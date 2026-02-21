10 LLM-prompt-sjablonen voor blogs

Je kunt het beste blogidee ter wereld hebben en toch een uur verliezen aan dezelfde startproblemen.

Welke invalshoek moeten we kiezen? Welke opzet heeft de beste werkstroom? Hoe vinden we de juiste toon? Welke voorbeelden maken dit geloofwaardig? En hoe houden we de schrijfstijl consistent in alle posts?

LLM-sjablonen lossen dat rommelige middenstuk op. Ze geven je een startstructuur die je kunt hergebruiken, aanpassen en verbeteren in de loop van de tijd, of je nu een lijstje, een how-to, een vergelijkingspost of een productgerichte gids schrijft.

In dit bericht laten we je kennismaken met LLM-promptsjablonen voor blogs, die zijn ontworpen om naast je briefings, schetsen en concepten te gebruiken, zodat je betere eerste versies kunt genereren, je structuur sneller kunt aanscherpen en je content consistent kunt houden zonder elke week nieuwe prompts te hoeven bedenken.

Wat is een LLM-prompt-sjabloon voor blogs?

Een LLM-promptsjabloon voor blogs is een herbruikbare prompt met invulvelden die je aan een AI-schrijftool geeft om op verzoek consistente blogcontent te genereren.

Zie het als een standaardprocedure voor prompts. In plaats van elke keer een geheel nieuwe prompt te typen, gebruikt u dezelfde structuur en vervangt u variabelen zoals {topic}, {primary keyword}, {audience}, {tone}, {word count}, {angle} en {voorbeelden}.

📌 Voorbeeld: U schrijft een SEO-blogpost over: {onderwerp} Doelgroep: {doelgroep}

Doel: {doel}

Primaire trefwoord: {primary_keyword}

Secundaire trefwoorden die op natuurlijke wijze moeten worden opgenomen: {secondary_keywords}

Zoekintentie: {intent}

Toon en stijl: {tone_style}

Beperkingen: {beperkingen} Outputvereisten: 1) Geef 5 titelopties (met het primaire trefwoord in 3 ervan) 2) Schrijf een korte, boeiende inleiding (hook + waarom het belangrijk is + wat de lezer zal leren) 3) Maak een overzicht met H2's en H3's 4) Schrijf het volledige bericht (~{word_count} woorden) met voorbeelden en praktische stappen 5) Voeg een korte FAQ-sectie toe (4-6 vragen) 6) Sluit af met een duidelijke CTA die relevant is voor {product_or_next_step}

10 beste LLM-sjablonen voor het schrijven van blogs

U staart naar een leeg scherm of bladert door duizenden generieke prompts die niet passen bij de werkstroom van uw blog. Deze analyseverlamming leidt tot zwakke prompts en verspilde tijd.

De oplossing is een set sjablonen die de volledige contentwerkstroom omvat, van ideevorming tot optimalisatie. De volgende lijst combineert kant-en-klare promptcollecties met geïntegreerde ClickUp-sjablonen die prompts combineren met een volledige structuur voor projectmanagement, waardoor u een bruikbaar startpunt krijgt voor elke blogtaak.

1. ClickUp AI Prompt & Aantekening-sjabloon voor blogposts Sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Zet onderwerpantekeningen om in een blogschema met het ClickUp AI Prompt & Note Guide voor Blog Posts sjabloon.

De ClickUp AI Prompt & Note Guide voor Blog Posts sjabloon is een schrijfkit op basis van ClickUp Docs die een rommelige verzameling onderwerpen omzet in een blogschema waarop je kunt voortbouwen. Je begint met het plaatsen van je onderwerp en aantekeningen in het document en volgt vervolgens de promptblokken om een overzichtelijke structuur te vormen zonder je oorspronkelijke ideeën kwijt te raken.

Wanneer u een snellere eerste versie of een nettere tweede versie wilt, zit ClickUp Brain direct in het document om u te helpen bij de bewerking, uitbreiding, vereenvoudiging of verder schrijvingsactiviteit zonder van tool te wisselen.

