Claude Code voor marketeers: een no-code-gids voor het bouwen van je eigen marketingtools

Elk marketingteam heeft werkstroomen die te repetitief zijn om er een hele middag van een strateeg aan te besteden, maar te specifiek voor kant-en-klare tools. Een QA-checker voor landingspagina’s. Een generator voor campagnebriefings. Een metadata-opmaakprogramma. Een opschoner voor Google Ads-exportbestanden. Het soort dingen dat je met de hand doet, in spreadsheets in elkaar knutselt, of aan de ops-afdeling vraagt om te bouwen wanneer ze een sprint over hebben.

Dat is precies wat Claude Code marketeers belooft.

Claude Code zet de om in tools die je zelf beheert. Je beschrijft de werkstroom, bekijkt de output en verfijnt de prompts. Claude Code schrijft de scripts, API-aanroepen en foutafhandeling. Een marketeer documenteerde drie builds (contentproductie, leadverrijking, rapportage), en het patroon was elke keer hetzelfde: de mens definieert de logica, de agent schrijft de code.

'No-code' betekent echter niet dat je niet hoeft na te denken. Claude Code heeft duidelijke instructies, heldere voorbeelden, richtlijnen en grondige menselijke controle nodig. Je moet precies weten wat de werkstroom moet doen, waar deze kan mislukken, hoe de invoer eruitziet en wat een ‘goede’ uitvoer inhoudt. En je moet deze informatie heel gedetailleerd aan Claude verstrekken. In deze gids wordt uitgelegd wat Claude Code is, hoe Claude Code marketeers helpt, wat het kost, hoe je het instelt, hoe je aan de slag gaat en hoe je het op de juiste manier kunt aansturen.

Wat is Claude Code?

via Claude

Claude Code is de agent-versie van Claude van Anthropic. Het draait lokaal, in een terminal of een desktop-app, en heeft directe toegang tot je bestanden, gekoppelde apps en meerstapswerkstroomen.

Als je Claude al eens in een browsertabblad hebt gebruikt, kun je Claude Code zien als dezelfde intelligentie met een groter bereik. In plaats van alleen maar te reageren in een chatvenster, kan het je documenten openen, gegevens ophalen uit Google Drive, andere gekoppelde tools aanroepen en daadwerkelijk bestanden op je computer aanmaken en uitvoeren.

Waarom gebruiken marketeers een programmeertool?

Marketeers kiezen voor Claude Code omdat het herbruikbare werkstroomen bouwt die integreren met echte bedrijfssystemen zoals CRM’s, advertentiebibliotheken, analyse-exports en communicatietools. Een gewone chatbot kan daar geen van allen bereiken.

Stel het eenmalig in om de campagnecijfers van vorige maand in een opgemaakt rapport op te nemen, en het vergeet niet hoe het dat moet doen wanneer je er de volgende keer om vraagt.

Het woord ‘code’ in de naam brengt mensen op het verkeerde spoor, en eerlijk gezegd is het in dit geval een beetje een verkeerde benaming. Je stuurt Claude Code aan in gewoon Engels, net zoals je elke chatbot zou aansturen. Wat je terugkrijgt, is een functie die je zelf hebt gebouwd, en die je opnieuw kunt uitvoeren wanneer je die nodig hebt.

Dat onderscheid – eenmalige output versus herbruikbare mogelijkheden – vormt de kern van deze gids. Daarom is het ook de moeite waard om precies te weten welke versie van Claude je helpt je doel te bereiken, aangezien niet elke versie op dezelfde manier werkt.

Claude Code-termen die marketeers moeten kennen

Claude Code maakt gebruik van programmeertaal, maar de belangrijkste concepten zijn vrij eenvoudig:

Term Wat dit betekent Voorbeeld uit de marketing CLAUDE. md Een projectinstructiebestand dat Claude automatisch leest Sla je doelgroep, merkregels, goedgekeurde claims en beoordelingschecklist op Vaardigheid Een herbruikbare verzameling instructies, voorbeelden en ondersteunende bestanden Voer elke keer hetzelfde proces uit voor het vernieuwen van content of het beoordelen van landingspagina’s Slash-commando Een snelkoppeling waarmee een opgeslagen actie vanaf de opdrachtregel wordt gestart Typ /rsa om een Google Ads-tekstwerkstroom uit te voeren Agent of subagent Een afzonderlijke Claude-worker die één onderdeel van een grotere Taak krijgt toegewezen Laat de ene agent onderzoek doen naar concurrenten, terwijl een andere agent claims controleert MCP-connector Een verbinding waarmee Claude externe tools en gegevens kan gebruiken Haal een briefing op uit Google Drive of maak een Taak aan in ClickUp Hook Een automatische actie die wordt getriggerd op een bepaald punt in de werkstroom Voer een formatcontrole uit telkens wanneer Claude klaar is met de bewerking van een CSV-bestand

Claude Chat versus Cowork versus Claude Code: wanneer welke?

Gebruik Claude Chat voor snelle ideeën en teksten, Claude Cowork voor meerstapswerkzaamheden in je gekoppelde apps, en Claude Code voor het bouwen van herbruikbare vaardigheden en tools met uitgebreide toegang tot bestanden. Alle drie draaien ze op dezelfde onderliggende Claude-modellen. Het verschil zit hem in het bereik.

