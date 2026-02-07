10 beste macro-trackers om uw dieet te stroomlijnen

De wereldwijde markt voor dieet- en voedingsapps zal naar verwachting ongeveer 6,94 miljard dollar bereiken.

De groei komt niet alleen doordat mensen plotseling graag hun voedsel bijhouden. De meesten van ons willen gewoon een dieet dat voorspelbaar, haalbaar en precies goed is.

Dus als je je afvraagt hoe je dat kunt bereiken, begin dan met het bijhouden van je macro's. Wanneer je je eiwitten, koolhydraten en vetten in echte nummers kunt zien, begin je kleine veranderingen door te voeren die zich opstapelen.

Deze gids geeft een overzicht van de 10 beste macro-trackers, waar elke tracker het sterkst in is en voor wie deze het leven het gemakkelijkst maakt.

Macro-tracker-software in één oogopslag

Naam van de tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen* ClickUp Taakgebaseerde dagelijkse of maaltijdregistratie, aangepaste velden met formules, dashboards voor wekelijkse en maandelijkse overzichten, documenten voor recepten en maaltijdplannen, herinneringen voor consistentie Mensen die een flexibele macro-tracker willen die ze kunnen aanpassen tot een volledig maaltijdplannings- en gewoonten-systeem, aangedreven door AI. Voor altijd gratis; aangepaste prijzen voor ondernemingen Cronometer Geverifieerde voedingsdatabases, uitgebreide tracking van micronutriënten naast macro's, aangepaste doelen, recepten en maaltijdregistratie, apparaatintegraties Datagericht bijhouden met macro's plus micronutriënten (vitamines, mineralen, natrium, vezels) Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beschikbaar MacroFactor Adaptieve wekelijkse macro- en calorietargets op basis van gewichtstrend en inname, schatting van het verbruik en flexibele registratiemodi. Mensen die gecoachte macrodoelen willen die automatisch worden aangepast naarmate de voortgang verandert Betaalde abonnementen beginnen bij $ 71,99 per jaar. MyFitnessPal Enorme voedingsdatabase, snelle barcoderegistratie, recepten importeren vanuit URL's, spraakregistratie, uitgebreide integraties Snelle dagelijkse registratie met een enorme database en snelle maaltijdinvoer Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 24,99/maand. Lose It! Fotologboek, spraaklogboek, doelen en streaks, weergave van de voortgang en uitdagingen Lichtgewicht logboek met foto- en spraakgestuurde invoer Aangepaste prijzen FatSecret Voedingsdagboek met kalenderweergave, registratie op basis van foto's, receptenbouwer, communityfuncties, integratie met wearables Macro-tracking met krachtige werkstroomen voor herhaalde maaltijden en wereldwijde voedseldekking Aangepaste prijzen Carb Manager Bijhouden van netto koolhydraten, receptenbibliotheek met koolhydraatarme en keto-recepten, vastentracker, glucose- en ketonenlogboek Keto- en koolhydraatarme bijhouden waarbij netto koolhydraten het belangrijkst zijn Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 5,50/maand. Nutritionix Track Maaltijden registreren in natuurlijke taal, uitgebreide database met Amerikaanse restaurants, exportmogelijkheden en delen met coaches. Mensen die snel gemengde thuismaaltijden en restaurantmaaltijden willen registreren Aangepaste prijzen Yazio Macro-tracking plus vastentimer, receptideeën, analyse van de voortgang en metingen Macro-bijhouden in combinatie met intermitterend vasten Gratis proefversie; aangepaste prijzen Samsung Health Voedingsdagboek naast slaap, trainingen, stappen en stress; apparaat synchroniseren; uitdagingen voor motivatie Samsung-gebruikers die macro's willen in een alles-in-één gezondheidsdashboard Gratis (inbegrepen bij Samsung-apparaten)

Wat is een macro-tracker?

Een macro-tracker is een digitale tool, zoals een app of software, waarmee je je dagelijkse inname van macronutriënten – eiwitten, koolhydraten en vetten – kunt bijhouden en controleren. In tegenstelling tot een eenvoudige calorieteller richt deze tool zich op de samenstelling van je voeding.

Over het algemeen noteert u wat u eet in een macro-tracker, die vervolgens berekent hoeveel gram van elke macro u hebt gegeten ten opzichte van uw target voor die dag. Voorbeeldtarget:

Eiwitten: 140 g

Koolhydraten: 200 g

Vet: 60 g

Een macro-tracker toont uw voortgang, bijvoorbeeld: 'U heeft tot nu toe 95 g eiwitten, 130 g koolhydraten en 40 g vetten binnengekregen. '

Waar u op moet letten bij een macro-tracker

De basis van elke macro-tracker is de voedingsdatabase. Een tracker is alleen nuttig als hij kan herkennen wat u eet, dus zoek naar apps met geverifieerde voedingsgegevens. De beste macro-trackers bieden meerdere manieren om uw voedsel te registreren, zodat het proces zo snel en pijnloos mogelijk verloopt.

Barcodes scannen: haalt snel nauwkeurige voedingsinformatie op voor verpakte voedingsmiddelen – ideaal voor snacks, sauzen en alles met een label.

