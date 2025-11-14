Top 10 software voor bouwvoorraadbeheer in 2025

Achter elk bouwwerk – van torenhoge wolkenkrabbers tot gezellige huizen – schuilt een verhaal van nauwgezette planning en grondstoffenbeheer.

Van het op tijd leveren van materialen tot het binnen het budget blijven: zelfs de kleinste vertraging kan een project in de bouwsector doen ontsporen. Er staat veel op het spel, en dat geldt ook voor de complexiteit van het beheer van alles, van voorraadniveaus tot inkoopplanningen.

Tegenwoordig worden bouwprofessionals geconfronteerd met uitdagingen zoals schommelende materiaalkosten, verstoringen in de toeleveringsketen en de toenemende noodzaak om middelen op meerdere locaties bij te houden.

De sector vereist een nauwgezet en efficiënt beheer, wat alleen kan worden bereikt met de juiste software voor voorraadbeheer.

Hier volgt een overzicht van de tien beste softwareprogramma's voor bouwvoorraadbeheer om uw activiteiten te verfijnen, verspilling tegen te gaan en uw dromen op koers te houden.

⏰ Samenvatting van 60 seconden Dit is onze keuze voor de beste voorraadbeheersoftware voor bouwprofessionals, waarmee u uw voorraadbeheer kunt optimaliseren: ClickUp : Het beste voor het stroomlijnen en beheren van voorraadbeheer Buildertrend: Het beste voor het vereenvoudigen van bouwprojectmanagement Procore: Het beste voor grootschalig bouwbeheer Aannemersvoorman: Het meest geschikt voor kleine tot middelgrote aannemers Xero: Het beste voor kleine bedrijven die schaalbare accountoplossingen nodig hebben Sortly: Het meest geschikt voor kleine bouwbedrijven met eenvoudige voorraadbehoeften Zoho Inventory: Het beste voor bedrijven die met bestellingen via meerdere kanalen jongleren Sage 50 Accounting: Het meest geschikt voor kleine en middelgrote bouwbedrijven van bouwbedrijven QuickBooks Online: Het meest geschikt voor kleine tot middelgrote bouwbedrijven AlignBooks: Het meest geschikt voor kleine bedrijven en micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Waar moet u op letten bij software voor voorraadbeheer in de bouw?

Bedrijven hebben behoefte aan realtime voorraadbijhouden, en daar zijn goede redenen voor.

Volgens Deloitte's Engineering and Construction Industry Outlook hebben sommige organisaties zelfs geëxperimenteerd met drones om locaties te inspecteren, de voortgang te bewaken en de voorraad in realtime te beheren. Indrukwekkend? Ja. Praktisch voor iedereen? Niet echt.

Voor de meeste bouwbedrijven doet betrouwbare bouwinventarisatiesoftware goed werk door de voorraad bij te houden en bouwactiva te beoordelen. Wilt u hoogwaardige apparatuur volgen of de voorraad beheren? De ideale software helpt u ook daarbij.

🧠 Wist je dat: Veiligheidshelmen werden voor het eerst gebruikt in 1919 en waren een van de eerste veiligheidsmiddelen uit het moderne tijdperk. Ze werden aanvankelijk gemaakt van canvas, lijm en zwarte verf. Stel je voor dat je toen de voorraad veiligheidsmiddelen moest bijhouden!

U hoeft nog te doen, een aantal functies prioriteren. Dit is waar u op moet letten bij software voor voorraadoptimalisatie:

Live voorraadupdates : voorkom kostbare voorraadtekorten of overbevoorrading met software die realtime updates geeft over de voorraad van materialen en apparatuur.

Material planning tools : Vereenvoudig de planning van de toeleveringsketen door de materiaalbehoeften af te stemmen op uw bouwschema voor een naadloze tijdlijn van het project.

Eenvoudig, gebruiksvriendelijk ontwerp : zorg ervoor dat alle gebruikers in het team de voorraad effectief kunnen beheren zonder urenlange technische training te hoeven volgen.

