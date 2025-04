Hoe je een Content Briefing maakt (sjabloon + voorbeelden)

Het geheim van een artikel dat door Google wordt opgemerkt, schuilt vaak in goed opgestelde, gedetailleerde content briefings.

Een effectieve content briefing sluit perfect aan bij je ToFu (top of the funnel), MoFu (middle of the funnel) en BoFu (bottom of the funnel) doelen.

Nu de algoritmen van Google voortdurend veranderen (dankzij AI!), zorgt het maken van contentbriefings ervoor dat zoekmachines de juiste signalen ontvangen en verkeer naar je pagina leiden, terwijl lezers de trechter in worden geleid en loyale klanten worden.

Dat is tenslotte het echte doel van content van hoge kwaliteit, nietwaar?

In dit artikel onderzoeken we wat een ideale content briefing is en delen we voorbeelden en tips die je kunt volgen.

TL; DR

Voorbeelden van content briefings : B2B-verkoopstrategieën, inclusieve werkcultuur en ROI van e-mailmarketing

: B2B-verkoopstrategieën, inclusieve werkcultuur en ROI van e-mailmarketing Definitie van content briefing : Een gids met essentiële details (doelgroep, trefwoorden, structuur) om content af te stemmen op marketingdoelen

: Een gids met essentiële details (doelgroep, trefwoorden, structuur) om content af te stemmen op marketingdoelen Onderdelen van een ideale content briefing :

: Publiek en toon: Omvat demografische gegevens, pijnpunten en de stem van het merk

Omvat demografische gegevens, pijnpunten en de stem van het merk Zoekwoorden en structuur: Focus op primaire en secundaire zoekwoorden; stel koppen en metatags voor

Focus op primaire en secundaire zoekwoorden; stel koppen en metatags voor Analyse van concurrenten: Gebruik inzichten uit content die bovenaan staat

Gebruik inzichten uit content die bovenaan staat Tools voor het aanmaken van korte content : ClickUp Brain, Documenten en Automatisering voor SEO-schetsen, onderzoek en automatisering van de werkstroom

: ClickUp Brain, Documenten en Automatisering voor SEO-schetsen, onderzoek en automatisering van de werkstroom Voordelen van content briefings : Bespaar tijd en geld, verbeter SEO-rankings en geef duidelijke richtlijnen voor snellere goedkeuringen

: Bespaar tijd en geld, verbeter SEO-rankings en geef duidelijke richtlijnen voor snellere goedkeuringen Veelgemaakte fouten: Overslaan van onderzoek, vage doelen en inconsistente stijl of SEO-focus

Wat is een contentbriefing?

Een contentbriefing is in wezen een stappenplan voor schrijvers, vol met richtlijnen en sleutelinformatie voor het maken van target geschreven content, zoals blogartikelen, whitepapers of berichten in sociale media.

Het doel? Om de essentiële elementen te beschrijven die schrijvers nodig hebben, zodat elk stuk werkt aan het vervullen van je algehele contentmarketingstrategie.

Dit is wat je gewoonlijk aantreft in een goed opgestelde contentbriefing:

Target doelgroep: Dit omvat demografische gegevens, interesses en pijnpunten om schrijvers te helpen begrijpen tot wie ze spreken. Maar verrassend genoeg doet niet iedereen dit!

opmerking: Volgens SEMrush, terwijl 67.45% van de marketeers neemt een onderwerp op en 64,71% voegt trefwoorden toe, slechts ongeveer de helft (50,29%) neemt informatie op over de doelgroep en slechts 49,71% specificeert doelstellingen voor content

Primaire en secundaire zoekwoorden : Deze helpen schrijvers op welke zoekwoorden ze zich moeten richten, soms suggereren ze zelfs de plaatsing en frequentie van zoekwoorden om de SEO te optimaliseren

: Deze helpen schrijvers op welke zoekwoorden ze zich moeten richten, soms suggereren ze zelfs de plaatsing en frequentie van zoekwoorden om de SEO te optimaliseren Ideale artikelstructuur : Aanbevelingen voor het organiseren van inleidingen, koppen en subkoppen om te voldoen aan de vergadering van gebruikers en zoekintenties

: Aanbevelingen voor het organiseren van inleidingen, koppen en subkoppen om te voldoen aan de vergadering van gebruikers en zoekintenties Analyse van bestaande zoekresultaten : Inzichten in pagina's die bovenaan staan voor uw zoekwoord, zodat schrijvers hiaten in de content kunnen identificeren en waarde kunnen toevoegen

: Inzichten in pagina's die bovenaan staan voor uw zoekwoord, zodat schrijvers hiaten in de content kunnen identificeren en waarde kunnen toevoegen Geadviseerde meta tags: Concept-titels en metabeschrijvingen, die zoekmachines een snel idee geven van waar de pagina over gaat en het aantal doorkliks op pagina's met zoekmachineresultaten (SERP's) vergroten

Om je een duidelijker beeld te geven, bekijken we een paar voorbeelden.

Maar laten we eerst één ding ophelderen dat veel contentprofessionals in verwarring brengt: het verschil tussen contentbriefings en creatieve briefings.

