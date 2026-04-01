Haal meer uit Claude met ClickUp AI

ClickUp of Claude? Je hoeft niet te kiezen.

Uw team heeft Claude gekozen als de AI-standaard. Dat maakt ClickUp alleen maar waardevoller, niet minder. Claude is een redeneerengine voor ervaren gebruikers. ClickUp AI is de intelligentielaag voor de hele organisatie. Claude heeft gestructureerde gegevens nodig om te kunnen redeneren, en ClickUp is het systeem dat daarvoor zorgt.

Ondertussen verrijkt ClickUp AI je werkruimte continu, stuurt het agents aan die zonder enige aansturing werken en biedt het iedereen in elk team AI binnen de werkstroom die ze al gebruiken.

Claude zorgt voor diepgaande, systeemoverschrijdende redeneringen voor je technische gebruikers. ClickUp AI zorgt voor de overige 95% van je personeel. Samen bieden ze je een slimme manier om AI op het werk op te schalen.

Lees verder om te ontdekken hoe je meer uit Claude kunt halen met ClickUp AI.

💡 Wilt u hulp bij het uitzoeken hoe ClickUp AI en Claude in uw werkstroom kunnen worden geïntegreerd?

Hoe ClickUp AI werkt

ClickUp AI is een complete reeks AI-functies die is ingebouwd in het platform waar uw teams hun werk al beheren.

In plaats van AI te behandelen als een losse add-on die geen verband houdt met je werk, biedt ClickUp je 's werelds eerste Converged AI-werkruimte — waar AI je taken, documenten en gesprekken grondig begrijpt om je relevante, contextuele en tijdbesparende ondersteuning te bieden in elk onderdeel van je werkstroom.

Dit is wat dat mogelijk maakt:

ClickUp Brain

ClickUp Brain is de ingebouwde intelligentielaag binnen ClickUp. Het maakt je hele werkruimte slimmer, of de gegevens nu door een mens worden gelezen of door Claude via MCP worden opgehaald.

Stel prioriteiten voor acties vanuit je werkruimte met behulp van de contextbewuste reacties van ClickUp Brain

@vermelding Brain : Tag Brain als een teamgenoot in elke Taak, elk document of tijdens het chatten. Het is je 24/7 intelligente assistent : Tag Brain als een teamgenoot in elke Taak, elk document of tijdens het chatten. Het is je 24/7 intelligente assistent

Ambient Answers : AI beantwoordt vragen automatisch in threads voor chatten en commentaar, zodat mensen dat niet hoeven te doen : AI beantwoordt vragen automatisch in threads voor chatten en commentaar, zodat mensen dat niet hoeven te doen

Contextintelligentie : Houdt alle werkcontext in de gaten om kennisbanken continu vast te leggen en bij te werken

Enterprise Search : Stel een vraag in natuurlijke taal en krijg antwoorden uit taken, documenten, chats, opmerkingen en bijlagen. Houdt rekening met toestemming voor de werkruimte : Stel een vraag in natuurlijke taal en krijg antwoorden uit taken, documenten, chats, opmerkingen en bijlagen. Houdt rekening met toestemming voor de werkruimte

Aangepaste AI-velden : Velden die automatisch worden ingevuld op basis van de content van de taak: sentiment, prioriteit, categorie-indeling en samenvattingen. Geen invoer nodig

AI-projectmanager: vat projecten automatisch samen op dashboards, detecteert belemmeringen, stelt toegewezen personen voor en genereert statusupdates op basis van daadwerkelijke activiteiten

📮ClickUp Insight: 62% van onze respondenten maakt gebruik van conversational AI-tools zoals ChatGPT en Claude. Hun vertrouwde chatbot-interface en veelzijdige mogelijkheden – om content te genereren, data te analyseren en meer – zouden de reden kunnen zijn waarom ze zo populair zijn in diverse rollen en sectoren. Als een gebruiker echter elke keer naar een ander tabblad moet overschakelen om de AI een vraag te stellen, lopen de bijbehorende schakelkosten en kosten voor het wisselen van context na verloop van tijd op. Met ClickUp Brain is dat echter niet het geval. Het bevindt zich rechtstreeks in uw ClickUp-werkruimte, weet waar u mee bezig bent, begrijpt gewone tekstprompts en geeft u antwoorden die zeer relevant zijn voor uw taken! Ervaar een verdubbeling van uw productiviteit met ClickUp!

