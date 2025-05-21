De 13 beste tools voor samenwerking binnen ondernemingen in 2026

Als de 'samenwerking' binnen uw team momenteel lijkt op een wirwar van e-mails, zoekgeraakte bestanden en iemand die roept: "Kan iedereen mijn scherm zien?" – dan hebben wij een aantal oplossingen om de boel op orde te brengen.

Veel organisaties zijn nog steeds aan het uitzoeken hoe ze een sterke samenwerkingsstrategie kunnen ontwikkelen die aansluit bij hun daadwerkelijke bedrijfsbehoeften – vooral wanneer ze te maken hebben met teams op afstand, externe gebruikers en versnipperde communicatiekanalen.

Maar de juiste tools voor samenwerking binnen ondernemingen kunnen orde scheppen in de chaos. Of u nu iedereen op één lijn wilt houden, deadlines wilt beheren met slimme functies voor taakbeheer, of eindelijk die kalender onder controle wilt krijgen met betere planningsmogelijkheden: wij hebben de beste opties voor u op een rijtje gezet.

Deze moderne tools voor teamsamenwerking zijn ontwikkeld voor samenwerkingsstrategieën binnen ondernemingen. Ze vereenvoudigen het delen van bestanden en realtime communicatie, en helpen teams productiever samen te werken.

Laten we aan de slag gaan (zonder de valkuilen van schermdeel).

Laten we eens nader kijken naar enkele van de beste samenwerkingstools voor ondernemingen die er zijn en hun functies:

Tool Meest geschikt voor Opvallende functie Prijzen* ClickUp Alles-in-één samenwerking en projectmanagement voor teams van elke grootte Combineert taken, documenten, chat en Whiteboards in één platform Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen beschikbaar voor ondernemingen Slack Realtime berichtenverkeer voor kleine tot middelgrote bedrijven van verschillende groottes Overzichtelijke kanalen en robuuste integraties Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 8,75 per maand per gebruiker Microsoft Teams Middelgrote tot grote teams met een grootte van 5 tot 50 personen die Microsoft 365 gebruiken Diepe integratie met Microsoft 365 en videovergaderingen Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 4 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Asana Functieoverschrijdende projectopvolging voor kleine tot middelgrote teams van verschillende functies Portfolios en werklastbeheer Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 13,49 per maand per gebruiker Trello Agile taakbeheer voor kleine bedrijven Kanban-borden met Power-Ups Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 6 per maand per gebruiker Dropbox Business Veilige opslagruimte voor ondernemingen Realtime samenwerking aan documenten en Dropbox Paper Geen gratis abonnement; vanaf $ 18 per maand per gebruiker Miro Visuele samenwerking en workshops voor teams op afstand Onbeperkte whiteboards en AI-aangedreven canvas Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 8 per maand per gebruiker Jira Taakbeheer voor grote softwareontwikkelingsteams Aanpasbare agile werkstroomen automatisering Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 7,53 per maand per gebruiker Zoom Videoconferenties voor kleine tot middelgrote teams van verschillende groottes Breakout Rooms en Zoom Whiteboard Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 15,99 per maand per gebruiker Wrike Resourcebeheer voor middelgrote tot grote projectteams Redactie, goedkeuringen en resourceplanning Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 10 per maand per gebruiker Notion Asynchrone, op tekst gebaseerde samenwerking voor teams op afstand van elke grootte Relationele databases en flexibele pagina-structuur Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand per gebruiker Basecamp Handmatig projectmanagement voor kleine teams Hill Grafieken en automatische check-ins Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 15 per maand per gebruiker Zoho Projects Flexibel projectmanagement voor bureaus en consultants Backlog- en Scrum-borden voor Agile-werkstroomen Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 5 per maand per gebruiker

Met samenwerkingssoftware voor ondernemingen hoeven medewerkers minder tijd te besteden aan het zoeken naar informatie en hebben ze meer tijd om hun werk te doen. Het maakt het delen van informatie ook eenvoudig door samenwerking centraal te stellen in uw werk.

