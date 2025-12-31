10 beste tools voor bedrijfscontinuïteitsbeheer

Volgens Aon's 2025 Global Risk Management Survey stond bedrijfsonderbreking op de tweede plaats van wereldwijde risico's voor organisaties in 2025. Toch behandelen de meeste teams continuïteitsplanning als een selectievakje. Ze werken deze één keer per jaar bij en vergeten hem daarna weer.

Een tool voor bedrijfscontinuïteitsbeheer kan daarbij helpen. In plaats van plannen te laten verstoffen, automatiseert deze tool risicobeoordelingen en houdt deze in realtime up-to-date.

Deze gids behandelt 10 tools voor bedrijfscontinuïteitsbeheer die u helpen om u voor te bereiden op verstoringen, hierop te reageren en ervan te herstellen. Of u nu een speciaal BCM-platform nodig hebt of een flexibele werkruimte die continuïteitsplanning in uw dagelijkse activiteiten integreert, hier vindt u de juiste oplossing.

Wat is software voor bedrijfscontinuïteitsbeheer?

Software voor bedrijfscontinuïteitsbeheer (BCM) helpt uw organisatie bij het plannen, reageren op en herstellen van verstoringen, of het nu gaat om een natuurramp, een cyberaanval of een storing in de toeleveringsketen.

Deze tools centraliseren uw crisisresponsplannen door:

Communicatie automatiseren

Hersteltaken bijhouden en

Ze geven u een realtime weergave van de veerkracht van uw organisatie.

Soorten software voor bedrijfscontinuïteitsbeheer

Er zijn twee hoofdtypen moderne BCM-oplossingen. Sommige zijn gespecialiseerde platformen voor ondernemingen met ingebouwde risicobeoordelingskaders, zoals ISO 22301.

Maar veel teams, vooral op het gebied van productontwikkeling, engineering en operations, halen meer waarde uit een flexibele tool voor werkbeheer. Door continuïteitsplanning rechtstreeks in de dagelijkse werkstroom te integreren, kunnen deze teams zonder extra inspanningen voorbereid blijven.

In dit bericht bespreken we beide soorten tools.

👀 Wist u dat? Extreem weer werd in 2025 de belangrijkste oorzaak van bedrijfsonderbrekingen en overtrof daarmee cyberaanvallen.

Hier volgt een korte vergelijking van de beste tools voor veerkrachtmanagement, voordat we ze in detail gaan bekijken:

Tool Het meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Teams die uniform werkbeheer willen met aanpasbare BCM-werkstroomen ClickUp Docs voor plandocumentatie, ClickUp Automations voor incidenttriggers, ClickUp Dashboards voor realtime statusvolging, ClickUp Brain voor AI-aangedreven samenvattingen Voor altijd gratis; aangepaste opties beschikbaar voor ondernemingen Fusion Risk Management Grote ondernemingen die behoefte hebben aan speciale BCM met risico-informatie Geïntegreerd risicobeheer, bedrijfsimpactanalyse, crisisbeheer, monitoring van risico's van derden Aangepaste prijzen LogicManager Middelgrote bedrijven die op zoek zijn naar een risicogebaseerde BCM-aanpak Basis voor risicobeheer binnen ondernemingen, BIA-werkstroomen, herstelplannen, oefeningenbeheer Aangepaste prijzen Everbridge Organisaties die prioriteit geven aan massale notificatie en crisiscommunicatie Beheer van kritieke gebeurtenissen, massale notificatie, IT-waarschuwingen, visueel commandocentrum Aangepaste prijzen Archer Ondernemingen die GRC-geïntegreerde bedrijfscontinuïteit nodig hebben Geïntegreerd risicobeheer, beleidsbeheer, naleving van regelgeving, bedrijfscontinuïteit Aangepaste prijzen Riskonnect Organisaties die beheerde BCM-services met software willen BC in the Cloud-platform, beheerde diensten, planontwikkeling, facilitering van oefeningen Aangepaste prijzen ServiceNow IT-gerichte organisaties met een bestaand ServiceNow-ecosysteem ITSM-integratie, automatisering van BIA, herstelplanning, auditbeheer Aangepaste prijzen Quantivate Financiële instellingen en gereguleerde sectoren Compliancegerichte BCM, leveranciersbeheer, audittrails, wettelijke rapportage Aangepaste prijzen ParaSolution Canadese organisaties en organisaties die tweetalige ondersteuning nodig hebben Tweetalige interface, planbeheer, planning van oefeningen, documentbeheer Aangepaste prijzen SAI360 Internationale ondernemingen die behoefte hebben aan geïntegreerd EHS- en risicobeheer Gecombineerd EHS- en risicoplatform, leerbeheer, regelgevende content, wereldwijde naleving Aangepaste prijzen

