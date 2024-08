Claude AI vs. ChatGPT: Welke AI-assistent is het beste in 2024?

Van het controleren van feiten in verhitte familieruzies tot het oproepen van inspiratie voor een professionele e-mail, AI-tools kunnen vrijwel alles binnen enkele seconden regelen.

Te midden van verschillende grote taalmodellen staan twee grote namen op de voorgrond: Claude AI en ChatGPT. Ze zijn beroemd omdat ze bijna onmiddellijk op mensen lijkende content kunnen genereren. Natuurlijk heeft elk model zijn eigen unieke functies en sterke punten.

Benieuwd welke beter is voor jou?

We zetten de functies, voor- en nadelen van Claude AI en ChatGPT voor je op een rijtje, zodat je kunt kiezen welke het beste bij je past. We zullen ook een andere superefficiënte generatieve AI-assistent toevoegen als alternatief.

Laten we eens kijken welke AI-assistent de echte MVP (meest waardevolle speler) van 2024 is! 🦘

Wat is Claude AI?

via Claude AI Claude is een AI-chatbot van Anthropic AI, een AI-startup die mede is opgericht door ex-Open AI-leden en die er alles aan doet om AI veilig en nuttig te maken.

Claude wordt aangedreven door een enorm Large Language Model (LLM) en begrijpt en reageert in natuurlijke taal. Zijn unieke 'constitutionele ontwerp' zorgt ervoor dat zijn antwoorden altijd behulpzaam, onschuldig en eerlijk zijn (hallucinaties kunnen natuurlijk af en toe voorkomen).

Deze chatbot kan coole dingen doen, zoals creatieve teksten schrijven, talen vertalen en meer gedetailleerde antwoorden geven op je vragen. De chats van Claude AI voelen heel conversationeel aan, bijna alsof je met iemand praat die jou begrijpt.

Het beste aan Claude AI is dat het een aantal principes volgt om alles eerlijk te houden, geen stereotypen te gebruiken en geen valse informatie te verspreiden. Anthropic AI heeft Claude 2 uitgebracht als hun antwoord op ChatGPT, en ze verbeteren het voortdurend met nieuwe functies.

Claude is beschikbaar via een gratis account, terwijl prioriteit en extra functies worden aangeboden in de Claude Pro versie.

Functies van Claude AI

Wat maakt Claude AI zo bijzonder in een zee van AI-tools? Laten we eens kijken naar enkele van de meest unieke functies.

1. Bestanden beheersen en leren

via Claude AI De mogelijkheid van Claude AI om bestanden te verwerken in een chatten maakt het uniek onder andere AI-tools . Het kan geüploade bestanden samenvatten en de context tijdens het gesprek behouden.

Je kunt gemakkelijk tot vijf bestanden in één keer uploaden, elk met een limiet van 10 MB. Dit omvat Word-documenten, PDF's en zelfs .txt-bestanden. Je kunt bestanden toevoegen door op een knop te klikken of ze naar de chat te slepen, en Claude AI leert van de geüploade content.

Dit is vooral handig bij het ontleden en verwerken van complexe materialen zoals medische studies, waarbij je specifieke vervolgvragen kunt stellen voor een beter begrip.

Claude AI kan echter niet direct overweg met Excel spreadsheets. Je kunt ze converteren naar PDF's zodat hij zijn magie kan laten werken op je gegevens.

2. Uitgebreid contextvenster

De nieuwste versie van Claude AI heeft een limiet van 100K tokens. Dit betekent dat het natuurlijker kan praten en je beter kan begrijpen door gebruik te maken van enorme datasets, waardoor superlange interacties mogelijk zijn met tot wel 75.000 woorden per keer!

Deze uitgebreide context helpt Claude AI om woorden en zinnen beter te begrijpen, waardoor het nauwkeuriger en natuurlijker reageert. Eenvoudig gezegd omvat de grotere context eerdere chats, lopende gesprekken en jouw voorkeuren, waardoor de chatbot slimmer en persoonlijker wordt.

Deze upgrade is handig voor het samenvatten van grote documenten zoals wetenschappelijke studies en het genereren van lange teksten van enkele duizenden woorden.

3. Constitutionele AI-ethiek

Claude AI volgt een code van ethische principes om een verantwoordelijke en veilige AI te zijn. Dit maakt Claude anders dan andere AI-systemen en een veiligere keuze, vooral voor gegevensgevoelige Taken.

