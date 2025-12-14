Meer dan 20 beste Krea AI-prompts voor tekst naar afbeelding en video

Er is geen tekort aan AI-tools die je ongelooflijk wilde ideeën kunnen omzetten in verbluffende beelden. Toen Krea in juni 2025 zijn eigen model, Krea 1, lanceerde, was het gemakkelijk om het af te doen als gewoon weer een AI-beeldmodel.

Waar zou het immers nog beter in kunnen zijn? Promptverwerking? Typografie? Of intelligente stijloverdrachten?

Nou, dit alles, en het pakt ook het terugkerende "AI-look"-probleem aan door beelden te genereren die de gebruikelijke AI-artefacten en vreemde texturen vermijden.

We waren geïntrigeerd. Daarom hebben we Krea zelf getest en daarbij een bibliotheek met Krea AI-prompts samengesteld die u kunt gebruiken en naar eigen inzicht kunt aanpassen.

Krea versus populaire alternatieven

Tool Het meest geschikt voor Sterke punten Beperkingen Prijzen Krea AI Realtime visuele iteratie; afbeelding + video Multimodale invoer, schetsen op canvas, meer dan 50 modellen, videogeneratie Overweldigende opties, beperkte gratis rekenkracht, nog in bèta Gratis (50 tokens), betaalde upgrades ClickUp End-to-end creatieve workflow AI-beeldgeneratie plus workflowbeheer, automatiseringen, promptbibliotheek Meer workflowgericht dan stijlgedreven Inbegrepen in ClickUp-abonnementen Leonardo AI Game-assets, 3D-texturen, merkstijlen OBJ-textuurgeneratie, aangepaste modeltraining, hoge prompt-naleving Anorganische objecten vereisen meerdere pogingen Gratis abonnement + $ 10–$ 48/maand Midjourney Premium artistieke stijlen Beste artistieke esthetiek, enorme community, consistentie in referenties Geen gratis abonnement; Discord UI; geen video $ 8–$ 96/maand Ideogram Grafische vormgeving + typografie Beste tekstweergave; uitvoer van posterkwaliteit Niet ideaal voor fotorealisme Gratis + betaalde niveaus Runway Gen-4 Karakterrealisme en filmische opnames Het meest geschikt voor mensen en live-action-esthetiek Minder controle over gestileerde afbeeldingen Alleen betaalde abonnementen

Krea AI begrijpen

Krea AI is een iteratieve creatietool die gebruikmaakt van eigen en externe AI-modellen (kunstmatige intelligentie) om hoogwaardige video's en afbeeldingen te genereren, te verbeteren, te bewerken en te animeren.

Je voert een tekstprompt (of een bestaande afbeelding/video) in en Krea AI gebruikt geavanceerde modellen om hoogwaardige, visueel rijke outputs te produceren, variërend van fotorealistische afbeeldingen tot gestileerde kunst, videoclips of opgeschaalde/verbeterde versies van bestaande beelden.

Krea AI stapt af van een op commando's gebaseerde aanpak en gaat over op een coöperatief realtime partnerschap.

Wat zijn Krea AI-prompts?

Krea AI-prompts zijn instructies die het platform vertellen wat voor soort beeld u wilt creëren. Hier kunt u tekstueel beschrijven welk beeld u wilt, afbeeldingen en stijlreferenties uploaden die Krea kan interpreteren, en zelfs live begeleiding bieden door uw scherm en webcam te delen.

Krea biedt ook een realtime canvas waarop je vormen kunt schetsen of aantekeningen kunt maken om de AI-creatie in realtime te sturen. Over het algemeen kan de tool tekstuele en visuele aanwijzingen interpreteren om afbeeldingen te genereren volgens jouw verbeelding.

Hoe schrijf je prompts die goede resultaten opleveren met Krea AI?

De kwaliteit van de output van Krea hangt in belangrijke mate af van de structuur en het formaat van uw prompt. Hoe specifieker en duidelijker u uw verbeelding beschrijft, hoe eigenaardiger de weergave die u krijgt.

Woorden kunnen echter beperkend zijn bij het beschrijven van bepaalde stijlen. En dat is een van de redenen waarom de meerdere invoermodaliteiten van Krea nuttig kunnen zijn om de gewenste resultaten te verkrijgen.

Hier leest u hoe u uw prompts tekstueel en visueel kunt ontwerpen om het beste uit Krea AI te halen:

1. Gebruik beschrijvende woorden

Begin met een duidelijk onderwerp, d.w.z. het centrale aandachtspunt van je afbeelding. Beschrijf het vervolgens met behulp van beschrijvende woorden, zodat de AI een intuïtiever begrip krijgt van wat je wilt creëren.

Weet u niet hoe u uw onderwerp of verbeelding moet beschrijven?

Verdeel het in vier lagen:

Fysieke verschijning : denk aan de kenmerken van het onderwerp, zoals texturen, kleuren, materialen en schaal.

Actie of toestand : werkwoord om beweging, stilstand of interactie van een onderwerp te beschrijven

Sfeer : emotionele of zintuiglijke kwaliteit van het onderwerp

Context of setting: omgeving, tijdsperiode, weer

📌 Sla deze prompt op: Onderwerp: Een violist Uiterlijk: mantel met zilveren draden, porseleinachtige huid, stralende amberkleurige ogen, gedetailleerde houten viool, gevlochten middernachtzwart haar, reflecterende metalen laarzen Actie of toestand: intensief spelen tijdens een optreden, strijkstok snijdt door de lucht met bewegingsonscherpte Sfeer: dramatisch, etherisch, elektrisch geladen stemming Context of setting: op een zwevend podium in een concertzaal zonder zwaartekracht, omringd door zwevende lichtschervenVolledige prompt: Een violist met een mantel met zilveren draden, een porseleinachtige huid, gloeiende amberkleurige ogen, gevlochten middernachtzwart haar en reflecterende metalen laarzen, die intens speelt terwijl de strijkstok door de lucht snijdt. Dramatische, etherische, elektrisch geladen sfeer in een concertzaal zonder zwaartekracht, gevuld met zwevende lichtscherven.

