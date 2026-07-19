Claude Skills voor marketing: hoe je het draaiboek van je merk omzet in AI die het daadwerkelijk uitvoert

Claude Skills zetten je merkhandboek om in regels die de AI bij elk concept volgt. Dit is belangrijk omdat AI-schrijftools een bekend probleem met eentonigheid hebben.

Uit een overzicht van meer dan 130 onderzoeken in Trends in Cognitive Sciences bleek dat de output van taalmodellen convergeert naar de meest voorkomende patronen in de trainingsdata. Aangezien merken dezelfde AI-tools gebruiken, produceren ze dezelfde stem.

Een Claude Skill voorkomt dat. Het laadt je stemregels, positie en format in het concept voordat het model ook maar één woord schrijft. Omdat de stem en de context van jou zijn, kunnen concurrenten niet via een snelkoppeling tot dezelfde output komen door dezelfde tool te gebruiken.

In deze handleiding leer je hoe je Claude Skills voor marketing kunt bouwen en hoe AI die je werkruimte al kent, dit idee verder kan uitwerken.

TL;DR: Een Claude-Skill is een map met instructies, referentiebestanden en scripts die Claude zelfstandig laadt zodra een Taak aan de beschrijving voldoet, zodat het elke keer op dezelfde manier in de stijl van je merk schrijft. Maak er een zodra je dezelfde stijl- of formatregels drie keer aan een AI hebt uitgelegd. Reclameteksten, campagnebriefings en nieuwsbrieven zijn de voor de hand liggende eerste kandidaten. Een solo-marketeer die eenmalige opdrachten uitvoert, kan volstaan met een op zichzelf staande Skill in claude.ai. Een team dat verdrinkt in losstaande tools haalt meer voordeel uit het samenvoegen van het werk, zodat de AI kan ingrijpen in live campagnes. Deze gids behandelt beide scenario's.

Wat zijn Claude Skills?

Een Claude-Skill is een map met instructies die Claude zelfstandig laadt wanneer een Taak hieraan voldoet. Elke Skill heeft één bestand nodig: SKILL.md. Het bestand begint met een kort blok dat YAML-frontmatter wordt genoemd, met daarin de naam van de Skill, een beschrijving van wanneer deze moet worden gebruikt en de instructies. Een Skill kan ook referentiebestanden en scripts bevatten.

Anthropic heeft Skills ontwikkeld zodat Claude een taak elke keer op dezelfde manier kan voltooien. Voor een marketingteam is die taak het schrijven in de stijl van je merk: de toon, de verboden uitdrukkingen, de waardeproposities en de formaten die revisoren verwachten.

Anthropic lanceerde Skills in oktober 2025. In december van datzelfde jaar publiceerden ze het format als een open standaard. Bouw er een, en deze werkt op claude.ai, de Claude API, Cowork en Claude Code.

Hoe werken Claude Skills?

Claude Skills werken volgens het principe van geleidelijke informatieverschaffing. Claude laadt elke laag van een Skill pas wanneer de Taak dat vereist:

Bij het opstarten: Claude laadt vooraf alleen de naam en beschrijving van elke geïnstalleerde Skill in

Bij een overeenkomst: Wanneer je verzoek aan een beschrijving voldoet, leest Claude het volledige SKILL.md-bestand van die Skill voor.

Op aanvraag: Als het SKILL.md-bestand verwijst naar aanvullende bestanden, zoals je volledige stijlgids, opent Claude deze alleen wanneer de Taak die diepgaande informatie nodig heeft

Deze gelaagde opbouw is nodig omdat merkkennis te uitgebreid is voor één enkele prompt. Stemregels, kaders voor berichtgeving, productgegevens, juridisch verantwoorde formuleringen: samen overschrijden ze wat een prompt kan bevatten. Een Skill houdt SKILL.md kort. De diepgang zit in de gelinkte bestanden die alleen worden geladen wanneer dat nodig is.

De beschrijving is belangrijker dan welke andere regel dan ook, omdat deze bepaalt of de Skill überhaupt wordt geactiveerd. Een beschrijving als ‘hulp bij content’ zal nooit werken. Een beschrijving als ‘gebruik wanneer de gebruiker vraagt om advertentietekst, een landingspagina of een e-mail in onze merkstem’ zal aangepaste marketingcontent genereren.

Skills werken ook buiten de chat om. Ze draaien in Claude Code en in Claude Cowork, de desktopagent die je echte bestanden leest en meerstaps taken op de achtergrond uitvoert. Het groeiteam van Anthropic heeft bijvoorbeeld een Google Ads-werkstroom gebouwd in Claude Code. Deze maakt gebruik van Skills voor de merkstem en productnauwkeurigheid, en bundelt vervolgens 15 koppen en 4 beschrijvingen per advertentie in een CSV-bestand dat het team controleert en uploadt.

Wat is het verschil tussen Claude Skills, prompts, agents en MCP?

Een Skill leert Claude hoe hij een herhaalbare taak moet uitvoeren, terwijl een prompt een eenmalige instructie is. Een AI-agent is een systeem dat zelfstandig meerstapswerkzaamheden uitvoert. MCP, kort voor Model Context Protocol, maakt een verbinding met externe tools zoals Google Ads of HubSpot.

De vier vullen elkaar aan in plaats van met elkaar te concurreren.

Laag Wat het is Wanneer moet je er gebruik van maken? Prompt Een eenmalige instructie die je tijdens het chatten typt Je hebt een korte vraag die je niet nog een keer zult stellen Skill Een map waarmee je Claude een herhaalbare taak aanleert in de stijl van je merk Je maakt vaak hetzelfde soort werk: campagnebriefings, advertentievarianten, landingspagina's Agent Een systeem dat zelfstandig meerstapswerk uitvoert Je wilt dat een werkstroom van begin tot eind wordt afgerond zonder dat je elke stap hoeft te controleren MCP-server Een liveverbinding tussen Claude en een externe tool Claude heeft actuele gegevens nodig uit Google Ads, GA4, HubSpot of je CMS

Skills en MCP worden vaak door elkaar gehaald. Een MCP-server geeft Claude toegang: deze maakt een verbinding met je Google Ads-account, GA4-gegevens of CMS. Claude kan dan actuele nummers lezen en schrijven in plaats van te werken op basis van een geplakte export.