Mobiele en cloudtoegang : houd uw voorraadgegevens binnen handbereik, zowel op locatie als op kantoor, met behulp van smartphones of tablets.

Bijhouden op meerdere locaties : beheer eenvoudig materialen en apparatuur op meerdere werklocaties om een juiste toewijzing en overdracht te garanderen.

Aanpasbare en schaalbare opties : kies software die meegroeit met uw bedrijf en zich aanpast aan uw veranderende voorraadbehoeften.

Gedetailleerde rapportage en analyses: verkrijg bruikbare inzichten met rapportage over voorraadtrends, gebruik en kosten om slimmere aankoopbeslissingen te nemen.

De 10 beste softwareprogramma's voor voorraadbeheer in de bouw

ClickUp (het beste voor het stroomlijnen en beheren van voorraadbeheer)

Iedereen in de bouw kent de worsteling van voorraadbeheer maar al te goed:

Vertraagde projecten en verspilde middelen door slecht bijhouden van de voorraad

Overvoorraden items nemen ruimte en geld in beslag, terwijl ondervoorraden leiden tot gemiste kansen.

Tijdrovende handmatige processen die alles vertragen

Vergeten, verouderde voorraden stapelen zich op in magazijnen

Meestal is er meerdere tools nodig om deze problemen op te lossen, zoals dashboards, automatisering en notificaties.

Maar waarom zou je het jezelf moeilijk maken? ClickUp vereenvoudigt alles met zijn alles-in-één oplossing voor voorraadbeheer, teamwerk en productiviteit.

ClickUp-sjabloon voor voorraadbeheer

Begin met de sjabloon voor voorraadbeheer van ClickUp. Deze centraliseert voorraadniveaus, nabestellingen, leveranciers en kosten, zodat al uw voorraadgegevens overzichtelijk en toegankelijk blijven.

Meer informatie Houd voorraadniveaus, nabestellingen, bestelstatus, leveranciers en kosten op één plek bij met de sjabloon voor voorraadbeheer van ClickUp.

Door trends en bewegingen bij te houden, kunt u ook voorkomen dat u te veel voorraad heeft of dat cruciale benodigdheden opraken.

ClickUp-weergaven

Projecten in de bouwsector zijn dynamisch en elke rol – bouwplaatsmanagers, inkoopmedewerkers of aannemers – vereist andere inzichten.

De veelzijdigheid van ClickUp komt vooral tot uiting in ClickUp Views, dat zich aanpast aan verschillende projectbehoeften. ClickUp biedt meer dan 15 volledig aanpasbare weergaven die aansluiten bij uw werkstroom.

Met ClickUp Table Weergave kunt u kolommen voor SKU's, hoeveelheden en locaties aangepast, waardoor u gemakkelijk hiaten kunt opsporen en voorraden kunt overbrengen waar dat nodig is. Stel u voor dat u binnen enkele seconden precies weet hoeveel zakken cement er op locatie A en locatie B zijn.

Structureer uw inventaris om onmiddellijk discrepanties te vinden met ClickUp Tabel Weergave

Gebruik de ClickUp-lijstweergave om inkooporders te prioriteren, de tabelweergave om hoeveelheden en logistiek bij te houden en de kalenderweergave om materiaalleveringen af te stemmen op projecttijdlijnen. Voor teams op locatie vereenvoudigt de bordweergave het bijhouden van taken voor verzendingen of materiaaloverdrachten.

Het gaat nog een stap verder voor bouwteams met zijn ClickUp Construction Management Sjabloon. Het is een one-stop-shop voor het organiseren van projecten, het beheren van planningen en het afstemmen van teams.

Stel je voor: je voorman belt om te informeren naar de beschikbaarheid van apparatuur van hoge waarde voor een nieuwe klus. In plaats van eindeloze logboeken door te bladeren, open je de dashboard-weergave, die alle belangrijke inventarisgegevens samenbrengt in één overzichtelijke interface. Hier is een video die dit in detail uitlegt:

ClickUp-dashboards

Krijg een 360-gradenweergave van uw productinformatie met aanpasbare ClickUp-dashboards

Met ClickUp Dashboards kunt u:

Geef voorraadgegevens weer op widgets voor snelle toegang tot kritieke voorraadniveaus en trends

Automatiseer taken zoals waarschuwingen bij lage voorraad of triggers voor het aanvullen van voorraden om tijd te besparen.