De kern van Claude's goede gedrag wordt gevormd door de principes van constitutionele AI, die zich richten op sleutelprincipes om zijn reacties veilig, ethisch en eerlijk te houden. Een van die principes is onschadelijkheid: deze chatbot laat zich niet verleiden om iets schadelijks, gevaarlijks of illegaals te doen.

Eerlijkheid is ook belangrijk: Claude geeft geen valse informatie en herstelt fouten snel. Claude AI is ook eerlijk: hij zal geen vooroordelen tonen of favorieten spelen.

Claude AI's ethische code omvat transparantie. Als het ergens onzeker over is, zal het duidelijk zijn. En als je het vraagt, zal het ook zijn redenering uitleggen.

Prijzen Claude AI

Gratis

Claude Pro: $20/maand

Wat is ChatGPT?

via OpenAI ChatGPT, gelanceerd door OpenAI in november 2022, is een AI-chatbot die opzien baarde vanwege zijn griezelige vermogen om te chatten als een mens. Getraind met veel tekst en code, kan deze chatbot talen vertalen en creatieve content schrijven .

Het is super populair geworden, met meer dan 180 miljoen gebruikers!

Toen het uitkwam, was ChatGPT de eerste in zijn soort en het speelde een belangrijke rol in het introduceren van AI in mainstream gesprekken. In tegenstelling tot gewone chatbots gebruikt het een unieke technologie genaamd Generative Pretrained Transformer (GPT) voor natuurlijkere gesprekken.

Hierdoor kunnen gebruikers het beste uit ChatGPT halen voor verschillende Taken, zoals het beantwoorden van vragen, schrijven of het oplossen van wiskundeproblemen.

Je kunt chatGPT gratis gebruiken met GPT-3.5 of een betaalde versie genaamd ChatGPT Plus met de krachtigere GPT-4.

Als de virtuele assistent van je dromen gaat GPT-4 verder dan chatten. Hij maakt documenten, lost moeilijke wiskundige of logische problemen op en kan ook afbeeldingen decoderen. 🤖

Functies van ChatGPT

Wat maakt ChatGPT zo speciaal? Laten we eens kijken naar de functies die het onderscheiden.

1. Natuurlijke taalverwerking

ChatGPT is goed in het begrijpen van hoe mensen praten, dankzij de NLP-functie (Natural Language Processing). Je hoeft geen specifieke woorden of commando's te gebruiken - praat gewoon zoals je normaal zou doen. Het maakt gebruik van slimme algoritmes om de details van wat je zegt te achterhalen, waardoor de antwoorden geavanceerder en persoonlijker worden.

Bijvoorbeeld, als je gezonde dineropties nodig hebt, kun je ChatGPT's antwoord vragen en het zal je snel een lijst geven. Het onthoudt zelfs wat je eerder hebt gezegd, dus je kunt om meer opties vragen als de eerste suggesties niet helemaal goed zijn. Je krijgt meteen meer ideeën.

Opmerkelijk is dat ChatGPT ook de lastige taal van grappen, verwijzingen en sarcasme kan begrijpen. Het kan je dus slimme antwoorden geven die zinvol zijn. Dit maakt het een van de beste AI-tekstschrijftools .

2. Spraak- en beeldmogelijkheden

via OpenAI In september vorig jaar kreeg ChatGPT een fantastische upgrade: je kunt er nu in realtime mee praten en foto's gebruiken om te chatten. 📷

Laten we zeggen dat je op reis bent naar Italië en een foto neemt van de scheve toren. ChatGPT kan je rondleiding zijn en je vertellen over de geschiedenis van het monument. Als je weer thuis bent, maak je foto's van je koelkast en kan ChatGPT je helpen bij het abonnement voor het avondeten met stap-voor-stap recepten.

Je kunt ook spraakchatten met ChatGPT. Of je nu druk bent en snel een werktip nodig hebt of een verhaaltje voor het slapengaan voor de kinderen, ChatGPT staat tot je commando. Het kan ook heel snel superrealistische menselijke stemmen creëren.

Open AI heeft zelfs samengewerkt met professionele stemacteurs om de stemmen authentiek te laten klinken. Deze upgrade maakt ChatGPT nog beter voor gesprekken en interactie met afbeeldingen.

3. Meertalige woordendatabase

ChatGPT is een talenwonder, dankzij de enorme 570 GB dataset van het enorme internet.