Een Skill vertelt Claude wat hij met die toegang nog moet doen, in jouw woorden en volgens vooraf ingestelde regels.

Als je Claude dus via MCP koppelt aan Google Ads, kan het de prestaties van de koppen van vorige maand ophalen. Het kent echter nog steeds niet de toon van je merk of de regels voor het aantal tekens. Die kennis zit in de Skill.

Wat zijn de voordelen van het bouwen van een marketing-Skill in Claude?

Het bouwen van een Skill biedt vier voordelen: je onderscheidt je van de rest, beoordelingscycli zijn korter, de stem blijft behouden wanneer mensen vertrekken en de asset wordt in de loop van de tijd steeds beter.

Val op terwijl het internet overspoeld wordt door eenheid: AI-content overspoelt het internet, maar het grootste deel daarvan haalt nooit de zoekresultaten of wordt nooit geciteerd. Graphite ontdekte dat AI-content overspoelt het internet, maar het grootste deel daarvan haalt nooit de zoekresultaten of wordt nooit geciteerd. Graphite ontdekte dat 86% van de artikelen die in Google worden gerangschikt , door mensen is geschreven. Voor artikelen die door ChatGPT en Perplexity worden geciteerd, ligt dit cijfer op 82%. Onderscheidend schrijven zorgt voor een goede positie. Een Skill houdt je AI-output scherp genoeg om in die winnende 14% terecht te komen. En je kunt het in een middag bouwen

Kortere revisierondes: Als je editor elke ronde hetzelfde probleem met de schrijfstijl signaleert, wordt het te laat gecorrigeerd. Een Skill corrigeert die foutjes voordat ze in het concept terechtkomen. Het elimineert de herhaalde bewerkingen die een editor een hele week kosten, zodat elke revisieronde sneller verloopt

Je stem blijft behouden, ook als mensen vertrekken: Wanneer je beste tekstschrijver verlof neemt of ontslag neemt, verdwijnt de kwaliteit die hij of zij hanteerde meestal mee. Je teksten worden minder goed totdat iemand het gat opvult. Een Skill handhaaft die kwaliteit, ongeacht wie het concept schrijft. Het derde concept van de nieuwe medewerker voldoet aan dezelfde hoge standaard als dat van je beste tekstschrijver.

De asset wordt in de loop van de tijd steeds beter: Een prompt is niets meer waard zodra je het tabblad sluit. Een Skill bewaart elke correctie die je erin invoert. Na zes maanden werkt hij beter dan op de eerste dag. Dat maakt het het enige onderdeel van je Een prompt is niets meer waard zodra je het tabblad sluit. Een Skill bewaart elke correctie die je erin invoert. Na zes maanden werkt hij beter dan op de eerste dag. Dat maakt het het enige onderdeel van je AI-werkstroom-installatie dat zich opbouwt in plaats van te worden gereset.

Het doorbreken van de eenvormigheid is slechts het halve werk Je stem in een Skill laden is een goed idee. Het onderscheidt je van het branchegemiddelde. Maar als je er een keer anders klinkt, val je op. Als je elke keer klinkt zoals jezelf, onthouden mensen je. Het werk van het Ehrenberg-Bass Institute, de groep achter How Brands Grow, laat iets eenvoudigs zien: mensen herkennen een merk aan dezelfde paar signalen, die keer op keer worden getoond. Professor Jenni Romaniuk wijst op een bron van rommel die de meeste teams over het hoofd zien: de tegenstrijdige signalen van het merk zelf. Simpel gezegd: als je steeds verandert, concurreer je met jezelf om aandacht. Als Tropicana bijvoorbeeld zijn vertrouwde verpakking verruilde voor een strakkere variant, konden klanten de kartonnen verpakking niet meer in de schappen vinden. De omzet daalde met naar schatting 26 miljoen dollar, voordat de oude vormgeving een maand later weer werd ingevoerd. Je stem is een merkactief waarvoor dezelfde regel geldt. Elke keer dat deze afwijkt, verlies je herkenbaarheid. Een stemgids kan de target omschrijven, maar kan de lijn niet vasthouden als tien mensen er tegelijkertijd naar schrijven. Een Skill is daarentegen wel in staat om die lijn vast te houden. Het zorgt er niet alleen voor dat je je onderscheidt van concurrenten; het zorgt er ook voor dat je in elk concept trouw blijft aan jezelf, zodat de herkenbaarheid toeneemt in plaats van afneemt. Dat soort consistentie, bij de snelheid waarmee je dankzij AI nu kunt publiceren, is het enige dat een prompt je nooit kan bieden.

Welke marketingwerkstroomen passen bij Claude Skills?

Negen marketingwerkstroomen sluiten het beste aan bij Claude Skills: SEO en AI-zoekoptimalisatie, betaalde advertenties, contentbeheer, landingspagina’s, e-mail, planning van marketingcampagnes, UGC en videoscripts, analytics en social media. Elk daarvan herhaalt zich in een vaste vorm, en dat is de test die ertoe doet.

Als je de toon van je merk of het format van je contentbrief al drie keer aan een AI hebt uitgelegd, hoort die kennis thuis in een Skill.

Dit is wat elke cluster omvat:

SEO, GEO en AEO: Een Skill kan een technische audit uitvoeren, schema's genereren en pagina's optimaliseren om door AI-antwoordengines te worden geciteerd. De Skill werkt samen met een MCP-verbinding naar Search Console of een ranktracker

Betaalde advertenties: Een Skill voor advertentieteksten genereert advertentiekoppen en -beschrijvingen, die stuk voor stuk vooraf worden gecontroleerd op naleving van de tekenlimieten van Google. Ze worden ook afgewisseld op basis van verschillende invalshoeken, zoals voordelen, bewijzen en bezwaren

Contentbeheer: Een content-Skill stelt blogberichten op, stelt briefings op, hergebruikt een lang artikel voor een nieuwsbrief en posts op sociale media, en verwijdert de AI-sporen. Dit alles gebeurt in jouw structuur en stijl. Het zorgt ervoor dat je kalender vol blijft zonder handmatig werk.