Heb je ooit een nieuwe tool geïmplementeerd die uiteindelijk voor meer wrijving zorgde? Veel BCM-tools doen precies dat. Plannen staan in de ene app, updates in een andere en hersteltaken weer ergens anders.

73% van de werknemers zegt dat het schakelen tussen apps hun productiviteit schaadt. Dit soort werkverspreiding vertraagt reacties op momenten dat het er echt toe doet.

De beste tools voor bedrijfscontinuïteit verwijderen deze silo's en bieden teams één enkele bron van waarheid voor plannen, taken en communicatie.

Zo kiest u de juiste tool:

Documentatie van plannen en versiebeheer: u moet continuïteitsplannen op één plek kunnen maken, opslaan en bijwerken. Iedereen moet weten wie verantwoordelijk is voor het plan en altijd met de nieuwste versie werken.

Mogelijkheden voor bedrijfsimpactanalyse: De tool moet u helpen bij het uitvoeren van een De tool moet u helpen bij het uitvoeren van een bedrijfsimpactanalyse om uw belangrijkste processen te identificeren, te zien welke afhankelijkheden er zijn en te beslissen wat als eerste moet worden hersteld.

Geautomatiseerde notificaties en escalatie: zoek naar zoek naar geautomatiseerde notificaties en waarschuwingen. De tool moet automatisch taken toewijzen zodra een incident wordt gemeld, zodat de juiste personen snel kunnen handelen.

Realtime dashboards en rapportage: realtime dashboards geven leidinggevenden een weergave van de herstelstatus, de voltooiing van taken en de toewijzing van middelen, zonder dat ze om handmatige updates hoeven te vragen.

Beheer van oefeningen en tests: uw tool moet u helpen bij het plannen, bijhouden en opstellen van uw tool moet u helpen bij het plannen, bijhouden en opstellen van plandocumentatie voor tabletop-oefeningen en simulaties, zodat uw plannen ook daadwerkelijk werken.

Integratie met bestaande werkstroomen: Controleer hoe goed de BCM-tool verbinding maakt met de systemen voor projectmanagement, communicatie en IT die uw team al gebruikt.

Schaalbaarheid en toegangscontrole: De tool moet teams op afstand ondersteunen, op rollen gebaseerde toegang bieden en werken op mobiele apparaten, zodat mensen altijd en overal informatie kunnen krijgen.

Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Hier volgt een uitgebreid overzicht van de beste tools voor bedrijfscontinuïteitsbeheer die u dit jaar kunt uitproberen.

1. ClickUp (het meest geschikt voor teams die op één plek aanpasbare BCM-werkstroomen + werkbeheer willen)

Download ClickUp gratis Breng bedrijfscontinuïteitsplannen, incidentrespons-taken en AI-aangedreven veerkrachtadviezen samen in één tool met ClickUp.

In veel organisaties staan continuïteitsplannen in documenten die los staan van de reactietaken die in projecttools staan. Updates vinden plaats in weer een andere tool, meestal e-mail of chatten.

