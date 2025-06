Supply Chain Dashboard: Wat moet u bijhouden en hoe maakt u er een?

Het is van cruciaal belang dat we de digitalisering van supply chains stimuleren, want zonder digitalisering is er geen transparantie en zonder transparantie is er geen verantwoordingsplicht.

Het beheren van een supply chain is tegenwoordig geen eenvoudige taak. U probeert voortdurend te voldoen aan de steeds veranderende verwachtingen van klanten. Daar komt nog eens de enorme druk bij om kosten te verlagen, werkstromen te stroomlijnen, de efficiëntie te verbeteren en om te gaan met geopolitieke verstoringen.

Hiervoor hebt u volledige zichtbaarheid in uw supply chain nodig. Dit betekent dat alle supply chain-processen 100% transparant moeten zijn. En dat is waar een supply chain dashboard om de hoek komt kijken.

Een goed opgezet dashboard voor de supply chain zet complexe, verspreide gegevens om in duidelijke, bruikbare inzichten. In plaats van urenlang spreadsheets door te spitten om voorraadniveaus te controleren of rapportages van leveranciers te vergelijken, kunt u het dashboard gebruiken om problemen in realtime op te sporen en snel actie te ondernemen om verstoringen te voorkomen.

In deze blogpost laten we u zien wat een dashboard voor de supply chain moet bevatten, welke KPI's voor de supply chain belangrijk zijn en hoe u een dashboard kunt bouwen dat voor uw team werkt.

Wat is een dashboard voor de supply chain?

Een dashboard voor de supply chain is een gecentraliseerde, visuele tool die realtime gegevens en sleutelprestatie-indicatoren weergeeft voor de gehele supply chain, van inkoop en voorraadbeheer tot productie, logistiek en levering. Het brengt verspreide gegevens uit verschillende bestaande systemen, zoals uw ERP-systeem, magazijnbeheersysteem, transportbeheersysteem en leveranciersportals, samen en zet deze om in realtime inzichten.

Het dashboard helpt u problemen vroegtijdig op te sporen, belangrijke KPI's te monitoren en slimmere, snellere beslissingen te nemen – of u nu vertragingen beheert, voorraden in evenwicht houdt of reageert op een last-minute piek in de vraag.

Bouw supply chain dashboards in ClickUp

Waarom een dashboard voor de supply chain gebruiken?

Als operations manager of logistiek professional hebt u proactieve gegevens nodig voor strategische planning. Dit betekent dat u live updates nodig hebt over de hele supply chain, van voorraadniveaus en vrachtkosten tot leveranciersprestaties en leveringsbetrouwbaarheid.

Dit is waarom u een dashboard voor de supply chain nodig hebt:

Datagestuurde beslissingen: Haal gegevens uit voorraadtools, WMS, TMS, ERP, orderbeheer en leveranciersplatforms en zet deze om in bruikbare inzichten. Met deze gegevens kunt u trends identificeren

Efficiëntie en tijdwinst : automatiseert het rapportageproces, zodat u niet handmatig gegevens uit gescheiden systemen hoeft te halen

Verbeterde samenwerking : centraliseert gegevens en stemt teams op het gebied van inkoop, logistiek en bedrijfsvoering af op gedeelde doelen en prioriteiten

Prestaties bijhouden : houdt belangrijke sleutelcijfers van de supply chain bij, zoals de nauwkeurigheid van bestellingen, de uitvoeringsgraad en de voorraadplanning en -omzet, om de prestaties te optimaliseren en de efficiëntie te verbeteren

Risicobeperking: biedt situationeel inzicht in weersomstandigheden, personeelstekorten en vraagverschuivingen, zodat uw processen flexibel blijven en snel kunnen worden aangepast

Sleutelcijfers om bij te houden in een dashboard voor de supply chain

Bij het ontwerpen van een dashboard voor de supply chain zijn dit de belangrijkste statistieken die u moet opnemen:

