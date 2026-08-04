Hoe marketingbureaus Claude kunnen gebruiken (zonder het te verspillen)

Bijna 9 op de 10 organisaties maken inmiddels regelmatig gebruik van AI, maar slechts 39% ziet een impact op de EBIT op ondernemingsniveau. We kunnen gerust stellen dat de acceptatie wijdverbreid is, maar dat geldt niet voor de resultaten.

Als marketingbureaus willen voorkomen dat ze in deze valkuil terechtkomen, moeten ze stoppen met het gebruik van Claude als een informele, browsergebaseerde AI. De bureaus die er voordeel uit halen, laten Claude putten uit de actuele status van de Taak, niet uit gekopieerde fragmenten. Dat is het verschil tussen een brainstorm-speeltje en een tool die je winstmarge beïnvloedt.

Hieronder volgen zeven werkstroomschema's die laten zien hoe bureaus Claude gebruiken, plus waar elke werkstroom precies uitkomt.

TL;DR: Het nakijken van AI-ontwerpen kan meer kosten dan het handmatige werk dat ze hebben vervangen. Dit is de ‘revisiebelasting’, en die komt voor rekening van je duurste medewerkers. De oplossing ligt niet in betere prompts, maar in het geven van beeldmateriaal aan het model. Dit artikel behandelt drie integratieniveaus van Claude (zijtabblad, gekoppelde assistent, autonome agent), zeven specifieke werkstroomen voor bureaus, een uitrolprocedure in vijf stappen, het AI-governancebeleid dat u nodig hebt voordat u verbinding maakt met de clientgegevens, en de vijf fouten bij de implementatie die zich na de eerste maand voordoen. Begin met interne rapportage, maak verbinding met één enkele betrouwbare bron en houd de coördinatie-uren bij, niet de geautomatiseerde taken.

Wat is Claude en waarom gebruiken marketingbureaus het?

Marketingbureaus gebruiken Claude om teksten te schrijven, omvangrijke clientdossiers samen te vatten en dagelijkse teamactiviteiten te automatiseren. Het fungeert als een AI-assistent die je kunt gebruiken via een browser, extensies of directe software-integraties.

Topbureaus zouden Claude minder als een simpele chatbot en meer als een betrouwbaar junior teamlid moeten gaan beschouwen. Het levert doorgaans waarde op drie belangrijke gebieden:

Onthoudt de volledige context: verwerkt merkrichtlijnen, campagnebriefings en lange client-threads zonder belangrijke details uit het oog te verliezen

Drafts natuurlijke taal: schrijft blogposts in stijl van een gesprek, advertentieteksten en campagnestrategieën

Voert meerstapswerkstroomen uit: Maakt via het Maakt via het Model Context Protocol (MCP) verbinding met de werkruimte van uw bureau. Het zet projectgegevens om in concept-werkbeschrijvingen en updates voor klanten

Op Reddit’s r/ArtificialIntelligence wijzen marketeers die de toepassingen van Claude voor marketingmanagers bespreken, vaak op de superieure documentverwerking. Dit is wat een Redditor deelde toen hem werd gevraagd of Claude de moeite waard is voor marketeers:

Ja, met name voor langere teksten. Beter dan ChatGPT in het volgen van een briefing zonder van het onderwerp af te dwalen. Kan goed overweg met grote documenten, zodat je er een volledige campagnestrategie in kunt invoeren en er iets bruikbaars voor terugkrijgt. Voor korte teksten en snelle posts op sociale media werken beide prima. Maar als je te maken hebt met uitgebreide briefings, merkrichtlijnen of content die veel onderzoek vereist, steekt Claude er met kop en schouders bovenuit.

Ja, met name voor langere teksten. Beter dan ChatGPT in het volgen van een briefing zonder van het onderwerp af te dwalen. Kan goed overweg met grote documenten, zodat je er een volledige campagnestrategie in kunt invoeren en er iets bruikbaars voor terugkrijgt. Voor korte teksten en snelle posts op sociale media werken beide prima. Maar als je te maken hebt met uitgebreide briefings, merkrichtlijnen of content die veel onderzoek vereist, steekt Claude met kop en schouders boven de rest uit.

Claude versnelt de conceptstap: het leest de briefing en stelt een eerste versie op. Of het ook de opzoekstap versnelt, hangt volledig af van hoe je het hebt ingesteld – daar gaat de rest van dit artikel over.

Het nieuwe bedrijfsmodel voor bureaus in 2026 Dit artikel gaat over het hoe; het handboek ‘Agency Operating Model’ van ClickUp gaat over het waarom nu. We hebben de bureaus onderzocht die 25 cent per dollar wisten te behouden, terwijl het branchegemiddelde op 13 lag. Het resultaat is een rapport met vijf operationele verschuivingen, praktijkvoorbeelden en een calculator van twee minuten die laat zien waar uw uren verloren gaan.

Als je net begint met het gebruik van Claude, vind je hier een handige video over de beste prompts voor Claude.

Drie niveaus van het gebruik van Claude bij een bureau

Er zijn drie Claude-niveaus binnen een bureau: het zijtabblad (kopiëren en plakken in een chatvenster), de gekoppelde assistent (Claude die je werkruimte leest via MCP, in Chat of via Cowork) en de agent in de werkstroom (Claude die reageert op triggers binnen je systeem).

Zo ziet elk niveau er in de praktijk uit, en waarom de meeste bureaus op niveau één blijven steken.

Niveau Sterkte Zwakke plek Meest geschikt voor Het tabblad aan de zijkant Geen installatie nodig, werkt meteen Geen weergave van de account, deadline of overschreden budget Individueel opstellen en brainstormen De verbonden assistent Concepten op basis van de actuele projectstatus, geen geplakte fragmenten. Cowork breidt dit uit naar meerstaps taken die voltooide bestanden opleveren Wacht nog steeds op een vraag van een mens Client updates, SOW’s en offertes op basis van echte gegevens De medewerker in de werkstroom Werkt zonder dat iemand eraan hoeft te denken om het te triggeren Er moet een eigenaar worden aangewezen, anders gaat het stilletjes ten onder Terugkerende coördinatie: doorsturen, statusoverzicht samenstellen, signalen voor afwijkingen van de scope

Niveau 1: Het zijtabblad

Niveau één is Claude in een browsertabblad. Het leest alles wat iemand in het gesprek typt of plakt, en verder niets.

Dat betekent dat het verzamelen van context een taak voor een mens is. Voordat Claude een update voor de client kan opstellen, opent iemand de projecttool en controleert de actuele statussen. Vervolgens haalt die persoon de details eruit en plakt ze allemaal in het document. Claude kan het schrijven goed aan. De persoon zorgt voor het verzamelen van de informatie, en daar gaat het grootste deel van het uur aan op.

