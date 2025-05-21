De 13 beste tools voor samenwerking binnen ondernemingen in 2026

Als de 'samenwerking' binnen uw team momenteel lijkt op een wirwar van e-mails, zoekgeraakte bestanden en iemand die roept: "Kan iedereen mijn scherm zien?" – dan hebben wij een aantal oplossingen om de boel op orde te brengen.
Veel organisaties zijn nog steeds aan het uitzoeken hoe ze een sterke samenwerkingsstrategie kunnen ontwikkelen die aansluit bij hun daadwerkelijke bedrijfsbehoeften – vooral wanneer ze te maken hebben met teams op afstand, externe gebruikers en versnipperde communicatiekanalen.
Maar de juiste tools voor samenwerking binnen ondernemingen kunnen orde scheppen in de chaos. Of u nu iedereen op één lijn wilt houden, deadlines wilt beheren met slimme functies voor taakbeheer, of eindelijk die kalender onder controle wilt krijgen met betere planningsmogelijkheden: wij hebben de beste opties voor u op een rijtje gezet.
Deze moderne tools voor teamsamenwerking zijn ontwikkeld voor samenwerkingsstrategieën binnen ondernemingen. Ze vereenvoudigen het delen van bestanden en realtime communicatie, en helpen teams productiever samen te werken.
Laten we aan de slag gaan (zonder de valkuilen van schermdeel).
Samenwerkingstools voor ondernemingen in één oogopslag
Laten we eens nader kijken naar enkele van de beste samenwerkingstools voor ondernemingen die er zijn en hun functies:
|Tool
|Meest geschikt voor
|Opvallende functie
|Prijzen*
|ClickUp
|Alles-in-één samenwerking en projectmanagement voor teams van elke grootte
|Combineert taken, documenten, chat en Whiteboards in één platform
|Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen beschikbaar voor ondernemingen
|Slack
|Realtime berichtenverkeer voor kleine tot middelgrote bedrijven van verschillende groottes
|Overzichtelijke kanalen en robuuste integraties
|Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 8,75 per maand per gebruiker
|Microsoft Teams
|Middelgrote tot grote teams met een grootte van 5 tot 50 personen die Microsoft 365 gebruiken
|Diepe integratie met Microsoft 365 en videovergaderingen
|Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 4 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)
|Asana
|Functieoverschrijdende projectopvolging voor kleine tot middelgrote teams van verschillende functies
|Portfolios en werklastbeheer
|Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 13,49 per maand per gebruiker
|Trello
|Agile taakbeheer voor kleine bedrijven
|Kanban-borden met Power-Ups
|Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 6 per maand per gebruiker
|Dropbox Business
|Veilige opslagruimte voor ondernemingen
|Realtime samenwerking aan documenten en Dropbox Paper
|Geen gratis abonnement; vanaf $ 18 per maand per gebruiker
|Miro
|Visuele samenwerking en workshops voor teams op afstand
|Onbeperkte whiteboards en AI-aangedreven canvas
|Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 8 per maand per gebruiker
|Jira
|Taakbeheer voor grote softwareontwikkelingsteams
|Aanpasbare agile werkstroomen automatisering
|Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 7,53 per maand per gebruiker
|Zoom
|Videoconferenties voor kleine tot middelgrote teams van verschillende groottes
|Breakout Rooms en Zoom Whiteboard
|Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 15,99 per maand per gebruiker
|Wrike
|Resourcebeheer voor middelgrote tot grote projectteams
|Redactie, goedkeuringen en resourceplanning
|Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 10 per maand per gebruiker
|Notion
|Asynchrone, op tekst gebaseerde samenwerking voor teams op afstand van elke grootte
|Relationele databases en flexibele pagina-structuur
|Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand per gebruiker
|Basecamp
|Handmatig projectmanagement voor kleine teams
|Hill Grafieken en automatische check-ins
|Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 15 per maand per gebruiker
|Zoho Projects
|Flexibel projectmanagement voor bureaus en consultants
|Backlog- en Scrum-borden voor Agile-werkstroomen
|Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 5 per maand per gebruiker
Waar moet u op letten bij tools voor samenwerking binnen ondernemingen?
Met samenwerkingssoftware voor ondernemingen hoeven medewerkers minder tijd te besteden aan het zoeken naar informatie en hebben ze meer tijd om hun werk te doen. Het maakt het delen van informatie ook eenvoudig door samenwerking centraal te stellen in uw werk.
