als SharePoint zijn uitgebreide platforms die robuuste tools bieden voor teamsamenwerking en contentbeheer. Ze bieden realtime bewerkingsfuncties, wat naadloze interacties tussen teamleden en een vlottere creatie van inhoud mogelijk maakt.

Ze zorgen ook voor een veilige samenwerking door middel van geavanceerd rechtenbeheer, waardoor teams de toegang tot hun inhoud kunnen beheren.

Ze verschillen op het gebied van opslag, waarbij SharePoint eruit springt met zijn substantiële aanbod van 1TB OneDrive-opslag per gebruiker, zelfs in zijn basisprijsplan.

Laten we dus nog een laatste SharePoint vs. Confluence confrontatie houden, waarin we ze aan de hand van de drie essentiële criteria tegen elkaar uitspelen.

Integraties

Confluence en SharePoint hebben even indrukwekkende integratiemogelijkheden.

Confluence is gemaakt door Atlassian, dus het past netjes binnen het Atlassian ecosysteem. Als je team tools gebruikt zoals Jira voor projectbeheer of HipChat voor communicatie, dan koppelt Confluence met deze systemen om een gestroomlijnde werkomgeving te creëren. De interactie tussen deze platformen kan de uitwisseling van informatie vereenvoudigen en de productiviteit verhogen, hoewel er een steile leercurve is.

Op dezelfde manier werkt SharePoint hand in hand met de uitgebreide reeks tools van Microsoft 365. Als u OneDrive al gebruikt voor bestandsopslag, Outlook voor e-mail of Microsoft Teams voor samenwerking, dan past SharePoint precies in uw comfortzone.

Aanpassing

In de aanpassingshoek neemt SharePoint de trofee mee naar huis. 🏆

Het zit vol met verschillende aanpassingsopties en functies, met name de mogelijkheid om intranetsites te bouwen en geautomatiseerde workflows op te zetten. Dit maakt SharePoint het hulpmiddel bij uitstek voor grotere ondernemingen die een complexe, zeer aanpasbare samenwerkingsomgeving nodig hebben.

Hoewel Confluence een goede slag toedient met zijn aanpassingsopties, kan het gewoonweg niet tippen aan de uitgebreide mogelijkheden van SharePoint.

Gebruiksgemak

Op het gebied van gebruiksgemak is Confluence duidelijk de kampioen. 🏅

De gebruiksvriendelijke, intuïtieve interface, betrouwbare zoekfuncties en eenvoudige documentorganisatie hebben het veel liefde opgeleverd, vooral van kleine tot middelgrote bedrijven en diegenen onder ons die geen techneuten zijn.

SharePoint zit boordevol functies, maar heeft een steilere leercurve die een uitdaging kan zijn voor nieuwkomers. Maar voor degenen die al tot hun knieën in het Microsoft ecosysteem zitten, is het een beetje als het leren van een nieuw dialect van een taal die je al spreekt, waardoor de uitdaging met enige moeite te overwinnen is.

gerelateerd:

Welke is beter, Confluence of SharePoint?

Aangezien elk platform zijn sterke punten heeft, is het moeilijk om een duidelijke winnaar aan te wijzen in de Confluence vs. SharePoint wedstrijd! 🍪

Als je op zoek bent naar een geïntegreerde en naadloze content management en samenwerkingservaring, vooral als je al Jira of HipChat gebruikt, dan zou Confluence je keuze kunnen zijn. Het doet prijzenswaardig werk in het faciliteren van real-time samenwerking en effectieve organisatie van inhoud.

Aan de andere kant biedt SharePoint een indrukwekkende veelzijdigheid. Het gaat verder dan contentbeheer en biedt substantiële opslag, zelfs op basispakketten, wat een game changer kan zijn. Plus, als je team al Microsoft 365 tools gebruikt, kan SharePoint aanvoelen als een natuurlijke uitbreiding van je werkruimte.

In essentie hangt het oplossen van het Dilemma SharePoint vs. Confluence grotendeels af van de specifieke behoeften van je team, het bestaande software-ecosysteem en wat je het meest waardeert in een samenwerkingstool.

In plaats van een definitief antwoord te zoeken, is het beter om te kijken waar elk platform in uitblinkt en dat af te stemmen op de behoeften en werkstijl van je team. Op die manier kun je de perfecte tool voor je team vinden en er het beste uit halen!

Maak kennis met ClickUp: Het beste alternatief voor Confluence en SharePoint ClickUp is een uitstekende keuze voor teams die op zoek zijn naar een complete projectmanagementoplossing. Omdat het expliciet is ontworpen om de teamproductiviteit te verhogen, is het een uitstekend alternatief voor SharePoint en Confluence.