Wat werkt goed:

Geen installatiekosten: één keer inloggen en je team kan vandaag nog aan de slag, zonder integratiewerk of werk voor beheerders

Sterk in taal: Lange briefings, merkrichtlijnen en concepten waarin veel onderzoek is verwerkt, zijn het sterkste punt van Claude

Beperkingen:

Het heeft geen zicht op uw werk: Claude kent de deadline of de omvang van het account niet. Het kan wel teksten schrijven, maar geen verbeteringen voorstellen of afwijkingen signaleren

De waarde blijft bij één persoon: elke nuttige elke nuttige Claude AI-prompt blijft opgeslagen in de geschiedenis van één strateeg, en er vindt geen kennisoverdracht plaats binnen het team

Sla dit over als: De output specifieke gegevens over het account moet bevatten: geregistreerde uren, wat er vorige week is opgeleverd of wie verantwoordelijk is voor de volgende stap. Je bent dan meer tijd kwijt aan het verzamelen van informatie dan aan het zelf schrijven van het verslag. Meest geschikt voor: Individueel opstellen van teksten, samenvatten en brainstormen, waarbij de input in een chatvenster past en jijzelf de lezer bent.

Niveau 2: De verbonden assistent met verbinding

Op niveau twee wordt Claude via MCP, een open standaard van Anthropic waarmee een model gegevens uit externe systemen kan lezen en daarbinnen kan handelen, aan uw werkplatform gekoppeld.

Wat verandert, is de bron van de context. Op niveau één verzamelt een medewerker de projectstatus handmatig en plakt deze in. Op deze manier is de output slechts zo volledig als die handmatige verzameling. Op niveau twee raadpleegt Claude de bron rechtstreeks: taakstatussen, toegewezen personen, deadlines, tijdinvoer en commentaarreeksen. De opvraagstap verschuift van de mens naar het model.

Wat werkt goed:

Rapportage is niet langer een reconstructie: statusupdates worden samengesteld op basis van wat de werkruimte al weet

Schattingen zijn gebaseerd op echte gegevens: Claude kan teruggrijpen op de daadwerkelijke tijd die soortgelijke opdrachten in het verleden hebben gekost, in plaats van op wat iemand zich herinnert dat het heeft gekost

Afwijkingen van de scope komen aan het licht terwijl dit nog weinig kost: vergelijk binnenkomende verzoeken met het ondertekende contract en krijg zichtbaarheid voor eventuele rode vlaggen

Beperkingen:

Nog steeds door mensen in gang gezet: Iemand moet eraan denken om erom te vragen. Het werk wordt alleen gedaan op de dagen dat je accountmanager eraan denkt dat het bestaat

Het is zo goed als je datakwaliteit: Als taken niet worden toegewezen en de bestede tijd niet wordt geregistreerd, stelt Claude de statusupdate samen op basis van dat onvolledige beeld

Elke connector is een toegangsvergunning: Een connector kan kwetsbaarheden met zich meebrengen. Beperk het gebruik ervan tot wat de werkstroom daadwerkelijk nodig heeft, niet tot de hele werkruimte

Sla dit over als: Je werk is verspreid over vijf losstaande tools. Er is nog geen eenduidige, actuele context waar je Claude op kunt richten, en het samenvoegen van die tools heeft prioriteit. Meest geschikt voor: Bureaus waarvan de taken, documenten en tijdsregistratie al in één systeem zijn ondergebracht, en waar het omzetten van die gegevens naar client-klare documenten het knelpunt vormt.

Waar Cowork van pas komt

Chat geeft een antwoord. Cowork levert bestanden op. Anthropic lanceerde deze functie in januari 2026 als een aparte modus in de Claude-desktop-app: je wijst een map of een set gekoppelde tools aan, geeft het een doel en komt later terug om het voltooide werk te beoordelen.

Voor een bureau maakt dat verschil vooral uit bij opdrachten die te omvangrijk zijn voor één enkele opdracht. Denk aan maandelijkse rapportages voor acht accounts, een map met advertentie-exports die moeten worden omgezet in acht voor klanten geschikte samenvattingen, en een merkaudit waarbij veertig pagina’s moeten worden doorgenomen voordat er één pagina kan worden geschreven. In chat worden dat een reeks opdrachten die iemand moet begeleiden. In Cowork worden het één instructie en een beoordelingswachtrij.

En dan zijn er nog de plug-ins. Een plug-in bundelt vaardigheden, koppelingen en slash-commando’s in één installatie, zodat uw rapportageformat, uw spraakreferenties en uw gegevensverbindingen naar elke werkplek worden meegenomen.

Wat het niet oplost: De trigger. Cowork draait nog steeds wanneer iemand het opent en een vraag stelt. Het draait ook op je computer, dus de laptop moet gedurende de hele duur actief blijven, en het verbruikt je gebruiksquotum sneller dan chat omdat een enkele Taak tientallen stappen kan omvatten. Ondernemingsbeheerders kunnen dat verbruik beperken en bijhouden; bij het Team-abonnement wil je weten welke werkstroom duur is voordat je ze opschaalt.

Niveau 3: De agent in de werkstroom

Niveau drie is dat Claude reageert op triggers binnen uw werkplatform in plaats van te wachten op een verzoek. Een taak die naar ‘beoordeling door de klant’ gaat, of een nieuw verzoek dat binnenkomt voor een project met een vaste vergoeding: elk daarvan kan op zichzelf een werkstroom in gang zetten.

Dat haalt de laatste menselijke stap uit de keten. Op niveau twee moet iemand nog steeds onthouden dat donderdag de dag is voor de statusupdate. Op niveau drie zijn AI-agenten voor bureaubeheer niet langer een demo, maar zetten ze een stap verder. De werkruimte onthoudt het, en de taak van de medewerker verschuift naar het controleren van wat de agent heeft geproduceerd en het goedkeuren van wat er naar buiten gaat.

Cowork versus een medewerker in de werkstroom

Cowork is een krachtige overdracht, geen automatisering. Je zet het nog steeds zelf in gang. Een werkstroomagent start zichzelf.

Praktische tip: gebruik Cowork voor het zware, incidentele werk waarbij een beoordeling nodig is. De halfjaarlijkse audit, het onderzoek voor een pitch en de rapportage die alleen aan het einde van het kwartaal plaatsvindt. Gebruik workflow-agents voor het lichte, constante en voorspelbare werk, zoals het samenstellen van statusoverzichten, het doorsturen van taken en het signaleren van afwijkingen van de scope. Als je dit verkeerd aanpakt, automatiseer je werk dat menselijke inbreng vereist, of blijf je handmatig iets triggeren dat al sinds maart vanzelf had moeten draaien.

Wat werkt goed:

Coördinatie is niet meer evenredig met het aantal medewerkers: het doorsturen van berichten, terugkerende rapportages en het samenstellen van statusoverzichten verlopen bij 30 clients net zo als bij 10.

Standaard consistentie: Elke client krijgt hetzelfde format voor de rapportage met dezelfde frequentie; zo Elke client krijgt hetzelfde format voor de rapportage met dezelfde frequentie; zo standaardiseren bureaus hun rapportage voor klanten

Het team besteedt weer meer tijd aan strategie: minder routinematig werk, meer van het werk waarvoor klanten daadwerkelijk een meerprijs betalen

Beperkingen:

Onbeheerde automatiseringen gaan mis: Een werkstroom die door niemand wordt gecontroleerd, blijft nog lang doorlopen nadat het proces is gewijzigd, wat tot fouten leidt. Tag één naam per medewerker toe en een datum voor een driemaandelijkse controle

Je kunt alleen een proces automatiseren dat je hebt gedocumenteerd: Medewerkers hebben een voorspelbare trigger en uitkomst nodig. Als de stap elke keer anders is, is het proces nog niet klaar voor automatisering.

