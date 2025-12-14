Hoe word je een UGC-maker: je complete gids om aan de slag te gaan

Je hebt geen miljoenen volgers nodig om geld te verdienen met het maken van content. Je hebt alleen een telefoon, een goed idee en een systeem nodig dat ervoor zorgt dat de Business-kant je niet overweldigt.

Dat is het mooie van UGC-maker zijn. Je jaagt niet op merkdeals, je creëert ze. Merken betalen je voor content die er echt uitziet en aanvoelt. Je plaatst het niet. Je hoeft niet beroemd te zijn. Je hoeft alleen maar goed te zijn.

Maar hoewel de video's er misschien moeiteloos uitzien, is het runnen van een UGC-bedrijf dat zeker niet. Verspreide briefings, gemiste deadlines, verloren betalingen: het is gemakkelijk om dingen over het hoofd te zien wanneer je hele werkstroom verspreid is over tien verschillende apps.

In deze gids leer je precies hoe je aan de slag kunt gaan als UGC-maker, waar merken naar op zoek zijn en hoe je alles – van pitches tot betalingen – zonder chaos kunt beheren met ClickUp.

⭐️ Aanbevolen sjabloon De ClickUp Modern Social Media Kalender sjabloon helpt makers en marketingteams om moeiteloos content te plannen, organiseren en inplannen voor verschillende platforms. Het centraliseert je ideeën, deadlines en deliverables, zodat je consistent kunt blijven, soepel kunt samenwerken en hoogwaardige content kunt publiceren zonder chaos. Ontvang een gratis sjabloon Stroomlijn je contentplanning met de moderne socialemediakalendersjabloon van ClickUp.

Wat is een UGC-maker?

Een UGC-maker produceert authentiek ogende video's, foto's en recensies die merken kopen voor hun marketing. UGC staat voor user-generated content, oftewel content die door echte mensen is gemaakt in plaats van door merken zelf. Merken gebruiken deze content op hun sociale kanalen en in betaalde advertenties omdat het authentiek en herkenbaar aanvoelt, in tegenstelling tot een gepolijste reclamespot.

En het beste is: je hebt geen groot aantal volgers nodig. Merken betalen je voor de content zelf, niet voor het plaatsen ervan voor je eigen publiek. Ze waarderen je creativiteit en je vaardigheid om content te maken die aanvoelt alsof deze afkomstig is van een echte klant, niet van een professionele studio.

Veelvoorkomende soorten UGC zijn:

Productrecensies waarin je eerlijke meningen deelt over items die je hebt gebruikt

Unboxing-video's waarin je je eerste indrukken en reacties vastlegt terwijl je iets nieuws opent.

Tutorials en demo's waarin een product in actie wordt getoond met korte content.

Lifestyle-clips waarin je een product op een natuurlijke manier in het dagelijks leven gebruikt.

🐣 Leuk weetje: Veel UGC-makers filmen met de camera aan de voorkant omdat oogcontact persoonlijker aanvoelt en kijkers zich onbewust meer betrokken voelen.

UGC-makers versus influencers

Het is gemakkelijk om deze twee te verwarren, maar het zijn heel verschillende banen. Het belangrijkste verschil? Waar merken voor betalen.

Influencers worden betaald voor hun publiek en bereik. Ze plaatsen gesponsorde content op hun eigen kanalen zodat hun volgers deze kunnen zien. UGC-makers worden betaald voor de creatieve content die ze produceren, die ze aan het merk overdragen om te gebruiken zoals zij dat willen.

Hierdoor hebben veel UGC-makers weinig of geen volgers. Het aantal volgers doet er niet toe, omdat merken geen invloed kopen, maar authentiek ogende content. Sommige mensen doen beide, maar de bedrijfsmodellen zijn fundamenteel verschillend.