Om je de verschillen te laten zien:

Dimension Claude Chat Claude Cowork Claude Code Wat is het? Het venster om te chatten dat je al kent Een agentgebaseerde app voor kenniswerk Een agent-achtige tool die op je computer draait, in een terminal, als desktop-app of via het web (nieuw) Het meest geschikt voor Snelle concepten, brainstormen, eenmalige antwoorden Meerstaps taken in gekoppelde apps Herbruikbare skills, agents en tools bouwen die aan je bestanden zijn gekoppeld Toegang tot bestanden Uploads, maar ondersteunt enkele connectoren zoals Google Drive Ja, via connectoren Directe toegang tot lokale bestanden en mappen Planning Nee Ja, native Ja, via cloud-geplande taken; cloudroutines worden door Anthropic expliciet gelabeld als ‘research preview’. Geschikt voor niet-technische gebruikers Hoogste Hoog In het begin wat lastiger, maar daarna snel als het eenmaal is ingesteld

De realiteit is dat de grenzen vervagen. Alle drie kunnen ze technisch gezien bestanden bewerken, taken met meerdere stappen uitvoeren en nu ook werk inplannen. Het echte verschil zit hem in hoeveel installatie je vooraf bereid bent te doen in ruil voor hoeveel je later kunt automatiseren.

Als je alleen maar teksten schrijft, is Chat sneller, en kun je hier stoppen met lezen. De rest van deze gids is bedoeld voor het moment dat je merkt dat je voor de vijfde keer dezelfde beoordeling of onderzoekstaak uitvoert en denkt: “Hier zou een tool voor moeten zijn.”

Wat niet-technische marketeers bouwen met Claude Code

De nuttigste Claude Code-projecten zijn geen generieke contentgeneratoren. Marketeers zetten bestaande frameworks, kwaliteitscontroles en repetitieve taken om in kleine tools die zijn afgestemd op hun bestaande werkwijze. Hier volgen enkele voorbeelden van hoe Claude Code het leven van marketeers gemakkelijker maakt.

Een Figma-plug-in die tekst in advertentiekaders plaatst, en een werkstroom voor het opstellen van Google Ads-advertenties

Austin Lau, een growthmarketeer bij Anthropic, had vóór Claude Code nog nooit code geschreven. Hij bouwde beide in een week:

Een Figma-plug-in die kopteksten uit een Google Spreadsheet haalt en deze toepast op advertentieframes, gebouwd in minder dan een uur, bespaart nu bijna 30 minuten per batch-update

Een /rsa-werkstroom die Google Ads-teksten opstelt volgens de richtlijnen voor de merkstem en deze exporteert als een CSV-bestand dat direct kan worden geüpload, waardoor de doorlooptijd per advertentie wordt teruggebracht van 30 minuten naar 30 seconden

Een tool om de positie van een startpagina te controleren aan de hand van een aangepast raamwerk

Deze tool beoordeelt B2B-homepages aan de hand van een specifiek positioneringsraamwerk: maakt de hero-sectie duidelijk voor wie de site bedoeld is en waarom deze zich onderscheidt? De tool beoordeelt de hero en de volledige pagina afzonderlijk en doet vervolgens suggesties voor herschreven koppen. Emily Kramer, oprichtster van MKT1, heeft de tool ontwikkeld als een Claude Skill die is gekoppeld aan haar eigen sjablonen. Ze heeft de tool getest op echte bedrijfssites en vier revisierondes doorlopen om de nauwkeurigheid te verhogen van ongeveer 60% naar 90%.

Een contentsysteem met elf vaardigheden dat posts onderzoekt, opstelt en verbetert op basis van eerdere prestaties

Het is niet in één keer gebouwd. Dit systeem is stap voor stap gegroeid, waarbij elke vaardigheid werd toegevoegd zodra er een echte leemte in de werkstroom aan het licht kwam. Het doet onderzoek naar onderwerpen, stelt concepten voor posts op en herziet deze op basis van wat er eerder daadwerkelijk is uitgevoerd, allemaal gekoppeld via een gedeeld geheugen. Kieran Flanagan, SVP Marketing bij HubSpot, heeft er maanden aan gewerkt om het samen te stellen, wat dichter in de buurt komt van hoe de meeste van dit soort systemen in de praktijk tot stand komen.

Een blogproductiepijplijn die in drie uur van briefing naar CMS-klaar gaat

Deze werkstroom regelt het hele blogproductieproces van begin tot eind: het opstellen van het artikel op basis van een redactionele briefing, het genereren en plaatsen van afbeeldingen, het schrijven van SEO-metadata en het aanbrengen van kruisverwijzingen naar gerelateerde content, allemaal via tools die via MCP met elkaar zijn gekoppeld. Rahul Lalia, oprichter van het tweekoppige bureau RSL/A, heeft het ontwikkeld ter vervanging van een proces dat een hele dag in beslag nam.

Wat vroeger een hele dag in beslag nam (schrijven, afbeeldingen zoeken, metadata invullen, het in het CMS invoeren), kost nu ongeveer drie uur, inclusief zijn eigen controle.

Hij heeft in twee dagen tijd 12 berichten in één keer gepubliceerd, elk met aangepaste afbeeldingen en volledige metagegevens – een tempo dat volgens hem voorheen onrealistisch was

Hij is openhartig over de limieten. De tool doet wat hij beschrijft, maar de strategie, de relaties met klanten en het afwijzen van een slecht idee blijven volledig zijn verantwoordelijkheid.

