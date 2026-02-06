10 beste alternatieven voor Unframe AI in [jaar]

Wist u dat 47% van de digitale werknemers moeite heeft om de informatie te vinden die nodig is om hun werk effectief uit te voeren? Dat betekent dat één op de twee werknemers niet optimaal presteert.

Unframe AI helpt bij het zoeken en ophalen van informatie in uw werkruimte. Maar voor de meeste teams is zoeken nog steeds slechts de eerste stap. De echte daling in productiviteit komt voort uit de kloof tussen het vinden van een antwoord en het ondernemen van actie, vooral wanneer het werk verspreid is over verschillende tools die niet met elkaar verbonden zijn.

Daarom hebben we 10 alternatieven voor Unframe AI bekeken, van speciale zoektools voor ondernemingen tot AI-aangedreven werkbeheerplatforms, die teams helpen sneller te werken door verbinding te maken tussen antwoorden en uitvoering.

Sommige tools zijn gespecialiseerd in zoeken. Andere richten zich op vergaderingen, privacy of aangepaste AI-agents. En een paar, zoals ClickUp, brengen alles samen op één plek.

Laten we eens nader kijken.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Unframe AI?

Teams zoals het uwe kiezen voor alternatieven voor Unframe AI wanneer zoeken niet tot uitvoering leidt. Als u voortdurend moet schakelen tussen uw zoektool, uw projectmanager en uw chat-app om uw werk gedaan te krijgen, begrijpt u waarom het gebruik van Unframe AI beperkend aanvoelt:

Beperkte werkstroomintegratie Teams die verder kijken dan alleen het ophalen van informatie, willen AI die informatie kan samenvatten, bijwerken of acties kan triggeren binnen hun bestaande werkstroom – en niet alleen maar verwijzen naar waar de informatie zich bevindt.

Verschillende teams hebben verschillende niveaus van AI-ondersteuning nodig Sommige teams willen een lichtgewicht zoekfunctie. Andere teams hebben behoefte aan meeting intelligence, privacygerichte lokale indexering of aangepaste AI-agents voor Sommige teams willen een lichtgewicht zoekfunctie. Andere teams hebben behoefte aan meeting intelligence, privacygerichte lokale indexering of aangepaste AI-agents voor kennisbeheer die zijn getraind op basis van interne gegevens. Eén enkele benadering van AI-zoekfuncties is niet geschikt voor elke werkstroom.

Nog een tool toegevoegd aan een toch al overvolle stackVoor organisaties die al tientallen SaaS-tools beheren, kan de introductie van een standalone zoeklaag aanvoelen als een extra complicatie in plaats van een vereenvoudiging, vooral als deze niets anders vervangt.

De onderstaande alternatieven omvatten alles van een geconvergeerde AI-werkruimte tot gespecialiseerde AI-aangedreven zoektools, zodat u de juiste oplossing voor de behoeften van uw team kunt vinden.

📮ClickUp Insight: Contextwisselingen tasten stilletjes de productiviteit van uw team aan. Uit ons onderzoek blijkt dat 42% van de verstoringen op het werk het gevolg is van het jongleren met platforms, het beheren van e-mails en het heen en weer springen tussen vergaderingen. Wat als u deze kostbare onderbrekingen zou kunnen elimineren? ClickUp brengt uw werkstroom (en chat) samen op één gestroomlijnd platform. Start en beheer uw taken vanuit chat, documenten, Whiteboards en meer, terwijl AI-aangedreven functies de context verbonden, doorzoekbaar en beheersbaar houden!

Unframe AI-alternatieven in één oogopslag

Tool Het beste voor Beste functies Prijzen* ClickUp Teams die AI-gestuurd werkbeheer willen met uniforme zoekfuncties voor al het werk ClickUp Brain (contextbewuste AI), ClickUp Enterprise Search, ClickUp Docs, ClickUp automatiseringen Free Forever; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen monday. com Visuele werkstroombeheer met AI-automatisering Monday AI Assistant, aanpasbare borden, meer dan 200 integraties Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 14 per gebruiker per maand. Otter. ai Transcriptie van vergaderingen en AI-gestuurde aantekeningen maken Realtime transcriptie, AI-samenvattingen, sprekeridentificatie Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 16,99/gebruiker/maand. Glean Speciale AI-zoekfunctie voor ondernemingen Uniforme zoekfunctie voor meer dan 100 apps, gepersonaliseerde resultaten, GenAI-chatten Aangepaste prijzen Microsoft Copilot Teams geïntegreerd in het Microsoft 365-ecosysteem Integratie met Teams, Outlook en Office-apps, contentgeneratie Inbegrepen bij Microsoft 365 E3/E5 Nieuwsgierigheid Uniforme desktopzoekfunctie voor lokale bestanden en cloudapps App-overschrijdend zoeken, privacygerichte lokale indexering, AI-assistent Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf € 500/werkruimte/maand. Dust Aangepaste AI-assistenten voor kennis van de onderneming Aangepaste AI-agenten, dataconnectoren, veiligheid van de onderneming Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf € 29 per gebruiker per maand. Onyx Open-source AI-zoekfunctie voor ondernemingen Zelfgehoste optie, documentconnectoren, aanpasbaar Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per gebruiker per maand. Dropbox Dash Universeel zoeken in cloudopslagruimte en apps AI-aangedreven zoeken, Dropbox-integratie, contentorganisatie Inbegrepen bij Dropbox-abonnementen Notion Flexibel kennisbeheer met AI-functies Notion AI, relationele databases, wiki's, sjablonen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per gebruiker per maand.

De beste alternatieven voor Unframe AI om te gebruiken

Elke tool op deze lijst is beoordeeld op hoe goed deze AI gebruikt, hoe effectief deze u helpt bij het vinden van informatie en hoe gemakkelijk deze in de bestaande werkstroom van uw team past. Sommige tools zijn erg goed in één ding, terwijl andere, zoals ClickUp, een bredere aanpak hanteren door uw werkbeheer, kennis en samenwerking samen te brengen in één AI-platform.