De hoeksteen van ClickUp's aantrekkingskracht ligt in zijn uitgebreide aanpassingsopties. Of je nu begint met een kant-en-klaar sjabloon of je werkruimte helemaal opnieuw creëert, met ClickUp kun je je projectmanagementspeelplaats aanpassen aan je specifieke behoeften.

Het biedt meer dan 15 verschillende weergaven, waaronder lijst, Kanban-bord en Gantt-diagram, waardoor het mogelijk is om uw werklast te visualiseren op de manier die voor u het beste werkt.

Ontdek de meer dan 15 weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

Maar ClickUp stopt niet bij visualisatie. De prioriteringsfuncties voor taken, zoals aangepaste statussen, tags, labels en sprintpunten, bieden u een reeks hulpmiddelen om uw werklast efficiënt te beheren.

U kunt zelfs uw workflow stroomlijnen met aangepaste automatiseringen .

Gebruik kant-en-klare automatiseringsrecepten of pas ze aan op basis van uw behoeften

Bij ClickUp draait alles om samenwerking. Het platform integreert met meer dan 1.000 tools waardoor teams al hun werk op één plek kunnen doen. De intuïtieve gebruikersinterface, uitgerust met online en offline modi, maakt het gemakkelijk om asynchroon samen te werken zodat teams altijd op de hoogte en op één lijn zitten, waar ze ook zijn.

ClickUp gaat verder dan projectbeheer met functies zoals ClickUp Docs voor kennisbeheer, ClickUp Whiteboards voor complexe workflows en ClickUp AI voor het automatiseren van schrijfactiviteiten om uw werk efficiënter gedaan te krijgen. Laten we ze in meer detail bekijken.

ClickUp Docs voor gezamenlijk bewerken en meer

Als je Confluence vs. SharePoint overweegt voor documentatie omdat je team een gecentraliseerd kennisbank vindt u de ClickUp Documenten functie bijzonder handig.

De essentie ervan is de mogelijkheid om documenten te maken en te beheren rechtstreeks in uw ClickUp werkruimte. Dit betekent dat al uw notities, rapporten, richtlijnen en onbeperkte wikipagina's nu op één plaats zijn, toegankelijk wanneer u ze nodig hebt.

ClickUp Docs maakt rijke opmaak en Slash commando's om efficiënter te werken

Uw inhoud structureren is een koud kunstje in ClickUp Docs. U kunt gemakkelijk pagina's in elkaar nesten en wat flair toevoegen met omslagafbeeldingen en aangepaste pictogrammen. Tegelijkertijd kunt u met de zoekfunctie in een oogwenk de exacte inhoud vinden die u nodig hebt in een document. 🔍

Laten we het nu hebben over samenwerking. ClickUp Docs ondersteunt gezamenlijk bewerken en biedt uitgebreide commentaarfuncties, waardoor feedback en discussies in realtime mogelijk zijn. Je kunt zelfs specifieke documenten taggen om ze gemakkelijk te filteren, dus je weg vinden door een zee van inhoud zal nooit een probleem zijn. 🏷️

Gebruik ClickUp Docs om moeiteloos en zonder overlappingen samen te werken

Voor momenten waarop u een momentopname wilt van het verloop van een document, is de functie geschiedenis handig. U kunt eerdere versies bekijken en zien welke wijzigingen er zijn aangebracht en door wie. Bovendien kun je eigendomsrollen en rollen voor medewerkers toewijzen, waardoor je documentatieproces duidelijker wordt.

Breng ideeën tot leven met ClickUp Whiteboards ClickUp's Whiteboards functie brengt uw hele team, inclusief klanten en belanghebbenden, op dezelfde pagina. Deze tool is ontworpen om projectmanagement naar een hoger niveau te tillen, of u het nu gebruikt voor

softwareontwikkeling of creatieve brainstormsessies. 💡

Gebruik ClickUp Whiteboards om softwareontwikkelingsteams een oneindig canvas te geven om op te werken

Het hart van de Whiteboards-functie is de mogelijkheid om mindmaps, stappenplannen en workflows te maken met realtime bijdragen van uw team, waardoor overlappingen en verwarring worden voorkomen. Dit garandeert vrijwel probleemloze en efficiënte projectvergaderingen, waar je eenvoudigweg een URL voor het Whiteboard kunt delen en discussies, brainstormsessies of projectgoedkeuringen kunt stroomlijnen.