Een dashboard voor rapportage dat de nummers interpreteert, in plaats van ze alleen maar weer te geven

De meeste dashboards tonen je grafieken. Dit dashboard vertelt je wat er is veranderd, of dat van belang is en wat je vervolgens nog moet doen. De belangrijkste functie is een sectie ‘In één oogopslag’ die het volgende biedt:

Wat is er verbeterd en waarom is dat belangrijk?

Wat is er achteruitgegaan en is dat reden tot bezorgdheid?

Twee of drie aanbevelingen op basis van concrete nummers

Victoria Boyd, een onafhankelijke marketingstrateeg zonder kennis van code, heeft het in een paar middagen gebouwd.

Wat deze oplossingen gemeen hebben Elk van deze marketeers begon met één specifieke taak: teksten toepassen op creatieve lay-outs, een homepage toetsen aan een bekend raamwerk, of een blogproductiesysteem bouwen. Bij de sterkste voorbeelden bleef er altijd een mens betrokken op het moment dat een beoordeling van belang was. Lau bekijkt elke advertentie voordat deze wordt gepubliceerd. Kramer toetst haar Skill aan de beoordelingen die ze zelf al heeft gemaakt. Lalia bekijkt elk bericht voordat het live gaat. De meer geavanceerde toepassingen laten de echte limiet zien: een marketeer hoeft misschien geen code te schrijven, maar de strategie achter de tool, de intuïtie die hem bruikbaar maakt en de afwegingen die hij niet kan maken, zijn nog steeds volledig menselijk. Dat is waar Claude Code het nuttigst is voor marketeers zonder technische achtergrond. Kortom: het omzetten van een proces dat ze al door en door begrijpen in een tool die hun technische team waarschijnlijk geen tijd zou hebben gehad om voor hen te bouwen.

Hoe je als marketeer aan de slag kunt gaan met Claude Code (zonder te programmeren)

Je hoeft niet te leren programmeren of een middag te besteden aan het configureren van ontwikkelaarstools. De eenvoudigste manier is via de Claude-desktop-app, waar Claude Code rechtstreeks met een map op je computer werkt. De terminal is er nog steeds als je die wilt gebruiken, maar marketeers kunnen deze in het begin overslaan.

Dit is de eenvoudigste weg van een lege map naar een herbruikbare marketingwerkstroom:

Stap 1: Krijg toegang tot Claude Code

Claude Code is inbegrepen bij de Claude Pro- en Max-abonnementen en is ook beschikbaar via Team-, Enterprise- en Claude Console-accounts. Het gratis Claude-abonnement bevat geen Claude Code.

Als je als marketeer in je eentje werkt, is de Pro-versie meestal voldoende om eenvoudige werkstroomtesten uit te voeren. Voor intensiever gebruik, zoals het doorlopen van grote onderzoeksmappen of het tegelijkertijd uitvoeren van meerdere taken, kan een hogere limiet voor gebruik nodig zijn.

Stap 2: Installeer de Claude-desktop-app

Download Claude voor macOS of Windows, log in en open Claude Code in de app. Anthropic draait Chat, Cowork en Claude Code nu via dezelfde desktop-app, dus je hoeft ze niet afzonderlijk te installeren.

Dit is de ‘no-code’-aanpak. Dat betekent: geen Node.js, terminal of installatiecommando’s. Je kunt de command-line-versie later toevoegen als je dat wilt. Anthropic raadt het eigen installatieprogramma aan, met aparte installatiecommando’s voor macOS, Linux, Windows PowerShell en Windows Command Prompt.

Stap 3: Maak één map aan voor de opdracht

Claude Code werkt het beste wanneer alle bestanden die bij een project horen, in één overzichtelijke map staan.

Stel dat je een product lanceert. Maak een map aan met de naam ‘Productlanceringscampagne’ en plaats daarin:

De campagnebriefing

Richtlijnen voor het merk en redactionele richtlijnen

Klantonderzoek

Productaantekeningen

Eerdere campagnes

Pagina's van concurrenten

Export van prestatiegegevens

Concepttekst

Open vervolgens die map in Claude Code. Dit is belangrijk omdat hiermee de instelling van het werkgebied van Claude wordt gedaan. Claude kan bestanden in die map lezen, aanmaken en bewerken, maar kan zonder verdere toestemming geen bestanden elders op je computer vrijelijk bewerken.

Begin niet meteen met het overdragen van je volledige map ‘Documenten’ aan Claude. Een kleinere werkruimte is overzichtelijker en verkleint de kans dat het verkeerde bestand wordt onderworpen aan bewerking.

Stap 4: Vraag Claude om de map te inspecteren voordat je iets aanmaakt

Je eerste instructie moet erop gericht zijn de stof te begrijpen voordat er iets wordt geproduceerd.

Probeer dit eens:

Lees de bestanden in deze map. Leg uit wat elk bestand bevat, breng eventuele tegenstrijdigheden in kaart en geef aan welke context ontbreekt. Maak of voer nog geen bewerkingen uit.

Claude Code leest de daadwerkelijke bestanden in de map in plaats van alleen af te gaan op wat er in een chat is geplakt. Je kunt ook de Plan-modus gebruiken, waarmee Claude het project kan analyseren en een aanpak kan voorstellen zonder de bronbestanden aan te raken.

via Marvin Swift

Bekijk de samenvatting zorgvuldig. Corrigeer productnamen, doelgroepen, beweringen, datums en merkregels voordat je verdergaat.