Deze immense gegevensverzameling geeft het een enorme woordenschat, die meer omvat dan alleen de basis. Het is bekend met alledaagse woorden en kan moeiteloos omgaan met ongewone en technische termen.

Bovendien zijn taalbarrières onbestaande met ChatGPT. Omdat het is getraind op tekst uit verschillende talen, kun je ermee chatten in meer dan 200 talen - Engels, Frans, Duits, Spaans en andere.

Prijzen van ChatGPT

Gratis

Plus: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Teams: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

kijk op de website van OpenAI voor meer informatie over de vele flexibele opties die u in uw abonnement kunt opnemen

Claude vs. ChatGPT: Vergeleken functies

Hier is een grafiek van de sleutel verschillen tussen Claude en ChatGPT:

Functionaliteit

Zowel Claude als ChatGPT zijn behoorlijk goed in wat ze doen op hun eigen unieke manier.

Claude AI

Claude AI is geweldig in specifieke use cases zoals klantenservice, juridische zaken, back-office activiteiten en verkoop. Het past zijn antwoorden aan op basis van specifieke gegevenssets, spreekt verschillende talen en begrijpt zelfs programmeertalen.

Hoewel hij niet alleen op internet zoekt, kan Claude Taken uitvoeren op basis van de tekst die je hem op het web geeft. Het is gemaakt voor bedrijven, volgt ethische AI-regels, richt zich op de juiste feiten en houdt antwoorden verantwoord.

ChatGPT

ChatGPT geeft antwoorden die aanvoelen alsof je met een professional aan het chatten bent. Dit maakt het ideaal voor klantenservice. Het automatiseert zelfs taken zoals online plannen, reserveren en betalingen verwerken.

ChatGPT wordt steeds beter met functies zoals AI-beeldgeneratie, gegevensanalyse en plug-ins. Het target een breed publiek met een gratis account en betaalde opties.

Reacties en nauwkeurigheid

Een AI-bot ondermijnt zijn doel als hij verkeerde antwoorden of antwoorden van lage kwaliteit geeft. Laten we eens kijken naar de kwaliteit en nauwkeurigheid van de antwoorden van deze chatbots.

Claude AI

Claude AI is niet perfect. Maar sommige mensen denken dat Claude goed is in vakgebieden zoals geschiedenis en aardrijkskunde omdat het naar een kleinere set informatie kijkt. Wat Claude onderscheidt is zijn eerlijkheid: hij geeft toe wanneer hij dingen niet weet.

Claude heeft dingen geleerd tot december 2022, dus hij zou kunnen weten wat er begin 2023 gebeurt. Dat is recenter dan andere AI-chatbots, wat Claude een voorsprong geeft.

ChatGPT

ChatGPT heeft zijn prestaties verbeterd met GPT-4, waardoor de nauwkeurigheid is verbeterd. OpenAI vermeldde dat GPT-4 82% minder kans heeft om content te produceren tegen de regels van OpenAI en 60% minder kans heeft om antwoorden te creëren in vergelijking met de vorige versie.

ChatGPT, breder gebruikt dan Claude, geeft snellere en meer gedetailleerde antwoorden. Het kan bogen op hogere verwerkingssnelheden en kortere reactietijden, vooral voor meer eenvoudige taken om content te genereren.

Integratie

Als je een solide AI-model hebt, zou het dan niet handig zijn om het in al je zakelijke apps te gebruiken? Nou, zowel Claude AI als ChatGPT ondersteunen nuttige integraties.

Claude AI

Claude heeft samengewerkt met grote namen als Notion, Quora, DuckDuckGo, Slack en Zoom. Meer Google integraties worden binnenkort verwacht. Claude integreert gemakkelijk met verschillende apps via zijn API.

In Slack vat de Claude App threads samen en beantwoordt vragen, terwijl Claude in Zoom een sleutelrol speelt in het contact center, vergaderingen, telefoon, team chatten, whiteboard en Zoom IQ.

ChatGPT

ChatGPT is super veelzijdig - het past gemakkelijk in verschillende toepassingen met behulp van een API.

Er zijn plugins voor Kayak, Expedia, OpenTable, Slack, Shopify en er komen er nog meer aan. Bovendien werkt het probleemloos met verschillende programmeertalen, waardoor het flexibel en aanpasbaar is.

