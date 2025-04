Beste 10 software voor productieplanning in 2025 (Free & Paid)

Trek je je haren uit je hoofd als je probeert uw productieprocessen te plannen ? Zo ja, dan bent u niet de enige. Productieplanning kan een uitdaging zijn, vooral in het huidige snelle en competitieve zakelijke landschap.

Gelukkig kan software voor productieplanning uw leven gemakkelijker maken. De juiste software voor productieplanning kan uw activiteiten verbeteren, de productiviteit verhogen en het volgende maximaliseren gebruik van middelen .

We zijn hier om de 10 beste software-opties voor productieplanning onder de aandacht te brengen. We geven een overzicht van de sterke en zwakke punten van elke optie, terwijl we ook ingaan op de prijsopties en beoordelingen.

Aan het einde van dit artikel zou je een veel beter idee moeten hebben van welke software je moet gebruiken om je productieplanningsprocessen te vernieuwen!

Wat moet je zoeken in software voor productieplanning?

Bij het zoeken naar de ideale software voor productieplanning zijn er veel belangrijke factoren om rekening mee te houden.

Ten eerste moet u kijken naar de functionaliteit. Zoek naar software die uitgebreide functies biedt, zoals real-time planning, capaciteitsplanning, toewijzing van middelen en de mogelijkheid om complexe problemen aan te pakken resourcebeperkingen . 🛠️

Schaalbaarheid is een ander belangrijk aspect. U wilt software die kan meegroeien met uw bedrijf. Integratiemogelijkheden met andere systemen zoals enterprise resource planning (ERP) of customer relationship management (CRM) zijn een must.

Vergeet de gebruiksvriendelijkheid niet! Als de software een volledige maand training vereist, is het waarschijnlijk niet de juiste - je hebt werk te doen! Kijk ook naar de rapportage- en analysemogelijkheden van de software. Dit kan je geheime wapen zijn om de productie-efficiëntie te optimaliseren. 🙌

Tot slot wil je nadenken over factoren zoals klantenondersteuning en prijsmodellen om er zeker van te zijn dat de softwareoplossing voldoet aan jouw unieke behoeften voor jouw productieschema.

De 10 beste productiesoftware voor gebruik in 2024

Nu je beter weet waar je naar moet zoeken in productieplanningsoftware planningssoftware laten we de 10 beste opties eens nader bekijken.

1. ClickUp

Beheer al uw tijdlijnen en productiestappen op één plaats met ClickUp Lijstweergave

Als u het moe bent om te worstelen met de complexiteit van het beheren van productieschema's, dan is ClickUp uw ultieme oplossing. ClickUp is een eersteklas software voor productieplanning die ontworpen is om uw workflow te revolutioneren. Ons alles-in-één platform combineert naadloos de functionaliteiten van een persoonlijke assistent, projectmanager en tijdregistratie, allemaal netjes verpakt in één handige interface. 🤩

ClickUp stelt u in staat om afscheid te nemen van productieplanningsmislukkingen en weer controle te krijgen over uw productieprocessen. Onze gebruiksvriendelijke interface vereenvoudigt het maken en beheren van planningen, zodat u met weinig moeite taken kunt toewijzen, deadlines kunt instellen en de voortgang kunt controleren. Zelfs voor minder technologisch onderlegden is het een koud kunstje om door de uitgebreide functies van ClickUp te navigeren en ze te gebruiken.

Ons platform heeft ook een reeks geavanceerde functies zoals ClickUp Gantt-weergave beheer van resources en samenwerking in realtime. Visualiseer uw productietijdlijn met gemak, de toewijzing van middelen optimaliseren en naadloos teamwerk bevorderen binnen één uniform platform. Zeg vaarwel tegen logge spreadsheets en omarm de gestroomlijnde efficiëntie van ClickUp.