Bewerk, breid uit of blijf schrijven in documenten met ClickUp Brain.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Versnel contentoperaties met de AI-mogelijkheden van ClickUp Brain wanneer u snel herschrijvingen of duidelijke volgende stappen nodig hebt.

Maak sneller concepten met een ingebouwde promptwerkstroom die je door de secties Titel, Metabeschrijving, Inleiding en Hoofdcontent in één document loodst.

Verfijn het concept ter plekke met ClickUp Brain-acties zoals Schrijven verbeteren, Spelling en grammatica corrigeren, Verlengen, Inkorten en Schrijven vereenvoudigen.

✅ Ideaal voor: SEO-contentmarketeers die wekelijks blogposts schrijven en freelance schrijvers die lange concepten aan klanten leveren.

🧠 Leuk weetje: 51% van de marketeers gebruikt AI-tools om content te optimaliseren, van e-mailcampagnes tot zoekmachineoptimalisatie. En 50% creëert content met kunstmatige intelligentie.

2. ClickUp ChatGPT-prompts voor schrijfsjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Ga snel aan de slag met een on-demand promptbibliotheek met behulp van het ClickUp ChatGPT Prompts for Writing-sjabloon.

Wanneer u naar een leeg scherm staart en uw hersenen alles doen behalve schrijven, biedt de ClickUp ChatGPT Prompts for Writing sjabloon u een kant-en-klare promptbibliotheek die u op elk moment kunt openen en gebruiken.

Het is opgezet in Docs met secties die je kunt uitvouwen en samenvouwen om naar de promptset te gaan die je nodig hebt, in plaats van te zoeken in opgeslagen aantekeningen.

En omdat het in ClickUp staat, kun je de prompts naast je briefings, concepten en feedback bewaren en vervolgens ClickUp Brain gebruiken om te herschrijven, uit te breiden, samen te vatten of nieuwe invalshoeken te genereren zonder het document te verlaten.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Vind snel de juiste prompt met gegroepeerde, inklapbare secties zoals blogschrijven, biografieën, boeken en meer, zodat u altijd slechts één klik verwijderd bent van het volgende concept.

Houd uw schrijfsysteem op één plek door het document te koppelen aan taken of andere documenten, zodat prompts verbonden blijven met het werk.

Verbeter de kwaliteit van de output met de ingebouwde gebruiksinstructies en gebruik vervolgens ClickUp Brain om secties te polijsten, verder te schrijven of alinea's om te zetten in actiepunten.

✅ Ideaal voor: Content schrijvers die een herbruikbare promptbibliotheek opbouwen, of freelance copywriters die verschillende schrijfstijlen voor verschillende clients hanteren.

3. ClickUp-blogsjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Maak conceptblogposts in een layout in publicatiestijl met de ClickUp-blogsjabloon.

Als je blogposts eruit moeten zien en aanvoelen als een echte publicatiepagina voordat je op publiceren klikt, biedt de ClickUp Blog Sjabloon je die layout binnen ClickUp. Je krijgt een overzichtelijk document in lezersstijl met een hero-afbeelding, onderverdeelde content en een ingebouwd navigatiepaneel waarmee lange posts gemakkelijk te doorbladeren en opnieuw te bekijken zijn.

In tegenstelling tot op zichzelf staande promptdocumenten maakt dit sjabloon een verbinding tussen uw LLM-prompts en deadlines, toegewezen personen en goedkeuringswerkstroom, waardoor instructies worden omgezet in een uitvoerbaar projectplan.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Stel uw content op in een gepolijste lay-out in blogstijl met een omslagafbeelding, kopteksten voor de secties en een tabel in zijbalkstijl, zodat de tekst gemakkelijk te volgen is.

Maak van elke post een traceerbare werkstroom met ClickUp aangepaste statussen voor elke fase, van concept tot beoordeling tot gepland tot gepubliceerd.

Gebruik ClickUp Brain MAX wanneer u referenties uit uw werkruimte en het internet wilt halen, en genereer vervolgens snel invullingen zoals intro's, sectieoverzichten, veelgestelde vragen en ideeën voor bijschriften terwijl u aan het schrijven bent.

✅ Ideaal voor: Contentmarketeers die wekelijks blogposts publiceren, of solo-oprichters die productupdates en thought leadership-artikelen schrijven.

