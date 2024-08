Hoe u waardeketenanalyse kunt gebruiken om uw concurrentievoordeel te vergroten en uw bedrijf een lang leven te geven

Een bedrijf kan goed overleven in wisselende marktomstandigheden, maar om te gedijen moet je de waardeketenactiviteiten optimaliseren om superieure prestaties te garanderen. Gevestigde bedrijven zijn vaak bedrijven die voortdurend de waarde verbeteren die ze leveren aan klanten, aandeelhouders en andere belanghebbenden.

Het gaat echter niet alleen om het verbeteren van producten en diensten - je moet ook je inkomende en uitgaande logistiek, personeelsbeheer en andere operationele processen micro-analyseren om de winstmarges te vergroten.

Dat is precies waarom vooruitstrevende managers vertrouwen op waardeketenanalyse (VCA) om een echt concurrentievoordeel te behalen in hun niche. Deze praktijk vereist een voortdurende verbetering van primaire en ondersteunende activiteiten in een bedrijf met een visie op het opbouwen van klantentrouw en kostenbesparingen, wat allemaal leidt tot concurrentievoordeel door stabiele waardecreatie. šŸŒ±

In dit artikel onderzoeken we:

Het concept van de waardeketen

De rol ervan bij het optimaliseren van bedrijfsmodellen

Het proces van het uitvoeren van een waardeketenanalyse vanuit zowel kosten- als productdifferentiatieperspectief

Wat is waardeketenanalyse?

Michael Porter, vooraanstaand econoom en professor aan de Harvard Business School, verkende voor het eerst de concepten van waardeketen en waardeketenanalyse in zijn boek Het concurrentievoordeel: Het creƫren en behouden van superieure prestaties .

Waardeketen verwijst naar alle processen in de hele levenscyclus van een product of dienst, van de R&D-fase tot de distributie- en verkoopfase. Elk proces in de keten kan worden geanalyseerd op de incrementele waarde die het toevoegt aan het uiteindelijke product of de uiteindelijke dienst, en dat is precies waar het bij waardeketenanalyse om draait.

Het is het proces van het analyseren van de primaire en ondersteunende activiteiten die betrokken zijn bij het leveren van het product en het onderhouden van de business. Het doel is om te bepalen welke processen een redelijke bijdrage leveren aan de waarde die het uiteindelijke product of de uiteindelijke dienst levert.

Via: Harvard Business School Online Een zorgvuldige analyse van de waardeketen helpt bedrijven nieuwe inzichten te ontsluiten die hen in staat stellen maximale waarde te leveren aan hun klanten en belanghebbenden. Aan het einde van een succesvolle analyse moeten managers in staat zijn om:

Kosten te verlagen in waardeketens

Processen te identificeren die essentieel zijn voor de levering

Mogelijkheden identificeren voor operationele en technologische verbeteringen

Marketing- en verkoopinitiatieven optimaliseren voor een betere klantervaring

Tip: Op zoek naar een Porter-achtige analyse van de concurrentiekrachten in uw markt en hun impact op uw waardeketens? Probeer de ClickUp Porter's 5 Krachten Sjabloon voor snelle visualisaties. šŸŒ¹

Voor bedrijven die hun industrie beter willen begrijpen en impactvolle strategieƫn willen formuleren, is deze gebruiksvriendelijke en dynamische template van onschatbare waarde

Hoe kan een waardeketenanalyse bedrijven helpen?

Enkele van de belangrijkste voordelen van De waardeketenanalyse van Porter omvatten:

Productdifferentiatie: Een van de meer voor de hand liggende voordelen van de analyse van de waardeketen is het handhaven van superieure prestaties om blijvende klantenloyaliteit te genieten. Dit omvat het herzien van bestaande processen en strategieƫn om nieuwe producten, functies en diensten te ontwikkelen die aansluiten bij de veranderende behoeften van de klant in een concurrerend scenario

Een van de meer voor de hand liggende voordelen van de analyse van de waardeketen is het handhaven van superieure prestaties om blijvende klantenloyaliteit te genieten. Dit omvat het herzien van bestaande processen en strategieƫn om nieuwe producten, functies en diensten te ontwikkelen die aansluiten bij de veranderende behoeften van de klant in een concurrerend scenario Kostenreductie: Waardeketenanalyse geeft in vogelvlucht weer welk proces waarde toevoegt of afneemt in uw huidige bedrijfsmodel,helpt efficiƫntieverbeteringen te herkennen en inefficiƫnties. Deze inzichten kunnen u helpen beslissen welke processen u kunt automatiseren, elimineren en optimaliseren om uw winstmarges te vergroten