Ook lezen: 10 Free sjablonen voor kalenders voor sociale media

Zijn content briefings hetzelfde als creatieve briefings?

Nee! Content en creatieve briefings klinken misschien hetzelfde, maar ze dienen verschillende rollen.

Content briefings sturen het aanmaken van geschreven content zoals blog posts, video scripts en social media posts. Creatieve briefings daarentegen richten zich op visuele deliverables zoals video's, landingspagina's, covers en infographics.

Dus hoewel het misschien klinkt als twee zijden van dezelfde medaille, dienen content en creatieve briefings verschillende doelen.

Voorbeeld van een content briefing Voorbeeld SEO Blog Post: "How to Create a Content Briefing"Includes: Audience targeting content managers, trefwoorden als "content briefing", "hoe schrijf ik een content briefing"; aanbevolen structuur met paragrafen over de definitie, het belang en voorbeelden van content briefings Nike Ad Campaign: "Feel the Energy"Inclusief de doelstelling van het project om de nieuwe hardloopschoenen van Nike te promoten, de doelgroep van actieve 18-34-jarigen, de sleutelboodschap "ontketen je kracht", voorgestelde visuals die dynamische hardloopscènes laten zien De doelstelling van het project om de nieuwe hardloopschoenen van Nike te promoten, de doelgroep van actieve 18-34-jarigen, de sleutelboodschap "ontketen je kracht", voorgestelde visuals die dynamische hardloopscènes laten zien Target audience, SEO keywords, search results analysis, and meta tags to ensure SEO-focused content Project goal, target demographics, brand voice, and visual style to align with Nike's active, bold brand tone SEO-optimalisatie, plaatsing van trefwoorden en contentstructuur om organisch verkeer aan te trekken. Boeiende visuele elementen en merkboodschappen die zijn ontworpen om een atletisch publiek te boeien en te inspireren Een blogpost geoptimaliseerd voor zoekmachines met waardevolle tips en subsecties waarin de content kort wordt uitgelegd Een videoadvertentie van 30 seconden met energieke scènes van mensen die hardlopen en close-ups van de nieuwste schoenenlijn van Nike

Belang van content briefings

**Wist je dat? Slechts 66% van de bedrijven houdt de prestaties van content bij op de een of andere manier.

De conclusie? Content doelen zijn een must en content briefings zijn de ultieme gids om ze te bereiken.

voorbeeld: Stel dat je een milieuvriendelijke verpakkingslijn lanceert en meer productbekendheid wilt. Een degelijke contentbriefing zou het volgende inhouden:

Target trefwoorden om het organische bereik te vergroten en eco-bewuste shoppers aan te trekken

Een lijst met duurzaamheidsfuncties die u wilt benadrukken om te laten zien waarom deze verpakking een betere keuze is

Interne koppelingen naar gerelateerde content, zoals artikelen over milieuvriendelijke tips, zodat lezers uw merk blijven ontdekken

Hier zijn acht redenen waarom content briefings het verschil maken:

Bespaar tijd en geld : Duidelijke briefings zorgen ervoor dat schrijvers weten wat de reikwijdte en focus is, waardoor ze snel content van hoge kwaliteit kunnen produceren

: Duidelijke briefings zorgen ervoor dat schrijvers weten wat de reikwijdte en focus is, waardoor ze snel content van hoge kwaliteit kunnen produceren Verminder herschrijvingen en revisies : Een goede briefing betekent dat schrijvers het meteen in de eerste versie kunnen doen, waardoor ze minder tijd en moeite verspillen

: Een goede briefing betekent dat schrijvers het meteen in de eerste versie kunnen doen, waardoor ze minder tijd en moeite verspillen Verwijder essentiële informatie : Het opnemen van belangrijke statistieken, feiten en inzichten helpt om content vorm te geven die informatief en relevant is

: Het opnemen van belangrijke statistieken, feiten en inzichten helpt om content vorm te geven die informatief en relevant is Centrale bron voor het team : Iedereen, van editors tot accountmanagers, kan de briefing raadplegen voor een duidelijke richting van de content

: Iedereen, van editors tot accountmanagers, kan de briefing raadplegen voor een duidelijke richting van de content Verhoog de consistentie : Gestandaardiseerde briefings zorgen ervoor dat elk stuk in lijn is met de merkstem, toon en richtlijnen voor berichtgeving

: Gestandaardiseerde briefings zorgen ervoor dat elk stuk in lijn is met de merkstem, toon en richtlijnen voor berichtgeving Verbeter de zoekresultaten : Door zoekwoorden, structuur en intentie op elkaar af te stemmen, zorgen content briefings ervoor dat uw content goed scoort in zoekmachines

: Door zoekwoorden, structuur en intentie op elkaar af te stemmen, zorgen content briefings ervoor dat uw content goed scoort in zoekmachines Bied duidelijke richting en snelle goedkeuring : Schrijvers produceren content die aan de oorspronkelijke doelen voldoet, waardoor het heen-en-weer goedkeuringsproces wordt verminderd