Geef prioriteit aan deze elementen in uw volgende communicatietool voor teambuilding en samenwerking:
- Asynchrone communicatie: Zet gesprekken om in tastbare resultaten met instant messaging, discussiethreads en AI-gestuurde transcriptie
- Werkstroomautomatisering en taakbeheer: Stroomlijnt het bijhouden van projecten met slimme herinneringen, Kanban-borden en gantt-grafieken
- Integratie met noodzakelijke apps: Zorgt ervoor dat werkstroom ononderbroken blijft door verbinding met projectmanagementtools, CRM-systemen en cloudopslagplatforms
- Schaalbaarheid: Ondersteunt wereldwijde activiteiten met cloudimplementatie in meerdere regio's, aanpasbare rollen voor gebruikers en geavanceerde functies voor beheerders
- Geavanceerde analyses en inzichten: Verbetert de prestaties van het team met aangepaste dashboards, sentimentanalyse in communicatie en door AI aangestuurde aanbevelingen
👀 Wist u dat? Werknemers schakelen 1.200 keer per dag (of bijna 4 uur per week) tussen apps om hun aandacht te verleggen. Dat is 9% van de jaarlijkse werktijd van werknemers.
De beste tools voor samenwerking binnen ondernemingen voor teamproductiviteit
Teams die tussen tien of meer samenwerkingsprogramma's schakelen, zullen waarschijnlijk meer dan een uur kwijt zijn aan het oplossen van zelfs de kleinste problemen. Productiviteit en effectieve samenwerking zijn omgekeerd evenredig aan het aantal kennisbeheertools dat u gebruikt.
Wij helpen u graag bij het vinden van de perfecte online samenwerkingstool voor uw onderneming – een tool die u tijd bespaart en de productiviteit van uw team verhoogt.
Hoe we software beoordelen bij ClickUp
Ons redactieteam hanteert een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke productwaarde.
Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.
1. ClickUp (Het beste voor alles-in-één samenwerking en projectmanagement)
Het werk van vandaag is niet meer wat het was. Onze projecten, kennis en communicatie zijn verspreid over losstaande tools die ons vertragen. ClickUp lost dit op met de alles-in-één-app voor werk, die projecten, kennis en chat op één plek combineert – allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.
Het is als uw digitale hoofdkantoor, waar taken, chats, bestanden en ideeën samenkomen.
Met ClickUp Whiteboards kunnen teams visueel brainstormen, werkstroomen in kaart brengen, wireframes schetsen en taken organiseren in een gedeelde ruimte. Slepen, neerzetten, verbinden en herhalen – geen plakbriefjes die met de tijd verloren gaan.
Bent u een functieoverschrijdend project aan het plannen en wilt u niet helemaal vanaf nul beginnen? Gebruik dan de ClickUp-sjabloon voor een communicatieplan om communicatiekanalen, rollen en werkstroomen in kaart te brengen, zonder de gebruikelijke chaos van “Wacht even, wie doet wat ook alweer?”
Hoewel brainstormen leuk is, blinkt ClickUp vooral uit in asynchrone gesprekken. Met de ingebouwde ClickUp Chat kunnen teamgenoten vragen stellen, updates delen, spraak- of video-gesprekken voeren of elkaar vriendelijk herinneren aan deadlines – allemaal zonder tussen apps te hoeven schakelen. En als een bericht of opmerking opvolging vereist, zet je het gewoon om in een actiepunt met ClickUp-taaken.
Met intuïtieve functies voor taakbeheer kunt u relevante bestanden koppelen aan specifieke projectitems, actiepunten toewijzen, volgers toevoegen om de voortgang van taken te volgen en weergaven maken zoals Gantt-grafieken, Kanban-borden en kalenders.
Teams op afstand kunnen ClickUp Docs ook gebruiken voor het verzamelen van informatie en realtime samenwerking aan documenten, vergelijkbaar met Google Documenten. Koppel ze aan taken, wijs mensen toe en houd alles met elkaar verbonden.
ClickUp zorgt er ook voor dat multifunctionele teams elkaar niet in de weg lopen tijdens het samenwerken. Met ClickUp Collaboration Detection krijg je een melding wanneer een teamlid dezelfde content bekijkt of bewerkt, waardoor miscommunicatie of dubbel werk wordt voorkomen.
Moet je iets uitleggen dat te ingewikkeld is om in woorden te vatten? Met ClickUp Clips kun je een schermdemonstratie opnemen — handig wanneer een UX-ontwerper een werkstroom wil laten zien, of een ontwikkelaar wil uitleggen waarom de inlogknop weer verdwenen is.
Dit is ideaal voor asynchrone teams die over verschillende tijdzones heen samenwerken. Schermopnames zorgen voor duidelijke video-communicatie, waardoor misverstanden worden voorkomen en complexe taken of werkstroom visueel kunnen worden uitgelegd.