Waardeketenanalyse geeft in vogelvlucht weer welk proces waarde toevoegt of afneemt in uw huidige bedrijfsmodel,helpt efficiƫntieverbeteringen te herkennen en inefficiƫnties. Deze inzichten kunnen u helpen beslissen welke processen u kunt automatiseren, elimineren en optimaliseren om uw winstmarges te vergroten Groeigerichte innovatie: Een zorgvuldige analyse van het waardeketenraamwerk kan ook repetitieve bedrijfsprocessen en complexe afhankelijkheden blootleggen die groei en productiviteit kunnen belemmeren, zodat u de mogelijkheid hebt om de betreffende processen aan te passen

Alles bij elkaar krijg je operationele differentiatie, die duidelijke voordelen genereert die je concurrenten moeilijk kunnen kopiĆ«ren. En op de lange termijn vertaalt dit zich in een sterkere merkperceptie en een verbeterde jaar-op-jaar winstgevendheid. šŸ“†

Wat op te nemen in uw waardeketenanalyse

Een analyse van de waardeketen omvat het onderzoeken van processen in twee hoofdcategorieƫn: primaire en secundaire activiteiten

Primaire functies of activiteiten bestaan uit kernprocessen voor het ontwikkelen en distribueren van een product of dienst. Ze voegen rechtstreeks waarde toe aan het aanbod. Een typische analyse van primaire functies vereist dat je onderzoekt:

Inkomende logistiek: Ze omvatten de toeleveringsketen; voorbeelden zijn het ontvangen van grondstoffen en opslag operaties: procedures zoals productie die grondstoffen omzetten in eindproducten Uitgaande logistiek: Hieronder vallen activiteiten zoals verpakken, sorteren en verzenden die de levering van het eindproduct of de einddienst mogelijk maken Verkoop- en marketingactiviteiten: Dit zijn promotie- en verkooptrechteractiviteiten Aftersales service: Processen met betrekking tot klantenservice, reparatie en onderhoud

Aan de andere kant spelen secundaire activiteiten geen directe rol in de verkoop of productie, maar ondersteunen ze de primaire functies. Je kunt verwachten dat deze activiteiten de efficiƫntie en effectiviteit van hun primaire tegenhangers verbeteren. De vier belangrijkste hoofden van secundaire activiteiten zijn:

Inkoop: Deze activiteit is nauw verbonden met het inkomende logistieke deel van primaire activiteiten; omvat gebieden zoals orderverwerking enbeheer van middelen zoals inventaris Human resource management : Voorbeelden zijn het aannemen, opleiden, behouden en compenseren van werknemers Infrastructuuronderhoud: Omvat onderzoek en vooruitgang om bedrijfsprocessen, overheadbeheer en financiƫle planning te verbeteren Technologische ontwikkeling: Helpt de kosten van technologie te verlagen en de automatisering van processen te verbeteren

Door met al deze componenten rekening te houden bij het uitvoeren van een waardeketenanalyse, kun je een goed afgeronde analyse maken van de waardeketen operationele strategie en betere kwaliteitscontrole.

Hoe een waardeketenanalyse uitvoeren

Een analyse van de waardeketen vereist het opsplitsen van primaire en secundaire processen in strategisch gelijksoortige onderdelen, waardoor het beheer van de waardeketen eenvoudiger wordt.

Er zijn twee belangrijke benaderingen die je kunt gebruiken voor een waardeketenanalyse:

In de eerste benadering streeft u naar een kostenvoordeel in de sector om uw winstgevendheid te verhogen De tweede benadering richt zich op het bereiken van een unieke productdifferentiatie die door klanten wordt gewaardeerd en waardoor u hogere prijzen kunt vragen dan uw concurrenten

Laten we beide benaderingen een voor een bekijken. We zullen ook zien hoe ClickUp , een compleet werk en oplossing voor projectbeheer kan u helpen om snel en effectief een waardeketenanalyse uit te voeren. šŸ’”

Aanpak 1: Kostenvoordeelanalyse

Vanuit het oogpunt van kostenvoordeel is waardeketenanalyse erop gericht u te helpen de kosten te verlagen van de productie of levering van het product of de dienst die u verkoopt. Het resultaat? U kunt uw aanbod verkopen tegen een lagere prijs dan uw concurrenten zonder afbreuk te doen aan de marges. Kostenvoordeel VCA bestaat meestal uit vijf stappen:

Stap 1: Identificeer primaire en secundaire activiteiten

De eerste stap bij het uitvoeren van een kostenvoordeel waardeketenanalyse is het identificeren van de primaire en secundaire activiteiten in uw bedrijfsvoering. Het idee is om een schatting te maken van het bereik van kostenbesparingen dat realistisch gezien kan worden bereikt.