Landingspagina's en webdesign: Een Skill genereert een marketingpagina of campagnemicrosite op basis van uw ontwerpsysteem in plaats van een generieke sjabloon. Een Skill genereert een marketingpagina of campagnemicrosite op basis van uw ontwerpsysteem in plaats van een generieke sjabloon. Claude Design voegt het visuele canvas toe, met uw merksysteem ingebouwd, en exporteert naar PDF, PPTX of Canva

E-mailmarketing: Een e-mail-Skill Een e-mail-Skill schrijft levenscyclusreeksen , variaties op onderwerpregels en campagneteksten volgens uw segmentatielogica en toon. Koppel deze aan een MCP-verbinding met uw verzendplatform, zodat Claude werkt op basis van echte lijstgegevens

Campagneplanning en GTM: Een 'brief'-Skill zet een idee van één zin om in een volledige briefing met de onderdelen die je stakeholders verwachten. Ook markeert het onbekende punten als open vragen in plaats van zelf antwoorden te verzinnen

UGC en video: Een script-Skill vormt productuitlegvideo’s en advertentiescripts in UGC-stijl, en past deze aan volgens jouw regels voor de openingszin, het tempo en de lengte. Het neemt het repetitieve werk uit handen, zodat jouw team tijd kan besteden aan de ideeën die een video tot een succes maken

Analytics, attributie en CRO: Een analytics-Skill voert een conversie-audit uit of stelt de oorzaak vast van een daling in de statistieken aan de hand van een vaste methodologie. Het zet een vage constatering als ‘het verkeer is gedaald’ om in een lijst met prioriteiten voor het oplossen van problemen

Sociaal en persoonlijk merk: Een sociale Skill stelt LinkedIn-berichten, teksten voor verdeling via meerdere kanalen en ghostwriting voor oprichters op, telkens in de juiste toon en lengte voor het betreffende kanaal

Snelle scan: Welke Skill moet je als eerste bouwen?

Begin met de rij die overeenkomt met de taak die je het vaakst uitvoert.

Toepassingsvoorbeeld Begin hiermee Combineer dit met Overal teksten die bij je merk passen Skill voor merkstem Bestaande output-assets en een lijst met verboden zinnen Google/RSA-advertentieteksten op grote schaal Skill voor reclameteksten MCP-verbinding met Google Ads en een CSV-exportscript Zichtbaarheid in AI-zoekresultaten GEO/AEO-Skill MCP-verbinding met Search Console en een Skill voor veelgestelde vragen (FAQ) Blog- en contentpijplijn Skill voor contentbeheer Een menselijke aanpak en je briefingsjabloon Landingspagina's en campagneafbeeldingen Claude Design De 'Brand Voice'-Skill en je ontwerpsysteem Zet een idee om in campagnebriefings Campagnebriefing-Skill Sjabloon voor een marketingplan en projecten Maak van één asset meerdere toepassingen Skill voor het hergebruiken van content Skill voor merkstem en formatregels per kanaal E-mails over de levenscyclus en campagnes E-mail-Skill MCP-verbinding met je ESP en je segmentatieregels Een daling in de statistieken analyseren Analytics/CRO-Skill MCP-verbinding met GA4 en een CRO-methodologiebestand

Eén categorie past hier niet bij: strategie en smaak. Een Skill bepaalt niet je positie en kan niet beoordelen of de output aanslaat bij je doelgroep.

Beschouw elk concept van Claude als een uitgangspunt en verfijn elk resultaat op basis van wat je weet over je target. Voor kwalitatief hoogwaardige resultaten moet je de agent voorzien van je beste materiaal. Op die manier voldoet het resultaat aan de verwachte standaard in plaats van aan een gemiddelde.

Hoe bouw je een Claude-Skill voor marketing: 6 eenvoudige stappen

Bouw een marketing-Skill in zes stappen: kies een terugkerende taak, schrijf het SKILL.md-bestand, voeg merkregels toe, splits lange content op in gekoppelde bestanden, test op een live opdracht en corrigeer wat afwijkt.

Voordat je er een opzet: kijk eerst wat er al bestaat Je hoeft niet altijd met een leeg bestand te beginnen. Drie plekken die je eerst even kunt bekijken: De eigen marketingplugin van Anthropic. Een eigen oplossing, die het dichtst in de buurt komt van een starterspakket: commando’s zoals /draft-content, /campaign-plan, /brand-review, /seo-audit en /e-mail-sequence. Handig om te zien welke vorm een goed opgebouwde Skill heeft

De Anthropic-promptbibliotheek. In de praktijk beproefde prompts voor afzonderlijke taken (varianten op onderwerpregels, samenvattingen van interviews) die je kunt overnemen in de instructies van een Skill

Community-opslagplaatsen op GitHub. Er bestaan grote verzamelingen, waarvan sommige tienduizenden sterren hebben. Nuttig als structurele referentie, zelden als kant-en-klare assets

Volg deze stappen om je eigen Skills te bouwen:

Stap 1: Kies één terugkerende taak

De juiste eerste Skill komt voort uit werk dat je al vaker doet. Bekijk je recente AI-chats en zoek de Taak waarbij je steeds dezelfde context plakt. Een Taak is klaar om een Skill te worden als deze drie dingen overeenkomen:

Je hebt een AI minstens drie keer dezelfde stem- of formatregels gegeven

De structuur blijft vast, terwijl de invoergegevens veranderen

Met een schriftelijke checklist kun je een nieuwe medewerker de Taak aanleren

Reclameteksten, campagnebriefings en nieuwsbrieven voldoen aan alle drie de criteria, aangezien hun formaten en regels van de ene batch naar de andere constant blijven. Een positioneringsstrategie voldoet niet aan de checklist, omdat de strategie bij elke beslissing van vorm verandert. Repetitief werk wordt ondergebracht in de Skill, terwijl het beoordelingsvermogen bij je team blijft.