Metriek Wat dit betekent Waarom is dit belangrijk? Voorraadomloopsnelheid Toont hoe vaak voorraad wordt verkocht en vervangen gedurende een bepaalde periode Helpt bij het optimaliseren van voorraadniveaus, het voorkomen van overtollige voorraad en het verlagen van opslagkosten Percentage bestellingen afgehandeld Het percentage bestellingen dat succesvol op tijd en volledig is geleverd, vergeleken met het totale aantal bestellingen Directe invloed op klanttevredenheid en operationele efficiëntie Tijdige levering (OTD) Het percentage bestellingen dat op de beloofde datum wordt geleverd Zorgt ervoor dat aan de verwachtingen van klanten wordt voldaan en dat vertragingen tot een minimum worden beperkt Lead Time De totale tijd die verstrijkt tussen het plaatsen van een bestelling bij een leverancier en het ontvangen van goederen of diensten Kortere lead times helpen voorraadtekorten te verminderen en de voorraadplanning te verbeteren Prestaties van leveranciers Houdt bij in hoeverre leveranciers voldoen aan de verwachtingen op het gebied van kwaliteit, kosten en levering Door sterke en zwakke leveranciers te identificeren, kunt u betere inkoopbeslissingen nemen en risico's beter beheren Transportkosten Het totaal van verzend- en brandstofkosten, arbeidskosten en verpakkingskosten Helpt bij het optimaliseren van de logistiek, het verminderen van verspilling en het identificeren van mogelijkheden voor kostenbesparende strategieën

Soorten dashboards voor de supply chain

Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van dashboards voor de supply chain.

1. Operationeel dashboard voor de supply chain

Dit dashboard voor de supply chain helpt u bij het bijhouden van dagelijkse goederenbewegingen en zorgt ervoor dat uw activiteiten voldoen aan service level agreements, waardoor de prestaties van de supply chain worden verbeterd.

👤 Gebruikt door: Supply chain managers, plant managers, supervisors van distributiecentra

🛠️ Veelgebruikte tools: ClickUp Dashboards, Zoho Analytics

✅ Belangrijkste bijgehouden KPI's:

Cyclustijd van bestelling: De totale tijd die verstrijkt tussen het moment dat een klant een bestelling plaatst en het moment dat deze wordt ontvangen, inclusief orderverwerking, orderpicking, verpakking, verzending en levering

Voorraadomloopsnelheid: Het aantal keren dat voorraad wordt verkocht en vervangen tijdens een bepaalde periode

Vervulratio: Het percentage van de klantvraag dat wordt vervuld door onmiddellijke beschikbaarheid van voorraad zonder nabestellingen of vertragingen

2. Dashboard voor voorraadbeheer

Een uitgebreid dashboard voor voorraadbeheer voor het beheren van de werkstroom van voorraden over meerdere opslaglocaties of kanalen.

👤 Gebruikt door: Voorraadplanners, magazijnmanagers

🛠️ Veelgebruikte tools: NetSuite, Cin7

✅ Belangrijkste bijgehouden KPI's:

Frequentie van voorraadtekorten: Het aantal keren dat een item niet op voorraad is tijdens een specifieke periode

Waarde van dode voorraad : De totale waarde van voorraaditems die gedurende een aanzienlijke periode niet zijn verkocht of gebruikt

Voorraadomloopsnelheid: het aantal keren dat voorraad binnen een bepaalde periode wordt verkocht en vervangen

3. Logistiek dashboard

Dit dashboard richt zich op het bijhouden van zendingen, last-mile-levering en het beheersen van vrachtkosten. Het zorgt ervoor dat goederen efficiënt van A naar B worden vervoerd en stelt logistieke teams in staat om routes te wijzigen of vertragingen proactief te escaleren.

👤 Gebruikt door: Logistiek coördinatoren, transportmanagers

🛠️ Veelgebruikte tools: ShipBob, FreightPOP

✅ Belangrijkste bijgehouden KPI's:

Vrachtkosten per eenheid: Totale vrachtkosten gedeeld door het nummer verzonden eenheden

Prestaties van vervoerders : een maatstaf voor hoe goed externe vervoerders voldoen aan de serviceverwachtingen, waaronder tijdigheid en voorwaarde van goederen

Voorraad in transit: waarde of hoeveelheid goederen die zijn verzonden maar nog niet op de plaats van bestemming zijn aangekomen

4. Dashboard voor leveranciersprestaties

U kunt dit type supply chain dashboard gebruiken om de betrouwbaarheid en kwaliteit van leveranciers in de loop van de tijd te monitoren en evalueren. Uw logistieke teams kunnen met behulp van dit dashboard uitdagingen op het gebied van inkoop beoordelen, betere voorwaarden bedingen en de naleving van sourcingactiviteiten waarborgen.