De AI-assistent van ClickUp, ClickUp Brain, is de ultieme AI-samenwerkingstool voor teams. Heb je een taakupdate of rapportage over de voortgang nodig? Vraag Brain om er een te sturen. Ben je na een pauze weer aan het werk en moet je bijpraten? Vraag Brain om lange chatthreads samen te vatten, zodat je weer helemaal op de hoogte bent.
En dat is nog niet alles. Met kant-en-klare en aangepaste AI-agenten in ClickUp kunt u autonome agenten instellen die alles doen, van het versturen van updates tot het beantwoorden van vragen van het team.
En voor een meer gestructureerde aanpak zorgt de ClickUp-matrix voor teamcommunicatie en vergaderingen voor duidelijkheid over terugkerende vergaderingen, rollen en verantwoordelijkheden. Voeg check-ins toe, wijs follow-ups toe en houd alles in realtime bij.
Dit kunt u doen met dit sjabloon voor een communicatieplan:
- Stel terugkerende check-ins in en synchroniseer deze met uw projecttijdlijnen om op schema te blijven
- Stel duidelijke regels op voor interne discussies, zodat uw team snellere en betere beslissingen kan nemen
- Houd de resultaten van vergaderingen bij, wijs vervolgacties toe en zorg ervoor dat iedereen verantwoordelijkheid neemt met realtime updates
De beste functies van ClickUp
- Maak taken aan en wijs ze toe aan relevante leden van het team met ClickUp Assign Comments
- Houd de productiviteit van het team bij via dashboards en tools voor rapportage en stem de doelen af tussen afdelingen
- Pas geen notificatie-instellingen aan om te bepalen wanneer en hoe Task Followers updates ontvangen
- Definieer taakafhankelijkheden door gerelateerde taken aan elkaar te koppelen, zodat u kunt bijhouden welke invloed de ene taak op de andere heeft
- Beheer complexe projecten met functies zoals mijlpalen, werklastweergaven en Agile-methodologieën
- Reageer met @vermeldingen en breng specifieke leden van het team op de hoogte van belangrijke updates
- Maak gebruik van integraties met meer dan 1.000 tools (bijv. Teams, Salesforce, Google Drive) om activiteiten te centraliseren binnen een omgeving van veiligheid
Limieten van ClickUp
- Er is een leercurve bij ClickUp (u kunt ClickUp University gebruiken om te leren hoe u het moet gebruiken)
Prijzen van ClickUp
Beoordelingen en recensies van ClickUp
- G2: 4,7/5 (meer dan 10.200 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)
Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?
Sid Babla, coördinator van het welzijnsprogramma bij het Student Wellness Center van Dartmouth College, bespreekt ClickUp:
ClickUp heeft de behoefte aan e-mailcommunicatie verminderd en de samenwerking binnen ons contentcreatieteam gestroomlijnd. We kunnen nu 2 tot 3 keer sneller van ideevorming/brainstormen naar het eerste concept gaan.
ClickUp heeft de behoefte aan e-mailcommunicatie verminderd en de samenwerking binnen ons contentcreatieteam gestroomlijnd. We kunnen nu 2 tot 3 keer sneller van ideevorming/brainstormen naar het eerste concept gaan.
🧠 Leuk weetje: 72% van de kenniswerkers communiceert asynchroon.
2. Slack (Het beste voor realtime berichtenverkeer)
Slack, een van de bekendere tools voor samenwerking binnen ondernemingen, is ontworpen voor snelle, realtime communicatie – geen eindeloze e-mailthreads meer. Met kanalen voor georganiseerde chats en DM's voor één-op-één-gesprekken blijft alles doorzoekbaar en gemakkelijk bij te houden.
Even snel bijpraten? Met Slack Huddles kun je een voicechat starten of je scherm delen. Je kunt ook berichten inplannen, wat handig is als je team verspreid is over verschillende tijdzones. Openbare of privékanalen bieden je flexibiliteit, afhankelijk van wat intern moet blijven of openbaar mag zijn.
De beste functies van Slack
- Bekijk dagelijkse overzichten en samenvattingen van verschillende Slack-kanalen met AI
- Deel bestanden met externe gebruikers en chat veilig met Slack Connect
- Gebruik Slack Atlas, de ingebouwde teamdirectory, om een beter beeld te krijgen van uw hele organisatie
Limieten van Slack
- Het kan lastig zijn om het format van codes te behouden wanneer deze met anderen worden gedeeld
- Een overdaad aan notificaties kan het werk chaotisch maken
Prijzen van Slack
- Free
- Pro: $ 8,75 per maand per gebruiker
- Business+: $ 15 per maand per gebruiker
- Enterprise Grid: Aangepaste prijzen
- Slack AI is beschikbaar als betaalde add-on bij alle betaalde abonnementen
Beoordelingen en recensies van Slack
- G2: 4,5/5 (meer dan 34.000 beoordelingen)
- Capterra: 4,7/5 (meer dan 23.000 beoordelingen)
Wat zeggen echte gebruikers over Slack?