Factor UGC-maker Influencer Waar merken voor betalen De content zelf Bereik en betrokkenheid van het publiek Aantal volgers vereist Niet vereist Meestal essentieel Waar content verschijnt Kanalen en advertenties van merken Eigen kanalen van de maker Primaire waarde Authentiek ogende assets Sociale bewijskracht en bekendheid

📢 Lees dit: Faceless Digital Marketing Wil je weten hoe merken groot succes boeken zonder ooit hun gezicht te laten zien? Duik in onze nieuwste blog om de geheimen, strategieën en praktijkvoorbeelden achter anonieme digitale marketing te ontdekken. Perfect voor marketeers die impact willen maken terwijl ze achter de schermen blijven!

Waarom UGC-makers belangrijk zijn voor marketingteams

Het publiek vertrouwt mensen meer dan advertenties, en marketingteams weten dat. 65% van de shoppers vertrouwt op beoordelingen, recensies, foto's of video's van andere consumenten voordat ze iets kopen.

Daarom zijn UGC-makers zo krachtig. Hun authenticiteit wekt vertrouwen en stimuleert prestaties. Ze helpen teams ook om content actueel te houden zonder de kosten van grote studio-opnames. In plaats van volledige productieteams in te huren, kunnen marketeers met meerdere makers samenwerken om snel verschillende boodschappen en visuele stijlen te testen.

Het probleem: chaos op het gebied van UGC

Maar het beheren van UGC op grote schaal wordt al snel een rommelige aangelegenheid. Briefs verdwijnen in e-mailthreads. Content staat in tien verschillende mappen. Feedback verdwijnt in chat-apps. Deadlines worden niet gehaald omdat niemand weet wat er wanneer moet gebeuren.

Dat is context sprawl in de praktijk: tijdverlies door het zoeken naar informatie in losstaande tools in plaats van te creëren.

De oplossing: centraliseer het in ClickUp

ClickUp brengt alles samen op één plek als een geconvergeerde AI-werkruimte.

📄 Sla alle briefings voor makers op in ClickUp Docs, zodat iedereen volgens hetzelfde draaiboek werkt✅ Houd elke relatie met een maker bij als een Taak met duidelijke deliverables en deadlines🏷️ Gebruik aangepaste velden om content te taggen op basis van campagne, platform of maker

Plotseling voelt het beheren van twintig makers in vijf campagnes gestructureerd aan, in plaats van chaotisch.

Dit zijn de sleutelvoordelen die UGC-makers marketingteams bieden:

Meer vertrouwen omdat het publiek meer verbinding voelt met echte mensen dan met gepolijste merkboodschappen.

Kosteneffectieve productie zonder dure studio's, acteurs en crews

Schaalbare content van meerdere makers die tegelijkertijd een breed scala aan assets leveren.

Betere advertentieprestaties omdat advertenties in UGC-stijl beter aansluiten bij sociale feeds en vaak beter presteren dan traditionele creatieve advertenties.

🎥 Deze YouTube-video is een fantastisch voorbeeld van user-generated content (UGC) voor ClickUp. Het is niet zomaar een tutorial, maar een echte gebruiker die zijn unieke ClickUp-ervaringen, creatieve hacks en eerlijke feedback deelt. Dit soort content brengt de ClickUp-community tot leven, inspireert anderen om te experimenteren en bewijst dat de beste ideeën vaak rechtstreeks van onze gebruikers komen. Als je ClickUp in actie wilt zien, is er niets beter dan authentieke verhalen zoals deze!

Hoe word je een UGC-maker in 6 stappen

Klaar om te beginnen? Je hebt geen indrukwekkend diploma of dure apparatuur nodig. Alleen een strategische aanpak, creativiteit en consequente inzet. Deze stappen helpen je op weg, of je nu helemaal vanaf nul begint of overstapt vanuit een ander creatief veld.