Superagenten

Super Agents zijn AI-teamgenoten die je via de Super Agent Builder configureert met instructies, triggers, tools, kennis en geheugen.

Gebruik de no-code Super Agent Builder van ClickUp om je aangepaste agent binnen enkele minuten, in plaats van uren, te lanceren

Je kunt ze taggen, taken toewijzen, ze een privébericht sturen tijdens het chatten en ze zelfs @vermelden, precies daar waar je aan het werk bent. Ze gedragen zich als een menselijke teamgenoot en ondernemen zelfstandig de nodige stappen om het toegewezen werk te voltooien.

Je hoeft ze niet bij elke stap aan te sturen. Ze voeren het werk zelfstandig uit.

🎥 Bekijk deze video voor meer informatie over het bouwen van en het werk met Super Agents:

Elke afdeling heeft kant-en-klare agentpakketten:

Afdeling Agents Projectmanagement Intake-agent, Toewijzingsagent, PM-agent, Live Answers-agent Marketing Brief Agent, Content Agent, Brand Agent, Live Intel Agent Product & Engineering PRD-agent, Triage-agent, Codegen-agent, Live Answers-agent HR Onboarding-agent, Pulse Check-agent, Trainer-agent, Live Answers-agent Leiderschap Doelherinneringsagent, Afstemmingsagent, Belangrijkste resultaten-agent, Statusupdate-agent Verkoop Aangepaste agents voor werkstroomverkoop

Bell Direct bewijst dat je met ClickUp geen technisch team nodig hebt om AI op een zinvolle manier in te zetten.

Met behulp van ClickUp Super Agents automatiseerde het team een end-to-end intake- en triage-werkstroom zonder code te schrijven of nieuwe tools toe te voegen.

💡 Op zoek naar vergelijkbare efficiëntiewinst voor uw team?

Autopilot en Ambient Agents

Dit zijn agents die altijd actief zijn en op de achtergrond draaien zonder dat ze daarvoor een opdracht nodig hebben. Denk aan:

Elke ochtend gegenereerde dashboardoverzichten

Statusupdates worden gepusht zonder dat er hoeft te worden ingecheckt

Taaken zijn automatisch gesorteerd en doorgestuurd op basis van prioriteit

Achterstallige items gemarkeerd en geëscaleerd

Gegevens worden continu verrijkt in de hele werkruimte

Gecertificeerde agenten

Voor werkstroommen waarbij de inzet hoog genoeg is om een aangepaste oplossing te rechtvaardigen, zullen de Forward Deployed Engineers van ClickUp een agent ontwerpen en implementeren die is afgestemd op de specifieke processen van uw organisatie. Met Certified Agents krijgt u een eersteklas installatie en onbeperkt gebruik.

👀 Wist je dat? De Certified Agent van ClickUp scoorde 96 van de 100 in een directe benchmark van uitvoeringsklare projectplannen. De naaste concurrent haalde 61, terwijl de meeste anderen steken bleven zitten in de 40 en 50. Praktisch gezien kunnen teams in één keer van idee → plan → uitvoering gaan, met minimale menselijke tussenkomst. Dat is wat de Certified Agent onderscheidt in deze benchmark.

AI-vergaderingen

Met ClickUp Kalender en AI Notetaker kunnen teams vergaderingen in de juiste context plannen en automatisch aantekeningen vastleggen.

