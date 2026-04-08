Hoe AI voor supply chain management werkt

Volgens een enquête van Supply Chain Brain is 85% van de leidinggevenden van plan om hun AI-uitgaven in 2026 te verhogen, en verwacht 1 op de 5 dat die uitgaven met 20% of meer zullen stijgen. Toch vertrouwen veel supply chain-teams nog steeds op handmatige besluitvorming die dagelijks van invloed is op kosten, voorraad en service.

Deze gids legt uit hoe AI in supply chain management werkt, hoe het concrete operationele problemen oplost en hoe u uw team kunt voorbereiden op de implementatie ervan zonder nog meer tools toe te voegen aan uw toch al overvolle tech stack.

Wat is AI in supply chain management?

AI in supply chain management verwijst naar het gebruik van slimme technologieën zoals machine learning en voorspellende analyses om het hele proces van goederenverplaatsing, van planning en inkoop tot productie en levering, efficiënter en intelligenter te maken.

In plaats van alleen te vertrouwen op starre regels en historische gemiddelden, leert AI patronen uit uw operationele gegevens (bestellingen, voorraad, Lead Time, leveranciersprestaties) en externe signalen (weer, verkeer, verstoringen), waarna het beslissingen aanbeveelt of automatiseert.

Hoe werkt AI in supply chain management?

AI-systemen verwerken enorme hoeveelheden data uit bronnen zoals IoT-sensoren op zendingen, het ERP-systeem van uw bedrijf en zelfs externe weerfeeds. Vervolgens gebruiken ze algoritmen om patronen te ontdekken en voorspellingen te doen.

Het proces bestaat uit een aantal belangrijke stappen:

Het begint met datasignalen: AI haalt informatie uit interne databronnen (bestellingen, verkoop, voorraad, stuklijsten, productieschema's, Lead Time, scan-gebeurtenissen) en externe databronnen (weer, verkeer, congestie in havens, brandstofprijzen, promoties, feestdagen, macro-economische trends). Vervolgens wordt alles opgeschoond, gestandaardiseerd en op elkaar afgestemd met behulp van gedeelde sleutels zoals SKU, locatie, tijdsperiode, leverancier en transportroute

Maakt voorspellingen op basis van patronen: Machine learning-modellen leren wat doorgaans de uitkomsten bepaalt, waarna ze de vraag voorspellen, verwachte aankomsttijden (ETA's) berekenen en vertragingen of risico's op verstoringen signaleren. De output is doorgaans een nummer plus een onzekerheidsmarge, zoals de verwachte vraag per SKU-locatie-week of de kans dat een zending te laat aankomt

Zet voorspellingen om in beslissingen: Optimalisatie houdt rekening met bedrijfsbeperkingen bovenop prognoses, zoals serviceniveaudoelstellingen, capaciteit, personeel, budget, opslagruimte en variabiliteit in Lead Time. Zo beveelt AI acties aan, zoals het aanpassen van de veiligheidsvoorraad, eerder nabestellen, het herverdelen van de voorraad over distributiecentra of het verplaatsen van de productie tussen locaties

Doorstroming naar uitvoeringswerkstroomen: Aanbevelingen worden ofwel ter beoordeling naar planners gestuurd, ofwel triggeren ze geautomatiseerde werkstroomen wanneer de betrouwbaarheid hoog is, zoals het aanmaken van een inkooporder, het omleiden van een zending, het herschikken van Aanbevelingen worden ofwel ter beoordeling naar planners gestuurd, ofwel triggeren ze geautomatiseerde werkstroomen wanneer de betrouwbaarheid hoog is, zoals het aanmaken van een inkooporder, het omleiden van een zending, het herschikken van werkorders , het bijwerken van beloofde data of het escaleren van een follow-up bij een leverancier

Leert van resultaten in de loop van de tijd: AI verbetert zichzelf door te vergelijken wat het heeft voorspeld met wat er uiteindelijk is gebeurd, en vervolgens modellen bij te werken op basis van fouten in de voorspellingen, vertraagde leveringen, gevolgen voor de dienstverlening en welke aanbevelingen mensen hebben geaccepteerd of afgewezen

Verschillende soorten AI zijn geschikt voor verschillende taken. Als voorbeeld kan computervisie producten automatisch inspecteren op defecten, terwijl natuurlijke taalverwerking (NLP) de communicatie met uw leveranciers kan analyseren. Maar onthoud: AI is slechts zo goed als de data die u eraan toevoegt.

