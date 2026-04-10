Hoe maak je een UGC-makerportfolio waarmee je indruk maakt

Met een verwachte advertentie-uitgave voor makers in de VS van 37 miljard dollar, investeren merken meer dan ooit in content van makers. Maar veel makers lopen nog steeds deals mis omdat ze geen overzichtelijk, professioneel portfolio hebben dat merken precies laat zien wat ze kunnen.

Deze gids legt uit hoe je een UGC-makerportfolio opbouwt, wat je erin moet opnemen, waar je het kunt hosten en hoe je het up-to-date houdt naarmate je groeit. We bespreken ook hoe ClickUp je kan helpen om je content, pitches en portfolio-assets op één plek te organiseren. 📚

Wat is een portfolio voor UGC-makers?

Een portfolio voor UGC-makers is een zorgvuldig samengestelde verzameling van content die je voor merken of als spec-werk hebt gemaakt om te laten zien wat voor soort content je kunt produceren. Het kan productdemo's, video's in testimonial-stijl, lifestylefoto's en advertentieklaar materiaal bevatten. Het is meer dan alleen een galerij; het is een verkoopinstrument dat merken helpt om snel de kwaliteit van je content, je geschiktheid voor een bepaalde niche, je stijl en je professionaliteit te beoordelen.

Je hebt ook geen betaalde samenwerkingen met merken nodig om er een op te bouwen. Als je net begint, kun je met sterk spec-werk merken nog steeds laten zien wat je in huis hebt.

Waarin verschilt dit van een socialemediaprofiel?

Je Instagram-feed is geen portfolio. Je TikTok-pagina ook niet. Een portfolio is een zorgvuldig samengesteld, doelgericht document dat merken precies laat zien wat ze moeten zien om ja te zeggen.

Aspect Socialemediaprofiel Portfolio voor UGC-makers Doel Bouw een publiek op Sluit deals met merken Content Alles wat je plaatst Je beste, meest relevante werk Format Platformafhankelijke Flexibel en deelbaar Doelgroep Volgers Brand managers en marketeers Controle Beperkt Volledig in jouw handen

Wat moet je opnemen in je UGC-portfolio?

Je hoeft niet alles op een merk af te vuren. Je hebt alleen de juiste dingen nodig, duidelijk gepresenteerd. Een rommelig portfolio doet meer kwaad dan goed. Merken hebben het druk, en als ze moeite moeten doen om te vinden wat belangrijk is, gaan ze verder. Dit is wat elk degelijk UGC-portfolio zou moeten bevatten.

Een korte biografie en je niche

Beperk het tot twee of drie regels: wie je bent, wat voor soort content je maakt en voor wie je die maakt. Merken moeten binnen enkele seconden weten of je bij hen past.

Zie het als je elevator pitch in geschreven vorm: duidelijk, specifiek en gratis.

Je beste steekproeven van content

Kies drie tot zes stukken die je sterkste werk vertegenwoordigen. Geef prioriteit aan variatie in format, zoals video, foto, unboxing en testimonials, maar houd het relevant voor de niche waarop je je richt.

Als je een huidverzorgingsmerk wilt benaderen, begin dan met content over huidverzorging, niet met je reisvideo van zes maanden geleden.

Eerdere samenwerkingen met merken

Als je al eerder met merken hebt samengewerkt, laat dat dan zien. Zelfs kleine samenwerkingen tellen mee. Voeg hun logo's toe of maak een vermelding van ze om snel geloofwaardigheid op te bouwen.

Statistieken en prestatiestatistieken

Weergaven, engagementpercentage, doorkliks, kijktijd, opgeslagen video's of conversies kunnen allemaal helpen om je portfolio te versterken. Niet elke maker heeft toegang tot volledige prestatiegegevens, vooral niet voor onbetaald werk of werk in een vroeg stadium, dus deel de sterkste cijfers die je wel hebt. Statistieken maken je pitch geloofwaardiger en geven merken iets concreets om te beoordelen.

Je tarieven en diensten

Een eenvoudig overzicht van je diensten en starttarieven bespaart tijd en positioneert je als professional. Je kunt een lijst met deliverables vermelden zoals één korte video, drie productfoto's of een maandelijks contentpakket.

Je hoeft niet voor alles de volledige prijzen te vermelden. Zelfs een starttarief of een aantekening dat tarieven op aanvraag beschikbaar zijn, is voldoende om het gesprek op gang te brengen.

Een duidelijke call-to-action

Sluit af met precies wat je wilt dat ze vervolgens nog te doen hebben. Je een e-mail sturen, een gesprek inplannen, een formulier invullen. Maak er één stap van, geen vijf. Hoe makkelijker je het maakt om contact met je op te nemen, hoe groter de kans dat ze dat ook daadwerkelijk doen.