Sla dit over als: je niveau twee nog niet lang genoeg hebt gebruikt om de onderliggende gegevens te vertrouwen. Automatisering op basis van een rommelige werkruimte vergroot de rommel alleen maar. Meest geschikt voor: Coördinatiewerk met een hoog volume en weinig beslissingsbevoegdheid, dat zich volgens een schema of een duidelijke trigger herhaalt en waarvoor menselijke goedkeuring nodig is voordat iets bij de client terechtkomt.

De meeste bureaus zouden alle drie moeten toepassen

De fout is om de niveaus te zien als een ladder die je afwerkt, in plaats van als een stapeling. Een bureau dat op niveau drie werkt met terugkerende rapportages, zou om 9 uur ’s ochtends nog steeds een strateeg moeten hebben die in een apart tabblad aan een concept werkt. De vraag is niet op welk niveau je zit, maar of elk type werk op het juiste niveau wordt uitgevoerd.

Nog te doen: Verdeel de week van je bureau in twee stapels: werk dat een beoordeling vereist, en werk dat afhangt van een voorspelbare trigger en een voorspelbaar resultaat. De eerste stapel is je premiumwerk en blijft voorbehouden aan mensen. De tweede stapel vormt je roadmap voor niveau twee en niveau drie.

De revisiekosten: de verborgen kosten van een concept dat op goed geluk is geschreven AI verschuift productietijd naar hogere niveaus in de bureaupiramide in plaats van deze te elimineren. Vroeger schreef een junior medewerker de samenvatting en controleerde een teamleider deze. Claude schrijft deze nu binnen een minuut, en de controle vindt nog steeds plaats, behalve dat het controleren van een gepolijst concept meer tijd kost dan dat van een ruw concept. De controleur kan niet zien welke delen het model al wist en welke delen het heeft ingevuld, dus controleert hij of zij alles. Uit wereldwijd onderzoek van Optimizely zijn de kosten direct gemeten. Van de meer dan 2.000 marketingleiders besteedt 76% nu drie of meer uur per week aan de bewerking, controle of correctie van door AI gegenereerde output. Slechts 4% gaf aan dat AI in elke fase van hun werkstroom tijd bespaart. Optimizely noemt dit de ‘revisiebelasting’: voor elk uur dat automatisering bespaart in de productie, wordt een deel van die tijd besteed aan controlewerk dat vóór de komst van de tool niet bestond. Deze dynamiek is niet uniek voor marketing. Uit onderzoek van Workday blijkt dat ongeveer 40% van de tijdwinst door AI opgaat aan herwerk, wat betekent dat van elke 10 gewonnen uren bijna de helft verloren gaat aan het corrigeren van resultaten. Bij een bureau worden die uren in rekening gebracht bij een creatief directeur of accountmanager, waardoor hetzelfde eindproduct duurder uitvalt dan wanneer een junior het had geschreven. Bijna niemand merkt dat dit gebeurt, omdat degene die het concept opstelt alleen de snelheid ervaart. De tijd die nodig is voor correcties komt ten laste van de uren van anderen, waardoor de winst en de kosten nooit op dezelfde Urenregistratie verschijnen. In een bureauinstelling draait het om de context: welke deliverables zijn opgeleverd, wat weet de client al en hoeveel uren staan er nog op het retainer-budget? Een model dat geen weergave heeft van het account vult die hiaten zelf in, en het is precies die verzinsels die de teamleider vervolgens twee uur lang weer moet ongedaan maken. Ook wordt uitgelegd waarom bureaus die Claude in hun werk integreren tijdwinst melden, terwijl bureaus die het in een apart tabblad gebruiken, twijfelen of het wel helpt: beide groepen spreken de waarheid over hun eigen installatie. Houd de beoordelingsminuten per deliverable bij. Dat is het enige nummer dat aangeeft of de tool zichzelf terugverdient.

7 manieren waarop marketingbureaus Claude daadwerkelijk gebruiken

Bureaus halen het meeste uit Claude bij drie taken: het omzetten van verkenningsaantekeningen in een projectomvang, het samenstellen van statusupdates voor klanten op basis van live projectgegevens, en het opsporen van verzoeken die buiten de projectomvang vallen voordat ermee wordt aan de slag gegaan.

Hieronder volgen nog vier werkstroom-werkprocessen die hetzelfde patroon uitbreiden naar content, rapportage en de voorbereiding van gesprekken. Bij elke werkstroom wordt de Claude-functie genoemd waarop deze is gebaseerd. Projecten bevatten referentiemateriaal, Artifacts bieden je een werkcanvas, Skills ondersteunen je proces en MCP koppelt het model aan je live-werkruimte.

1. Maak van rommelige aantekeningen van klanten duidelijke projectomschrijvingen

Geef Claude het transcript van het kennismakingsgesprek, de e-mailthread met de client en je laatste drie ondertekende SOW's, allemaal geladen in een Claude-project, zodat het referentiemateriaal in alle chats beschikbaar blijft. Claude leest de informatie en levert resultaten, fasen en een concept-tijdlijn op in de vorm van je eigen sjabloon in plaats van een generiek sjabloon. De waarde zit niet in de snelheid waarmee er wordt geschreven, maar in het feit dat niets uit het gesprek verloren gaat. De vermelding die een client één keer in minuut veertig maakte, blijft meestal behouden; in de aantekeningen van een mens is dat meestal niet het geval.

Mediabureau Brainlabs heeft dit op grote schaal geïmplementeerd. Het opstellen van creatieve briefings was een van de terugkerende werkstroomen die het bureau via Claude liet uitvoeren door strategen, planners en creatieve leiders. Cowork was vooraf geladen met de stijlgids van het bedrijf en de individuele schrijfstijl van elke medewerker, waardoor concepten al „voor ongeveer 80% klaar“ zijn in plaats van dat er helemaal vanaf nul moet worden begonnen. De strategen besteden hun tijd aan het maken van afwegingen, het stellen van prioriteiten en het uitstippelen van de clienten strategie.

Waar het misgaat: Claude heeft geen gegevens over hoeveel tijd soortgelijk werk je team daadwerkelijk heeft gekost, dus genereert het plausibele nummers zonder dat daar enige onderbouwing aan ten grondslag ligt. Een accountmanager bepaalt de prijs van de opdracht voordat er een offerte wordt opgesteld.

Met MCP kunt u updates voor klanten opstellen zonder van context te hoeven wisselen. Claude controleert voltooide taken, openstaande knelpunten en geregistreerde uren om een overzichtelijke e-mail over de voortgang op te stellen. Een accountmanager besteedt twee minuten aan het controleren van de toon en het doornemen van gevoelige details, en drukt vervolgens op ‘verzenden’. Zo wordt een tijdrovende klus op vrijdag omgezet in een snelle stap.

Plurali Studio is een SEO-bureau met 2 à 3 medewerkers in Barcelona dat vanuit één werkruimte 8 tot 10 client-accounts beheert. Voordat ze AI-verbinding maakten met hun projectgegevens, moesten ze elke ochtend één client-account tegelijk openen, de taken doornemen, een aantekening maken over wat er was veranderd en vervolgens doorgaan naar het volgende. Twintig tot dertig minuten waren al voorbij voordat ze aan de eerste opdracht konden beginnen.