De algemene regel is om voorzichtig te zijn met het verlagen van de kosten van primaire activiteiten omdat ze direct verbonden zijn met je product. Het heeft geen zin om wijzigingen aan te brengen die de gebruikerservaring in gevaar brengen.

Een goede manier om de informatie die je nodig hebt tijdens deze stap te organiseren is door gebruik te maken van de ClickUp Suite voor productbeheer . Het is perfect voor het centraliseren van uw waardeketenanalyse voor elke branche of niche: schrijf procesdocumenten, maak routekaarten en de volledige productlevenscyclus visualiseren .

Uitmuntend product maken: Van specificaties tot mijlpalen met productbeheer in ClickUp

Snel aan de slag? Maak kennis met de ClickUp Whiteboard Sjabloon voor de Waardeketen . Met het vooraf ontworpen visuele kader kunt u al uw primaire en secundaire activiteiten organiseren en hun relatie met de winstmarge vaststellen. Laat uw analyseteam taken, documenten of zelfs individuele producten rechtstreeks in de sjabloon koppelen en naadloos samenwerken. šŸ˜Ž

De ClickUp Value Chain Whiteboard Template helpt u de activiteiten van uw bedrijf te analyseren en uw klanten extra waarde te bieden

Als u meer dan Ć©Ć©n bedrijf beheert, kunt u meerdere sjablonen maken om individuele waardeketens in kaart te brengen in speciale projectwerkruimten binnen ClickUp.

Stap 2: Registreer de bijdrage van elk proces aan de kostenpool

De volgende stap is het uitzoeken van het aandeel van elke activiteit in de totale productie- en leveringskosten en kijken hoe dit zich verhoudt tot de waarde die door de activiteit wordt toegevoegd. Tijdens dit proces zult u zien dat sommige opties, zoals overheadkosten in de fabriek, veel kosten, maar ook een enorme waarde toevoegen aan uw kernaanbod.

Aan de andere kant zijn bepaalde processen gewoon onnodige kostenplaatsen omdat ze niet veel waarde toevoegen aan de keten. Gebruik de informatie uit deze oefening om de ruimte voor zinvolle kostenbesparingen te bepalen. šŸ’ø

Heb je hier hulp bij nodig? De ClickUp Projectkosten Analyse Sjabloon kan van pas komen. Ga diep in op uw operationele kosten met vijf verschillende weergaven om uw operationele kosten te analyseren, inclusief overheadkosten, variabele kosten, materiaalkosten en vaste kosten. Je kunt ze ook analyseren op parameters zoals totale prijs, kosten, hoeveelheid, eenheidskosten en kostensoort.

Gebruik de ClickUp Projectkostenanalysesjabloon om uw operationele kosten te analyseren op 5 verschillende parameters

Stap 3: Identificeer de belangrijkste kostenveroorzakers

Als je eenmaal weet welke activiteiten het meest bijdragen aan je totale kosten, is het tijd om individuele kostendrijvers te identificeren. Kostendrijvers zijn eenheidscomponenten van uitgaven die worden gedeeld door verschillende afdelingen. Ze kunnen de uiteindelijke prijs van een product fractioneel beĆÆnvloeden.

De productiekosten van een product bestaan bijvoorbeeld uit verschillende componenten, zoals de kosten van grondstoffen en arbeid. Kostendrijvers van arbeidskosten kunnen het totale aantal machine-uren, het aantal leveringen en de inactieve tijd omvatten.

De kostendrijvers zullen specifiek zijn voor jouw bedrijfstak, maar je meet ze door:

Key performance indicators (KPI's) bij te houden

Kostenvergelijkingstools te gebruiken

Het doel hier is om specifieke mogelijkheden voor kostenoptimalisatie te vinden binnen een brede functie.

Stap 4: Verbanden en relaties tussen activiteiten analyseren

Activiteiten in de waardeketen zijn vaak nauw met elkaar verbonden. Het aanpassen van Ć©Ć©n aspect kan de kosten, efficiĆ«ntie en winstgevendheid van een ander positief of negatief beĆÆnvloeden. Als u bijvoorbeeld een logistiek bedrijf bent, dan kan een verandering in de opslaglocatie twee kanten op gaan: bijvoorbeeld, het verhoogt uw transportkosten of maakt uw leveringscyclus sneller en kosteneffectiever.