Een Capterra-recensie zegt:
Het is een zeer goede app voor zakelijke communicatie en het delen van belangrijke informatie met medewerkers, die deze gemakkelijk kunnen raadplegen. De functies voor veiligheid zijn voor een berichtenapp wat aan de lage kant.
Het is een zeer goede app voor zakelijke communicatie en het delen van belangrijke informatie met medewerkers, die deze gemakkelijk kunnen raadplegen. De functies voor veiligheid zijn voor een berichtenapp wat aan de lage kant.
3. Microsoft Teams (het meest geschikt voor Microsoft-gebruikers)
Sommigen zeggen dat Microsoft de grondlegger is van samenwerkingstools voor ondernemingen. Als onderdeel van het grotere Microsoft-platform integreert MS Teams instant messaging, het delen van bestanden, de installatie van videovergaderingen en AI in één enkel platform.
Dankzij de chat- en kanaalgebaseerde berichtenfunctie blijven gesprekken overzichtelijk. Teams Meetings maakt ook videogesprekken van hoge kwaliteit mogelijk met functies zoals onderdrukking van achtergrondgeluiden en realtime transcriptie.
De beste functies van Microsoft Teams
- Verbeter uw berichten met automatiserde AI-suggesties
- Bekijk beknopte samenvattingen van lange opnames om op de hoogte te blijven
- Sla bestanden op in Teams en deel ze in chats, vergaderingen en Teams-kanalen
Beperkingen van Microsoft Teams
- De web- en app-versie bieden verschillende functies, wat vaak verwarrend is voor de gebruikers
- Er kunnen stabiliteits- en inlogproblemen optreden op macOS en iOS
Prijzen van Microsoft Teams
- Free
- Microsoft Teams Essentials: $ 4 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd
- Microsoft Teams Enterprise: $ 5,25 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd
- Microsoft 365 Business Basic: $ 6 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd
- Microsoft 365 Business Standard: $ 12,50 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd
- Microsoft 365 Business Premium: $ 22 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd
Beoordelingen en recensies van Microsoft Teams
- G2: 4,4/5 (meer dan 16.000 beoordelingen)
- Capterra: 4,5/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)
📮ClickUp Insight: 83% van de kenniswerkers vertrouwt voornamelijk op e-mail en chat voor teamcommunicatie. Bijna 60% van hun werkdag gaat echter verloren aan het schakelen tussen deze tools en het zoeken naar informatie.
Met een alles-in-één-app voor werk zoals ClickUp komen uw projectmanagement, berichten, e-mails en chats allemaal samen op één plek! Het is tijd om te centraliseren en een nieuwe impuls te geven!
4. Asana (Het meest geschikt om functieoverschrijdende projecten bij te houden)
Asana helpt verschillende teams om projecttijdlijnen bij te houden met gedeelde projectruimtes. Elke taak en elk project heeft een ingebouwd opmerkingenveld om het aantal e-mails en vergaderingen te verminderen.
Teams kunnen ook gebruikmaken van kant-en-klare sjablonen voor kennisbanken of aangepaste werkstroom-sjablonen die zijn afgestemd op specifieke projectbehoeften.
De beste functies van Asana
- Houd meerdere projecten bij met Portfolios en bekijk snel de status van taken om te zien wie op schema ligt en wie hulp kan gebruiken
- Gebruik de werklast-functie om de capaciteit van het team in evenwicht te brengen en knelpunten te voorkomen
- Krijg inzicht in de voortgang van uw project met aangepaste dashboards
Beperkingen van Asana
- Het opzoeken van historische gegevens over uw organisatie kan tijdrovend en verwarrend zijn
- Informatie uit een bovenliggende taak wordt mogelijk niet altijd doorgegeven aan een subtaak
Prijzen van Asana
- Persoonlijk: Free Forever
- Startpakket: $ 13,49 per maand per gebruiker
- Geavanceerd: $ 30,49 per maand per gebruiker
- Ondernemingen: Aangepaste prijzen
- Enterprise+: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Asana
- G2: 4,4/5 (meer dan 11.600 beoordelingen)
- Capterra: 4,5/5 (meer dan 13.400 beoordelingen)
5. Trello (Het beste voor agile taakbeheer)
Dankzij de eenvoudige, flexibele lay-out is Trello een populaire keuze voor teams die de Agile-methodologie gebruiken. Het is gebaseerd op Kanban-borden en helpt teams projecten op te splitsen in duidelijke, beheersbare taken. U kunt werk organiseren in lijsten en kaarten, verantwoordelijkheden toewijzen en deadlines instellen zonder dat het rommelig wordt.
