10 beste veilige software voor het delen van bestanden voor Business

Het delen van bestanden in de bedrijfswereld kan vaak een delicate evenwichtsoefening zijn: de behoefte aan snelheid combineren met de veiligheid van gevoelige gegevens.

De risico's van inbreuken of verkeerd gebruik zijn reëel, aangezien vertrouwelijke gegevens van clients, contracten en interne documenten dagelijks worden uitgewisseld.

Na een aantal jaren in de IT te hebben gewerkt, heb ik gezien hoe moeilijk het kan zijn om veiligheid in balans te brengen met gebruiksgemak. Door ervaring en onderzoek heb ik geleerd wat werkt en wat niet werkt als het gaat om veilig en betrouwbaar delen van bestanden.

Op basis van deze inzichten en uitgebreid onderzoek van het ClickUp team, heb ik een lijst samengesteld van platformen voor de beste veilige bestandsdeling voor zakelijke behoeften. Lees verder om de tools te ontdekken die uw gegevens veilig kunnen houden zonder aan efficiëntie in te boeten.

Waar moet u op letten bij het veilig delen van bestanden?

Kiezen voor veiligheid oplossingen voor het delen van bestanden het gaat niet alleen om de prijs of limieten voor opslagruimte, maar ook om het vinden van een oplossing die veilig delen van bestanden voor zakelijke gegevens biedt en tegelijkertijd gebruiksvriendelijk is.

Hier zijn de sleutel functies om te overwegen bij het selecteren van een platform:

Encryptie: De ruggengraat van elk veilig platform voor het delen van bestanden is sterke versleuteling, zowel in rust als in transit. Zoek naar diensten die end-to-end versleuteling bieden om het risico op onderschepping van gegevens te minimaliseren

De ruggengraat van elk veilig platform voor het delen van bestanden is sterke versleuteling, zowel in rust als in transit. Zoek naar diensten die end-to-end versleuteling bieden om het risico op onderschepping van gegevens te minimaliseren Naleving : Afhankelijk van uw branche is naleving van regelgeving zoals GDPR, HIPAA of SOX cruciaal. Ga op zoek naar een platform dat veilig delen van bestanden voor business in balans brengt en tegelijkertijd alle noodzakelijke compliance boxes controleert

: Afhankelijk van uw branche is naleving van regelgeving zoals GDPR, HIPAA of SOX cruciaal. Ga op zoek naar een platform dat veilig delen van bestanden voor business in balans brengt en tegelijkertijd alle noodzakelijke compliance boxes controleert Granulaire toegangscontroles: De mogelijkheid om gedetailleerde instellingen te maken voor de toestemming van gebruikers is essentieel om te bepalen wie bestanden kan weergeven, delen of bewerken. Deze functie helpt interne bedreigingen te verminderen door de toegang strikt te beheren op basis van need-to-know

De mogelijkheid om gedetailleerde instellingen te maken voor de toestemming van gebruikers is essentieel om te bepalen wie bestanden kan weergeven, delen of bewerken. Deze functie helpt interne bedreigingen te verminderen door de toegang strikt te beheren op basis van need-to-know Audittrajecten: Het bijhouden wie wat wanneer heeft geopend voegt een laag veiligheid en verantwoordelijkheid toe. Deze functie is van vitaal belang voor het bijhouden van eventuele problemen en om ervoor te zorgen dat gevoelige informatie niet gecompromitteerd is

Het bijhouden wie wat wanneer heeft geopend voegt een laag veiligheid en verantwoordelijkheid toe. Deze functie is van vitaal belang voor het bijhouden van eventuele problemen en om ervoor te zorgen dat gevoelige informatie niet gecompromitteerd is Gebruiksgemak: Ondanks de robuuste functies voor veiligheid moet het gekozen platform gebruiksvriendelijk zijn. Dit zorgt ervoor dat alle medewerkers het effectief kunnen gebruiken zonder dat er uitgebreide training nodig is

Ondanks de robuuste functies voor veiligheid moet het gekozen platform gebruiksvriendelijk zijn. Dit zorgt ervoor dat alle medewerkers het effectief kunnen gebruiken zonder dat er uitgebreide training nodig is Integratiemogelijkheden: Een veilige dienst voor het delen van bestanden moet soepel integreren met uw bestaande tools en workflows om de productiviteit te verhogen zonder de bestaande processen te verstoren

Let bij het kiezen van een veilige oplossing voor het delen van bestanden voor bedrijven op de schaalbaarheid om mee te groeien met uw behoeften en gebruiksvriendelijk trainingsmateriaal. Deze factoren zorgen ervoor dat de oplossing uw gegevens beschermt en tegelijkertijd de efficiëntie van uw bedrijf ondersteunt.