Als uw gegevens rommelig of onvolledig zijn, zullen uw resultaten dat ook zijn.

Praktische manieren waarop AI de supply chain-activiteiten verbetert

Hier zijn enkele van de meest praktische manieren waarop AI de dagelijkse supply chain-activiteiten verbetert:

Vraagprognoses en planning

Jarenlang was de vraagvoorspelling gebaseerd op eerdere verkoopcijfers en weloverwogen schattingen.

Dit leidt vaak tot een van twee slechte uitkomsten: ofwel raakt de voorraad op en stelt u klanten teleur, ofwel produceert u te veel en verspilt u geld aan producten die op de planken blijven liggen.

AI lost dit op door honderden verschillende signalen tegelijk te bekijken. Het analyseert historische verkoopgegevens, maar houdt ook rekening met uw marketingacties, wat mensen zeggen op sociale media, economische trends en zelfs lokale gebeurtenissen om prognoses te maken die voortdurend in realtime worden bijgewerkt.

Gartner voorspelt dat 70% van de grote ondernemingen tegen 2030 AI-gebaseerde prognoses voor de toeleveringsketen zal gaan gebruiken.

📌 Voorbeeld: Met deze aanpak heeft OTTO, een grote online retailer, de AI-prognosemogelijkheden van Google Cloud (waaronder het TiDE-model op Vertex AI) gebruikt om de nauwkeurigheid van de vraagprognoses met 30% te verbeteren.

Voorraadbeheer en -optimalisatie

Voorraadbeheer voelt als een voortdurende evenwichtsoefening. Als u te veel op voorraad houdt, legt u geld vast en verspilt u magazijnruimte. Maar als u te weinig op voorraad houdt, loopt u het risico omzet mis te lopen en extra te betalen voor spoedverzending.

AI helpt u de perfecte balans te vinden. De algoritmen kunnen de ideale voorraadhoeveelheid berekenen voor elk afzonderlijk product op elke locatie, waarbij rekening wordt gehouden met zaken als de Lead Times van leveranciers en de mate waarin de vraag fluctueert.

AI kan zelfs de bevoorrading automatiseren door automatisch een bestelling aan te maken zodra uw voorraad een bepaald niveau bereikt, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan.

📌 Voorbeeld: Starbucks heeft een op AI gebaseerd systeem voor voorraadtelling geïmplementeerd in meer dan 11.000 eigen winkels in Noord-Amerika. Medewerkers scannen de schappen met een tablet, waarna de AI automatisch de items telt en producten markeert waarvan de voorraad bijna op is. Starbucks zei dat de implementatie zorgde voor snellere aanvulling en een consistentere beschikbaarheid van populaire ingrediënten. Het bedrijf maakte aantekeningen over winkels waar het systeem al was geïmplementeerd, waar de voorraadtellingen verachtvoudigd waren.

Route- en logistieke optimalisatie

Het plannen van één enkele bezorgroute is verrassend complex. U moet rekening houden met het verkeer, brandstofprijzen, dienstroosters van chauffeurs, specifieke bezorgvensters en de laadcapaciteit van elke vrachtwagen. Het is bijna onmogelijk om dat allemaal handmatig te beheren voor een heel wagenpark.

AI kan dit goed aan. Optimalisatiealgoritmen kunnen in een paar seconden miljoenen mogelijke routes bekijken om degene te vinden die het minst kost en toch aan al je leveringsbeloften voldoet. En als er iets onverwachts gebeurt – zoals een plotselinge file of een spoedbestelling op het laatste moment – kan de AI direct de beste route opnieuw berekenen. Dit is vooral krachtig voor last-mile-levering, wat vaak het duurste deel van het hele logistieke proces is.

📌 Voorbeeld: UPS maakt gebruik van ORION (On-Road Integrated Optimization and Navigation), dat geavanceerde algoritmen, AI en machine learning toepast om bezorgroutes te plannen en continu te optimaliseren. UPS maakte aantekening dat ORION hen sinds de eerste implementatie heeft geholpen om ongeveer 100 miljoen mijl en 10 miljoen gallon brandstof per jaar te besparen.

