10 Beste software voor voorraadoptimalisatie 2024

Voorraadbeheer is een cruciale taak voor elk bedrijf, maar hier is een verrassend feit: de gemiddelde kleine detailhandelaar in de VS bereikt slechts 63% voorraadnauwkeurigheid .

De boosdoener? Vaak zijn het menselijke fouten, die leiden tot kostbare problemen zoals te grote voorraden of gemiste verkopen.

Als je nog steeds vertrouwt op spreadsheets voor voorraadbeheer kun je jezelf instellen op deze problemen.

Maar er is goed nieuws! Moderne softwareplatforms voor voorraadoptimalisatie kunnen deze situatie omdraaien. Deze tools zitten boordevol functies om uw supply chain-processen efficiënter te maken, van barcodescanners tot integratie van EDI (Electronic Data Interchange).

Investeren in de juiste software kan de voorraadkosten drastisch verlagen, de efficiëntie verhogen en tijd besparen. Het afgelopen jaar hebben mijn team en ik bij ClickUp een lijst van de 10 beste voorraadoptimalisatiesoftwareoplossingen voor 2024 getest en samengesteld, waarbij we hebben aangegeven voor wie ze het meest geschikt zijn, tegen welke prijzen en met welke functies.

Maar laten we eerst eens kijken wat je moet zoeken in voorraadoptimalisatiesoftware!

Wat moet je zoeken in voorraadoptimalisatiesoftware?

Een betrouwbare voorraadoptimalisatiesoftware moet prioriteit geven aan nauwkeurigheid. Dit is waar je op moet letten om er zeker van te zijn dat het effectief voldoet aan de behoeften van je bedrijf:

Real-time bijhouden : Zorg ervoor dat de software actuele voorraadniveaus en -bewegingen biedt om stockouts en te grote voorraden te voorkomen

: Zorg ervoor dat de software actuele voorraadniveaus en -bewegingen biedt om stockouts en te grote voorraden te voorkomen Barcodes scannen : Kies systemen die het scannen van streepjescodes ondersteunen voor efficiënte productidentificatie en bijhouden

: Kies systemen die het scannen van streepjescodes ondersteunen voor efficiënte productidentificatie en bijhouden Integratiemogelijkheden : Controleer of de software integreert met uw POS-, supply chain- en boekhoudsystemen voor een soepele gegevensstroom

: Controleer of de software integreert met uw POS-, supply chain- en boekhoudsystemen voor een soepele gegevensstroom Geautomatiseerde waarschuwingen : Zoek naar automatiseringsmogelijkheden zodat je automatische notificaties kunt krijgen voor lage voorraden, vervaldatums en herbestelpunten om problemen met de voorraad te voorkomen

: Zoek naar automatiseringsmogelijkheden zodat je automatische notificaties kunt krijgen voor lage voorraden, vervaldatums en herbestelpunten om problemen met de voorraad te voorkomen Ondersteuning voor meerdere kanalen : Selecteer software die voorraden kan beheren via verschillende verkoopkanalen om ze gesynchroniseerd te houden

: Selecteer software die voorraden kan beheren via verschillende verkoopkanalen om ze gesynchroniseerd te houden Mobiele toegankelijkheid : Zorg ervoor dat de inventarisatiesystemen compatibel zijn met verschillende apparaten om de flexibiliteit en het beheer onderweg te verbeteren

: Zorg ervoor dat de inventarisatiesystemen compatibel zijn met verschillende apparaten om de flexibiliteit en het beheer onderweg te verbeteren Schaalbaarheid : Zoek naar tools die met uw bedrijf kunnen meegroeien en die meer complexe gegevens en voorraden kunnen verwerken naarmate u uitbreidt

: Zoek naar tools die met uw bedrijf kunnen meegroeien en die meer complexe gegevens en voorraden kunnen verwerken naarmate u uitbreidt Gebruiksvriendelijke interface: Kies voor een intuïtief platform dat de trainingstijd verkort en de efficiëntie van het team verhoogt

De 10 beste voorraadoptimalisatiesoftware voor gebruik in 2024

In de onderstaande lijst duik ik in de beste inventaris optimalisatie software tools van 2024. Ik geef ook een kort overzicht van elke tool, zodat je gemakkelijk je opties kunt vergelijken.

1. ClickUp (de beste voor voorraadplanning, -beheer en -optimalisatie)

Als je op zoek bent naar een tool die uitblinkt in voorraadplanning en -optimalisatie, ClickUp is misschien precies wat je nodig hebt.