: Schrijvers produceren content die aan de oorspronkelijke doelen voldoet, waardoor het heen-en-weer goedkeuringsproces wordt verminderd Zorg voor tijdige levering: Minder revisies en duidelijke objectieven betekenen dat de content op tijd geleverd wordt

Ook lezen: 7 Gratis sjablonen voor het schrijven van content om sneller content aan te maken

Onderdelen van een Content Briefing

Een degelijke content briefing bevat alle essentiële informatie die nodig is om schrijvers te begeleiden. Dit is wat je wilt opnemen:

Doelgroep : Schets wie de lezers zijn, wat hun kennisniveau is en wat hun belangrijkste pijnpunten zijn, zodat schrijvers content kunnen maken die aanslaat

: Schets wie de lezers zijn, wat hun kennisniveau is en wat hun belangrijkste pijnpunten zijn, zodat schrijvers content kunnen maken die aanslaat Toon en stem : Definieer detoon en stem van het merkof deze nu geestig, formeel of ergens daartussenin is, om content consistent te houden

: Definieer detoon en stem van het merkof deze nu geestig, formeel of ergens daartussenin is, om content consistent te houden Content doelen : Identificeer het belangrijkste doel, zoals het verhogen van organisch verkeer, het onderwijzen van lezers of het stimuleren van conversies, zodat elk stuk een doel heeft

: Identificeer het belangrijkste doel, zoals het verhogen van organisch verkeer, het onderwijzen van lezers of het stimuleren van conversies, zodat elk stuk een doel heeft Belangrijkste zoekwoorden : Lijst met belangrijkste target zoekwoorden om SEO te sturen en ervoor te zorgen dat de content aansluit bij de zoekintentie van het publiek

: Lijst met belangrijkste target zoekwoorden om SEO te sturen en ervoor te zorgen dat de content aansluit bij de zoekintentie van het publiek Secundaire trefwoorden : Neem gerelateerde zoekwoorden op om het bereik te vergroten en de content te verrijken, zodat de zoekintentie wordt vastgelegd

: Neem gerelateerde zoekwoorden op om het bereik te vergroten en de content te verrijken, zodat de zoekintentie wordt vastgelegd Interne koppelingen : Stel interne links voor om de betrokkenheid op de site te vergroten en lezers naar gerelateerde bronnen te leiden

: Stel interne links voor om de betrokkenheid op de site te vergroten en lezers naar gerelateerde bronnen te leiden Inhoudstructuur en voorlopig overzicht: Geef een ruwe schets met kopteksten en subkoppen om schrijvers een duidelijke werkstroom te geven

Een goede content briefing kan ook functies hebben:

Een werktitel om schrijvers richting te geven

Voorgesteld aantal woorden om te helpen bij het abonnement

Externe koppelingen voor geloofwaardigheid (indien relevant)

Een link naar een stijlgids voor consistente opmaak

ClickUp biedt veel sjablonen voor het schrijven van content om richtlijnen te behouden voor consistente opmaak en toon

Een ander goed advies is om de essentie te geven zonder de schrijver in een hokje te stoppen. Met een beetje begeleiding kom je een heel eind, dus laat de schrijvers je doelen voor content tot leven brengen!

Pro Tip: Bij het toevoegen van interne links raden experts aan om te streven naar 3-5 links per 800 woorden of 5-10 voor een artikel van 2000 woorden. Maar vergeet niet dat kwantiteit niet alles is! Pas je links aan op basis van het type pagina - of het nu gaat om een landingspagina, een pijlerpagina of een artikel met veel concurrentie. Concentreer je vooral op de relevantie en de waarde die elke link je lezers brengt.

Een SEO content briefing maken

Zoals Maya Angelou zei: "Het idee is om het zo te schrijven dat mensen het horen, en het glijdt door de hersenen en gaat rechtstreeks naar het hart."

Klinkt intens voor bijvoorbeeld een productreview?

Misschien, maar hier is de waarheid: met de juiste mix van trefwoorden, structuur en inzichten doet een SEO-gerichte contentbriefing meer dan alleen een stuk rangschikken, het helpt het contact te maken met lezers.

Dus laten we beginnen met een stap-voor-stap handleiding voor het maken van een SEO-gerichte contentbriefing die precies dat doet.

Ook lezen: SEO Projectmanagement - 8 tips om uw werkstroom te optimaliseren [met sjablonen]

1. Het juiste target zoekwoord kiezen

Als het aankomt op het genereren van organisch verkeer, is SEO een game-changer. Maar laten we eerlijk zijn: niet elke schrijver is een SEO-knobbel.

Daarom is het cruciaal om je target trefwoord direct in de content briefing te benadrukken.

Het target trefwoord (of primaire trefwoord) is de belangrijkste term waar je content om draait en waar je voor wilt ranken op de pagina's met zoekmachineresultaten (SERP's).

Hier is een niet zo leuk feit: 94.74% van de zoekwoorden krijgt 10 maandelijkse zoekopdrachten of minder, dus het kiezen van de juiste zoekterm vereist een beetje strategie.

Eenmaal gekozen vormt het target zoekwoord cruciale elementen van de content briefing, zoals secundaire zoekwoorden, subonderwerpen en interne linkmogelijkheden.

Dus, hoe kies je het juiste target zoekwoord?