ClickUp Whiteboards kan nadeloos uw ideeën omzetten in uitvoerbare taken. Zet vormen, objecten en tekst op het Whiteboard om in opdrachten, zodat u probleemloos van idee naar actie overgaat.

Gebruik ClickUp Whiteboards om taken toe te wijzen, gebruikers te labelen en alles wat nodig is om uw volgende project te starten

Een ander waardevol aspect van ClickUp Whiteboards is dat ze vaak zijn opgenomen in de klare sjablonen van het platform. Kant-en-klare diagrammen, grafieken en frameworks helpen bij het opstarten van uw projecten door structuur aan te brengen en tijd te besparen in de planningsfase.

De sjablonen zijn in hoge mate aanpasbaar en geschikt voor verschillende use cases, waardoor ze geschikt zijn voor iedereen, ongeacht hun ervaring of comfortniveau met whiteboards in het algemeen.

Besteed minder tijd aan schrijven en meer tijd aan innoveren met ClickUp AI

De ClickUp AI functie helpt ongekende productiviteitsniveaus te ontgrendelen. De krachten van deze functie komen het duidelijkst tot uiting in het transformeren van uw schrijven. ✍️

U kunt elke tekst in ClickUp markeren, of het nu in een document, commentaar of taakbeschrijving is, en de AI-werkbalk de tekst laten verbeteren door hem langer, korter, beter of eenvoudiger te maken.

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw tekst, e-mailreacties en meer op te poetsen

De AI-functie helpt ook bij het opstellen van tekst of tekst voor elk onderwerp, waardoor u aanzienlijk minder tijd kwijt bent aan het opstellen van een e-mail of het schetsen van een blogbericht. Het is ontworpen om administratieve taken te elimineren door documenten samen te vatten of actie-items te genereren, waardoor je direct een overzicht hebt en efficiënt de volgende stappen kunt bepalen.

Lange teksten samenvatten met ClickUp AI

Bovendien kunt u met de AI-functie gesprekken inhalen, actiepunten genereren, spelling en grammatica controleren en zelfs talen vertalen, allemaal binnen het ClickUp-platform. Deze functionaliteiten verhogen niet alleen uw productiviteit, maar maken van ClickUp ook een tool die zich kan aanpassen aan de uiteenlopende behoeften van uw team en de wereldwijde aanwezigheid. 🌏

ClickUp Wiki-sjabloon

Maak een gecentraliseerde, eenvoudig te navigeren informatiehub voor uw organisatie met ClickUp Wiki Template ClickUp's wikisjabloon is een uitstekend hulpmiddel om uw team te helpen naadloos belangrijke informatie te verzamelen, organiseren en delen. Dankzij de flexibiliteit van de sjabloon kunt u deze aanpassen aan de huisstijl van uw bedrijf en tegelijkertijd sneller nieuwe inhoud creëren. Dit zorgt ervoor dat iedereen in het team gemakkelijk toegang heeft tot de kennisbank en effectief kan bijdragen.

De sjabloon bevat verschillende aangepaste elementen zoals statussen, velden en weergaven die helpen om je Wiki-pagina's soepel te beheren. Daarnaast biedt het functies zoals reacties op opmerkingen, samen bewerken en AI om het volgen van Wiki's te verbeteren.

Door andere ClickUp functies te integreren, zoals Whiteboards voor brainstormsessies en Docs voor het opstellen van inhoud, brengt de sjabloon uw workflow in overdrive!

Beginnen met ClickUp's Wikisjabloon is eenvoudig. Nadat u zich hebt aangemeld en de sjabloon aan uw werkruimte hebt toegevoegd, kunt u uw teamleden uitnodigen om samen te werken.

Dankzij de uitgebreide functionaliteiten kunt u alle informatie op één plek opslaan, taken toewijzen, samenwerken met belanghebbenden en taken effectief controleren. Het resultaat is dat het Wiki-sjabloon een hulpmiddel van onschatbare waarde wordt voor kennisbeheer en samenwerking in je organisatie.

Begin vandaag met ClickUp

Als u ClickUp binnenstapt, zult u merken dat het meer is dan alleen een tool voor documentbeheer of brainstorming. Het is uw één-stop-shop voor alles wat met werk te maken heeft, van projectbeheer tot teamsamenwerking en nog veel meer.

ClickUp kan gemakkelijk concurreren met zowel Sharepoint als Confluence op hun eigen terrein. Toch is het met zijn ongelooflijk brede scala aan functies en toepassingen een klasse apart als het gaat om het stimuleren van productiviteit en organisatie. Meld u aan voor ClickUp's gratis plan voor altijd om het eens te proberen en het verschil te ervaren.