ClickUp is een tool voor operationeel beheer voor bedrijven van elke grootte, van kleine starters tot grote ondernemingen. Het is geweldig voor het afhandelen van eCommerce activiteiten, het beheren van productvoorraden en het instellen van targets.

Blijf in real-time op de hoogte van inventarisatiegegevens met ClickUp's projectmanagement platform

Met ClickUp's oplossing voor projectmanagement kunt u uw processen vereenvoudigen met aanpasbare dashboards die realtime statistieken tonen, voorraden bijhouden met georganiseerde lijsten en workflows automatiseren om taken soepel te laten verlopen. ClickUp's dashboards zijn ongelooflijk veelzijdig en bieden een 360° weergave van uw productinformatie.

Visualiseer je beschikbare producten, voorraden en andere voorraden op ClickUp Dashboards

U kunt de interface aanpassen aan uw behoeften, met opties voor aangepaste statussen, tabellen en rapportagehulpmiddelen. Bovendien kunt u met Dashboard Widgets gemakkelijk cruciale gegevens zoals tijdsregistratie en grafieken opvragen, waardoor uw voorraad efficiënter wordt.

Als je meer houdt van gestructureerde lay-outs, ClickUp's tabel weergave kan uw aandacht trekken.

Analyseer gegevens moeiteloos voor gestructureerd informatiebeheer met de tabelweergave van ClickUp

Hiermee kunt u budgetten, voorraden en clientgegevens organiseren in een overzichtelijk rij- en kolom format. Maak ClickUp aangepaste velden om vrijwel alles vast te leggen: voortgang van Taken, bijlagen bij bestanden, beoordelingen met sterren en 15+ veldtypen.

Als u voorraadbewegingen en beschikbaarheid wilt bijhouden, zijn de vooraf gebouwde sjablonen van ClickUp ongelooflijk efficiënt. Bijvoorbeeld, de ClickUp sjabloon voor voorraadbeheer Vereenvoudigt het hanteren van grote of complexe voorraden. Het helpt u bijhouden van voorraadniveaus, voorraadbewegingen en kostenwijzigingen en het organiseren van productinformatie in een gebruiksvriendelijke database.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-613.png Beheer uw voorraad en leg altijd op tijd nieuwe voorraden aan met het sjabloon voor voorraadbeheer van ClickUp https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-4395291&\_gl=1*14imfnm*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjIwMzM5MjcuQ2p3S0NBandrbzIxQmhBUEVpd0F3ZmFRQ0dSdmdvTkloMTRkTm5fV1dRZHBEdzdjdDljRkwzUmkxOW5vN0kxSXVXTjdnSXBpanpCRjJ4b0MwWU1RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTU1OTg2NTEzOC4xNzIxNTk1OTE1 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Dit sjabloon helpt je ook:

Voorraadniveaus, voorraadbeschikbaarheid, bewegingen en kostenfluctuaties te bewaken

Productgegevens, inclusief prijzen en afbeeldingen, organiseren in een gebruiksvriendelijke database

Analyseren van voorraadtrends om weloverwogen beslissingen te nemen over het aanvullen van voorraden

ClickUp's sjabloon voor inventarisatierapporten verbetert de nauwkeurigheid bij het bijhouden van productniveaus, biedt inzicht in de toeleveringsketen en stroomlijnt uw bestelproces. Met deze sjabloon kunt u ook targets voor de voorraad instellen en anticiperen op de vraag, zodat u mogelijke tekorten voor blijft.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-614.png Houd uw voorraadniveaus bij en identificeer snel tekorten met het sjabloon voor voorraadrapporten https://app.clickup.com/signup?sjabloon=kkmvq-6105648&\_gl=1*qm41ay*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjIwMzM5MjcuQ2p3S0NBandrbzIxQmhBUEVpd0F3ZmFRQ0dSdmdvTkloMTRkTm5fV1dRZHBEdzdjdDljRkwzUmkOW5vN0kxSXVXTjdnSXBpanpCRjJ4b0MwWU1RQXZEX0J3Q..\*\_gcl\_au\*MTU1OTg2NTEzOC4xNzIxNTk1OTE1 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Met dit sjabloon kun je:

Snel voorraadniveaus visualiseren in een oogopslag

Gegevens gemakkelijk bijwerken zonder code in te voeren

Producten organiseren in categorieën voor moeiteloze navigatie

ClickUp Automatiseringen is een andere functie die het voorraadbeheer aanzienlijk kan verbeteren door terugkerende taken te stroomlijnen en handmatige fouten te verminderen. Met automatiseringen kunt u triggers instellen om voorraadniveaus automatisch bij te werken wanneer items worden toegevoegd of verwijderd, zodat u verzekerd bent van real-time nauwkeurigheid.