Nu analyseert de AI de verschillende klantomgevingen en presenteert de dagelijkse status van het bureau in één geconsolideerd overzicht. Die dagelijkse stand-up duurt minder dan twee minuten. Wanneer een deadline halverwege een Sprint verschuift, kan de accountmanager een statusoverzicht aanvragen voor alle betrokken klanten en beslissen welke opdrachten prioriteit moeten krijgen.

Voor zo’n klein team is het terugwinnen van die tijd van buitengewoon groot belang. Drie mensen die tien accounts beheren, hebben geen enkele ruimte voor werk dat geen concrete resultaten oplevert.

Waar het misgaat: Een overzicht is slechts zo betrouwbaar als de werkruimte erachter. Als de helft van het team op vrijdagmiddag uren registreert, is het overzicht van Monday pure fictie.

3. Ontdek niet-gefactureerd werk voordat de winst eronder lijdt

Dit is de werkstroom waaraan het duidelijkste financiële bedrag is gekoppeld. Uit het onderzoek ‘State of Agency Pricing’ van Ignition onder 273 bureaus bleek dat 87% maandelijks minstens 1.000 dollar verliest aan niet-gefactureerd werk, en dat slechts 1% dit volledig aan klanten doorberekent. Dat zijn niet slechts een paar slecht geleide bureaus. Dat is de gangbare praktijk.

Voer de lijst met te leveren prestaties en uitsluitingen uit de ondertekende SOW in als projectkennis, en richt MCP vervolgens op binnenkomende taakanvragen voor dat account. Claude vergelijkt elke nieuwe aanvraag met wat de client daadwerkelijk heeft afgenomen en signaleert de afwijkingen: een tweede revisieronde voor een prestatie waarvoor slechts één ronde was afgesproken, of een landingspagina die nooit in het retainer-contract stond.

De installatie is geen grote opgave. Een praktijkbeoefenaar beschreef hoe hij in minder dan twee uur een werkend systeem voor het detecteren van opdrachtomvang had gebouwd met Claude en Zapier, waarbij elke binnenkomende aanvraag wordt vergeleken met de contractvoorwaarden voordat er toestemming wordt gegeven. Op freelance-schaal is dat een weekendproject; op bureauniveau wordt dezelfde logica toegepast op de binnenkomende taken in plaats van op een inbox.

Het draait allemaal om timing. Scope creep is goedkoop aan te pakken op de dag dat het zich voordoet, maar kostbaar in maand drie, als je team het werk al heeft gedaan.

Waar het schort: Claude signaleert, maar neemt geen beslissingen. Veel werk dat buiten het bereik valt, is de moeite waard om op te nemen voor een verlenging, en dat is een kwestie van inschatting. Het systeem ziet ook geen verzoeken die mondeling tijdens een gesprek binnenkomen, dus de signaleringsgraad is slechts zo goed als uw discipline bij het vastleggen van verzoeken.

4. Maak van één stukje content een complete social-mediacampagne

Plak een voltooide blogpost, de referentie voor de merkstem van die client (opgebouwd op basis van goedgekeurde teksten) en je kanaalregels in Claude. Open Artifacts als een canvas dat naast elkaar staat. Vraag om vijf LinkedIn-berichten, een nurture-reeks van drie e-mails en twee advertentievarianten. Artifacts houdt elk concept naast de bron bewerkbaar, zodat je een pakkende openingszin kunt aanscherpen zonder de set opnieuw te genereren. Dit is contenthergebruik in de meest letterlijke zin. Eén asset, één bewerking, genoeg materiaal voor een hele campagne.

Hetzelfde sneeuwbaleffect doet zich voor bij aanverwante productiewerkzaamheden. RSL/A, een bureau met twee medewerkers, heeft dit precies bijgehouden. Een nurture-reeks van vijf e-mails nam niet langer vier uur in beslag, maar slechts 45 minuten. Het schrijven van blogposts kostte niet langer een hele dag, maar twee of drie uur, en ze produceerden twaalf posts in twee dagen, elk met aangepaste afbeeldingen, schema’s en gekoppelde kruisverwijzingen. Hetzelfde aantal medewerkers, maar ongeveer een drievoudige maandelijkse output.

Waar het misgaat: Zoals RSL/A opmerkt, klinkt de content zonder een gedetailleerd CLAUDE.md-bestand en een schrijfgids alsof deze door AI is gegenereerd. De investering in de installatie is aanzienlijk en noodzakelijk. De oplossing is een aparte stemreferentie per client, niet een alinea waarin hun toon wordt beschreven. Meer hierover in het gedeelte over fouten hieronder.

5. Haal snel trends uit spreadsheets met clientgegevens

Voer in het CSV-bestand met advertentieprestaties, de verkeersgegevens en de nummers van de vorige periode ter vergelijking in Claude in. Een Claude-project houdt deze gegevens bij elkaar; Cowork kan een hele map met exportbestanden verwerken als je gegevens van meerdere accounts tegelijk ophaalt.

Stel directe vragen en je krijgt een geschreven toelichting voor de presentatie in plaats van een schermafbeelding met een bijschrift. De ontwikkeling van maand tot maand, welk kanaal het kwartaal heeft gedragen en welke item is verdubbeld.

RSL/A verwerkt dit via MCP in plaats van via uploads. Claude queryt het CRM rechtstreeks, analyseert de interactie en stelt de samenvatting op. Wekelijkse updates voor klanten zijn teruggebracht van 30 minuten dashboardnavigatie naar vijf minuten.

Brainlabs meldt dezelfde verschuiving; het opstellen van rapportages voor klanten was een van de terugkerende taken die volledig van de takenlijst van strategen is verdwenen. In beide gevallen geldt dat niemand sneller is in het aflezen van een dashboard. De stap van het dashboard is verdwenen.

Waar het misgaat: Claude draait de richting soms om en noemt een achteruitgang een verbetering. Het legt ook uit waarom een nummer is veranderd, terwijl het alleen kan zien dat het nummer is veranderd. Laat een strateeg de richting van elke trend controleren en laat de oorzaakbepaling aan mensen over.

6. Bouw een vaardighedenbibliotheek op voor herhaalbaar bureauwerk

Voeg de standaardformaten van je bureau toe aan Claude Skills. Het QBR-schema, de checklist voor technische audits, de regels voor uitsluitingszoekwoorden en de structuur van de wekelijkse samenvatting. Elk daarvan wordt een Skill: een instructiepakket dat elk teamlid naar behoefte kan laden, zodat Claude je proces al kent voordat iemand ook maar een woord heeft getypt.

Market Correct, een klein bureau dat ongeveer 30 Claude Skills gebruikt, waarvan er dagelijks een tiental in gebruik zijn, legt het verschil tussen een prompt en een skill goed uit: “Een prompt is een verzoek. Een skill is een taakomschrijving. De eerste geldt voor één gesprek. De tweede geldt voor duizenden.” De controle van hun Google Ads-account nam niet langer een halve dag in beslag, maar slechts een uur, zodra het raamwerk in een skill was ondergebracht in plaats van in het geheugen van een medewerker.