Stap 1: Kies je UGC-niche

Het kiezen van een niche is belangrijk, omdat merken willen samenwerken met makers die hun producten en publiek echt begrijpen. Wanneer je je op een specifiek gebied richt, bouw je expertise op die tot uiting komt in je content, waardoor je een aantrekkelijkere partner wordt voor merken in die ruimte. Je content voelt authentieker aan en ideeën komen gemakkelijker.

Populaire UGC-niches zijn onder andere:

Huidverzorging en schoonheid, technologie en gadgets, eten en drinken, fitness en wellness, huis en lifestyle, ouderschap en babyproducten, mode en accessoires, en producten voor huisdieren.

Om je niche te vinden, begin je met wat je al weet en waar je van houdt. Denk aan producten die je dagelijks gebruikt en waar je urenlang over kunt praten. Je persoonlijke ervaring en passie maken je content geloofwaardig en boeiend.

Stel jezelf de volgende vragen:

Persoonlijke interesse: Vind ik deze productcategorie echt leuk?

Vraag vanuit de markt: maken merken in deze ruimte actief gebruik van UGC?

Authenticiteit: Kan ik op een geloofwaardige en zelfverzekerde manier over deze producten spreken?

Zodra je je niche hebt gekozen, maak je eenvoudige ClickUp-documenten om potentiële merken in die ruimte te bijhouden.

Naadloze samenwerking in ClickUp: beheer projecten, chat met je team en bewaar aantekeningen van vergaderingen allemaal op één plek.

Maak een lijst van bedrijven waar je al iets koopt, merken die je bewondert en concurrenten die je zijn opgevallen. Voeg kolommen toe voor informatie over contact, pitchstatus en aantekeningen. Dit wordt je target-lijst wanneer je contact gaat leggen.

Lees dit: Hoe maak je een stijlgids Klaar om consistentie en professionaliteit aan te brengen in de content van je merk? Deze blog loodst je door de essentiële stappen om een stijlgids op te stellen die je boodschap duidelijk en in lijn met je merk houdt, ongeacht wie er schrijft.

Stap 2: Maak authentieke voorbeeldcontent

Je hebt geen merkdeal nodig om te beginnen met het opbouwen van je portfolio. Met voorbeeldcontent kun je je vaardigheden bewijzen met producten die je al hebt. Concentreer je op het maken van verschillende videoformaten om merken je bereik en creativiteit te laten zien.

Authenticiteit boven perfectie: merken willen content die er echt uitziet, dus maak je geen zorgen over perfectie. Film met je smartphone in natuurlijk licht – je hebt geen dure camera nodig.

Houd het kort en krachtig: De meeste UGC-video's duren minder dan 60 seconden. Concentreer je op een sterke hook in de eerste drie seconden om de aandacht te trekken.

Laat verschillende stijlen zien: maak een mix van talking-head-recensies, productdemo's, esthetische lifestyle-b-roll en unboxing-clips.

🐣 Leuk weetje: Makers improviseren vaak micro-hooks (een zucht, een zucht, een fluistering) omdat deze sneller de aandacht trekken dan gepolijste zinnen.

Als je gedurende de dag ideeën krijgt, leg die dan meteen vast. Gebruik de Talk to Text-functie van ClickUp om snel videoconcepten vast te leggen terwijl je onderweg bent. "Unboxing-idee: ochtendkoffieroutine met nieuwe mok." Later, wanneer je klaar bent om te filmen, staan al je ideeën voor opnames op één plek, in plaats van verspreid over willekeurige aantekeningen.

AI-gestuurde inzichten leveren bruikbare analyses en aanbevelingen voor je marketingcampagnes met ClickUp Brain.

Sla al je creatieve plannen op in ClickUp Docs: shotlijsten, gespreksonderwerpen, scriptontwerpen. Koppel elk document aan de bijbehorende taak, zodat je alles bij de hand hebt wanneer je klaar bent om die skincare-review te filmen. Je hoeft niet meer door bestanden te zoeken of te proberen te onthouden waar je die perfecte hook hebt opgeslagen.