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, door onderzoek ondersteund en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

1. ClickUp (het beste voor teams die AI-aangedreven projectuitvoering met een uniforme zoekfunctie willen)

Probeer ClickUp gratis uit Ga van versnipperd, gefragmenteerd werk naar een geconvergeerd AI-platform met ClickUp.

In tegenstelling tot Unframe AI is ClickUp een geconvergeerde AI-werkruimte : projecten, taken, documenten, chat en AI bevinden zich allemaal in één verbonden systeem. In plaats van AI bovenop verspreide tools te plaatsen, bouwt ClickUp contextuele intelligentie rechtstreeks in waar het werk plaatsvindt. Daarom stoppen antwoorden niet bij zoekresultaten.

Met ClickUp Brain , de native AI-assistent, kunt u

Stel vragen in natuurlijke taal over uw werkruimte

Vat lange taakthreads samen

Genereer updates op basis van de volledige context van uw projecten, documenten en gesprekken.

Geef prioriteit aan taken voor actie vanuit uw werkruimte met behulp van de contextbewuste reacties van ClickUp Brain.

Het fungeert als uw AI-kennismanager en projectmanager om ervoor te zorgen dat geen enkele taak vastloopt en u niet heen en weer hoeft te communiceren met uw collega's om antwoorden te krijgen. U kunt ook @brain typen in een opmerking of ClickUp Chat-thread om de AI u op verzoek te laten helpen.

Brain MAX breidt de mogelijkheid verder uit met een desktop AI Super App. Deze kan antwoorden ophalen uit niet alleen uw ClickUp-werkruimte, maar ook uit gekoppelde apps zoals Google Drive, Slack, Figma, GitHub en meer. ClickUp Enterprise Search is speciaal ontworpen om u de meest relevante resultaten te bieden op basis van uw lopende werkzaamheden.

Werk gebeurt ook niet altijd achter een toetsenbord. Met Talk to Text in Brain MAX kunt u ideeën, updates of instructies vastleggen met uw stem. Deze worden getranscribeerd en direct omgezet in gestructureerde taken, aantekeningen of opmerkingen zonder dat u uw werkstroom hoeft te onderbreken – 4 keer sneller dan typen!

Van daaruit neemt ClickUp Automatiseringen repetitief werk zoals statusupdates, opdrachten of notificaties over. En wanneer teams klaar zijn om verder te gaan, fungeren AI Super Agents als contextbewuste AI-teamgenoten. U kunt hen berichten sturen, taken toewijzen en complexe werkstroom van begin tot eind delegeren, net zoals u dat bij een mens zou doen. Win elke week gemakkelijk 8+ uur tijd terug door uw Super Agents het werk voor u te laten doen!

Automatiseer complexe werkstroomen van begin tot eind met aangepaste ClickUp Super Agents.

Bekijk deze video voor meer informatie over Super Agents:

De beste functies van ClickUp

Houd kennis verbonden met uitvoering door documentatie direct naast gerelateerde taken en projecten te maken en op te slaan met door documentatie direct naast gerelateerde taken en projecten te maken en op te slaan met ClickUp Docs . ClickUp Brain kan deze contextueel doorzoeken en raadplegen, omdat ze native zijn in ClickUp.

Vul taakeigenschappen automatisch in met AI door automatisch toegewezen personen, prioriteiten, statussen en beschrijvingen te genereren op basis van de context.

Maak taken rechtstreeks vanuit chatberichten met één klik met behulp van AI.

Leg de resultaten van vergaderingen automatisch vast met ClickUp AI Notetaker , dat discussies samenvat en actiepunten eruit haalt.

Plan uw tijd op een slimme manier met de AI-aangedreven met de AI-aangedreven ClickUp-kalender , die u helpt bij het plannen van uw werk op basis van prioriteiten en beschikbaarheid.

Krijg toegang tot meerdere AI-modellen, waaronder de nieuwste van Claude, Gemini en ChatGPT, binnen ClickUp Brain zelf.

Voordelen en nadelen van ClickUp

Voordelen:

Vermindert contextwisselingen door antwoorden en uitvoering op dezelfde plek te houden.

AI begrijpt relaties tussen werk, niet alleen trefwoorden

Flexibel genoeg om teams van elke grootte en functie te ondersteunen

Schaalbaar van eenvoudige gebruiksscenario's tot geavanceerde, agentgestuurde werkstroomen zonder tools te migreren.

Nadelen:

Nieuwe gebruikers hebben mogelijk tijd nodig om alle functies te ontdekken.

De mobiele app-ervaring is nog niet vergelijkbaar met de volledige desktopmogelijkheden.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.900 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een tevreden gebruiker van G2 meldt:

Ik vind ClickUp ongelooflijk waardevol omdat het functies samenbrengt in één platform, waardoor al het werk en alle communicatie op één plek worden verzameld en ik 100% context krijg. Deze integratie vereenvoudigt het projectmanagement voor mij en verhoogt de efficiëntie en duidelijkheid. Ik ben vooral te spreken over de Brain AI-functie, omdat deze werkt als een AI-agent die mijn commando's uitvoert en taken effectief voor mij uitvoert. Dit aspect van automatisering is erg nuttig omdat het mijn werkstroom stroomlijnt en handmatige inspanningen vermindert.

Ik vind ClickUp ongelooflijk waardevol omdat het functies samenbrengt in één platform, waardoor al het werk en alle communicatie op één plek worden verzameld en ik 100% context krijg. Deze integratie vereenvoudigt het projectmanagement voor mij en verhoogt de efficiëntie en duidelijkheid. Ik ben vooral te spreken over de Brain AI-functie, omdat deze werkt als een AI-agent die mijn commando's uitvoert en taken effectief voor mij uitvoert. Dit aspect van automatisering is erg nuttig omdat het mijn werkstroom stroomlijnt en handmatige inspanningen vermindert.