Spraakinvoer: hiermee kunt u maaltijden registreren door op natuurlijke wijze te spreken ('2 eieren, toast, koffie'), zodat u niet elk ingrediënt hoeft in te typen.

Fotoherkenning: gebruikt uw camera om voedingsmiddelen te identificeren en porties te schatten – handig voor snelle registraties, hoewel u de nauwkeurigheid mogelijk nog moet controleren.

Snel toevoegen: sla veelgebruikte maaltijden, snacks of aangepaste recepten op, zodat je herhalingen met één tik kunt registreren – superhandig voor consistentie.

Receptenbouwer: maak één keer een recept (zoals je favoriete havermout of kipschotel) en gebruik het vervolgens elke keer opnieuw met de juiste macro's.

Doel + macro-instellingen: Hiermee kunt u targets voor eiwitten/koolhydraten/vetten instellen (en indien nodig per dag of per trainings- of rustdag aanpassen).

Inzicht in voortgang: toont trends in de loop van de tijd – niet alleen dagelijkse totalen – zodat u kunt zien of u consequent voldoende eiwitten binnenkrijgt, te veel vetten eet, enz.

Top 10 macro-trackers

Laten we nu eens kijken naar de top tien selecties ⬇️

1. ClickUp (het beste voor het bijhouden van macro's, het plannen van maaltijden en het consistent blijven met herinneringen, documenten en AI op één plek)

Stroomlijn uw boodschappen, het organiseren van recepten en het bereiden van maaltijden met ClickUp.

ClickUp, 's werelds eerste Converged AI-werkruimte, biedt u een centrale locatie om macro's bij te houden, maaltijden te plannen en uw eetgewoonten bij te houden.

Maak om te beginnen een speciale ClickUp-ruimte aan en noem deze 'Macro Tracker' of 'Nutrition Tracker'. Dit wordt je thuisbasis voor alles wat met voeding te maken heeft, los van je werkprojecten.

Vanaf hier kunt u:

Log elke dag of maaltijd als een Taak

Maak ClickUp-taken voor elke dag als u een eenvoudige installatie wilt (bijvoorbeeld '1 februari dagelijkse macro's'), of maak een taak voor elke maaltijd als u meer details wilt (ontbijt, lunch, diner, snacks). Als u dieper wilt gaan, gebruik dan subtakens voor individuele voedingsmiddelen, of voeg een checklist toe voor een snel overzicht zonder al te veel complicaties.

Houd uw voortgang en maaltijdbereidingsdoelen bij met ClickUp-taaken

Voeg bovendien ClickUp aangepaste velden toe voor calorieën, eiwitten, koolhydraten en vetten. U kunt ook een formule-veld toevoegen om hoeveelheden (bijvoorbeeld dagelijkse eiwitten, koolhydraten en vetten) te berekenen met behulp van numerieke velden, zodat de totalen automatisch worden bijgewerkt terwijl u ze invoert.

Als de eiwitwaarden complex zijn, gebruik dan formulevelden via ClickUp aangepaste velden

Maak een macro-overzicht met ClickUp dashboards

Zodra uw macro's consistent zijn, wilt u waarschijnlijk uitzoomen en het grotere geheel bekijken. Als u uw wekelijkse en maandelijkse targets wilt bijhouden en moeiteloos wilt zien of u ze haalt, gebruik dan ClickUp dashboards.

In deze oplossing kunt u kaarten toevoegen naar gelang uw behoeften, zoals:

Rekenkaarten om uw macrovelden over een bepaalde periode te totaliseren of te middelen (bijvoorbeeld het totale wekelijkse eiwitgehalte of het gemiddelde dagelijkse caloriegehalte). Rekenkaarten kunnen gegevens halen uit taken, documenten, aangepaste velden en in principe uw hele werkruimte.

Een cirkeldiagramkaart , als je in één oogopslag een snel overzicht wilt van de macroverdeling (eiwitten vs. koolhydraten vs. vetten).

Tijdfilters met datumvelden, zodat u kunt schakelen tussen de afgelopen 7 dagen, deze maand of een aangepast bereik.

Sla recepten en checklists voor maaltijdbereiding op in ClickUp documenten.

En voor alles wat met voeding te maken heeft, kunt u ClickUp Docs gebruiken als uw receptenbibliotheek en hub voor maaltijdbereiding.

Sla al uw recepten, maaltijdbereidingen en checklists op en standaardiseer ze met ClickUp Documenten

Maak gewoon een document aan en organiseer het met pagina's als 'Eiwitrijk ontbijt', 'Basisproducten voor maaltijdbereiding' of 'Wekelijks plan'. Als je een structuur vindt die je bevalt, sla deze dan op als een sjabloon voor documenten, zodat elke nieuwe receptpagina hetzelfde format heeft.

Beter nog, je kunt handige receptreferenties (zoals een YouTube-walkthrough of een lijst met ingrediënten) rechtstreeks in het document insluiten, zodat alles op één plek blijft terwijl je je voorbereidt.

Krijg hulp van ClickUp Brain bij het plannen en op koers blijven.