Stap 5: Voorzie de map van een eigen gebruiksaanwijzing

Zodra Claude de stof begrijpt, vraag je het om een CLAUDE.md-bestand aan te maken.

Dit is een instructiebestand in platte tekst dat Claude aan het begin van elke toekomstige sessie leest. Het bevat de context die je anders elke keer opnieuw zou moeten herhalen. Anthropic raadt aan om het te gebruiken voor permanente projectregels en veelvoorkomende werkstroomen.

Voor een marketingproject kan dat bijvoorbeeld het volgende omvatten:

Voor wie is dit bedoeld?

Wat het product doet

Voor welke beweringen is een bronvermelding vereist?

Welke woorden of uitdrukkingen moet je vermijden?

De gewenste toon en het leesniveau

Hoe concepten moeten worden gestructureerd

Waar moeten voltooide bestanden worden opgeslagen?

Wat Claude moet controleren voordat het werk als voltooid wordt gemarkeerd

Je hoeft dit niet zelf te schrijven. Zeg gewoon tegen Claude:

Maak een beknopt CLAUDE.md-bestand voor dit project. Baseer dit uitsluitend op de bestanden die je hebt doorgenomen en de correcties die ik je heb gegeven. Neem daarin onze doelgroep, toon, goedgekeurde claims, formatregels en een checklist op voor het controleren van elk concept.

Lees het voltooide bestand door en verwijder alles wat Claude zonder bewijs heeft afgeleid. Deze instructies dienen als leidraad voor Claude, maar garanderen geen perfecte naleving. Houd ze daarom specifiek en vrij van tegenstrijdigheden.

Stap 6: Begin met één specifieke, controleerbare Taak

Vraag Claude niet om “de marketingcampagne te voeren”. Geef het een Taak met een duidelijke input, output en eindpunt.

Bijvoorbeeld:

“Maak aan de hand van de campagnebriefing, het klantonderzoek en de merkrichtlijnen drie opzetjes voor landingspagina’s. Sla elk opzetje op als een apart Markdown-bestand. Voeg bij elke productclaim een aantekening toe. Schrijf de pagina nog niet helemaal uit.” Of: “Vergelijk de vijf pagina’s van concurrenten in deze map. Maak een tabel met daarin de positie, de doelgroep, de bewijspunten, de call-to-actions en de hiaten die we zouden kunnen aanpakken. Maak een onderscheid tussen directe observaties en je eigen interpretatie.”

Stap 7: Maak van een succesvol proces een vaardigheid

Zodra je dezelfde werkstroom een paar keer hebt herhaald, kun je deze bundelen als een Claude Code-skill.

via Claude.ai

Een skill bevat instructies, referentiemateriaal en stappen voor een herhaalbare taak, zodat je dat proces opnieuw kunt uitvoeren zonder de prompt helemaal opnieuw te hoeven opstellen. Skills kunnen privé blijven, binnen een project worden gedeeld of aan een heel team worden uitgerold.

Een vaardigheid voor het vernieuwen van content zou Claude bijvoorbeeld kunnen opdragen om:

Lees het huidige artikel Bekijk de gekoppelde bronnen en meld ongefundeerde beweringen Vergelijk het artikel met de huidige zoekresultaten Identificeer verouderde secties Stel bewerkingen voor voordat je het concept aanraakt Sla de goedgekeurde revisie op als een nieuw bestand Maak een wijzigingslogboek

Je kunt dit in gewoon Engels opstellen:

Maak van het proces dat we zojuist hebben doorlopen een herbruikbare skill met de naam ‘content-refresh’. Neem daarbij de regels voor het controleren van bronnen en de goedkeuringspunten op die we hebben gebruikt. Laat me de skill zien voordat je deze opslaat.

Stel de werkstroom eerst handmatig op. Als je dat overslaat, loop je het risico een proces te automatiseren dat nog steeds hiaten vertoont.

Stel de werkstroom eerst handmatig op. Als je dat overslaat, loop je het risico een proces te automatiseren dat nog steeds hiaten vertoont.

Stap 8: Voeg alleen connectoren toe als het kopiëren van gegevens te omslachtig wordt

Claude Code kan via het Model Context Protocol (MCP) verbinding maken met externe tools. Dankzij deze verbindingen kan het gegevens uit ondersteunde diensten ophalen of daarop reageren, in plaats van te wachten tot je informatie in de map plakt.

Voor marketeers kan dat betekenen dat ze Google Drive, Slack, Notion, een projecttracker of een analysesysteem verbinden.

Voor je eerste werkstroom heb je echter geen connectoren nodig. Voeg er pas een toe als je merkt dat je steeds weer dezelfde informatie exporteert of kopieert. Elke verbinding vergroot het bereik van Claude, dus controleer de toestemmingen en beperk deze tot de accounts, mappen of werkruimten die daadwerkelijk nodig zijn voor de taak.

Stap 9: Verbeter de werkstroom, niet alleen de laatste output

Je eerste resultaat zal waarschijnlijk moeten worden aangepast. Als dat het geval is, ga dan verder dan alleen het document aanpassen. Werk de projectinstructies of de skill bij die het resultaat heeft voortgebracht.

Bijvoorbeeld:

Je hebt gebruikers van de proefversie als klanten omschreven. Werk het bestand CLAUDE.md bij, zodat deze groepen in alle toekomstige taken gescheiden blijven. Of: Het rapport combineerde feiten uit verschillende bronnen met aanbevelingen. Werk de skill bij, zodat observaties, bewijsmateriaal en aanbevelingen altijd in afzonderlijke secties worden weergegeven.