De 10 beste veilige delen van bestanden voor bedrijven

Met het juiste platform kunt u uw gevoelige informatie beschermen en het delen van bestanden tot een fluitje van een cent maken.

Dit is mijn lijst met de tien beste veilige diensten voor het delen van bestanden die een goede balans bieden tussen veiligheid en gebruiksvriendelijke functies:

1. Google Drive (het beste voor gezamenlijk bestandsbeheer)

via dropbox_ Dropbox consolideert opslagruimte, delen en samenwerken in één platform voor cloudopslag, waardoor ons werk wordt verbeterd. Het is een tool voor veilige samenwerking die de bewerking en het beheer van documenten en video's rechtstreeks binnen het platform ondersteunt.

Daarnaast zorgt Dropbox Paper voor eenvoudige opslagruimte en toegang tot documenten vanaf elke locatie, terwijl gebruikers met Dropbox-annotaties afbeeldingen kunnen markeren en becommentariëren voor effectieve feedback.

De functies, zoals bewerking van PDF's op het platform, video-opnamen en ondertekening van documenten, optimaliseren mijn werkstromen aanzienlijk. Dankzij de intuïtieve interface en robuuste veiligheid kan ik taken efficiënt beheren en samenwerken met mijn team, terwijl mijn gegevens beschermd en toegankelijk blijven.

Dropbox beste functies

Bestanden efficiënt opslaan en delen in één geïntegreerd platform

PDF's bewerken, documenten ondertekenen en betrokkenheid bijhouden zonder Dropbox te verlaten

Bestanden gemakkelijk offline openen en beheren via de desktop- en mobiele apps

Moeiteloos samenwerken met je team en snel werk afleveren vanaf elke locatie

Dropbox-beperkingen

Het synchroniseren kan soms vertraging oplopen, waardoor de toegang tot bestanden op kritieke momenten kan worden vertraagd

Hoewel Dropbox over het algemeen veilig is, hebben sommige gebruikers hun bezorgdheid geuit over de robuustheid van de veiligheidsmaatregelen in vergelijking met speciale oplossingen voor beveiligde opslagruimte

Prijzen voor Dropbox

Plus: $11,99/maand

$11,99/maand Essentials : $19,99/maand

: $19,99/maand Business: $18/maand

$18/maand Business Plus: $30/maand

$30/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Dropbox beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (27.000+ beoordelingen)

4.4/5 (27.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (21.000+ beoordelingen)

Lees meer: 10 Beste Dropbox Paper Alternatieven en Concurrenten 2024

4. Microsoft OneDrive (Beste voor uitgebreide cloudintegratie)

via Microsoft Als je een veilige oplossing voor het delen van bestanden nodig hebt voor je bedrijf die naadloos integreert met Microsoft 365, overweeg dan Microsoft OneDrive. Als software voor documentbeheer hiermee kunt u bestanden op betrouwbare wijze opslaan, openen en beheren op verschillende apparaten.

Mijn ervaring is dat de mogelijkheden voor veilig delen en de productiviteitstools van OneDrive, zoals bestandsherstel en realtime synchronisatie, essentieel zijn om projecten van teams op schema te houden en de integriteit van gegevens te waarborgen.

Microsoft OneDrive beste functies

Synchroniseer uw bestanden op alle apparaten, zodat u altijd over de laatste versie beschikt

Samenwerken aan documenten met teamgenoten, waarbij updates direct zichtbaar zijn

Verloren gegevens herstellen door eerdere versies van bestanden gemakkelijk terug te zetten

Efficiënt werken in het Microsoft 365 ecosysteem

Microsoft OneDrive limieten

Synchronisatie vereist een stabiele internetverbinding en de prestaties kunnen afnemen bij een lage bandbreedte, waardoor gegevens verloren kunnen gaan

Initiële synchronisatie van grote bestanden of mappen kan tijdrovend zijn

Microsoft OneDrive prijzen

OneDrive voor Bedrijven (Abonnement 1): $5/maand (jaarlijks gefactureerd)

$5/maand (jaarlijks gefactureerd) Microsoft 365 Business Basic: $6/maand (jaarlijks gefactureerd)

$6/maand (jaarlijks gefactureerd) Microsoft 365 Business Standard: $12,50/maand (jaarlijks gefactureerd)

Microsoft OneDrive beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (9.574 beoordelingen)

4.3/5 (9.574 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.002 beoordelingen)

💡Pro Tip: OneDrive verbinden met ClickUp

5. WeTransfer (het beste voor grote bestandsoverdrachten)

via WeTransfer WeTransfer vereenvoudigt het online verzenden van grote bestanden, waarbij u gratis bestanden tot 2 GB kunt uploaden en delen, met deelopties om de capaciteit uit te breiden tot 200 GB per overdracht.