Brainlabs heeft Cowork aan ongeveer 1.000 medewerkers voorgesteld en liet het personeel in vier weken tijd zo’n 400 vaardigheden opstellen. Vaardigheden worden gekoppeld aan MCP: de vaardigheid bepaalt het format, MCP levert de live gegevens en met één klik ontstaat een concept dat klaar is voor de client.

Waar het misgaat: Een bibliotheek zonder eigenaar vergaat net als een automatisering zonder eigenaar. Dertig vaardigheden die niemand opent, zijn erger dan drie die dagelijks worden uitgevoerd. Begin met wat je elke week doet en wijs per vaardigheid een eigenaar aan.

7. Vat de accountgeschiedenis samen vóór belangrijke gesprekken met klanten

Voer recente e-mails van klanten, open taaktickets en vergadernotities in Claude in. Als MCP is gekoppeld, haalt Claude de taken en tijdsgegevens zelf op, en hoef je alleen maar de informatie aan te leveren die buiten de werkruimte staat. Het resultaat is een briefing van één pagina: huidige prioriteiten, openstaande beslissingen, knelpunten en alles waar de klant nog op wacht. Een senior strateeg is direct op de hoogte van een account waar hij twee keer per maand mee te maken heeft, zonder dat hij een uur lang door eerdere berichten hoeft te scrollen.

Waar het misgaat: hier kan een ‘recency bias’ (voorkeur voor recente gegevens) insluipen. Een beslissing die vijf maanden geleden is genomen en nog steeds van invloed is op de account, kan volledig uit het overzicht verdwijnen. Geef je datumbereik expliciet aan en vraag om openstaande beslissingen in een apart gedeelte, anders krijg je een overzicht van de afgelopen week in plaats van de volledige geschiedenis.

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Hoe u Claude binnen uw bureau kunt implementeren

Weten welke werkstroom je moet uitvoeren, is het makkelijke deel. Ze zo in volgorde zetten dat je team niet alle zeven handmatig hoeft te controleren, is waar bureaus vaak de fout in gaan. Het implementeren van Claude verloopt in vijf stappen: kies één werkstroom met een laag risico, maak een verbinding met je projectgegevens, bepaal waar een mens de laatste hand moet leggen, wijs aan elke werkstroom een eigenaar en een controledatum toe, en meet vervolgens de coördinatie-uren in plaats van het aantal geautomatiseerde taken.

De volgorde is belangrijker dan de snelheid. Bureaus die alles in één keer inschakelen, moeten uiteindelijk alles handmatig controleren, wat meer kost dan het handmatige proces.

1. Begin met interne rapportage

Kies één werkstroom die elke week wordt uitgevoerd en niemand buiten het bureau bereikt. Bijvoorbeeld interne statusoverzichten. Je team wint al vanaf de eerste dag uren tijd terug, en een slecht concept kost je alleen een correctie in plaats van een relatie met de klant.

Beoordeel de werkstroom van je kandidaten op drie punten:

Frequentie: Hoe vaak per week doet iemand dit handmatig?

Reikwijdte: Wie ziet het resultaat als het misgaat?

Beoordelingsbelasting: Heeft de taak één juist antwoord, of is er afhankelijkheid van het inschatten van de situatie?

Begin met de werkstroom op de lijst die de hoogste frequentie, de kleinste impact en de minste beoordelingsruimte vereist.

Pro-tip: Laat één persoon de handmatige versie twee weken lang parallel draaien. Door beide resultaten te vergelijken, wordt duidelijk op welke punten de AI-versie details overslaat, voordat er een afhankelijkheid ontstaat.

2. Maak een verbinding met het systeem waarin uw werk is opgeslagen

Koppel Claude via MCP aan uw projectgegevens, zodat het de status van de taak, de eigenaars, data en geregistreerde uren rechtstreeks kan uitlezen. Zolang u dit niet doet, is elke output afhankelijk van wat iemand eraan heeft gedacht om te plakken, en de kwaliteit van uw rapportage hangt af van hoe gehaast die persoon was.

Zorg dat je drie dingen op orde hebt voordat je een verbinding maakt:

Eén centrale plek voor projectgegevens: taken, tijd en client-documenten op hetzelfde platform, omdat Claude geen gegevens uit vier losstaande tools kan samenvoegen

Consistente statussen en velden: Dezelfde statusnamen en verplichte velden voor alle client-projecten, zodat een query overal hetzelfde betekent

Toegangsbeperkingen: Expliciete regels over welke clients, mappen en financiële gegevens de verbinding mag lezen

Pro-tip: Controleer eerst je invoer van tijd. Rapporten die zijn gebaseerd op onvolledig geregistreerde uren zien er weliswaar betrouwbaar uit, maar komen voor iedereen die het account kent onjuist over, wat het vertrouwen sneller ondermijnt dan een ontbrekend rapport.

3. Bepaal wie de uiteindelijke goedkeuring geeft

Noteer wat een medewerker goedkeurt voordat het het bureau verlaat, en doe dit voordat je iets activeert. Elk LLM zal een verkeerde datum net zo zelfverzekerd noemen als een juiste. Beschouw het dus als een hulpmiddel voor het opstellen van concepten in plaats van als een onomstotelijke bron van waarheid.

Deel je output in drie niveaus in:

Direct verzenden: Interne samenvattingen en concepten die alleen door uw team worden gelezen

Controleer en verstuur vervolgens: updates voor klanten, samenvattingen en alles waarin een nummer of een datum wordt genoemd

De mens beslist, Claude stelt alleen voorstellen op: prijsbepaling, onderhandelingen prijsbepaling, onderhandelingen over de omvang van het werk , creatieve aansturing en lastige gesprekken met klanten

Geef elke geautomatiseerde werkstroom een naam en voeg een terugkerende evaluatie toe aan de kalender. Automatiseringen mislukken zonder dat dit wordt gemeld: het proces verandert, de trigger blijft afgaan en de output blijft zo aannemelijk dat niemand het een kwartaal lang opmerkt.

Noteer vier punten per werkstroom:

Eigenaar: Eén persoon, geen team, die verantwoordelijk is voor het feit of het nog steeds werkt

Trigger en verwachte output: Wat zet het in gang en wat zou eruit moeten komen, elk in één regel

Frequentie van de evaluatie: Een vaste datum, meestal elk kwartaal

Uitschakelvoorwaarde: Het signaal dat aangeeft dat dit moet worden uitgeschakeld, bijvoorbeeld wanneer een client zijn rapportageformat wijzigt

5. Meet de coördinatietijd, niet het aantal geautomatiseerde taken

Houd bij hoeveel tijd je team besteedt aan het schrijven van e-mails met statusinformatie, het opvolgen van urenregistraties, het opmaken van updates voor klanten en het doorsturen van werk tussen medewerkers. Dat nummer is de werkelijke kostenpost die je probeert te verminderen, en een dashboard dat geautomatiseerde taken telt, zegt niets over of die kosten daadwerkelijk zijn gedaald.