ClickUp beste functies

Gebruik productroadmapsjablonen en drag-and-drop functies om uw volledige productieproces te plannen

Integreer gegevens van externe platforms voor tijdregistratie, resourcebeheer en communicatie

Volg grondstoffen ende inkoop van andere materialen, zodat u goed kunt plannen voor komende productieorders

Gantt-diagrammen agile, Kanban en ClickUp Kalenderweergave worden ondersteund, zodat u de aanpak kunt kiezen die het beste bij uw productieactiviteiten past 🗓️

Taken toevoegen en herinneringen maken vanaf de productielijn via mobiele apps, beschikbaar voor zowel iOS als Android 📲

ClickUp beperkingen

Afhankelijk van de CRM's waaruit u batchbestanden en leads importeert, kan sommige opmaak veranderen wanneer u gegevens in ClickUp invoert

Er zijn veel aanpasbare functies beschikbaar op ClickUp, waardoor het product overweldigend kan zijn voor degenen die niet bekend zijn met software voor productieplanning

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Zakelijk: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.200+ beoordelingen)

4.7/5 (8.200+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. MasterControl

via MasterControl Een van de sterke punten van MasterControl is de mogelijkheid om planningsprocessen te automatiseren waardoor er minder tijd en moeite nodig is voor handmatige planning. De software voor productieplanning maakt gebruik van geavanceerde algoritmen en optimalisatietechnieken om optimale productieschema's te genereren, waardoor de stilstandtijd tot een minimum wordt beperkt en de productiviteit wordt gemaximaliseerd.

De software ondersteunt ook integratie met andere systemen zoals ERP-software (Enterprise Resource Planning) en MES-systemen (Manufacturing Execution Systems), waardoor naadloze gegevensuitwisseling en synchronisatie binnen het hele productie-ecosysteem mogelijk is.

Met zijn robuuste rapportage- en analysemogelijkheden stelt MasterControl u in staat om belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) te volgen en gebieden te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn procesoptimalisatie .

MasterControl beste eigenschappen

Trainingstaken worden uitgegeven wanneer een gebruiker een corrigerende actie invoert, wat helpt de efficiëntie te maximaliseren door de werkvloer veilig te houden

Automatiseren en beheren van documenten over kwaliteitsgebeurtenissen, productontwerpen en kritieke naleving

Alle processen voor kwaliteitsbeheer van leveranciers met elkaar verbinden, inclusief verzoeken om corrigerende maatregelen voor leveranciers (SCAR's), corrigerende en preventieve maatregelen (CAPA's), afwijkingen en auditbeheer

MasterControl beperkingen

De software is mogelijk het meest geschikt voor mensen in de biowetenschappelijke of medische sector 💉

Gebruikers meldden dat veel functies niet beschikbaar waren zonder een volledige licentie

MasterControl prijzen

Neem contact op met verkoop voor prijzen op maat

MasterControl beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (140+ beoordelingen)

4.4/5 (140+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (230+ beoordelingen)

3. Odoo

via Odoo Odoo is een veelzijdige en functierijke software voor productieplanning die een uitgebreide set tools biedt om productieactiviteiten effectief te beheren. Dankzij het modulaire ontwerp en de aanpasbaarheid van Odoo kunnen bedrijven de software aanpassen aan hun specifieke productiebehoeften.

Gebruikers kunnen eenvoudig de voortgang van elke taak bijhouden, de beschikbaarheid van middelen controleren en knelpunten of vertragingen in het productieschema identificeren. De samenwerkingsfuncties van Odoo stimuleren ook de communicatie en coördinatie tussen teamleden. Meer afstemming en inzicht in het productieproces en de planning is altijd een voordeel. 💯

Odoo beste functies

Eenvoudig productieschema's maken en volgen met drag-and-drop functionaliteit

De mogelijkheid om werkorders te definiëren, resources toe te wijzen en in te stellenprioriteiten verbetert het beheer van middelen De software voor productieprocessen maakt de integratie van MRP-functionaliteiten (Material Requirement Planning) mogelijk, waardoor voorraadbeheer en inkoopprocessen naadloos op elkaar aansluiten



Odoo beperkingen

Functies kunnen worden uitgerold voordat ze volledig zijn gedebugged, wat gevolgen heeft voor de gebruikerservaring

Sommige gebruikers gaven aan dat ze wensten dat de prestatie KPI's zouden worden verbeterd

Odoo prijzen

Eén App : Gratis

: Gratis Standaard: $31,10/maand per gebruiker

$31,10/maand per gebruiker Aangepast: $46.80/maand per gebruiker

Odoo beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (220+ beoordelingen)

4.2/5 (220+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (700+ beoordelingen)

4. NetSuite

via NetSuite NetSuite is een uitgebreide cloudgebaseerde software voor bedrijfsbeheer die krachtige mogelijkheden voor productieplanning biedt. Met zijn geïntegreerde suite van applicaties biedt NetSuite een holistische oplossing voor het beheren van productieactiviteiten .