Voorraadbeheer automatiseren met ClickUp Automatiseringen

Notificaties kunnen worden geconfigureerd om u te waarschuwen wanneer de voorraad een kritiek niveau bereikt, zodat u tijdig beslissingen kunt nemen en de voorraad kunt aanvullen. Bovendien kun je de automatisering van klanten gebruiken om voorraadgegevens te categoriseren en organiseren, zodat het gemakkelijker wordt om trends bij te houden en te analyseren. Dit bespaart niet alleen tijd, maar helpt je ook om weloverwogen beslissingen te nemen, waardoor je uiteindelijk efficiënter en productiever je voorraad beheert.

ClickUp beste functies

Handel productherbevoorrading en leveringen af metClickUp's kalender weergave. Geef de leveringsschema's en taken van bestellingen in realtime weer via gezamenlijke tijdlijnen en resourcekalenders

Herinneringen instellen voor herbevoorrading metClickUp terugkerende taken* ClickUp Integraties met eCommerce platforms zorgen voor nauwkeurige synchronisatie van voorraadgegevens om de bedrijfsvoering te optimaliseren en weloverwogen beslissingen te nemen

Bijhouden van productverkopen en beheren van capaciteit met praktische planningstools, waaronder kant-en-klare ensjablonen voor lijsten met leveranciers ClickUp limieten

Nieuwe gebruikers kunnen een leercurve ervaren rond de hoge mate van aanpassing

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/gebruiker per maand

$7/gebruiker per maand Business: $12/gebruiker per maand

$12/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per werkruimte per lid per maand

ClickUp beoordelingen & reviews

G2: 4.7/5 (9.500+ beoordelingen)

4.7/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Zoho Inventory (het beste voor kleine tot middelgrote bedrijven)

via Zoho inventaris Zoho biedt een alles-in-één softwarepakket dat verschillende applicaties bevat, zoals Zoho CRM, een helpdesksysteem en Zoho Inventory.

Zoho Inventory biedt functies zoals het bijhouden van voorraden, bestellingbeheer en magazijnbeheer, waardoor het ideaal is voor kleine tot middelgrote bedrijven.

Zoho integreert met populaire e-commerce platformen zoals Shopify, Amazon, Etsy, eBay en ZohoCommerce. Hoewel de integratieopties enigszins beperkt zijn, blijft Zoho concurrerend geprijsd in vergelijking met andere platforms eCommerce voorraadbeheer oplossingen.

Zoho Inventory's beste functies

Efficiënt voorraadbeheer met behulp van barcode- en RFID-technologie (Radio Frequency Identification)

Zorg voor tijdige productrotatie voor bederfelijke goederen

Biedt real-time verzendtarieven van grote wereldwijde vervoerders

Zoho Inventory limieten

Beperkte integratie met eCommerce platforms en marktplaatsen

Prijzen zijn gebaseerd op maandelijkse bestellingen, waardoor een upgrade van het abonnement nodig is als uw bedrijf groeit

Zoho Inventory prijzen

Gratis abonnement (50 bestellingen en één gebruiker)

(50 bestellingen en één gebruiker) Standaard: $39/maand per organisatie (met 500 maandelijkse bestellingen en twee gebruikers)

$39/maand per organisatie (met 500 maandelijkse bestellingen en twee gebruikers) Professioneel: $99/maand per organisatie (met 3000 maandelijkse bestellingen en twee gebruikers)

$99/maand per organisatie (met 3000 maandelijkse bestellingen en twee gebruikers) Premium: $159/maand per organisatie (met 7500 maandelijkse bestellingen en twee gebruikers)

$159/maand per organisatie (met 7500 maandelijkse bestellingen en twee gebruikers) Enterprise: $299/maand per organisatie (met 15000 maandelijkse bestellingen en zeven gebruikers)

Zoho Inventory beoordelingen & reviews

G2: 4.4/5 (90+ beoordelingen)

4.4/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (380+ beoordelingen)

3. Fishbowl Inventory (Beste cloud-gebaseerde voorraadbeheersoftware)

via Viskom Inventaris Het verbetert de nauwkeurigheid met barcodescanning, waardoor items nauwkeurig kunnen worden bijgehouden in de hele toeleveringsketen en ondersteunt real-time voorraadbewaking op meerdere locaties - ideaal voor grootschalige activiteiten.