Bovenop de structuur biedt ClickUp je ook een AI-laag met ClickUp Brain. Je kunt dit gebruiken om maaltijdplannen of receptenboeken op te stellen op basis van je persoonlijke dieetplannen en langetermijndoelen.

Gebruik ClickUp Brain om gepersonaliseerde maaltijdplannen te maken

En dat is nog niet alles. Het kan u ook helpen om op koers te blijven door uw voortgang naar uw doelen samen te vatten en u te waarschuwen wanneer uw logboeken aangeven dat u van koers afwijkt.

De beste functies van ClickUp

Leg updates handsfree vast: gebruik gebruik ClickUp BrainMAX en ClickUp Talk-to-Text om spraak om te zetten in een geregistreerde aantekening, een conceptplan of een snelle maaltijdinvoer wanneer typen onhandig is.

In kaart brengen van routines voordat u begint: gebruik ClickUp Whiteboards om te brainstormen over maaltijdroutines, werkstroomen en gewoontes, zet deze vervolgens om in taken en checklists.

Automatiseer de follow-up: gebruik gebruik ClickUp Super Agents om terugkerende dagelijkse logtaken aan te maken, je een herinnering te sturen wanneer er invoeren ontbreken en een wekelijkse macro-samenvatting in een document samen te stellen.

Blijf automatisch op de hoogte van uw gewoontes: stel stel ClickUp-herinneringen in voor maaltijden, water, wegingen en het bijhouden van gegevens aan het einde van de dag, zodat u zelfs op drukke dagen consistent kunt blijven bijhouden.

Markeer belangrijke mijlpalen: gebruik gebruik ClickUp Milestones voor grotere doelen, zoals een reeks van 30 dagen consistentie, een wekelijks caloriedoel of een overgangsdatum voor afvallen en op gewicht blijven.

Limieten van ClickUp

Leercurve voor gebruikers die nog niet bekend zijn met de interface van ClickUp

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik gebruikte ClickUp eerder om mijn kliniek en onderwijsgerelateerd werk te beheren. Als diëtist en manager van een homeopathische kliniek had ik veel kleine maar belangrijke taken, zoals het opvolgen van patiënten, het herzien van dieetplannen, het beoordelen van rapporten en het plannen van content. ClickUp hielp me al deze taken op één plek te organiseren, waardoor het dagelijkse werk gemakkelijker te doen was. Het was gemakkelijk om te gebruiken en er was niet veel installatie voor nodig. Ik kon snel taken aanmaken voor het beoordelen van het dieet van patiënten, herinneringen instellen voor follow-ups en openstaande taken bijhouden. Ik gebruikte het in die periode regelmatig om kliniekactiviteiten te plannen en onderwerpen voor gezondheidsvoorlichting te organiseren. De functies waren praktisch voor mijn behoeften, zoals lijstjes met taken, deadlines en het bijhouden van voortgang. Het paste ook goed in mijn dagelijkse werkstroom en hielp me duidelijk te houden wat mijn aandacht nodig had. Over het algemeen ondersteunde ClickUp een betere organisatie en soepeler werkbeheer toen ik het gebruikte.

Ik gebruikte ClickUp eerder om mijn kliniek en onderwijsgerelateerd werk te beheren. Als diëtist en manager van een homeopathiekliniek had ik veel kleine maar belangrijke taken, zoals het opvolgen van patiënten, het herzien van dieetplannen, het beoordelen van rapporten en het plannen van content. ClickUp hielp me al deze taken op één plek te organiseren, waardoor het dagelijkse werk gemakkelijker te doen was. Het was gemakkelijk om te gebruiken en er was niet veel installatie voor nodig. Ik kon snel taken aanmaken voor het beoordelen van het dieet van patiënten, herinneringen instellen voor follow-ups en openstaande taken bijhouden. Ik gebruikte het in die periode regelmatig om kliniekactiviteiten te plannen en onderwerpen voor gezondheidsvoorlichting te organiseren. De functies waren praktisch voor mijn behoeften, zoals lijstjes met taken, deadlines en voortgang. Het paste ook goed in mijn dagelijkse werkstroom en hielp me duidelijk te houden wat mijn aandacht nodig had. Over het algemeen ondersteunde ClickUp een betere organisatie en soepeler werkbeheer toen ik het gebruikte.

2. Cronometer (het beste om macro's nauwkeurig bij te houden met gedetailleerde uitsplitsingen van micronutriënten)

via Cronometer

Cronometer is een app voor het bijhouden van je voeding waarmee je voedsel en lichaamsbeweging kunt registreren, met een sterke focus op datakwaliteit. De app put uit geverifieerde, in het laboratorium geanalyseerde voedingsdatabases en maakt onderscheid tussen databronnen bij het zoeken, wat handig is als je betrouwbaardere macronummers wilt.

Naast macro's houdt Cronometer ook een breed scala aan micronutriënten bij en zet deze om in dagelijkse momentopnames, grafieken en trends in de loop van de tijd. U kunt ook rechtstreeks in de instellingen of vanuit het dagboek uw voedingsdoelen aanpassen. Dit is vooral handig wanneer u specifieke bereiken bijhoudt voor eiwitten, vezels, natrium of vitamines.