Geef prioriteit aan deze elementen in uw volgende communicatietool voor teambuilding en samenwerking:

Asynchrone communicatie: Zet gesprekken om in tastbare resultaten met instant messaging, discussiethreads en AI-gestuurde transcriptie

Werkstroomautomatisering en taakbeheer: Stroomlijnt het bijhouden van projecten met slimme herinneringen, Kanban-borden en gantt-grafieken

Integratie met noodzakelijke apps: Zorgt ervoor dat werkstroom ononderbroken blijft door verbinding met projectmanagementtools, CRM-systemen en cloudopslagplatforms

Schaalbaarheid: Ondersteunt wereldwijde activiteiten met cloudimplementatie in meerdere regio's, aanpasbare rollen voor gebruikers en geavanceerde functies voor beheerders

Geavanceerde analyses en inzichten: Verbetert de prestaties van het team met aangepaste dashboards, sentimentanalyse in communicatie en door AI aangestuurde aanbevelingen

👀 Wist u dat? ​​Werknemers schakelen 1.200 keer per dag (of bijna 4 uur per week) tussen apps om hun aandacht te verleggen. Dat is 9% van de jaarlijkse werktijd van werknemers.

Teams die tussen tien of meer samenwerkingsprogramma's schakelen, zullen waarschijnlijk meer dan een uur kwijt zijn aan het oplossen van zelfs de kleinste problemen. Productiviteit en effectieve samenwerking zijn omgekeerd evenredig aan het aantal kennisbeheertools dat u gebruikt.

Wij helpen u graag bij het vinden van de perfecte online samenwerkingstool voor uw onderneming – een tool die u tijd bespaart en de productiviteit van uw team verhoogt.

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam hanteert een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

1. ClickUp (Het beste voor alles-in-één samenwerking en projectmanagement)

Koppel ClickUp Whiteboards aan je taken in ClickUp om effectief samen te werken

Het werk van vandaag is niet meer wat het was. Onze projecten, kennis en communicatie zijn verspreid over losstaande tools die ons vertragen. ClickUp lost dit op met de alles-in-één-app voor werk, die projecten, kennis en chat op één plek combineert – allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Het is als uw digitale hoofdkantoor, waar taken, chats, bestanden en ideeën samenkomen.

Met ClickUp Whiteboards kunnen teams visueel brainstormen, werkstroomen in kaart brengen, wireframes schetsen en taken organiseren in een gedeelde ruimte. Slepen, neerzetten, verbinden en herhalen – geen plakbriefjes die met de tijd verloren gaan.

Bent u een functieoverschrijdend project aan het plannen en wilt u niet helemaal vanaf nul beginnen? Gebruik dan de ClickUp-sjabloon voor een communicatieplan om communicatiekanalen, rollen en werkstroomen in kaart te brengen, zonder de gebruikelijke chaos van “Wacht even, wie doet wat ook alweer?”

Communiceer direct met je collega's via ClickUp Chat

Hoewel brainstormen leuk is, blinkt ClickUp vooral uit in asynchrone gesprekken. Met de ingebouwde ClickUp Chat kunnen teamgenoten vragen stellen, updates delen, spraak- of video-gesprekken voeren of elkaar vriendelijk herinneren aan deadlines – allemaal zonder tussen apps te hoeven schakelen. En als een bericht of opmerking opvolging vereist, zet je het gewoon om in een actiepunt met ClickUp-taaken.

Met intuïtieve functies voor taakbeheer kunt u relevante bestanden koppelen aan specifieke projectitems, actiepunten toewijzen, volgers toevoegen om de voortgang van taken te volgen en weergaven maken zoals Gantt-grafieken, Kanban-borden en kalenders.

Teams op afstand kunnen ClickUp Docs ook gebruiken voor het verzamelen van informatie en realtime samenwerking aan documenten, vergelijkbaar met Google Documenten. Koppel ze aan taken, wijs mensen toe en houd alles met elkaar verbonden.

Blijf op de hoogte van wijzigingen in de status en nieuwe opmerkingen met ClickUp Collaboration Detection

ClickUp zorgt er ook voor dat multifunctionele teams elkaar niet in de weg lopen tijdens het samenwerken. Met ClickUp Collaboration Detection krijg je een melding wanneer een teamlid dezelfde content bekijkt of bewerkt, waardoor miscommunicatie of dubbel werk wordt voorkomen.