Voor extra functionaliteit kunt u met de Power-Ups van Trello verbinding maken met tools zoals Slack, Google Drive en Jira, waardoor het eenvoudiger wordt om alles te synchroniseren zonder de hele dag tussen tabbladen te moeten schakelen.
De beste functies van Trello
- Krijg duidelijk inzicht in projecttijdlijnen met de kalender- en tijdlijnweergaven van Trello
- Verminder versnipperde gesprekken met opmerkingen, @vermeldingen en bijlagen bij kaarten
- Gebruik automatiseringen met Butler om repetitieve taken te elimineren, geautomatiseerde instellingen voor regels te stellen en acties te triggeren
Limieten van Trello
- Het ontbreken van opties zoals gantt- of lijstweergaven kan een beperking vormen voor het projectmanagement van grotere projecten
- Het ontbreekt aan tijdsregistratie voor projectraming en heeft beperkte rapportage- en analysemogelijkheden
Prijzen van Trello
- Free (tot 10 medewerkers)
- Standaard: $ 6 per maand per gebruiker
- Premium: $ 12,50 per maand per gebruiker
- Onderneming: $ 210 per jaar per gebruiker
Beoordelingen en recensies van Trello
- G2: 4,4/5 (meer dan 13.600 beoordelingen)
- Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.500 beoordelingen)
Wat zeggen echte gebruikers over Trello?
Een G2-recensie luidt als volgt:
Hoewel Trello uitblinkt in eenvoud, kan het beperkt aanvoelen bij het beheren van complexere projecten. Functies zoals gedetailleerde rapportage, tijdsregistratie en analyses ontbreken of vereisen integraties met externe tools. Het zou ook nuttig zijn om standaard betere taakafhankelijkheden of gantt-grafieken standaard te hebben.
Hoewel Trello uitblinkt in eenvoud, kan het beperkt aanvoelen bij het beheren van complexere projecten. Functies zoals gedetailleerde rapportage, tijdsregistratie en analyses ontbreken of vereisen integraties met externe tools. Het zou ook nuttig zijn om standaard betere taakafhankelijkheden of gantt-grafieken standaard te hebben.
👀 Wist u dat: 85% van de leidinggevenden vindt dat hun interne communicatie nuttig, relevant en contextueel genoeg is om teams in staat te stellen hun taken uit te voeren. Slechts 45% van de werknemers is het daar echter mee eens.
6. Dropbox Business (Het beste voor veilige opslagruimte voor bestanden)
Dropbox Business fungeert niet alleen als gecentraliseerde software voor documentsamenwerking, maar maakt ook het in realtime delen en uitvoeren van bewerkingen aan documenten mogelijk. Dit wordt mogelijk gemaakt door integraties met Microsoft Office Online en Google Workspace-tools zoals Docs, Sheets en Slides.
Teams kunnen opmerkingen toevoegen, taken toewijzen en afbeeldingen of video's insluiten in Dropbox Paper, een gedeelde ruimte.
De beste functies van Dropbox Business
- Verzamel bestanden van teamleden of externe belanghebbenden zonder hen directe toegang tot uw mappen te geven
- Neem video-boodschappen en schermafbeeldingen op en deel ze om ideeën over te brengen
- Beheer goedkeuringen en het ondertekenen van contracten rechtstreeks in Dropbox met behulp van elektronische handtekeningen met Dropbox Sign
Limieten van Dropbox Business
- Het laden van grotere bestanden kost tijd en veroorzaakt vertragingen bij het synchroniseren
- De limieten voor opslagruimte zijn strenger voor grotere projecten
Prijzen voor Dropbox Business
- Essentials: $ 19,99 per maand per gebruiker
- Business: $ 18 per maand per gebruiker
- Business Plus: $ 30 per maand per gebruiker
- Ondernemingen: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Dropbox Business
- G2: 4,4/5 (meer dan 28.500 beoordelingen)
- Capterra: 4,5/5 (meer dan 21.700 beoordelingen)
7. Miro (Het meest geschikt voor visuele samenwerking en workshops op afstand)
Met het AI-aangedreven intelligente canvas en de interactieve tools van Miro kunnen teams brainstormen, plannen en projecten uitvoeren in verspreide omgevingen.
Dankzij de oneindige whiteboards kunnen teams mindmaps, stroomdiagrammen en Kanban-borden maken voor afdelingsoverschrijdende projecten. Intelligente widgets maken deze borden interactiever door gebruikers de mogelijkheid te bieden avatars van deelnemers te maken en deze over het canvas te slepen.