Stap 2: Schrijf het SKILL.md-bestand

Maak een map aan en voeg één SKILL.md-bestand toe. Dit bestand bestaat uit drie delen:

Naam: Geef de Skill een korte, specifieke label, zoals merknaam-advertentietekst

Beschrijving: Formuleer de trigger in één zin, bijvoorbeeld Gebruik deze wanneer de gebruiker vraagt om advertentieteksten, e-mails of landingspagina's te schrijven of bij te werken in de stijl van het merk

Instructies: Schrijf de regels in gewone taal onder de frontmatter

Besteed het grootste deel van je tijd aan de beschrijving, want die bepaalt in zijn eentje of de Skill wordt geactiveerd. Schrijf deze met de zinnen die je team in echte verzoeken gebruikt. Als je teamgenoten vragen om ‘RSA-vernieuwing’ terwijl jij ‘advertentietekst’ schrijft, moet de beschrijving beide bevatten.

Stap 3: Voeg de context van je merk toe

Een gedownloade Skill bevat algemene regels, en die algemene regels leiden juist tot de doorsnee teksten die je juist wilde vermijden toen je de Skill maakte. Vervang ze door materiaal dat alleen jouw team heeft:

Toonregels die als commando’s zijn geschreven, zoals ‘schrijf in de tweede persoon’

Een lijst met verboden woorden, zinnen en beweringen die je merk nooit gebruikt

Uw waardeproposities, verwoord in de stijl van uw beste teksten

Twee of drie gepubliceerde stukken waarin de toon goed is getroffen

Plak de tekst rechtstreeks uit je echte stijlgids in plaats van deze uit je hoofd samen te vatten. In een samenvatting blijven de regels die je je herinnert behouden, maar gaan de details verloren, terwijl juist die details jouw stem zo uniek maken.

Pro-tip: Als je één merk beheert, verwerk de merkstem dan in de Skill. Als je meerdere merken beheert, houd de Skill dan algemeen en laad de merkcontext in plaats daarvan in een Claude-project, zodat één Skill voor elk merk kan worden gebruikt.

Stap 4: Lange bestanden opsplitsen

Een Skill groeit naarmate je er correcties in verwerkt, en een SKILL.md-bestand dat langer is dan één scherm vertraagt alles. Als het jouwe zo ver komt, splits het dan op in onderling gekoppelde delen:

SKILL.md bevat de trigger, de kernregels en de koppelingen naar de rest die gekoppeld zijn aan de rest

references/style-guide.md bevat alle details over de toon en het format

references/product-facts.md bevat geverifieerde beweringen, prijzen en beschrijvingen van functies

references/examples.md bevat je beste voorbeelden uit het verleden, gesorteerd op type asset

Claude opent elk bestand waarnaar wordt verwezen alleen wanneer de Taak die diepgang vereist. Je verzoek om een advertentietekst laadt de regels voor het aantal tekens en slaat het prijsblad over, zodat de Skill snel blijft, ongeacht hoeveel kennis deze bevat.

Stap 5: Test op een live opdracht

Test de Skill op een halfafgewerkte campagneaanvraag waarin de ontbrekende details en de deadline-druk nog aanwezig zijn. Een schoon voorbeeld verbergt de hiaten, maar een echte opdracht laat zien waar verbetering mogelijk is.

Let op twee verschillende soorten fouten:

De Skill is nooit geactiveerd, wat betekent dat de beschrijving niet overeenkwam met jouw formulering. Breid de beschrijving uit en voeg de zoekopdracht toe die niet werkte

De Skill is geactiveerd, maar de spraak is afgedwaald, wat betekent dat er een gat in de instructies zit. Voeg de specifieke regel toe die door de afwijking is geschonden

Houd deze twee uit elkaar wanneer je een diagnose stelt. Instructies voor het oplossen van het probleem geven terwijl het probleem in de beschrijving zit, kost je een ronde, en het omgekeerde kost je er twee.

Stap 6: Verwerk de correcties weer in het ontwerp

De Skill wordt beter naarmate je hem vaker gebruikt, en de feedbackcyclus is kort. Als de output niet meer bij je merk past, vertel Claude dan wat er mis is gegaan, corrigeer het concept handmatig en voeg die correctie vervolgens toe aan de Skill of de voorbeelden ervan.

Elke ronde voegt weer een stukje van je oordeel toe aan het bestand. Het volgende concept begint met verfijnde logica, waardoor bewerkingen en tijdelijke oplossingen nog verder worden geminimaliseerd.

Hoe je marketing-Skills binnen je team kunt delen

Marketingteams delen Claude Skills op drie manieren: door gecomprimeerde Skill-mappen rechtstreeks te verzenden, via de ingebouwde deeloptie in de Team- en Enterprise-abonnementen van Claude, of via een gedeelde GitHub-opslagplaats.

Direct verzenden is geschikt voor externe partners, ingebouwd delen is geschikt voor interne teams en GitHub is geschikt voor bibliotheken die beoordeling en versiegeschiedenis nodig hebben. De doorslaggevende factor is wie je merkbibliotheek nodig heeft en hoe vaak deze verandert.

Optie 1: Comprimeren en verzenden

Een Skill is een map, dus je kunt deze comprimeren en via e-mail of Slack versturen. De ontvanger uploadt deze vervolgens naar zijn of haar Claude-instellingen, en dit werkt bij elk abonnement.

Om een Skill te verzenden:

Zoek de map ‘Skill’ op je computer. Deze moet een bestand met de naam SKILL.md bevatten

Schakel de zijbalk van de specifieke Skills-map in en klik op Downloaden

De zip-map met Claude Skills downloaden

Om een ontvangen Skill te uploaden:

Open Claude en ga naar Instellingen

Selecteer Functies en controleer of ‘Code uitvoeren en bestanden aanmaken’ is ingeschakeld, want zonder deze functie werken Skills niet

De uitvoering van code en het aanmaken van bestanden voor Claude Skills schakelen of uitschakelen

Ga naar Aangepast en vervolgens naar Vaardigheden

Selecteer Skill uploaden en kies het zip-bestand

Een Skills-map uploaden in Claude

Gebruik dit traject wanneer je een Skill met de merkstem uitbesteedt aan een freelancer of een partnerbureau. Vermijd dit binnen het team, want elke update van de stemgids betekent een nieuw zip-bestand, een nieuwe upload en geen overzicht van wie de huidige versie beheert. Een marketing-Skill verandert vaker dan de meeste andere, aangezien campagnes, claims en productgegevens maandelijks veranderen. Het updateprobleem treft deze categorie harder dan andere.