Ik vind ClickUp ongelooflijk waardevol omdat het functies samenbrengt in één platform, waardoor al het werk en alle communicatie op één plek worden verzameld en ik 100% context krijg. Deze integratie vereenvoudigt het projectmanagement voor mij en verhoogt de efficiëntie en duidelijkheid. Ik ben vooral te spreken over de Brain AI-functie, omdat deze werkt als een AI-agent die mijn commando's uitvoert en taken effectief voor mij uitvoert. Dit aspect van automatisering is erg nuttig omdat het mijn werkstroom stroomlijnt en handmatige inspanningen vermindert.

2. monday. com (het beste voor visueel werkstroombeheer met AI-aangedreven automatisering)

Houdt uw team van visuele tools? Vermijden ze de meeste AI-platforms omdat ze die onhandig en onintuïtief vinden? Als u merkt dat uw team terugvalt op spreadsheets en handmatige processen, zelfs als er krachtige functies beschikbaar zijn, kan monday.com helpen.

Het flexibele Work OS staat bekend om zijn kleurrijke, visuele interface.

Hoewel het geen directe vervanging is voor zoeken binnen ondernemingen, helpt de krachtige AI teams om werkstroomen te automatiseren en handmatig werk te verminderen. monday sidekick (de AI-assistent) kan taakbeschrijvingen genereren, updates samenvatten en formules voor uw borden maken. U kunt ook aangepaste AI-blokken of automatiseringen maken met behulp van natuurlijke taalprompts.

Met aanpasbare borden met meer dan 30 kolomtypen kunt u werk op verschillende manieren visualiseren, waaronder Kanban-, gantt- en kalenderweergaven. Met meer dan 200 integraties is het een solide keuze voor teams die een visuele laag van projectmanagement met AI-ondersteuning willen.

monday. com beste functies

Categoriseer gegevens, haal belangrijke informatie uit tekst of bestanden, detecteer sentiment, vertaal content of verbeter de tekstkwaliteit rechtstreeks in boards met meerdere AI-functies.

Verrijk CRM-werkstroomen met AI-agenten, zoals AI Sales en AI Lead Agents, die onderzoek kunnen doen, contacten kunnen personaliseren, prospects kunnen verrijken en e-mailinteracties kunnen samenvatten om de betrokkenheid in de pijplijn te versnellen.

Visualiseer werk in realtime met intuïtieve, kleurgecodeerde dashboards en realtime statusupdates, zodat teams in één oogopslag blokkades of voortgang kunnen zien.

Monday. com voor- en nadelen

Voordelen:

Het kleurrijke, drag-and-drop-ontwerp maakt onboarding snel voor niet-technische teams.

Biedt afzonderlijke producten voor CRM, ontwikkeling en servicemanagement, waardoor teams binnen hetzelfde platform kunnen uitbreiden.

Honderden vooraf gebouwde sjablonen versnellen de installatie voor veelvoorkomende gebruikssituaties binnen teams.

Nadelen:

Nieuwe gebruikers kunnen alleen in gebundelde stappen worden toegevoegd (bijvoorbeeld 3, 5, 10 zetels per keer); het minimum aantal zetels kan de budgettering voor kleine teams bemoeilijken.

Het gastfactureringsmodel kan tot onverwachte kosten leiden

De mogelijkheden voor automatisering en integratie variëren per niveau, dus mogelijk moet u uw abonnement upgraden om volledige functionaliteit te krijgen.

monday. com prijzen

Free

Standaard: $ 14/gebruiker/maand

Pro: $ 24/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

monday. com beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 14.800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over monday.com?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

De interface voelt overzichtelijk, flexibel en eenvoudig aan te passen aan. Met borden, automatiseringen, dashboards en sjablonen is het eenvoudig om werkstroom(men) te bouwen die aansluiten bij hoe een team daadwerkelijk werkt. Het ondersteunt zowel gestructureerde projectplanning als de coördinatie van dagelijkse taken, en de duidelijke zichtbaarheid op gebied van eigenheid, deadlines en voortgang helpt knelpunten te verminderen.

De interface voelt overzichtelijk, flexibel en eenvoudig aan te passen aan. Met borden, automatiseringen, dashboards en sjablonen is het eenvoudig om werkstroomen te bouwen die aansluiten bij hoe een team daadwerkelijk werkt. Het ondersteunt zowel gestructureerde projectplanning als de coördinatie van dagelijkse taken, en de duidelijke zichtbaarheid van eigenheid, deadlines en voortgang helpt knelpunten te verminderen.

De interface voelt overzichtelijk, flexibel en eenvoudig aan te passen aan. Met borden, automatiseringen, dashboards en sjablonen is het eenvoudig om werkstroommodellen te bouwen die aansluiten bij hoe een team daadwerkelijk werkt. Het ondersteunt zowel gestructureerde projectplanning als de coördinatie van dagelijkse taken, en de duidelijke zichtbaarheid op gebied van eigendom, deadlines en voortgang helpt knelpunten te verminderen.

3. Otter. ai (het beste voor AI-aangedreven transcriptie van vergaderingen en doorzoekbare archieven van gesprekken)

👀 Wist u dat? ClickUp ontdekte dat 27% van de respondenten worstelt met vergaderingen die niet worden opgevolgd, wat leidt tot verloren actiepunten, onopgeloste taken en uiteindelijk een ondermaatse productiviteit.

Belangrijke context uit uw vergaderingen gaat vaak verloren in rommelige aantekeningen of urenlange opnames. Als u en uw team nog steeds tijd verspillen met het opnieuw bekijken van video's of het vragen aan collega's: "Wat hebben we besloten?", dan is het tijd om een tool als Otter.ai te proberen.

Otter.ai is een AI-aangedreven transcriptietool en vergadermanager die gesproken gesprekken net zo doorzoekbaar maakt als geschreven documenten. U kunt het integreren met Zoom, Google Meet en Microsoft Teams voor realtime transcriptie tijdens uw vergaderingen.