Na een paar keer herhalen bouw je een werkend proces op dat al weet waar je bronmateriaal zich bevindt, welke standaarden moeten worden gevolgd en waar het moet stoppen en op je moet wachten.

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Wat Claude Code kost en wat je daadwerkelijk nodig hebt

Claude Code heeft geen apart abonnement voor individuele gebruikers. Het is inbegrepen bij de betaalde abonnementen van Claude, terwijl het gratis abonnement helemaal geen toegang biedt.

Voor de meeste marketeers is Claude Pro voor $20 per maand de juiste manier om te beginnen. Daarmee krijg je Claude Code, reguliere Claude-chats en voldoende capaciteit om echte werkstroomtesten uit te voeren, zoals het beoordelen van onderzoek, het bijwerken van content, het plannen van campagnes en herbruikbare vaardigheden.

Je hebt het volgende niet nodig:

Een Anthropic API-sleutel

Een aparte Claude Code-licentie

Node.js of andere ontwikkelaarstools

Betaalde connectoren of plug-ins

Een Max-abonnement vanaf dag één

Wanneer Pro voldoende is

De Pro-versie is bedoeld voor gericht werk: onderzoek beoordelen, teksten toetsen aan een merkrichtlijn, pagina’s van concurrenten vergelijken of een artikel bijwerken op basis van bronbestanden.

Het gebruik hangt af van de bestandsgrootte en de complexiteit van de taak. Een grote onderzoeksmap neemt meer capaciteit in beslag dan de bewerking van één landingspagina, maar Pro is in beide gevallen nog steeds het verstandigste startpunt.

Wanneer Max de moeite waard is

Claude Max kost $100 of $200 per maand, afhankelijk van het gebruiksniveau.

Overweeg dit pas als Claude Code een vast onderdeel van je dagelijkse werk is geworden en de limieten van de Pro-versie je lopende projecten regelmatig gaan hinderen. Eén uitzonderlijk grote taak is op zichzelf geen goede reden om te upgraden.

Goed om te weten: Bij Anthropic kun je nu ‘extra gebruik’ inschakelen zodra je de limiet van je abonnement bereikt. Dit wordt gefactureerd tegen de standaard API-tarieven, met een door jou ingestelde bestedingslimiet, in plaats van dat je toegang gewoon wordt geblokkeerd. Zo kun je af en toe een drukke week opvangen zonder dat je meteen een volledige upgrade hoeft uit te voeren.

Heb je API-credits nodig?

Niet vanaf het begin.

Wanneer je inlogt met een Pro- of Max-account, wordt het verbruik afgetrokken van de limiet van dat abonnement. De facturering voor de API verloopt apart en is beter geschikt voor automatiserings- of omvangrijke werkstroomen dan voor dagelijks marketinggebruik.

Voor de meeste marketeers ziet de ideale installatie er als volgt uit:

Claude Pro voor $20 per maand

De gratis desktop-app

Geen API-sleutel

In eerste instantie geen connectoren

Ingebouwde goedkeuringscontroles blijven ingeschakeld

Test twee of drie echte werkstroomen voordat je voor iets extra's betaalt.

Hoe je Claude Code gebruikt: een checklist voor marketeers

Een sterke Claude Code-prompt bevat zes elementen:

De taak De bestanden of tools die je moet gebruiken De regels die je moet volgen De verwachte output De controles die je moet uitvoeren Het punt waarop Claude moet stoppen voor goedkeuring

Claude Code begrijpt gewoon Engels, maar vage instructies leveren nog steeds vage stukken werk op.

Zwakke prompt Krachtige prompt Bekijk de landingspagina en verbeter deze. Lees launch-brief.md, customer-research.md, brand-guide.md en landing-page-v1.md. Controleer de landingspagina op duidelijkheid van de boodschap, ongefundeerde beweringen en tegenstrijdigheden met de merkrichtlijnen. Sla je bevindingen op in landing-page-review.md. Vermeld voor elk probleem de oorspronkelijke formulering, waarom het een probleem kan zijn, de bron die je ondersteunt en een voorgestelde aanpassing. Maak een onderscheid tussen feitelijke fouten en redactionele suggesties. Voer nog geen bewerkingen uit aan de landingspagina.

De tweede versie werkt omdat Claude weet wat hij moet lezen, beoordelen en maken, en wanneer hij moet stoppen. Om dit proces na te bootsen, is nog het volgende te doen:

1. Bepaal wat ‘goed’ betekent

Vage instructies zoals ‘maak het sterker’ of ‘houd het in lijn met het merk’ geven Claude geen maatstaf om zich aan te spiegelen. Geef het criteria waaraan het zich kan houden.

Voorbeeld: Houd de e-mail tussen de 120 en 160 woorden. Begin met het probleem van de klant, gebruik korte alinea’s, vermijd ongefundeerde beweringen en sluit af met één duidelijke oproep tot actie. Houd je aan de goedgekeurde voorbeelden in de map ‘voorbeelden’.

Voorbeelden werken vaak beter dan lange uitleg. Geef Claude twee of drie goedgekeurde steekproeven als je die hebt.