Ik raad dit aan software voor het delen van bestanden voor creatieve professionals die vaak omvangrijke projectbestanden moeten uitwisselen en het gedoe van e-mail of fysieke opslagruimte liever vermijden. Het is een eenvoudige en efficiënte oplossing voor het beheren van grote bestandsoverdrachten.

WeTransfer beste functies

Verstuur eenvoudig en gratis grote bestanden tot 2 GB en meer met betaalde abonnementen

Beheer en sla uw projecten op met tot 1 TB persoonlijke opslagruimte

Verbeter de samenwerking met onbeperkte portals en beoordelingen voor feedback

WeTransfer limieten

Uploaden en downloaden kan traag zijn, vooral met zeer grote bestanden, wat de tijdlijnen van projecten kan beïnvloeden

De gratis versie beperkt het delen van bestanden tot slechts drie ontvangers, wat limiet kan zijn voor samenwerkingsprojecten

WeTransfer prijzen

Free forever

Pro: $15/maand (jaarlijks gefactureerd)

$15/maand (jaarlijks gefactureerd) Premium: $25/maand (jaarlijks gefactureerd)

WeTransfer beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (501 beoordelingen)

4.6/5 (501 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (2.944 beoordelingen)

6. GoAnywhere MFT (de beste oplossing voor veilige opslagruimte voor grote volumes en bestandsoverdracht)

via GoAnywhere MFT GoAnywhere MFT is een robuust beheerd software voor bestandsorganisatie op maat gemaakt voor organisaties die behoefte hebben aan betrouwbare, geautomatiseerde gegevensuitwisseling. Het ondersteunt essentiële protocollen zoals HTTPS, SFTP en FTPS, die essentieel zijn voor de bescherming van gegevens, zowel tijdens het transport als wanneer ze worden opgeslagen.

Dit platform is bijzonder waardevol voor organisaties zoals de onze, die grote hoeveelheden gegevens verwerken en moeten voldoen aan strenge voorschriften zoals HIPAA, PCI DSS en GDPR. Het is een betrouwbaar hulpmiddel voor het veilig overdragen van uw vertrouwelijke gegevens en het waarborgen van compliance bij alle transacties.

GoAnywhere MFT beste functies

Bescherm gegevens tijdens de overdracht met veilige protocollen

Automatiseer overdrachten met triggers en planning om processen te stroomlijnen

Garandeer compliance met HIPAA, PCI DSS en GDPR door middel van sterke encryptie en verificatie

GoAnywhere MFT limieten

De hoge kosten kunnen onbetaalbaar zijn voor kleine tot middelgrote bedrijven

De complexe installatie vereist aanzienlijke IT-expertise, wat een uitdaging kan zijn voor organisaties zonder speciale IT-resources

GoAnywhere MFT prijzen

Aangepaste prijzen

GoAnywhere MFT beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (215 beoordelingen)

4.7/5 (215 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (125 stemmen)

7. FileCloud (de beste voor veilige, aanpasbare delen van bestanden)

via Voortgang MOVEit biedt een uitgebreide managed file transfer (MFT)-oplossing waarmee organisaties de overdracht van bedrijfskritische gegevens veilig kunnen beheren en controleren. De oplossing ondersteunt de naleving van verschillende normen, zoals PCI-DSS, HIPAA, GDPR en meer, en zorgt ervoor dat gevoelige bestanden veilig en betrouwbaar worden overgedragen.

MOVEit is cruciaal voor het handhaven van de veiligheid en integriteit van gegevens. Het beheert uw gegevensoverdrachten op betrouwbare wijze en helpt u te voldoen aan de wettelijke vereisten, waardoor het een sleutelrol speelt in uw strategie voor gegevensbescherming.

beste functies van MOVEit

Voldoen aan normen zoals PCI, HIPAA en GDPR

Automatisering van bestandsoverdrachten om menselijke fouten te verminderen en de efficiëntie te verbeteren

Gegevensoverdracht beveiligen met robuuste encryptieprotocollen

Activiteiten bewaken en vastleggen voor voltooide controlesporen en governance

MOVEit beperkingen

Het beheren van e-mail notificaties voor meerdere Taken kan vervelend zijn door het gebrek aan gecentraliseerde controle