Stem het af op je doelen voor content en je marketingstrategie: Het target trefwoord moet het doel van de post en de bredere marketingdoelen weerspiegelen.

Gebruik tools voor trefwoordonderzoek om deze sleutelinzichten te verzamelen:

Volume : Het gemiddelde aantal zoekopdrachten dat een trefwoord elke maand krijgt. Hogere volumes betekenen meer potentieel verkeer, dus streef naar zoekwoorden met een solide volume

: Het gemiddelde aantal zoekopdrachten dat een trefwoord elke maand krijgt. Hogere volumes betekenen meer potentieel verkeer, dus streef naar zoekwoorden met een solide volume Keyword Difficulty (KD) : Dit laat zien hoe concurrerend het is om in de top 10 zoekresultaten voor dat trefwoord te komen. Een lagere KD betekent een gemakkelijkere weg naar de top - vooral belangrijk als de middelen beperkt zijn

: Dit laat zien hoe concurrerend het is om in de top 10 zoekresultaten voor dat trefwoord te komen. Een lagere KD betekent een gemakkelijkere weg naar de top - vooral belangrijk als de middelen beperkt zijn Zoekintentie: Vraag jezelf af waarom mensen op deze term zoeken. Zijn ze op zoek naar informatie, vergelijken ze producten of zijn ze klaar om te kopen? Als je organisch verkeer wilt vangen, geef dan prioriteit aan informatieve zoekwoorden die overeenkomen met de zoekintentie

💡 Pro Tip: Zoek naar zoekwoorden met een balans tussen zoekvolume en moeilijkheidsgraad. Streef naar een maandelijks zoekvolume van ten minste 100, een zoekwoordmoeilijkheid onder 50%-70% en informatieve zoekintentie om organische, betrokken lezers aan te trekken. Als de KD te hoog is, kan zelfs de beste content moeite hebben om te scoren.

2. Een lijst met secundaire zoekwoorden maken

Secundaire zoekwoorden zijn als het ware de hulpjes van je primaire zoekwoord, die helpen om de context te verduidelijken en het bereik van je content te vergroten.

Secundaire zoekwoorden werden belangrijk na Google's Hummingbird update waardoor zoekalgoritmen de betekenis achter een zoekterm konden begrijpen in plaats van alleen overeenkomende woorden.

voorbeeld: Denk aan "jaguar"- hebben we het over het dier of de auto? Secundaire trefwoorden zoals "grote kat" of "wilde dieren" verduidelijken het dier, terwijl "luxe voertuig" of "sportwagen" naar de auto sturen.

Deze conceptueel verwante termen worden vaak LSI (Latent Semantic Indexing) trefwoorden genoemd. Het zijn niet altijd synoniemen, maar ze helpen zoekmachines om de context van content te begrijpen.

Aantekening: Hoewel het misschien geen magische SEO-kogels zijn, is het opnemen van secundaire zoekwoorden een goede gewoonte.

3. Een SERP-analyse uitvoeren

In een SERP-analyse graaft u in wat top-ranking pagina's voor uw target trefwoord succesvol maakt en gebruikt u deze inzichten om uw bericht een concurrentievoordeel te geven.

Let bij het analyseren van elke pagina die bovenaan staat op sleutelelementen:

SERP-functies: Dit zijn de "extra's" in de zoekresultaten, die de zichtbaarheid vergroten. Een voorbeeld is de featured snippet, dat is die box die de aandacht trekt bovenaan de pagina

Andere veelvoorkomende functies van SERP's om aan te stippen:

Rich snippets : Visuele verbeteringen in zoekresultaten, zoals beoordelingen van productrecensies met sterren

: Visuele verbeteringen in zoekresultaten, zoals beoordelingen van productrecensies met sterren People Also Ask (PAA) : Boxen met vragen die worden uitgebreid met antwoorden op gerelateerde query's, vooral query's die beginnen met "wat", "waarom", "wanneer", enz.

: Boxen met vragen die worden uitgebreid met antwoorden op gerelateerde query's, vooral query's die beginnen met "wat", "waarom", "wanneer", enz. Kennispanelen: Blokken met informatie over specifieke onderwerpen, merken of bedrijven

Nu kan het bijhouden van al deze SERP-gegevens snel overweldigend worden. Dat is waar ClickUp Documenten komt goed van pas.

creëer een goed georganiseerde werkruimte met de hiërarchische structuur van ClickUp_

Met deze tool kunt u al uw onderzoek op één plaats beheren, netjes gestructureerd met de ClickUp-werkruimte, zodat u werkruimten, mappen en lijsten kunt categoriseren voor gemakkelijke toegang.

Dit is waar ClickUp's magie schittert: u kunt gemakkelijk overschakelen van abonnement naar actie. Zet bijvoorbeeld gesprekspunten uit een ClickUp Docs-bestand om in taken of koppel Docs aan taken voor extra context.

creëer direct inhoudsoverzichten en pas de toon en stem van uw content aan met ClickUp Brain_

Zodra u uw schets hebt opgesteld, brengt u deze tot leven met ClickUp Whiteboards . Whiteboards geven een visueel overzicht dat vooral handig is voor clients en belanghebbenden om snel het grote geheel te zien.