📢 Lees dit: sjablonen voor contentplannen Wil je je contentcreatieproces eenvoudig organiseren? Deze blog bevat kant-en-klare sjablonen voor contentplannen waarmee je de planning kunt stroomlijnen, de productiviteit kunt verhogen en je team op koers kunt houden.

Stap 3: Bouw een UGC-portfolio op

Je portfolio is je digitale cv: wat je naar merken stuurt om te laten zien wat je kunt. Het moet een overzichtelijke, professionele presentatie zijn van je beste voorbeeldcontent, zodat een brandmanager gemakkelijk 'ja' kan zeggen tegen een samenwerking met jou. Plaats het op een eenvoudige website, een Notion-pagina of zelfs een goed georganiseerde Google Drive-map.

Voeg een korte biografie toe waarin je jezelf en je niche introduceert. Voeg je contactgegevens en links naar relevante socialemediaprofielen toe. Als je content voor merken maakt, houd je portfolio dan up-to-date door oudere steekproeven te vervangen door je sterkste recente werk.

Hier is een tip van een professional: maak een ClickUp-taak aan met de naam 'Portfolio bijwerken' die maandelijks terugkomt.

AI-aangedreven taakaanmaak in ClickUp zet feedback van klanten direct om in uitvoerbare taken voor je team.

Stel een herinnering in om je nieuwste werk te bekijken en nieuwe steekproeven toe te voegen. Je portfolio blijft up-to-date zonder dat je eraan hoeft te denken om het handmatig bij te werken.

🎥 Je leert vijf praktische stappen – van het stellen van meetbare doelen en het definiëren van je ICP tot het in realtime bijhouden van KPI's – plus een eenvoudig raamwerk dat je playbook relevant houdt naarmate je team groeit.

Stap 4: Stel je UGC-toolkit samen

Met de juiste tools wordt je leven als maker een stuk eenvoudiger, omdat je zowel het aanmaken van content als de zakelijke kant kunt stroomlijnen.

Voor het maken van content heb je niet veel nodig:

Een smartphone met een goede camera, eenvoudige verlichting zoals een ringlamp of natuurlijk raamlicht, een statief of telefoonhouder om opnames stabiel te houden, en een eenvoudige app voor bewerking zoals CapCut of InShot.

Het is vaak de zakelijke kant waar makers moeite mee hebben. Je hebt e-mails van merken in Gmail, contracten in Google Drive, facturen in een spreadsheet, deadlines in de kalender van je telefoon en creatieve briefings verspreid over al deze zaken. Zo mis je kansen en loop je deadlines mis.

Beheer in plaats daarvan je hele UGC-business vanuit ClickUp.

Transformeer je werkstroom: stap over van verspreide tools en handmatige rapportage naar uniforme, geautomatiseerde productiviteit met ClickUp.

Zo gebruiken succesvolle makers het:

Houd elke merkdeal bij als een taak. Maak een taak aan op het moment dat je een opdracht binnenhaalt. Voeg alle details toe: te leveren producten, deadline, betalingsbedrag, inclusief revisierondes. Voeg het contract en de merkbrief rechtstreeks toe aan de taak. Alles wat je nodig hebt voor dat project staat op één plek als bijlage.

Sla scripts en richtlijnen op in Docs. Schrijf je video-scripts, sla merkstemrichtlijnen op en bewaar sjablonen voor contractsamenvattingen in ClickUp Docs die aan je taken zijn gekoppeld. Wanneer een merk je een briefing via e-mail stuurt, kopieer je deze naar een document en koppel je deze aan de taak. Nu is deze doorzoekbaar en gekoppeld aan je werkstroom in plaats van begraven in je inbox.

Bekijk al je deadlines in één oogopslag. Gebruik de kalenderweergave om alles wat je hebt toegezegd te visualiseren. Zie dat je volgende week dinsdag drie video's moet inleveren en geen spoedopdracht meer kunt aannemen. Dit voorkomt overbelasting, een van de snelste manieren om als maker uitgeput te raken.