👤 Gebruikt door: Inkoopmanagers, teams voor leveranciersrelaties

🛠️ Veelgebruikte tools: Coupa, Jaggaer

✅ Belangrijkste bijgehouden KPI's:

Percentage defecten bij leveranciers: Percentage materialen of producten dat van leveranciers is ontvangen en niet voldoet aan de kwaliteitsnormen

Lead time consistency : meet hoe consistent een leverancier de verwachte of overeengekomen levertijden haalt

Contractnalevingsscore: houdt bij in hoeverre een leverancier zich houdt aan de overeengekomen contractuele voorwaarden, zoals prijs, levering, kwaliteit, serviceniveaus, enz.

5. Dashboard voor vraagvoorspelling

Een dashboard voor vraagvoorspelling voorspelt de vraag van klanten nauwkeurig, zodat u uw voorraad, productie en inkoop kunt plannen. In plaats van te vertrouwen op de verkoopcijfers van vorig jaar, haalt dit dashboard realtime en historische gegevens (verkoop, seizoensinvloeden, promoties, markttrends, enz. ) op om patronen te ontdekken, verschuivingen te signaleren en toekomstige vraag te modelleren.

👤 Gebruikt door: Demand planners, verkoop- en operationele planning teams

🛠️ Veelgebruikte tools: Excel + BI-integratie, SAS Forecasting

✅ Belangrijkste bijgehouden KPI's:

Vraag versus werkelijke verkoop: Vergelijkt de voorspelde vraag van klanten met de werkelijke geregistreerde verkoop

Seizoensgebonden trendpatronen : terugkerende verkooppatronen die zich op bepaalde momenten van het jaar voordoen, zoals feestdagen, terug naar school en pieken in de zomer

Historische omzetvolatiliteit: mate van fluctuatie in omzetgegevens in de loop van de tijd

6. Dashboard voor risicobeheer

Een dashboard voor risicobeheer biedt u realtime zichtbaarheid van kwetsbaarheden in uw hele supply chain, van leveranciersrisico's en transportvertragingen tot geopolitieke bedreigingen, faillissementen van leveranciers en hiaten in de compliance.

👤 Gebruikt door: Risicoanalisten, managers bedrijfscontinuïteit

🛠️ Veelgebruikte tools: Resilinc, Fusion Risk Management

✅ Belangrijkste bijgehouden KPI's:

Gebeurtenissen die de supply chain verstoren : aantal gebeurtenissen die de normale werkstroom van goederen en diensten in de supply chain onderbreken (bijv. natuurrampen, stakingen, cyberaanvallen, leveranciers die hun activiteiten stilleggen)

Noodvoorraadniveaus : de hoeveelheid extra voorraad die expliciet wordt aangehouden voor gebruik tijdens noodsituaties of verstoringen van de supply chain

Impact probability matrix: potentiële supply chain-risico's weergegeven op een heatmap op basis van hun waarschijnlijkheid (kans) en gevolgen (impact)

7. Financieel dashboard voor de supply chain

Het financiële dashboard voor de supply chain overbrugt de kloof tussen de fysieke beweging van goederen en de daarmee samenhangende geldstroom. Operations- en finance-teams gebruiken het om in realtime gezamenlijk inzicht te krijgen in de impact van supply chain-activiteiten op het werkkapitaal, de cashflow en de algehele financiële gezondheid.