De initiële installatie en configuratie kan complex zijn, vooral voor organisaties met ingewikkelde vereisten of beperkte technische expertise

Prijzen MOVEit

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en reviews MOVEit

G2: 4.4/5 (439 beoordelingen)

4.4/5 (439 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (93 beoordelingen)

9. Axway MFT Cloud Services (Beste voor schaalbaar bestandsbeheer in de cloud)

via Axway MFT Cloud Diensten Axway MFT cloud opslagruimte service biedt een hoge beschikbaarheid, veilige omgevingen en deskundig beheer. Het is perfect voor organisaties die op zoek zijn naar de voordelen van bestandsoverdrachten in de cloud zonder de complexiteit van intern beheer.

Voor de behandeling van vertrouwelijke gegevens zorgt Axway MFT voor veilige delen van gegevens en naleving van sleutelstandaarden, naadloos geïntegreerd met onze bestaande cloud services. Het ondersteunt organisaties bij het verbeteren van de operationele efficiëntie en de veiligheid van gegevens.

Axway MFT beste functies

Garandeer hoge beschikbaarheid met een uptime tot 99,99% in cloud implementaties

Handhaaf strenge veiligheidscontroles in een privé, single-tenant beheerde cloudomgeving

Automatisering van monitoring en waarschuwingen voor 24-uurs bescherming tegen bedreigingen

Onderhoud van infrastructuur, software en veiligheid uitbesteden

Axway MFT limieten

Aanpassingsopties kunnen beperkt zijn vanwege de beheerde aard van de cloudservice

Overgang naar een beheerde cloudservice kan aanpassingen in IT-werkstromen en -processen vereisen

Afhankelijkheid van serviceovereenkomsten kan variëren, waardoor zorgvuldige selectie nodig is om te voldoen aan organisatorische behoeften

Axway MFT prijzen

Aangepaste prijzen

Axway MFT beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

4.5/5 (60+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Sharefile van Citrix (Beste voor beveiligde client portals)

via deelbestand_ ShareFile vereenvoudigt veilig delen van bestanden voor zakelijke behoeften en verbetert tegelijkertijd de productiviteit en samenwerking tussen teams. Het optimaliseert routinetaken en integreert naadloos met populaire werkplektools voor een soepele workflow.

Met functies zoals veilig delen en samenwerken, intuïtieve portals voor clients, en snelle mogelijkheden voor e-handtekeningen, is ShareFile ontworpen om de ervaringen van clients te verbeteren. Bovendien optimaliseert ShareFile, met kant-en-klare aangepaste sjablonen, financiële processen en helpt het gebruikers om efficiënt te voldoen aan de nalevingseisen.

ShareFile beste functies

Deel documenten veilig met geavanceerde encryptie

Uitgebreide compliance-ondersteuning voor sectoren als gezondheidszorg en financiën

Automatiseer routinetaken om de efficiëntie en service aan clients te verbeteren

ShareFile beperkingen

Gebruikers die niet bekend zijn met cloudtechnologie hebben mogelijk tijd nodig om te wennen aan de functies van ShareFile

Het tegelijkertijd bewerken van hetzelfde document kan conflicten veroorzaken, wat kan leiden tot gegevensverlies of verwarring

ShareFile prijzen

Geavanceerd: $17,60/maand

$17,60/maand Premium: $27,50/maand

$27,50/maand Industrievoordeel voor Accounting : $45,83/maand

: $45,83/maand Virtuele dataroom: $75/maand

ShareFile beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.422 beoordelingen)

4.2/5 (1.422 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (398 beoordelingen)

Andere software voor bestandsbeheer en samenwerking

Hoewel er veel tools beschikbaar zijn voor bestandsbeheer en samenwerking, onderscheidt ClickUp zich met zijn veelzijdige functies voor het verbeteren van de werkstroom en productiviteit.

maak gebruik van veilig delen van bestanden voor zakelijke behoeften met ClickUp_

ClickUp biedt robuuste functies voor samenwerking waarbij u in realtime kunt bewerken, commentaar kunt geven en tekst kunt omzetten in traceerbare Taken. Dit verbetert de communicatie en het projectmanagement binnen uw team. ClickUp centraliseert communicatie en bestandsbeheer met de extra zekerheid van veiligheid van gegevens.