De beste functies van Miro
- Organiseer projecten met ruimtes om gerelateerde borden te groeperen voor gemakkelijke toegang
- Blijf gefocust met modi voor taken zoals diagrammen maken en mindmapping
- Gebruik AI-sidekicks, virtuele assistenten die zijn getraind in agile en productmanagement, om u extra te ondersteunen
Beperkingen van Miro
- De bewerking van frames nadat uw werk voltooid is, kan een uitdaging zijn
- U kunt de afbeeldingslinks niet bijwerken
Prijzen van Miro
- Free
- Startpakket: $ 8 per maand per gebruiker
- Business: $ 16 per maand per gebruiker
- Ondernemingen: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Miro
- G2: 4,7/5 (meer dan 7.900 beoordelingen)
- Capterra: 4,7/5 (meer dan 1.600 beoordelingen)
Wat zeggen echte gebruikers over Miro?
In een recensie op Capterra staat:
Over het algemeen is Miro nuttig geweest bij het maken van sjablonen voor landingspagina's en bij het uitstippelen van onze algemene structuur voor hoe we onze inbound marketingwerkstroom willen laten werken […] Sommige ontwerpelementen in Miro zijn niet zo aanpasbaar, zoals de selectie van lettertypen of het aanpassen van de hoekradius van vormen.
Over het algemeen is Miro nuttig geweest bij het maken van sjablonen voor landingspagina's en bij het uitstippelen van onze algemene structuur voor hoe we onze inbound marketingwerkstroomen willen laten werken […] Sommige ontwerpelementen in Miro zijn niet zo aanpasbaar, zoals de selectie van lettertypen of het aanpassen van de hoekradius van vormen.
8. Jira (Het meest geschikt voor softwareontwikkelingsteams)
Jira is een projectmanagementtool voor softwareontwikkelingsteams die Agile-methoden gebruiken. Het helpt bij het beheren van Sprints, bugs en backlogs met aanpasbare werkstroom-werkprocessen en issue tracking voor duidelijkere processen. De opvallendste functie van Jira is automatisering, waarmee teams regels kunnen instellen voor het automatisch toewijzen van taken en het versturen van updates.
Het biedt ook kant-en-klare sjablonen voor Agile, DevOps en IT-servicemanagement, waardoor het eenvoudig is om werkstroomprocessen in te voeren zonder helemaal vanaf nul te beginnen. Het is een praktische manier om projecten soepel te laten verlopen.
De beste functies van Jira
- Maak gebruik van BI-tools zoals Tableau en Power BI voor geavanceerde analyses
- Visualiseer werklasten met Jira's kalenderbeheer om planningsconflicten te voorkomen
- Gebruik Scrum-borden, Kanban-borden en roadmaps om taken bij te houden en prioriteiten te stellen in de backlog
Beperkingen van Jira
- Heeft een leercurve voor niet-technische gebruikers
- Integraties kunnen moeilijk te beheren zijn zonder IT-ondersteuning
Prijzen van Jira
- Free Forever
- Standaard: $ 7,53 per maand per gebruiker
- Premium: $ 13,53 per maand per gebruiker
- Ondernemingen: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Jira
- G2: 4,3/5 (meer dan 6.300 beoordelingen)
- Capterra: 4,4/5 (meer dan 15.200 beoordelingen)
9. Zoom (Het beste voor video-conferenties)
Zoom blijft een van de populairste en meest betrouwbare platforms voor videoconferenties en biedt een uitgebreide reeks functies die zijn afgestemd op bedrijven, teams op afstand en hybride werkplekken.
Het kan grotere vergadergroepen opsplitsen in Breakout Rooms voor kleinere, themaspecifieke gesprekken in virtuele en hybride omgevingen. Deze ruimtes kunnen vooraf worden toegewezen, wat organisatoren flexibiliteit biedt.
Daarnaast is er ook het Zoom Whiteboard, waar medewerkers op afstand ideeën kunnen schetsen, strategieën kunnen in kaart brengen of besprekingen tijdens vergaderingen visueel kunnen vastleggen.
De beste functies van Zoom
- Voer live-enquêtes uit om de mening van deelnemers te peilen of snel beslissingen te nemen
- Geef realtime feedback zonder de lezer te onderbreken met emoji-reacties
- Organiseer virtuele gebeurtenissen op ondernemingsniveau met Zoom Webinars en Zoom Events
Limieten van Zoom
- Video en audio kunnen af en toe niet synchroniseren
- Functies zoals Docs, Clips Plus en Scheduler zijn alleen beschikbaar als betaalde add-ons
Prijzen van Zoom
- Basis: Free Forever
- Pro: $ 15,99 per maand per gebruiker
- Business: $ 21,99/maand per gebruiker
Beoordelingen en recensies van Zoom
- G2: 4,6/5 (meer dan 55.600 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (meer dan 14.300 beoordelingen)
Wat zeggen echte gebruikers over Zoom?