2. Geef Claude de foutgevallen

Vertel Claude hoe het fout moet zijn, niet alleen hoe het goed moet zijn. Door specifiek te benoemen op welke manieren een Taak misgaat, bereik je meer dan met welke hoeveelheid positieve instructies dan ook.

Exemplaar: Markeer elke zin waarin een statistiek wordt genoemd zonder dat er een gekoppelde bron wordt vermeld. Markeer elke bewering over de prijzen van concurrenten. Als de opdrachtomschrijving en het klantonderzoek elkaar tegenspreken, stop dan en vraag het mij in plaats van zelf een keuze te maken.

Telkens wanneer een taak je verrast, voeg die verrassing dan toe aan de lijst.

3. Specificeer de uitvoer

Geef de bestandsnaam, het format, de structuur en de opslaglocatie op.

Voorbeeld: Sla de bevindingen op als ‘competitor-analysis.csv’ in de map ‘outputs’. Gebruik de volgende kolommen: bedrijf, doelgroep, belangrijkste claim, bewijspunten, CTA, zwakke punten en bron-URL. Zorg er bovendien voor dat je een bestaand bestand niet overschrijft.

4. Voer een laatste controle uit

Vertel Claude wat het moet controleren voordat het klaar is:

Voorbeeld: Controleer of elke bewering een bron heeft, of er geen cijfers zijn gewijzigd, of alle vereiste onderdelen aanwezig zijn en of het bestand voldoet aan de regels in CLAUDE.md.

Voeg vervolgens goedkeuringspunten toe voor acties die het niet zelfstandig mag uitvoeren: “Stel de wijzigingen voor, maar pas ze niet toe. Stop voordat er live-records worden verzonden, gepubliceerd, verwijderd of bijgewerkt.”

Een eenvoudig sjabloon voor prompts

Doel: Wat moet Claude bereiken?

Gebruik: Welke bestanden, mappen of tools moet het onderzoeken?

Volg: Welke regels, definities en beperkingen zijn van belang?

Produceren: Wat moet het maken en waar moet het dit opslaan?

Controleer: Wat moet er worden gecontroleerd voordat het wordt afgerond?

Stop even: Welke acties moeten worden goedgekeurd?

Wanneer Claude Code niet de juiste tool is voor een marketeer

Sla Claude Code over als het om een eenmalige opdracht gaat, als je een aangepast product voor een client moet bouwen, of als het rendement niet voortkomt uit het herhalen van de Taak. Claude Code verdient zijn installatiekosten terug door hergebruik. Zonder hergebruik is er geen rendement.

Een paar situaties waarin dit van pas komt:

Eenmalige taak: Je hebt één landingspagina nodig die één keer moet worden beoordeeld, zonder dat je van plan bent die beoordeling nogmaals uit te voeren. De tijd die je in de installatie van een skill steekt, loont alleen bij herhaling; voor een eenmalig verzoek krijg je met Claude Chat dus hetzelfde antwoord in een fractie van de tijd.

Oplevering voor klanten of leidinggevenden: Je hebt iets nodig dat gepolijst genoeg is om vandaag nog te kunnen overhandigen. De output van Claude Code staat in bestanden en terminals, en iemand moet dat nog omzetten naar een format dat geschikt is voor presentaties. Maak de gepolijste versie ergens anders, of laat Chat de tekst opstellen en deze in je eigen ontwerptool plaatsen.

Geen tijd om vooraf te investeren: Je hebt het deze week ontzettend druk en hebt gewoon snel resultaat nodig. De eerste sessie met Claude Code vergt daadwerkelijk installatie, toestemming, koppelingen en het ordenen van bestanden, en die tijd verdwijnt niet zomaar omdat je het druk hebt. Wacht tot je een week wat meer ademruimte hebt, of geef de Taak in de tussentijd aan Chat.

Overdracht binnen het team zonder gedeelde werkstroom: Je wilt dat een teamgenoot precies verdergaat waar jij bent gebleven. Vaardigheden worden niet automatisch synchroniseerd tussen Chat, Cowork en Code, dus een werkstroom die je hebt gemaakt, verschijnt niet zomaar in de installatie van iemand anders. Je moet het bestand rechtstreeks exporteren en delen, en de persoon er eenmaal doorheen leiden

Volledig onbemande automatisering vanaf dag één: Je wilt iets één keer instellen en er daarna nooit meer naar omkijken. Claude Code kan nu volgens een schema draaien, maar nieuwe werkstroomstelsels hebben nog steeds baat bij een paar begeleide runs voordat je ze onbemand kunt vertrouwen. Met een speciale no-code automatiseringstool ben je sneller bij zero-touch, in ieder geval voor de eerste versie

Claude Code loont bij diepgaand gebruik en herhaling. Dat is precies waarom het de verkeerde keuze is voor alles wat je maar één keer nodig hebt. Als je behoefte is: “schrijf vijf onderwerpsregels voor me”, open dan Claude Chat of kies een speciaal daarvoor ontworpen optie uit de gids van ClickUp voor AI-tools voor het aanmaken van content. Als je behoefte is: “bouw een systeem voor me dat ik elke week kan draaien zonder er nog iets aan te hoeven doen”, dan is Claude Code de installatie zeker waard. De meeste marketeers zitten ergens tussenin, en dat is precies waar deze gids op is gericht.