Stel voor je begint een uitgangspunt vast voor deze drie punten en controleer ze vervolgens elk kwartaal:

Niet-factureerbare coördinatie-uren per client: Beschouw dit als het duidelijkste teken, aangezien dit aantal zou moeten afnemen terwijl Beschouw dit als het duidelijkste teken, aangezien dit aantal zou moeten afnemen terwijl het aantal factureerbare uren stabiel blijft

Aantal klanten per accountmanager: Deel het aantal actieve accounts door het aantal medewerkers dat in contact staat met klanten. Dit nummer blijft gelijk wanneer de coördinatie meegroeit met het personeelsbestand, maar stijgt wanneer repetitief werk wordt overgenomen door het systeem

Tijd tussen aanvraag en concept dat klaar is voor de client: Hoe lang het duurt voordat een update of SOW ter beoordeling wordt voorgelegd. Als die tijd van dagen naar uren is teruggebracht, betekent dit dat de opvraagstap niet langer door een persoon wordt uitgevoerd

Kosten per voor de client klaar product: Maandelijkse uitgaven voor AI en API's gedeeld door het aantal voltooide producten. Het enige nummer dat aangeeft of de coördinatie-uren goedkoper zijn geworden of alleen maar zijn verplaatst

Pro-tip: Bepaal eerst de uitgangswaarde op basis van de geregistreerde tijd voordat je een verbinding maakt. Zonder een startnummer kun je de daadwerkelijke besparingen niet onderscheiden van het gevoel dat je nieuwe tools hebt.

De andere meter: wat het kost om een verbonden werkstroom te laten draaien Het nummer van de coördinatie-uren is het nummer dat je probeert te verminderen. De uitgaven aan tokens zijn het nummer dat dit stilletjes vervangt, en bijna geen enkel bureau stelt hiervoor een basisnorm vast voordat het hiermee aan de slag gaat. Klassieke MCP laadt bij elk verzoek alle tooldefinities van alle servers met verbinding in de context, ongeacht of het model die tools ooit aanroept. Een enkele GitHub-server die 93 tools beschikbaar stelt, verbruikt ongeveer 55.000 tokens voordat de Taak begint, met ergens tussen de 550 en 1.400 tokens per tool. Sluit drie servers aan en je kunt 143.000 tokens van een venster van 200.000 tokens verbruiken aan schema’s die niemand heeft aangeraakt. Anthropic heeft eigen richtlijnen over dit probleem gepubliceerd, waarin wordt aanbevolen dat agenten code schrijven om tools aan te roepen in plaats van elke tool rechtstreeks te activeren: “Rechtstreekse toolaanroepen verbruiken context voor elke definitie en elk resultaat. Agenten schalen beter door in plaats daarvan code te schrijven om tools aan te roepen.” Voor een bureau heeft dit dezelfde gevolgen als de revisiekosten. Beide zijn reële kosten die na de pilot ontstaan, op de kostenpost van iemand anders, en geen van beide verschijnt in een dashboard dat geautomatiseerde taken telt. Drie dingen die je hieraan nog kunt doen: Koppel per werkstroom, niet per team. De medewerker die de client op de hoogte houdt, heeft taken, tijd en opmerkingen nodig. Het is niet nodig om bij elk verzoek uw CRM, uw opslagplaats en uw kalender te laden

Basisprijs per voor de client klaar product. Deel de maandelijkse AI-uitgaven door het aantal voltooide updates, SOW’s en rapporten dat ermee is geproduceerd, en houd dit bij naast de notulen van evaluatiegesprekken. Twee bureaus met identieke tijdwinst kunnen zeer verschillende marges hebben

Stel een budgetplafond vast voordat je opschaalt, niet daarna. Weet welke werkstroom duur is terwijl ze nog maar op drie accounts draaien in plaats van op dertig Pro-tip: Voer één werkstroom twee weken lang uit en bekijk het daadwerkelijke verbruik voordat je een tweede connector toevoegt. De kosten zijn afhankelijk van wat er is gekoppeld, niet van wat je hebt aangevraagd, dus de tweede server is vaak duurder dan de eerste werkstroom was.

Wat het Claude-beleid van een bureau moet omvatten

Het Claude-beleid van een bureau moet allereerst drie vragen beantwoorden: welke clientgegevens mogen in een model worden ingevoerd, wie keurt een nieuwe verbinding goed en wie geeft de eindgoedkeuring voor de output die naar de klant gaat? Daaruit vloeien nog zeven andere vragen voort. Hier is de volledige checklist.

Classificatie van clientgegevens: een duidelijke scheidslijn tussen wat wel en wat niet in een prompt mag worden opgenomen

Contractbeoordeling: Controleer uw bestaande MSA’s (Master Service Agreement) op vertrouwelijkheids- en subverwerkersclausules, want sommige beperken het doorsturen van clientmateriaal naar externe diensten zonder voorafgaande kennisgeving al.

Openbaarmakingspositie: Eén besluit, dat consequent wordt toegepast, over de vraag of clients worden verteld dat AI bij de uitvoering helpt, en of dat in de SOW wordt vermeld of alleen wanneer ernaar wordt gevraagd

Instellingen voor gegevensbewaring en training: Bevestiging van het abonnement dat u hebt en of uw invoer wordt gebruikt voor het trainen van modellen, zodat dit gedocumenteerd is en iedereen een client kan antwoorden zonder te hoeven gissen

Goedkeuringsproces voor tools: Een aangewezen persoon die nieuwe Een aangewezen persoon die nieuwe AI-tools en -integraties goedkeurt, zodat afzonderlijke teams niet langer willekeurig verbindingen maken met de werkruimten van klanten

Goedkeuring van output per niveau: Welke output wordt zonder controle vrijgegeven, welke moet worden gecontroleerd en welke moet door een mens worden geschreven, in kaart gebracht als rol in plaats van als individu

Foutafhandeling: De stappen die worden gevolgd wanneer er iets misgaat en dit bij een client terechtkomt – inclusief wie de client hiervan op de hoogte stelt en hoe je dit registreert – worden afgesproken voordat het gebeurt

Toegangsbereik: Welke werkruimten, mappen en financiële velden een verbinding kan lezen; dit wordt gecontroleerd telkens wanneer u een client toevoegt of uw structuur wijzigt

Beleidseigenaar en herzieningsdatum: Eén naam en een vaste frequentie, omdat de termen van de tool en de mogelijkheden van het model sneller veranderen dan de beleidsdocumentatie van het bureau

Controle van connectoren: Een aangewezen goedkeurder voor elke MCP-server waarmee het bureau verbinding maakt, en een regel dat servers van derden worden behandeld als toegang tot de productie-API in plaats van als installatie van een plug-in. Een ‘vergiftigde’ toolbeschrijving is platte tekst, geen code, en de Een aangewezen goedkeurder voor elke MCP-server waarmee het bureau verbinding maakt, en een regel dat servers van derden worden behandeld als toegang tot de productie-API in plaats van als installatie van een plug-in. Een ‘vergiftigde’ toolbeschrijving is platte tekst, geen code, en de MCPTox-benchmark toonde aan dat modellen via precies die vector een succespercentage van 72,8% behaalden. Eigen connectoren van leveranciers waarmee je al een contract hebt, hebben een ander risicoprofiel dan iets uit een GitHub-opslagplaats

Hoe u Claude kunt inzetten voor het lopende werk van uw bureau in ClickUp

Kies Claude als je model in ClickUp Brain en query live clientgegevens zonder dat je daarvoor een aparte integratie nodig hebt

Versnipperde context, zoals taken in Asana, documenten binnen het Google-ecosysteem en chatten in Slack, leidt alleen maar tot een wildgroei aan context.