Met de software kunnen gebruikers gedetailleerde productieschema's maken en bijhouden terwijl ze rekening houden met variabelen zoals de beschikbaarheid van resources, doorlooptijden en orderprioriteiten. De drag-and-drop interface van NetSuite maakt het eenvoudig om schema's aan te passen, resources toe te wijzen en de voortgang van elke taak in real-time te volgen.

U kunt ook profiteren van NetSuite als u op zoek bent naar waardevolle inzichten in uw productieprestaties. De robuuste rapportage- en analysemogelijkheden van het platform kunnen u helpen om datagestuurde beslissingen te nemen.

NetSuite beste functies

Naast functies voor productieschema's biedt de software ook voorraadbeheer, beheer van de toeleveringsketen en financiële functiesrapportagetools voor productieplanning

Dankzij ingebouwde analyses kunnen gebruikers hun productie-, e-commerce-, CRM- en ERP-oplossingen integreren

Real-time zichtbaarheid van voorraden stelt gebruikers in staat om inkoopprocessen te beheren terwijl ze zich concentreren op de routing die nodig is voor grondstoffen

NetSuite beperkingen

Er zijn aanwijzingen dat de klantenservice van NetSuite beperkt is

De complexiteit van NetSuite's aanpassingen kan het product moeilijker te gebruiken maken

NetSuite prijzen

Neem contact op met verkoop voor aangepaste prijzen

NetSuite beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (2.500+ beoordelingen)

4/5 (2.500+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1.300+ beoordelingen)

5. MRPeasy

via MRPeasy MRPeasy is een software voor productieplanning die een reeks functies biedt die speciaal zijn ontworpen voor kleine en middelgrote productiebedrijven. Met MRPeasy kunt u productieorders plannen en inplannen terwijl u rekening houdt met zaken als de beschikbaarheid van resources, doorlooptijden en orderprioriteiten. Gebruikers kunnen eenvoudig de voortgang van elke taak bijhouden. Er is geen beter gevoel dan te weten dat uw productieorders op tijd worden uitgevoerd!

MRPeasy biedt ook inzicht in de voorraadniveaus, waardoor stockouts of te grote voorraden worden voorkomen - geen kale of overvolle schappen meer! Daarnaast biedt het platform productie planningstools zodat je zowel je uitrusting als je personeel zo efficiënt mogelijk kunt inzetten.

MRPeasy beste functies

Deze software is een one-stop-shop oplossing voor productieplanning en verbetert de productieactiviteiten door productieplanning te combineren met voorraadbeheer, inkoop en klantbeheer

Dankzij de gebruikersvriendelijke interface en intuïtieve navigatie kunnen gebruikers van kleine tot middelgrote productiebedrijven eenvoudig productieschema's maken en beheren

Verbeter de efficiëntie en het gebruik van apparatuur met realtime rapportagemogelijkheden

MRPeasy beperkingen

Gebruikers die afhankelijk zijn van grondstoffen gaven aan dat het platform niet uitgebreid genoeg was om aan hun behoeften te voldoen

Kostensystemen nog niet geïntegreerd

Prijzen MRPeasy

Starter: $49/maand

$49/maand Professional: $69/maand per gebruiker

$69/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker

$99/maand per gebruiker Unlimited: $149/maand per gebruiker

MRPeasy beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (15+ beoordelingen)

4.2/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (75+ beoordelingen)

6. Visuele planning

via Visuele planning Met de intuïtieve en visuele interface van Visual Planning kunnen gebruikers eenvoudig productieschema's maken en organiseren. Gebruikers kunnen eenvoudig taken slepen en neerzetten, tijdlijnen aanpassen en afhankelijkheden instellen om een soepele productiestroom te garanderen. Visual Planning biedt ook realtime updates en meldingen, zodat gebruikers op de hoogte blijven van de voortgang van elke taak.