Laat ClickUp AI uw vergaderingen automatiseren, van planning tot notuleren en samenvatten

Gebruik natuurlijke taalcommando's om teamkalenders te scannen op beschikbaarheid en vergaderingen in te plannen

Neem deel aan vergaderingen vanuit ClickUp, zonder van tabblad te wisselen

Ontvang automatische aantekeningen over vergaderingen in je ClickUp-inbox — met labels voor sprekers, samenvattingen, belangrijke onderwerpen en beslissingen gemarkeerd

AI haalt actiepunten uit aantekeningen van vergaderingen en zet deze om in traceerbare ClickUp-taken

Het bijhouden wordt gekoppeld aan het betreffende project

Samenvattingen worden gepost in de relevante ClickUp-ruimte

Elke deelnemer aan de vergadering heeft zichtbaarheid in wat er is besproken, wat er vervolgens moet gebeuren en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Meerdere AI-modelopties op één platform

ClickUp is modelonafhankelijk. Gebruikers kunnen rechtstreeks vanuit de ClickUp-werkbalk schakelen tussen ChatGPT, Claude (inclusief Opus 4.6), Gemini en meer dan 12 andere toonaangevende AI-modellen zonder het platform te verlaten.

Krijg toegang tot meerdere AI-modellen voor de prijs van één met ClickUp Brain

Brain gebruikt deze modellen achter de schermen voor werkruimte-intelligentie, en Super Agents kunnen worden geconfigureerd om elk beschikbaar model te benutten. Beheerders kunnen per werkruimte beperken welke modellen beschikbaar zijn.

Dit betekent dat je team binnen ClickUp al beschikt over de redeneringen van Claude, toegepast op de volledige werkcontext.

📚 Lees ook: Gebruik externe AI-modellen van ClickUp

Wat Claude te bieden heeft

Claude is een krachtige redeneerengine en biedt, in combinatie met ClickUp, echte systeemoverschrijdende intelligentie:

Claude Code : Agent-gebaseerd coderen in de terminal. Autonome bewerkingen van meerdere bestanden, refactoring en debugging. Ideaal voor ontwikkelaars : Agent-gebaseerd coderen in de terminal. Autonome bewerkingen van meerdere bestanden, refactoring en debugging. Ideaal voor ontwikkelaars

Claude Cowork : Agent voor achtergrondkenniswerk. Denk aan spreadsheets, rapportage en data-analyse die autonoom worden uitgevoerd

Claude Desktop: veelzijdige AI-assistent voor individueel diepgaand werk, onderzoek en analyse

Claude maakt verbinding met ClickUp via MCP (Model Context Protocol), een open standaard waarmee elke AI-tool kan lezen en schrijven naar externe systemen. De MCP-server van ClickUp geeft Claude volledige toegang tot taken, documenten, opmerkingen, aangepaste velden en zoekfuncties.

🌟 Dit is een goede zaak. Hoe meer AI-tools via MCP verbinding maken met ClickUp, hoe onmisbaarder ClickUp wordt als het systeem dat context biedt.

Vier redenen waarom ClickUp en Claude samen beter zijn

In plaats van met elkaar te concurreren, vullen ClickUp en Claude elkaar aan op het gebied van analyse, uitvoering en teambrede acceptatie. Ze combineren diepgaande redeneringen met operationele context, zodat u intelligent denken kunt omzetten in georganiseerd, efficiënt werk.

Zo werkt het:

1. Analyseer met Claude, codificeer met ClickUp

👉🏼 Claude is uitstekend in analyse: onderzoek doen, informatie samenvatten, verkennen hoe een werkstroom eruit zou kunnen zien, gegevens uit verschillende systemen halen en aanbevelingen genereren. Dat is waar een redeneringsengine goed in is.

🏆 ClickUp is de plek waar die inzichten worden omgezet in gestructureerde werkstroomen.

De analyse wordt omgezet in taken met eigenaars en deadlines

De aanbeveling wordt een Super Agent die wordt uitgevoerd telkens wanneer de status verandert

Het onderzoek wordt gestructureerd in documenten die aan het project zijn gekoppeld

De eenmalige output wordt een herhaalbaar, gereguleerd proces dat door de hele organisatie wordt uitgevoerd.

Claude helpt je te bepalen wat er nog te doen is. ClickUp AI helpt je het daadwerkelijk uit te voeren, op schaal, voor elk team, zonder dat iemand nog iets hoeft aan te sturen.

2. Gedeelde AI voor de organisatie versus persoonlijke AI voor individuen

👉🏼 Wat je in Claude bouwt, blijft bij jou: je vaardigheden, je MCP-configuraties, je projectcontext. Als je iets geweldigs bouwt, kan het team er niet bij kijken, het gebruiken of er van profiteren.