Wilt u notificaties ontvangen wanneer de voorraad bijna op is? ClickUp Automatiseringen regelt dat naadloos en trigger herbestellingstaken voordat er tekorten ontstaan.

🗣️Aangepast Klant aan het woord:

Vroeger besteedden we extra uren aan het handmatig uitvoeren van routinematige taken, zoals het leveren van projecten aan ons team, het aanmaken van taken en het plakken van links. Nu gebruiken we die tijd om vooruit te plannen en meer van de teamwerkstroom naar ClickUp te verplaatsen.

Vroeger besteedden we extra uren aan het handmatig uitvoeren van routinematige taken, zoals het leveren van projecten aan ons team, het aanmaken van taken en het plakken van links. Nu gebruiken we die tijd om vooruit te plannen en meer van de teamwerkstroom naar ClickUp te verplaatsen.

Hij merkte ook op dat het vóór de automatisering tot wel 36 uur kon duren voordat teamleden op de hoogte werden gesteld van een voltooide taak. Nu, met ClickUp, gebeuren deze updates direct, waardoor teams zich kunnen concentreren op hun prioriteiten en hun deadlines efficiënt kunnen halen.

ClickUp Brain

Wanneer de tijd dringt, analyseert ClickUp Brain, de geïntegreerde AI-assistent, trends, stelt offerteaanvragen op en maakt snelle updates, zodat u zich kunt concentreren op taken met een hogere prioriteit.

Meer informatie Stel snel offerteaanvragen op met gegevens die beschikbaar zijn in uw ecosysteem met ClickUp Brain.

📌 Voorbeeld: Stel dat u zich voorbereidt op een grote betonstorting bij zonsopgang morgen en plotseling beseft dat u niet zeker weet of alle materialen zijn besteld. In plaats van e-mails of logboeken door te spitten, vraagt u ClickUp Brain om recente bestellingen te analyseren en de voorraadniveaus te controleren. Binnen enkele ogenblikken genereert het een overzicht van wat er op voorraad is, markeert het ontbrekende items en stelt het zelfs een offerteaanvraag op voor uw leverancier. Zo bespaart u uren tijd en zorgt u ervoor dat uw team op schema blijft.

De beste functies van ClickUp

Aangepaste dashboards: analyseer de beschikbaarheid van voorraad, houd voorraadtekorten bij en monitor trends in een gepersonaliseerde weergave.

Sjabloon voor voorraadbeheer : centraliseer alle voorraadgegevens voor realtime bijhouden van voorraadniveaus, bestellingen en leveranciersgegevens met behulp van : centraliseer alle voorraadgegevens voor realtime bijhouden van voorraadniveaus, bestellingen en leveranciersgegevens met behulp van voorraadsjablonen

ClickUp-tabelweergave : maak gestructureerde lay-outs om budgetten, voorraden en clientgegevens te beheren met rijen en kolommen.

Kalenders en tijdlijnen : Plan leveringen en taken in realtime met gezamenlijke tijdlijnen en resourcekalenders.

Rapportage: genereer gedetailleerde inventarisrapporten om efficiëntieverschillen, beperkingen en trends te identificeren voor slimmere besluitvorming.

Limieten van ClickUp

Op sommige mobiele apparaten kan de prestatie trager zijn.

Complexe functies kunnen een leercurve betekenen voor nieuwe gebruikers.

Prijzen van ClickUp

Free Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

Business : $ 12 per maand per gebruiker

Onderneming : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $ 7 per lid per maand

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Ik ben erg te spreken over de sjablonen, de dashboard-maker en alle beschikbare trainingscontent. Ik heb andere tools geprobeerd, zoals Asana, Monday.com en Trello, maar ClickUp werkt absoluut het beste voor ons bouwbedrijf.