Moet je iets uitleggen dat te ingewikkeld is om in woorden te vatten? Met ClickUp Clips kun je een schermdemonstratie opnemen — handig wanneer een UX-ontwerper een werkstroom wil laten zien, of een ontwikkelaar wil uitleggen waarom de inlogknop weer verdwenen is.

Dit is ideaal voor asynchrone teams die over verschillende tijdzones heen samenwerken. Schermopnames zorgen voor duidelijke video-communicatie, waardoor misverstanden worden voorkomen en complexe taken of werkstroom visueel kunnen worden uitgelegd.

De AI-assistent van ClickUp, ClickUp Brain, is de ultieme AI-samenwerkingstool voor teams. Heb je een taakupdate of rapportage over de voortgang nodig? Vraag Brain om er een te sturen. Ben je na een pauze weer aan het werk en moet je bijpraten? Vraag Brain om lange chatthreads samen te vatten, zodat je weer helemaal op de hoogte bent.

Stel Autopilot AI-agenten in op je lijsten en kanalen in ClickUp om meer gedaan te krijgen

En dat is nog niet alles. Met kant-en-klare en aangepaste AI-agenten in ClickUp kunt u autonome agenten instellen die alles doen, van het versturen van updates tot het beantwoorden van vragen van het team.

En voor een meer gestructureerde aanpak zorgt de ClickUp-matrix voor teamcommunicatie en vergaderingen voor duidelijkheid over terugkerende vergaderingen, rollen en verantwoordelijkheden. Voeg check-ins toe, wijs follow-ups toe en houd alles in realtime bij.

Ontvang een gratis sjabloon

Dit kunt u doen met dit sjabloon voor een communicatieplan:

Stel terugkerende check-ins in en synchroniseer deze met uw projecttijdlijnen om op schema te blijven

Stel duidelijke regels op voor interne discussies, zodat uw team snellere en betere beslissingen kan nemen

Houd de resultaten van vergaderingen bij, wijs vervolgacties toe en zorg ervoor dat iedereen verantwoordelijkheid neemt met realtime updates

De beste functies van ClickUp

Maak taken aan en wijs ze toe aan relevante leden van het team met ClickUp Assign Comments

Houd de productiviteit van het team bij via dashboards en tools voor rapportage en stem de doelen af tussen afdelingen

Pas geen notificatie-instellingen aan om te bepalen wanneer en hoe Task Followers updates ontvangen

Definieer taakafhankelijkheden door gerelateerde taken aan elkaar te koppelen, zodat u kunt bijhouden welke invloed de ene taak op de andere heeft

Beheer complexe projecten met functies zoals mijlpalen, werklastweergaven en Agile-methodologieën

Reageer met @vermeldingen en breng specifieke leden van het team op de hoogte van belangrijke updates

Maak gebruik van integraties met meer dan 1.000 tools (bijv. Teams, Salesforce, Google Drive) om activiteiten te centraliseren binnen een omgeving van veiligheid

Limieten van ClickUp

Er is een leercurve bij ClickUp (u kunt ClickUp University gebruiken om te leren hoe u het moet gebruiken)

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Sid Babla, coördinator van het welzijnsprogramma bij het Student Wellness Center van Dartmouth College, bespreekt ClickUp:

ClickUp heeft de behoefte aan e-mailcommunicatie verminderd en de samenwerking binnen ons contentcreatieteam gestroomlijnd. We kunnen nu 2 tot 3 keer sneller van ideevorming/brainstormen naar het eerste concept gaan.

🧠 Leuk weetje: 72% van de kenniswerkers communiceert asynchroon.

2. Slack (Het beste voor realtime berichtenverkeer)

via Slack

Slack, een van de bekendere tools voor samenwerking binnen ondernemingen, is ontworpen voor snelle, realtime communicatie – geen eindeloze e-mailthreads meer. Met kanalen voor georganiseerde chats en DM's voor één-op-één-gesprekken blijft alles doorzoekbaar en gemakkelijk bij te houden.

Even snel bijpraten? Met Slack Huddles kun je een voicechat starten of je scherm delen. Je kunt ook berichten inplannen, wat handig is als je team verspreid is over verschillende tijdzones. Openbare of privékanalen bieden je flexibiliteit, afhankelijk van wat intern moet blijven of openbaar mag zijn.