2. Wees specifiek over compositiedetails

Concentreer je op het geheel van een afbeelding. Denk aan belichting, sfeer, het soort afbeelding en hoe je de elementen in een afbeelding wilt rangschikken.

Modificatoren in uw AI-beeldprompts geven de beeldgenerator een visueel kader om te volgen.

Dit is wat je moet specificeren:

Beeldtype : foto, aquarel, digitale illustratie, 3D-render, potloodschets, olieverfschilderij, vectorafbeelding

Kunststijl : hyperrealisme, anime, Studio Ghibli-esthetiek, art nouveau, cyberpunk, minimalistische lijntekeningen, barok, plat ontwerp

Belichting : zacht natuurlijk licht door ramen, harde studioverlichting met diepe schaduwen, neonlicht van borden, randverlichting, gouden uur tegenlicht, bewolkt diffuus licht

Technische invalshoek : close-up macro-opname, vogelperspectief, isometrisch raster, Dutch angle tilt, geringe scherptediepte, fisheye-lens, laag perspectief

Compositie : regel van derden, symmetrische centrering, leidende lijnen, voorgrond-midden-achtergrondlagen, negatieve ruimte, kadrering binnen kader

Resolutie: 4K ultra-gedetailleerd, 8K filmkwaliteit, of kies uit hun vooraf ingestelde resolutiefilters

Krea biedt ook toegang tot meer dan 1.000 stijlsjablonen, zowel eigen sjablonen als sjablonen die zijn gemaakt door leden van de community. U kunt deze stijlen direct toepassen als u moeite heeft om uw concept uit te leggen, of zelfs uw eigen aangepaste stijlmodel trainen voor consistente beelden over meerdere generaties heen.

💡 Pro-tip: Bouw je prompts geleidelijk op met behulp van een prompt chaining-techniek om AI te helpen bij het weergeven van complexe beeldcomposities. Begin met basiselementen en voeg vervolgens secundaire details toe, zoals belichting, atmosferische effecten en scherpte. Dit voorkomt dat de AI in de war raakt door te veel instructies tegelijk en geeft je nauwkeurige controle over elk visueel element.

3. Kies uw AI-model

Krea brengt meerdere AI-modellen samen in één interface, waardoor je flexibel de juiste tool kunt kiezen voor je creatieve behoeften. Maar dat betekent ook dat je de sterke punten en beperkingen van elk model moet begrijpen om de beste resultaten te behalen. Hier is een handig overzicht om je te helpen de beste modellen voor jouw specifieke behoeften te kiezen:

Model Het meest geschikt voor Belangrijkste kracht Uitvoer en resolutie Krea 1 Fotorealisme Lost het probleem van de 'AI-look' op 4 afbeeldingen, 4096 Flux Algemeen gebruik Stijlreferenties 4 afbeeldingen, 1024 Nano Banana Naleving van prompts Redeneren, wereldkennis, complexe prompts 2 afbeeldingen, 1024 ChatGPT-afbeelding Complexe scènes Geavanceerd redeneren 2 afbeeldingen, 1024 Ideogram Afbeeldingen Vlakke, esthetische stijlen, typografie 2 afbeeldingen, 1024 Runway Gen-4 Personages Filmische kwaliteit 2 afbeeldingen, 1024

4. Feed-referenties

Soms heb je een duidelijk beeld voor ogen, maar schieten woorden tekort. Je wilt die specifieke neon gloed uit een cyberpunk steegje, of de exacte textuur van verweerd hout uit een foto die je afgelopen zomer hebt genomen. Tekst alleen kan die kloof niet altijd overbruggen.

Binnen Krea kun je visuele referenties rechtstreeks in het generatieproces invoeren. Het platform leest je afbeeldingen en haalt hun visuele DNA eruit, zoals kleurenschema's, belichting, compositiestructuren en textuurkwaliteiten, en past die toe op je output.

Wat is makkelijker? Een zonsondergang beschrijven die je vorig jaar hebt gefotografeerd of deze gewoon uploaden?

Het laatste. Hier is hoe multimodale inputs je creatieve mogelijkheden uitbreiden:

Afbeeldingen uploaden : voer maximaal drie afbeeldingen in als referentie voor stijl, kleuren, personages of compositie. Krea kan kenmerken uit elke afbeelding combineren of specifieke elementen uit elke afbeelding halen om weer te geven in uw uiteindelijke resultaat.

Webcam-invoer : richt uw camera op objecten, schetsen of zelfs uzelf. Het platform herkent vormen, kleuren en bewegingen in realtime en genereert realtime interpretaties van wat het ziet.

Schilderen op canvas : schets ruwe vormen rechtstreeks op het canvas van Krea om de compositie en plaatsing van elementen in je uiteindelijke afbeelding te beïnvloeden.

Scherm delen: geef direct een kijkje in je Pinterest- of moodboards en laat AI interpretaties genereren op basis van de visuele aanwijzingen.

5. Blijf herhalen

Krea is gebouwd voor een iteratief proces. Je kunt de AI-output genereren, aanpassen, opnieuw genereren en verfijnen totdat je iets vindt dat werkt.

Wilt u de camerahoek wijzigen?

Ongewenste elementen uit het kader verwijderen?

De belichting in een afbeelding wijzigen?

Wilt u een schets omzetten in een fotorealistische weergave?