Ik ben erg te spreken over de sjablonen, de dashboard-maker en alle beschikbare trainingscontent. Ik heb andere tools geprobeerd, zoals Asana, Monday.com en Trello, maar ClickUp werkt absoluut het beste voor ons bouwbedrijf.

2. Buildertrend (het beste voor het vereenvoudigen van bouwprojectmanagement)

via Buildertrend

Bouwprojectmanagement is geen sinecure. Tussen strakke schema's, het bijhouden van financiën en het op de hoogte houden van clients, is het gemakkelijk om je overweldigd te voelen.

Buildertrend vereenvoudigt deze chaos door projectmanagement, financiële bijhouden en samenwerking met client te combineren in één krachtige tool.

Stel je voor: je team staat op de bouwplaats te wachten op de levering van materialen, terwijl je kantoorteam zich haast om budgetten en planningen bij te werken. Met het alles-in-één platform van Buildertrend kun je planningen beheren, kosten bijhouden en zelfs in realtime met clients communiceren via het klantenportaal.

De beste functies van Buildertrend

Houd uw team op één lijn met schema's, takenlijsten, inventarislijsten en dagelijkse logboeken.

Vergelijk geschatte en werkelijke kosten, houd de cashflow bij en integreer met QuickBooks en Xero.

Bied clients realtime updates, contractondertekening en projectzichtbaarheid via een gecentraliseerd dashboard.

Vraag, keur en houd wijzigingen eenvoudig bij zonder de werkstroom te verstoren

Deel bestanden, berichten en updates met teamleden en onderaannemers

Limiet van Buildertrend

Geavanceerde financiële tools zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen.

Steilere leercurve voor sommige functies in vergelijking met concurrenten

De prestaties van mobiele apps kunnen worden verbeterd.

Prijzen van Buildertrend

Essentieel : $399/maand

Geavanceerd : $ 699/maand

Voltooid: $999/maand

Beoordelingen en recensies van Buildertrend

G2 : 4,2/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Buildertrend?

Ik gebruik Buildertrend om ons bouwbedrijf met een omzet van 10 miljoen per jaar te beheren. Ik vind het erg nuttig, vooral voor de documentatie. We gebruiken het voor selecties, dagelijkse logboeken, schattingen en het bijhouden van gegevens. Het is echt geweldig.

Ik gebruik Buildertrend om ons bouwbedrijf met een omzet van 10 miljoen per jaar te beheren. Ik vind het erg nuttig, vooral voor de documentatie. We gebruiken het voor selecties, dagelijkse logboeken, schattingen en het bijhouden van gegevens. Het is echt geweldig.

“Ik gebruik Buildertrend om ons bouwbedrijf met een omzet van 10 miljoen dollar per jaar te beheren. Ik vind het erg nuttig, vooral voor de documentatie. We gebruiken het voor selecties, dagelijkse logboeken, schattingen en het bijhouden van gegevens. Het is echt geweldig.” – Reddit-gebruiker

💡 Pro-tip: Investeren in een voorraadbeheersysteem is een uitstekende manier om geld te besparen en kosten te beheersen. Hier leest u hoe u een voorraadsysteem kunt opzetten om aan de groeiende vraag van klanten te voldoen.

3. Procore (het beste voor grootschalig bouwbeheer)

via Procore

Het beheer van een grootschalig bouwproject omvat te veel bewegende delen: planningen, budgetten, naleving en een berg aan documentatie. Procore is ontworpen met complexe projecten in gedachten en helpt algemene aannemers, eigenaren en gespecialiseerde aannemers om de werkstroom te vereenvoudigen, van de preconstructie tot de afronding.

Met het gecentraliseerde platform van Procore krijgt u realtime zichtbaarheid in elk aspect van uw project, waardoor u betere beslissingen kunt nemen en de samenwerking tussen belanghebbenden kunt verbeteren.