4. ClickUp-sjabloon voor de redactionele kalender van een blog

Ontvang een gratis sjabloon Plan blogposts in een fasegebaseerde pijplijn met het ClickUp Blog Editorial Calendar sjabloon.

Het plannen van blogs wordt een stuk eenvoudiger wanneer alle berichten in één visuele pijplijn staan. De ClickUp Blog Editorial Calendar sjabloon biedt u een op fasen gebaseerd bord voor uw contentmachine, zodat u in één oogopslag kunt zien wat er zich in de ideevorming, trefwoordonderzoek, schrijf-, ontwerp- en promotiefase bevindt. En wanneer u wilt uitzoomen, helpt ClickUp Kalender weergave u om de publicatiedata voor de hele maand in één oogopslag in kaart te brengen.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Doorloop elke post in duidelijke fasen, zoals Idee, Zoekwoordonderzoek, Content schrijven, Ontwerp en Promotie, met behulp van een werkstroombord.

Voeg belangrijke details toe aan elk bericht door de blogfase, publicatiedata, afbeeldingen, kanalen en goedkeuring van teksten rechtstreeks op elke kaart bij te houden.

Voeg subtaaken toe voor deliverables zoals een overzicht, concept, visuals, SEO-updates en laatste kwaliteitscontrole.

✅ Ideaal voor: Contentmanagers die het schrijven, ontwerpen en promoten van elke post coördineren.

5. ClickUp-sjabloon voor het schrijven van content

Ontvang een gratis sjabloon Stel persberichten op met een begeleide layout met behulp van het ClickUp Content Writing sjabloon.

Wanneer u snel een persbericht moet versturen, biedt ClickUp Content Writing Template u een kant-en-klaar sjabloon dat u meteen kunt gebruiken. Het begint met een ruimte voor uw logo en leidt u vervolgens door de essentiële onderdelen van een persbericht in dezelfde volgorde als uw lezer verwacht: persberichtinformatie bovenaan, een duidelijke kop en subkop, en een begeleidende hoofdtekst die u helpt om met een juiste datum te beginnen en het verhaal op gang te houden.

En omdat het schrijven slechts de helft van het werk is, helpen ClickUp Assigned Comments u om specifieke bewerkingen naar de juiste reviewer te sturen zonder rommelig heen-en-weer-gepraat, terwijl ClickUp automatiseringen ervoor zorgen dat de werkstroom door de beoordelingsstappen blijft lopen met tijdige nudges en handoffs.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Leg vooraf de essentiële informatie vast met speciale velden voor contactgegevens en releasedatum, zodat elk concept direct klaar is om te worden gedeeld.

Schrijf met minder hiaten door gebruik te maken van de ingebouwde prompts voor koppen, subkoppen en hoofdtekst, inclusief het datumformat direct in het document.

Zorg ervoor dat uw release consistent uw merk uitdraagt door uw logo bovenaan het document toe te voegen.

✅ Ideaal voor: PR-managers die persberichten schrijven en doorsturen voor beoordeling en goedkeuring.

💡 Pro-tip: Content voelt alleen 'traag' aan als deze verspreid is. Met andere woorden, je hebt de briefing in de ene tool, feedback in een andere, terwijl goedkeuringen plaatsvinden in DM's. ClickUp brengt uw hele contentpijplijn samen op één plek, zodat u van briefing → concept → beoordeling → definitief kunt gaan zonder links te hoeven zoeken of commentaar te moeten achterhalen. Bekijk deze video om te zien hoe teams ClickUp gebruiken om de productie van content van begin tot eind te stroomlijnen, van feedback tot eindproduct:

6. ClickUp Blog Sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Bijhoud elke blogpost van concept tot publicatie met het ClickUp Blog Database sjabloon.

Als uw blogachterstand blijft groeien, biedt het ClickUp Blog Database sjabloon u één plek om elk bericht bij te houden, van concept tot publicatie en verder.

U kunt snel zien wat er 'Geplaatst' is, wat een 'Update vereist' nodig heeft of wat 'In uitvoering' is, samen met de categorie waartoe het behoort en wanneer het moet worden afgerond.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Groepeer berichten op status om uw publicatiepijplijn in één oogopslag zichtbaar te houden (geplaatst, update vereist, in uitvoering).