Bovendien kun je in realtime samenwerken met het team - geen overlap, geen verwarring.

Een populaire functie? Je kunt een live document direct in het whiteboard invoegen.

Zo kun je tekst bewerken, de status van taken bijwerken en essentiële projectdocumenten op één plek openen. Als het klaar is voor beoordeling, stuur je je baas of client gewoon een openbare link voor weergave - er zijn geen extra stappen nodig!

belangrijke documenten rechtstreeks op uw Whiteboards plaatsen zodat u ze gemakkelijk kunt raadplegen_

Ook lezen: Een gids voor het gebruik van AI in contentmarketing

5. Workflows voor het aanmaken van content vereenvoudigen met ClickUp Automation

Geweldig, je hebt het overzicht klaar en je schrijver is op weg naar de eindstreep.

Maar hier lopen content teams vaak tegen een probleem aan: het coördineren van alle volgende stappen, van goedkeuringen tot promotie, kan de werkstroom vertragen.

Dit is waar ClickUp Automatisering kan de dag redden. Dit is hoe het aanmaken van content automatiseren helpt:

Maak kennis met Stacy, de contentmanager bij een groeiend techbedrijf. Ze gebruikt ClickUp Automatiseringen om haar content pijplijn soepel te laten verlopen zodat ze niet iedereen aan hun volgende stappen hoeft te herinneren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Automation.png ClickUp Automatisering: korte inhoud /%img/

creëer aangepaste triggers, voorwaarden en acties om uw werkstroom te automatiseren met ClickUp Automation_

Wanneer een blogbericht "Gereed voor beoordeling" wordt, wijst ClickUp het automatisch toe aan haar editor. Zodra de editor het bericht naar "Goedgekeurd" verplaatst, informeert automatisering het ontwerpteam om afbeeldingen voor sociale media te maken.

Tot slot, wanneer het bericht is gemarkeerd als "Gepubliceerd", start automatisering notificaties voor de teams voor sociale media en e-mailmarketing om met promoties te beginnen.

Pro Tip: Automatisering kan ook helpen om uw content vers en geoptimaliseerd te houden. Bijvoorbeeld, het team hier bij ClickUp gebruikt automatisering om een optimalisatieworkflow te triggeren voor alle gepubliceerde blogs die 30 dagen na hun publicatiedatum nog niet zijn gepubliceerd.

6. ClickUp SEO content kort sjabloon

Om je op weg te helpen, raden we je aan het volgende te gebruiken ClickUp's SEO Content Briefing sjabloon .

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-24-at-3.24.31-PM.png SEO Content Briefing sjabloon door ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-5206120&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit kant-en-klare, volledig aanpasbare document bevat alles wat u nodig hebt om target zoekwoorden te schetsen, de behoeften van het publiek te identificeren en ervoor te zorgen dat uw content is geoptimaliseerd voor zoekmachines.

Alle essentiële zaken komen aan bod: target zoekwoorden, doelen voor content, tekststijl en zelfs SEO-vereisten. Het is de bron bij uitstek voor het maken van content die organisch verkeer genereert en tegelijkertijd voldoet aan alle SEO-selectievakjes.

Tegelijkertijd, met de ClickUp sjabloon voor het schrijven van content kunt u het hele schrijfproces vereenvoudigen, van het plannen en prioriteren van taken tot het organiseren van projectdetails in een gezamenlijke werkruimte.

Ondertussen is de ClickUp sjabloon voor inhoudskalender abonneert, plant en beheert de verdeling van content.

Ook lezen: 10 beste softwarehulpmiddelen voor kalender voor content

Korte voorbeelden voor content

Hier zijn vier succesvolle voorbeelden van content briefings, gemaakt door ClickUp Brain, die je een idee kunnen geven van hoe een effectief overzicht eruitziet.

Voorbeeld 1:

Titel: Hoe bouw je een winnende B2B-verkoopstrategie?

Doel: Verkoopmanagers en leidinggevenden begeleiden bij het ontwikkelen van een strategisch B2B-verkoopplan om conversies en omzet te verhogen

Doelgroep:

Verkoopmanagers

Sales managers

Business ontwikkelingsprofessionals

B2B-marketeers

Overzicht:

Inleiding tot B2B verkoopstrategie Definitie en belang van een B2B verkoopstrategie

Overzicht van de voordelen van een gestructureerd verkoopabonnement Inzicht in uw markt en klanten Marktonderzoek uitvoeren om target klanten te identificeren

Analyseren van klantbehoeften en pijnpunten

De markt segmenteren voor een aanpak op maat Duidelijke verkoopdoelen en -doelstellingen instellen Het belang van SMART doelen instellen (Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Relevant, Tijdgebonden)

Verkoopdoelen afstemmen op algemene business doelstellingen Een waardevoorstel ontwikkelen Een overtuigend waardevoorstel opstellen dat aanslaat bij B2B-kopers

Uw aanbod onderscheiden van dat van concurrenten Een sterk verkoopteam samenstellen Verkooptalent werven en trainen