🏆 ClickUp AI is ontworpen om te delen:

Superagenten hebben zichtbaarheid in de werkruimte. Wanneer één persoon een agent bouwt, profiteert de hele organisatie daarvan

ClickUp-automatiseringen worden voor iedereen geactiveerd, niet alleen voor degene die ze heeft ingesteld

AI-aangepaste velden worden voor het hele team ingevuld

Gedeelde kennisbanken zijn toegankelijk voor elke gebruiker en elke medewerker

3. Altijd beschikbare intelligentie versus antwoorden op aanvraag

👉🏼 Claude werkt wanneer iemand erom vraagt. Als niemand erom vraagt, gebeurt er niets.

🏆 ClickUp AI werkt continu, of er nu iemand op let of niet:

Brain verrijkt gegevens op de achtergrond: het vat projecten samen, vult aangepaste velden in en werkt kennisbanken bij

Autopilot Agents houden de werkruimte 24/7 in de gaten: ze markeren achterstallige items, sorteren nieuwe taken automatisch en genereren dashboardoverzichten

Super Agents worden geactiveerd door werkstroomgebeurtenissen: statuswijzigingen, nieuwe taken, vermeldingen en planningen

De werkruimte wordt elk uur slimmer zonder dat iemand daar actief voor hoeft te zorgen. Je gebruikt ClickUp AI niet op dezelfde manier als Claude. ClickUp AI werkt gewoon.

4. Contextdiepte die Claude slimmer maakt

ClickUp AI verrijkt continu de gegevens in je werkruimte. Dus wanneer Claude via MCP verbinding maakt met ClickUp, leest het geen ruwe takenlijsten. Het leest voorbewerkte informatie: door Brain gegenereerde samenvattingen, door AI geclassificeerde aangepaste velden en gestructureerde projectinzichten die zijn gecreëerd zonder dat iemand daar om heeft gevraagd.

De versterkende cirkel:

🤝 Het resultaat: Claude levert betere resultaten op omdat ClickUp AI het zware werk van het ordenen, samenvatten en classificeren van de gegevens al heeft gedaan voordat Claude er ook maar iets aan deed. En wanneer Claude weer werk terugstuurt, pikt ClickUp AI dit op en houdt de cyclus in gang.

📮 ClickUp Insight: Uit ons onderzoek naar AI-volwassenheid blijkt dat de toegang tot AI op het werk nog steeds beperkt is: 36% van de mensen heeft helemaal geen toegang en slechts 14% zegt dat de meeste werknemers er daadwerkelijk mee kunnen experimenteren. Wanneer AI verborgen zit achter toestemming, extra tools of ingewikkelde installaties, krijgen teams niet eens de kans om het in de praktijk, tijdens hun dagelijkse werk, uit te proberen. ClickUp Brain neemt al die drempels weg door AI direct in de werkruimte te integreren die je al gebruikt. Je kunt gebruikmaken van meerdere AI-modellen, afbeeldingen genereren, code schrijven of debuggen, op het web zoeken, documenten samenvatten en nog veel meer – zonder van tool te wisselen of je focus te verliezen. Het is je ambient AI-partner, gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor iedereen in het team.

De juiste AI-tool voor de juiste toepassing

Het gaat er niet om Claude te vervangen door ClickUp AI. Het gaat erom de juiste AI voor de juiste taak te gebruiken.