Optie 2: Delen binnen Claude (Team- en Enterprise-abonnementen)

Claude heeft een ingebouwde functie voor het delen van Skills in de Team- en Enterprise-abonnementen. Je kunt een Skill delen met specifieke collega's of met je hele organisatie, en eigenaren kunnen een Skill in één keer naar iedereen pushen.

Voordat iemand iets kan delen, moet de eigenaar van de organisatie deze functie inschakelen:

Ga naar Organisatie-instellingen en vervolgens naar Vaardigheden

Schakel ‘Code-uitvoering en bestandsaanmaak’ in en schakel vervolgens Skills in

Om leden met elkaar te laten delen, schakel je de deelknoppen in hetzelfde gedeelte in, want delen is standaard uitgeschakeld

Om een door jou gemaakte Skill te delen:

Ga naar Aangepast en vervolgens naar Vaardigheden

Open een Skill die je hebt gemaakt en selecteer Delen

Voer namen of e-mailadressen in, of deel ze met de hele organisatie

Een Skill in de hele organisatie uitrollen (alleen voor eigenaren):

Ga naar Organisatie-instellingen en vervolgens naar Skills

In het gedeelte ‘Organisatievaardigheden’ selecteer Toevoegen en kies het zip-bestand

De Skill bereikt iedereen direct en is standaard ingeschakeld

Dit is de juiste standaardinstelling voor een intern marketingteam. De 'brand voice'-Skill is het enige onderdeel dat elke marketeer op identieke wijze moet uitvoeren, en toewijzing door de eigenaar is de enige manier waarop niemand het uploaden kan overslaan of achterop raakt met een versie.

Optie 3: Een gedeelde GitHub-repository

Sla elke Skill op als een map in één GitHub-opslagplaats, een gedeelde projectmap waarin elke wijziging wordt bijgehouden. Teamgenoten downloaden een gesynchroniseerde kopie en krijgen zo de volledige merkbibliotheek, en wijzigingen worden eerst beoordeeld voordat ze bij iemand terechtkomen.

Marketing geeft de beoordelingsstap een concrete taak: wanneer iemand de waardeproposities in de Skill voor de merkstem bijwerkt, keurt een tweede persoon de wijziging goed voordat deze naar de output van elke marketeer wordt verzonden. Twee conventies zorgen ervoor dat de bibliotheek overzichtelijk blijft:

Voeg bovenaan elk SKILL.md-bestand een versienummer toe (# Version: 1. 3) en verhoog dit bij elke wijziging, zodat twee teamgenoten nooit onbewust verschillende versies van de merkstem gebruiken

Houd de opslagplaats privé. Een marketing-Skill bevat de toon, de positionering en nog niet vrijgegeven productgegevens die je niet openbaar wilt maken

Gebruik dit traject als je team meerdere tools gebruikt, een goedkeuringstraject nodig heeft voor merkwijzigingen of al met Claude Code werkt.

Welke moet je kiezen? Een Skill aan een externe partner overdragen: gebruik zip. Een intern team standaardiseren op een Team- of Enterprise-abonnement: deel binnen Claude. Een groeiende merkbibliotheek beheren met beoordelingen en geschiedenis: gebruik GitHub. Eén functie is van toepassing op alle drie de trajecten. Skills zijn combineerbaar, wat betekent dat Claude je Skill voor de merkstem en je Skill voor het e-mailformat samen voor dezelfde taak kan laden, zodat de bibliotheek als een systeem functioneert, ongeacht hoe je de verdeling doet.

4 marketing-Skills die je het beste als eerste kunt opbouwen met Claude

Vier Claude-Skills dekken het grootste deel van het terugkerende werk van een marketingteam: een Skill voor de merkstem, een Skill voor advertentieteksten, een Skill voor campagnebriefings en een Skill voor hergebruik.

Elke vaardigheid is afgeleid van een werkstroom die teams al wekelijks uitvoeren. En elke vaardigheid volgt dezelfde opbouw: een SKILL.md met een beschrijving van de trigger, plus de referentiebestanden die de diepgang van je merk bevatten.

Hieronder zie je hoe elk daarvan er in de praktijk uitziet.

1. Een Skill voor de merkstem

Eindvoorbeeld van een Claude-skill voor marketing die de merkstem weergeeft

Een team van zes personen schrijft teksten voor advertenties, e-mails en sociale media, en elk stuk moet dezelfde toon hebben. Elke aanvraag voor een tekst triggert deze Skill, en het SKILL.md-bestand bevat vier componenten die het werk uitvoeren:

Referentiemateriaal: Twee of drie gepubliceerde stukken waarin de juiste toon wordt aangeslagen, in een gekoppeld bestand met voorbeelden

Triggerbeschrijving: De regel die de Skill activeert, bijvoorbeeld Gebruik wanneer de gebruiker klantgerichte teksten voor het merk schrijft of uitvoert

Toonregels: Je stemcommando's, geschreven als instructies: persoon, zinslengte, ritme

Verboden lijst: De woorden, zinnen en beweringen die je merk nooit gebruikt

Wat het succes bepaalt: De referentietekst. Claude koppelt voorbeelden betrouwbaarder dan dat het beschreven regels volgt. Een Skill met bijvoeglijke naamwoorden die de toon aangeven, maar zonder echte steekproeven, geeft je slechts een benadering van je stem, niet je stem zelf. Het voordeel: Alle andere Skills hier laden deze als een laag. Bouw deze eerst, en elke volgende Skill neemt de stem over in plaats van deze opnieuw te definiëren. Het is de basis waarop de rest van je bibliotheek rust.