Met de functie voor het bijhouden van onderdelen van de software kunt u de voorraad controleren aan de hand van serienummers, partijnummers of vervaldatums, wat de traceerbaarheid en naleving bevordert, vooral in industrieën met strenge voorschriften.

Fishbowl Inventory's beste functies

Zeer geschikt voor grote verzendbedrijven en fabrikanten

Automatiseert het aanmaken van inkooporders op basis van verkooptrends en voorraadvereisten met het orderbeheersysteem van Fishbowl

Toegang en beheer van voorraden onderweg met de mobiele app

Fishbowl Inventaris limieten

Kan duur zijn voor bedrijven met veel gebruikers

Extra functies brengen extra kosten met zich mee

Fishbowl Inventory prijzen

Fishbowl Drive : $349/maand voor twee gebruikers

: $349/maand voor twee gebruikers Fishbowl Advanced: $399/maand voor twee gebruikers

Fishbowl Inventaris beoordelingen & reviews

G2: 4/5 (200+ beoordelingen)

4/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (900+ beoordelingen)

4. Cin7 (Beste voor omnichannel retailers)

via Cin7 Cin7 is een cloudgebaseerd voorraadbeheerprogramma dat gratis beschikbaar is voor Shopify eCommerce winkels. Het beschikt over een bereik aan functies en platformintegraties.

Dit webgebaseerde systeem gebruikt de Kanban methode om het aanvullen en opnieuw bestellen van voorraden te vergemakkelijken en bevat boekhoudfuncties zoals de FIFO (First In, First Out) methode.

Cin7 onderscheidt zich met zijn kosteneffectieve prijzen voor bedrijven van elke grootte en de mogelijkheid om een onbeperkt aantal voorraadhoudende eenheden (SKU's) te verwerken.

Cin7 beste functies

Naadloos voorraad verplaatsen tussen magazijnen

Snel bestellingen genereren met geautomatiseerde functies

Toegang tot kassasystemen en barcodescanning in alle abonnementen

Cin7 limieten

Het basis abonnement mist functies zoals EDI verbindingen en 3PL configuraties

Er zijn geen gratis abonnementen of proefversies beschikbaar

Cin7 prijzen

Cin7 Core Standaard : Vanaf $349/maand

: Vanaf $349/maand Cin7 Core Pro : Vanaf $599/maand

: Vanaf $599/maand Cin7 Core Advanced: Vanaf $999/maand

Cin7 (Core) beoordelingen & reviews

G2: 4.2/5 (200+ beoordelingen)

4.2/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.3 /5 (700+ beoordelingen)

5. Ordoro (Beste voor verzending en fulfillment)

via Ordoro Ordoro biedt functies waarmee u verzendingen kunt beheren, voorraad dropshipping kunt afhandelen, open API-toegang en geavanceerde analyses. Het platform maakt naadloze integratie van verschillende verkoopkanalen mogelijk om fulfillmentprocessen te verbeteren.

Of u nu 100 items beheert of 500.000 bestellingen per maand, Ordoro's complete exportdatastructuur en boekhoudsysteem kunnen uw voorraadbeheer vereenvoudigen.

Ordoro beste functies

Biedt moderne automatisering van inkoop voor gestroomlijnde activiteiten

Maakt gecentraliseerd beheer mogelijk voor bedrijven met meerdere magazijnen

Verbinding met populaire e-commerce platforms zoals Shopify, Magento en WooCommerce

Ordoro beperkingen

Geen mobiele versie, in tegenstelling tot veel andere inventarisatiesoftware

De prijs kan hoog zijn voor kleine bedrijven

Ordoro prijzen

Verzenden : Free

: Free Inventaris : $349/maand

: $349/maand Verzending: $299/maand

Ordoro beoordelingen & reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.8/5 (70+ beoordelingen)

6. QuickBooks E-commerce (het beste voor groeiende e-commercebedrijven)

via QuickBooks QuickBooks Commerce (voorheen TradeGecko) staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke interface en robuuste functies en helpt bedrijven voorraden efficiënt te beheren, automatisering van workflows uit te voeren en prestaties te analyseren.

De automatiseringsmogelijkheden van de tool stellen bedrijven in staat om repetitieve taken te stroomlijnen en handmatige fouten te verminderen. Door het automatiseren van processen zoals het vervullen van bestellingen, het genereren van inkooporders en het aanpassen van voorraden, stroomlijnt de tool uw activiteiten en bespaart u tijd.