Dit zorgt er ook voor dat medewerkers 1.200 keer per dag moeten schakelen. Geef Claude in plaats daarvan een volledig overzicht van je klantwerk door taken, documenten, tijd en klantgesprekken in één ClickUp-werkruimte te bewaren en het model vervolgens hieraan te koppelen. Je kunt Claude van buitenaf naar de werkruimte verwijzen, of het binnen ClickUp gebruiken met de werkruimte-context al gekoppeld.

Wat werkt specifiek goed voor AI-werkstroomen bij bureaus:

Query live clientgegevens op via Claude Desktop of Claude Code . Maak verbinding met . Maak verbinding met de MCP-server van ClickUp , die informatie samenbrengt in één enkele prompt. Deze leest en handelt op basis van taken, documenten, opmerkingen en tijdregistraties: de status ophalen voor een update, taken aanmaken op basis van een verkennend gesprek, tijd registreren of een opmerkingenreeks omzetten in actiepunten. Beschikbaar in alle abonnementen, geauthenticeerd via OAuth, en zonder verwijderingsfuncties, zodat er niets uit je werkruimte kan worden verwijderd

Gebruik Claude terwijl je werkruimte al is gekoppeld . Selecteer Claude als je model in . Selecteer Claude als je model in ClickUp Brain , waardoor de stap om te plakken volledig wordt overgeslagen omdat de context afkomstig is uit je live klantwerk. Schakel tijdens het gesprek over naar GPT of Gemini zonder de account opnieuw uit te leggen, en houd één abonnement in plaats van per model per gebruiker te betalen

Delegeer terugkerende coördinatietaken aan een AI-teamgenoot . Behoud de volledige context van de ClickUp-werkruimte en voer 24 uur per dag meerstapswerkzaamheden uit met . Behoud de volledige context van de ClickUp-werkruimte en voer 24 uur per dag meerstapswerkzaamheden uit met ClickUp Super Agents . Zij stellen het wekelijkse klantoverzicht op, markeren accounts die achterlopen, doen onderzoek voorafgaand aan een pitch en beantwoorden vragen over accounts in ClickUp Chat. Stel hun instructies, triggers, vaardigheden, kennis en geheugen in, en bepaal welke tools en gegevens elk van hen gebruikt en wie deze kan activeren

Stel vragen over alle tools die uw bureau gebruikt . Haal antwoorden met bronvermeldingen uit taken, documenten, chats en gekoppelde apps zoals HubSpot, Google Drive en Gmail, plus het internet, via . Haal antwoorden met bronvermeldingen uit taken, documenten, chats en gekoppelde apps zoals HubSpot, Google Drive en Gmail, plus het internet, via Enterprise Search . Handig voor de briefing voorafgaand aan een gesprek, waarbij de accountgeschiedenis op vijf verschillende plekken is opgeslagen

Dicteren in plaats van typen . Gebruik ‘Talk to Text’ in . Gebruik ‘Talk to Text’ in Brain MAX , dat in elk tekstvak van de desktop-app werkt: direct na een vergadering aantekeningen van de vergadering in een Taak zetten, of een update opstellen terwijl je tussen twee vergaderingen door loopt

Meet of het aantal coördinatie-uren daadwerkelijk is gedaald. Houd de tijd rechtstreeks bij en filter . Houd de tijd rechtstreeks bij en filter ClickUp-dashboards op client, waardoor het voorbereidende werk per kwartaal wordt gescheiden van het uitvoerende werk.

Beperkingen:

Zowel het aantal gesprekken als de contextuele overhead nemen toe naarmate je meer accounts koppelt. Bureaus die dagelijks 30 accounts queryen, doen er dus goed aan de Everything AI-add-on te overwegen en elke verbinding af te stemmen op de werkstroom waarvoor deze nodig is

Een team van zes personen dat vijf projecten uitvoert, haalt de meeste waarde uit Claude via een browsertabblad en een gedeeld document, aangezien de coördinatie-inspanning die hiermee wordt bespaard, toeneemt naarmate het aantal klanten groeit

Sla dit over als: uw bureau slechts een handvol klanten bedient en de coördinatie via gesprekken verloopt in plaats van via een vast proces. Meest geschikt voor: Bureaus die het stadium voorbij zijn waarin één persoon alle accounts nog uit het hoofd kan onthouden, en die willen dat Claude live projectgegevens leest in plaats van wat iemand toevallig heeft geplakt.

5 fouten die de invoering van AI bij bureaus in de weg staan

De meest voorkomende fouten met Claude bij bureaus zijn niet van technische aard: prijzen op de oude manier, de stemmen van clients nivelleren, training overslaan, AI inzetten op momenten waarop vertrouwen cruciaal is, en vergeten dat clients over dezelfde tools beschikken. Elk van deze fouten komt maanden na de invoering van AI aan het licht, wanneer de tools prima werken maar er elders iets misgaat.

Uurtarief voor werk dat nu slechts enkele minuten in beslag neemt

Je team levert een wekelijks klantoverzicht in 10 minuten, terwijl dat vroeger 90 minuten kostte, en de factuur daalt van 1,5 uur naar 0,2 uur. Of erger nog: een accountmanager registreert de oude tijd omdat de klant dat nummer verwacht. Bij prijsbepaling op basis van tijd wordt elke efficiëntiewinst omgezet in een loonsverlaging.

Oplossing: Pas de prijsstelling aan voordat je de tooling opschaalt. Stap over op een prijsstelling op basis van deliverables of resultaten. Een update voor een client is zoveel waard als de verwarring die de client hierdoor bespaart, niet wat het jou kost om deze te produceren.

Zorgen dat de teksten van elke client dezelfde toon hebben

Na zes maanden lijken de blogposts van je fintech-klant en de e-mailreeksen van je DTC-klant door dezelfde schrijver te zijn geschreven. Claude hanteert standaard een bekwaam, neutraal taalgebruik. Wanneer elke account dezelfde prompts doorloopt met dezelfde bedrijfscontext, komen de resultaten steeds meer overeen zonder dat iemand het opmerkt, totdat een klant erop wijst.

Oplossing: Stel voor elke client een aparte referentiegids voor de merkstem op basis van hun goedgekeurde teksten, in plaats van één enkele alinea waarin de toon wordt beschreven. Vraag jezelf voor het versturen af: had dit ook voor een andere client uit ons bestand geschreven kunnen zijn? Zo ja, dan wijkt het af van de gewenste toon.

Het wegwerken van het werk waarmee de junior leden van het team vroeger leerden

Een medewerker op middenkaderniveau geeft aan dat een concept ‘niet helemaal klopt’, maar kan niet uitleggen wat er mis is of de alinea herschrijven. Vroeger kwam dat inzicht voort uit het schrijven van slechte eerste concepten en het laten corrigeren daarvan. Wanneer Claude het eerste concept schrijft, verdwijnt die leercirkel en verschuift de rol naar het beoordelen, terwijl niemand nog voldoende ervaring heeft om goed te kunnen beoordelen.