Kortom, elk kostenvoordeel mag niet ten koste gaan van de servicekwaliteit of de algehele winstgevendheid. Daarom is het cruciaal dat u relaties tussen onderling verbonden activiteiten in uw waardeketen identificeert en analyseert. ā›“ļø

Een goede manier om deze relaties te begrijpen is ze te visualiseren. U kunt gebruik maken van ClickUp afhankelijkheden om dat gemakkelijk te doen. Koppel onderling verbonden taken in je workflows en gebruik de optie Relaties om het type afhankelijkheid te specificeren. Je kunt kiezen uit:

Wacht op: Hiermee kunt u taken koppelen die moeten worden voltooid vĆ³Ć³r de taak in kwestie

Hiermee kunt u taken koppelen die moeten worden voltooid vĆ³Ć³r de taak in kwestie Blokkeren: Hiermee kun je taken toevoegen die moeten wachten tot de betreffende taak is gemarkeerd als gedaan

Een afhankelijkheid toevoegen aan een relatie in ClickUp

U kunt taakafhankelijkheden ook visualiseren met ClickUp's Gantt-weergave . Wanneer u in uw takenlijst bent, schakelt u gewoon over naar de Gantt-weergave en kunt u zien hoe verschillende taken van elkaar afhankelijk zijn. Het grote geheel stelt u in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over uw waardeketenanalyse.

Krijg een duidelijk beeld van uw taken en afhankelijkheden in de ClickUp Gantt-weergave

Als u afhankelijkheden of uw volledige waardeketenactiviteiten wilt visualiseren, ga dan naar ClickUp Whiteboards . U krijgt een oneindig canvas om uw workflow of productketen te demonstreren met behulp van teksten, connectoren, vormen, plakbriefjes en andere mediacomponenten. Het ondersteunt meerdere live medewerkers, waardoor het een perfecte brainstormtool is voor teams op afstand.

Gebruik ClickUp om workflows te ontwerpen met handige functies zoals whiteboards, mindmaps, automatiseringen en talloze sjablonen

Stap 5: Automatiseer en innoveer uw processen voor kostenbesparing

Tot slot, als u eenmaal een idee hebt van uw primaire activiteiten, secundaire activiteiten en hun kostenpositionering, begin dan met het bedenken van strategieĆ«n voor kostenverlaging. šŸ‘©ā€šŸ­

Afhankelijk van het type activiteiten dat je aanpast voor kostendifferentiatie, heb je misschien hulp nodig van de productontwikkeling of marketingteams. Als het kostenvoordeel bijvoorbeeld moet komen van het verbeteren van productmanagementactiviteiten dan wordt het productteam een nauwe stakeholder gedurende het hele veranderingsproces .

Veel teams upgraden uiteindelijk hun bedrijfsinfrastructuur door automatiseringstools aan hun arsenaal toe te voegen. Automatiseringen helpen om veel repetitieve en overbodige processen overbodig te maken, waardoor kostendifferentiatie moeiteloos kan worden bereikt.

Gelukkig kunnen we als one-stop tool voor productbeheer , ClickUp biedt 100+ ingebouwde automatiseringen om repetitieve processen te automatiseren die uw team mogelijk handmatig uitvoert. Het is volledig no-code - definieer gewoon een trigger-event, een actie die moet worden ondernomen wanneer de workflow wordt geactiveerd, en publiceer uw automatisering. Het gaat niet alleen om het minimaliseren van de arbeidskosten, maar ook om het oplossen van omslachtige processen die een groot deel van uw tijd in beslag nemen.

Aangepaste automatiseringen in ClickUp instellen voor terugkerende taken

Zodra u een kostenoptimalisatieplan hebt voltooid, gebruikt u ClickUp Doelen om uw kosten bij te houden en te beheren ten opzichte van de doelen die u hebt gesteld. U kunt uw doelen koppelen aan daadwerkelijke taken om uw team te helpen de redenering achter de voorgestelde wijzigingen te vinden. Visualiseer uw doelen met rapporten zoals voortgangsbalken en lijndiagrammen op ClickUp Dashboards .

De voortgang van taken bijhouden in het ClickUp Goals Dashboard

Benadering 2: Analyse van product- of dienstdifferentiatievoordeel

Dit type analyse is erop gericht om uw product of dienst te onderscheiden van de concurrentie door een uniek kenmerk of voordeel toe te voegen dat aanzienlijke waarde biedt aan de klanten. Het voordeel moet uw aanbod verbeteren en moeilijk na te maken zijn voor uw concurrenten. Laten we eens kijken hoe u de waardeketenanalyse kunt uitvoeren om tot product- of dienstdifferentiatie te komen:

Stap 1: Identificeer uw belangrijkste waardeverhogende factoren

Niet alle bedrijfsactiviteiten hebben evenveel invloed op de klantervaring en -waarde. Het identificeren van processen met een lage waarde is de sleutel tot het behalen van grote productdifferentiatievoordelen. U kunt dit doen door feedback van klanten of gebruikers te verzamelen en te analyseren, omdat alleen zij kunnen vertellen wat hun pijnpunten zijn en wat hen meer waarde zou opleveren.