Kies het door AI gegenereerde bestand uit de map en geef een eenvoudige tekstprompt, zoals: "Verlicht de scène opnieuw. Maak het helderder, met daglicht dat door de ramen naar binnen stroomt".

Het platform verwerkt uw instructies en werkt de afbeelding dienovereenkomstig bij. U kunt ook bepalen in hoeverre het platform uw afbeelding wijzigt door de AI-sterkte aan te passen.

Dat gezegd hebbende, hier is een betrouwbare formule om je prompts te structureren:

Beeldtype + duidelijk beschrijvend onderwerp + specifieke compositiedetails + referentiebeeld of -stijl + AI-modelkeuze

Onthoud dat geen enkele handleiding voor prompt engineering een vervanging is voor hands-on experimenteren. Je moet verschillende modellen testen en zelf afbeeldingen genereren om te begrijpen wat werkt.

Blader door de community van Krea om te zien wat anderen hebben gemaakt, bestudeer hun prompts en neem een voorbeeld aan hun experimenten.

Word lid van de Discord-server van het platform om vragen te stellen en te leren van gebruikers die de eigenaardigheden van elk model al hebben ontdekt.

Top Krea AI-prompts voor verschillende gebruikssituaties

Krea transformeert creatieve workflows door toegang te bieden tot meer dan 50 AI-modellen. Speel mee en gebruik een combinatie van tekstprompts, stijlreferenties, beeldverhoudingen en zelfs schetsen om te beschrijven wat je wilt creëren.

Hoewel het even wennen is, is het intuïtief. Deze lijst met meer dan 30 Krea AI-prompts geeft je voldoende inspiratie om je eigen prompts te bouwen en ermee te experimenteren.

Tijd om je innerlijke prompt-ingenieur tot leven te brengen.

Krea-afbeeldingsprompts voor grafisch ontwerpers en illustratoren

1. Genereer een fotorealistische weergave van een torenhoge vegetarische burger met een meergranenbroodje, scherpe cheddar, gegrilde champignonpatty, geroosterde rode paprika en knapperige spinazieblaadjes, allemaal zwevend tegen een rijke goudoranje achtergrond. Verse kruiden, broodkruimels en rode cherrytomaatjes zweven dynamisch rond de ingrediënten, alsof ze worden meegevoerd door een smaakvolle windvlaag. De belichting is warm en gericht, waardoor vochtdruppels, texturen en glans in elke laag worden benadrukt. Voeg levendige organische kleurcorrecties toe die het gevoel van een verse, gastronomische maaltijd oproepen.

via Krea AI

2. Een diepblauwe slang die zich om het gezicht van het meisje kronkelt, met gedetailleerde en gestructureerde schubben. De lippen van het meisje zijn felrood, glanzend en expressief. Haar haar, wenkbrauwen en wimpers zijn spierwit en gaan naadloos over in de strakke witte achtergrond. Het totale beeld creëert een opvallend contrast tussen blauwe, rode en witte tinten.

via Krea AI

3. Een Dior-boetiek heeft een vloeiende witte sculpturale gevel. Metalen vlinders vallen als een waterval uit de gebogen overhang boven de ingang. Warme gouden verlichting verlicht de boog en het merklogo. Glazen etalages onthullen het interieur. Blauwe-uurfotografie legt het uitzicht op straatniveau vast. Moderne organische architectuur met fotorealistische details.

4. Een vrouw in een grijs pak zit in kleermakerszit op de motorkap van een oldtimer. De scène is zwart-wit, behalve de kleurrijke cosmeticaflesjes in roze en paars. Een grote kristallen parfumfles omlijst haar figuur. Groene botanische bladeren en paarse lavendelstengels zijn door de compositie verweven. De oldtimer heeft chromen details en klassieke koplampen. Surrealistische productfotografie met een collagestijl van gemengde media.

💡 Pro-tip: Komt het resultaat dicht in de buurt, maar bent u nog niet helemaal tevreden? Probeer dan de functie 'Reuse parameter' van Krea. Deze functie haalt de exacte prompt, het model en de instellingen van die generatie naar het promptvenster, zodat u snel een nieuwe poging kunt doen en bewerkingen kunt uitvoeren. Als dat niet werkt, gebruik dan prompt chaining om het gewenste resultaat te bereiken.

5. Een reisposter in de stijl van de jaren 60 toont een kustplaats bij zonsondergang. Vlakke kleurblokken in oranje en blauwgroen domineren. Vereenvoudigde architecturale silhouetten lijnen de horizon uit. Geometrische golven rollen onder een ondergaande zon. De zeefdruktextuur voegt authenticiteit toe.

via Krea AI

6. Een Kiko-lipgloss in roze glans staat rechtop in frisgroen gras. Ochtenddauwdruppels bedekken de grassprieten. Bokeh-licht schittert op de achtergrond. Warm zonlicht stroomt vanuit de rechterbovenhoek. Het cosmeticaproduct reflecteert het natuurlijke licht. Macrofotografie met geringe scherptediepte. Frisse en natuurlijke productfotografie-esthetiek.

💡 Pro-tip: Vraagt u zich af of u ChatGPT of Meta AI Image Generator moet gebruiken om betere afbeeldingen te produceren? Hier is een kort overzicht: Gebruik ChatGPT voor: fotorealistische productfoto's, gedetailleerde karakterportretten, complexe composities met meerdere elementen en nauwkeurige merkspecifieke beelden. Gebruik Meta AI voor: snelle conceptschetsen, abstracte artistieke stijlen, experimentele kleurenpaletten en snelle iteratie tijdens vroege brainstormfasen.