De beste functies van Procore

Gecentraliseerde project- en taakbeheersoftware die teams in het veld en op kantoor met elkaar verbindt voor realtime updates en het bijhouden van taken.

Documentbeheer vereenvoudigt het ordenen van bestanden met versie-beheer en veilige opslagruimte.

Financieel beheer is geïntegreerd met QuickBooks en Sage, waardoor nauwkeurige kostenbepaling en budgettering worden gegarandeerd.

Preconstructietools stroomlijnen aanbestedingen, ramingen en ontwerpbeheer

Efficiënte tools voor voorraadbeheer helpen bij het naleven van inspecties, checklist en het bijhouden van incidenten in magazijnactiviteiten.

Limieten van Procore

Een steile leercurve voor nieuwe gebruikers en kleinere teams

Offline functie heeft een limiet en is sterk afhankelijk van gegevens in de cache.

Aangepaste prijzen kunnen duur zijn voor kleine tot middelgrote bedrijven.

Procore-prijzen

Aangepaste prijzen

Procore beoordelingen en recensies

G2 : 4,6/5 (meer dan 3.200 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 2700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Procore?

Ik heb mijn recensie de titel 'De Instagram van bouwmanagement' gegeven, omdat Procore echt zo eenvoudig te gebruiken is. Ik ben projectaccountant bij een bouwbedrijf in New Jersey en houd me bezig met alle facturering. Ik ben erg te spreken over de functies voor het opstellen van waardeschakelingen en het factureren aan onderaannemers voor projecten. *

Ik heb mijn recensie de titel 'De Instagram van bouwmanagement' gegeven, omdat Procore echt zo eenvoudig te gebruiken is. Ik ben projectaccountant bij een bouwbedrijf in New Jersey en houd me bezig met alle facturering. Ik ben erg te spreken over de functies voor het opstellen van waardeschikkingen en het factureren aan onderaannemers voor projecten.

Lees ook: Beste software en tools voor inkoopbeheer

4. Aannemersvoorman (het meest geschikt voor kleine tot middelgrote aannemers)

via Aannemer Voorman

Budgetbeperkingen hoeven niet ten koste gaan van efficiëntie. Contractor Foreman biedt krachtige functies voor bouwbeheer tegen een betaalbare prijs, speciaal voor kleinere aannemers die behoefte hebben aan uitgebreide tools zonder dat dit een aanslag op hun budget betekent.

Het brede bereik aan functies – van financiële bijhouden tot projectplanning – is verpakt in een intuïtief platform dat meegroeit met uw bedrijf.

💡 Pro-tip: Investeren in een voorraadbeheersysteem is een uitstekende manier om geld te besparen en kosten te beheersen. Hier leest u hoe u een voorraadsysteem kunt opzetten om aan de groeiende vraag van klanten te voldoen.

De beste functies van Contractor Foreman

Vereenvoudigt projectmanagement met Gantt-grafieken, planning en dagelijkse logboeken

Biedt ingebouwde financiële tools, waaronder facturering in AIA-stijl en realtime kostenbepaling.

Bevat aanpasbare formulieren en checklists voor inspecties, veiligheidsvergaderingen en indieningen.

Biedt geofencing en GPS-gebaseerde tijdsregistratie voor nauwkeurige monitoring van het personeel.

Ondersteunt QuickBooks-integratie en API-toegang voor naadloze werkstroom

Limiet voor aannemersvoormannen

De planningsfuncties kunnen wat versnipperd aanvoelen en moeten worden verfijnd.

Limiet integraties met derde partijen in vergelijking met andere platforms

Problemen met de prestaties van mobiele apps, met name bij het uploaden van foto's

Geen offline modus voor gegevenstoegang op afgelegen locaties

Prijzen voor aannemersvoorman

Basis : $49/maand

Standaard : $79/maand

Plus : $ 125/maand

Pro : $166/maand

Onbeperkt: $ 249/maand

Beoordelingen en recensies van aannemersvoorlieden

G2 : 4,5/5 (meer dan 260 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 690 beoordelingen)

💡 Pro-tip: Op de hoogte blijven van technologische ontwikkelingen is de sleutel tot efficiënt projectmanagement. Hier vindt u een gids voor het kiezen van de juiste bouwplanningssoftware die is aangepast op uw behoeften.