👤 Gebruikt door: CFO's, kostenanalisten

🛠️ Veelgebruikte tools: ClickUp, Tableau

✅ Belangrijkste bijgehouden KPI's:

Kosten per eenheid : totale kosten voor de productie of aanschaf van één producteenheid, inclusief materialen, arbeid, overhead en logistiek

Servicekosten : totale kosten voor het bedienen van een specifieke klant of productlijn, inclusief opslag, transport, klantenservice, retourzendingen en administratieve werkzaamheden

Werkkapitaal vast in voorraad: het bedrag dat is geïnvesteerd in voorraad dat niet onmiddellijk inkomsten genereert

8. Dashboard voor het bijhouden van bestellingen

Een dashboard voor het bijhouden van bestellingen geeft inzicht in de volledige levenscyclus van uw bestellingen, van het aanmaken van de aankoop tot de verzending, levering en uiteindelijke afhandeling.

In supply chain management wilt u een uniform overzicht van elke stap in het bestellingsproces. En dit dashboard voor supply chain management helpt u daarbij.

👤 Gebruikt door: Fulfillmentmanagers

🛠️ Veelgebruikte tools: ClickUp, Salesforce Service Cloud

✅ Belangrijkste bijgehouden KPI's:

Bestellingen op status : een realtime overzicht van de status van elke bestelling in het afhandelingsproces

Gemiddelde doorlooptijd : de tijd die verstrijkt tussen het moment dat een bestelling wordt geplaatst en het moment dat deze wordt verzonden

Nauwkeurigheid van bestellingen: percentage bestellingen dat exact volgens de wensen is geleverd (juiste items, hoeveelheden en verpakking)

Een dashboard voor de supply chain bouwen

Stap 1: Definieer uw doelen en doelgroep

Bepaal vooraf of het dashboard bedoeld is voor strategisch toezicht, operationele controle of uitzonderingsbeheer, en ontwerp het dienovereenkomstig.

Supply chain managers of financiële teams hebben bijvoorbeeld overzichten op hoog niveau nodig voor strategische planning, terwijl magazijnmanagers en logistieke coördinatoren operationele dashboards nodig hebben voor dagelijkse activiteiten.

🎯 Veelvoorkomende doelen zijn onder andere: Monitoring van KPI's: Voorraadomzet, percentage voltooide bestellingen

Knelpunten identificeren: Vertraagde leveringen, voorraadtekorten

Verbetering van de besluitvorming: Vraagvoorspelling, prestaties van leveranciers

Pas vervolgens het detailniveau en de visualisatie aan de behoeften van het publiek aan.

💼 Belanghebbenden in de supply chain kunnen zijn: Inkoopteam : houd de prestaties en lead times van leveranciers bij

Magazijnsupervisors : focus op doorvoer, productiviteit en voorraadlocaties

Logistiek coördinatoren: Wilt u inzicht in transportefficiëntie en leveringsvertragingen?

Gebruik ClickUp Goals om de statistieken van uw dashboard af te stemmen op strategische doelstellingen en de voortgang in realtime bij te houden. Met Targets kunt u specifieke mijlpalen en KPI's koppelen aan elk doel en zien hoe elk gegevenspunt op uw dashboard zich verhoudt tot een groter bedrijfsresultaat.

Blijf op koers met duidelijke tijdlijnen, meetbare targets en het automatisch bijhouden van voortgang in ClickUp Goals

Gebruik nummerdoelen wanneer u de voortgang bijhoudt van een numerieke doelstelling, zoals 'De gemiddelde verwerkingstijd van bestellingen terugbrengen tot minder dan 24 uur'. Valuta-doelen zijn perfect voor kosten gerelateerde doelen in uw supply chain. Wanneer u binaire mijlpalen wilt bijhouden, zoals 'Functie voor realtime verzendupdates ingeschakeld – Ja/Nee', schakelt u over naar Waar/Onwaar-doelen.

💡 Pro-tip: Gebruik doelmappen in ClickUp om uw doelen te ordenen op verschillende gebieden van het dashboard voor de toeleveringsketen, zoals voorraad, logistiek en inkoop.

Stap 2: Identificeer relevante databronnen

Een dashboard voor de supply chain is slechts zo sterk als de gegevens waaruit het put.

Begin met het identificeren van alle sleutelsystemen en tools die supply chain-gegevens binnen uw organisatie bevatten.