Krea-beeldprompts voor marketing- en reclameteams

7. Het gezicht van een vrouw rust vredig tussen witte madeliefjes en groene knoopbloemen. Haar ogen zijn gesloten en ze draagt natuurlijke make-up. Op haar neus en wangen zitten sproeten. Haar hand raakt zachtjes haar kin aan, waardoor een gouden ring zichtbaar wordt. De bloemen omlijsten haar hele gezicht. Zachte, natuurlijke verlichting benadrukt haar huid. Close-up beautyfotografie met organische bloemencompositie.

via Krea AI

💡 Pro-tip: Wilt u dat Krea output genereert die sterk lijkt op uw referentieafbeeldingen/stijl? Stel de gelijkenisschaal in op een hogere waarde om de output zo dicht mogelijk bij de originele afbeelding te laten liggen.

8. Astronautenhelm gevuld met bloemen, Light Field Photography. Elk mogelijk brandpuntsvlak wordt tegelijkertijd vastgelegd, waardoor na het vastleggen opnieuw kan worden scherpgesteld, waardoor het kenmerkende vermogen ontstaat om rond objecten te kijken met subtiele parallaxverschuivingen. De kenmerkende esthetiek van computationele fotografie toont onmogelijke diepte-informatie waarbij elk bloemblad scherp is, ongeacht de positie.

via Krea AI

9. Een chaotische collage van uitgeknipte stukjes uit tijdschriften en kranten, waaronder menselijke gezichten, bewakingscamera's, advertenties, productlabels, vreemde gadgets, logo's en fragmentarische teksten die zonder enige lege ruimte over elkaar heen zijn gelegd. Voeg rafelige randen, gekreukelde hoeken van papier, schaduwen van overlappende knipsels en kleine kreukels toe voor een realistisch effect.

via Krea AI

10. Een smartphone zweeft tegen een levendige achtergrond met een kleurverloop van elektrisch blauw naar magenta. Abstracte geometrische vormen draaien rond het apparaat. Strakke productfoto met dramatische belichting van onderaf. Moderne tech-advertentiestijl met gedurfde kleuren en een dynamische compositie.

11. Een platte ontbijtscène op een marmeren aanrechtblad. Verse croissant naast een dampende koffiekop. Natuurlijk ochtendlicht vanuit het raam zorgt voor zachte schaduwen. Verspreide koffiebonen voegen textuur toe. Lifestylefotografie met warme, uitnodigende tinten en royale witruimte voor tekstoverlay.

via Krea AI

12. Een model loopt door een stedelijke straat in een oversized blazer. Bewegingsonscherpte suggereert beweging en energie. Het licht van het gouden uur zorgt voor dramatische schaduwen. Betonnen gebouwen vormen de achtergrond. Contrastrijke straatmodefotografie met filmische kleurcorrectie.

via Krea AI

💡 Pro-tip: Heb je een digitale weergave van lage kwaliteit of overmatig gecomprimeerde originele afbeeldingen? Gebruik de Enhancer-functie van Krea om op creatieve wijze te herontdekken hoe een scherpere versie van de scène met een hogere resolutie eruit had kunnen zien.

13. Twee bejaarde tovenaars met lange witte baarden spelen schaak aan een houten tafel in een slecht verlichte bibliotheek. Ze dragen hoge, puntige hoeden van patchwork en rijk gestructureerde gewaden in juweelkleuren. Achter hen staan planken vol met oude, in leer gebonden boeken. Warme sfeerverlichting zorgt voor zachte schaduwen op hun verweerde gezichten.

via Krea AI

Krea-beeldprompts voor AI en conceptartiesten

14. Een levendig ruimtebeeld van muzikale planeten en nevels, dramatische low-key belichting, digitale kunst, 8K IMAX, filmisch, fotorealistische resolutie

via Krea AI

15. Watervallen stromen over de randen en lossen op in nevel voordat ze de bodem bereiken. Op elk eiland liggen oude ruïnes, verbonden door glinsterende bruggen van licht. Paarse en gouden nevels wervelen in de lucht boven ons en werpen surrealistische kleuren over alles heen.

16. Een witte duif met perzikkleurige vleugels vliegt door een sterrenhemel. Gouden vonken volgen de vogel als sterrenstof en creëren een lichtpad door de duisternis. De kosmische achtergrond toont verspreide sterren en subtiele nevelwolken. De vleugels van de duif zijn tijdens de vlucht wijd gespreid, elke veer is gedetailleerd en straalt in warme oranje tinten.

via Krea AI

💡 Pro-tip: Gebruik negatieve prompts om ongewenste elementen in een afbeelding te specificeren. Bijvoorbeeld "wazige veren" en "overbelichte gloed" om ervoor te zorgen dat scherpe details het sterrenstofeffect niet tenietdoen. Gebruik ook het Krea 1-model op 75% AI-sterkte om de beste fotorealistische weergave van individuele veren te krijgen.

16. Twee silhouetten staan in een enorme boog met uitzicht op een futuristisch buitenaards landschap. Enorme bolvormige structuren en torenhoge cilindrische gebouwen rijzen op uit het woestijnlandschap onder een wazige hemel. De architectuur combineert organische rondingen met industriële elementen. Warm zonlicht filtert door het stof in de atmosfeer en creëert dramatische tegenlicht en lange schaduwen over de zanderige grond.

via Krea AI

17. Een witte Pegasus met uitgestrekte vleugels staat bij zonsopgang op een zwevende eilandklif. Oude, met mos bedekte ruïnes en watervallen storten zich in mistige wolken beneden. Gouden licht breekt door de lucht terwijl weelderig gras het terrein bedekt. De achtergrond toont atmosferische diepte met warm amber dat overgaat in een turquoise lucht.