Veiligheid

Als u een AI-bot gebruikt voor uw bedrijf, is de kans groot dat u zich zorgen maakt over de AI-veiligheid. Je kunt het je niet veroorloven om gevoelige informatie te verliezen, en Claude AI en ChatGPT bieden bepaalde niveaus van veiligheid.

Claude AI

Claude AI neemt de privacy van gebruikersgegevens serieus. Het gebruikt slimme maatregelen zoals het limiet aan gegevensverzameling, encryptie en externe audits om alles veilig te houden.

Met Constitutional AI als kern heeft Claude veiligheidsfuncties zoals Constitutional Curation, Capability Masking, Adversarial Training, Applied Ethics en Oversight Integration. Deze praktijken en standaard gegevensanalyse en -verwerking zorgen ervoor dat Claude veilig werkt op specifieke gebieden.

ChatGPT

ChatGPT heeft veiligheidsfuncties, maar kan vooroordelen oppikken uit de trainingsgegevens. Het verifiëren van informatie kan lastig zijn omdat het niet altijd bronnen vermeldt. Soms neigt het meer naar creativiteit dan naar pure feiten, wat kan leiden tot onnauwkeurigheden.

Veiligheid was geen belangrijk aandachtspunt tijdens de ontwikkeling, maar ChatGPT werkt eraan met hulp van experts. Het is slim om het niet te gebruiken als er gevoelige informatie over het bedrijf bij betrokken is.

Claude AI versus ChatGPT: Hebben we een duidelijke winnaar?

Kiezen tussen Claude AI en ChatGPT is moeilijk omdat beide nog in ontwikkeling zijn.

Claude AI is een pro-superveilig en nauwkeurig, geweldig voor zakelijke Taken. Het volgt een constitutioneel ontwerp, dus het is verantwoordelijk en eerlijk. Maar hier zit het addertje onder het gras: het is niet zo geweldig met verschillende talen of spraakmogelijkheden.

ChatGPT is een alleskunner. Het past in bijna alles en werkt voor een groot publiek. Maar het is sinds september 2021 niet geüpgraded met up-to-date informatie, dus het kan sommige feiten missen.

Uiteindelijk komt het erop neer wat je nodig hebt voor jezelf - de zakelijke professional of het veelzijdige alledaagse AI-maatje.

Claude AI vs. ChatGPT op Reddit

Wat vinden Redditors van de strijd tussen ChatGPT en Claude AI?

Het is interessant dat velen van hen voor beide Teams lijken te spelen en beide AI-chatbots gebruiken, afhankelijk van de taak.

De sleutelwoorden uit ons onderzoek:

"De afgelopen twee weken heb ik zowel GPT-4 als Claude (gratis) gevraagd. Als professionele marketeer die beide LLM voor een bereik van doeleinden gebruikt, verkies ik de output van Claude ongeveer 70% van de tijd boven die van GPT-4."

Een andere Redditor vermeldt dat hij GPT-4 specifiek verkiest voor het genereren van code vanwege de complexe redenering en het betere begrip dan Claude AI.

"Ik gebruik zowel GPT-4 als Claude dagelijks. Van wat ik heb gezien, is GPT4 beter voor de meeste codeerproblemen. Het redeneert beter en kan de ontbrekende gaten beter inschatten dan ik verwacht (zoals het schrijven van nieuwe, originele tests met bestaande als voorbeeld)."

Maak kennis met ClickUp - Het beste alternatief voor ClickUp AI vs. ChatGPT

Beheer je projecten met de kracht van ClickUp AI, 15+ aangepaste weergaven en Taak-automatisering met ClickUp-taak

Wat als je op zoek bent naar een AI-assistent die de nauwkeurigheid van Claude AI combineert met de veelzijdigheid van ChatGPT?

Wij hebben het voor je.

Maak kennis met ClickUp uw alles-in-één oplossing voor projectmanagement en AI-ondersteuning. Het is een geweldige alternatief voor ChatGPT en Claude.

In plaats van te moeten wisselen tussen verschillende tools, kun je je aanmelden voor één gebruiksvriendelijk platform boordevol functies. Van rijke tekst bewerking tot solide taakbeheer en moeiteloze integratie met meer dan 1000+ apps, ClickUp is uw go-to voor het voltooien van taken voor deadlines, het soepeler laten verlopen van werkstromen en het stimuleren van productiviteit.