QuickBooks E-commerce beste functies

Maakt moeiteloos verbinding met Xero voor gestroomlijnde accounting

Voorraadniveaus op meerdere locaties en kanalen bewaken

Optimaliseer magazijnactiviteiten met functies zoals bin locatiebeheer en picklijsten

QuickBooks E-commerce beperkingen

Sommige gebruikers rapporteren een steile leercurve bij het eerste gebruik van de software

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor specifieke zakelijke behoeften

QuickBooks E-commerce prijzen

Eenvoudige start: $35/maand

$35/maand Basis: $65/maand

$65/maand Geavanceerd: $235/maand

$235/maand Geavanceerd: $235/maand

TradeGecko (QuickBooks E-commerce) beoordelingen & reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: N/A

7. DEAR Systems (Beste voor productie en groothandel)

via DEAR systemen Omdat DEAR Systems een cloud-gebaseerde ERP-oplossing is, is er geen dure IT-infrastructuur nodig, zoals servers en switches.

Met deze tool kunt u alles efficiënt beheren, van grondstoffen tot afgewerkte goederen, zodat uw toeleveringsketen van begin tot eind soepel verloopt. Een opvallende functie is de functie voor het voorspellen van de vraag, waarmee u de voorraadbehoeften nauwkeurig kunt voorspellen en voorraadoverschotten en -uitval tot een minimum kunt beperken.

De inkoopmodule van het platform verbetert uw inkoopbeslissingen met nauwkeurigheid en efficiëntie. Het beschikt over een pagina met informatie over leveranciers en tools voor financiële rapportage.

Voor bedrijven die nog steeds vertrouwen op handmatige vraagplanning, biedt DEAR Systems tools die verouderde methoden kunnen vervangen capaciteit plannen in Excel met efficiëntere, geautomatiseerde processen. Dit zorgt ervoor dat uw productie perfect is afgestemd op de vraag, waardoor de efficiëntie wordt gemaximaliseerd en verspilling tot een minimum wordt beperkt.

De beste functies van DEAR Systems

Identificeer en verbeter elke stap van uw toeleveringsketen metanalyse van de waardeketen* Ontvang notificaties om bestellingen te plaatsen wanneer de voorraad bijna op is met waarschuwingen voor het herbestelpunt

Toegang tot meer dan 300 standaardrapporten voor gedetailleerde inzichten

DEAR systeembeperkingen

De hoge kosten kunnen een barrière vormen voor kleine bedrijven

DEAR Systems prijzen

Vanaf $249/maand voor 5 gebruikers

DEAR Systems beoordelingen & reviews

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

8. NetSuite ERP (de beste voor voorraadbeheer op ondernemingsniveau)

via NetSuite ERP NetSuite ERP biedt een uitgebreide suite van tools die alles dekken, van financieel beheer tot voorraadbeheer, waardoor het een one-stop shop is voor bedrijven die de efficiëntie willen verbeteren en groei willen stimuleren.

De realtime dashboards van het systeem geven u een compleet overzicht van uw voorraadbeheerprocessen, zodat u vol vertrouwen gegevensgestuurde beslissingen kunt nemen.

NetSuite ERP biedt real-time zichtbaarheid in voorraadniveaus, vraagvoorspelling en bestellingbeheer, en zorgt ervoor dat de juiste producten op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Dit helpt bij het verlagen van de transportkosten en minimaliseert het risico op stockouts, waardoor uiteindelijk de klanttevredenheid toeneemt.

Het platform integreert naadloos met logistieke software die end-to-end zichtbaarheid en controle over uw activiteiten biedt.

NetSuite ERP's beste functies

Eenvoudig meerdere dochterondernemingen, bedrijfseenheden en juridische entiteiten beheren, waarbij meerdere talen en valuta worden ondersteund

Optimaliseer real-time planning en beheer voorraden effectief met behulp van kalenders en Gantt grafieken

Verkrijg wereldwijde zichtbaarheid met beheer van leverancierslocaties, planning van distributievereisten en tools voor het plannen van meerdere locaties

NetSuite ERP limieten

Steile leercurve, vooral bij het aanpassen van het ERP-platform

Er zijn beperkingen op documenttypes die u kunt exporteren en niet alle informatie wordt correct overgedragen

NetSuite ERP prijzen

Aangepaste prijzen

NetSuite ERP beoordelingen & reviews

G2: 4/5 (3.000+ beoordelingen)

4/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (1.500+ beoordelingen)

9. SAP IBP (het beste voor voorraadoptimalisatie in complexe toeleveringsketens)

via SAP IBP Met behulp van machine learning-algoritmen en real-time gegevens voorspelt SAP IBP nauwkeurig de toekomstige vraag, waardoor bedrijven hun voorraadniveaus kunnen afstemmen op de behoeften van de markt.