2. Een Skill voor advertentieteksten

Eindvoorbeeld van een advertentietekst met Claude Skills

Stel je nu eens een performance-marketeer voor die om de paar weken responsieve zoekadvertenties vernieuwt. Een verzoek met campagnegegevens en zoekwoorden triggert de Skill, waarna de componenten de taak onderling verdelen:

Regels voor de limiet voor het aantal tekens: De strikte beperkingen, 30 tekens per koptekst en 90 per beschrijving, worden gecontroleerd voordat de tekst wordt weergegeven

Checklist voor invalshoeken: De mix die elke advertentieset nodig heeft, zoals voordelen, sociale bewijskracht, CTA en koppen die bezwaren wegnemen

Verboden beweringen: De productverklaringen die niet door de juridische afdeling zijn goedgekeurd, opgeslagen in een gekoppeld feitenbestand

Exportformat: De CSV-kolomstructuur die je advertentieplatform verwacht

Wat het succes bepaalt: De tekenlimiet moet strikt worden gehandhaafd. Een Skill die 30 tekens als richtlijn beschouwt, levert koppen op die je handmatig moet inkorten, waardoor het handmatige werk weer terugkomt. Het voordeel: het neemt het traagste deel van de advertentieproductie weg. Zodra de limieten en invalshoeken in de Skill zijn vastgelegd, ga je in één keer van een leeg blad naar een volledige set teksten die klaar zijn voor beoordeling. Elke tekst wordt nog steeds door iemand goedgekeurd voordat deze wordt gepubliceerd.

3. Een Skill voor een campagnebriefing

Exemplaar van een campagnebriefing voor Claude Skills

Neem vervolgens een marketingmanager die ruwe ideeën omzet in presentaties die klaar zijn voor de belanghebbenden. Een idee van één zin triggert de Skill, en de structuur doet de rest:

Sectiesjabloon: De koppen die je stakeholders verwachten, in de volgorde waarin ze deze lezen

Verplichte velden: De invoer waar geen enkele opdrachtomschrijving zonder kan, zoals doelgroep, budgetpost en indicator voor succes

Regel voor plaatshouders: De instructie om onbekende elementen als open vragen te markeren in plaats van zelf antwoorden te verzinnen

Eerdere opdrachten: Twee sterke voorbeelden in een gekoppeld bestand, zodat de diepgang en toon aansluiten bij wat eerder is goedgekeurd

Wat het succes bepaalt: de plaatshouderregel. Zonder deze regel verzint de Skill antwoorden om lege velden op te vullen. En een verzonnen begrotingsnummer dat er echt uitziet, is erger dan een leeg veld waarvan iemand weet dat het moet worden ingevuld. Het voordeel: Deze methode levert de meeste tijdwinst op. Een globaal idee wordt binnen enkele minuten omgezet in een gestructureerde, voor belanghebbenden geschikte briefing. En dankzij de plaatshouderregel blijft duidelijk wat er nog onbekend is.

4. Een Skill voor hergebruik

Exemplaar van hergebruik van Claude Skills

Denk ten slotte aan een contentteam dat van elk lang formaat een week aan kanaalcontent maakt. Eén blogpost of webinartranscript triggert de Skill, en de componenten bepalen elke output:

Kanaalformaten: De exacte vormen die je kiest, zoals een nieuwsbriefrubriek en een thread, elk met eigen lengterichtlijnen

Extractieregels: Wat je uit de bron moet halen, zoals de meest opvallende statistiek voor de nieuwsbrief

Stemantekeningen per kanaal: Hoe de toon per kanaal verschilt, terwijl de merkstem consistent blijft

De Skill ‘Brand Voice’: wordt tegelijkertijd geladen, aangezien Skills op dezelfde Taak zijn gebaseerd

Wat het verschil maakt: Hoe nauwkeurig je elk kanaalformat omschrijft. Een vage opdracht als ‘Maak wat posts voor sociale media’ levert je algemene prietpraat op. Vertel de Skill dat je drie LinkedIn-posts wilt, elk met minder dan 150 woorden en elk gebaseerd op één bewering uit de bron, en je krijgt content die je direct kunt inplannen. Het voordeel: het versterkt het werk dat je al hebt gedaan, dus er hoeft geen nieuwe productie te worden gefinancierd. Het is ook waar compositie in de praktijk tot uiting komt: de ene Skill bepaalt de toon, terwijl een andere de structuur hervormt.

Hoe ClickUp marketingwerkstroomen op één plek beheert

Een marketingcampagnebrief opstellen in ClickUp Brain

ClickUp biedt je dezelfde 'Skill'-functionaliteit binnen een werkruimte waar je campagnes, briefings en team al aanwezig zijn. In plaats van een Markdown-bestand te maken en dit als zip-bestand te verspreiden, leer je de AI één keer je proces, waarna deze kennis voor iedereen in het team wordt bewaard.

Dit is wat specifiek voor marketing-Skills goed werkt:

Leer je werkstroomen aan ClickUp Brain zonder herhaalde instructies

Gebruik de speciale Skills-functie in ClickUp Brain. Beschrijf een terugkerende werkstroom in gewone taal, bijvoorbeeld: ‘schrijf advertentieteksten in onze merkstijl volgens deze regels en format.’ Brain slaat die instructie op.

De volgende keer dat iemand uit het team om die Taak vraagt, voert Brain deze op dezelfde manier uit. Wanneer iemand de uitvoer corrigeert, onthoudt Brain die correctie voor toekomstige uitvoeringen. Dit is dezelfde iteratieve cyclus als in stap 6, maar je bent nooit de auteur van een SKILL.md-bestand.

Bovendien hoef je, in tegenstelling tot bij Claude, geen gekoppelde referentiebestanden toe te voegen aan een Skills-map. Aangezien je stijlgids, productgegevens en campagnebriefings in ClickUp Docs staan, raadpleegt Brain deze rechtstreeks bij het genereren van content. Zo weet je zeker dat de AI altijd de actuele versie gebruikt. Niemand hoeft een map opnieuw te delen wanneer de positie verandert of een claim verloopt.

Voer de context van je merk in bij Super Agents

Laat campagneteksten of briefings opstellen door middel van een vermelding van een Super Agent. Dit is een AI-teamgenoot die instructies, triggers en kennis verwerkt via een builder in gewone taal.