Magazijnautomatisering

In een druk magazijn kan het chaotisch aanvoelen. U moet het picken, verpakken en verzenden van duizenden verschillende producten coördineren, terwijl u tegen de klok racet.

👀 Wist u dat? 29% van de fabrikanten maakt al gebruik van AI/ML op bedrijfs- of netwerkniveau om orde te scheppen in deze processen.

AI stuurt autonome robots aan die helpen bij het picken van items, het bepalen van de meest efficiënte opslaglocatie voor elk product voor snelle toegang, en het ordenen van bestellingen in de meest praktische volgorde. Het maakt ook gebruik van computervisie voor taken zoals het automatisch controleren op productdefecten of het tellen van de voorraad zonder dat iemand elke box hoeft te scannen.

📌 Voorbeeld: Amazon's Sparrow is een AI-gestuurd robotsysteem dat computervisie gebruikt om individuele items uit bakken te identificeren en te picken en ze verder te verwerken in de fulfilment-werkstroom. Het is ontworpen om miljoenen verschillende producten te verwerken, wat een van de grootste uitdagingen is bij magazijnautomatisering omdat de vormen en verpakkingen van items zo sterk variëren. Op netwerkniveau beschrijft Amazon dit soort robotica als een ondersteuning voor snellere, consistentere orderafhandeling door handmatige stappen in de verwerking van items te verminderen en het werk gaande te houden, zelfs wanneer het ordervolume en de verscheidenheid aan SKU's veranderen.

Risicobeheer en voorspelling van verstoringen

Risicobeheer helpt u deze problemen in een vroeg stadium te identificeren, zodat u de stress van een grote verstoring van de toeleveringsketen kunt voorkomen. Een storm, een havenafsluiting of een probleem met een leverancier kan uw bedrijf miljoenen kosten aan gederfde omzet en kosten voor spoedverzending, om nog maar te zwijgen van de schade aan uw reputatie bij klanten.

Met voorspellend risicobeheer kunt u deze problemen van tevoren zien aankomen. AI-systemen kunnen wereldwijd duizenden verschillende risicosignalen monitoren – van de financiële gezondheid van een leverancier en geopolitieke gebeurtenissen tot weerspatronen en congestie in havens.

Wanneer de AI een potentieel probleem detecteert, signaleert het dit voor u, zodat u tijd heeft om te reageren. Sommige generatieve AI-tools kunnen zelfs automatisch een back-up plan voorstellen, zoals het aanbevelen van een alternatieve leverancier of het aanpassen van uw productieschema.

📌 Voorbeeld: Kraft Heinz heeft een intern platform ontwikkeld, genaamd Lighthouse, dat gegevens van leveranciers, fabrieken en centra voor verdeling verzamelt om de vraag te voorspellen en proactief te signaleren waar de dienstverlening mogelijk wordt verstoord. Het bedrijf heeft laten weten dat de toepassing van AI via Lighthouse heeft ondersteund bij verbeteringen in de supply chain en bij de bedrijfsresultaten, waaronder een gerapporteerde omzetstijging die verband houdt met use cases in de supply chain.

Voordelen van AI in supply chain management

Dit zijn de concrete voordelen die u kunt verwachten:

Zet planning om in beslissingen over SKU's en locaties: AI voorspelt de vraag op het niveau waarop u werkt (SKU, locatie, tijdsperiode) en berekent vervolgens de herbestelpunten en de veiligheidsvoorraad opnieuw op basis van de volatiliteit van de vraag en de variabiliteit van de Lead Time

Vermindert spoedzendingen door problemen eerder op te sporen: In plaats van pas laat te ontdekken dat een container vertraging heeft, voorspelt AI het risico op vertraging en brengt het de zendingen in kaart die de beloofde leverdata aan klanten niet zullen halen, zodat teams eerst met goedkopere opties kunnen handelen (vervoerder wisselen, gedeeltelijke verzending, herverdeling van voorraad)

Verbetert OTIF: AI rangschikt uitzonderingen op basis van de impact op het bedrijf, zoals welke te late inkooporder de productie volgende week zal verstoren of welke voorraadtekorten in het distributiecentrum de best verkochte SKU's zullen treffen