Een recensie op Capterra zegt:
Ik vind het geweldig hoe het product de communicatie en zelfs de samenwerking binnen het team stroomlijnt. Het heeft de productiviteit van het team aanzienlijk verbeterd.
Ik vind het geweldig hoe het product de communicatie en zelfs de samenwerking binnen het team stroomlijnt. Het heeft de productiviteit van het team aanzienlijk verbeterd.
10. Wrike (Het beste voor resourcebeheer)
Heeft u wel eens moeite om bij te houden wie waar aan werkt, of welke versie van een bestand het meest up-to-date is? Wrike kan daarbij helpen. Met de functie Redactie en Approvals kunnen teams rechtstreeks opmerkingen achterlaten op afbeeldingen, video's en PDF's, zodat feedback duidelijk en bruikbaar is.
Dankzij de ingebouwde functie voor versiebeheer werkt u altijd aan het juiste bestand – u hoeft niet meer door e-mailketens te spitten.
Wrike is ook handig voor resourcebeheer. Het biedt projectmanagers een realtime weergave van de beschikbaarheid en werklast van het team, waardoor burn-out en knelpunten kunnen worden voorkomen.
De beste functies van Wrike
- Maak agenda's voor vergaderingen en projectplannen met Wrike AI
- Schakel tussen twee versies van een bestand met de vergelijkingsmodus van Wrike
- Blijf bijhouden welke wijzigingen er in uw project plaatsvinden met de Stream View-weergave
- Maak prognoses van de behoeften, test verschillende planningen en houd projecten bij met Resource Planner.
Beperkingen bij het schrijven
- Reacties op formulieren worden niet gekoppeld aan relevante projecten
- Geen tools voor online vergaderen en chatten
Prijzen van Wrike
- Free
- Team: $ 10 per maand per gebruiker
- Business: $ 25 per maand per gebruiker
- Ondernemingen: Aangepaste prijzen
- Pinnacle: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Wrike
- G2: 4,2/5 (meer dan 4.300 beoordelingen)
- Capterra: 4,4/5 (meer dan 2.800 beoordelingen)
👀 Wist u dat: 75% van de thuiswerkers besteedt tot wel 10 uur van hun werkweek aan vergaderingen. Dat is een hele dag die verloren gaat.
11. Notion (Het meest geschikt voor asynchrone, op tekst gebaseerde samenwerking)
Ben je het zat om updates bij te houden of eindeloze vergaderingen bij te wonen, alleen maar om op de hoogte te blijven? Notion helpt teams samen te werken zonder dat ze tegelijkertijd online hoeven te zijn. Het is gemaakt voor asynchroon werk — ideaal voor teams op afstand of met verschillende locaties.
Notion is gebaseerd op tekstgebaseerde organisatie. De tekstblokken, databases, tabellen en lijsten stimuleren gestructureerd denken. Hierdoor krijg je doorzoekbare ruimtes, waardoor je informatie gemakkelijk kunt terugvinden wanneer je die nodig hebt.
De beste functies van Notion
- Haal gegevens uit meerdere databronnen op en koppel records aan elkaar met relationele Notion-databases
- Stel aangepast in wie specifieke Notion-pagina's kan bekijken, bewerken of van commentaar voorzien
- Genereer tekstgebaseerde werkstroombeschrijvingen met Notion AI
Beperkingen van Notion
- Notion AI heeft een limiet voor tekstgebaseerde ondersteuning, waardoor de tool minder intuïtief is
- Het realtime synchroniseren van aantekeningen kan een probleem zijn
Prijzen van Notion
- Gratis: Altijd gratis
- Plus: $ 12 per maand per gebruiker
- Business: $ 18 per maand per gebruiker
- Onderneming: Aangepaste prijzen
- Notion AI is beschikbaar bij elk betaald abonnement voor een meerprijs van $ 10 per maand per gebruiker
Beoordelingen en recensies van Notion
- G2: 4,7/5 (meer dan 6.000 beoordelingen)
- Capterra: 4,7/5 (meer dan 2.500 beoordelingen)
Wat zeggen echte gebruikers over Notion?
In een recensie op Capterra staat:
Hoewel het krachtig is, kan het in het begin overweldigend zijn. Het kostte me een paar dagen om de validatie van complexe databases en relationele eigenschappen onder de knie te krijgen. Er is ook zeer beperkte offline functionaliteit, wat een klein probleem was tijdens een vlucht waarbij ik toegang wilde hebben tot mijn aantekeningen.