Voor dagelijkse registratie ondersteunt het een gratis barcodescanner, plus aangepaste maaltijden en recepten voor veelgebruikte voedingsmiddelen. Als u voeding en activiteit op één plek wilt bijhouden, synchroniseert Cronometer ook met apparaten en platforms zoals Fitbit, Garmin en Apple Health.

De beste functies van Cronometer

Houd meer dan 80 voedingsstoffen bij, waaronder alle vitamines, mineralen en aminozuren, om tekorten in uw dieet te identificeren.

Beschrijf uw maaltijd in gewone taal en laat de AI deze omzetten in nauwkeurige voedingsgegevens.

Houd vastenperiodes bij met de ingebouwde vastentimer wanneer u intermitterend vasten volgt.

Limieten van Cronometer

Het scannen van barcodes kan op sommige Android-apparaten onbetrouwbaar zijn, waardoor handmatige invoer nodig is wanneer de scanner codes niet herkent.

Het toevoegen van gegroepeerde voedingsmiddelen of herhaalde maaltijden kan minder intuïtief aanvoelen dan verwacht, wat het loggen vertraagt totdat u een routine hebt opgebouwd.

Prijzen van Cronometer

Basis: Gratis

Goud: Aangepaste prijzen

Professioneel: Aangepaste prijzen

Cronometer-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Cronometer?

Een Reddit-gebruiker zegt:

Ik wil mijn voedingsstoffen goed in de gaten houden, omdat ik veel sport en met behulp van Cronometer 105 pond ben afgevallen (in een periode van twee jaar). Ik heb dat gewicht nu een jaar vastgehouden en het is voor mij van het grootste belang om op gewicht te blijven en gezond te blijven. Ik noteer alles wat ik eet en drink.

Ik wil mijn voedingsstoffen goed in de gaten houden, omdat ik veel sport en met behulp van Cronometer 105 pond ben afgevallen (in een periode van twee jaar). Ik heb dat gewicht nu een jaar vastgehouden en het is voor mij van het grootste belang om op gewicht te blijven en gezond te blijven. Ik noteer alles wat ik eet en drink.

3. MacroFactor (het beste voor begeleide macrotargets die zich elke week aanpassen aan uw voortgang)

via MacroFactor

MacroFactor is een premium macro-tracker en voedingscoach-app die is gebouwd rond één kernproces: noteer consequent uw voedsel en gewicht en ontvang vervolgens bijgewerkte calorie- en macrodoelen op basis van uw werkelijke voortgang. In plaats van u vast te pinnen op een statisch plan, berekent het uw geschatte energieverbruik opnieuw op basis van uw calorie-inname en gewichtstrend, en past het vervolgens uw doelen aan tijdens wekelijkse check-ins.

Het uitgavenalgoritme van de app analyseert uw geregistreerde voedsel en gewicht om uw werkelijke energiebehoefte te bepalen. Elke week berekent het uw calorie- en macrodoelen opnieuw op basis van uw voortgang. Dit neemt het giswerk uit het aanpassen van uw dieet weg.

MacroFactor is ideaal als je met statische targets op een plateau bent beland.

Beste functies van MacroFactor

Houd uw gewichtstrend bij om dagelijkse schommelingen op de weegschaal te egaliseren en uw voortgang week na week gemakkelijker te interpreteren.

Registreer maaltijden via barcodescanning, zoeken in natuurlijke taal of een 'beschrijf'-functie die complexe maaltijden analyseert.

Coaches kunnen clientgegevens bekijken, doelen aanpassen en feedback achterlaten in de app.

Limieten van MacroFactor

Fitbit-integratie is verouderd en zal worden verwijderd, wat de opties beperkt voor teams of gebruikers die gestandaardiseerd zijn op Fitbit-werkstroom.

Inconsistente of moeilijk te vinden invoer voor veelvoorkomende voedingsmiddelen in de zoekfunctie, wat voor wrijving kan zorgen bij het registreren van eenvoudige basisproducten.

Prijzen van MacroFactor

De jaarlijkse prijs begint bij $ 71,99/jaar.

MacroFactor-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

4. MyFitnessPal (het beste voor een enorme voedingsdatabase en snelle dagelijkse registratie)

via MyFitnessPal

MyFitnessPal is een app voor het bijhouden van voeding, gebaseerd op een enorme voedingsdatabase en een dagboekachtige werkstroom voor het registreren van maaltijden, calorieën en macro's.

Dankzij de enorme dataset kan de barcodescanner direct gegevens voor verpakte voedingsmiddelen ophalen, terwijl de receptenimporteur recepten van URL's analyseert om de macro's per portie te berekenen. Het synchroniseert ook met fitnessapps en wearables om uw dagelijkse calorie-inname aan te passen op basis van uw activiteit.

Het ondersteunt ook functies zoals intermitterend vasten en dag-specifieke doelen, wat ideaal is voor targets die verschuiven tussen trainings- en rustdagen.