Verdeelt de voorraad over het hele netwerk: AI doet aanbevelingen voor overplaatsingen tussen distributiecentra en winkels op basis van lokale verschuivingen in de vraag en de timing van binnenkomende leveringen, zodat u regio's met een hoge vraag kunt beschermen in plaats van dat de ene locatie te veel voorraad heeft terwijl de andere locatie omzet misloopt

Versnelt het magazijnwerk door verplaatsingen en herwerk te verminderen: AI verbetert de slotting en de volgorde van de pickroutes op basis van de geschiedenis van bestellingen (wat wordt samen gekocht, wat wordt het snelst verkocht), en signaleert vervolgens eerder verkeerde picks en schade patronen met behulp van scangegevens en visuele controles

Uitdagingen van AI in supply chain management

Het is verleidelijk om te denken dat AI eenvoudig te implementeren is, maar de werkelijkheid is ingewikkelder. Als u er zonder voorbereiding aan begint, kunt u tegen ernstige obstakels aanlopen die ervoor zorgen dat uw project vastloopt en uw budget opraakt.

Hier zijn enkele praktische uitdagingen waar u rekening mee moet houden:

Datakwaliteit en -beschikbaarheid: AI is slechts zo slim als de data waaruit het leert. Als uw data rommelig of onvolledig is, of vastzit in afzonderlijke, niet-gekoppelde systemen, is uw AI-project bij voorbaat gedoemd te mislukken

Complexiteit van de integratie: Het kan veel technische inspanning vergen om een nieuwe AI-tool te laten samenwerken met uw bestaande systemen, zoals uw ERP- of magazijnbeheersoftware.

Talent en verandermanagement : Uw team heeft nieuwe vaardigheden nodig om effectief met AI te kunnen werken. U kunt ook weerstand ondervinden van mensen die gewend zijn om dingen op een bepaalde manier te doen en de aanbevelingen van de AI niet volledig vertrouwen Uw team heeft nieuwe vaardigheden nodig om effectief met AI te kunnen werken. U kunt ook weerstand ondervinden van mensen die gewend zijn om dingen op een bepaalde manier te doen en de aanbevelingen van de AI niet volledig vertrouwen

Modelonderhoud: Een AI-model dat vandaag perfect werkt, kan na verloop van tijd minder nauwkeurig worden naarmate de marktomstandigheden veranderen. Deze modellen moeten voortdurend worden gemonitord en opnieuw worden getraind

Governance en vooringenomenheid: Als uw historische gegevens vooringenomenheden bevatten, kan uw AI deze juist overnemen en versterken, wat leidt tot gebrekkige of oneerlijke beslissingen

Hoe u uw supply chain voorbereidt op AI

Een succesvolle implementatie van AI draait minder om de technologie zelf en meer om ervoor te zorgen dat uw organisatie er klaar voor is.

Hier is een stappenplan om u op weg te helpen:

Evalueer uw huidige processen en gegevens

Begin met het in kaart brengen van de huidige werkstroom binnen de processen die bepalend zijn voor kosten en service, zoals vraagplanning, aanvulling, goederenontvangst, magazijnverwerking en transportplanning.

Noteer tijdens het in kaart brengen waar beslissingen regelmatig uitmonden in brandjes, zoals chronische voorraadtekorten op specifieke locaties of frequente afwijkingen van het plan die prognoses zinloos maken.

Maak vervolgens de balans op van uw data. Breng in kaart waar deze zich bevindt (ERP, WMS, TMS, spreadsheets), hoe vaak deze wordt bijgewerkt en welke kwaliteitsproblemen het vaakst voorkomen. AI heeft het moeilijk wanneer basisdefinities inconsistent zijn, zoals dubbele SKU's, ontbrekende Lead Times, onbetrouwbare voorraadcijfers of inconsistente meeteenheden.

Zorg dat de eerste stap klein en meetbaar is. Kies één gebied met grote impact waar uw data al redelijk bruikbaar is en waar verbeteringen gemakkelijk te meten zijn.

Concentreer u op één werkstroom en een beperkt toepassingsgebied (bijvoorbeeld één productcategorie, één regio of een handvol belangrijke routes)

Geef prioriteit aan use cases met duidelijke statistieken, zoals voorspellingsnauwkeurigheid, uitverkoopspercentage, OTIF of kosten voor spoedleveringen

Stel een stappenplan op en stel meetbare doelen vast

Een AI-project starten zonder een duidelijk doel is vragen om problemen. Voordat u zelfs maar nadenkt over het kiezen van een tool, moet u definiëren wat succes inhoudt.