🖥️ Veelgebruikte databronnen om rekening mee te houden: ERP-systemen : Kerngegevens over productie, financiën, inkoopprocessen en voorraadniveaus

Voorraadbeheersoftware : voorraadniveaus, SKU's, herbestelpunten en magazijnbewegingen

Tools voor bestellingbeheer : gegevens over bestellingen van klanten, status van bestellingen, levertijden en retourzendingen

WMS: Gegevens over inkomende zendingen, picknauwkeurigheid, gebruik van opslagruimte en tijdlijnen voor verzending.

TMS: Prestaties van vervoerders, verzendkosten, bijhouden van leveringen, inzichten in routeoptimalisatie.

Leveranciersportals of SRM-systemen (Supplier Relationship Management): Lead times, leveranciersscorecards, contractvoorwaarden, nalevingsgegevens.

Tools voor vraagplanning of -prognoses: Verkoopprognoses, historische vraagpatronen, factoren die de vraag stimuleren.

Klantenserviceplatforms (CRM-systemen): Retourzendingen, klachten en feedbackloops die problemen met de uitvoering of levering aan het licht brengen.

In deze fase moet u de eigendom van de gegevens voor elke bron documenteren. Zorg dat u weet wie de gegevens bijhoudt, hoe vaak ze worden bijgewerkt en welke hiaten er zijn. Dit bespaart u een hoop hoofdpijn tijdens de integratie en validatie van het dashboard.

Stap 3: Selecteer de juiste KPI's

Elke KPI die u aan het dashboard voor de supply chain toevoegt, moet een bedrijfskritische vraag beantwoorden. Of het kan wijzen op een operationeel risico dat aandacht vereist. Uw uiteindelijke doel kan variëren van het verbeteren van de uitvoeringssnelheid, het verlagen van de transportkosten, het verkorten van de levertijden of het verminderen van de risico's in uw supply chain.

📈 Om de juiste KPI's te kiezen, begint u met de volgende vragen: Welke beslissingen moeten we nemen met dit dashboard?

Welke statistieken geven de voortgang weer ten opzichte van onze doelen?

Welke gegevens zijn beschikbaar, nauwkeurig en worden regelmatig bijgewerkt?

De ClickUp KPI-sjabloon is een flexibel en aanpasbaar raamwerk dat is ontworpen om prestaties op het gebied van inkoop, voorraadbeheer, logistiek en levering bij te houden in één centrale ruimte.

Gratis sjabloon downloaden Houd moeiteloos sleutelprestatie-indicatoren bij, beheer ze en evalueer ze met de ClickUp KPI-sjabloon

De sjabloon bevat een voortgangsoverzicht waarin OKR's worden weergegeven op basis van hun voortgangsstatus. Met een overzicht op hoog niveau waarmee u snel kunt zien welke OKR's risico lopen, kan uw team effectieve risicobeperkende strategieën ontwikkelen en implementeren.

Er is ook de tijdlijnweergave, die elke OKR weergeeft op een tijdlijn op basis van de start- en deadlines en aangeeft welke afdelingen in een bepaalde periode aan specifieke OKR's werken.

Overlap detecteren, vooruit plannen en iedereen op de hoogte houden van deadlines met de tijdlijnweergave

🤝🏻 Vriendelijke herinnering: Vermijd de verleiding om alles bij te houden. Een goed ontworpen dashboard moet zich richten op de paar statistieken die er het meest toe doen, afgestemd op de behoeften van de doelgroep van het dashboard (leidinggevenden, managers of operationele teams).

Stap 4: Kies een dashboardtool

De volgende stap is om uw supply chain analytics tot leven te brengen op een dashboard. Onthoud dat niet elke dashboardtool geschikt is voor de complexiteit of dataomgeving van uw supply chain.

Houd bij het kiezen van een dashboardtool rekening met de volgende aspecten:

Gegevensintegratie: Kan het gemakkelijk gegevens uit uw ERP, WMS of TMS halen zonder handmatige uploads?

Realtime updates: Wordt het dashboard vaak genoeg vernieuwd om operationele besluitvorming te ondersteunen?