Een cultuur van continu leren en verbeteren bevorderen Een verkoopproces en -pijplijn creëren Een stap-voor-stap verkoopproces ontwerpen

Efficiënt beheren en optimaliseren van de verkooppijplijn Het inzetten van technologie en tools Gebruikmaken van CRM-systemen en tools voor verkoopautomatisering

Gegevens analyseren om verkoopbeslissingen te sturen Verkoopstrategieën implementeren Verkoopteams voorzien van de middelen en training die ze nodig hebben

Verkoop- en marketinginspanningen op elkaar afstemmen voor betere resultaten Verkoopprestaties meten en analyseren Sleutelgegevens om verkoopprestaties bij te houden

Analyses gebruiken om de verkoopstrategie te verfijnen en te verbeteren Aanpassen aan veranderingen in de markt Wendbaar blijven en inspelen op markttrends

De verkoopstrategie voortdurend bijwerken op basis van feedback en resultaten

Aanzetten tot actie:

Moedig lezers aan om hun huidige verkoopstrategie te evalueren en te overwegen de geschetste stappen uit te voeren om hun B2B verkoopsucces te vergroten.

Toon en stijl:

Professioneel en informatief

Boeiend en motiverend

Gebruik van voorbeelden uit de praktijk en casestudies

Lengte:

Ongeveer 1.500 - 2.000 woorden

Trefwoorden:

B2B verkoopstrategie, abonnement, verkoopdoelen, verkoopproces, sales enablement, CRM, verkoopprestaties

📜 Aantekening: Het beste deel is de autosuggesties die beschikbaar zijn via ClickUp Brain, die nuttige follow-ups kunnen genereren zoals:

ClickUp Brain verbetert uw contentproductieproces met strategische follow-ups

Deze follow-ups stroomlijnen het proces voor het aanmaken van content, helpen u uw briefing te verfijnen voor een maximale impact en zorgen ervoor dat uw team alle begeleiding krijgt die het nodig heeft!

Ook lezen: 10 beste schetsgeneratoren voor makers van content

Voorbeeld 2:

Titel: Een inclusieve werkcultuur creëren: Best Practices voor HR Teams

Doel: HR-professionals voorzien van uitvoerbare stappen om een inclusieve en gastvrije werkplek te creëren.

Inleiding:

Korte introductie van het belang van inclusiviteit op de werkplek

Benadruk de voordelen van een inclusieve cultuur, zoals verhoogde medewerkerstevredenheid, verbeterde retentiepercentages en verbeterde innovatie

Overzicht:

a. Begrijpen van inclusiviteit

Definiëren wat inclusiviteit betekent in de context van de werkplek

Het verschil bespreken tussen diversiteit en inclusie, waarbij wordt benadrukt dat inclusie gaat over het creëren van een omgeving waarin verschillende individuen zich welkom en waardevol voelen

b. De huidige werkcultuur beoordelen

Tips geven over hoe HR teams hun huidige werkcultuur kunnen beoordelen

Voorstellen voor het houden van enquêtes, focusgroepen en interviews om feedback van werknemers te verzamelen

Benadruk het belang van het identificeren van gebieden waar inclusiviteit kan worden verbeterd

c. Een inclusieve strategie ontwikkelen

Stappen schetsen voor het creëren van een alomvattende inclusiviteitsstrategie

Benadruk de noodzaak van de instelling van duidelijke doelen en doelstellingen

Bespreek het belang van het verkrijgen van buy-in en ondersteuning van het leiderschap

d. Implementatie van inclusieve praktijken

Geef uitvoerbare stappen voor het implementeren van inclusieve praktijken, zoals:

Opzetten van Employee Resource Groups (ERG's) Het aanbieden van diversiteits- en inclusietrainingsprogramma's Mogelijkheden creëren voor mentorschap en sponsoring voor ondervertegenwoordigde groepen Zorgen voor rechtvaardige wervings- en promotiepraktijken



e. Een inclusieve omgeving bevorderen

Manieren bespreken om een uitnodigende omgeving te creëren, zoals:

Het aanmoedigen van open communicatie en feedback Het vieren van verschillende culturen en tradities Flexibele werkregelingen bieden om tegemoet te komen aan verschillende behoeften



f. Meten en ondersteunen van inclusiviteit

Leg uit hoe je het succes van inclusiviteitsinitiatieven kunt meten

Stel voor om meetgegevens te gebruiken zoals scores voor werknemersbetrokkenheid, retentiepercentages en diversiteitsvertegenwoordiging

Benadruk het belang van voortdurende verbetering en het zo nodig aanpassen van strategieën

Conclusie:

Versterk het belang van inclusiviteit op de werkplek

HR-professionals aanmoedigen om proactieve stappen te nemen in het bevorderen van een inclusieve cultuur

HR Teams oproepen om deze best practices vandaag nog toe te passen

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Easily-create-briefs-using-ClickUp-Brain-and-ClickUp-Docs.png content briefings maken met ClickUp Brain en ClickUp Docs /%img/

maak eenvoudig instructies met ClickUp Brain en ClickUp Docs en zet ze met één tik om in Taken_

Ook lezen: Beste AI-schrijfopdrachten voor marketeers en schrijvers

Voorbeeld 3:

Titel: De ROI van e-mailmarketingcampagnes maximaliseren: Strategieën voor succes

Doel: Bruikbare inzichten en strategieën bieden voor bedrijven om e-mailmarketingcampagnes met een hoge conversieratio op te zetten die leads effectief binden en klanten behouden, en uiteindelijk hun rendement op investering (ROI) maximaliseren.