Hoewel het krachtig is, kan het in het begin overweldigend zijn. Het kostte me een paar dagen om de validatie van complexe databases en relationele eigenschappen onder de knie te krijgen. Er is ook een zeer beperkte offline functie, wat een klein probleem was tijdens een vlucht waarbij ik toegang wilde hebben tot mijn aantekeningen.
12. Basecamp (Het meest geschikt voor handmatig projectmanagement)
Basecamp houdt het simpel met Hill Charts. Het is een visuele manier om de voortgang bij te houden – niet alleen wat er is gedaan, maar ook hoe dicht een taak bij de oplossing is. Je kunt problemen opsporen voordat ze beperkingen worden. Teams kunnen vergaderingen ook vervangen door automatische check-ins.
In plaats van vergaderingen in te plannen, plan je vragen in die je aan je team wilt stellen en houd je ze zo betrokken.
De beste functies van Basecamp
- Organiseer projecten met prikborden om discussies en updates te centraliseren
- Gebruik Campfire voor realtime groepschats en snelle teamgesprekken
- Schakel de Focusmodus in om notificaties te dempen en uw beschikbaarheid aan te geven, zodat u zich volledig op uw werk kunt concentreren
Limieten van Basecamp
- De interface lijkt misschien verouderd in vergelijking met moderne samenwerkingssoftware voor ondernemingen
- Geen voorspellende analyses of door AI gegenereerde taaksuggesties voor complexe projectmanagementbehoeften
Prijzen van Basecamp
- Basecamp Free: Voor altijd gratis
- Basecamp Plus: $ 15 per maand per gebruiker
- Basecamp Pro Onbeperkt: $ 299 per maand per organisatie (jaarlijks gefactureerd)
Beoordelingen en recensies van Basecamp
- G2: 4,1/5 (meer dan 5.300 beoordelingen)
- Capterra: 4,3/5 (meer dan 14.500 beoordelingen)
13. Zoho Projects (Het beste voor agile projectmanagement)
Veranderen projectplannen voortdurend? Zoho Projects biedt teams de ruimte om zich aan te passen terwijl ze Agile-werkwijzen volgen. Of u nu met Scrum, Kanban of een combinatie van beide werkt, het biedt structuur zonder dat het star aanvoelt.
De Backlog-functie helpt bij het verzamelen van ideeën en het omzetten daarvan in sprintklare taken. Scrum-borden bieden een eenvoudige manier om de voortgang bij te houden: verplaats taken van 'Nog te doen' naar 'Klaar' en houd de zaken in beweging. Het is een visuele, collaboratieve installatie die teams helpt op één lijn te blijven, zelfs wanneer prioriteiten verschuiven.
De beste functies van Zoho Projects
- Houd de uren bij voor uzelf en uw clients om transparantie te behouden
- Gebruik forums om informatie te delen tussen teamleden en afdelingen
- Maak gebruik van Zia, de AI-assistent van Zoho, om uw statistieken te analyseren voor succes bij het uitvoeren van het project
- Hiermee kunnen teams productincrementen als korte releases lanceren via de Release-module
Beperkingen van Zoho Projects
- De zoekfunctie voor taken is beperkt
- Het kan lastig zijn om clientcontacten toe te voegen of ze alfabetisch te ordenen in uw Zoho dashboards
Prijzen van Zoho Projects
- Gratis (maximaal 5 gebruikers)
- Premium: $ 5 per maand per gebruiker
- Onderneming: $ 10 per maand per gebruiker
- Project Plus: Aangepaste prijs
Beoordelingen en recensies van Zoho Projects
- G2: 4,3/5 (meer dan 460 beoordelingen)
- Capterra: 4,5/5 (meer dan 800 beoordelingen)
Verhoog de productiviteit en samenwerking met ClickUp
Communicatie en naadloze samenwerking tussen teams zijn essentieel voor de algehele tevredenheid op de werkplek. Daarom is het zinvol om samenwerkingstools voor ondernemingen te gebruiken, zoals oplossingen voor instant messaging, software voor het delen van bestanden en interfaces voor projectmanagement.
Maar in plaats van tien verschillende wegen in te slaan, wat als u één allesomvattende oplossing voor samenwerking binnen de onderneming had die al uw problemen oplost?
ClickUp is een samenwerkingsplatform voor ondernemingen dat geschikt is voor diverse bedrijfsprocessen, waaronder taakbeheer, kennisuitwisseling, realtime communicatie en efficiënte werkstroom.
Het is ideaal voor ondernemingen die hun productiviteit willen verhogen en hun bedrijfsvoering willen stroomlijnen. Het elimineert onnodig werk, zorgt ervoor dat teams zich kunnen concentreren op wat echt belangrijk is en biedt hen de ruimte om gebruik te maken van asynchrone communicatiekanalen.