Overwin creatieve blokkades met AI. Weet je niet hoe je een productrecensie moet beginnen? Vraag ClickUp Brain om suggesties voor een video over fitnesssupplementen. Moet je een pitch-e-mail opstellen voor een huidverzorgingsmerk? Laat Brain een eerste versie schrijven die je kunt aanpassen. Het is alsof je 24/7 een creatieve partner tot je beschikking hebt.

📮 ClickUp Insight: 37% van onze respondenten gebruikt AI voor het aanmaken van content, waaronder schrijven, bewerking en e-mails. Dit proces vereist echter meestal het schakelen tussen verschillende tools, zoals een tool voor het genereren van content en je ClickUp-werkruimte. Met ClickUp krijg je AI-gestuurde schrijfhulp in de hele ClickUp-werkruimte, inclusief e-mails, opmerkingen, chats, documenten en meer, terwijl de context van je hele werkruimte behouden blijft.

📢 Lees dit: Hoe gebruik je ClickUp voor het cureren van door gebruikers gegenereerde content Wil je je proces voor door gebruikers gegenereerde content stroomlijnen? In deze blog lees je hoe je ClickUp kunt gebruiken om de content die door je publiek wordt gemaakt te organiseren, te cureren en de impact ervan te maximaliseren. Perfect voor marketeers en contentteams die de betrokkenheid en efficiëntie willen vergroten!

ClickUp Moderne socialemediakalendersjabloon

Als je als UGC-maker voor meerdere merken, platforms en deadlines werkt, weet je al hoe chaotisch contentplanning kan zijn. De ClickUp Modern Social Media Kalender sjabloon maakt alles eenvoudiger. Het biedt je een duidelijke, visuele manier om posts te plannen, deliverables bij te houden, campagnes te beheren en al je creatieve assets op één plek te bewaren, zonder dat je tussen vijf verschillende apps hoeft te schakelen.

Of je nu bezig bent met TikTok-hooks, Instagram-reels of de maandelijkse content van een merk, met deze sjabloon blijf je consistent, georganiseerd en op de hoogte van wat er wanneer moet gebeuren. Zie het als je commandocentrum voor alle content die je maakt.

Ontvang een gratis sjabloon Maak en beheer een effectieve socialemediakalender voor je UGC.

Belangrijkste functies

Drag-and-drop kalenderweergave om al je aankomende posts op verschillende platforms te plannen en te visualiseren.

Aangepaste velden voor platform, type asset, status, deadlines, goedkeuringsfasen en betaalde versus organische deliverables

Ingebouwde statusen voor taken , zodat je altijd weet wat er in voortgang is, op feedback wacht of klaar is om te worden gepubliceerd.

Sectie Contentbibliotheek om scripts, video-concepten, inspiratie en merkrichtlijnen op te slaan

Plaats sjablonen en checklists om je werkstroom bij het aanmaken te standaardiseren (hooks, CTA's, formaten, bijschriften, enz. )

Automatisering om je te laten weten wanneer iets ter beoordeling of goedkeuring wordt voorgelegd of moet worden herzien.

Meerdere weergaven (lijst, bord, kalender) , zodat je direct kunt schakelen tussen redactionele planning, productiewerkstroomen en het bijhouden van campagnes.

Naadloos activabeheer met Clips en bestandsuploads, zodat alle concepten en definitieve video's op één plek staan.

Stap 5: Zoek UGC-opdrachten en benader merken

Er zijn twee manieren om betaalde UGC-mogelijkheden te vinden: solliciteren op speciale platforms of merken rechtstreeks benaderen.

Platforms zoals Billo, Trend. io en Insense brengen makers in verbinding met merken die actief op zoek zijn naar content. Je kunt ook opdrachten vinden op freelance marktplaatsen zoals Upwork en Fiverr.