18. Een bosgodin met een huid met schorsstructuur en met mos bedekte schouders komt tevoorschijn uit smaragdgroen gebladerte. Een gewei bekroont haar hoofd, verstrengeld met takken en witte bloemen. Gevlekt zonlicht creëert randverlichting op organische texturen. Haar serene uitdrukking straalt oude wijsheid uit tegen de achtergrond van gelaagde groene vegetatie.

Krea-prompts voor bewerking en AI-verbeteringen

19. Verlicht de scène opnieuw en maak deze helderder met zonlicht dat door de ramen naar binnen stroomt.

via Krea AI

💡 Pro-tip: Gebruik bij het invoeren van referentieafbeeldingen passende, beschrijvende taal. Zeg bijvoorbeeld niet simpelweg "Maak van deze foto een tekening zoals de referentieafbeelding", maar zeg "Maak van deze foto een digitale illustratie, met een effen roze achtergrond en gedetailleerd lijnwerk, zodat deze overeenkomt met de referentieafbeelding".

20. Herkadreer de opname. Zoom 100% uit, zodat we alleen het bovenlichaam van de man kunnen zien.

via Krea AI

21. Verander de camerahoek. Draai de camera/hoek zodat we de vrouw in profiel, zijaanzicht, kunnen zien.

via Krea AI

22. Verwijder ongewenste elementen uit een scène. Verwijder bijvoorbeeld alle mensen uit de straat, zodat deze leeg lijkt.

via Krea AI

23. Voor kledingwijzigingen bewerkt u deze afbeelding en verandert u de kleur van het jasje van zwart naar geel.

24. Wissel van stijl en zet eenvoudige schetsen en concepten om in meer gedetailleerd werk, zoals renders of foto's.

via Krea AI

*Opmerking: alle afbeeldingen in dit gedeelte zijn afkomstig van Krea.

💡 Pro-tip: Vertel de AI bij het bewerken van afbeeldingen niet wat er moet worden gewijzigd, maar beschrijf het gewenste eindresultaat. In plaats van "verwijder de achtergrond en voeg vervaging toe", probeer eens "maak een portret met een zachte bokeh-achtergrond en een scherp gestelde onderwerp".

Blijf experimenteren en laat u inspireren door andere makers om te zien hoe zij AI-tools gebruiken voor de beste visuele creaties.

Wat zijn veelgemaakte fouten bij het gebruik van prompts in Krea AI?

Krea biedt uitgebreide functies. Het kost wel wat tijd om te wennen aan de modaliteiten en functies.

Als je moeite hebt om de gewenste beelden te genereren, zijn hier enkele fouten die je mogelijk maakt.

Fout Waarom het gebeurt Oplossing Alles doen met één model Er zijn meer dan 50 AI-modellen voor het genereren van afbeeldingen en meer dan 10 modellen voor het maken van video's. Wanneer je allerlei artistieke, abstracte, geanimeerde of grafische afbeeldingen maakt zonder het AI-model te wijzigen, kan het resultaat behoorlijk teleurstellend zijn. Experimenteer. Ontdek waar verschillende modellen in uitblinken, bijvoorbeeld runway-4 voor karakterreferenties, Nano Banana en ChatGPT voor verf+ tekstuele prompts. Geen gebruik van Raw-modus De modellen van Krea zijn standaard getraind om 'cool ogende' resultaten te genereren. Deze esthetische voorkeur staat haaks op bepaalde artistieke stijlen of technische weergaven. Schakel de Raw-modus in wanneer u wilt dat het model minder artistieke afbeeldingen genereert. AI-sterkte-instellingen negeren Met de schuifregelaar AI Strength kunt u instellen in hoeverre het platform uw referenties interpreteert ten opzichte van uw tekstprompt. Als u de schaal niet aanpast, krijgt u resultaten die grotendeels geen verband houden met uw prompt. Kies voor een lagere AI-sterkte wanneer je wilt dat Krea prioriteit geeft aan tekstprompts en zich nauwgezet aan de referenties houdt. Overbelasting van de prompts Het vullen van prompts met meer dan 50 descriptoren verwart het generatieproces. Volg het creatieproces stap voor stap als er meerdere kleine en genuanceerde details zijn waar u op moet letten. Canvas-tools passief gebruiken Het canvas van Krea (vormen, penseel, veergereedschappen) is gemaakt voor voortdurende verfijning, niet voor eenmalige pogingen. Schets ruwe vormen, gebruik de toverstaf voor slimme selecties en herhaal dit 3-5 keer voor een perfect resultaat. Misbruik van webcam- en schermdelingsinput Gebruikers verwachten dat de camera hen letterlijk in scènes plaatst of dat het delen van het scherm exacte replica's creëert. De AI interpreteert vormen, kleuren en bewegingen – het is geen directe kopie. Gebruik de webcam voor abstracte vorm-/kleurinvloeden en schermdeling voor het raadplegen van moodboards of referentiecollecties. Overzicht van door de community getrainde aangepaste modellen Krea biedt meer dan 1000 stijlsjablonen uit de community. Gebruikers gebruiken standaard basismodellen en missen gespecialiseerde stijlen die precies aan hun behoeften voldoen. Bekijk de stijlen van de community voordat je complexe prompts gaat gebruiken. Veel niche-esthetieken (cyberpunk neon, Studio Ghibli, art nouveau) zijn vooraf getraind en klaar voor gebruik.

Beperkingen van het gebruik van Krea AI

Krea is indrukwekkend, maar het is geen perfect hulpmiddel. Hier zijn enkele punten waarop het creatieve iteratieve proces van Krea tekortschiet:

Beperkte computertokens : je hebt een betaald abonnement nodig, omdat het gratis abonnement slechts 50 computereenheden per maand biedt. Dit is snel opgebruikt wanneer je verschillende concepten doorloopt of meerdere AI-modellen test voor één project.