De beste functies van Slack

Bekijk dagelijkse overzichten en samenvattingen van verschillende Slack-kanalen met AI

Deel bestanden met externe gebruikers en chat veilig met Slack Connect

Gebruik Slack Atlas, de ingebouwde teamdirectory, om een beter beeld te krijgen van uw hele organisatie

Limieten van Slack

Het kan lastig zijn om het format van codes te behouden wanneer deze met anderen worden gedeeld

Een overdaad aan notificaties kan het werk chaotisch maken

Prijzen van Slack

Free

Pro : $ 8,75 per maand per gebruiker

Business +: $ 15 per maand per gebruiker

Enterprise Grid : Aangepaste prijzen

Slack AI is beschikbaar als betaalde add-on bij alle betaalde abonnementen

Beoordelingen en recensies van Slack

G2: 4,5/5 (meer dan 34.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 23.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Slack?

Een Capterra-recensie zegt:

Het is een zeer goede app voor zakelijke communicatie en het delen van belangrijke informatie met medewerkers, die deze gemakkelijk kunnen raadplegen. De functies voor veiligheid zijn voor een berichtenapp wat aan de lage kant.

3. Microsoft Teams (het meest geschikt voor Microsoft-gebruikers)

via Microsoft Teams

Sommigen zeggen dat Microsoft de grondlegger is van samenwerkingstools voor ondernemingen. Als onderdeel van het grotere Microsoft-platform integreert MS Teams instant messaging, het delen van bestanden, de installatie van videovergaderingen en AI in één enkel platform.

Dankzij de chat- en kanaalgebaseerde berichtenfunctie blijven gesprekken overzichtelijk. Teams Meetings maakt ook videogesprekken van hoge kwaliteit mogelijk met functies zoals onderdrukking van achtergrondgeluiden en realtime transcriptie.

De beste functies van Microsoft Teams

Verbeter uw berichten met automatiserde AI-suggesties

Bekijk beknopte samenvattingen van lange opnames om op de hoogte te blijven

Sla bestanden op in Teams en deel ze in chats, vergaderingen en Teams-kanalen

Beperkingen van Microsoft Teams

De web- en app-versie bieden verschillende functies, wat vaak verwarrend is voor de gebruikers

Er kunnen stabiliteits- en inlogproblemen optreden op macOS en iOS

Prijzen van Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials : $ 4 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Microsoft Teams Enterprise: $ 5,25 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Microsoft 365 Business Basic : $ 6 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Microsoft 365 Business Standard : $ 12,50 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Microsoft 365 Business Premium: $ 22 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (meer dan 16.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

📮ClickUp Insight: 83% van de kenniswerkers vertrouwt voornamelijk op e-mail en chat voor teamcommunicatie. Bijna 60% van hun werkdag gaat echter verloren aan het schakelen tussen deze tools en het zoeken naar informatie. Met een alles-in-één-app voor werk zoals ClickUp komen uw projectmanagement, berichten, e-mails en chats allemaal samen op één plek! Het is tijd om te centraliseren en een nieuwe impuls te geven!

4. Asana (Het meest geschikt om functieoverschrijdende projecten bij te houden)

via Asana

Asana helpt verschillende teams om projecttijdlijnen bij te houden met gedeelde projectruimtes. Elke taak en elk project heeft een ingebouwd opmerkingenveld om het aantal e-mails en vergaderingen te verminderen.

Teams kunnen ook gebruikmaken van kant-en-klare sjablonen voor kennisbanken of aangepaste werkstroom-sjablonen die zijn afgestemd op specifieke projectbehoeften.

De beste functies van Asana

Houd meerdere projecten bij met Portfolios en bekijk snel de status van taken om te zien wie op schema ligt en wie hulp kan gebruiken

Gebruik de werklast-functie om de capaciteit van het team in evenwicht te brengen en knelpunten te voorkomen

Krijg inzicht in de voortgang van uw project met aangepaste dashboards

Beperkingen van Asana

Het opzoeken van historische gegevens over uw organisatie kan tijdrovend en verwarrend zijn

Informatie uit een bovenliggende taak wordt mogelijk niet altijd doorgegeven aan een subtaak

Prijzen van Asana

Persoonlijk: Free Forever

Startpakket: $ 13,49 per maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 30,49 per maand per gebruiker

Ondernemingen: Aangepaste prijzen

Enterprise+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana

G2: 4,4/5 (meer dan 11.600 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 13.400 beoordelingen)

5. Trello (Het beste voor agile taakbeheer)

via Trello

Dankzij de eenvoudige, flexibele lay-out is Trello een populaire keuze voor teams die de Agile-methodologie gebruiken. Het is gebaseerd op Kanban-borden en helpt teams projecten op te splitsen in duidelijke, beheersbare taken. U kunt werk organiseren in lijsten en kaarten, verantwoordelijkheden toewijzen en deadlines instellen zonder dat het rommelig wordt.