Een van de sterke punten van Visual Planning is de flexibiliteit en de aanpassingsmogelijkheden. Visual Planning ondersteunt integratie met andere systemen, zoals ERP-systemen of productiecontrolesystemen. Integraties kunnen uw leven eenvoudiger maken, omdat uw hele productie-ecosysteem op elkaar is afgestemd.

Dankzij geavanceerde rapportage en analyses kunt u de productieprestaties bestuderen, belangrijke statistieken bijhouden en verbeterpunten identificeren. 👀

Visual Planning beste functies

Met een aanpasbare planningsoplossing kunnen gebruikers processen aanpassen aan hun specifieke productiebehoeften. Gebruikers kunnen hun eigen regels, workflows en beperkingen definiëren, zodat de productieplanning overeenkomt met hun unieke eisen

Gebruik grafische weergaven om productiemiddelen, taken en tijdlijnen eenvoudig bij te houden ⏲️

Dankzij cloud-gebaseerde software kunnen gebruikers het planningssysteem overal mee naartoe nemen

De beperkingen van Visual Planning

Gebruikers zeiden dat het platform verouderd leek

De software lijkt online niet zo uitgebreid gebruikt of beoordeeld te worden als sommige andere opties op onze lijst

Prijzen van Visual Planning

VP Desk: $55/maand per gebruiker

$55/maand per gebruiker VP Portal: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker VP Go: $15/maand per gebruiker

Visual Planning beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5 (4 beoordelingen)

3.8/5 (4 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

7. Schedlyzer

via Schedlyzer Met zijn geavanceerde algoritmen en optimalisatietechnieken maakt Schedlyzer het beheer van productieprocessen veel efficiënter. De software houdt rekening met factoren zoals beschikbaarheid van middelen, productiecapaciteit, orderprioriteiten en beperkingen om wow-waardige productieschema's te genereren.

We zijn dol op de simulatiemogelijkheden van Schedlyzer, waarmee je de impact van verschillende scenario's kunt evalueren en betere beslissingen voor de productieplanning kunt nemen.

Beste functies van Schedlyzer

Schedlyzer blinkt uit als het gaat om het integreren van andere systemen en gegevensbronnen, zoalsERP-softwaremES en real-time productiegegevens

Planners kunnen KPI's volgen, knelpunten identificeren en productiegegevens analyseren met uitgebreide rapportage

Machine learning en voorspellende analyses om de vraag te voorspellen en schema's automatisch aan te passen aan veranderende eisen van klanten

Beperkingen van Schedlyzer

Schedlyzer biedt geen live simulaties. In plaats daarvan zijn de planningprognoses en -rapportage statisch

Sommige gebruikers zeiden dat de rapportagedashboards niet duidelijk of beknopt waren in vergelijking met andere tools voor productieplanning

Prijzen van Schedlyzer

Gratis proefversie

Neem contact op met verkoop voor prijzen

Schedlyzer beoordelingen en recensies

G2: n.v.t

n.v.t Capterra: 4.4/5 (15+ beoordelingen)

8. Optessa

via Optessa Als u worstelt met het oplossen van complexe plannings- en optimalisatieproblemen, is Optessa misschien iets voor u. Wij zijn grote fans van Optessa's vermogen om moeilijke planningsdilemma's op te lossen.

Het platform biedt een flexibele en gebruiksvriendelijke interface waarmee u planningen kunt visualiseren en aanpassen, resources kunt toewijzen en beperkingen kunt instellen. Optessa geeft het hele team ook realtime updates en meldingen.