Als 's werelds eerste Converged AI Workspace brengt ClickUp dit alles samen. Uw plannen, taken, gesprekken en rapportages bevinden zich in dezelfde werkruimte die uw team al gebruikt. Dat betekent dat wanneer zich een incident voordoet, er geen haast hoeft te worden gemaakt om een reactie te formuleren. Iedereen weet waar hij heen moet en wat hij moet doen.

Continuïteitsplannen in ClickUp zijn levende ClickUp Docs waaraan uw team kan samenwerken. Ze zijn rechtstreeks gekoppeld aan ClickUp-taaken, die voorzien zijn van traceerbare voortgang, toegewijde eigenaren en vastgestelde tijdlijnen.

Maak en koppel bruikbare ClickUp-taken binnen ClickUp-documenten

Dankzij ClickUp-automatiseringen kunnen werkstroomen automatisch in werking treden wanneer een incident wordt gemeld. Zo worden herstel-taken toegewezen, worden de juiste personen op de hoogte gebracht en worden problemen geëscaleerd zonder dat er handmatige follow-ups nodig zijn.

De native, contextuele AI van ClickUp maakt reacties nog sneller. Uw AI-assistent, ClickUp Brain, haalt direct kennis uit uw werkruimte naar boven. Teams kunnen eenvoudige vragen stellen, zoals "Wat is ons plan voor storingen?" of "Wie is verantwoordelijk voor het herstel van leveranciers?" en krijgen direct antwoorden uit goedgekeurde plannen en taken.

Krijg direct antwoord op vragen over bedrijfscontinuïteitsplannen, beleid, veerkrachtkaders en reacties met behulp van ClickUp Brain.

AI Super Agents in ClickUp kunnen ook letten op risico's, gemiste stappen of vastgelopen werk en actie ondernemen voordat kleine problemen escaleren.

Met ClickUp wordt bedrijfscontinuïteit een integraal onderdeel van het dagelijkse werk – geen document dat u één keer per jaar bijwerkt en hoopt nooit nodig te hebben.

De beste functies van ClickUp

Breng risicoscenario's, afhankelijkheden en herstelwerkstroomen visueel in kaart voor een snellere afstemming met ClickUp Whiteboards.

Houd het impactniveau, de hersteltijddoelstellingen (RTO's) en de kriticiteit van het systeem in één weergave met aangepaste velden.

Geef uw managementteam direct zichtbaarheid in de voortgang van het herstel en knelpunten met realtime ClickUp-dashboards.

Standaardiseer incidentresponsplannen en continuïteitswerkstroom voor alle teams en regio's met sjablonen voor risicorespons.

Limieten van ClickUp

Geen vooraf opgestelde sjablonen voor bedrijfsimpactanalyses die specifiek zijn voor BCM

Vereist een initiële configuratie om BCM-specifieke werkstroom-instellingen in te stellen.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-gebruiker bevestigt dat ClickUp zorgt voor operationele continuïteit:

We werken met veel van onze klanten op uurbasis, waardoor we altijd moeten bijhouden hoeveel uur er op een bepaald moment aan een project is besteed. Het bijhouden van uren en het kunnen doorlopen van lopende of eerdere projecten zorgt dus voor een mooie bedrijfscontinuïteit. Met ClickUp kunnen we nieuwe leden efficiënt opleiden door hen eenvoudigweg onze database met eerdere projecten te laten doorlopen en toegang te geven tot al het geproduceerde materiaal voor individuele klanten, van het oudste tot het nieuwste. Kortom, we kiezen voor ClickUp omdat het past bij ons motto: training, schaalbaarheid en continuïteit!

We werken met veel van onze klanten op uurbasis, waardoor we altijd moeten bijhouden hoeveel uur er op een bepaald moment aan een project is besteed. Het bijhouden van uren en het kunnen doorlopen van lopende of eerdere projecten zorgt dus voor een mooie bedrijfscontinuïteit. Met ClickUp kunnen we nieuwe leden efficiënt opleiden door hen eenvoudigweg onze database met eerdere projecten te laten doorlopen en toegang te geven tot al het geproduceerde materiaal voor individuele klanten, van het oudste tot het nieuwste. Kortom, we kiezen voor ClickUp omdat het past bij ons motto: training, schaalbaarheid en continuïteit!