Na de vergadering genereert de AI van Otter samenvattingen, haalt actiepunten eruit en identificeert sprekers, waardoor uw gesprekken beter bruikbaar worden. Hoewel het uitblinkt in vergaderinformatie, vervangt het geen bredere kennisbeheertools of projectuitvoeringssystemen.

Otter. ai beste functies

Leg automatisch audio van vergaderingen vast en zet deze om in tekst, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen sprekers om transcripties gemakkelijk te volgen te maken.

Ontvang beknopte samenvattingen met de sleutelbeslissingen en actiepunten die tijdens de discussie zijn vermeld.

Query eerdere vergaderingen op trefwoord, spreker of datum om specifieke discussies te vinden zonder audiobestanden te hoeven doorzoeken.

Otter. ai voor- en nadelen

Voordelen:

Kan goed overweg met meerdere sprekers, accenten en technische terminologie.

Neem automatisch deel aan vergaderingen (uiteraard met uw toestemming!) rechtstreeks in Zoom, Google Meet en Microsoft Teams.

Leden van het team kunnen samen transcripties markeren, becommentariëren en bewerken.

Nadelen:

Richt zich uitsluitend op content van vergaderingen en biedt geen oplossing voor bredere zoekbehoeften binnen ondernemingen.

De kwaliteit van transcripties kan achteruitgaan bij slechte geluidskwaliteit.

Het gratis abonnement heeft een limiet voor het aantal transcriptieminuten, dus intensieve gebruikers moeten wellicht op zoek gaan naar aanvullende opties.

Prijzen van Otter.ai

Basis

Pro: $ 16,99/gebruiker/maand

Business: $ 30/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Otter. ai beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 450 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Otter.ai?

Een gebruiker op Cap t erra deelt:

We hebben Otter.ai lange tijd gebruikt en waardeerden de betrouwbare transcriptie- en aantekeningsfuncties. Het werkte goed voor het vastleggen van eenvoudige vergaderingen en we vonden het prettig dat we audio konden uploaden en de mobiele app konden gebruiken voor persoonlijke opnames. Maar naarmate onze werkstroom complexer werd, hadden we een tool nodig die niet alleen transcribeerde, maar ook de context van gesprekken begreep en ons hielp actie te ondernemen.

We hebben Otter.ai lange tijd gebruikt en waardeerden de betrouwbare transcriptie- en aantekeningsfuncties. Het werkte goed voor het vastleggen van eenvoudige vergaderingen en we vonden het prettig dat we audio konden uploaden en de mobiele app konden gebruiken voor persoonlijke opnames. Maar naarmate onze werkstroom complexer werd, hadden we een tool nodig die niet alleen transcribeerde, maar ook de context van gesprekken begreep en ons hielp actie te ondernemen.

We hebben Otter.ai lange tijd gebruikt en waardeerden de betrouwbare transcriptie- en aantekeningsfuncties. Het werkte goed voor het vastleggen van eenvoudige vergaderingen en we vonden het prettig dat we audio konden uploaden en de mobiele app konden gebruiken voor persoonlijke opnames. Maar naarmate onze werkstroom complexer werd, hadden we een tool nodig die niet alleen transcribeerde, maar ook de context van gesprekken begreep en ons hielp actie te ondernemen.

📮ClickUp Insight: 21% van de respondenten wil AI gebruiken om professioneel uit te blinken door het toe te passen op vergaderingen, e-mails en projecten. Hoewel de meeste e-mailapps en projectmanagementplatforms AI als functie hebben geïntegreerd, is deze mogelijk niet naadloos genoeg om werkstroom tussen tools te verenigen. Maar bij ClickUp hebben we de code gekraakt! Met de AI-aangedreven vergaderbeheerfuncties van ClickUp kunt u eenvoudig agendapunten aanmaken, aantekeningen van vergaderingen vastleggen, taken aanmaken en toewijzen op basis van vergadernotities, opnames transcriberen en nog veel meer – met onze AI Notetaker en ClickUp Brain. Bespaar tot 8 vergaderuren per week, net als onze klanten bij Stanley Security!

4. Glean (het beste voor toegewijde AI-zoekopdrachten voor ondernemingen)

via Glean

👀 Wist u dat? Zelfs vandaag de dag besteden kenniswerkers 60% van hun tijd aan het zoeken naar informatie in losstaande tools.

Naarmate organisaties groeien, verspreidt kennis zich snel en wordt het vinden van een betrouwbaar antwoord moeilijker dan het creëren van nieuwe content. Documenten staan in Drive. Beslissingen staan in Slack-threads. Context gaat verloren in tickets, e-mails en wiki's. Glean is speciaal voor dit probleem ontwikkeld.

Glean richt zich op één ding: bedrijfsbreed zoeken. Het maakt verbinding met een groot ecosysteem van werkplektools en creëert één enkele, toestemmingsbewuste zoeklaag voor al deze tools. Medewerkers kunnen vragen stellen in natuurlijke taal en krijgen antwoorden uit meerdere bronnen, in plaats van door mappen te moeten spitten of te moeten raden welke app de juiste informatie bevat.

Waar Glean in uitblinkt, is het terugvinden en de relevantie van informatie. De resultaten worden gepersonaliseerd op basis van rol, activiteit en toegangsrechten, wat helpt om ruis in grote organisaties te verminderen.

Ontdek de beste functies

Vereenvoudig het zoeken in meer dan 100 apps met één zoekbalk voor alle bedrijfskennis.

Respecteer modellen voor de veiligheid van de onderneming met strikte, op toestemming gebaseerde indexering.

Breng relevante kennis proactief naar voren op basis van waar gebruikers aan werken.

Ontdek de voor- en nadelen

Voordelen:

Uitstekende zoeksnelheid en relevantie op niveau van de onderneming

AI-aangedreven antwoorden bieden directe informatie in plaats van alleen een lijst met links.

Sterke veiligheid en compliance voor grote organisaties

Werkt goed in omgevingen met veel diepgewortelde tools

Nadelen:

Het voegt nog een tool toe aan uw tech stack in plaats van deze te consolideren.