Een andere belangrijke functie is MEIO (Multi Echelon Inventory Optimization). SAP IBP stelt bedrijven in staat om voorraden op meerdere locaties en niveaus binnen de supply chain te optimaliseren. Deze functie houdt rekening met de interdependenties tussen verschillende voorraadniveaus, wat een efficiëntere verdeling mogelijk maakt en overtollige voorraden vermindert met behoud van hoge serviceniveaus.

Het ondersteunt ook scenarioplanning, waardoor bedrijven de mogelijke uitkomsten van verschillende beslissingen kunnen evalueren, zoals veranderingen in doorlooptijden van leveranciers of verschuivingen in de vraag van klanten, en de meest effectieve strategie kunnen selecteren.

De beste functies van SAP IBP

Bereik uitgebreide zichtbaarheid, waarschuwingen en analyses om prestaties te meten, verstoringen te voorspellen en problemen voor te blijven

Real-time simulaties uitvoeren voor verschillende business scenario's om tegemoet te komen aan de toenemende eisen van het bedrijf

Ondersteunen van naadloze integratie met andere SAP systemen en applicaties van derden voor verbeterde functies

SAP IBP limieten

Leercurve vanwege de complexiteit en uitgebreide functies

De tool gebruikt RDP-technologie voor sommige processen, wat niet de nieuwste beschikbare technologie is

SAP IBP prijzen

Aangepaste prijzen

SAP IBP beoordelingen & reviews

G2: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

4.3/5 (200+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. inFlow Inventory (Beste voor gebruikersvriendelijk voorraadbeheer)

via inFlow Inventaris inFlow Inventory is op maat gemaakt om voorraadbeheer te vereenvoudigen voor bedrijven van elke grootte. Het centraliseert voorraad- en ordergegevens en biedt real-time zichtbaarheid in voorraadniveaus en -bewegingen in uw distributiecentra.

Enkele van de sleutel functies zijn barcoding, multi-locatie magazijnbeheer en gedetailleerde analyses, die efficiënt bijhouden, nabestellen en optimaliseren van de voorraad mogelijk maken.

inFlow Inventory beste functies

Integreer naadloos met verschillende eCommerce verkoopplatformen, waaronder online marktplaatsen, websites en fysieke winkels, om voorraden vanuit één interface te beheren

Verbeter de nauwkeurigheid en efficiëntie bij het ontvangen, picken en beheren van voorraden met barcodescanning en RFID (Radio Frequency Identification)

Maken, verwerken en bijhouden van bestellingen en ontwerpen van sjablonen voor toekomstige cycli van inkooporders

inFlow Inventory limieten

Problemen met schaalbaarheid voor grote of snel groeiende e-commerce bedrijven

inFlow Inventory prijzen

Ondernemer : $110/maand

: $110/maand Kleine Bedrijven : $279/maand

: $279/maand Middelgrote : $549/maand

: $549/maand Enterprise: $1319/maand

inFlow Inventory beoordelingen & reviews

G2: 4.1/5 (30+ beoordelingen)

4.1/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (450+ beoordelingen)

De beste software voor voorraadoptimalisatie voor uw business kiezen

Naarmate bedrijven groeien, wordt het handmatig bijhouden van voorraden steeds moeilijker, wat leidt tot fouten, verkeerd geplaatste items en vertragingen bij het afhandelen van bestellingen - problemen die een negatieve invloed kunnen hebben op uw activiteiten.

Overstappen op een cloudgebaseerd voorraadoptimalisatiesysteem kan een ommekeer betekenen. Het vereenvoudigt de voorraadcontrole, waardoor het gemakkelijker wordt om voorraadniveaus te beheren, fouten te verminderen en de verwerking van bestellingen te stroomlijnen.

Als u een voorraadbeheerder of eigenaar van een bedrijf bent, biedt ClickUp een krachtige oplossing voor het optimaliseren van voorraadbeheer. Het heeft functies voor real-time bijhouden, geautomatiseerde workflows en aanpasbare dashboards, zodat uw voorraadprocessen zo soepel en effectief mogelijk verlopen.