Overweldigend veel opties : Hoewel meer dan 50 modellen indrukwekkend klinken, brengt dit beginners in verwarring die alleen basisbeeldgeneratie nodig hebben en geen geavanceerde controle over stijloverdracht of gespecialiseerde rendering-engines nodig hebben. Het enige wat ze nodig hebben om aan de slag te gaan, zijn : Hoewel meer dan 50 modellen indrukwekkend klinken, brengt dit beginners in verwarring die alleen basisbeeldgeneratie nodig hebben en geen geavanceerde controle over stijloverdracht of gespecialiseerde rendering-engines nodig hebben. Het enige wat ze nodig hebben om aan de slag te gaan, zijn prompts voor beeldgeneratie

Moeite met nuances : De AI interpreteert abstracte concepten, overdreven gedetailleerde beschrijvingen of verzoeken die meerdere artistieke stijlen combineren verkeerd. Probeer eens : De AI interpreteert abstracte concepten, overdreven gedetailleerde beschrijvingen of verzoeken die meerdere artistieke stijlen combineren verkeerd. Probeer eens een reeks gedachten te genereren , vooral bij realtime generatie, waarbij de output voortdurend verandert naarmate je de canvaselementen aanpast.

Geen offline functionaliteit : je hebt een stabiele internetverbinding nodig om toegang te krijgen tot alle functies, aangezien Krea volledig webgebaseerd is.

Nog steeds in actieve bèta : Hoewel Krea stapsgewijs nieuwe functies introduceert, zijn sommige functies nog experimenteel, met incidentele bugs en onvolledige functionaliteit.

Ondersteunt geen lange content: je kunt alleen video's van maximaal 10-12 seconden maken, wat betekent dat je meerdere clips moet genereren en deze in externe videobewerkingssoftware aan elkaar moet plakken voor alles wat langer is.

Krea AI-alternatieven om te ontdekken

Bekijk deze Krea-alternatieven die de beperkingen ervan compenseren of meer werkgerichte functies bieden die bij uw workflow passen:

1. ClickUp

Krea kan goed overweg met het genereren van afbeeldingen. Hetzelfde geldt voor de andere tools op de lijst. Deze tools zijn echter niet gemaakt voor het beheren van creatieve activiteiten.

ClickUp brengt AI in uw bredere workflow met Brain, Automations en samenwerkingstools die u helpen om beeldoutput om te zetten in voltooide creatieve assets.

De eerste Converged AI Workspace ter wereld combineert meerdere tools, modellen en workflows in één platform.

Hieronder zien we hoe de contextuele AI intelligentie rechtstreeks in elke workflow integreert:

AI die jou en je werk begrijpt

ClickUp Brain begrijpt uw werkcontext in taken, documenten, opmerkingen en bijlagen.

Wanneer de creatief directeur vraagt: "Wat houdt de lancering van de visuals voor de voorjaarscampagne tegen?" scant ClickUp Brain briefings, verzoeken om materiaal, feedbackthreads en proefcommentaar en antwoordt dan:

Ontbrekende revisies op twee hero-afbeeldingen

Een vastgelopen fotoshoot die wacht op goedkeuring van rekwisieten

Late kopie-updates hebben invloed op de uiteindelijke lay-outexporten

Ontwerpbestanden die vastzitten achter onopgeloste feedbackloops

ClickUp Brain benadrukt actie-eigenaren en de tijdsimpact van elke bottleneck.

Met deze inzichten kan uw team meer tijd besteden aan het wegwerken van knelpunten dan aan het afhandelen van werk dat zich opstapelt.

Bouw uw promptbibliotheek op

Voor lopende creatieve projecten kunt u een gedeelde bibliotheek met succesvolle prompts aanmaken in ClickUp Docs.

Documenteer hoe specifieke bewoordingen, compositiedetails of stijlreferenties in de prompt de resultaten hebben beïnvloed.

Uw team kan deze promptsjablonen gebruiken om voort te bouwen op uw experimenten zonder helemaal opnieuw te beginnen.

Gebruik de combinatie ClickUp Docs + ClickUp Brain om promptbibliotheken te maken.

Genereer afbeeldingen met ClickUp Brain

Als je een ClickUp-gebruiker bent, kun je hier lezen hoe je direct tot wel 10 gepolijste afbeeldingen kunt genereren en deze rechtstreeks naar je team kunt sturen – binnen de ClickUp Workspace.

Maak afbeeldingen om concepten te illustreren, advertenties of infographics te ontwerpen, storyboards of mockups te bouwen – allemaal op basis van eenvoudige tekstprompts of korte instructies.

Genereer krachtige afbeeldingen met eenvoudige prompts in ClickUp Brain.

Je kunt AI-beeldgeneratie gebruiken vanuit verschillende startpunten in ClickUp: een taak, een commentaarthread, een document of een whiteboard.

Na het genereren krijgt u beelden die u onmiddellijk aan taken kunt toevoegen, in documenten of whiteboards kunt insluiten of in chats kunt delen.

U hoeft niets te exporteren of importeren, want alles staat in ClickUp.

Bovendien bevinden alle modellen die je nodig hebt zich in hetzelfde ecosysteem. Je kunt tussen deze modellen schakelen op basis van je behoeften.

U kiest het AI-model dat past bij uw taak. Bijvoorbeeld:

Claude voor langetermijndenken, gestructureerd redeneren en het opstellen van strategieën

ChatGPT (OpenAI) voor het bijschaven van klantgerichte teksten en snelle iteratie

Gemini voor onderzoekintensieve prompts, technische analyses en feitelijke syntheses

Kies een AI-model dat aan uw behoeften voldoet.

Of misschien kun je ook je creatieve energie gebruiken en schattige afbeeldingen delen met je collega's.