Het kan heel effectief zijn om merken rechtstreeks te benaderen. Zoek de juiste contactpersoon – meestal een social media- of marketingmanager – op LinkedIn of de website van het bedrijf. Stuur hen een korte, gepersonaliseerde e-mail waarin je uitlegt waarom je zo goed bij hun merk past, en voeg een link naar je portfolio toe.

Maak je outreach effectiever met:

Gepersonaliseerde introductie: laat zien dat je je huiswerk hebt gedaan en hun merk begrijpt.

Portfolio-link: Maak het hen gemakkelijk om je werk te bekijken.

Waardepropositie: Leg kort uit wat je kunt bijdragen aan hun marketinginspanningen.

Duidelijke call-to-action: vraag naar een specifieke volgende stap, zoals kort chatten over hun contentbehoeften.

🐣 Leuk weetje: Consumenten vertrouwen aanbevelingen van mensen die ze kennen en 'mensen zoals zij' veel meer dan advertenties van merken.

Nu wordt organisatie cruciaal. Je kunt niet zomaar vijftig ongevraagde e-mails versturen en hopen op het beste zonder ze bij te houden. Je vergeet wie je hebt benaderd, wanneer je moet opvolgen of wat je zelfs tegen hen hebt gezegd.

Maak een ClickUp-lijst met de naam 'Brand Outreach'. Elk merk waarmee je contact opneemt, wordt een Taak. Voeg aangepaste velden toe voor 'Naam contactpersoon', 'Datum verzonden e-mail', 'Datum follow-up' en 'Status' (in afwachting van antwoord, geïnteresseerd, niet geïnteresseerd, geboekt). Stel een automatisering in die een taak zeven dagen nadat je deze hebt gemarkeerd als 'In afwachting van antwoord' naar de status 'Opvolging nodig' verplaatst.

Client Success Dashboard houdt de betrokkenheid van klanten en ondersteuningsniveaus bij voor proactief relatiebeheer.

Dit systeem voorkomt dat je onprofessioneel overkomt door per ongeluk twee keer hetzelfde merk te benaderen of te vergeten contact op te nemen met iemand die interesse heeft getoond. Het maakt van versnipperde outreach een traceerbaar proces.

Stap 6: Bepaal je UGC-tarieven

Het kan lastig zijn om te bepalen wat je moet vragen, maar onderschat je werk niet. Je tarieven zijn afhankelijk van je ervaring, het soort content dat je maakt en hoe het merk deze wil gebruiken. Als beginner kun je beginnen met ongeveer $ 100-250 voor een enkele video. Naarmate je je portfolio opbouwt en ervaring opdoet, kun je je tarieven aanzienlijk verhogen.

Zorg dat je altijd een tariefkaart bij de hand hebt om naar potentiële klanten te sturen, maar sta open voor onderhandelingen, vooral wanneer je net begint. Het belangrijkste is dat je altijd een duidelijk contract gebruikt waarin de te leveren prestaties, tijdlijnen, gebruiksrechten en betalingsvoorwaarden worden uiteengezet.

Sla je tariefkaart-sjabloon op in ClickUp Docs. Wanneer een merk naar de prijzen vraagt, kun je deze snel dupliceren, aanpassen aan hun project en delen. Bewaar ook je contractsjabloon daar. Als je deze bij de hand hebt, kom je professioneel over en verloopt het boekingsproces sneller.

Gebruik AI-aangedreven aangepaste velden binnen ClickUp om cruciale details vast te leggen en te registreren.

Bijhoud de betalingsstatus met behulp van een aangepaste werkstroom: "Factuur verzonden" → "Betaling in behandeling" → "Betaald". Voeg een aangepast veld toe voor "Factuurbedrag", zodat je snel kunt zien hoeveel inkomsten je elke maand genereert. Wanneer je besluit om je tarieven te verhogen, heb je actuele gegevens om op te baseren in plaats van te gissen.