Tag elk bericht met databasestatus en blogcategorie om uw bibliotheek georganiseerd te houden naarmate deze groeit.

Voeg toegewezen personen, deadlines en prioriteiten toe om de juiste post op het juiste moment in gang te houden.

✅ Ideaal voor: Contentmarketingmanagers die een blog met meerdere categorieën en een updatecyclus onderhouden.

📮 ClickUp Insight: 37% van onze respondenten gebruikt AI voor het aanmaken van content, waaronder schrijven, bewerking en e-mails. Dit proces vereist echter meestal het schakelen tussen verschillende tools, zoals een tool voor het genereren van content en uw werkruimte. Met ClickUp krijgt u AI-aangedreven schrijfhulp in de hele werkruimte, inclusief e-mails, opmerkingen, chats, documenten en meer, terwijl de context van uw hele werkruimte behouden blijft.

7. ClickUp-sjabloon voor schrijfrichtlijnen

Ontvang een gratis sjabloon Standaardiseer de regels voor stemgebruik en schrijven voor elke schrijver met de ClickUp-sjabloon voor schrijfrichtlijnen.

Wanneer meerdere mensen schrijven, hebt u een gestandaardiseerd format nodig om ervoor te zorgen dat alles wat wordt gepubliceerd dezelfde stem, toon en schrijfstructuur heeft.

De ClickUp-sjabloon voor schrijfrichtlijnen biedt uw team één overzichtelijke plek voor de regels die uw content vormen, van uw merkstem en -toon tot de grammaticale beslissingen waaraan iedereen zich moet houden.

Nieuwe schrijvers – of ze nu menselijk zijn of AI – kunnen vanaf dag één merkgerichte content produceren, omdat de regels rechtstreeks in het systeem zijn ingebouwd.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Leg de persoonlijkheid en stemprincipes van uw merk vast, zodat schrijvers hier snel naar kunnen verwijzen tijdens het schrijven van concepten.

Standaardiseer grammatica en mechanica, inclusief keuzes zoals actieve versus passieve stem, zodat beoordelingen gemakkelijker te verplaatsen zijn.

Gebruik de ingebouwde secties om een levendige stijlgids te ontwikkelen die uw team kan bijwerken naarmate uw content evolueert.

✅ Ideaal voor: Contentleads die leiding geven aan een team van schrijvers die onder één merkstem publiceren.

🧠 Leuk weetje: 45% van de marketeers gebruikt AI-tools om te brainstormen over contentconcepten en ideeën.

8. HubSpot Marketing- en productiviteitsprompts

via HubSot

U hebt een prompt nodig voor een zeer specifieke marketingtaak, maar u weet niet waar u moet beginnen.

Deze enorme bibliotheek van HubSpot's 1000+ Marketing and Productivity Prompts sjabloon is een uitgebreide referentie voor bijna elke marketing-, verkoop- of productiviteitstoepassing, inclusief een groot gedeelte over blogcontent.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Kies uit meer dan 1000 prompts voor zowel marketingwerk als dagelijkse productiviteit, zodat u altijd een prompt voor de volgende stap bij de hand hebt voor de Taak die u moet uitvoeren.

Aangepaste prompts voor uw doel, kanaal en publiek, in plaats van elke keer helemaal opnieuw te beginnen.

Gebruik het als een herbruikbare 'promptbank' voor snellere uitvoering van SEO-, sociale media-, merk-, leadgeneratie- en planningswerkzaamheden.

✅ Ideaal voor: marketingmanagers die één herbruikbare promptbibliotheek willen voor het plannen en produceren van content voor meerdere kanalen.

9. CO-STAR-raamwerk voor LLM-prompts

via Medium

Het CO-STAR-raamwerk voor LLM-prompts is een gestructureerd systeem voor het schrijven van effectieve prompts. Het staat voor Context, Objective, Style, Tone, Audience en Response format.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Maak prompts met Context + Doelstelling, zodat het model de situatie en de exacte taken die nog te doen zijn begrijpt voordat het begint met schrijven.