Toepassingsvoorbeeld Beste tool Waarom Grondig onderzoek en analyse Claude Systeemoverschrijdende redenering, synthese van lange context Agentische code en foutopsporing Claude-code Terminal-native, autonome wijzigingen in meerdere bestanden Systeemoverschrijdende gegevenscoördinatie Claude + MCP Combineert gegevens uit ClickUp, Salesforce en databases Updates over de projectstatus ClickUp AI Altijd actief, automatisch gegenereerd op basis van echte activiteiten Content-drafts in documents ClickUp AI In context, gekoppeld aan de briefing en de Taak Vragen over werk Brain Directe antwoorden vanuit taken, documenten, chatten en opmerkingen Taakverdeling en triage Superagenten Gebeurtenisgestuurd, werkruimtebewust, beperkt tot de toestemmingen Aantekeningen van vergaderingen en follow-ups AI-vergaderingen Automatische vastlegging, aanmaken van actiepunten Achtergrondmonitoring Autopilot-agenten 24/7, zonder aanwijzingen, altijd actief Aangepaste werkstroom voor belangrijke taken Gecertificeerde agenten Speciaal ontwikkeld, FDE-ondersteund, onbeperkt Persoonlijk diepgaand werk Claude Desktop Individueel redeneren, opstellen, verkennen Gedeelde werkstroom voor teams Superagenten Zichtbaar voor de organisatie, beheerd op werkruimteniveau

🔑 Belangrijkste inzicht: Claude zorgt voor persoonlijk, diepgaand en systeemoverschrijdend werk. ClickUp AI zorgt voor de team-brede, altijd actieve, gedeelde werkstroom. Met deze twee heb je de hele organisatie gedekt.

Wat dit betekent voor uw organisatie

Voor elk teamlid

AI die werkt zodra ze ClickUp openen, zonder MCP-installatie, zonder terminalopdrachten en zonder dat er specifieke vaardigheden nodig zijn. Brain beantwoordt hun vragen, agents nemen repetitief werk uit handen, aangepaste velden classificeren taken automatisch en vergadernotities schrijven zichzelf.

Voor technische gebruikers

Claude Code, Claude Cowork en Claude Desktop voor diepgaande redeneringen, codering en systeemoverschrijdende coördinatie. De MCP-server van ClickUp geeft hen volledige toegang tot de werkruimte. Wat ze in Claude bouwen, wordt teruggekoppeld naar ClickUp, waar agents het verder verwerken.

Siemens India zag dit in de praktijk. Hun Project Services-team heeft 150 jaar gezamenlijke PM-expertise verwerkt in de AI-aangedreven werkstroom van ClickUp. Risicobeoordelingen van het portfolio gingen van 12-15 uur naar 15 minuten, en een PM met drie maanden ervaring maakt nu gebruik van dezelfde kennis als een doorgewinterde veteraan.

Voor IT en leidinggevenden

Eén gereguleerd AI-platform met dezelfde SSO, toestemming en nalevingsstatus als de rest van ClickUp. ISO 42001-gecertificeerd voor AI-beheer, geen gegevensopslag door AI-partners en gecentraliseerde controle door beheerders over welke modellen, agents en mogelijkheden zijn ingeschakeld. Vergelijk dat eens met 200 afzonderlijke Claude-instanties die door de hele organisatie draaien, zonder gecentraliseerde zichtbaarheid in wat AI met bedrijfsgegevens doet.

Voor uw AI-strategie

ClickUp is modelonafhankelijk, dus vandaag geeft uw team misschien de voorkeur aan Claude Opus 4.6, maar morgen kan het beste model van een heel andere bron komen. ClickUp integreert de nieuwste modellen zonder dat iemand werkstroom-ontwerpen hoeft te herontwerpen, agents opnieuw hoeft te trainen of MCP-verbindingen opnieuw hoeft te configureren. Uw AI-strategie blijft flexibel, zelfs als het modelandschap blijft veranderen.

Hoe ClickUp en Claude via MCP met elkaar worden verbonden: de architectuur

Diepgaande redeneringen gaan hand in hand met daadwerkelijke uitvoering dankzij ClickUp AI en Claude

Claude is wellicht uw AI-standaard op modelniveau. ClickUp AI zorgt ervoor dat die intelligentie in uw hele organisatie operationeel wordt.

Als 's werelds meest complete en contextbewuste werk-AI maakt Brain de werkruimte van binnenuit slimmer. Super Agents geven elk team AI-teamgenoten die 24/7 actief zijn, terwijl Certified Agents helpen bij het beheren van complexe, risicovolle en aangepaste werkstroomen.

Claude maakt gebruik van die verrijkte informatie van buitenaf via MCP.

Samen versterken ze elkaar.