Koppel het aan je stijlgids in ClickUp Docs, en het schrijft campagneteksten of genereert briefings met die gids als betrouwbare bron. Het resultaat wordt een taak met een eigenaar, een status en een deadline binnen je werkstroom. Het blijft niet in een chatvenster staan wachten tot het in een projecttracker wordt gekopieerd.

Bekijk deze video om je eerste Super Agent te bouwen:

Krijg toegang tot Claude en andere taalmodellen vanuit één werkruimte

Met ClickUp Brain krijg je Claude, GPT en Gemini in één werkruimte, zonder aparte abonnementen. Je kunt zelf het model kiezen of Brain laten kiezen op basis van de Taak. Dit betekent dat je dezelfde Claude-redenering gebruikt die achter de zelfstandige Skills zit, naast andere modellen, vanuit dezelfde plek waar je campagnes worden beheerd.

Beheer complete werkstroomen op één plek

Naast AI regelt ClickUp voor marketingteams ook de operationele kant van marketing binnen dezelfde werkruimte.

Automatiseer de planning, goedkeuring en overdracht van content met meer dan 100 kant-en-klare automatiseringen

Houd de KPI’s van je campagnes bij in meer dan 50 verschillende kaarttypen in ClickUp-dashboards die in realtime worden bijgewerkt

Verzamel creatieve verzoeken en leid ze naar de juiste werkstroom met ClickUp-formulieren

Integreer met al je gebruikelijke tools, waaronder HubSpot, Slack, Figma en Google Drive, zodat de gegevens die je Skills nodig hebben om te kunnen werken, altijd in verbinding staan

Eerlijke beperkingen. Brain is ontworpen om binnen de ClickUp-werkruimte te werken. Als je een draagbare Skill nodig hebt met aangepaste scripts die tegelijkertijd op claude.ai, de API en Claude Code draait, kun je die beter buiten ClickUp bouwen en daar onderhouden. Voor wie is het geschikt? ClickUp is het meest geschikt wanneer je marketingteam campagnes, contentkalenders en de coördinatie al in één werkruimte beheert. Of wanneer je wilt voorkomen dat de context versnipperd raakt tussen een Skill in Claude en een projecttracker elders.

Zo ziet die consolidatie er in de praktijk uit: een marketingmanager die campagnes, briefings en AI-werkstroomen vanuit één werkruimte beheert:

Veelgemaakte fouten bij marketing-Skills (en hoe je ze kunt oplossen)

Zes fouten zorgen ervoor dat de meeste marketing-Skills ondermaats presteren: overlappende beschrijvingen, voorbeelden die in tegenspraak zijn met de regels, het merk niet overal vermelden, verouderde productgegevens, regelsets die alles verbieden, en testen op de bewoordingen van één persoon.

Zo kunt u ze herkennen en sluiten.

Twee Skills claimen dezelfde aanvraag. Je bouwt een Skill voor de merkstem en vervolgens een Skill voor e-mailteksten, en in beide beschrijvingen is er een melding van e-mail. Nu kan Claude niet bepalen welke Skill verantwoordelijk is voor de Taak, waardoor de volgorde waarin ze worden geladen van dag tot dag verschilt en de kwaliteit daardoor schommelt.

Oplossing: Geef elke Skill zijn eigen terrein. Laat de spraak-Skill verantwoordelijk zijn voor alle klantgerichte teksten, en laat de e-mail-Skill verantwoordelijk zijn voor de e-mailstructuur, de volgorde van de e-mails en de onderwerpregels. Voeg een aantekening toe in de instructies dat deze Skill naast de spraak-Skill draait, en niet in plaats daarvan.

De regels en de voorbeelden spreken elkaar tegen, en de voorbeelden krijgen de voorrang. Je SKILL.md verbiedt uitroeptekens, maar een echte campagne die je als voorbeeld hebt geplakt, gebruikt er twee. Claude baseert zich meer op wat je laat zien dan op wat je vertelt, dus de verboden gewoonte blijft steeds weer de kop opsteken.

Oplossing: Controleer elk voorbeeld aan de hand van je regels voordat je het opneemt in de bundel. Elk voorbeeld moet ofwel aan de regels voldoen, ofwel voorzien zijn van een aantekening van één regel, als een soort markering dat het dateert van vóór je ‘geen uitroeptekens’-regel. Zo wordt een tegenstrijdigheid omgezet in een leermoment.

De Skill zegt ‘wij’, maar loopt vast wanneer een partner deze gebruikt. Uitdrukkingen als ‘ons product’ en ‘onze toon’ werken prima voor één intern team. Maar als je de Skill doorstuurt naar een bureau dat drie klanten tegelijk bedient, kan Claude onmogelijk weten welk merk je met ‘wij’ bedoelt.

Oplossing: Vermeld de merknaam overal, zodat de specifieke toon van het merk goed tot uiting komt. Dit kost intern niets en zorgt ervoor dat de Skill duidelijk blijft wanneer deze wordt overgedragen aan een freelancer of bureau.

Productgegevens worden toegevoegd en vervallen vervolgens. Iemand programmeert in maart de prijzen en functieomschrijvingen vast. In juni veranderen de prijzen, en de Skill blijft de oude nummers in elk concept invoegen, in perfecte merkstijl. Dat is erger dan helemaal geen gegevens, omdat de fouten al vooraf zijn goedgekeurd.

Oplossing: Houd feiten gescheiden van de toon. Vaste regels voor de toon blijven in het SKILL.md-bestand; veranderlijke feiten worden verplaatst naar één productfeitenbestand met bovenaan een eigenaar en een herzieningsdatum. Zo kan iedereen in één oogopslag zien of het achterloopt.

Elke regel is een ‘don’t’, dus Claude weet wat hij moet vermijden, maar niet wat hij moet doen. Een Skill die is opgebouwd uit 20 verboden woorden en geen positieve aansturing, duwt Claude alleen maar naar het generieke midden. Dit leidt juist tot de eentonigheid die je juist probeert te doorbreken.