Voor extra functionaliteit kunt u met de Power-Ups van Trello verbinding maken met tools zoals Slack, Google Drive en Jira, waardoor het eenvoudiger wordt om alles te synchroniseren zonder de hele dag tussen tabbladen te moeten schakelen.

De beste functies van Trello

Krijg duidelijk inzicht in projecttijdlijnen met de kalender- en tijdlijnweergaven van Trello

Verminder versnipperde gesprekken met opmerkingen, @vermeldingen en bijlagen bij kaarten

Gebruik automatiseringen met Butler om repetitieve taken te elimineren, geautomatiseerde instellingen voor regels te stellen en acties te triggeren

Limieten van Trello

Het ontbreken van opties zoals gantt- of lijstweergaven kan een beperking vormen voor het projectmanagement van grotere projecten

Het ontbreekt aan tijdsregistratie voor projectraming en heeft beperkte rapportage- en analysemogelijkheden

Prijzen van Trello

Free (tot 10 medewerkers)

Standaard: $ 6 per maand per gebruiker

Premium: $ 12,50 per maand per gebruiker

Onderneming: $ 210 per jaar per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Trello

G2: 4,4/5 (meer dan 13.600 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Trello?

Een G2-recensie luidt als volgt:

Hoewel Trello uitblinkt in eenvoud, kan het beperkt aanvoelen bij het beheren van complexere projecten. Functies zoals gedetailleerde rapportage, tijdsregistratie en analyses ontbreken of vereisen integraties met externe tools. Het zou ook nuttig zijn om standaard betere taakafhankelijkheden of gantt-grafieken standaard te hebben.

👀 Wist u dat: 85% van de leidinggevenden vindt dat hun interne communicatie nuttig, relevant en contextueel genoeg is om teams in staat te stellen hun taken uit te voeren. Slechts 45% van de werknemers is het daar echter mee eens.

6. Dropbox Business (Het beste voor veilige opslagruimte voor bestanden)

via Dropbox Business

Dropbox Business fungeert niet alleen als gecentraliseerde software voor documentsamenwerking, maar maakt ook het in realtime delen en uitvoeren van bewerkingen aan documenten mogelijk. Dit wordt mogelijk gemaakt door integraties met Microsoft Office Online en Google Workspace-tools zoals Docs, Sheets en Slides.

Teams kunnen opmerkingen toevoegen, taken toewijzen en afbeeldingen of video's insluiten in Dropbox Paper, een gedeelde ruimte.

De beste functies van Dropbox Business

Verzamel bestanden van teamleden of externe belanghebbenden zonder hen directe toegang tot uw mappen te geven

Neem video-boodschappen en schermafbeeldingen op en deel ze om ideeën over te brengen

Beheer goedkeuringen en het ondertekenen van contracten rechtstreeks in Dropbox met behulp van elektronische handtekeningen met Dropbox Sign

Limieten van Dropbox Business

Het laden van grotere bestanden kost tijd en veroorzaakt vertragingen bij het synchroniseren

De limieten voor opslagruimte zijn strenger voor grotere projecten

Prijzen voor Dropbox Business

Essentials: $ 19,99 per maand per gebruiker

Business: $ 18 per maand per gebruiker

Business Plus: $ 30 per maand per gebruiker

Ondernemingen: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Dropbox Business

G2: 4,4/5 (meer dan 28.500 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 21.700 beoordelingen)

7. Miro (Het meest geschikt voor visuele samenwerking en workshops op afstand)

via Miro

Met het AI-aangedreven intelligente canvas en de interactieve tools van Miro kunnen teams brainstormen, plannen en projecten uitvoeren in verspreide omgevingen.