Doelgroep:

Eigenaren van bedrijven, marketingprofessionals en digitale marketeers die hun e-mailmarketinginspanningen willen verbeteren en hun campagneprestaties willen verbeteren.

Toon en stijl:

Informatief, professioneel en boeiend. Gebruik duidelijke en beknopte taal met praktische voorbeelden en tips.

Overzicht:

Inleiding Een korte inleiding over het belang van e-mailmarketing in het huidige digitale landschap

Benadruk de potentiële ROI-voordelen van goed uitgevoerde e-mailcampagnes

Vermeld het doel van de blogpost: strategieën bieden om de ROI te maximaliseren Uw doelgroep begrijpen Het belang van doelgroepsegmentatie bespreken

Uitleggen hoe je buyer personas kunt creëren voor targeted messaging

Tips geven voor het verzamelen en analyseren van klantgegevens Opstellen van overtuigende content De elementen van een e-mail met hoge conversie uitleggen (onderwerpregels, content, CTA's)

Delen van best practices voor het schrijven van boeiende en gepersonaliseerde content

Voorbeelden geven van succesvolle e-mailcampagnes Ontwerp en gebruikerservaring De rol van e-mailontwerp bij het trekken van de aandacht en het stimuleren van actie bespreken

Tips geven voor mobiele optimalisatie en responsief ontwerp

Het belang van A/B-testen voor ontwerpelementen benadrukken Automatisering en personalisering De voordelen uitleggen van het gebruik van automatiseringstools voor e-mailmarketing

Strategieën bespreken voor het personaliseren van e-mails op grote schaal

Voorbeelden geven van geautomatiseerde e-mail workflows (bijv. welkomstreeksen, winkelwagenverlaters) Succes meten en campagnes optimaliseren De sleutelcijfers bijhouden voor het succes van e-mailmarketing (open rates, doorklikpercentages, conversiepercentages)

Bespreken hoe u campagneprestaties kunt analyseren en gebieden voor verbetering kunt identificeren

Tips geven voor testen en iteratie voor voortdurende optimalisatie

Conclusie

Vat de sleutelpunten samen die in het bericht zijn besproken

Versterk het belang van strategische abonnementen en uitvoering om de ROI te maximaliseren

Moedig lezers aan om de gedeelde strategieën toe te passen en de resultaten te volgen

Oproep tot actie:

Nodig lezers uit om hun ervaringen of vragen te delen in de comments

Moedig lezers aan zich te abonneren op de blog voor meer marketinginzichten

maak van je content briefings sjablonen voor laat gebruik met ClickUp_

Ook lezen: Hoe maak je een Content Marketing Management Plan?

Voorbeeld 4:

Titel: Budgetteren voor groei: Een gids voor financiële planning voor kleine bedrijven

Doelstelling: Eigenaars van kleine bedrijven strategieën en inzichten bieden voor effectieve financiële planning en budgettering om de groei en duurzaamheid van het bedrijf te ondersteunen.

Target audience: Eigenaren van kleine bedrijven, ondernemers en financiële managers die hun budgetterings- en financiële planningsprocessen willen verbeteren.

Toon en stijl: Informatief, praktisch en ondersteunend. Duidelijke taal met bruikbaar advies en voorbeelden uit de praktijk.

Overzicht:

Inleiding Het belang van financiële planning voor kleine bedrijven introduceren

Benadruk de voordelen van effectieve budgettering voor het bereiken van bedrijfsgroei

Het doel van de gids: praktische budgetteringsstrategieën aanbieden Inzicht in financiële planning Financiële planning en de rol ervan in zakelijk succes definiëren

De sleutelelementen van een financieel abonnement bespreken

Het belang van de instelling van financiële doelen uitleggen Een budget opstellen De stappen schetsen voor het opstellen van een uitgebreid business budget

Verschillende budgetteringsmethoden bespreken (bijv. zero-based, incremental)

Tips geven voor het voorspellen van inkomsten en uitgaven Kasstroom beheren Het belang van cashflowbeheer uitleggen

Strategieën aanreiken om een positieve kasstroom te behouden

Hulpmiddelen en technieken voor kasstroomanalyse bespreken Het budget bewaken en aanpassen Het belang van regelmatige budgetbeoordelingen benadrukken

Tips geven om het budget aan te passen op basis van prestaties

Bespreken hoe om te gaan met onverwachte financiële uitdagingen Conclusie Vat de sleutelwoorden samen

Versterk het belang van strategische financiële planning

Moedig lezers aan om de gedeelde strategieën toe te passen en de resultaten te controleren Oproep tot actie: Nodig lezers uit om hun budgetteringservaringen of vragen te delen in de commentaren

Moedig lezers aan zich te abonneren op de blog voor meer financiële inzichten

Ook lezen: Creatieve briefing voorbeelden: Hoe schrijf je een Marketing Creative Briefing in 8 stappen?