Het heeft geen native functies voor projectmanagement of -uitvoering.

Het is het meest geschikt voor middelgrote en grote ondernemingen.

Prijzen bekijken

Aangepaste prijzen

Verzamel beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Glean?

Een gebruiker op G2 zegt:

Ik gebruik Glean om kennis op de werkplek te doorzoeken, waardoor ik niet eindeloos door bronnen hoef te spitten en snel toegang heb tot de benodigde informatie. Het voelt intuïtief en gebruiksvriendelijk aan en haalt bronnen binnen om de nauwkeurigheid te controleren.

Ik gebruik Glean om kennis op de werkplek te doorzoeken, waardoor ik niet eindeloos door bronnen hoef te spitten en snel toegang heb tot de benodigde informatie. Het voelt intuïtief en gebruiksvriendelijk aan en haalt bronnen binnen om de nauwkeurigheid te controleren.

Ik gebruik Glean om kennis op de werkplek te doorzoeken, waardoor ik niet eindeloos door bronnen hoef te spitten en snel toegang heb tot de benodigde informatie. Het voelt intuïtief en gebruiksvriendelijk aan en haalt bronnen binnen om de nauwkeurigheid te controleren.

📮 ClickUp Insight: Meer dan de helft van alle werknemers (57%) verspilt tijd met het doorzoeken van interne documenten of de kennisbank van het bedrijf om werkgerelateerde informatie te vinden. En als ze die niet kunnen vinden? 1 op de 6 neemt zijn toevlucht tot persoonlijke workarounds: oude e-mails, aantekeningen of schermafbeeldingen doorzoeken om dingen bij elkaar te puzzelen. ClickUp Brain maakt zoeken overbodig door direct AI-aangedreven antwoorden te geven die uit uw hele werkruimte en geïntegreerde apps van derden worden gehaald, zodat u krijgt wat u nodig hebt, zonder gedoe.

📮 ClickUp Insight: Meer dan de helft van alle werknemers (57%) verspilt tijd met het doorzoeken van interne documenten of de kennisbank van het bedrijf om werkgerelateerde informatie te vinden. En als ze die niet kunnen vinden? 1 op de 6 neemt zijn toevlucht tot persoonlijke workarounds: oude e-mails, aantekeningen of schermafbeeldingen doorzoeken om dingen bij elkaar te puzzelen. ClickUp Brain maakt zoeken overbodig door direct AI-aangedreven antwoorden te geven die uit uw hele werkruimte en geïntegreerde apps van derden worden gehaald, zodat u krijgt wat u nodig hebt, zonder gedoe.

5. Microsoft Copilot voor Microsoft 365 (het beste voor teams die zijn geïntegreerd in het Microsoft-ecosysteem)

via Microsoft

Microsoft Copilot werkt niet als een op zichzelf staande zoektool, maar binnen het Microsoft-ecosysteem. Het helpt gebruikers context uit e-mails, vergaderingen, bestanden en chats te halen zonder dat ze de apps die ze al gebruiken hoeven te verlaten. Het is vooral effectief wanneer het werk sterk gestandaardiseerd is rond Word, Excel, PowerPoint en Teams, en wanneer veiligheid en compliance streng worden beheerd via de identiteitslaag van Microsoft.

Copilot kan een presentatie maken op basis van een Word-document, een lange e-mailthread samenvatten of actiepunten uit een Teams-vergadering halen. Het is zeer geschikt voor teams die al Microsoft-tools gebruiken, maar de waarde neemt snel af als uw werkstroom verder gaat dan de Microsoft-stack, met tools zoals Slack, Figma of Jira.

De beste functies van Microsoft Copilot voor Microsoft 365

Genereer content in Microsoft-apps door documenten, dia's en spreadsheets op te stellen met behulp van gegevens van de onderneming.

Maak gebruik van app-overschrijdende intelligentie om informatie uit een e-mail te halen en een Taak in Planner aan te maken of een presentatie te genereren op basis van een notulen van een vergadering.

Vat vergaderingen en gesprekken rechtstreeks in Teams en Outlook samen om de belangrijkste punten en volgende stappen naar voren te halen.

Analyseer en bewerk gegevens in Excel met behulp van natuurlijke taalprompts.

Voor- en nadelen van Microsoft Copilot voor Microsoft 365

Voordelen:

Voelt vertrouwd en vertrouwd aan voor teams die al gestandaardiseerd zijn op Microsoft 365.

Neemt automatisch het identiteits-, veiligheids- en nalevingsmodel van Microsoft over

Verminder wrijving door AI in alledaagse tools te integreren.

Minimale installatie in vergelijking met zelfstandige AI-platforms voor ondernemingen

Nadelen:

Het is minder nuttig voor teams die een diverse, niet-Microsoft-technologiestack gebruiken.

Vereist specifieke licenties voor de onderneming voor toegang

Het kan traag reageren en geeft soms algemene of onnauwkeurige resultaten.

Prijzen van Microsoft Copilot

Copilot Business: $ 21,00 per gebruiker/maand (jaarlijks te betalen)

Copilot Enterprise: $ 30,00 per gebruiker/maand (jaarlijks te betalen)

Beoordelingen en recensies van Microsoft Copilot voor Microsoft 365

G2: 4,5/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Copilot?

Rechtstreeks uit een Capterra-recensie:

De gebruikersinterface is voor beginners vriendelijk en gemakkelijk te navigeren. Het beste is dat je AI-agenten kunt maken met behulp van prompts! Testen, publiceren, delen, integreren en nog veel meer geweldige functies!

De gebruikersinterface is voor beginners vriendelijk en gemakkelijk te navigeren. Het beste is dat je AI-agenten kunt maken met behulp van prompts! Testen, publiceren, delen, integreren en nog veel meer geweldige functies!

De gebruikersinterface is voor beginners vriendelijk en gemakkelijk te navigeren. Het beste is dat je AI-agenten kunt maken met behulp van prompts! Testen, publiceren, delen, integreren en nog veel meer geweldige functies!