Verplaats al uw werk naar een AI-superapp: uw AI-desktopmetgezel.

ClickUp BrainGPT is een uniforme desktop-AI-werkruimte. Het verandert ClickUp in een AI-superapp waar uw werk, tools en intelligentie allemaal op één plek samenkomen. De belangrijkste functies zijn: Spreek op natuurlijke wijze en Talk to Text zet uw gedachten om in gestructureerde teksten, briefings, actieplannen of prompts. Het legt nuances vast, organiseert ideeën en zet rommelige spraaknotities direct om in bruikbaar werk.

Maak AI-afbeeldingen die alle context uit je werkruimte en gekoppelde apps bevatten, met behulp van ClickUp Brain MAX.

Gebruik Enterprise Search om alles te vinden in taken, documenten, opmerkingen, bijlagen en gekoppelde tools zoals Google Drive of Figma.

Automatiseer creatieve bewerkingen met AI-agenten die uw workflow interpreteren, de context van taken lezen en voor u handelen. Agenten werken statussen bij, leiden werk door, wijzen eigenaren toe, genereren middelen en deblokkeren taken zonder dat er stapsgewijze regels nodig zijn.

Schrijf prompts in natuurlijke taal met ClickUp Brain en bouw intelligente agentische workflows.

Belangrijkste functies van ClickUp

Werk in realtime samen aan creatieve concepten: gebruik gebruik ClickUp Whiteboards om met je team te brainstormen over visuele ideeën, referenties vast te pinnen en concepten direct om te zetten in uitvoerbare taken.

Volg de prestaties van afbeeldingen in verschillende campagnes: bouw aangepaste bouw aangepaste ClickUp-dashboards om de prestaties en betrokkenheid bij uw visuals te monitoren en gebruik AI-kaarten om automatisch de voortgang van taken samen te vatten of patronen in feedback aan het licht te brengen.

Zet gesprekken om in duidelijke volgende stappen: gebruik gebruik ClickUp AI Notetaker om creatieve beslissingen uit gesprekken met klanten of teamsynchronisaties vast te leggen en volgacties direct aan taken toe te wijzen, zodat er niets verloren gaat.

Directe audio-video-samenwerking: start start ClickUp SyncUp rechtstreeks vanuit je werkruimte om de visuele richting te bespreken, feedback over gegenereerde afbeeldingen te delen of revisies in realtime door te nemen.

Deel ideeën via clips: neem uw scherm op om promptvariaties te tonen, feedback over ontwerpen te geven of visuele concepten uit te leggen met behulp van neem uw scherm op om promptvariaties te tonen, feedback over ontwerpen te geven of visuele concepten uit te leggen met behulp van ClickUp Clips — alles wordt opgeslagen in de relevante taak.

Routeer creatieve goedkeuringen automatisch: stel ClickUp Automations in om belanghebbenden op de hoogte te stellen wanneer ontwerpen klaar zijn voor beoordeling en verplaats goedgekeurde assets naar productie zonder handmatige follow-ups.

Beperkingen van ClickUp

De functies en aanpassingsmogelijkheden kunnen nieuwe gebruikers overweldigen.

Prijzen van ClickUp

2. Leonardo AI

via Leonardo AI

Leonardo AI (overgenomen door Canva) is een generatief AI-platform dat geavanceerde ML-algoritmen gebruikt om tekstuele prompts om te zetten in afbeeldingen van hoge kwaliteit. Met het eigen basismodel van de tool, Leonardo Phoenix, kunnen gebruikers een breed scala aan visuele assets creëren, van concept art en game-assets tot marketingafbeeldingen en productmockups.

Hiermee krijgt u toegang tot een grote bibliotheek met vooraf getrainde AI-modellen die zijn geoptimaliseerd voor specifieke kunststijlen, en zelfs de mogelijkheid om uw eigen aangepaste modellen te trainen. De intuïtieve, browsergebaseerde interface van Leonardo maakt het toegankelijk voor zowel beginners als professionals.

De beste functies van Leonardo AI

Genereer fotorealistische afbeeldingen met een sterke detailweergave en consistente promptnaleving, zelfs wanneer u tekstoverlays aan afbeeldingen toevoegt.

Upload OBJ-bestanden en genereer contextueel intelligente texturen voor 3D-assets.

Schets concepten met behulp van Realtime Canvas en zie hoe die schetsen veranderen in gedetailleerde personages en omgevingen.

Train aangepaste AI-modellen op je eigen dataset om een consistente merkesthetiek en karakterontwerpen te behouden over meerdere generaties heen.

Beperkingen van Leonardo AI

Het genereren van realistische anorganische objecten zoals auto's en machines kan meerdere pogingen vergen in vergelijking met organische onderwerpen.

Gratis gebruikers krijgen tijdens piekuren te maken met langere wachtrijen, waarbij betaalde abonnees voorrang krijgen.

Prijzen van Leonardo AI

Gratis : 150 tokens per dag

Apprentice : $10/maand

Artisan : $ 24/maand

Maestro: $ 48/maand

Leonardo AI-beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Leonardo AI?

Hier is een G2-recensie:

Leonardo. Ai biedt volledig eigendom van gegenereerde content, waarbij alle rechten bij de gebruiker blijven. API-credits zonder vervaldatum ondersteunen langetermijnplanning. Het maakt ook aangepaste modeltraining en gedetailleerde projectrechten mogelijk, waardoor samenwerking tussen teams met verschillende toegangsbehoeften veel soepeler verloopt.

Leonardo. Ai biedt volledig eigendom van gegenereerde content, waarbij alle rechten bij de gebruiker blijven. API-credits zonder vervaldatum ondersteunen langetermijnplanning. Het maakt ook aangepaste modeltraining en gedetailleerde projectrechten mogelijk, waardoor samenwerking tussen teams met verschillende toegangsbehoeften veel soepeler verloopt.