2. Fusion Risk Management (het meest geschikt voor grote ondernemingen die behoefte hebben aan speciale BCM met risico-informatie)

via Fusion Risk Management

Fusion Risk Management is een speciaal ontwikkeld platform voor bedrijfscontinuïteit en risicobeheer voor ondernemingen. Het Fusion Framework System biedt een verbinding tussen bedrijfscontinuïteit, IT-rampenherstel, crisisbeheer en risico's van derden.

Het unieke verkoopargument ligt in vooraf gebouwde frameworks en werkstroomen voor BCM-professionals. Het blinkt ook uit in bedrijfsimpactanalyse (BIA). Gebruik het om kritieke processen te identificeren, afhankelijkheden in kaart te brengen en prioriteiten voor herstel eenvoudig vast te stellen.

De beste functies van Fusion Risk Management

Krijg toegang tot gestructureerde BIA-werkstroomen die u helpen bij het identificeren van kritieke processen, het documenteren van afhankelijkheden en het instellen van hersteltijddoelstellingen (RTO's).

Geef prioriteit aan wat het eerst moet worden hersteld en coördineer de responsmaatregelen op een duidelijkere manier.

Gebruik de crisisbeheermodule voor een weergave van het commandocentrum met taaktoewijzing, statusregistratie en communicatie met belanghebbenden tijdens een incident.

Eenvoudig te integreren met bestaande bedrijfsbeheerplatforms zoals ServiceNow, Workday HR en SalesPoint iQ, onder andere.

Beperkingen van Fusion Risk Management

De op ondernemingen gerichte prijzen kunnen voor kleinere organisaties te hoog zijn.

De implementatie vereist aanzienlijke configuratie en veranderingsmanagement.

Prijzen van Fusion Risk Management

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Fusion Risk Management

G2: 4,4/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Fusion Risk Management?

Een tevreden gebruiker meldt:

De op AI gebaseerde Infusion Uploader vermindert handmatig werk aanzienlijk met 30% en verhoogt zo de efficiëntie bij het opstellen van bedrijfscontinuïteits- en noodherstelplannen.

De op AI gebaseerde Infusion Uploader vermindert handmatig werk aanzienlijk met 30% en verhoogt zo de efficiëntie bij het opstellen van bedrijfscontinuïteits- en noodherstelplannen.

3. LogicManager (het meest geschikt voor middelgrote bedrijven die op zoek zijn naar een risicogebaseerde BCM-aanpak)

via LogicManager

LogicManager biedt een risicogebaseerde benadering van bedrijfscontinuïteitsbeheer. Het helpt teams eerst bij het identificeren en beoordelen van organisatorische risico's en gebruikt die inzichten vervolgens als leidraad voor bedrijfsimpactanalyses en continuïteitsplanning. Door herstelplannen rechtstreeks te koppelen aan reële risico's en afhankelijkheden, houdt LogicManager BCM gericht op wat het bedrijf daadwerkelijk kan verstoren – en niet alleen op het voldoen aan compliance-eisen.

U kunt risicocategorieën en impactschalen aanpassen aan uw behoeften. U krijgt ook compliance-ready rapportage met audittrails voor de gehele levenscyclus van het BCM-programma.

De beste functies van LogicManager

Structureer bedrijfscontinuïteit rond principes voor bedrijfsrisicobeheer en zorg ervoor dat plannen de belangrijkste bedreigingen aanpakken.

Krijg toegang tot stapsgewijze werkstroomwerkflows voor het uitvoeren van BIA's, het documenteren van kritieke processen en het ontwikkelen van herstelstrategieën.