De vier manieren waarop Claude Code in de marketing vaak faalt

Het verzint cijfers die redelijk klinken. Vraag om een prestatieoverzicht en Claude vult een leemte mogelijk op met een aannemelijk nummer in plaats van aan te geven dat de gegevens ontbreken. Een stijging van 12% wordt dan een stijging van 14%. De oplossing is om een expliciete regel toe te voegen aan je CLAUDE.md: ‘elke statistiek moet het bestand en de rij vermelden waaruit deze afkomstig is, en elk nummer zonder bron wordt gemarkeerd als UNVERIFIED in plaats van als een schatting.’ Controleer vervolgens steekproefsgewijs drie cijfers aan de hand van de ruwe export voordat er iets wordt verzonden.

De bewerking vindt plaats in het verkeerde bestand. Wijs Claude naar een map met vijf concepten en vraag het om “de tekst van de landingspagina bij te werken”, en het kan vol vertrouwen het verkeerde concept kiezen. Gebruik de Plan-modus, zodat het je vertelt welke bestanden het van plan is te bewerken voordat het dat doet, houd je werkmap klein en maak versies van je bronbestanden, zodat een overschrijving herstelbaar is.

Het werkt op basis van verouderd materiaal. Claude leest wat er in de map staat. Als je merkgids acht maanden oud is of de briefing in Slack is vervangen, volgt Claude de verouderde versie vol vertrouwen en zonder waarschuwing. Vraag het, voordat je een belangrijke taak uitvoert, om een lijst van alle bestanden die het gebruikt en de datum waarop ze voor het laatst zijn gewijzigd. Controleer vervolgens of dit de actuele versies zijn.

Het verbruikt veel capaciteit bij een overvolle context. Een map vol met vijftig bestanden betekent dat Claude bij elke taak veel irrelevant materiaal opnieuw leest, wat de capaciteit van je abonnement opslokt en de output verwaterd. Als een taak alleen de briefing, de merkgids en één concept nodig heeft, zet die drie dan in een submap en wijs Claude daarheen.

Het patroon dat in alle vier terugkomt: Claude Code is betrouwbaar in de uitvoering, maar onbetrouwbaar als het gaat om het herkennen van wat het niet weet. Bouw de controle in de skill in, niet in je geheugen, en laat nooit iets doorgaan zonder dat een mens het eerst heeft gecontroleerd.

Waar gaat Claude Code naartoe nadat je het hebt gebouwd?

Na het bouwen werkt Claude Code het beste binnen een werkbeheerplatform, zoals ClickUp. Simpel gezegd: een voltooide skill produceert bestanden. Maar het wijst geen werk toe, stelt geen deadline vast en laat niemand weten dat het concept klaar is. Dat is een probleem zodra je werkstroom meer dan één persoon betreft, want een CSV-bestand dat in een map staat, is geen taak waar iemand verantwoordelijk voor is.

Neem de /rsa-werkstroom van Lau uit het vorige voorbeeld. Deze genereert een CSV-bestand met advertentievarianten. Iemand moet dit bestand nog steeds openen, elke regel opsplitsen in afzonderlijke items en deze handmatig toewijzen. Voer diezelfde output in een ClickUp-taak in, en elke advertentievariant wordt een item met een eigenaar, een deadline en een status, dat naast de rest van de campagne wordt weergegeven.

Werk toewijzen, beoordelen en beheren met ClickUp-taaken

Dat is de verschuiving: Claude Code zorgt voor de productie. ClickUp zorgt voor de verantwoording.

Regels die oppikken wat een skill niet kan afmaken

Niet elke overdracht hoeft door iemand in de gaten te worden gehouden. ClickUp-automatiseringen werken op basis van triggers en acties: wanneer een status verandert, wanneer een deadline verstrijkt of wanneer een taak wordt aangemaakt, kan een automatisering een opmerking plaatsen, iemand een melding sturen of de taak verder verwerken, allemaal zonder dat iemand de taak hoeft te openen.

Automatiseer complexe werkstroomen met ClickUp-automatiseringen

Combineer dit met een Claude Code-skill, en de overdracht sluit de cirkel vanzelf. Een skill plaatst een voltooid concept in een taak. Een automatisering stelt de status in op ‘Moet worden gecontroleerd’ en stuurt een melding naar de editor zodra die taak binnenkomt. De skill doet nog steeds het schrijven, maar de doorsturing – die vroeger afhankelijk was van iemand die eraan moest denken een map te controleren – gebeurt nu vanzelf.

De brug die dit automatisch maakt

Dit alles gebeurt niet vanzelf, tenzij Claude Code en ClickUp met elkaar kunnen communiceren. De MCP-server van ClickUp is de officiële, gehoste verbinding die dit mogelijk maakt, en is ontwikkeld om samen te werken met AI-assistenten, waaronder Claude.

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kan Claude Code rechtstreeks uit je ClickUp-werkruimte lezen en ernaar schrijven: taken aanmaken, documenten bijwerken, de status uit een lijst ophalen, allemaal zonder dat je iets handmatig hoeft te kopiëren. De skill die je in Claude Code bouwt en de werkruimte waarin je team werkt, zijn niet langer twee systemen die je handmatig met elkaar moet synchroniseren.

Meest geschikt voor: Marketeers die met hun Claude Code-vaardigheden werk produceren waar anderen actie op ondernemen, zoals concepten die goedkeuring behoeven, rapporten die triggers zijn voor beslissingen, of batches met deliverables waarbij afdelingen onderling moeten samenwerken en deadlines moeten worden gehaald. Sla dit over als: je de enige bent die de output ziet en niets wat je bouwt een revisor, een planning of een statusoverzicht nodig heeft.