5. Xero (het beste voor kleine bedrijven die schaalbare boekhoudoplossingen nodig hebben)

via Xero

Het beheren van financiën in de bouw is geen sinecure: het in evenwicht brengen van projectkosten, het bijhouden van uitgaven en het afstemmen van facturen voelt vaak als een project op zich. Xero biedt een cloudgebaseerde boekhoudoplossing die speciaal is ontwikkeld om bouwbedrijven te helpen deze uitdagingen te stroomlijnen.

De integratie met bouwgerelateerde apps zoals WorkflowMax maakt het bijhouden van projecten en het beheren van kosten naadloos, terwijl de gebruiksvriendelijke mobiele app ervoor zorgt dat u taken zelfs vanaf de bouwplaats kunt uitvoeren.

De beste functies van Xero

Onbeperkte toegang voor gebruikers tot alle tariefplannen

Maakt verbinding met meer dan 21.000 financiële instellingen voor het eenvoudig importeren van banktransacties

Mobiele app voor on-the-go onkostenbeheer met bonnen vastleggen

Integratie met meer dan 1000 apps, waaronder WorkflowMax en Gusto

Financiële rapportagefuncties zoals winst- en verliesrekeningen en verouderde vorderingen

Limieten van Xero

Het abonnement limiet heeft een limiet op het aantal facturen en rekeningen (respectievelijk 20 en 5).

Ondersteunt slechts één organisatie per abonnement

Geavanceerde functies zoals projectbijhouden en onkostendeclaraties vereisen het duurste abonnement.

Geen directe ondersteuning per telefoon, uitsluitend online hulp

Prijzen van Xero

Startpakket : $29/maand

Standaard : $46/maand

Premium: $69/maand

Xero beoordelingen en recensies

G2 : 4,3/5 (710+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 3.100 beoordelingen)

Lees ook: Gratis sjablonen voor bouwbeheer

📮 Inzicht: Uit ons onderzoek blijkt dat kenniswerkers gemiddeld zes keer per dag verbinding hebben met collega's op hun werkplek. Dit houdt waarschijnlijk in dat er veel heen en weer wordt gemaild, gechatten en gecommuniceerd via projectmanagementtools. Wat als je al deze gesprekken op één plek zou kunnen samenbrengen? Met ClickUp kan dat! Het is de alles-in-één app voor werk die projecten, kennis en chat op één plek combineert, allemaal aangedreven door AI die jou en je team helpt sneller en slimmer te werken.

6. Sortly (het meest geschikt voor kleine bouwbedrijven met eenvoudige voorraadbehoeften)

via Sortly

Het bijhouden van gereedschap, apparatuur en voorraden is een veelvoorkomende uitdaging voor bouwbedrijven. Van zoekgeraakt gereedschap tot het opraken van essentiële materialen halverwege een project: het beheer van de voorraad kan snel leiden tot vertragingen in de tijdlijn en overschrijdingen van het budget.

Sortly biedt een eenvoudige maar krachtige oplossing voor voorraadbeheer, speciaal ontwikkeld voor kleine bouwbedrijven die hun activa goed willen beheren zonder de complexiteit van onderneming-systemen.

Sortly vereenvoudigt het toezicht op de voorraad met functies zoals het genereren van QR-codes, voorraadwaarschuwingen en realtime bijhouden op verschillende apparaten.

De beste functies van Sortly

Genereer QR-codes en barcodes voor het moeiteloos bijhouden van gereedschappen en materialen

Stel minimale voorraadwaarschuwingen in om kostbare vertragingen of voorraadtekorten te voorkomen.

Upload foto's met hoge resolutie om items visueel te catalogiseren

Realtime synchroniseren tussen apparaten voor nauwkeurige updates van teams in het veld

Mobielvriendelijke interface voor het beheren van voorraad op locatie of onderweg

Limieten van Sortly

Het gratis abonnement limiet de invoer tot 100 items en biedt minimale aangepaste mogelijkheden.