De ClickUp CRM heeft een uitgebreide set functionaliteiten om u hierbij te helpen. Van het categoriseren van uw klantenaccounts tot het stroomlijnen van klantcommunicatie en lead pipeline, het ondersteunt je bij alles.

Als je bijvoorbeeld feedback van klanten op een georganiseerde manier wilt verzamelen, zul je dol zijn op ClickUp Formulieren . Pas uw enquĆŖteformulier aan met vragen die specifiek zijn voor uw waardeketen en verspreid ze via verschillende kanalen met Ć©Ć©n enkele klik. De verzamelde antwoorden worden automatisch opgeslagen in uw Workspace. U kunt naar de Tabel bekijken om ze op Ć©Ć©n plaats te analyseren.

Pas uw feedbackformulieren aan en stuur ze naar uw klant wanneer u uw VCA-proces start

Stap 2: Zoek duurzame onderscheidende factoren

Zodra u de feedback van klanten hebt geanalyseerd en de belangrijkste factoren of hiaten in uw waardeketen hebt geĆÆdentificeerd, kunt u manieren bedenken om verbeteringen aan te brengen. Innovatie is de sleutel en uw productontwikkelingsteams willen misschien enkele nieuwe functies bedenken op basis van de gewenste product- of dienstdifferentiatie. šŸ¦„

Maar niet alle verbeteringen zijn duurzaam vanuit financieel of operationeel oogpunt. Sommige bedrijfsprocesverbeteringen uw kosten aanzienlijk verhogen, terwijl andere zo ingewikkeld zijn dat ze niet op uw bedrijf kunnen worden afgestemd.

Hulp nodig om te beslissen welke differentiatie u wilt implementeren? U kunt de ClickUp Prioritization Matrix Sjabloon om de duurzaamheid van elke voorgestelde waardeverbetering te identificeren. Zet elk idee uit op de X- en Y-as van deze sjabloon in de volgorde van impact en inspanning. U en uw stakeholders krijgen een visueel inzicht in welke waardeverbeteringen duurzaam zijn en de moeite waard om te implementeren.

Gebruik de Prioriteringsmatrixsjabloon van ClickUp om de impact van activiteiten en de daarvoor vereiste inspanningen te analyseren

Stap 3: Bescherm uw differentiatie

Deze laatste stap wordt vaak over het hoofd gezien, maar is superbelangrijk. Als je eenmaal je technieken voor het verbeteren van bedrijfsprocessen om product- of dienstdifferentiatie te bereiken, bedenk ook enkele processen waarmee je je voordeel kunt beschermen. Het helpt je om relevant te blijven en je differentiatievoordeel in de markt voor een lange tijd te behouden.šŸ”’

Dien dus een octrooi in of breng beschermingslagen aan rond je best practices en bedrijfsgeheimen. Creƫer informatiesilo's. Doe wat nodig is om je differentiatie te beschermen, zodat er weinig ruimte overblijft voor concurrenten om je aanbod te kopiƫren en je concurrentievoordeel te verkleinen.

Als u nog steeds vastzit, kunt u gebruikmaken van ClickUp's door experts ontworpen waardestroom sjablonen met kleurgecodeerde secties om de relatie tussen uw bedrijfsactiviteiten te visualiseren. De ClickUp sjabloon voor waardestroom in kaart brengen is uitstekend voor het brainstormen over productdifferentiatietechnieken.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Value-Stream-Mapping-Whiteboard-Template.png ClickUp Whiteboard Sjabloon voor het in kaart brengen van waardestromen /img/

Krijg inzicht in de status van uw huidige activiteiten om betere beslissingen te nemen en uw processen te verbeteren

Voer een succesvolle waardeketenanalyse uit en vind uw differentiatie met ClickUp

Als u een 360Ā° inzicht in uw bedrijfsprocessen wilt krijgen, is een waardeketenanalyse de juiste manier.

ClickUp's sjablonen, Whiteboards, integraties en CRM-suite kunnen helpen om uw waardeketenkader consistent te bewaken en te optimaliseren. De workflow automatisering en procesoptimalisatie functies kunnen uw teamleden helpen hun efficiƫntie verder te maximaliseren, waardoor u een kostenvoordeel krijgt.

Dus, krijg ClickUp gratis en begin het te gebruiken om uw concurrentie gestaag en zeker voor te blijven. šŸ«