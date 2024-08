10 inspirerende podcasts voor productbeheer in 2024

Heb je geen tijd om ellenlange artikelen over productmanagement te lezen? Wilt u eens wat anders doen met leuke en boeiende podcasts over productbeheer?

Kijk dan niet verder dan deze lijst met de beste podcasts voor productmanagers.

Of je nu tips wilt voor het starten van een carrière in de branche of hoe je je productleiderschap kunt verfijnen, we hebben podcasts voor je verzameld die het allemaal omvatten. 🎧

Dus pak je koptelefoon, luister en maak je klaar om je vaardigheden op het gebied van productmanagement een boost te geven.

10 beste podcasts voor productbeheer in 2024

Deze podcasts bieden een gemakkelijke en boeiende manier om op de hoogte te blijven van trends en inzichten in de sector. Luister naar succesverhalen en interviews met leiders uit de sector, plus inzichtelijke casestudy's en diepgaande duiken in alle aspecten van productbeheer.

Laten we eens kijken naar een aantal van onze favoriete podcasts voor productbeheer uit de community. 🤩

1. Dit is productmanagement

This is Product Management (TIPM) is een geweldige podcast die een nuchtere kijk geeft op het leven van productmensen. Het wordt gepresenteerd door auteur en marketingleider Mike Fishbein.

TIPM is geweldig voor nieuwelingen die hun weg willen vinden in deze complexe industrie, maar het heeft ook veel te bieden voor doorgewinterde productprofessionals. Luisteraars leren over voorkennis, opkomende trends en de nieuwste tools en technieken voor effectief productmanagement.

Fishbein duikt in de kleinste details van de industrie. De onderwerpen reiken van dagelijkse Taken tot grootschalige beslissingen, waarbij de nadruk ligt op de kleinere details die in veel productgerichte podcasts over het hoofd worden gezien. 🙌

Must-listen aflevering: 226 - Succesvolle storytelling is productmanagement

Spotify: Dit is productbeheer Apple Podcasts: Dit is productbeheer

2. De productpodcast

Als je op zoek bent naar een frisse manier om productmanagement te verkennen, kijk dan eens naar The Product Podcast van The Product School.

Afleveringen met productleiders van bedrijven als Microsoft, Google, Facebook, Spotify en Slack. Je hoort ook van ondernemers, startups en andere bedrijven in de technologie-industrie. 🧑‍💻

De interviews gaan in op de dagelijkse verantwoordelijkheden en taken van PM's en geven inzicht in hoe het werkt bij verschillende tech-bedrijven. Dit geeft veel inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen

product planning

en leiderschap bij verschillende organisaties.

Must-listen aflevering: 9 Belangrijke lessen van een productmanager door Facebook PM

Spotify: De Product Podcast Apple Podcasts: De productpodcast

3. Hoe ik dit gebouwd heb met Guy Raz

How I Built This with Guy Raz is nog zo'n geweldige productmanagerspodcast met boeiende interviews met industrieleiders en opkomende productmanagers.

Elk interview verkent het verhaal van de gast, van hoe ze begonnen zijn tot wat ze kunnen delen om andere productmensen te helpen slagen. Neem een diepe duik in de nederige beginjaren van enkele van de bekendste bedrijven en productprofessionals van vandaag.

Guy Raz wil laten zien wat er nodig is om uit te blinken in productleiderschap en winnende strategieën die productgeleide groei kunnen creëren in elke branche. Hij maakt elke aflevering even onderhoudend als informatief en brengt elke keer charme en persoonlijke inzichten in de discussie.

Must-listen aflevering: 70 - Wikipedia: Jimmy Wales

Spotify: Hoe ik dit gebouwd heb met Guy Raz Apple Podcasts: Hoe ik dit gebouwd heb met Guy Raz

4. Product Jagen Radio

Product Hunt Radio is nog een van de beste podcasts voor productbeheer, die wekelijks wordt uitgezonden en functies heeft van interviews met ondernemers, investeerders, productleiders en makers in de technologie-industrie.

Het wordt gezamenlijk gepresenteerd door Ryan Hoover van Product Hunt en Abadesi Osunsade van Hustle Crew. Het tweetal doet fantastisch werk met het verkennen van veranderende aspecten van productmanagement samen met de huidige topmensen.

De interviews geven inzicht in alles van ondernemerschap tot marketing en statistieken. Gasten geven unieke perspectieven naast hun beste tips gebaseerd op hoe ze gekomen zijn waar ze nu zijn. 😸

Productmanagers zouden moeten luisteren om inspiratie op te doen en te leren van de ervaringen van deze succesvolle technologieleiders.