Gebruik ingebouwde tools voor het plannen, uitvoeren en documenteren van hersteloefeningen, waaronder het plannen van tabletop-simulaties en het bijhouden van herstelactiviteiten.

Limieten van LogicManager

De risicogerichte aanpak kan onwennig aanvoelen voor teams die gewend zijn aan planmatige tools.

Om de volledige waarde te benutten, is toewijzing aan de methodologie van LogicManager vereist.

De gebruikersinterface kan verwarrend en frustrerend zijn.

Prijzen van LogicManager

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van LogicManager

G2: 4,3/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over LogicManager?

Een gebruiker deelt op G2:

Ik waardeer het dat LogicManager al onze risico's in één systeem onderbrengt, wat erg handig is en het risicobeheer binnen onze organisatie centraliseert... De gemakkelijke communicatie en samenwerking tussen afdelingen door het delen van actuele informatie is prijzenswaardig.

Ik waardeer het dat LogicManager al onze risico's in één systeem onderbrengt, wat erg handig is en het risicobeheer binnen onze organisatie centraliseert... De gemakkelijke communicatie en samenwerking tussen afdelingen door het delen van actuele informatie is prijzenswaardig.

📚 Lees ook: Software voor risicobeheer voor ondernemingen

4. Everbridge 360 (het meest geschikt voor organisaties die crisiscommunicatie hoog in het vaandel hebben staan)

via Everbridge 360

Everbridge is een platform voor het beheer van kritieke gebeurtenissen. Het richt zich op realtime crisiscommunicatie en -coördinatie. Terwijl veel BCM-tools zich richten op planning, onderscheidt Everbridge zich door actief incidentbeheer.

Het massale notificatiesysteem kan snel grote groepen bereiken via sms, spraak en e-mail, waardoor teams updates kunnen delen, instructies kunnen geven en op één lijn kunnen blijven wanneer snelheid het belangrijkst is. Tijdens een crisis kan deze snelle communicatie het verschil betekenen tussen een gecoördineerde reactie en totale chaos.

De beste functies van Everbridge 360

Bereik meerdere mensen via meerdere kanalen, met het bijhouden van bevestigingen en tweerichtingscommunicatie.

Blijf op de hoogte met een realtime dashboard dat de status van incidenten, de locaties van responsteams en de voltooiing van taken tijdens een actieve crisis weergeeft.

Integreer met IT-monitoringtools om dienstdoende technici automatisch te waarschuwen wanneer kritieke systemen uitvallen.

Beperkingen van Everbridge 360

Meer gericht op responscommunicatie dan op planning en documentatie

De premium prijs weerspiegelt de mogelijkheden op niveau van de onderneming.

Prijzen van Everbridge 360

Aangepaste prijzen op basis van het aantal gebruikers en modules

Everbridge 360 beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Everbridge 360?

Een G2-recensent prijst de tool:

Wat ik het meest waardeer aan Everbridge, naast de snelle responsfuncties voor kritieke gebeurtenissen en massaberichten, zijn de segmentatie- en routeringsmogelijkheden. Deze werken feilloos, waardoor ik alleen het relevante personeel kan waarschuwen wanneer we een melding ontvangen.

Wat ik het meest waardeer aan Everbridge, naast de snelle responsfuncties voor kritieke gebeurtenissen en massaberichten, zijn de segmentatie- en routeringsmogelijkheden. Deze werken feilloos, waardoor ik alleen het relevante personeel kan waarschuwen wanneer we een melding ontvangen.

5. Archer (het meest geschikt voor ondernemingen die behoefte hebben aan GRC-geïntegreerde bedrijfscontinuïteit)

via Archer

Archer biedt een geïntegreerd platform voor governance, risico en compliance (GRC) met robuuste mogelijkheden voor bedrijfscontinuïteit. Het is ontwikkeld voor grote organisaties die continuïteitsplanning willen integreren in een breder risico- en complianceprogramma.