Aanpassing door de gebruiker: Kunnen verschillende belanghebbenden (inkoop, logistiek, financiën) weergaven creëren die zijn afgestemd op hun behoeften?

Schaalbaarheid: Werkt het nog steeds als u nieuwe leveranciers, SKU's of magazijnen toevoegt?

📊 Zo kunt u verschillende widgets gebruiken om uw KPI-dashboard zowel inzichtelijk als visueel aantrekkelijk te maken: Staafdiagram/lijngrafiek : houd de voorraadomzet, cyclustijd van bestellingen of levertijden van leveranciers bij over weken of maanden

Voortgang balk : Houd doelen bij, zoals het verbeteren van de leveringsnauwkeurigheid of het halen van productietargets

Cirkeldiagrammen: laten zien hoe de voorraad is verdeeld over verschillende productcategorieën of magazijnen

Dashboards in ClickUp bieden een verscheidenheid aan widgets om verschillende aspecten van uw supply chain KPI's en statistieken bij te houden. U kunt filters gebruiken om gegevens voor specifieke periodes weer te geven en aangepaste weergaven maken die zijn afgestemd op verschillende rollen binnen uw team, zoals magazijnmanagers of inkoopmedewerkers.

📖 Lees meer: Voorbeelden en sjablonen voor projectmanagement dashboards

Stap 5: Ontwerp de layout voor duidelijkheid

Wanneer een gebruiker het dashboard opent, moeten zijn ogen eerst op de belangrijkste inzichten vallen, zonder te scrollen of te zoeken.

Hoe doet u dit? Begin met het prioriteren van de hiërarchie van de informatie. Dit betekent dat u de meest kritieke statistieken bovenaan het dashboard plaatst, zodat ze direct zichtbaar zijn. Ondersteunende of secundaire statistieken kunnen lager worden gegroepeerd of achter drill-down weergaven worden geplaatst.

U weet ook dat uw supply chain teams niet altijd achter een bureau zitten. Uw magazijnmanagers, logistieke coördinatoren en teams in het veld kunnen tijdens hun werkzaamheden dashboards op tablets of telefoons bekijken.

De layout van het dashboard moet overzichtelijk en leesbaar zijn en gemakkelijk te gebruiken op verschillende schermgroottes. Dankzij het responsieve ontwerp kan iedereen, ongeacht de locatie, snel relevante inzichten verkrijgen.

📌 Zo maakt u uw dashboard in één oogopslag gemakkelijk te interpreteren: Vermijd rommel: Kies statistieken die beslissingen stimuleren en neem alleen KPI's op die cruciaal zijn voor de rol van de gebruiker

Groepeer informatie logisch : organiseer widgets of secties in thematische blokken zodat gebruikers sneller kunnen vinden wat ze zoeken

Houd de navigatie intuïtief: gebruik duidelijke labels voor elke sectie of widget en kleurgecodeerde vlaggen om uitzonderingen te markeren

ClickUp gebruiken voor supply chain dashboards

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, helpt supply chain managers bij het plannen van inkoopschema's, het bijhouden van zendingen, het optimaliseren van voorraden, het samenwerken met leveranciers en het monitoren van KPI's in één centrale werkruimte.

Laten we eens nader kijken naar de robuuste functies voor taakbeheer, visualisatie, automatisering en samenwerking voor uw supply chain dashboard.

Aangepaste dashboards met realtime widgets

Dashboards in ClickUp zijn volledig aanpasbaar. Voeg widgets toe, rangschik ze in een rasterlay-out of iets meer open, sleep ze om ze te verplaatsen, pas het formaat aan en groepeer ze om gerelateerde KPI's bij elkaar te zetten.

Naast staafdiagrammen, voortgangsbalkjes en cirkeldiagrammen krijgt u een widget 'Taaklijst' waarmee u kunt bijhouden wie wat doet, wat er achterloopt en wat al is afgerond. Met de widget 'Tekst/Aantekening' kunt u wekelijkse updates, korte uitleg of aantekeningen over vreemde pieken in de gegevens toevoegen.