Tips voor het schrijven van een effectieve content briefing

Hier zijn vijf best practices om ervoor te zorgen dat je briefings zo effectief mogelijk zijn:

Geef een gedetailleerd overzicht : Neem essentiële zaken op zoals een voorlopige titel, een korte beschrijving, een overzicht met de belangrijkste koppen, de doelgroep en het gewenste aantal woorden om schrijvers vanaf het begin te begeleiden

: Neem essentiële zaken op zoals een voorlopige titel, een korte beschrijving, een overzicht met de belangrijkste koppen, de doelgroep en het gewenste aantal woorden om schrijvers vanaf het begin te begeleiden Bepaal het target publiek : Creëer een duidelijke doelgroeppersona zodat de schrijver precies weet tot wie hij spreekt; neem demografische details, pijnpunten en interesses op voor een betere afstemming van de boodschap

: Creëer een duidelijke doelgroeppersona zodat de schrijver precies weet tot wie hij spreekt; neem demografische details, pijnpunten en interesses op voor een betere afstemming van de boodschap Stel duidelijke verwachtingen op voor het aantal woorden : Schets een aanbevolen aantal woorden op basis van een analyse van de concurrentie en de diepgang die nodig is om het onderwerp te behandelen zonder onnodige wolligheid; dit helpt bij het vinden van een balans tussen kwaliteit en SEO-behoeften

: Schets een aanbevolen aantal woorden op basis van een analyse van de concurrentie en de diepgang die nodig is om het onderwerp te behandelen zonder onnodige wolligheid; dit helpt bij het vinden van een balans tussen kwaliteit en SEO-behoeften Neem SEO-essentiële punten op : Geef primaire en secundaire zoekwoorden, suggesties voor interne links en richtlijnen voor de contentstructuur zodat schrijvers moeiteloos aan de SEO-eisen kunnen voldoen

: Geef primaire en secundaire zoekwoorden, suggesties voor interne links en richtlijnen voor de contentstructuur zodat schrijvers moeiteloos aan de SEO-eisen kunnen voldoen Gebruik een stijlgids: Verwijs naar een stijlgids of geef toon- en steminstructies om de consistentie met de stem van je merk in alle content te behouden

Ook lezen: Hoe maak je een werkstroom voor het aanmaken van content (+ sjablonen)?

Veelvoorkomende fouten die je moet vermijden in content briefings

Vermijd deze valkuilen om je content briefings bij te houden:

Het overslaan van publieksonderzoek : Content maken zonder een duidelijk publiek voor ogen, resulteert in algemene of verkeerd afgestemde berichtgeving

: Content maken zonder een duidelijk publiek voor ogen, resulteert in algemene of verkeerd afgestemde berichtgeving Vage doelstellingen : Het niet duidelijk maken van het doel van de content kan schrijvers in verwarring brengen en de effectiviteit van de content beïnvloeden

: Het niet duidelijk maken van het doel van de content kan schrijvers in verwarring brengen en de effectiviteit van de content beïnvloeden Geen concurrentieanalyse : Het niet controleren van concurrenten kan ervoor zorgen dat je content belangrijke inzichten mist of niet goed scoort

: Het niet controleren van concurrenten kan ervoor zorgen dat je content belangrijke inzichten mist of niet goed scoort Vergeten van SEO-richtlijnen : Zonder specifieke SEO-richtlijnen loop je het risico optimalisatie en potentiële rankings mis te lopen

: Zonder specifieke SEO-richtlijnen loop je het risico optimalisatie en potentiële rankings mis te lopen Inconsistente stijlrichtlijnen: Content zonder een gedefinieerde stijl kan voor lezers merkloos of schokkend overkomen

Pro Tip: Met ClickUp chatten het verzamelen van feedback verloopt naadloos. Gebruik @mention om specifieke leden van het team op te roepen voor een snelle reactie en wijs opmerkingen toe aan teamleden om ervoor te zorgen dat elk stukje feedback wordt bijgehouden en opgevolgd binnen de Taak.

Kort en bondig: ClickUp's Content Briefs winnen elke keer

Er zijn momenteel 600 miljoen blogs die concurreren op 1,9 miljard websites wereldwijd.

Met 7.5 miljoen blogberichten worden dagelijks gepubliceerd de ruimte voor content is overvol en dat is een understatement!

Om uw content vers, van hoge kwaliteit en gesynchroniseerd met de zoekintentie te houden, zijn content briefings uw gouden ticket, vooral wanneer ze met ClickUp zijn gemaakt.

De functies van ClickUp zorgen ervoor dat bij het opstellen van elke briefing rekening wordt gehouden met de behoeften van de lezer, SEO en de waarde voor de gebruiker.

Bovendien kan ClickUp AI gemakkelijk andere lopende werkruimten aanboren om ervoor te zorgen dat de toon en stijl consistent overeenkomen met uw merkstem voor alle content.

Klaar om eenvoudiger dan ooit impactvolle content te creëren? Maak een account aan op ClickUp gratis!