De beste functies van MyFitnessPal

Met meer dan 14 miljoen voedingsmiddelen herkent de barcodescanner de meeste producten direct.

Plak een URL van een receptenwebsite en de app berekent de voedingswaarde per portie.

Registreer maaltijden met Voice Logging voor snellere invoer wanneer typen te traag gaat.

Limieten van MyFitnessPal

De invoer in de voedingsdatabase kan onnauwkeurig zijn, omdat veel items door gebruikers zijn ingediend, waardoor handmatige verificatie nodig is voor betrouwbare macro-tellingen.

App-instabiliteit, zoals meldingen dat de dagboekweergave vastloopt tijdens het gebruik

Prijzen van MyFitnessPal

Gratis proefversie beschikbaar

Jaarabonnement: $ 8,34/maand ($ 99,99 per jaar)

Maandelijks abonnement: $ 24,99/maand

MyFitnessPal-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over MyFitnessPal?

Een gebruiker van Google Playstore zegt:

MFP helpt echt bij bewust eten. In het begin kost het wat tijd om te wennen aan het bijhouden van je inname, maar deze gewoonte zorgt voor gezond intuïtief eten. Ik vind het geweldig en raad het ten zeerste aan! Ik heb ook de premiumversie en de barcodescanner is echt een gamechanger.

MFP helpt echt bij bewust eten. In het begin kost het wat tijd om te wennen aan het bijhouden van je inname, maar deze gewoonte zorgt voor gezond, intuïtief eten. Ik vind het geweldig en raad het ten zeerste aan! Ik heb ook de premiumversie en de barcodescanner is echt een gamechanger.

5. Lose It! (Het beste voor eenvoudig bijhouden van macro's met foto- en spraakregistratie)

Lose It! is een calorie- en macro-tracker die is ontwikkeld om u te helpen consequent bij te houden wat u eet en dat vervolgens om te zetten in voortgang. Met andere woorden, u stelt een doel, houdt uw maaltijden bij in een voedingsdagboek en gebruikt de ingebouwde weergaven voor voortgang om op koers te blijven met uw doelen, of dat nu calorieën, macro's of een intermitterend vastenschema zijn.

Daarnaast staat Lose It! vooral bekend om zijn snelheid bij de invoer. Met AI Voice-logging kunt u maaltijden direct vastleggen, met functies voor maaltijdplanning en maaltijdtargets.

Lose It! werkt het beste voor visuele leerlingen en gebruikers die reageren op gamification.

Lose It! beste functies

Maak een foto van uw eten met 'Snap It' en de app gebruikt vervolgens beeldherkenning om items te identificeren en porties te schatten.

Verdien badges, houd streaks bij en doe mee aan uitdagingen om gemotiveerd te blijven.

Maak verbinding met de resultaten van genetische tests om gepersonaliseerde aanbevelingen te ontvangen.

Limieten van Lose It!

Navigeer door UI-wijzigingen die de werkstroom voor het toevoegen van voedingsmiddelen minder compact maken, waardoor er minder items tegelijk worden weergegeven tijdens de zoekopdracht en de selectie.

Corrigeer fouten in de dagelijkse registratie wanneer invoer een dag vooruit of achteruit verschuift, wat de dagelijkse macro-totalen kan verstoren.

Prijzen van Lose It!

Aangepaste prijzen

Lose It! beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Lose It!?

Een Trustpilot-gebruiker zegt:

Net als de app kan het hier en daar wat verbetering gebruiken, maar verder is het geweldig om bij te houden.

Net als de app kan het hier en daar wat verbetering gebruiken, maar verder is het geweldig om bij te houden.

6. FatSecret (het beste voor het bijhouden van macro's met een internationale voedingsdatabase en aangepaste invoer voor voedingsmiddelen/recepten)

via FatSecret

FatSecret is een calorie- en macro-tracker die een gestructureerd voedingsdagboek combineert met ingebouwde beeldherkenning voor maaltijden en producten. In plaats van elke keer te zoeken, kunt u een maaltijd registreren aan de hand van een foto en deze opslaan in een fotoalbum, waardoor het gemakkelijker wordt om consistent te blijven wanneer eetpatronen zich herhalen.

De tool biedt een duidelijk overzicht per dag. FatSecret bevat een dieetkalender, een gewichtstracker en gedetailleerde rapportages en doelen voor calorieën en macro's, waarmee je patronen over meerdere dagen kunt bekijken, in plaats van alleen per maaltijd.

Als je naast je inname ook je activiteiten bijhoudt, ondersteunt FatSecret synchronisatie met apps zoals Samsung Health, Fitbit, Apple Health, Google Health en Garmin.

De beste functies van FatSecret

Aangepaste maaltijdkoppen met extra maaltijdtypes voor een meer gedetailleerde dagindeling

Voer ingrediënten en portiegroottes in om de voedingswaarde van zelfgemaakte maaltijden te berekenen.

Via forums en sociale communities kunt u verbinding maken met andere gebruikers om ze te ondersteunen en om receptideeën te krijgen.

Limieten van FatSecret:

Soms kom je onhandige invoer van voedsel tegen, vooral voordat je veelgebruikte voedingsmiddelen en maaltijden zijn opgebouwd.