Dankzij de oneindige whiteboards kunnen teams mindmaps, stroomdiagrammen en Kanban-borden maken voor afdelingsoverschrijdende projecten. Intelligente widgets maken deze borden interactiever door gebruikers de mogelijkheid te bieden avatars van deelnemers te maken en deze over het canvas te slepen.

De beste functies van Miro

Organiseer projecten met ruimtes om gerelateerde borden te groeperen voor gemakkelijke toegang

Blijf gefocust met modi voor taken zoals diagrammen maken en mindmapping

Gebruik AI-sidekicks, virtuele assistenten die zijn getraind in agile en productmanagement, om u extra te ondersteunen

Beperkingen van Miro

De bewerking van frames nadat uw werk voltooid is, kan een uitdaging zijn

U kunt de afbeeldingslinks niet bijwerken

Prijzen van Miro

Free

Startpakket: $ 8 per maand per gebruiker

Business: $ 16 per maand per gebruiker

Ondernemingen: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Miro

G2: 4,7/5 (meer dan 7.900 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 1.600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Miro?

In een recensie op Capterra staat:

Over het algemeen is Miro nuttig geweest bij het maken van sjablonen voor landingspagina's en bij het uitstippelen van onze algemene structuur voor hoe we onze inbound marketingwerkstroom willen laten werken […] Sommige ontwerpelementen in Miro zijn niet zo aanpasbaar, zoals de selectie van lettertypen of het aanpassen van de hoekradius van vormen.

8. Jira (Het meest geschikt voor softwareontwikkelingsteams)

via Jira

Jira is een projectmanagementtool voor softwareontwikkelingsteams die Agile-methoden gebruiken. Het helpt bij het beheren van Sprints, bugs en backlogs met aanpasbare werkstroom-werkprocessen en issue tracking voor duidelijkere processen. De opvallendste functie van Jira is automatisering, waarmee teams regels kunnen instellen voor het automatisch toewijzen van taken en het versturen van updates.

Het biedt ook kant-en-klare sjablonen voor Agile, DevOps en IT-servicemanagement, waardoor het eenvoudig is om werkstroomprocessen in te voeren zonder helemaal vanaf nul te beginnen. Het is een praktische manier om projecten soepel te laten verlopen.

De beste functies van Jira

Maak gebruik van BI-tools zoals Tableau en Power BI voor geavanceerde analyses

Visualiseer werklasten met Jira's kalenderbeheer om planningsconflicten te voorkomen

Gebruik Scrum-borden, Kanban-borden en roadmaps om taken bij te houden en prioriteiten te stellen in de backlog

Beperkingen van Jira

Heeft een leercurve voor niet-technische gebruikers

Integraties kunnen moeilijk te beheren zijn zonder IT-ondersteuning

Prijzen van Jira

Free Forever

Standaard: $ 7,53 per maand per gebruiker

Premium: $ 13,53 per maand per gebruiker

Ondernemingen: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jira

G2: 4,3/5 (meer dan 6.300 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 15.200 beoordelingen)

9. Zoom (Het beste voor video-conferenties)

via Zoom

Zoom blijft een van de populairste en meest betrouwbare platforms voor videoconferenties en biedt een uitgebreide reeks functies die zijn afgestemd op bedrijven, teams op afstand en hybride werkplekken.

Het kan grotere vergadergroepen opsplitsen in Breakout Rooms voor kleinere, themaspecifieke gesprekken in virtuele en hybride omgevingen. Deze ruimtes kunnen vooraf worden toegewezen, wat organisatoren flexibiliteit biedt.

Daarnaast is er ook het Zoom Whiteboard, waar medewerkers op afstand ideeën kunnen schetsen, strategieën kunnen in kaart brengen of besprekingen tijdens vergaderingen visueel kunnen vastleggen.

De beste functies van Zoom

Voer live-enquêtes uit om de mening van deelnemers te peilen of snel beslissingen te nemen

Geef realtime feedback zonder de lezer te onderbreken met emoji-reacties

Organiseer virtuele gebeurtenissen op ondernemingsniveau met Zoom Webinars en Zoom Events

Limieten van Zoom

Video en audio kunnen af en toe niet synchroniseren

Functies zoals Docs, Clips Plus en Scheduler zijn alleen beschikbaar als betaalde add-ons

Prijzen van Zoom

Basis: Free Forever

Pro: $ 15,99 per maand per gebruiker

Business: $ 21,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Zoom

G2: 4,6/5 (meer dan 55.600 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 14.300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoom?