Leg stijl, toon en doelgroep vast wanneer u wilt dat de output consistent klinkt in posts, pagina's of voor belanghebbenden.

Geef het responsformat op, zodat u de resultaten krijgt in de vorm die u nodig hebt, zoals een overzicht, tabel, checklist of JSON.

✅ Ideaal voor: Contentstrategen die herhaalbare prompts schrijven voor blogbriefs en productieklaar concepten.

Tips voor het schrijven van effectieve LLM-prompts voor blogs

Zelfs de beste sjabloon kan mislukken als u niet weet hoe u deze effectief kunt aanpassen. Gebruik deze tips om consistente, hoogwaardige resultaten te krijgen uit elke prompt engineering-sjabloon.

Bepaal vooraf het doel, de beperkingen en het publiek: Elke prompt moet drie vragen beantwoorden voordat er om content wordt gevraagd: Wat is het doel van dit stuk? Wat mag er niet in staan? Wie leest het?

Geef context, bronnen en voorbeelden: Geef de AI referentiemateriaal, zoals posts van concurrenten om je van te onderscheiden, brondocumenten om te citeren of voorbeeldposts die de door jou gewenste toon weergeven. Haal context uit gekoppelde ClickUp Docs en ClickUp-takens met behulp van ClickUp Brain, zodat je prompts automatisch relevante achtergrondinformatie bevatten.

Geef de structuur, stijl en lengte van de output op: Vertel de AI precies hoe het eindproduct eruit moet zien. Als voorbeeld: 'Schrijf een blogpost van 1200 woorden met een H1, vier H2-secties en opsommingstekens onder elke H2. ' Voeg ook stijlinstructies toe, zoals 'Schrijf in de tweede persoon, in een conversatietoon zonder jargon, op een leesniveau van groep 8'.

Test, evalueer en herhaal: Uw eerste poging met een prompt levert zelden perfecte resultaten op. Voer de prompt uit, beoordeel de output, identificeer wat er ontbreekt of onjuist is en Uw eerste poging met een prompt levert zelden perfecte resultaten op. Voer de prompt uit, beoordeel de output, identificeer wat er ontbreekt of onjuist is en verfijn vervolgens de prompt . Houd een logboek bij van uw promptversies en de resultaten daarvan om bij te houden wat werkt voor uw specifieke LLM-testscenario's.

Maak van prompts een herhaalbaar blogsysteem met ClickUp

Het echte voordeel is dat u een promptbibliotheek opbouwt die uw team kan hergebruiken, verbeteren en vertrouwen voor elke blog die u publiceert.

ClickUp maakt dat eenvoudig. Sla uw prompts op waar uw content zich bevindt, naast briefings, overzichten, concepten en feedback. Maak van elke sjabloon een consistente werkstroom, houd de eigendom duidelijk en gebruik AI binnen de werkruimte om concepten te maken, te verfijnen, bewerkingen samen te vatten en volgende stappen te bepalen zonder de context te verliezen.

Wanneer prompts en processen samengaan, gaat het schrijven sneller en blijft de kwaliteit constant.

Bouw uw promptsysteem in ClickUp. ✅

Veelgestelde vragen

Een prompt is een eenmalige instructie die je aan een AI-model geeft voor een specifieke taak. Een promptsjabloon is een herbruikbare promptstructuur met variabelen die je voor elk gebruik kunt aanpassen. Je schrijft het één keer en kunt het vervolgens herhaaldelijk gebruiken met verschillende invoer.

Begin met het documenteren van uw merkstem, doelgroep en inhoudsnormen in een centraal document. Neem deze vervolgens op als standaardinstructies in uw sjablonen. Koppel uw stijlgids aan inhoudstaken, zodat ClickUp Brain er automatisch naar verwijst bij het genereren van concepten.

Nee, sjablonen zijn ontworpen om het opstellen van concepten te versnellen en repetitief werk te verminderen, maar menselijk oordeel blijft essentieel voor strategie, feitencontrole, het toevoegen van originele inzichten en de uiteindelijke bewerking. Beschouw AI als een machine voor het maken van eerste concepten, niet als een volledige vervanging van redactionele controle.