Soms ontbreken bepaalde voedingsmiddelen in de database, wat het registreren vertraagt wanneer er geen exacte overeenkomsten beschikbaar zijn.

Prijzen van FatSecret

Gratis download

Premier-niveaus: Aangepaste prijzen

FatSecret-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over FatSecret?

Een gebruiker van Google Playstore zegt:

Ik ben dol op deze app. Hij is groter en opener. Hij is gemakkelijker te lezen en te navigeren, vooral voor ouderen of mensen die moeite hebben met technologie. Veel dagelijkse informatie kan een beetje veel zijn, maar je kunt lezen of verwijderen wat je wilt. Een lijst met je gebruikelijke voedingsmiddelen kan worden opgeslagen, zodat je niet elke keer hoeft te zoeken. Het maakt me verantwoordelijk om mijn bijhouden van de voortgang en tracking voor me te zien. Het laat zien hoeveel verspilde calorieën ik dagelijks at en waarom ik ben aangekomen. Probeer het eens. Je hebt alleen maar gewicht te verliezen.

Ik ben dol op deze app. Hij is groter en opener. Hij is gemakkelijker te lezen en te navigeren, vooral voor ouderen of mensen die moeite hebben met technologie. Veel dagelijkse informatie kan een beetje veel zijn, maar je kunt lezen of verwijderen wat je wilt. Een lijst met je gebruikelijke voedingsmiddelen kan worden opgeslagen, zodat je niet elke keer hoeft te zoeken. Het maakt me verantwoordelijk om mijn tracking en voortgang voor me te zien. Het laat zien hoeveel verspilde calorieën ik dagelijks at en waarom ik ben aangekomen. Probeer het eens. Je hebt alleen maar gewicht te verliezen.

7. Carb Manager (het beste voor het bijhouden van koolhydraten en keto-macro's met ingebouwde netto koolhydraten)

via Carb Manager

Standaard macro-trackers behandelen alle koolhydraten gelijk, maar voor mensen die een keto-dieet volgen, zijn netto koolhydraten belangrijk. Carb Manager is speciaal voor dit doel ontwikkeld en berekent automatisch netto koolhydraten en biedt functies die zijn afgestemd op een koolhydraatarme levensstijl.

De app geeft de netto koolhydraten duidelijk weer. Een bibliotheek met keto-specifieke recepten helpt je maaltijden te vinden die bij je macro's passen, en een flexibel sjabloon voor maaltijdplanning kan je helpen deze bij te houden. Je kunt ook je bloedglucose- en ketonenwaarden registreren om deze te correleren met je dieet.

Carb Manager is een handige keuze voor iedereen die keto, Atkins of andere koolhydraatarme protocollen volgt.

De beste functies van Carb Manager

Berekent en toont automatisch netto koolhydraten (totale koolhydraten minus vezels en suikeralcoholen)

Duizenden koolhydraatarme en keto-recepten met volledige voedingswaarde-informatie

Registreer intermitterend vasten en eetvensters in de app, samen met je dagelijkse inname.

Limieten van Carb Manager

Inconsistenties in de database, waarbij hetzelfde voedingsmiddel verschillende koolhydraatgehaltes kan weergeven, afhankelijk van wie de invoer heeft gedaan.

Problemen bij het aanmaken van recepten waarbij de opslagfunctie moeilijk te vinden is, waardoor werk verloren gaat na het invoeren van ingrediënten.

Prijzen van Carb Manager

Basis: Gratis

Premium: $ 5,50/maand (per kwartaal gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Carb Manager

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Carb Manager?

Een gebruiker van Google Playstore zegt:

Dit is een geweldige app als je een streng dieet volgt. Het is supergemakkelijk te gebruiken: zoek gewoon een voedingsmiddel op dat je hebt gegeten en voeg het toe aan je maaltijd (ontbijt, lunch, diner en tussendoortje), waarna de app de informatie over de voedingswaarde voor je berekent en een dagelijks logboek bijhoudt. Het bevat alle soorten voedingsmiddelen met alle informatie over voedingswaarden, en je kunt ze toevoegen op basis van gewicht of aantal stuks, en het heeft zelfs fracties van 1/8 tot 7/8. Je voert je doelen in en je kunt je maaltijden plannen, recepten opzoeken, oefeningen toevoegen en zelfs je dagelijkse waterinname!

Dit is een geweldige app als je een streng dieet volgt. Het is supergemakkelijk te gebruiken: zoek gewoon het voedsel op dat je hebt gegeten en voeg het toe aan je maaltijd (ontbijt, lunch, diner en snack), waarna de app de informatie over de voedingswaarde voor je berekent en een dagelijks logboek bijhoudt. Het bevat alle soorten voedingsmiddelen met alle informatie over voedingswaarden, en je kunt ze toevoegen op basis van gewicht of aantal stuks, en het heeft zelfs fracties van 1/8 tot 7/8. Je voert je doelen in en je kunt je maaltijden plannen, recepten opzoeken, oefeningen toevoegen en zelfs je dagelijkse waterinname!