📮 ClickUp Insight: Slechts 39% van de respondenten in onze enquête zegt dat hun bestanden, aantekeningen en documenten volledig georganiseerd zijn. Voor alle anderen wordt informatie vaak op verschillende plekken opgeslagen: een chat-app, e-mail, een cloudopslagdienst en tools voor gegevensbeheer. De mentale inspanning om te onthouden waar iets staat, kan net zo vermoeiend zijn als de Taak zelf. Enterprise Search in ClickUp biedt je één zoekbalk waarmee je vanuit één toegangspunt toegang hebt tot taken, documenten en gesprekken. Heb je specifieke inzichten nodig? Vraag het aan ClickUp Brain, en het verzamelt snel de meest relevante details. In plaats van de context uit het hoofd te moeten reconstrueren, kunnen mensen het werk weer oppakken met behoud van duidelijkheid en momentum.

Hoe kies je de juiste steekproeven voor je UGC-portfolio?

Selectief zijn is wat het verschil maakt tussen een portfolio dat resultaten oplevert en een portfolio dat er alleen maar druk uitziet. Het doel is om variatie te tonen zonder aan relevantie in te boeten. Hier lees je hoe je de juiste steekproeven kiest voor je UGC-makerportfolio:

Begin met je sterkste werk, niet met je meest recente, want de eerste indruk telt meer dan de chronologische volgorde

Stem je steekproeven af op de branche of het type merk dat je benadert; een fitnessmerk hoeft je content over eten niet te zien

Gebruik waar mogelijk verschillende formaten: video, foto's en geschreven content tonen je bereik en veelzijdigheid.

Maak twee of drie voorbeelden voor merken waar je oprecht van houdt en die je gebruikt, vooral als je net begint

Als je in meerdere niches werkt, kan het ook helpen om één hoofdportfolio bij te houden en kleinere, op maat gemaakte versies te maken voor specifieke merkcategorieën

Waar kun je je portfolio hosten?

Het kiezen van het juiste platform voor je portfolio is belangrijker dan de meeste makers denken. Zelfs het beste portfolio ter wereld helpt niet als het begraven ligt in een rommelige Google Drive-map of als je drie keer moet klikken om het te openen.

Je wilt iets strak vormgegeven, gemakkelijk te delen en nog gemakkelijker bij te werken. Hier volgt een kort overzicht van je opties.

Platform Meest geschikt voor Voordelen Nadelen ClickUp Beginners en georganiseerde makers Overzichtelijke layout, eenvoudig bij te werken, deelbare link, gratis om mee te beginnen, ziet er professioneel uit Er is een kleine leercurve als je hier nog niet bekend mee bent Persoonlijke website Gevestigde makers Volledige controle, zeer aanpasbaar Het kost meer tijd en geld om op te zetten PDF Korte pitches Makkelijk te versturen, werkt offline Moeilijk bij te werken, geen interactiviteit Google Sites Beginners Gratis, eenvoudig, geen programmeerkennis nodig Ziet er eenvoudig uit, beperkte controle over het ontwerp

Voor makers die op zoek zijn naar iets dat eenvoudig is om te bouwen, bij te werken en te delen, is ClickUp een uitstekende optie. Het biedt je een deelbare link die je in een pitch-e-mail kunt plaatsen, een strakke layout waarvoor geen ontwerpvaardigheden nodig zijn, en een eenvoudige manier om je portfolio bij te werken wanneer je werk zich ontwikkelt.

Hoe presenteer je je portfolio tijdens een pitch?

Je hebt het portfolio opgebouwd. Nu moet je het op een duidelijke en professionele manier onder de aandacht brengen van de juiste mensen. Hoe je het presenteert, is net zo belangrijk als wat erin staat. Een sterke pitch is kort, specifiek en maakt het voor het merk gemakkelijk te begrijpen waarom jij de juiste persoon bent.

Begin met uit te leggen waarom jij de juiste persoon bent

Begin je pitch-e-mail niet met ‘Hallo, ik ben een UGC-maker op zoek naar samenwerkingen.’ Dat zegt iedereen. Vermeld in plaats daarvan iets specifieks over het merk, een product dat je hebt gebruikt, een campagne die je is opgevallen, of een waarde waar ze voor staan.

Twee zinnen met echte context doen wonderen, nog voordat je de link deelt.

Houd de e-mail kort

Brandmanagers ontvangen tientallen voorstellen per week. Je e-mail hoeft niet alles uit te leggen, daar is het portfolio voor bedoeld.