Een recensie op Capterra zegt:

Ik vind het geweldig hoe het product de communicatie en zelfs de samenwerking binnen het team stroomlijnt. Het heeft de productiviteit van het team aanzienlijk verbeterd.

10. Wrike (Het beste voor resourcebeheer)

via Wrike

Heeft u wel eens moeite om bij te houden wie waar aan werkt, of welke versie van een bestand het meest up-to-date is? Wrike kan daarbij helpen. Met de functie Redactie en Approvals kunnen teams rechtstreeks opmerkingen achterlaten op afbeeldingen, video's en PDF's, zodat feedback duidelijk en bruikbaar is.

Dankzij de ingebouwde functie voor versiebeheer werkt u altijd aan het juiste bestand – u hoeft niet meer door e-mailketens te spitten.

Wrike is ook handig voor resourcebeheer. Het biedt projectmanagers een realtime weergave van de beschikbaarheid en werklast van het team, waardoor burn-out en knelpunten kunnen worden voorkomen.

De beste functies van Wrike

Maak agenda's voor vergaderingen en projectplannen met Wrike AI

Schakel tussen twee versies van een bestand met de vergelijkingsmodus van Wrike

Blijf bijhouden welke wijzigingen er in uw project plaatsvinden met de Stream View-weergave

Maak prognoses van de behoeften, test verschillende planningen en houd projecten bij met Resource Planner.

Beperkingen bij het schrijven

Reacties op formulieren worden niet gekoppeld aan relevante projecten

Geen tools voor online vergaderen en chatten

Prijzen van Wrike

Free

Team: $ 10 per maand per gebruiker

Business: $ 25 per maand per gebruiker

Ondernemingen: Aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Wrike

G2: 4,2/5 (meer dan 4.300 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 2.800 beoordelingen)

👀 Wist u dat: 75% van de thuiswerkers besteedt tot wel 10 uur van hun werkweek aan vergaderingen. Dat is een hele dag die verloren gaat.

11. Notion (Het meest geschikt voor asynchrone, op tekst gebaseerde samenwerking)

via Notion

Ben je het zat om updates bij te houden of eindeloze vergaderingen bij te wonen, alleen maar om op de hoogte te blijven? Notion helpt teams samen te werken zonder dat ze tegelijkertijd online hoeven te zijn. Het is gemaakt voor asynchroon werk — ideaal voor teams op afstand of met verschillende locaties.

Notion is gebaseerd op tekstgebaseerde organisatie. De tekstblokken, databases, tabellen en lijsten stimuleren gestructureerd denken. Hierdoor krijg je doorzoekbare ruimtes, waardoor je informatie gemakkelijk kunt terugvinden wanneer je die nodig hebt.

De beste functies van Notion

Haal gegevens uit meerdere databronnen op en koppel records aan elkaar met relationele Notion-databases

Stel aangepast in wie specifieke Notion-pagina's kan bekijken, bewerken of van commentaar voorzien

Genereer tekstgebaseerde werkstroombeschrijvingen met Notion AI

Beperkingen van Notion

Notion AI heeft een limiet voor tekstgebaseerde ondersteuning, waardoor de tool minder intuïtief is

Het realtime synchroniseren van aantekeningen kan een probleem zijn

Prijzen van Notion

Gratis: Altijd gratis

Plus: $ 12 per maand per gebruiker

Business: $ 18 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Notion AI is beschikbaar bij elk betaald abonnement voor een meerprijs van $ 10 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,7/5 (meer dan 6.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

In een recensie op Capterra staat:

Hoewel het krachtig is, kan het in het begin overweldigend zijn. Het kostte me een paar dagen om de validatie van complexe databases en relationele eigenschappen onder de knie te krijgen. Er is ook zeer beperkte offline functionaliteit, wat een klein probleem was tijdens een vlucht waarbij ik toegang wilde hebben tot mijn aantekeningen.