ClickUp is gemaakt voor iedereen. Of u nu werkt aan een softwareproject dat discretie vereist of marketingmateriaal ontwikkelt, ClickUp helpt u bij het plannen en toewijzen van taken, het samenwerken met uw team en het bijhouden van de voortgang van projecten - alles op één plek.

Sneller werken met ClickUp AI

Vat samen en polijst je tekst in 30 seconden met ClickUp AI ClickUp AI is uw go-to schrijfassistent ontworpen om je team efficiënter en productiever te maken. Het biedt AI-prompt sjablonen voor verschillende rollen, waardoor het werk sneller gaat zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

ClickUp AI is een geweldige AI-tool voor trefwoordonderzoek ook. In combinatie met ClickUp Docs genereert het gerelateerde trefwoordideeën en bouwt het trefwoordclusters.

Met de ClickUp AI chatbot kunt u:

Teksten samenvatten

Uw schrijven polijsten voor kristalheldere communicatie

Ideeën bedenken voor blogs, sociale media en gebeurtenissen

Meeslepende e-mails in elkaar flansen als een pro

Gedetailleerde projectbeschrijvingen opstellen zonder je in het zweet te werken

Inzichtelijke enquêtevragen bedenken

Plan vergaderingen als een kampioen met goed gestructureerde agenda's, vat sleutelgesprekken samen en nog veel meer

ClickUp speelt met iedereen. Of u nu in marketing, verkoop, HR of projectmanagement werkt, het is uw vertrouwde hulpje!

Stel u ClickUp AI voor als uw ultieme virtuele assistent, die uw productiviteit verhoogt, uw werk versnelt en uw kostbare tijd vrijmaakt om de taken aan te pakken die u echt raken. 🌟

Houd uw documenten op orde met ClickUp Docs

Maak, bewerk en deel uw documenten in realtime met uw team met ClickUp Docs

Als u dagelijks te maken hebt met uitgebreide documenten, houd ze dan netjes en georganiseerd met ClickUp Docs.

Met ClickUp Documenten bent u helemaal klaar voor het maken, bewerken, opslaan en delen van documenten. Het is niet alleen een plek voor uw ideeën; de echte magie gebeurt wanneer uw team meedoet en samen met u aan de documenten werkt.

Je kunt documenten samen in realtime bewerken, waar je ook bent. Laat opmerkingen achter, wijs ter plekke taken toe en zet delen van je tekst om in Taken om alles soepel te laten verlopen.

En wat denk je? Zodra uw document klaar is, kunt u het koppelen aan een taak om alles op één plek georganiseerd te houden. Met ClickUp Docs kunt u elk klein detail aanpassen, zodat uw documenten perfect passen bij uw taken, projecten en de unieke werkstijl van uw team. ⚡

Organiseer alles op één plek met ClickUp Notepad

Organiseer alles van aantekeningen tot checklists tot taken met ClickUp Notepad

Als u moeite hebt om uw verspreide ideeën en content bij te houden, neem dan de hulp aan van ClickUp Kladblok . Het is uw assistent voor het organiseren van aantekeningen, checklists en andere Taken, allemaal op een gezellige, veilige plek.

Gebruik ClickUp Notepad om al uw beste ideeën in een oogwenk op te schrijven en u kunt de dingen zelfs opleuken met een fancy format - kopteksten, opsommingstekens, kleuren - wat u maar wilt om aantekeningen te maken.

Je kunt items slepen en neerzetten, ze nesten om een visuele hiërarchie te creëren en ze groeperen in checklistitems. Je zit niet alleen opgescheept met aantekeningen; je kunt ze ook omzetten in impactvolle actiepunten.

Prijzen ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/gebruiker per maand

$7/gebruiker per maand Business: $12/gebruiker per maand

$12/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

Verbeter uw AI-reis met ClickUp!

Kunt u niet kiezen tussen Claude en ChatGPT maar hebt u toch een one-stop AI-oplossing nodig? Kies ClickUp.

U zult de vruchten plukken van voordelen van projectmanagement zonder afbreuk te doen aan de belangrijkste AI-functies. ClickUp kan u helpen uw informatie- en taakbeheer te stroomlijnen en uw productiviteit omhoog te stuwen met de kracht van automatisering.

Kies uw ultieme virtuele assistent, organiseer uw ideeën moeiteloos en blijf op koers met uw doelen door ClickUp te gebruiken.

Ontsluit oneindige AI-mogelijkheden- Aanmelden voor ClickUp vandaag nog!