Stel jezelf voor, deel een of twee relevante statistieken of steekproeven, plaats de link naar je portfolio en vertel hen wat je wilt dat ze vervolgens nog te doen hebben. Dat is alles.

Zorg ervoor dat de link onmogelijk te missen is

Verberg de link naar je portfolio niet onderaan een lange alinea. Zet hem prominent in het midden, met een duidelijke label zoals ‘Hier is mijn portfolio’ of ‘Bekijk mijn recente werk’.

Hoe minder klikken er nodig zijn om daar te komen, hoe beter.

Volg één keer op

Als je binnen vijf tot zeven dagen niets hebt gehoord, stuur dan één follow-up. Houd het kort, vriendelijk en to the point. Verwijs naar je oorspronkelijke e-mail, vraag of ze de kans hebben gehad om je werk te bekijken en laat de deur open.

Ga daarna verder. Meer dan twee keer achter een merk aan gaan, leidt zelden tot iets goeds.

🚀 Het voordeel van ClickUp: Mis nooit meer een follow-up dankzij ClickUp Automations. Maak een taak aan voor elk merk dat je benadert en stel de deadline in op zeven dagen later. Gebruik vervolgens de automatiseringsbouwer om een statuswijziging of een notificatie in je inbox te triggeren wanneer die deadline nadert – in feite een ingebouwde herinnering om je follow-up te versturen. Laat ClickUp automatiseringen het werk doen, zodat je consistent blijft zonder dat het je mentale energie kost

Houd bij aan wie je je voorstel hebt gepitcht

Deze stap wordt vaak over het hoofd gezien, maar maakt een groot verschil. Door je outreach bij te houden, voorkom je dat je hetzelfde merk twee keer benadert, follow-ups mist of het momentum verliest in gesprekken die ergens naartoe leidden. Na verloop van tijd helpt het je ook patronen te herkennen, zoals welke niches vaker reageren of welke versies van je portfolio tot betere resultaten leiden.

Een portfolio is niet iets dat je één keer opstelt en vervolgens vergeet. De makers die regelmatig deals binnenhalen, behandelen hun portfolio als een levend document, dat net als zijzelf groeit en verbetert. Je portfolio verouderen is een van de gemakkelijkste manieren om een deal te verliezen die je bijna zeker had binnengehaald.

Je steekproeven vernieuwen

Bekijk je portfolio elke één à twee maanden om er zeker van te zijn dat het nog steeds je beste werk en huidige richting weerspiegelt. Als je iets hebt gemaakt dat sterker is dan wat er al in staat, vervang het dan. Als een steekproef niet meer past bij de niche waarvoor je bekend wilt staan, verwijder het dan. Je moet je portfolio ook bijwerken wanneer je:

Sluit een nieuwe samenwerking met een merk

Bereik een belangrijke mijlpaal op het gebied van betrokkenheid of prestaties

Verander je niche of het soort content dat je maakt

Geef je persoonlijke identiteit als maker een nieuwe look

🚀 Het voordeel van ClickUp: Door je contentassets georganiseerd te houden in ClickUp Documents weet je altijd wat je tot je beschikking hebt en kun je binnen enkele minuten updates doorvoeren zonder door mappen of oude schijven te hoeven spitten. Maak één document aan als je UGC-portfoliohub met secties ingedeeld naar inhoudstype, zoals huidverzorging, eten, lifestyle of unboxing. Maak een ClickUp-document aan dat als centrale hub voor je UGC-portfolio fungeert Vermeld in elke sectie je voorbeelden met een korte aantekening over het merk, het type deliverable (video, foto, carrousel) en het platform waarvoor het is gemaakt. Op die manier kun je, wanneer een merk om relevante voorbeelden vraagt, binnen enkele seconden precies datgene tevoorschijn halen wat bij hun briefing past.

Vertel een verhaal over je groei

Je portfolio moet je voortgang als maker weerspiegelen. Naarmate je meer deals binnenhaalt, je kwaliteit verbetert en je niche verder aanscherpt, moet die voortgang duidelijk zichtbaar zijn in het werk dat je kiest om te laten zien.

Verwijder je vroegste werk, werk je bio bij als je niche zich ontwikkelt en pas je tarieven aan zodat ze je huidige waarde weerspiegelen. Een portfolio dat bewuste groei laat zien, laat merken zien dat je niet zomaar een eenmalige maker bent, maar iemand die de moeite waard is om op de lange termijn in te investeren.