Must-listen aflevering: Aflevering 48: Chris Sacca

Spotify: Product Jagen Radio Apple Podcasts: Product Jagen Radio

5. Scrum Meester Gereedschapskist

The Scrum Master Toolbox target agile beoefenaars en scrum masters met dagelijkse afleveringen van 15 minuten. Gehost door Certified Scrum Master, Business Consultant en Agile Coach Vasco Duarte.

Deze dagelijkse podcast biedt een dosis inspiratie door middel van boeiende interviews en gesprekken met de allerbesten. Luisteraars horen van experts in productmanagement die hun ervaringen delen over alles wat met agile en scrum te maken heeft.

De onderwerpen bereiken

teamdynamiek

en samenwerking om

effectief leiderschap

en besluitvorming. Je vindt er ook specifieke lessen over zaken als het creëren van agile frameworks en het ontwikkelen van de flexibiliteit die nodig is voor een succesvol product. ⚒️

Deze podcast over productbeheer is een geweldige bron van informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in

agile methodologieën

. Van doorgewinterde professionals tot degenen die een nieuw carrièrepad overwegen, het is een fantastische manier om meer te leren over de best practices en opkomende agile zakelijke trends van vandaag.

Must-listen episode: Agile Beyond Tech, Transforming Company Seating Arrangements with Scrum | Danielle Braun

Spotify: Scrum Meester Gereedschapskist Apple Podcasts: Scrum Meester Gereedschapskist

6. Product Meesterschap Nu

Product Mastery Now (voorheen The Everyday Innovator) wordt gehost door industrieveteraan Chad McAllister. Het is ontworpen om je te helpen van productmanager naar "Product Master" met behulp van Chad's handtekening BEAT methode:

Bouw uw basis

Verdien professionele certificering

Diep duiken

Transformeer de organisatie

De afleveringen zijn ingedeeld in elk van deze vier secties volgens McAllister's handtekening Product Roadmap.

Luisteraars kunnen in elke aflevering beginnen met het leren van de vaardigheden die ze nodig hebben om invloedrijke drijfveren van productstrategie te worden. Leer de vaardigheden om producten en gebruikerservaringen te creëren waar klanten van zullen houden zonder overweldigd te raken of burn-out te raken. 🎉

Must-listen aflevering: TEI 233 - Iedereen wil meer wendbaarheid in zijn productproces en dit is hoe het te krijgen (met Colin Palombo)

Spotify: Product Meesterschap Nu Apple Podcasts: Product meesterschap nu

7. De productervaring

Bekijk The Product Experience als je op zoek bent naar een wekelijkse podcast die diep ingaat op onderwerpen die ertoe doen met 's werelds beste productmanagers.

Onder leiding van Lily Smith en Randy Silver brengt dit dynamische duo veelzijdige ervaring in elk interview. Smith is een industrieleider en zeer waardevolle consultant in de SaaS- en mobiele ruimte, terwijl Silver een veelzijdige productmeester is en het brein achter de muziekwinkels van Amazon. 🎵

De twee chatten met de knappe koppen over de onderwerpen die belangrijk zijn voor echte productmanagers zoals jij. Ze onderzoeken wat er nodig is om succesvolle teams te bouwen, geweldige producten te ontwikkelen, alledaagse problemen op te lossen en een carrière op te bouwen waar je trots op kunt zijn. 🏆

Must-listen aflevering: Waar komen goede ideeën vandaan? - Gal Josefsberg over de productervaring

Spotify: De productbeleving Apple Podcasts: De productbeleving

8. Een Ridder in Product

One Knight in Product wordt gehost door Jason Knight, een expert op het gebied van productbeheer en veelgevraagd SaaS-consultant.

In elke aflevering gaat Knight zitten met productleiders, auteurs en ondernemers om hun gedachten over de industrie te krijgen en hun verhalen te horen. De content beslaat een breed gebied met onderwerpen die gericht zijn op iedereen die betrokken is bij het ontwerpen, bouwen, beheren of marketen van producten.

In tegenstelling tot veel podcasts die gericht zijn op interviews, richt Knight zich niet alleen op grote namen. In de rente van inclusiviteit kan hij in de ene aflevering een all-star op het gebied van productmanagement interviewen en in de volgende aflevering een onbekende naam.

Must-listen episode: Moving Beyond Founder-Led Product Development & Setting PMs up for Success (met Jennifer Yang-Wong, VP of Product @ Contrary)

Spotify: Een Ridder in Product Apple Podcasts: Een ridder in productiviteit

9. Lenny's Podcast

Lenny's Podcast wordt gepresenteerd door auteur en specialist op het gebied van digitale producten Lenny Rachitsky. In meerdere afleveringen per week interviewt Lenny groei-experts en productleiders van wereldklasse om luisteraars te helpen fantastische producten te bouwen, lanceren en laten groeien. 🌱

De podcast staat bekend om zijn hoge productiewaarde met zorgvuldig samengestelde afleveringen om ervoor te zorgen dat luisteraars elke keer weer een plezierige, informatieve ervaring hebben. De show verkent vaak bruikbare tactieken en advies van groeigerichte professionals, voltooid met boeiende vragen en inzichten van Lenny's kant.