Goed om te weten: Claude Code en ClickUp vullen elkaar aan en werken het beste samen. Claude Code is de werkplek waar je lokaal de functionaliteit bouwt en een skillfile verder ontwikkelt. ClickUp is de plek waar het resultaat van het werk wordt toegewezen, bijgehouden en gemeten binnen een multifunctioneel team. Teams raken gefrustreerd wanneer ze de een vragen om het werk van de ander te doen.

Begin met het opbouwen van je marketingbrein

De marketeers die het meeste uit Claude Code halen, zijn degenen die hun eigen inzicht zijn gaan omzetten in vaardigheden die elkaar versterken. Technische vaardigheden spelen hierbij nauwelijks een rol.

Begin met één beoordelingsproces dat je al uitvoert, maak er een skill van en verfijn deze aan de hand van echt werk totdat het zijn plaats verdient. Maak vervolgens een verbinding tussen wat je bouwt en de plek waar je team daadwerkelijk aan de slag gaat, zodat de output het werk vooruit helpt in plaats van in een map te blijven liggen. Ga gratis aan de slag met ClickUp en geef je marketingbrein een plek om te gedijen.

Veelgestelde vragen over Claude Code voor marketeers

Moet je kunnen programmeren om Claude Code te kunnen gebruiken?

Nee. Je bedient Claude Code in gewoon Engels, en de ‘no-code’-aanpak verloopt volledig via de Claude-desktop-app, zonder terminal, Node.js of installatiecommando’s. Austin Lau, bijvoorbeeld, een growthmarketeer bij Anthropic, had nog nooit code geschreven voordat hij in één week een Figma-plug-in en een Google Ads-werkstroom bouwde. De ‘code’ in de naam verwijst naar de technische achtergrond van de tool. De vaardigheid die daadwerkelijk vereist is, is dat je je eigen werkstroom goed genoeg kent om deze nauwkeurig te beschrijven.

Claude Code versus ChatGPT voor marketing: wat is beter?

Het hangt ervan af of je op zoek bent naar output of naar een herbruikbare tool. Het voordeel van Claude Code is dat je er vaardigheden mee kunt bouwen die aan bestanden zijn gekoppeld, op je eigen computer draaien en de projectcontext tussen sessies onthouden via een CLAUDE.md-bestand. ChatGPT is sneller voor het opstellen van gesprekken en heeft zijn eigen agent- en connectorfuncties. De meeste marketeers die beide gebruiken, kiezen per taak in plaats van zich op één tool te standaardiseren, dus de relevante vraag is welke het beste bij de specifieke werkstroom past.

Waarin verschilt Claude Code van Zapier of Make?

Zapier en Make koppelen bestaande apps aan elkaar via kant-en-klare triggers en acties, en werken na configuratie zonder toezicht in de cloud. Claude Code bouwt aangepaste tools rond je eigen bestanden en inschattingen, waarmee je werk kunt uitvoeren waarvoor geen kant-en-klare connector bestaat: bijvoorbeeld het beoordelen van een homepage aan de hand van je positioneringskader, of het controleren van teksten aan de hand van je merkrichtlijnen. Voor eenvoudige app-naar-app-overdrachten brengt een speciaal platform voor automatisering je sneller naar ‘zero-touch’. Veel marketeers gebruiken beide.

Is het veilig om Claude Code toegang te geven tot bedrijfsbestanden en merkgegevens?

Ja, als je het bewust afbakent. Claude Code leest en voert bewerkingen uit op bestanden in de map die je opent, en heeft zonder extra toestemming geen toegang tot bestanden elders op je computer. Gebruik de Plan-modus zodat Claude een aanpak voorstelt voordat het bronbestanden aanraakt, en houd de ingebouwde goedkeuringscontroles ingeschakeld. Elke MCP-connector vergroot dat bereik, dus beperk elke connector tot de accounts, mappen of werkruimten die nodig zijn voor de taak.

Kan Claude Code werkstroomen volgens een schema uitvoeren?

Ja. Claude Code ondersteunt taken die via de cloud worden gepland, en Claude Cowork voert terugkerende taken standaard uit bij betaalde Pro-, Max-, Team- en Enterprise-abonnementen. Het praktische nadeel is dat skills niet automatisch worden gesynchroniseerd tussen Chat, Cowork en Code, dus een werkstroom die in het ene platform is gemaakt, moet worden geëxporteerd om in een ander platform te kunnen draaien. Laat elke nieuwe werkstroom eerst een paar keer onder toezicht draaien voordat je hem autonoom laat werken.

Zal Claude Code marketingbureaus en operationele rollen vervangen?

Nee. Claude Code verkort de uitvoeringstijd van herhaalbare productietaken, maar de cruciale beoordelingslaag moet altijd door mensen worden geleid. Een homepage-beoordelaar kan bijvoorbeeld een pagina scoren aan de hand van een positioneringsraamwerk, maar iemand moest dat raamwerk eerst definiëren en beslissen dat het het juiste was.

Wat verandert als je als marketeer Claude Code gebruikt, is de verhouding tussen output en personeelsbezetting. Bureaus en operationele teams die Claude Code zien als een manier om meer van het werk te doen waar ze al goed in zijn, zullen een voorsprong nemen, zolang er maar altijd iemand met een goede smaak is die de invoer in het systeem en het eindproduct controleert.