Geavanceerde functies zoals integratie van externe scanners vereisen duurdere abonnementen.

Niet ideaal voor grootschalige operaties met complexe voorraadbehoeften

Sortly-prijzen

Free

Geavanceerd : $ 24/maand

Ultra : $74/maand

Premium : $ 149/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Sortly beoordelingen en recensies

G2 : 4,4/5 (25 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 720 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Sortly?

Sortly is heel eenvoudig te gebruiken. Het is binnen handbereik en ook beschikbaar op de computer, zodat mijn assistent onze voorraad uniformen en uitrusting kan beheren.

Sortly is heel eenvoudig te gebruiken. Het is binnen handbereik en ook beschikbaar op de computer, zodat mijn assistent onze voorraad uniformen en uitrusting kan beheren.

🧠 Wist je dat: De Chinese Muur, een van 's werelds grootste bouwprojecten, eeuwenlang een nauwgezet beheer van de hulpbronnen vereiste. Naar schatting is er meer dan 100 miljoen ton bakstenen, stenen en aarde gebruikt – zonder moderne voorraadsystemen!

7. Zoho Inventory (het beste voor bedrijven die met bestellingen via meerdere kanalen jongleren)

via Zoho Inventory

Het beheren van voorraden via meerdere kanalen en tegelijkertijd de nauwkeurigheid behouden, kan een uitdaging zijn, vooral in de bouwsector, waar het bijhouden van voorraden en magazijnorganisatie cruciaal zijn.

Zoho Inventory vereenvoudigt dit proces door een gecentraliseerd platform te bieden voor het beheren van bestellingen, het bijhouden van de voorraad en naadloze integratie met tools zoals Shopify, Amazon en Zoho CRM.

Of het nu gaat om het bijhouden van reserveonderdelen, het monitoren van voorraden in magazijnen of de automatisering van GST-conforme facturen, Zoho Inventory biedt de nodige tools om bedrijven efficiënt te laten draaien.

De beste functies van Zoho Inventory

Houd de voorraad in meerdere magazijnen bij met gecentraliseerde zichtbaarheid

Genereer moeiteloos GST-conforme facturen en leveringsbonnen

Naadloos te integreren met e-commerceplatforms zoals Shopify en Etsy

Gebruik barcodescanning om het bijhouden van items te stroomlijnen en fouten te verminderen.

Krijg toegang tot realtime voorraadvraagrapportage om de besluitvorming te verbeteren

Limiet van Zoho Inventory

Limiet offline mogelijkheden kunnen de werking belemmeren in gebieden met een zwakke internetverbinding.

Het abonnement biedt basisfuncties, met een limiet op de schaalbaarheid voor groeiende bedrijven.

Geavanceerde functies zoals samengestelde items en beheer van meerdere magazijnen zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen.

Prijzen van Zoho Inventory

Gratis versie

Standaardeditie : $ 29/maand

Professional Edition : $79/maand

Premium Edition: $ 129/maand

Zoho Inventory beoordelingen en recensies

G2 : 4,3/5 (95+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 400 beoordelingen)

💡 Pro-tip: Effectieve CRM-software voor de bouw is essentieel om vertragingen, kostenoverschrijdingen en kwaliteitsproblemen te voorkomen. Hier volgt een gids om projectmanagement te vereenvoudigen met de juiste tools om belanghebbenden op één lijn te houden en de werkzaamheden soepel te laten verlopen.

8. Sage 50 Accounting (het meest geschikt voor kleine en middelgrote bouwbedrijven van verschillende groottes)

via Sage

Het bijhouden van complexe financiën, salarisadministratie en voorraadbeheer kan bouwbedrijven overweldigen. Sage 50 Accounting biedt branchespecifieke functies, zoals geavanceerde voorraadregistratie en projectkostenberekening, voor bouwprofessionals die hun middelen efficiënt moeten beheren en hun budgetten goed in de gaten moeten houden.