Archer maakt de verbinding tussen bedrijfscontinuïteit en zaken als operationele risico's, risico's van derden en naleving van regelgeving. Hierdoor krijgen teams een weergave van hoe verstoringen het bredere risicolandschap beïnvloeden, in plaats van continuïteit afzonderlijk te beheren.

De beste functies van Archer

Genereer dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse rapporten over risicocompliance

Zet een visueel compliancekader op met SOP's en proceskaarten

Documenteer, versies en verdeling van continuïteitsbeleid met werkstroom en bijhouden van attesteringen.

Limieten van Archer

Gebruikers melden dat sommige modules moeilijk te installeren en te gebruiken kunnen zijn.

Het meest geschikt voor grote ondernemingen met speciale GRC-teams.

Prijzen van Archer

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Archer

G2: 3,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Archer?

Een gebruiker deelt op Capterra:

Net als bij beoordelingen van de veiligheid kan het worden aangepast om een beoordelingsmodule te hebben en taken zoals mailen en waarschuwen gemakkelijk uit te voeren. Over het algemeen is het een zeer nuttige tool en het feit dat het kan worden aangepast aan de behoeften van de onderneming geeft het een voorsprong.

Net als bij beoordelingen van de veiligheid kan het worden aangepast om een beoordelingsmodule te hebben en taken zoals mailen en waarschuwen gemakkelijk uit te voeren. Over het algemeen is het een zeer nuttige tool en het feit dat het kan worden aangepast aan de behoeften van de onderneming geeft het een voorsprong.

6. Riskonnect (het meest geschikt voor organisaties die beheerde BCM-services met software willen)

via Riskonnect

Riskonnect biedt een unieke combinatie van BCM-software en beheerde diensten. Hun BC in the Cloud-platform levert de technologie. En hun adviesteam helpt u bij het opzetten, onderhouden en testen van uw continuïteitsprogramma.

Deze hybride aanpak is ideaal voor organisaties die een volwassen BCM-programma nodig hebben, maar niet over de interne expertise of middelen beschikken om er een op te zetten. Riskonnect functioneert in wezen als een extensie van uw team.

De beste functies van Riskonnect

Bekijk alle risicogegevens van uw organisatie op één plek

Krijg gedetailleerde dashboards en bruikbare inzichten om risico's op bedrijfsonderbrekingen sneller aan te pakken.

Maak aangepaste formulieren en voer automatisering uit voor handmatige gegevensinvoer

Limieten van Riskonnect

Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden kunnen zowel een voor- als een nadeel van de tool zijn.

Beheerde diensten brengen doorlopende kosten met zich mee die verder gaan dan softwarelicenties.

Prijzen van Riskonnect

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Riskonnect

G2: 4,1/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Riskonnect?

Een G2-gebruiker deelt gemengde feedback:

De combinatie van IRM + Data Analytics is een fantastisch platform dat claim- en bedrijfsgegevens combineert om waarde te creëren voor externe en interne belanghebbenden... Het aangepaste platform is zowel gunstig als hinderlijk geweest voor het vinden van eenvoudige oplossingen.

De combinatie van IRM + Data Analytics is een fantastisch platform dat claim- en bedrijfsgegevens combineert om waarde te creëren voor externe en interne belanghebbenden... Het aangepaste platform is zowel gunstig als hinderlijk geweest voor het vinden van eenvoudige oplossingen.

7. ServiceNow Business Continuity Management (het meest geschikt voor IT-gerichte organisaties met een bestaand ServiceNow-ecosysteem)

via ServiceNow Business Continuity Management

ServiceNow Business Continuity Management is gebouwd op het ServiceNow-platform. Dit maakt het een logische keuze voor organisaties die ServiceNow al gebruiken voor IT-servicemanagement (ITSM). Dankzij de nauwe integratie zijn uw IT-noodherstelplannen rechtstreeks verbonden met uw CMDB en incidentmanagementwerkstroom.