Oplossing: Geef juniormedewerkers bewust elders de kans om ervaring op te doen. Laat ze de strategische onderbouwing schrijven voordat ze de versie van Claude zien, of laat ze van begin tot eind verantwoordelijk zijn voor één kleine account zonder dat de AI een concept opstelt. Het beoordelen van AI-output is een vaardigheid die op inzicht is gebaseerd, niet een manier om die vaardigheid op te bouwen.

AI inzetten op de momenten die de relatie bepalen

Een client begint gesprekken over de omvang van het project via de telefoon te voeren in plaats van te reageren op je zorgvuldig opgestelde e-mail. Dat komt omdat een uitleg over een gemiste deadline of een onderhandeling over verlenging precies zo wordt gelezen door klanten: woord voor woord. Een gepolijst, ietwat algemeen bericht komt op zulke momenten ontwijkend over.

Oplossing: Benoem je vertrouwensmomenten expliciet: geschillen over de scope, gemiste deadlines, pitches voor contractverlenging, projectevaluaties. Markeer ze standaard als door een mens geschreven. Een duidelijk geformuleerde e-mail van de accountmanager draagt meer bij aan klantbehoud dan een goed gestructureerde e-mail van een model.

Ervan uitgaande dat uw clients Claude ook niet gebruiken

De interne marketeer van je client vraagt waarom een concurrentieanalyse 2.000 dollar kost, terwijl hij met hetzelfde abonnement dat jij gebruikt in 15 minuten iets soortgelijks heeft gemaakt. Het werk dat je hebt geautomatiseerd, is nu zichtbaar goedkoop, en de client ziet dat.

Oplossing: Richt je aanbod op zaken die niet via een prompt kunnen worden gekocht. Denk bijvoorbeeld aan de afweging welke kanalen moeten worden geschrapt, of de coördinatie tussen vijf leveranciers die niet met elkaar willen praten. Breng dat vervolgens naar voren in je pitch, want ‘wij gebruiken ook AI’ is tegenwoordig een basisvereiste, geen onderscheidende factor.

Zet Claude in op een plek waar het het werk kan zien

Wat bureaus die geld verdienen aan AI onderscheidt van bureaus die er juist geld aan verliezen, is niet het model zelf. Het gaat erom of dat model het account goed begrijpt.

Het patroon is voorspelbaar. De eerste maand verloopt fantastisch. Ontwerpen komen binnen enkele seconden terug, het team werkt sneller en iedereen is overtuigd. Tegen de derde maand besteedt een creatief directeur een paar middagen per week aan het doornemen van werk dat af had moeten zijn maar dat niet is, en niemand legt de verbinding tussen die kosten en de tool waarmee het is gemaakt.

Bureaus die dit goed aanpakken, zijn niet per se beter in het stellen van vragen. Ze halen Claude uit het zijtabblad en integreren hem in hun projectgegevens, zodat hij vanuit de context werkt. Vervolgens betrekken ze een mens bij elke beslissing en houden ze de coördinatie-uren bij in plaats van taken te automatiseren.

Als je bureau het stadium voorbij is waarin één persoon alle accounts uit het hoofd kent, biedt ClickUp Claude een plek om informatie te vinden. Taken, documenten, tijdregistratie en gesprekken met klanten staan allemaal in één ClickUp-werkruimte, zodat je Claude via MCP kunt koppelen of het rechtstreeks in Brain kunt draaien met die context al gekoppeld. Medewerkers regelen de terugkerende coördinatie en dashboards laten zien of het aantal niet-factureerbare uren per klant daadwerkelijk kwartaal na kwartaal daalt.

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Veelgestelde vragen over Claude voor marketingbureaus

Wat is Claude Code, en hebben marketingbureaus dit nodig?

Claude Code is de command-line- en agenttool van Anthropic voor het bouwen van kleine automatiseringen. Bureaus gebruiken het om agents voor interne links, trackers voor merkvermeldingen en scripts voor het vernieuwen van content te bouwen zonder dat ze een ontwikkelaar in dienst hoeven te hebben. De meeste bureaus hebben het niet meteen vanaf dag één nodig. Begin met Claude in de chat en gekoppeld aan je werkruimte; schakel Claude Code pas in als een terugkerende, technische taak de installatie rechtvaardigt.

Hoeveel kost Claude voor een team van een bureau?

Anthropic biedt een gratis abonnement met limieten, individuele Pro-abonnementen en Team-abonnementen die per gebruiker per maand worden gefactureerd, plus API-tarieven die op basis van gebruik worden berekend. Het Team Standard-abonnement kost ongeveer $ 20 per gebruiker per maand bij jaarabonnement, met een minimum van vijf gebruikers. De meeste bureaus stappen al snel over op een betaald Team-abonnement, omdat de limieten van het gratis abonnement tijdens een normale werkdag al worden bereikt. Houd hier apart rekening mee in je budget als je Claude via de API gebruikt voor medewerkers of gekoppelde werkstroomen, aangezien API-gebruik per token wordt gefactureerd, niet per gebruiker.

Waarin verschilt Claude van ClickUp Brain?

Claude is een reeks algemene modellen van Anthropic die je aan je gegevens koppelt. ClickUp Brain is een AI-laag die rechtstreeks in de ClickUp-werkruimte is ingebouwd, waardoor deze al de volledige context van je taken, documenten en tijd kent zonder dat er een aparte verbinding nodig is. Veel bureaus gebruiken beide: Brain voor het opstellen van concepten en samenvattingen binnen de werkruimte, en Claude via MCP wanneer ze willen dat de modellen van Anthropic op diezelfde live gegevens worden toegepast.

Is Claude beter dan ChatGPT voor marketingwerk?

Zowel ChatGPT als Claude zijn geschikt voor marketingwerk, en eerlijk gezegd is de toepassing belangrijker dan het model zelf. Claude wordt vaak geprezen vanwege de manier waarop het omgaat met lange documenten en genuanceerde teksten, terwijl ChatGPT beschikt over een breder ecosysteem van plug-ins en integraties. Voor bureaus is de belangrijkste afweging of het door u gekozen model een verbinding kan aangaan met uw live-werkruimte, want een geïntegreerd model van beide merken presteert beter dan een model dat losstaat in een apart tabblad.

Wat is een AI-marketingbureau?

Een AI-marketingbureau integreert AI in de manier waarop het werk wordt uitgevoerd, niet alleen in wat het verkoopt. In de praktijk betekent dit dat modellen zoals Claude worden ingezet voor productie en analyse, dat agents worden ingezet voor coördinatie en rapportage, en dat menselijke experts worden ingezet voor strategie, creatieve beslissingen en relaties met klanten. Het label is minder belangrijk dan het onderliggende bedrijfsmodel.

Zal AI marketingbureaus vervangen?

AI vervangt het productie- en coördinatiewerk waarvoor bureaus vroeger factureerden, niet het inzicht en de regie waarvoor klanten juist een premie betalen. Bureaus die hun tarieven herzien op basis van deskundig inzicht en AI inzetten om het routinematige werk uit de weg te ruimen, zien hun marges groeien. De bureaus die AI zien als een manier om meer van hetzelfde standaardproduct te produceren, lopen juist een reëel risico.