8. Nutritionix Track (het beste voor snelle macro-registratie met een uitgebreide database van Amerikaanse voedingsmiddelen en restaurants)

via Nutritionix Track

Het doorzoeken van voedingsdatabases en het scannen van barcodes kost nog steeds moeite. Nutritionix Track biedt natuurlijke taalregistratie: u typt of spreekt gewoon in gewoon Engels wat u hebt gegeten, en de app zet dit om in nauwkeurige voedingsgegevens. Deze conversatie-interface maakt het bijhouden natuurlijker.

De functie 'Track' accepteert invoer zoals 'twee eieren met toast en een glas sinaasappelsap' en registreert automatisch de voedingswaarde. Bovendien maakt de app gebruik van een database van commerciële kwaliteit die voedingsgegevens voor grote restaurantketens aanlevert.

Nutritionix Track is zeer geschikt voor gebruikers die het bijhouden van traditionele voedingsgegevens vervelend vinden. De natuurlijke taalverwerking is nuttig en kan goed overweg met complexe maaltijdbeschrijvingen.

Nutritionix Track beste functies

Exporteer voedings- en voortgangsgegevens als spreadsheet met behulp van de functie 'Exporteren'.

Deel voedingslogboeken met een coach of diëtist via het Coach Portal.

Bekijk voortgangstrends in de statistiekenweergave om patronen te ontdekken in calorieën, macro's en invoeren van gewicht.

Nutritionix Limieten bijhouden

Tegen beperkingen van receptenbouwers aanlopen die de selectie van specifieke merken, groottes of exacte items bij het samenstellen van een recept onmogelijk maken, wat de nauwkeurigheid kan verminderen.

Stabiliteitsproblemen bij het toevoegen van aangepaste voedingsmiddelen, waaronder lange laadtijden en vastlopende apps tijdens het opslaan

Nutritionix Track prijzen

Aangepaste prijzen

Nutritionix Beoordelingen en recensies bijhouden

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Nutritionix Track?

Een gebruiker van Google Playstore zegt:

Deze app heeft me geholpen om hoge innames van slechte dingen te identificeren die je misschien niet zou verwachten. Het was gemakkelijk om bij te houden waar te veel natrium vandaan kwam, en daarmee kon ik dit gemakkelijk corrigeren. Hoeveel natrium en cholesterol er in je voedsel zit, zal je misschien verrassen als je de app eenmaal gaat gebruiken. De barcodescanner is een must, die maakt het echt gebruiksvriendelijk. Af en toe zie je misschien een kleine onnauwkeurigheid in de gegevens, maar niets ernstigs, en het komt niet vaak voor.

Deze app heeft me geholpen om hoge inname van slechte dingen te identificeren die je misschien niet zou verwachten. Het was gemakkelijk om bij te houden waar te veel natrium vandaan kwam, en daarmee was het ook gemakkelijk te corrigeren. Hoeveel natrium en cholesterol er in je voedsel zit, zal je misschien verbazen als je de app eenmaal gaat gebruiken. De barscanner is een must, die maakt het echt gebruiksvriendelijk. Af en toe zie je misschien een kleine onnauwkeurigheid in de gegevens, maar niets ernstigs, en het komt niet vaak voor bij een gebeurtenis.

9. Yazio (het beste voor het bijhouden van calorieën en macro's met ingebouwde vastenplannen en recepten)

via Yazio

Veel mensen combineren macro-tracking met intermitterend vasten, maar verschillende van die applicaties staan los van elkaar. Yazio integreert beide ervaringen. Dat betekent een ingebouwde timer naast macro-tracking.

De vastentimer houdt uw eet- en vastenperiodes bij en stuurt u notificaties om u eraan te herinneren wanneer uw venster opengaat of sluit. Bovendien stellen gepersonaliseerde maaltijdplannen maaltijden voor die passen bij uw macrodoelen en eetschema.

Yazio is ideaal voor gebruikers die intermitterend vasten en ook gedetailleerd de macro's bijhouden willen. De gecombineerde aanpak is handiger dan het gebruik van afzonderlijke apps.

De beste functies van Yazio

Blijf calorieën en macro's bij in één dagboek, gecombineerd met gedetailleerde analyses en statistieken die patronen van voortgang in de loop van de tijd weergeven.

Gebruik trackers voor intermitterend vasten, zoals 16:8 of 5:2, met ingebouwde timers en ondersteuning bij het plannen.

Registreer uw gewicht, lichaamsvetpercentage en andere metingen om trends te visualiseren.

Limieten van Yazio

Soms zijn er problemen met de betrouwbaarheid van zoeken en invoeren, waarbij het zoeken naar ingevoerde voedingsmiddelen voor sommige gebruikers mogelijk niet altijd consistent werkt.

Merk op dat het scannen van barcodes soms traag verloopt, wat voor wrijving kan zorgen wanneer u snel meerdere verpakte items wilt registreren.

Prijzen van Yazio

Basis

Aangepaste prijzen

Yazio-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Yazio?