6. Curiosity (het beste voor privacygerichte, uniforme desktopzoekopdrachten in lokale en cloudapps)

via Curiosity

Sommige teams willen AI-gestuurde zoekfuncties, maar kunnen hun gegevens niet naar de cloud sturen. Als uw organisatie zulke strenge regels voor gegevensprivacy heeft, is dit iets voor u.

Curiosity hanteert een fundamenteel andere aanpak dan Unframe AI door lokaal op uw apparaat te draaien en bestanden, e-mails en verbonden apps te indexeren zonder gegevens via externe servers te routeren. Dat maakt het aantrekkelijk voor individuen of kleine teams die werken met gevoelige informatie, gereguleerde gegevens of strenge interne privacyvereisten.

In plaats van te fungeren als een bedrijfsbrede kennislaag, werkt Curiosity meer als een persoonlijke intelligentielaag. Het helpt gebruikers snel informatie te vinden en samen te voegen uit hun eigen lokale en cloudgebaseerde content. Het is snel, offlinevriendelijk en privacybewust ontworpen.

De beste functies van Curiosity

Indexeer content lokaal in bestanden, e-mails en verbonden apps, en werk offline zodra het indexeren is voltooid.

Maak verbinding met uw e-mail, kalender, cloudopslagruimte en lokale bestanden in één doorzoekbare interface.

Stel vragen in natuurlijke taal en krijg antwoorden die zijn samengevat uit uw geïndexeerde content.

Voordelen en nadelen van Curiosity

Voordelen:

Elimineert zorgen over gevoelige gegevens die worden verwerkt door clouddiensten van derden.

Lokale indexering levert vrijwel onmiddellijke resultaten zonder netwerklatentie.

Doorzoek uw bestanden en aantekeningen zonder internetverbinding

Nadelen:

Het is alleen beschikbaar voor desktop, dus er is geen toegang via het web of mobiele apparaten.

Het vereist lokale opslagruimte en rekenkracht, wat van invloed kan zijn op de prestaties op oudere machines.

De functies voor teamsamenwerking zijn niet zo robuust als cloud-native tools.

Curiosity-prijzen

Ontwikkelaar: Gratis

Cloud Workspace: € 500/werkruimte/maand

Enterprise Workspace: Aangepaste prijzen

Nieuwsgierigheidsbeoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

AppSumo: 4,0/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Curiosity?

De meeste gebruikers waarderen de snelle, betrouwbare zoekfunctie, zoals deze op G2:

Het is gebruiksvriendelijk en kan elk document vinden via: Outlook, Sharepoint, Onedrive, Teams, enz. (bijna elke toepassing). Ik bespaar kostbare tijd omdat ik niet meer naar documenten/bestanden hoef te zoeken. Mijn gegevens blijven veilig op mijn computer staan.

Het is gebruiksvriendelijk en kan elk document vinden via: Outlook, Sharepoint, Onedrive, Teams, enz. (bijna elke toepassing). Ik bespaar kostbare tijd omdat ik niet meer naar documenten/bestanden hoef te zoeken. Mijn gegevens blijven veilig op mijn computer staan.

Het is gebruiksvriendelijk en kan elk document vinden via: Outlook, Sharepoint, Onedrive, Teams, enz. (bijna elke toepassing). Ik bespaar kostbare tijd omdat ik niet meer naar documenten/bestanden hoef te zoeken. Mijn gegevens blijven veilig op mijn computer staan.

7. Dust (het beste voor het bouwen van aangepaste AI-assistenten met connectoren voor gegevens van ondernemingen)

via Dust

Sommige teams willen geen algemene zoektool. Ze willen AI-assistenten die aansluiten bij hoe hun bedrijf werkt.

Dust is ontwikkeld voor bedrijven die aangepaste AI-assistenten willen ontwerpen, getraind op interne gegevens en afgestemd op specifieke gebruikssituaties, zoals verkoopondersteuning, klantenservice of interne kennisvragen. In plaats van één gedeelde assistent aan te bieden, stelt Dust teams in staat om meerdere, speciaal voor dit doel ontwikkelde agents te creëren met verschillende instructies, gegevenstoegang en gedragingen.

Dust kan worden geïntegreerd met Notion, Slack, Google Drive en GitHub om uw aangepaste agents toegang te geven tot bedrijfskennis. Het is het meest geschikt voor teams met de technische vaardigheden om deze agents te configureren en te onderhouden, aangezien het geen plug-and-play-oplossing is.

De beste functies van Dust

Verfijn hoe agents reageren, welke bronnen ze prioriteit geven en hoe ze omgaan met verschillende soorten queries.

Maak verbinding met uw bestaande tools om AI-agenten contextuele kennis over uw bedrijf te geven.

Bepaal welke gegevens elke AI-agent kan openen en welke leden van het team deze kunnen gebruiken.

Voordelen en nadelen afwegen

Voordelen:

Vermijd de beperkingen van een standaardassistent met een vaste grootte

Sterk beheer voor toegang tot gegevens van de onderneming

Zeer geschikt voor organisaties met interne AI- of operationele expertise.

Nadelen:

U hebt speciale middelen nodig voor de technische installatie en doorlopende configuratie.

Het bouwen en optimaliseren van aangepaste agents vergt een steile leercurve.

Het heeft een kleinere community en een kleiner ecosysteem in vergelijking met gevestigde AI-tools voor ondernemingen.

Prijzen van Dust

Gratis proefversie beschikbaar

Pro: € 29/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen (100+ gebruikers)

Beoordeel en recenseer

G2: 4,9/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Dust?

Een mening op G2 luidt:

Hierdoor kunnen we zeer snel AI-agents bouwen en implementeren en teams direct aan de slag laten gaan met AI binnen hun werkstroom, in plaats van AI te behandelen als een apart experiment of hulpmiddel. Die snelheid waarmee waarde wordt gecreëerd, is cruciaal geweest voor het stimuleren van daadwerkelijke acceptatie binnen de hele organisatie... het zou geweldig zijn om externe gebruikers (klanten/prospects) gemakkelijker toegang te kunnen geven om met hen te communiceren.