12. Basecamp (Het meest geschikt voor handmatig projectmanagement)

via Basecamp

Basecamp houdt het simpel met Hill Charts. Het is een visuele manier om de voortgang bij te houden – niet alleen wat er is gedaan, maar ook hoe dicht een taak bij de oplossing is. Je kunt problemen opsporen voordat ze beperkingen worden. Teams kunnen vergaderingen ook vervangen door automatische check-ins.

In plaats van vergaderingen in te plannen, plan je vragen in die je aan je team wilt stellen en houd je ze zo betrokken.

De beste functies van Basecamp

Organiseer projecten met prikborden om discussies en updates te centraliseren

Gebruik Campfire voor realtime groepschats en snelle teamgesprekken

Schakel de Focusmodus in om notificaties te dempen en uw beschikbaarheid aan te geven, zodat u zich volledig op uw werk kunt concentreren

Limieten van Basecamp

De interface lijkt misschien verouderd in vergelijking met moderne samenwerkingssoftware voor ondernemingen

Geen voorspellende analyses of door AI gegenereerde taaksuggesties voor complexe projectmanagementbehoeften

Prijzen van Basecamp

Basecamp Free: Voor altijd gratis

Basecamp Plus: $ 15 per maand per gebruiker

Basecamp Pro Onbeperkt: $ 299 per maand per organisatie (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Basecamp

G2: 4,1/5 (meer dan 5.300 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 14.500 beoordelingen)

13. Zoho Projects (Het beste voor agile projectmanagement)

via Zoho Projects

Veranderen projectplannen voortdurend? Zoho Projects biedt teams de ruimte om zich aan te passen terwijl ze Agile-werkwijzen volgen. Of u nu met Scrum, Kanban of een combinatie van beide werkt, het biedt structuur zonder dat het star aanvoelt.

De Backlog-functie helpt bij het verzamelen van ideeën en het omzetten daarvan in sprintklare taken. Scrum-borden bieden een eenvoudige manier om de voortgang bij te houden: verplaats taken van 'Nog te doen' naar 'Klaar' en houd de zaken in beweging. Het is een visuele, collaboratieve installatie die teams helpt op één lijn te blijven, zelfs wanneer prioriteiten verschuiven.

De beste functies van Zoho Projects

Houd de uren bij voor uzelf en uw clients om transparantie te behouden

Gebruik forums om informatie te delen tussen teamleden en afdelingen

Maak gebruik van Zia, de AI-assistent van Zoho, om uw statistieken te analyseren voor succes bij het uitvoeren van het project

Hiermee kunnen teams productincrementen als korte releases lanceren via de Release-module

Beperkingen van Zoho Projects

De zoekfunctie voor taken is beperkt

Het kan lastig zijn om clientcontacten toe te voegen of ze alfabetisch te ordenen in uw Zoho dashboards

Prijzen van Zoho Projects

Gratis (maximaal 5 gebruikers)

Premium: $ 5 per maand per gebruiker

Onderneming: $ 10 per maand per gebruiker

Project Plus: Aangepaste prijs

Beoordelingen en recensies van Zoho Projects

G2: 4,3/5 (meer dan 460 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Verhoog de productiviteit en samenwerking met ClickUp

Communicatie en naadloze samenwerking tussen teams zijn essentieel voor de algehele tevredenheid op de werkplek. Daarom is het zinvol om samenwerkingstools voor ondernemingen te gebruiken, zoals oplossingen voor instant messaging, software voor het delen van bestanden en interfaces voor projectmanagement.

Maar in plaats van tien verschillende wegen in te slaan, wat als u één allesomvattende oplossing voor samenwerking binnen de onderneming had die al uw problemen oplost?

ClickUp is een samenwerkingsplatform voor ondernemingen dat geschikt is voor diverse bedrijfsprocessen, waaronder taakbeheer, kennisuitwisseling, realtime communicatie en efficiënte werkstroom.

Het is ideaal voor ondernemingen die hun productiviteit willen verhogen en hun bedrijfsvoering willen stroomlijnen. Het elimineert onnodig werk, zorgt ervoor dat teams zich kunnen concentreren op wat echt belangrijk is en biedt hen de ruimte om gebruik te maken van asynchrone communicatiekanalen.

Meld u gratis aan bij ClickUp en werk moeiteloos samen!