Een gebruiker van Google Playstore zegt:

Tot nu toe ben ik er erg blij mee. Als iemand moeite heeft met restrictief eten, is deze app echt geweldig. In het afgelopen jaar ben ik bijna 45 kilo afgevallen en het is heel erg moeilijk geweest om op gewicht te blijven, zo erg zelfs dat ik soms bang ben om te veel te eten. Ik tel geen calorieën, dus eet ik de hele dag gewoon niet veel, waarna ik een dag later misschien weer ga binge-eten. Maar dat is nu voorbij! Een ander GROOT VOORDEEL is dat ze alles in hun database hebben. Er was geen enkel voedingsmiddel dat ik heb opgezocht dat er niet in stond! GEWELDIG

Tot nu toe ben ik er erg blij mee. Als iemand moeite heeft met restrictief eten, is deze app echt geweldig. In het afgelopen jaar ben ik bijna 100 pond afgevallen en het is echt heel moeilijk geweest om op gewicht te blijven, zo erg zelfs dat ik soms bang ben om te veel te eten. Ik tel geen calorieën, dus eet ik de hele dag gewoon niet veel, waarna ik een dag later misschien weer te veel eet. Maar dat is nu voorbij! Een ander GROOT VOORDEEL is dat ze alles in hun database hebben. Er was geen enkel voedingsmiddel dat ik heb opgezocht dat er niet in stond! GEWELDIG

10. Samsung Health (het beste voor het bijhouden van macro's voor mensen die al in het Galaxy-ecosysteem zitten)

via Samsung Health

Samsung Health houdt macro’s bij als onderdeel van een uitgebreid gezondheidsplatform dat al op uw apparaat staat.

De functie voor het bijhouden van voedsel omvat een doorzoekbare database en een barcodescanner. Maar de echte waarde zit hem in de integratie: uw voedingsgegevens worden automatisch gesynchroniseerd met uw slaap-, stress- en trainingsgegevens van uw Galaxy Watch.

Samsung Health is een goede keuze voor eigenaren van Samsung-apparaten die een uniforme gezondheidservaring willen. De macro-tracking is een functie, maar in vergelijking met speciale voedingsapps vrij eenvoudig.

De beste functies van Samsung Health

Registreer maaltijden, snacks, water en cafeïne-inname in één dagelijkse tijdlijn naast uw gezondheidsgegevens.

Houd het calorieverbruik van trainingen en stappen bij in dezelfde app voor een vollediger overzicht van je calorie-inname en -verbruik.

Doe mee aan uitdagingen via Samsung Health Together voor motivatiecycli die aansluiten bij het bijhouden van uw voedings- en activiteitendata.

Beperkingen van Samsung Health

Stel een limiet in voor het scannen van barcodes voor het registreren van voedsel in specifieke regio's.

De iOS-versie heeft mogelijk niet alle functies die de Android-versie heeft.

Prijzen van Samsung Health

Inbegrepen bij Samsung-apparaten

Beoordelingen en recensies van Samsung Health

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Houd uw macro's bij met ClickUp

De beste macro-tracker is niet de meest geavanceerde. Het is degene die naadloos in uw routine past en ervoor zorgt dat het bijhouden van uw macro's niet als een tweede baan voelt.

Dat is waar ClickUp anders werkt. In plaats van je een rigide voedingsapp op te dringen, kun je met ClickUp een eenvoudig systeem opzetten rond hoe je je week al plant, je voortgang bijhoudt en aanpassingen maakt als het leven druk wordt. Je maaltijden, doelen, herinneringen en aantekeningen staan allemaal op één plek, zodat je niets over het hoofd ziet.

Na verloop van tijd worden patronen gemakkelijker te herkennen, voelen aanpassingen opzettelijk aan in plaats van reactief, en is bijhouden niet langer iets wat je 'probeert bij te houden'. Het wordt onderdeel van hoe je voor jezelf zorgt.

Ga gratis aan de slag met ClickUp en bouw een macrosysteem dat echt bij je leven past. ✨

Veelgestelde vragen

Een calorieteller houdt alleen uw totale energie-inname bij. Een macro-tracker splitst die calorieën op in eiwitten, koolhydraten en vetten, zodat u de samenstelling van uw dieet kunt zien.

Met de meeste macro-trackers kun je maaltijden opslaan of invoer van voorgaande dagen kopiëren. Dit maakt herhaaldelijk eten een voordeel voor het bijhouden, omdat je een maaltijd maar één keer hoeft in te voeren en de invoer vervolgens opnieuw kunt gebruiken.

Ja, apps zonder premiumabonnementen kunnen voor de meeste gebruikers nauwkeurig genoeg zijn. De belangrijkste bron van onnauwkeurigheid is vaak door gebruikers ingediende invoer in de voedingsdatabase, dus het is een goede gewoonte om de invoer te controleren aan de hand van voedingsetiketten.

AI-functies zoals fotoherkenning zijn handig voor snelle schattingen, maar zijn over het algemeen minder nauwkeurig dan handmatig registreren met geverifieerde gegevens. Ze zijn geweldig om te gebruiken om dingen te bijhouden, maar voor nauwkeurige doelen moet u de invoer van de AI dubbel controleren.