Wilt u de nauwkeurigheid van uw prognoses verbeteren, transportkosten verlagen of sneller reageren op verstoringen?

Zodra u uw doelen heeft vastgesteld, stelt u een gefaseerde routekaart op. Begin met een klein proefproject om de waarde van AI aan te tonen, en breid het vervolgens uit. Proberen alles in één keer te doen is een veelgemaakte fout die zelden werkt.

Zorg ervoor dat het management u ondersteunt en dat alle afdelingen op één lijn zitten, aangezien een AI-project voor de toeleveringsketen veel verschillende onderdelen van uw bedrijf raakt.

AI presteert slechts zo goed als de systemen die er gegevens in invoeren. Wanneer supply chain-gegevens verspreid zijn over een ERP, een WMS, een TMS, gedeelde schijven en eindeloze spreadsheets, ontstaat er een wirwar van context en stapelen de tools zich eindeloos op.

Maar met de juiste tools kunt u dat voorkomen. Geef de voorkeur aan platforms die operationele gegevens, documentatie en besluitvorming integreren in één oplossing, zodat de input voor uw AI-modellen consistent blijft.

Als 's werelds eerste Converged AI-werkruimte brengt ClickUp je taken, documenten, dashboards en samenwerking samen op één plek, met AI en automatiseringen als extra laag daarbovenop.

In een notendop:

1) Krijg inzicht in uw supply chain met ClickUp Brain

Allereerst is er ClickUp Brain, de meest efficiënte werk-AI ooit. Deze oplossing beantwoordt vragen op basis van alles wat er in je werkruimte en gekoppelde apps gebeurt.

Dus als je duidelijkheid nodig hebt over wat aandacht vereist, kun je een directe vraag stellen en een gestructureerd antwoord krijgen dat aansluit bij de context van je werkruimte.

Bijvoorbeeld 👇

Welke inkomende zendingen staan momenteel als vertraagd gemarkeerd, en wat zijn de laatste updates en eigenaren?

Welke openstaande taken blokkeren de ontvangst of opslag voor een specifieke inkooporder?

Welke leveranciers hebben deze maand herhaaldelijk de Lead Time overschreden en welke follow-ups staan er nog open?

Vat de laatste aantekeningen samen voor alle taken met betrekking tot de beperkingen van de capaciteit van DC2 en maak een lijst met de volgende stappen

Krijg gestructureerde antwoorden vanuit je werkruimte en gekoppelde apps met ClickUp Brain

2) Voer herhaalbare supply chain-werkstroomen uit met ClickUp Super Agents

Wilt u de herhaalbare werkstroomen uitvoeren die u graag zou willen uitbesteden? Vertrouw dan op ClickUp Super Agents. Dit zijn slimme, door AI aangestuurde teamgenoten die u kunt inzetten voor unieke werkstroomen, zoals het monitoren van uitzonderingen of het fungeren als supply chain-supervisor.

Delegeer herhaalbare werkstroomen, zoals het monitoren van uitzonderingen, aan ClickUp Super Agents

U kunt een Agent helemaal zelf bouwen, beginnen vanuit de Super Agent-catalogus of de natuurlijke taalbouwer gebruiken om te beschrijven wat u nodig hebt en ClickUp de installatie laten begeleiden. Zo simpel is het, en de creatieve vrijheid ligt volledig in uw handen!

Bouw en implementeer ClickUp Super Agents op de manier die u verkiest

🎯 Een Super Agent kan uw persoonlijke (of team-brede) assistent worden: Uitzonderingsvolger: Houd taken die zijn getagd met 'Vertraagd', 'Te weinig geleverd' of 'Risico' in de gaten, vraag vervolgens de eigenaars om updates en plaats dagelijks een overzicht in een kanaal

Agent voor opvolging van leveranciers: Houd openstaande vragen aan leveranciers bij, stuur herinneringen aan eigenaren vóór de deadline en stel gestructureerde opvolgingsberichten op basis van de meest recente Taak-context op

Receiving readiness Agent: Controleer of inkomende inkooporders zijn gekoppeld aan ASN-gegevens, afspraaktijden en vereiste documenten, en markeer ontbrekende informatie voordat de vrachtwagen arriveert

3) Bekijk uw volledige supply chain in één weergave

ClickUp-dashboards geven je een live weergave van je hele supply chain, en je kunt doorklikken naar de onderliggende taken voor meer details wanneer dat nodig is. Dat betekent dat je met één klik toegang hebt tot de taken, documenten, eigenaars en werklast die dat nummer bepalen.