Hierdoor kunnen we zeer snel AI-agents bouwen en implementeren en teams direct aan de slag laten gaan met AI binnen hun werkstroom, in plaats van AI te behandelen als een apart experiment of hulpmiddel. Die snelheid waarmee waarde wordt gecreëerd, is cruciaal geweest voor het stimuleren van daadwerkelijke acceptatie binnen de hele organisatie... het zou geweldig zijn om externe gebruikers (klanten/prospects) gemakkelijker toegang te kunnen geven om met hen te communiceren.

Hierdoor kunnen we zeer snel AI-agents bouwen en implementeren en teams direct aan de slag laten gaan met AI binnen hun werkstroom, in plaats van AI te behandelen als een apart experiment of hulpmiddel. Die snelheid waarmee waarde wordt gecreëerd, is cruciaal geweest voor het stimuleren van daadwerkelijke acceptatie binnen de hele organisatie... het zou geweldig zijn om externe gebruikers (klanten/prospects) gemakkelijker toegang te kunnen geven om met hen te communiceren.

8. Onyx (het beste voor zelfgehoste open-source AI-zoekopdrachten voor ondernemingen)

via Onyx

Heeft u AI-zoekfuncties van enterprise-kwaliteit nodig, maar wilt u om compliance-redenen volledige controle over uw gegevens behouden? Eigen cloudoplossingen kunnen voor u als een black box aanvoelen en misschien wilt u vendor lock-in vermijden.

Dit is waar Onyx (voorheen Danswer) om de hoek komt kijken. Het is een open-source zoekplatform voor ondernemingen dat u zelf kunt hosten op uw eigen infrastructuur. Het biedt AI-aangedreven vraagbeantwoording in interne tools en geeft organisaties volledige zichtbaarheid en controle over hoe gegevens worden geïndexeerd, verwerkt en opgeslagen.

Als alternatief voor Unframe AI is Onyx ideaal voor gereguleerde sectoren, omdat het bedrijven controle en transparantie biedt die cloudoplossingen niet kunnen evenaren.

De beste functies van Onyx

Zelf gehoste AI-zoekfunctie voor ondernemingen op uw eigen infrastructuur

Aangepaste logica voor het ophalen en rangschikken van informatie aan uw interne behoeften.

Maakt verbinding met tientallen tools om AI-gestuurde zoekopdrachten en het beantwoorden van vragen mogelijk te maken.

Bekijk de codebase, draag bij aan verbeteringen of pas de functies aan uw specifieke behoeften aan.

Voordelen en nadelen van Onyx

Voordelen:

Maximale controle over gegevensopslag en naleving

Het open-source model voorkomt stijgende kosten naarmate uw team groeit.

Regelmatige updates en verbeteringen van de open-source community

Nadelen:

U hebt een technisch team nodig voor de implementatie, configuratie en het onderhoud.

Ondersteuning is gebaseerd op de community, tenzij je kiest voor ondersteuning door een onderneming.

De eerste installatie is complexer dan bij cloud-native SaaS-alternatieven.

Prijzen van Onyx

Gratis proefversie beschikbaar

Business: $ 20/gebruiker/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Onyx-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

9. Dropbox Dash (het beste voor universeel zoeken in Dropbox en verbonden cloudapps)

via Dropbox

Dropbox Dash is ontworpen voor teams die al werken met Dropbox, maar op zoek zijn naar slimmere manieren om content te vinden en te organiseren, zonder dat ze daarvoor mappen hoeven te gebruiken.

Met Dash kunt u queries in natuurlijke taal gebruiken en content ordenen in 'stapels' om gerelateerde informatie te groeperen.

Net als Unframe AI werkt Dash het beste voor teams die zich richten op het vinden van bestanden, en niet op bredere kennis of werkstroom. Het verbetert de vindbaarheid binnen een bestaand ecosysteem, in plaats van het werk tussen verschillende tools te verenigen.

De beste functies van Dropbox Dash

Zoek in Dropbox en gekoppelde apps met behulp van natuurlijke taal om samengevatte antwoorden te krijgen.

Groepeer gerelateerde bestanden, links en content uit verschillende bronnen in collecties.

Krijg toegang tot Dash vanaf elke werkplek met een browserextensie en desktop-app, voor snelle zoekmogelijkheden.

Voordelen en nadelen van Dropbox Dash

Voordelen:

Eenvoudig te integreren add-on voor bestaande Dropbox-gebruikers

Richt zich op zoeken en organiseren zonder de complexiteit van volledige tools voor projectmanagement.

Eenvoudige, gerichte ervaring met minimale installatie

Handige brug tussen opslagruimte voor bestanden en zoeken

Nadelen:

Het is vooral waardevol voor teams die al Dropbox gebruiken.

Het heeft geen robuuste mogelijkheden voor projectmanagement of taakuitvoering.

Het is een relatief nieuw product dat nog steeds functies aan het ontwikkelen is.

Prijzen van Dropbox Dash

Inbegrepen bij een Dropbox-abonnement

Dropbox Dash-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Dropbox Dash?

Een G2-recensie zegt:

In plaats van tussen verschillende tools te schakelen, kan ik de universele zoekfunctie gebruiken om bestanden, links en documenten direct te vinden, of ze nu in Dropbox, Google Drive, Slack of ergens anders staan. De AI-aangedreven snelkoppelingen en samenvattingen besparen me ook veel tijd door me te helpen sneller de juiste informatie te vinden en gefocust te blijven.

In plaats van tussen verschillende tools te schakelen, kan ik de universele zoekfunctie gebruiken om bestanden, links en documenten direct te vinden, of ze nu in Dropbox, Google Drive, Slack of ergens anders staan. De AI-aangedreven snelkoppelingen en samenvattingen besparen me ook veel tijd door me te helpen sneller de juiste informatie te vinden en gefocust te blijven.