Houd de voortgang bij en visualiseer mijlpalen met realtime widgets in ClickUp Dashboards

Naarmate taken worden bijgewerkt, verandert de status. Deadlines komen dichterbij. Doelen komen dichterbij.

Uw dashboard wordt direct bijgewerkt zonder dat u daar iets voor hoeft te doen. U hoeft geen pagina's te vernieuwen of rapporten opnieuw uit te voeren. U ziet altijd de meest actuele momentopname van uw gegevens.

Voorraad en logistiek bijhouden via lijst- of tabelweergave

De lijstweergave van ClickUp is als een digitale checklist, ideaal voor het bijhouden van welke items bijna op voorraad zijn, welke bestellingen vertraging hebben of wat er binnenkort binnenkomt. Elke taak in uw lijst vertegenwoordigt een product of batch, en u kunt aangepaste velden gebruiken om informatie toe te voegen die specifiek is voor uw werkstroom.

Presenteer gegevens in de ClickUp-lijstweergave voor traceerbare taken en deadlines

Zodra uw velden zijn ingesteld, zet de tabelweergave in ClickUp uw lijst om in een minidatabase voor uw team. Nu kunt u sorteren op voorraadniveau, groeperen op status of filters instellen om alleen items met een lage voorraad of inkomende zendingen weer te geven.

U kunt de gefilterde weergaven opslaan voor verschillende afdelingen, van magazijnactiviteiten en financiën tot het inkoopteam.

Gebruik de tabelweergave van ClickUp om uw voorraad te beheren, afhankelijkheden tussen taken in te stellen en voortgang vast te leggen

Magazijnbeheersystemen kunnen snel ingewikkeld worden. U houdt voorraadniveaus bij, stelt herbestelpunten in, verwerkt bestellingen en beheert de communicatie met leveranciers.

Met ClickUp-automatisering kunt u triggers, als/dan-acties en voorwaarden instellen om repetitieve taken te automatiseren.

Wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe bestelling binnenkomt, kunt u automatisch een taak genereren die alle essentiële gegevens vastlegt: klantgegevens, aantallen items, verzendinstructies enzovoort.

Bespaar tijd door repetitieve taken zoals follow-ups, herinneringen, updates van bestellingen en e-mailreacties te automatiseren met ClickUp-automatisering

Samenwerkingsfuncties voor verspreide teams

Uw leveranciers, transportteams en inkoopmanagers werken allemaal vanaf verschillende locaties. Hier kunnen alle teams de samenwerkingsfuncties van ClickUp gebruiken om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt.

U kunt eenvoudig details bespreken, verantwoordelijkheden toewijzen, problemen oplossen en updates bijhouden binnen de context van uw werk.

Moet u samenwerken aan gedeelde documenten? Met ClickUp Docs kunnen meerdere mensen in realtime bewerken, opmerkingen plaatsen en samenwerken. U kunt zelfs bestanden zoals facturen of orderbevestigingen rechtstreeks aan taken en projecten toevoegen, zodat alles op één plek georganiseerd blijft.

Tag een teamgenoot met een @vermelding om ervoor te zorgen dat ze nooit een belangrijke update of verzoek missen.

En wanneer u snellere gesprekken nodig hebt, kunt u met ClickUp Chat teamspecifieke ruimtes maken. Ze ondersteunen cross-functionele supply chain-groepen die verbonden moeten blijven zonder te schakelen tussen verschillende apps.

Beheer uw volledige werkstroom voor de toeleveringsketen met ClickUp

Als u uw supply chain probeert te beheren zonder een duidelijk dashboard, betekent dit dat u voortdurend tussen spreadsheets schakelt, op updates wacht en informatie uit e-mails, vergaderingen en losstaande tools bij elkaar moet zoeken.

Met de aanpasbare dashboards van ClickUp kunt u al uw belangrijke supply chain-statistieken in één live weergave samenbrengen. Automatisering helpt door taken of waarschuwingen te triggeren wanneer de voorraad onder een bepaald niveau daalt of een zending te laat is.

Wilt u een dashboard bouwen waarmee updates, rapportages en beslissingen sneller verlopen? Meld u gratis aan bij ClickUp en krijg realtime zichtbaarheid in uw hele supply chain.