Oplossing: Koppel elke verboden term aan de juiste vervanging. Schrap niet zomaar ‘leverage’, maar zeg dat het ‘use’ moet gebruiken. Vraag niet alleen om hype te vermijden, maar zeg dat het het nummer moet noemen en dat dit de bewering moet onderbouwen. Streef naar meer ‘do’s’ dan ‘don’ts’.

De Skill is getest op basis van de woorden van de maker en van niemand anders. De auteur vraagt om een update van de advertentietekst, en de Skill wordt elke keer getriggerd. Een teamgenoot vraagt om een aantal RSA-varianten te genereren, en er wordt niets geladen. Het gevaar: Claude maakt geen fouten; het geeft gewoon een algemeen antwoord, waardoor de teamgenoot een aannemelijk concept krijgt waarop geen van jouw regels is toegepast.

Oplossing: Haal vóór de uitrol een week aan echte verzoekformuleringen van je team uit de chat en test de beschrijving aan de hand daarvan. Voeg vervolgens een herkenningskenmerk toe aan de instructies, bijvoorbeeld door elk concept te beginnen met het asset-type en het kanaal op de eerste regel, zodat een ontbrekend herkenningskenmerk direct aangeeft dat de Skill niet is geladen.

Begin met één Skill en bouw een opslagplaats op

Claude Skills veranderen wat de AI over je merk weet. Zonder een Skill schrijft elk model op basis van dezelfde trainingsgegevens en levert het steeds dezelfde gemiddelde output op. Zodra je er gebruik van gaat maken, schrijft het model elke keer op basis van een aangepaste toon, regels en onderbouwing.

De fout die de meeste teams maken, is het downloaden van een pakket generieke Skills in de hoop op betere resultaten. Daarmee vervang je de ene stapel middelmatige resultaten gewoon door de andere. De waarde zit hem in het vastleggen van je eigen oordeel: de toon die een editor hanteert, echte casestudy’s en een beproefde inhoudsstructuur.

Begin met het element dat je het vaakst produceert. Verwerk je eigen stijl in één enkele Skill. Test deze aan de hand van een echte opdracht. Corrigeer wat afwijkt, en blijf dit doen. De Skill wordt elke ronde scherper omdat je correcties worden opgebouwd in plaats van dat de Skill wordt gereset.

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Veelgestelde vragen over Claude Skills voor marketing

Hoe maak ik een Claude-skill zonder te codeen?

Om een Claude Skill te maken zonder te codeen, maak je een map aan met één SKILL.md-bestand en voeg je YAML-frontmatter toe met een naam en een beschrijving die gericht is op de trigger. Schrijf vervolgens je instructies in gewone taal. Vul het aan met de echte stem van je merk en twee of drie voorbeeldassets. Test het daarna op een live-brief en verfijn het waar de toon afwijkt.

Zijn de Claude-marketingvaardigheden van de community op GitHub de moeite waard om te installeren?

De Claude-marketingskills van de community op GitHub zijn handig als referentiepatronen. Maar als je er een heleboel installeert, leidt dat vaak tot generieke content, omdat elke skill het oordeel van een vreemde weergeeft in plaats van dat van jouw merk. Openbare opslagplaatsen zoals anthropics/skills laten zien hoe een SKILL.md is opgebouwd. Het loont de moeite om dit te bestuderen voordat je aan de slag gaat. Het is beter om de structuur te kopiëren, niet de inhoud: bouw één skill vol met jouw eigen stem, ICP en verboden zinnen.

Kan ik vertrouwelijke merkgegevens in een Skill privé houden?

Ja, je kunt eigen merkgegevens in een Skill privé houden. Een Skill is een verzameling bestanden waarover jij de controle hebt, zodat spraakregels, positionering en nog niet vrijgegeven productinformatie binnen je eigen werkruimte of opslagplaats blijven. Bij Team- en Enterprise-abonnementen bepalen eigenaren met wie een Skill wordt gedeeld. Door de bibliotheek in een privé GitHub-opslagplaats op te slaan, blijft deze intern en ontstaat er een beoordelingstraject.

Is Claude de beste AI voor marketing?

Er is niet één beste AI voor marketing; de juiste keuze hangt af van het werk. Claude wordt hier veel voor gebruikt vanwege de sterke redeneercapaciteit op basis van campagnegegevens en de uitgebreide context die een volledige merkhandleiding kan bevatten. Bovendien ondersteunt het model Agent Skills en MCP-verbindungen met tools zoals Google Ads en HubSpot. Het belangrijkste onderscheidende kenmerk is meestal niet het model, maar of je merkkennis en je werk op één plek samenkomen.

Welk Claude-model moet je gebruiken voor marketing?

Gebruik voor alles wat spraakgevoelig is (teksten, briefings, lange content) het krachtigste model dat je abonnement biedt, aangezien dit de merkcontext en het ritme het beste behoudt in een lang document. Lichtere modellen zijn prima voor snelle, grootschalige taken met een laag risico, zoals het genereren van grote hoeveelheden varianten op onderwerpregels. Skills werken in alle modellen op dezelfde manier, dus de modelkeuze beïnvloedt de kwaliteit en de kosten, niet of de Skill wel of niet werkt.

Wat is het verschil tussen een Claude-skill en een aangepaste GPT?

Beide bevatten herbruikbare instructies. Maar een Claude Skill wordt alleen geladen in de volgende scenario’s: wanneer een taak overeenkomt met de beschrijving ervan, kan scripts en meerdere referentiebestanden bundelen, en draait op claude.ai, de API en Claude Code als een open standaard. Een aangepaste GPT blijft binnen het ecosysteem van OpenAI en wordt geconfigureerd via één enkele instructieset. Voor marketingteams is het praktische voordeel de overdraagbaarheid en de mogelijkheid om een volledige stijlgids als gekoppelde bestanden toe te voegen als bijlage.

Op welke Claude-abonnementen werken Skills?

Skills werken op de abonnementen Free, Pro, Max, Team en Enterprise, mits het uitvoeren van code en het aanmaken van bestanden is ingeschakeld. De ingebouwde functie voor delen, waarbij een eigenaar één Skill naar de hele organisatie pusht, is beperkt tot de abonnementen Team en Enterprise-abonnementen. Bij andere abonnementen deel je door de map te zippen en te verzenden.