In plaats van tussen verschillende tools te schakelen, kan ik de universele zoekfunctie gebruiken om bestanden, links en documenten direct te vinden, of ze nu in Dropbox, Google Drive, Slack of ergens anders staan. De AI-aangedreven snelkoppelingen en samenvattingen besparen me ook veel tijd door me te helpen sneller de juiste informatie te vinden en gefocust te blijven.

10. Notion (het beste voor flexibel kennisbeheer met AI-aangedreven zoekfuncties en contentgeneratie)

via Notion

Voor teams waar kennis voortdurend in ontwikkeling is, is de uitdaging niet alleen het vinden van informatie, maar ook het actueel, met verbinding en bruikbaar houden ervan. Dat is waar Notion past als alternatief voor Unframe AI.

Notion werkt het beste als een levend kenniscentrum. In plaats van informatie in verschillende tools te indexeren, moedigt het teams aan om documenten, aantekeningen, wiki's en lichtgewicht projecttrackers te centraliseren in één flexibele werkruimte. Met Notion AI er bovenop kunnen teams vragen stellen, content samenvatten of concepten genereren op basis van wat al gedocumenteerd is.

Deze flexibiliteit betekent dat u tijd moet besteden aan het inrichten van uw werkruimte, zodat deze overeenkomt met de structuur van speciale tools voor projectmanagement.

De beste functies van Notion

Genereer en verfijn content met behulp van AI voor schrijven, samenvatten en ideevorming.

Bouw onderling verbonden databases en bekijk dezelfde gegevens als een tabel, Kanban-bord, kalender of tijdlijn.

Combineer tekst, databases en embeds om aangepaste systemen te creëren voor elke use case.

Ga snel aan de slag met sjablonen voor wiki's, documenten en interne systemen.

Voordelen en nadelen van Notion

Voordelen:

Bouw vrijwel elk systeem, van projecttrackers tot CRM's en kennisbanken.

Uitstekend in het creëren van onderling verbonden kennisbanken waar informatie op natuurlijke wijze met elkaar is gekoppeld.

Nadelen:

Er is een steile leercurve voor complexe installaties, wat nieuwe gebruikers kan overweldigen.

De prestaties kunnen vertragen bij zeer grote databases.

De native projectmanagement-functies zijn niet zo robuust als speciale PM-tools.

Prijzen van Notion

Free

Plus : $ 12/gebruiker/maand

Business : $ 24/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Notion-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 9500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

Dit is wat een gemengde Capterra-recensie zegt:

Wat mijn favoriete onderdeel van Notion is, is het gebruiksgemak, zelfs voor beginners... De AI-functies laten echter veel te wensen over. De AI van Notion is aanzienlijk minder capabel dan ChatGPT, met weinig overtuigende functies. De AI is traag en bij gebruik op pagina's met uitgebreide gegevens ondervindt het ernstige vertraging, waardoor het vaak enkele minuten vastloopt.

Wat mijn favoriete onderdeel van Notion is, is het gebruiksgemak, zelfs voor beginners... De AI-functies laten echter veel te wensen over. De AI van Notion is aanzienlijk minder capabel dan ChatGPT, met weinig overtuigende functies. De AI is traag en bij gebruik op pagina's met uitgebreide gegevens ondervindt het ernstige vertraging, waardoor het vaak enkele minuten vastloopt.

Wat mijn favoriete onderdeel van Notion is, is het gebruiksgemak, zelfs voor beginners... De AI-functies laten echter veel te wensen over. De AI van Notion is aanzienlijk minder capabel dan ChatGPT, met weinig overtuigende functionaliteiten. De AI is traag en bij gebruik op pagina's met uitgebreide gegevens ondervindt het ernstige vertraging, waardoor het vaak enkele minuten vastloopt.

Vind de juiste tool om verbinding te maken tussen antwoorden en actie

Er is niet één 'beste' alternatief voor Unframe AI. En eerlijk gezegd is dat ook niet het punt.

Sommige teams hebben behoefte aan betere informatie over vergaderingen. Andere teams hechten veel waarde aan privacy, aangepaste AI-agents of het overzichtelijk en georganiseerd houden van kennis. De juiste tool hangt af van hoe uw team daadwerkelijk werkt, niet van hoe een productdemo eruitziet.

Maar een paar dingen zijn altijd waar.

Zoeken alleen is niet genoeg. Het vinden van informatie is alleen van belang als het leidt tot beslissingen, follow-ups of voortgang.

Meer tools betekenen niet altijd meer productiviteit. Het toevoegen van nog een zoeklaag kan het wisselen tussen contexten juist vergroten in plaats van verminderen.

De sterkste oplossingen creëren een verbinding tussen inzicht en uitvoering. Tools die antwoorden rechtstreeks koppelen aan taken, documenten en werkstroom helpen teams sneller te werken met minder wrijving.

Wanneer zoeken, documenten, taken en automatisering samenkomen, wordt het omzetten van antwoorden in actie de standaard. Als uw doel is om Context Sprawl te verminderen en uw werk, kennis en AI op één plek samen te brengen, probeer dan ClickUp gratis en ontdek zelf het verschil ✨

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Unframe AI is een door AI aangestuurde zoek- en kennisbeheertool voor ondernemingen. Het helpt teams informatie te vinden in hun gekoppelde apps en databronnen door antwoorden uit de kennisbanken van de onderneming naar boven te halen.

AI-productiviteitstools richten zich op intelligent zoeken, het genereren van content en automatisering van inzichten. Traditionele tools voor projectmanagement leggen de nadruk op het bijhouden van taken, tijdlijnen en beheer van werkstroom, hoewel geconvergeerde platforms zoals ClickUp beide mogelijkheden combineren.

Ja, de meeste alternatieven bieden integraties met veelgebruikte werkplektools zoals Slack, Google Workspace en Microsoft 365. De diepgang van deze integraties varieert echter, van basisverbindingen tot diepgaande, tweerichtingssynchronisatie of uniforme zoekfuncties voor alle verbonden apps.