📚 Lees meer: 13 beste Meta AI-alternatieven in 2025

3. Midjourney

via Midjourney

Midjourney blinkt uit in het produceren van zeer gestileerde, artistieke beelden met een uitgesproken esthetiek die door velen wordt beschouwd als de gouden standaard voor creatieve professionals.

Het platform werkt voornamelijk via Discord en creëert gedetailleerde kunstwerken en illustraties op basis van tekstbeschrijvingen. Elke generatie wordt onderdeel van een doorzoekbare communitygalerij waar je miljoenen afbeeldingen kunt bekijken met hun exacte prompts zichtbaar.

In tegenstelling tot de realtime iteratiebenadering van Krea, richt Midjourney zich op het leveren van gepolijste, samenhangende artistieke resultaten die vaak minimale aanpassingen vereisen.

De beste functies van Midjourney

Biedt eindeloze inspiratie en leermogelijkheden met zijn open communityfeed.

Relax-modus voor onbeperkte beeldgeneratie in een langzamer tempo

Upload referentieafbeeldingen om consistentie tussen creaties te behouden of specifieke artistieke stijlen toe te passen met behoud van karakteristieke kenmerken.

Voer meerdere generatietaken tegelijkertijd uit

Stealth-modus om afbeeldingen en video's privé te houden wanneer u ze niet in de communitygalerij wilt plaatsen

Beperkingen van Midjourney

Er is momenteel geen gratis proefversie beschikbaar, waardoor u zich direct moet abonneren om het platform te kunnen testen.

Gebruikers hebben vaak kritiek op het gebrek aan klantenondersteuning en het ontbreken van directe communicatiekanalen.

De GPU-tijd wordt berekend op basis van de werkelijke verwerkingstijd van de server, niet op basis van de wachttijd in de wachtrij, waardoor de kostenraming voor complexe prompts onvoorspelbaar is.

Prijzen van Midjourney

Basis : $ 8/maand

Standaard : $ 24/maand

Pro : $ 48/maand

Mega: $ 96/maand

Midjourney-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (100 beoordelingen)

Capterra:

Wat zeggen echte gebruikers over Midjourney?

Hier is een G2-recensie:

Ik vind het leuk dat Midjourney, mits correct gebruikt, kan helpen bij het creëren van afbeeldingen die er heel realistisch uitzien en veel tijd kunnen besparen. Het is eenvoudig te gebruiken als je eenmaal weet hoe je de juiste prompts moet geven.

Ik vind het leuk dat Midjourney, mits correct gebruikt, kan helpen bij het creëren van afbeeldingen die er heel realistisch uitzien en veel tijd kunnen besparen. Het is eenvoudig te gebruiken als je eenmaal weet hoe je de juiste prompts moet geven.

Stroomlijn uw creatieve processen met ClickUp

Voordat je je weer op een nieuwe AI-tool abonneert of andere modellen probeert, moet je even stilstaan bij wat je echt nodig hebt.

Als je visuele vereisten geen uitgebreide modelkeuze of hyperspecialiseerde stijlcontrole vereisen, heb je misschien geen speciaal platform zoals Krea nodig.

Met ClickUp kun je direct vanuit je werkruimte prachtige afbeeldingen genereren. En het mooiste is: daar blijft het niet bij.

ClickUp helpt je bij het beheren van je creatieve workflows van begin tot eind. Met ingebouwde AI-automatisering, AI-agenten, contextueel zoeken en AI-aangedreven documenten kun je snel van idee naar uitvoering gaan.

Klaar om uw creatieve workflow onder één dak te brengen? Meld u aan bij ClickUp — uw verbonden werkruimte.

Veelgestelde vragen

Train een aangepast AI-model door ten minste 3 bestaande afbeeldingen van de visuele middelen van uw merk te uploaden. Krea wijst vervolgens een unieke stijlcode toe die u kunt toepassen op toekomstige generaties. Gebruik deze stap om een consistente esthetiek te behouden in alle outputs, zonder dat u elke keer opnieuw prompts hoeft te maken.

Nee. Afbeeldingen en video's vereisen afzonderlijke workflows. U kunt eerst een afbeelding genereren en deze vervolgens gebruiken als startframe voor het genereren van video's door deze te uploaden naar de keyframe-tijdlijn. Het platform ondersteunt geen gelijktijdige beeld- en videocreatie vanuit één prompt.

Streef naar rijke, uitgebreide prompts met details over stijl, texturen, belichting, camera-instellingen en omgeving. Je kunt ook referenties invoeren of op het canvas tekenen om een nauwkeurig resultaat te verkrijgen.

Gebruik het vak voor negatieve prompts tijdens het opschalen of het genereren van patronen om ongewenste elementen uit het eindresultaat te verwijderen. Geef zaken als wazige afbeeldingen, artefacten, vervormingen of anatomische onnauwkeurigheden op om de uitvoerkwaliteit te verfijnen. Dit helpt de AI zich te concentreren op de gewenste elementen en veelvoorkomende generatieproblemen te vermijden.

Krea biedt geïntegreerde workflows voor het genereren van afbeeldingen en video's in realtime. Het richt zich ook op AI-ondersteunde verbeteringen en bewerkingen. Midjourney blinkt echter uit in gestileerde afbeeldingen met een uitzonderlijke esthetische samenhang, maar richt zich uitsluitend op het genereren van afbeeldingen. Kies op basis van of u veelzijdigheid of pure artistieke output nodig hebt.

Ja. Het gratis abonnement biedt dagelijks 50 computertokens. Afhankelijk van het model dat je kiest, kun je elke dag tussen de 6 en 25 prompts testen.