Bijvoorbeeld, met ClickUp Documenten kunt u veilig documenten en wiki's maken, beheren en delen terwijl u ze rechtstreeks met uw werkstromen verbindt. Deze integratie helpt uw teams om ideeën efficiënt uit te voeren, waardoor roadmaps en kennisbanken gemakkelijk toegankelijk en te gebruiken zijn.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Docs-Sharing-feature.png ClickUp 3.0 Docs biedt veilige delen van bestanden voor Business /%img/

toegang voor teamleden in ClickUp Docs om gevoelige gegevens te beveiligen_

Bovendien, ClickUp's verbonden zoeken vereenvoudigt het vinden van bestanden in ClickUp en alle verbonden applicaties. De krachtige zoekfunctie vermindert de tijd die u kwijt bent aan het navigeren door verschillende platforms, waardoor u gemakkelijk de informatie die u nodig hebt kunt vinden en delen.

snel bestanden vinden in alle apps met ClickUp_

Met ClickUp's gezamenlijke documentatie kunt u::

In realtime samenwerken door documenten tegelijkertijd te bewerken en teamleden te taggen voor efficiënte communicatie

Uw gegevens beveiligen met geavanceerde instellingen voor toestemming en functies die klaar zijn voor compliance om gevoelige informatie te beschermen

Documenten rechtstreeks koppelen aan specifieke taken of projecten, zodat alle relevante bestanden toegankelijk zijn binnen de context van de werkstroom

Bovendien, ClickUp's Samenwerkingsdetectie verbetert het delen van bestanden door u te laten zien of teamgenoten tegelijkertijd een Taak aan het weergeven of bewerken zijn, commentaar aan het toevoegen zijn of wijzigingen aan het aanbrengen zijn in realtime. Dit zorgt voor een naadloze samenwerkingservaring en houdt je op de hoogte van gelijktijdige activiteiten.

voeg vormen toe aan uw canvas, koppel ze aan uw werkstroom en deel ze eenvoudig met uw team met behulp van ClickUp Whiteboards_

Bovendien kunt u met ClickUp Whiteboards kunnen u en uw team in realtime samenwerken, ideeën brainstormen en samen projecten plannen. Dit is vooral nuttig voor visuele leerlingen die er baat bij hebben om ideeën te zien in plaats van ze alleen maar te lezen.

Het biedt dynamische functies om ideeën onmiddellijk vast te leggen en te ontwikkelen. Je kunt mockups tekenen, grafieken maken en concepten direct vanaf het bord omzetten in uitvoerbare Taken of werkstromen. Dankzij automatisch opslaan kun je op elk moment terugkeren naar je werk zonder voortgang te verliezen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-567.png ClickUp conformiteitscertificaat /%img/

ClickUp biedt geavanceerde functies op het gebied van veiligheid met de mogelijkheden om bestanden te delen in de cloud

ClickUp beste functies

Deel bestanden eenvoudig met uw team en houd ze bij met behulp van verschillende weergaven en tools

Maak en beheer documenten en wiki's en integreer ze met workflows voor een betere projectuitvoering

In realtime samenwerken door documenten samen te bewerken en teamleden te taggen

De veiligheid van gegevens garanderen met geavanceerde instellingen voor toestemming en functies voor naleving van de regels

Koppel documenten aan taken voor eenvoudige toegang en context binnen uw projecten

Volg live updates en wijzigingen van teamleden met realtime notificaties

Visuele content ontwerpen en delen voor brainstormsessies en abonnementen

Werk automatisch opslaan om gegevensverlies te voorkomen en taken gemakkelijk te hervatten

ClickUp limieten

Het brede bereik van geavanceerde functies voor samenwerking kan voor sommige gebruikers moeilijk te beheersen zijn

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.700+ beoordelingen)

4.7/5 (9.700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.200+ beoordelingen)

Lees meer: 10 Beste SharePoint Alternatieven & Concurrenten in 2024

Optimaliseer uw bestandsdelingsproces met ClickUp

De keuze van het juiste documentbeheersysteem is essentieel voor het veilig delen en aanmaken van documenten.

ClickUp onderscheidt zich als een veilig platform dat uw werkstroom vereenvoudigt door documentbeheer, projectmanagement en samenwerking tussen teams te combineren in één platform. Dankzij de veilige mogelijkheden voor het delen van bestanden kunnen teams die veiligheid als prioriteit hebben stressvrij werken.

Met een breed bereik aan aanpasbare en kant-en-klare functies en sjablonen helpt het je om processen te stroomlijnen, taken te automatiseren en je team georganiseerd te houden - en dat alles terwijl je er zeker van kunt zijn dat je gegevens veilig zijn. Klaar om uw productiviteit te verhogen en uw informatie te beveiligen? Meld u aan bij ClickUp en ervaar vandaag nog de voordelen!