Bijhouden wat werkt

Let goed op welke versie van je portfolio reacties oplevert en welke niet. Als je regelmatig pitcht, kunnen kleine aanpassingen, zoals beginnen met een andere steekproef of je bio herschrijven, een merkbaar verschil maken.

🟒 Pro-tip: Gebruik ClickUp-taken met aangepaste velden om je pitches bij te houden naast je portfolio-updates, zodat je kunt zien wat er is veranderd en wat tot conversies heeft geleid. Stel ClickUp-taaken met aangepaste velden in om je UGC-portfolio beter te organiseren

Hoe organiseer je de werkstroom van je UGC-portfolio?

UGC-makers hebben met meerdere zaken tegelijk te maken.

Merkbriefings komen binnen via e-mail, feedback via DM's, bewerkingen staan in cloudmappen en de definitieve bestanden liggen verspreid over verschillende platforms. Deze installatie maakt het lastig om bij te houden wat is goedgekeurd, wat moet worden aangepast en wat in je portfolio thuishoort.

ClickUp for Creative Teams lost dit probleem op via een Converged AI-werkruimte waarin contentplanning, feedback, revisies en definitieve assets met elkaar verbonden blijven. Dit vermindert SaaS-sprawl en beperkt contextwisselingen, omdat elk asset, elke opmerking en elke update aan dezelfde taak gekoppeld blijft.

Hier volgt dus hoe je ClickUp kunt gebruiken voor UGC-beheer.

Maak en structureer content sneller

UGC-werkstroomen beginnen vaak met losse ideeën, ruwe briefings en meerdere deliverables. ClickUp Brain helpt je om ruwe input om te zetten in gestructureerde content en concrete stappen.

Maak scripts en contentplannen met ClickUp Brain

Stel dat je een merkbriefing ontvangt voor een campagne voor een huidverzorgingsproduct. De briefing bevat de belangrijkste boodschappen, doelgroepgegevens en te leveren resultaten, maar er ontbreekt een duidelijk script. Je vraagt ClickUp Brain: Maak op basis van deze briefing een UGC-video-script van 30 seconden voor een huidverzorgingsproduct dat is gericht op de acnegevoelige huid.

De Contextual AI genereert een gestructureerd script met een hook, een productdemonstratie en een call-to-action. Je kunt het script binnen dezelfde Taak verfijnen en beginnen met filmen.

ClickUp Brain ondersteunt meerdere fasen van de UGC-werkstroom:

Vat lange clientbriefings samen in duidelijke actiepunten

Maak ClickUp-checklists voor het filmen, de bewerking en het opleveren

Herschrijf bijschriften voor verschillende platforms, zoals TikTok en Instagram

Haal sleutelfeedbackpunten uit opmerkingen van klanten

Als je hulp wilt bij het effectiever structureren en presenteren van je werk, laat deze video zien hoe AI-portfoliogenerators je daarbij kunnen helpen:

Bekijk en verfijn visuele middelen met ClickUp Redactie

Zodra de content van je portfolio vorm krijgt, wordt de kwaliteit van je materiaal het volgende aandachtspunt. UGC-portfolio's zijn sterk afhankelijk van afbeeldingen, zoals productfoto's, lifestyle-content en campagne-uitingen.

Met ClickUp Redactie kun je die assets direct bekijken en verfijnen.

Bekijk en bewerk afbeeldingen in je portfolio met ClickUp Redactie

Stel dat je productfoto's voorbereidt voor de portfolio-sectie van een modemerk en conceptafbeeldingen uploadt naar een ClickUp-taak die aan dat project is gekoppeld.

Je kunt elke afbeelding bekijken en gedetailleerde feedback geven:

Wijzen op inconsistenties in de belichting van een productfoto

Markeer de gebieden waar de achtergrond moet worden opgeschoond

Stel aanpassingen voor het bijsnijden voor op platformspecifieke formaten

Elke opmerking wordt direct aan de afbeelding gekoppeld, zodat bewerkingen duidelijk en bruikbaar blijven. Je team en medewerkers nemen ook deel aan dezelfde werkstroom en voegen feedback toe in de juiste context. Afbeeldingsannotaties en opmerkingen helpen verwarring tijdens revisies te verminderen.

Een gebruiker deelde het volgende:

ClickUp is een geweldige tool geweest om ons team georganiseerd en op één lijn te houden. Het maakt het gemakkelijk om projecten te beheren, taken toe te wijzen en de voortgang bij te houden, allemaal op één plek. Ik waardeer vooral de flexibiliteit: je kunt werkstroomaanpassingen doen, sjablonen maken en het platform aanpassen aan verschillende teamprocessen. Het is erg nuttig geweest bij het opzetten van herhaalbare systemen voor zaken als SOP's, prestatiebeoordelingen en het bijhouden van projecten. Door taken, documenten en communicatie met elkaar te verbinden, wordt heen-en-weer-gepraat verminderd en blijft iedereen op één lijn.