Automatiseer eenvoudig bedrijfsimpactanalyses door gegevens uit uw bestaande ServiceNow-implementatie te halen. Identificeer automatisch welke applicaties kritieke bedrijfsprocessen ondersteunen en bereken de impact van hun onbeschikbaarheid.

De beste functies van ServiceNow Business Continuity Management

Bouw geautomatiseerde werkstroomen voor bedrijfscontinuïteit, IT-herstel en meer in één enkel, onderling verbonden platform.

Activeer herstel-taaken en runbooks automatisch wanneer incidenten worden gedetecteerd.

Gebruik AI om slimme antwoorden binnen handbereik te hebben

Beperkingen van ServiceNow Business Continuity Management

Vereist het ServiceNow-platform, wat misschien niet zinvol is als u nog geen klant bent.

Meer gericht op IT-noodherstel dan op bedrijfscontinuïteit voor de hele onderneming

Prijzen voor ServiceNow Business Continuity Management

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ServiceNow Business Continuity Management

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

8. Quantivate (het meest geschikt voor financiële instellingen en gereguleerde sectoren)

via Quantivate

Quantivate is een BCM- en risicobeheerplatform voor financiële instellingen en andere sterk gereguleerde sectoren. Het maakt het gemakkelijker om aan compliance-eisen te voldoen, met vooraf geconfigureerde werkstroomkenmerken voor regelgevingsrapportage en auditbeheer.

Het is bijzonder sterk in leveranciersbeheer en risicobeoordeling van derden. Dit zijn cruciale aandachtspunten voor banken en kredietverenigingen die onderworpen zijn aan regelgevend toezicht op hun toeleveringsketens.

De beste functies van Quantivate

Voer een uitgebreide risicobeoordeling van derden en validatie van bedrijfscontinuïteit voor leveranciers uit.

Houd gedetailleerde audittrails bij en krijg toegang tot sjablonen voor wettelijk verplichte rapportages.

Maak, bewaar en update continuïteits- en crisisbeheersplannen op één plek

Beperkingen kwantificeren

De branchespecifieke focus kan de aantrekkingskracht voor organisaties buiten gereguleerde sectoren beperken.

Quantivate-prijzen

Aangepaste prijzen

Quantivate-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

9. ParaSolution (het meest geschikt voor organisaties die tweetalige ondersteuning nodig hebben)

via premiercontinuum

ParaSolution is een Canadese provider van BCM-software die een tweetalig (Engels/Frans) platform aanbiedt. Het is zeer geschikt voor bedrijven die actief zijn in Canada of andere meertalige omgevingen.

Het vereist een eenvoudige benadering van BCM, waarbij de nadruk ligt op planbeheer, het plannen van oefeningen en documentcontrole, zonder de complexiteit van grotere platformen van ondernemingen.

De beste functies van ParaSolution

Krijg gestructureerde sjablonen voor het documenteren van bedrijfscontinuïteitsplannen, met versiebeheer en goedkeuringswerkstroom.

Plan, houd bij en documenteer hersteloefeningen en -tests

Limieten van ParaSolution

Beperktere functies in vergelijking met enterprise-platforms

Minder integratieopties beschikbaar

Prijzen van ParaSolution

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ParaSolution

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

10. SAI360 (het meest geschikt voor internationale ondernemingen die behoefte hebben aan geïntegreerd EHS- en risicobeheer)

via SAI360

SAI360 is een uitgebreid platform voor milieu, gezondheid, veiligheid (EHS) en risicobeheer dat ook mogelijkheden voor bedrijfscontinuïteit biedt. Het is ontworpen voor internationale ondernemingen die naast andere operationele risicodomeinen ook BCM moeten beheren.

De kracht van dit GRC-platform is zijn breedte: u kunt alles, van incidentrapportage tot trainingsbeheer en bedrijfscontinuïteitsplanning, in één systeem beheren.

De beste functies van SAI360

Combineer bedrijfscontinuïteit met naleving van milieuwetgeving, veiligheidsbeheer en operationele risico's.