Van interviews met fascinerende personen tot diepgaande duiken in actuele gebeurtenissen, Lenny's Podcast heeft voor elk wat wils in de productruimte.

Must-listen episode: Lessen over het bouwen van productgevoel, navigeren met AI, het optimaliseren van de eerste kilometers en het maken van de rommelige middenfase | Scott Belsky (Adobe, Behance)

Spotify: Lenny's Podcast Apple Podcasts: Lenny's Podcast

10. Meesters van de schaal

Masters of Scale wordt gepresenteerd door Reid Hoffman, medeoprichter van LinkedIn en partner bij Greylock. De missie van deze wekelijkse podcast is om ondernemerschap te benaderen als een mindset die professionals kunnen cultiveren en leren.

Afleveringen verkennen onconventionele theorieën over hoe bedrijven schalen. Geïnterviewden delen verhalen over leiderschap, ondernemerschap, productmanagement, fondsenwerving en meer.

Misschien wel het beste deel van de podcast zijn de "Rapid Response" segmenten, geleid door Bob Safian, die het standaard format van een formeel interview op een frisse manier benadert. Safian leidt deze discussies en creëert onderhoudende afleveringen over van alles en nog wat, van diversiteit tot crisisrespons.

Must-listen aflevering: Strategy Session: 5 brandende vragen en hun onverwachte antwoorden met Reid Hoffman & Bob Safian

Spotify: Meesters van de Schaal Apple Podcasts: Meesters van de schaal

Eervolle vermeldingen

Het was ongelooflijk moeilijk om de 10 beste podcasts voor productbeheer te beperken. Er zijn zoveel fantastische geesten en tientallen must-listen podcasts die de horizon van productmanagers kunnen verruimen.

Hier zijn nog 10 podcasts die volgens ons het beluisteren waard zijn:

Breng uw productbeheer naar het volgende niveau met ClickUp

Met zoveel inspirerende podcasts om uw PM-motor op te krikken, bent u waarschijnlijk klaar om uw productmanagement een boost te geven

productmanagementvaardigheden

ZO SNEL MOGELIJK.

Om dat in de praktijk te brengen, hoef je niet verder te kijken dan

ClickUp's alles-in-één platform voor productbeheer

.

Duik in de aanpasbare ClickUp 3.0 lijstweergave voor de voortgangsstatussen van uw takenlijst

Met zijn krachtige

samenwerkingstools voor projectmanagement

en

teambeheer

mogelijkheden is ClickUp de perfecte oplossing voor elke productmanager.

ClickUp kan u helpen productontwikkeling te stroomlijnen met aanpasbare werkstromen. Gebruik ze om uw productteams en belanghebbenden op één lijn te krijgen in één ruimte voor samenwerking. 💻

U krijgt toegang tot:

ClickUp heeft ook wegenkaart software om je te helpen feedback, Sprints en nog veel meer samen te brengen in een gedeelde productroadmap die het hele team kan zien. Je kunt weergaven op teamniveau maken om iedereen gefocust te houden.

Aangepaste automatiseringen maken die starten op basis van triggers en voorwaarden van uw keuze in ClickUp

Niet vergeten ClickUp Automatiseringen om de vervelende dingen af te handelen - beter productbeheer draait allemaal om efficiëntie. 👀

Gebruik ClickUp AI om alles nog gemakkelijker te maken. Het kan feedback van gebruikers stroomlijnen, documenten creëren en nog veel meer.

Het beste deel? ClickUp heeft een Free Forever-abonnement met toegang tot veel geavanceerde functies. Nee, het is geen gratis proefversie. Het is echt gratis software voor projectmanagement .

Maak je klaar om te luisteren en te leren

Er is geen beter moment dan het heden om af te stemmen op een (of alle) van deze podcasts om je spel te verbeteren. Deze podcasts bieden een schat aan kennis en inzichten van thought leaders, succesvolle productmanagers en productexperts.

Of je nu van en naar kantoor pendelt of thuis tot rust komt, het is gemakkelijk om praktische tips, nieuwe perspectieven en een gezonde dosis inspiratie op te doen. Vergeet niet je favorieten te delen met je productteam, zodat zij ook van de beste stukjes kunnen leren. 🌻

Om uw vaardigheden op het gebied van productmanagement echt naar een hoger niveau te tillen, moet u ervoor zorgen dat u beschikt over de beste software voor productbeheer aan uw kant.

Ontdek nuttige hulpmiddelen en krijg alles in handen wat je nodig hebt om een geweldig product te maken. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog. Het is gratis!