Visualiseer complexe gegevens eenvoudig met ClickUp dashboards

Een enkel operationeel dashboard kan bijvoorbeeld het volgende weergeven:

Vertraagde zendingen per route of vervoerder

Uitzonderingen openen op status en prioriteit

Voorraadrisico-taken per SKU of locatie

Werklast per team, zodat u knelpunten kunt opsporen

…en nog veel meer.

Wanneer er een piek optreedt, helpen dashboards je om snel in te zoomen, de exacte Taak of het document erachter te openen en de volgende stap te zetten zonder van context te wisselen.

4) Voer de automatisering uit van de uitvoering van de supply chain

Als u serieus bezig bent met het kiezen van de juiste tools voor AI, heeft u ook een tool nodig die kan handelen op basis van consistente signalen.

Gebruik daarvoor ClickUp Automatiseringen, die uit drie onderdelen bestaan: een Trigger (wat het in gang zet), optionele Voorwaarden (wanneer het van toepassing moet zijn) en een Action (wat er vervolgens gebeurt). Dit is een structuur die uw werkstroom controleerbaar houdt, wat u wilt wanneer uw team AI-ondersteunde activiteiten opschaalt.

Bouw op schaal controleerbare trigger-voorwaarde-actie-werkstroomen met ClickUp automatisering

Wanneer bijvoorbeeld de status van een verzendtaak verandert in At risk (of een aangepast veld zoals Delay risk = High), kan een ClickUp-automatisering onmiddellijk:

Wijs de taak toe aan de logistieke eigenaar

Stel de prioriteit in op Hoog

Tag inkoop + klantenservice

Maar dit is nog maar het topje van de ijsberg. Ontdek hoe u werkstroomautomatisering kunt toepassen met ClickUp Automations:

Beheer uw supply chain op één geïntegreerd systeem met ClickUp

AI in supply chain management levert alleen resultaat op als er een verbinding is met het werk. Niet als het vastzit in één tool, naar een andere wordt gekopieerd en vervolgens opnieuw wordt uitgelegd tijdens een vergadering.

Daarom moeten de tools die u kiest, worden gebundeld in één systeem dat uw team kan beheren.

ClickUp biedt u dat systeem. U kunt SOP's en leveranciersinformatie vastleggen in Docs, de uitvoering beheren in Taaken, beslissingen opslaan en terugvinden in Knowledge, en prestaties bijhouden in dashboards. Voeg daar vervolgens AI aan toe om updates samen te vatten, risico's aan het licht te brengen en inzichten om te zetten in vervolgstappen binnen dezelfde werkruimte.

Als uw supply chain complex is, moet uw tool net zo krachtig zijn. Gebruik het in ClickUp. ✅

Veelgestelde vragen

Traditionele automatisering volgt vaste, voorgeprogrammeerde regels, terwijl AI leert van data om dynamische beslissingen te nemen die zich aanpassen aan nieuwe informatie en veranderende voorwaarden.

Generatieve AI verbetert de planning en prognoses voor de toeleveringsketen door interne gegevens, zoals verkoopcijfers, voorraad en Lead Times, te integreren met externe signalen zoals het weer, promoties en marktverschuivingen. Dit maakt nauwkeurigere vraagprognoses, snelle simulaties van scenario's en bijna realtime aanbevelingen mogelijk voor acties zoals nabestellingen, aanpassingen van de veiligheidsvoorraad en wijzigingen in de productie of routeplanning.

Nee, AI is een hulpmiddel dat menselijke intelligentie aanvult door grootschalige data-analyse uit te voeren, waardoor managers tijd overhouden om zich te richten op strategische relaties, creatieve probleemoplossing en uitzonderingsbeheer.

Standaardanalysetools vertellen u wat er in het verleden is gebeurd, terwijl AI-software voor de toeleveringsketen voorspelt wat er in de toekomst zal gebeuren en de beste aanpak aanbeveelt.