Sleutelfactoren die van invloed zijn op je prijsstelling:

Factor Impact op tarief Video versus foto Video's leveren bijna altijd hogere tarieven op dan fotosets. Gebruiksrechten Content voor betaalde advertenties kost meer dan organische posts op sociale media. Exclusiviteit Als een merk wil dat je exclusief voor hen werkt, vraag dan een premie. Herzieningen Het basistarief is inclusief één of twee rondes; meer rondes kosten extra. Doorlooptijd Voor spoedopdrachten waarbij je alles moet laten vallen, moet je een spoedtoeslag vragen.

Tips voor succes als UGC-maker

Het creëren van geweldige content is de eerste stap, maar het opbouwen van een duurzame carrière als UGC-maker is meer dan alleen het filmen van video's. Langdurig succes komt voort uit het opbouwen van sterke relaties, het bijhouden van trends en het runnen van je creatieve werk als een echt bedrijf.

Netwerk met andere UGC-makers

De UGC-community is ontzettend collaboratief. Beschouw andere makers als collega's, niet als concurrenten. Het opbouwen van relaties met collega's kan leiden tot vacatureverwijzingen, waardevol advies en emotionele steun wanneer je een rustige maand hebt.

Word lid van communities voor makers op platforms zoals Discord, Facebook of X (voorheen Twitter). Neem oprecht deel door tips te delen, de successen van anderen te vieren en doordachte vragen te stellen. Je zult verbaasd zijn hoe vaak andere makers een merkdeal aan jou doorgeven omdat ze het te druk hebben of omdat het niet bij hen past.

Wanneer je andere makers ontmoet die in complementaire niches werken, voeg ze dan toe aan een document met de titel 'Creator Network'. Noteer hun specialiteit, informatie over hun contactgegevens en de merken waarmee ze regelmatig samenwerken.

Wanneer een merk contact met je opneemt met een verzoek om content in een niche die niet je sterkste kant is, kun je iemand uit je netwerk aanbevelen – en zij zullen hetzelfde voor jou doen.

📢 Lees dit: Carrièrepad in marketing Vraag je je af hoe je je carrière in marketing kunt uitbouwen? In deze blog worden de verschillende rollen, vaardigheden en stappen beschreven die je nodig hebt om succesvol te zijn in de marketingwereld, of je nu net begint of een stap verder wilt komen.

Blijf op de hoogte van trending formats

Social media verandert snel en merken willen samenwerken met makers die begrijpen wat er op dit moment speelt. Besteed elke dag een beetje tijd aan het scrollen door TikTok, Instagram Reels en YouTube Shorts om te zien wat er trending is. Let op populaire geluiden, stijlen van bewerking en videoformaten.

Je hoeft trends niet exact te kopiëren. De beste makers passen ze aan hun eigen niche en stijl aan. Door actueel te blijven, wordt je content waardevoller en laat je merken zien dat je video's kunt maken die goed presteren op hun target-platforms.

Als je een trend ziet die geschikt is voor jouw niche, grijp die dan meteen aan.

Maak een taak aan met de naam 'Trending Format Ideas' en gebruik AI-tools zoals ClickUp Brain om je te helpen deze aan te passen. 'Hoe kan ik de trend 'get ready with me' toepassen op reviews van technische producten?'.

Door AI gegenereerde Instagram-strategie ClickUp Brain stelt op maat gemaakte socialemediaplannen en contentpijlers voor je merk op.

ClickUp Brain kan je invalshoeken voorstellen waar je zelf misschien niet aan had gedacht, waardoor een algemene trend iets unieks voor jou wordt.

Bouw systemen om je UGC-werkstroom te beheren

Naarmate je meer merkdeals binnenhaalt, wordt het essentieel om georganiseerd te blijven. Het jongleren met meerdere projecten, deadlines en revisieverzoeken kan al snel leiden tot burn-out en gemiste deadlines. Een solide systeem maakt het verschil.