Optessa beste eigenschappen

De software blinkt uit in het beheren van grootschalige productieomgevingen met meerdere resources, ingewikkelde workflows en complexe afhankelijkheden

Optessa biedt geavanceerde what-if-analyse en scenarioplanning, zodat gebruikers planningsscenario's kunnen simuleren en hun impact kunnen evalueren

Met behulp van algoritmen kunnen gebruikers rekening houden met meerdere factoren, zoals beperkingen van middelen, productiecapaciteiten, orderprioriteiten en sequentieregels

Optessa beperkingen

Gebruikers zeiden dat de verbinding met het platform regelmatig wegviel

Er is geen mobiele app voor iOS of Android

Optessa prijzen

Neem contact op met verkoop voor prijzen

Optessa beoordelingen en recensies

G2: 3.5/5 (1 beoordeling)

3.5/5 (1 beoordeling) Capterra: 4.5/5 (4 beoordelingen)

9. Katana MRP

via Katana MRP Kleine en middelgrote fabrikanten, uw tijd is gekomen: Katana MRP is software voor productieplanning die speciaal voor u is ontworpen. Met zijn gebruiksvriendelijke interface en intuïtieve workflow vereenvoudigt Katana MRP het productieplanningsproces en stroomlijnt het de productieactiviteiten. De software biedt real-time inzicht in productieorders, zodat u moeiteloos planningen kunt maken en aanpassen.

Gebruikers kunnen eenvoudig de voortgang van elke taak volgen, voorraadniveaus controleren en weloverwogen beslissingen nemen om tijdige levering en efficiënt gebruik van middelen te garanderen.

Katana MRP beste eigenschappen

Volg de beschikbaarheid van grondstoffen en voorkom stockouts of te grote voorraden

Gebruikers kunnen hun productieschema's beheren in combinatie met voorraadniveaus en inkooporderaanvragen via een centrale hub

Slepen-en-neerzetten-functionaliteit maakt het eenvoudig om productieplanningen te coördineren en over te brengen

Katana MRP beperkingen

Shopify integreert op productniveau maar niet op materiaalniveau

Gebruikers gaven aan dat het platform vertragingstijden kende

Katana MRP prijzen

Essentieel: $99/maand

$99/maand Geavanceerd: $299/maand

$299/maand Professioneel: $599/maand

$599/maand Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Katana MRP beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (35+ beoordelingen)

4.4/5 (35+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (145+ beoordelingen)

10. InkSoft

via InkSoft InkSoft is een gespecialiseerde software voor productieplanning die is ontworpen voor de grafische en kledingindustrie. Met zijn branchespecifieke functies en intuïtieve interface stroomlijnt InkSoft het productieplanningsproces voor alles wat met custom printing en kledingdecoratie te maken heeft. 👕

Met de software kunnen gebruikers productieschema's maken en beheren, rekening houdend met factoren zoals orderspecificaties, printmethodes, productiecapaciteit en leveringstermijnen. InkSoft biedt een visueel dashboard dat een duidelijk overzicht geeft van de productieworkflow, zodat gebruikers eenvoudig de voortgang van elke order kunnen volgen, resources kunnen toewijzen en een efficiënte flow kunnen garanderen.

InkSoft beste functies

InkSoft integreert naadloos met andere functies zoals online winkels, CRM-systemen en ontwerpsoftware

Houd gebruikers op de hoogte met realtime meldingen over orderupdates, wijzigingen of andere potentiële problemen die van invloed kunnen zijn op het productieschema

Met rapportagefuncties en analyses kunt u de productieprestaties analyseren, belangrijke statistieken bijhouden en gegevensgestuurde beslissingen nemen om de productieplanning en de toewijzing van middelen te optimaliseren

InkSoft beperkingen

Gebruikers hebben geen toegang tot hun eigen marketinggegevens

Er zijn beperkte mogelijkheden om het platform aan te passen

InkSoft prijzen

InkSoft: $299/maand voor vijf gebruikers

$299/maand voor vijf gebruikers InkSoft Unlimited: $399/maand voor onbeperkte gebruikers

InkSoft beoordelingen en recensies

G2: 2.7/5 (5+ beoordelingen)

2.7/5 (5+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (10+ beoordelingen)

Verhoog uw winst met de beste software voor productieplanning

Software voor productieplanning kan een enorme impact hebben op uw bedrijf. Met de juiste software kunt u de planning stroomlijnen, middelen optimaliseren, de kans vergroten dat u deadlines van projecten haalt en de winstgevendheid verhogen.

Een oplossing die zeker het overwegen waard is, is ClickUp. Met zijn geavanceerde plannings- en planningsfuncties kan ClickUp u helpen de efficiëntie te verbeteren, knelpunten te vermijden en op tijd te leveren. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp om te beginnen. 💥