Veelgemaakte fouten van makers

Zelfs makers met sterke content lopen deals mis door vermijdbare fouten in hun portfolio. De meeste daarvan zijn eenvoudig op te lossen als je eenmaal weet waar je op moet letten.

Overdaad aan content

Meer is niet beter. Een portfolio met 20 voorbeelden laat je niet ervaren overkomen; het laat je juist overkomen alsof je niet weet hoe je je werk moet bewerken. Merken willen je beste werk zien, niet al je werk.

Beperk je tot drie tot zes sterke stukken en laat die voor zich spreken. Als je geweldige content hebt in meerdere niches, overweeg dan om voor elke niche een aparte portfolioversie te maken in plaats van alles in één document te proppen.

Geen duidelijke niche

Als je portfolio beautycontent, reisvlogs, foodreviews en tech-unboxings allemaal op één plek bevat, weet een huidverzorgingsmerk niet wat het met je aan moet. Hoe specifieker je portfolio is, hoe makkelijker het voor het juiste merk is om ja te zeggen.

Duidelijkheid in je niche geeft aan dat je je publiek begrijpt, en merken betalen voor dat soort focus.

Dit komt verrassend vaak voor. Een merk is enthousiast over je werk, wil contact met je opnemen, maar kan geen enkele manier vinden om je te bereiken. Vermeld altijd:

Je e-mailadres of gewenste contactmethode

Een starttarief of een aantekening dat tarieven op aanvraag beschikbaar zijn

Een duidelijke call-to-action, zodat ze precies weten wat er nog te doen is

Zorg ervoor dat geïnteresseerde merken geen extra werk hoeven te doen om jou in te huren.

Hetzelfde portfolio gebruiken voor elke pitch

Een algemeen portfolio kan er nog steeds verzorgd uitzien, maar toch de plank misslaan. Als je merken in verschillende sectoren benadert, stem dan de bestelling van je voorbeelden of je uitgelichte werk af op de doelgroep, zodat het portfolio voor elk merk relevanter aanvoelt. Zelfs kleine aanpassingen kunnen je pitch doordachter doen overkomen en je kansen op een reactie vergroten.

Je klikwaardige werk ontmoet ClickUp

Een sterk UGC-portfolio doet één ding heel goed: het maakt het voor een merk gemakkelijk om ja te zeggen. Een duidelijke positie, relevante steekproeven en een eenvoudige structuur helpen besluitvormers om snel je waarde te begrijpen zonder door een wirwar van informatie te hoeven spitten.

Maar veel makers hebben nog steeds moeite om hun portfolio georganiseerd, up-to-date en klaar voor verzending in een professioneel format te houden. Die kloof bepaalt vaak of een deal doorgaat of wordt genegeerd.

Dat is waar ClickUp echt het verschil maakt. Je kunt je portfolio opbouwen, beheren en bijwerken in Docs, je content overzichtelijk houden, contacten met merken bijhouden in Taaken en feedback verwerken zonder de context kwijt te raken met ClickUp Brain.

Alles blijft met elkaar verbonden, zodat je minder tijd kwijt bent aan het zoeken naar materiaal en meer tijd hebt voor het pitchen, creëren en binnenhalen van deals.

Je portfolio moet net zo hard werken als jij. Meld je aan bij ClickUp en bouw een portfoliosysteem dat gemakkelijker te beheren, bij te werken en te delen is.

Veelgestelde vragen

Werk je portfolio bij telkens wanneer je een project voltooit dat sterker is dan je zwakste huidige steekproef, of minimaal één keer per maand. Een verouderd portfolio geeft merken het signaal dat je inactief bent of je vaardigheden niet actief uitbreidt.

2. Kun je een UGC-portfolio samenstellen zonder betaald werk voor merken?

Ja, je kunt eenvoudig steekproeven maken met producten die je al in huis hebt. Merken beoordelen de kwaliteit en stijl van je werk, niet of een bedrijf je daadwerkelijk heeft betaald om de video te maken.

3. Wat is het verschil tussen een UGC-portfolio en een mediakit?

Een UGC-portfolio toont voorbeelden van je content en je productiecapaciteiten, terwijl een mediakit zich vooral richt op demografische gegevens van je publiek, bereik en publicatiefrequentie. Maakers die beide soorten werk doen, hebben vaak beide nodig, maar een maker die zich uitsluitend op UGC richt, kan volstaan met alleen het portfolio.