Zo ziet een voltooide werkstroom voor UGC-makers eruit in ClickUp:

Het merk neemt contact met je op of je krijgt een opdracht → Maak een Taak aan met alle projectdetails, voeg de briefing en het contract als bijlagen toe en stel de deadline in.

Tijd om te creëren → Open de Taak, bekijk de briefing in de bijlage, controleer je shotlist en film de content.

Ter goedkeuring indienen → Upload je video naar de Taak met behulp van Clips, breng het merk op de hoogte via een opmerking en verander de status in 'In afwachting van goedkeuring'.

Herzieningen aangevraagd → Merken geven rechtstreeks feedback op de Taak, jij voert bewerkingen uit en dient het opnieuw in zonder de thread kwijt te raken.

Goedgekeurd → Ga naar de status 'Factuur verzonden', houd de betaling bij en markeer als Voltooid wanneer deze is betaald.

Alles voor dat project – van de eerste pitch tot de uiteindelijke betaling – staat in één taak met een volledige geschiedenis. Geen zoeken. Geen vergeten. Geen stress.

🎥💭 Wil je precies zien hoe workflowautomatisering je elke week uren kan besparen? Bekijk dan deze korte tutorial over het bouwen van no-code automatiseringen die je hele UGC-makerwerkstroom stroomlijnen, van projectbijhouden tot deadlinebeheer.

Beheer alles, van pitches tot betalingen, op één plek met ClickUp en maak van je bijverdienste als maker een duurzaam bedrijf.

Maak van je UGC-bijverdienste een echt Business

Dit is de waarheid over hoe je een succesvolle UGC-maker wordt: het maken van content wordt gemakkelijker naarmate je meer oefent. Je filmtechnieken verbeteren. Bewerking wordt een tweede natuur. Je vindt vanzelf je eigen stem.

Wat onderscheidt makers die na drie maanden opgebrand zijn van makers die een duurzaam bedrijf opbouwen? Systemen.

Succesvolle makers houden hun pitches bij, kennen hun cijfers en missen nooit deadlines, omdat alles op één plek staat en niet verspreid is over apps die ze vergeten te controleren. Je hoeft niet van nature georganiseerd te zijn. Je hebt alleen een werkruimte nodig die je automatisch georganiseerd houdt.

Begin je werk als maker te behandelen als het bedrijf dat het is. Bouw nu je systemen op, nu alles nog beheersbaar is. Als je met tien merkdeals met overlappende deadlines jongleert, is het te laat: dan ben je al aan het verdrinken.

Ga gratis aan de slag met ClickUp en bouw een maker-business op dat zonder chaos kan groeien.

Veelgestelde vragen over UGC-maker worden

Absoluut. Veel succesvolle makers specialiseren zich in 'gezichtsloze' content, zoals productdemonstraties waarbij alleen handen te zien zijn, esthetische b-roll-beelden of video's met voice-overs. Merken hechten waarde aan de kwaliteit en authenticiteit van de content, niet aan het feit of ze je gezicht zien.

De meeste makers worden per geleverd product betaald via een bankoverschrijving, PayPal of rechtstreeks via het UGC-platform dat hen in verbinding heeft gebracht met het merk. De betaling vindt meestal plaats nadat de content is goedgekeurd en geleverd.

UGC-makers worden betaald voor de content zelf, die merken op hun eigen kanalen gebruiken. Influencers worden betaald voor toegang tot hun publiek. Je hebt geen groot aantal volgers nodig om een UGC-maker te worden – het aantal volgers doet er niet toe.

Ja, het is een geweldige bijverdienste omdat het flexibel is. Je bepaalt zelf je agenda, werk waar je maar wilt en neemt zoveel projecten aan als je wilt. Veel makers beginnen parttime en breiden hun activiteiten uit naarmate ze meer merkdeals binnenhalen.