Implementeer trainingsmodules om ervoor te zorgen dat uw team zijn rol in uw continuïteitsplannen kent.

Krijg toegang tot regelgevende content en het bijhouden van naleving voor meerdere rechtsgebieden.

Beperkingen van SAI360

Gebruikers melden dat zwaardere pagina's en rapporten lang kunnen duren om te laden.

Meerdere gebruikers delen een minder dan ideale ervaring met klantenservice

Prijzen van SAI360

Aangepaste prijzen

SAI360-beoordelingen en recensies

G2: 4,1/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over SAI360?

Een recensie op G2 luidt:

Het beschikt over een intuïtief rapportage- en analysedashboard dat inzicht in risico's bevordert. Het is zeer schaalbaar en flexibel, waardoor het ideaal is voor bedrijven van elke grootte, omdat het een hoog rendement op de investering garandeert.

Het beschikt over een intuïtief rapportage- en analysedashboard dat inzicht in risico's bevordert. Het is zeer schaalbaar en flexibel, waardoor het ideaal is voor bedrijven van elke grootte, omdat het een hoog rendement op de investering garandeert.

Integreer bedrijfscontinuïteit in uw dagelijkse werkstroom met ClickUp

Het beste bedrijfscontinuïteitsplan is een plan dat uw team daadwerkelijk gebruikt. Geen vergeten document. En zeker geen gespecialiseerd systeem dat uw team alleen tijdens oefeningen opent.

ClickUp brengt bedrijfscontinuïteitsbeheer naar de werkruimte waar uw team al dagelijks werkt. U documenteert uw plannen in ClickUp Docs. U wijst hersteltaken toe met ClickUp-taaken. U automatiseert incidentrespons met ClickUp-automatiseringen. En u houdt de voortgang van het herstel bij met ClickUp-dashboards.

Wanneer zich een verstoring voordoet, hoeft uw team niet onder druk een nieuwe tool te leren. Ze reageren met behulp van hetzelfde platform dat ze voor elk project gebruiken, met alle benodigde context binnen handbereik.

Behandel bedrijfscontinuïteit niet langer als een compliance-selectievakje. Maak het onderdeel van de manier waarop uw team werkt.

Stel een programma voor bedrijfscontinuïteit op dat daadwerkelijk klaar is wanneer u het nodig hebt. Begin vandaag nog met ClickUp.

Veelgestelde vragen

Software voor bedrijfscontinuïteit richt zich op het voorbereiden op en reageren op verstoringen. Het helpt teams bij het plannen van wat ze moeten doen als er iets misgaat. Projectmanagementtools richten zich op dagelijkse werkzaamheden zoals taken, deadlines en samenwerking. BCM-tools zijn ontwikkeld voor noodsituaties, terwijl projecttools zijn ontwikkeld voor normale bedrijfsvoering.

Ja. Kleine teams zijn vaak kwetsbaarder voor verstoringen omdat ze minder mensen en back-ups hebben. BCM-software helpt hen vooruit te plannen, duidelijke verantwoordelijkheden toe te wijzen en sneller te herstellen zonder chaos. Zelfs eenvoudige plannen kunnen een groot verschil maken wanneer zich iets onverwachts voordoet.

Bedrijfscontinuïteitsplanning heeft betrekking op hoe het hele bedrijf blijft draaien tijdens een verstoring. Disaster recovery richt zich voornamelijk op het herstellen van IT-systemen en gegevens. Disaster recovery is een onderdeel van bedrijfscontinuïteit, maar continuïteitsplanning kijkt ook naar mensen, processen, leveranciers en communicatie.

De meeste organisaties zouden hun plannen minstens één keer per jaar moeten testen. Kritieke systemen of teams met een hoog risico kunnen vaker testen. Regelmatig testen helpt teams om hiaten op te sporen, plannen up-to-date te houden en ervoor te zorgen dat iedereen weet wat hij moet doen voordat zich een echt incident voordoet.