💡 Pro-tip: Sjablonen voor resourceplanning maken uw leven gemakkelijker door repetitieve patronen om te zetten in bruikbare strategieën. Bekijk deze gids voor inzichten en voorbeelden om uw planningsproces moeiteloos te stroomlijnen.

De beste functies van Sage 50 Accounting

Beheer voorraad met geavanceerd bijhouden, inclusief FIFO/LIFO-kostenberekening en serienummertracking

Beheer projectbudgetten met tools zoals geavanceerde jobkostenberekening en rapportage op faseniveau.

Automatiseer bankafstemmingen en factuurbeheer om handmatige inspanningen te verminderen

Naadloos integreren met salarisadministratiesystemen om het personeelsbeheer te stroomlijnen

Genereer robuuste financiële rapportage met bijhouden en prognoses per afdeling

Limiet van Sage 50 Accounting

Desktopgebaseerde software kan de toegankelijkheid limiet stellen in vergelijking met cloud-native oplossingen.

Geavanceerde functies zoals ondersteuning voor meerdere gebruikers vereisen duurdere abonnementen, waardoor de kosten stijgen.

De interface kan verouderd aanvoelen voor gebruikers die gewend zijn aan moderne cloudplatforms.

Prijzen Sage 50 Accounting

Pro Account : $61,92/maand

Premium Accounting : $103,92/maand per gebruiker

Quantum Accounting: $177,77 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Sage 50 Accounting

G2 : 3,9/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Capterra: 3,9/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Sage 50?

Sage 50 cloud accounting is erg handig voor ons als boekhoudprofessionals; het maakt ons werk gebruiksvriendelijk, eenvoudig te implementeren en gemakkelijk te integreren met de klantenservice, die een nummer aan functies en gebruiksfrequenties biedt.

Sage 50 cloud accounting is erg handig voor ons als boekhoudprofessionals; het maakt ons werk gebruiksvriendelijk, eenvoudig te implementeren en gemakkelijk te integreren met de klantenservice, die een nummer aan functies en gebruiksfrequenties biedt.

💡 Pro-tip: Sjablonen voor resourceplanning maken uw leven gemakkelijker door repetitieve patronen om te zetten in bruikbare strategieën. Bekijk deze gids voor inzichten en voorbeelden om uw planningsproces moeiteloos te stroomlijnen.

9. QuickBooks Online (het meest geschikt voor kleine tot middelgrote bouwbedrijven)

via QuickBooks Online

Bouwbedrijven hebben tools nodig om effectief om te gaan met projectkosten, projectwinstgevendheid en aannemersbeheer. QuickBooks Online doet dat werk voor hen.

Het biedt een boekhoudoplossing die is ontworpen voor bouwprofessionals, waardoor ze hun activiteiten kunnen vereenvoudigen, facturering kunnen automatiseren en diepere financiële inzichten kunnen verkrijgen. De integratie met apps van derden, zoals Buildertrend en Knowify, verbetert het projectbeheer en kostenbeheer nog verder.

De beste functies van QuickBooks Online

Automatiseert facturering en incasso om de cashflow te verbeteren

Biedt tools voor het berekenen van projectkosten om de winstgevendheid van projecten in realtime bij te houden.

Bevat aanpasbare rapportage voor inzicht in uitgaven, winsten en inkomstenstromen.

Biedt beheer van aannemers met vereenvoudigde belastingformulieren en onkostensbepaling.

Mobiele app zorgt ervoor dat je vanaf elke locatie toegang hebt tot je financiële gegevens

Limieten van QuickBooks Online

Vereist afzonderlijke abonnementen voor het beheer van meerdere bedrijven

Geavanceerde functies zoals voorraadbeheer en batchfacturering hebben een limiet tot duurdere abonnementen.

Handmatige tussenkomst is vaak nodig voor integratie met niet-Intuit-salarisadministratiediensten.

Prijzen voor QuickBooks Online

Simple Start : $17,50/maand

Essentials : $32,50/maand

Plus : $49,50/maand

Geavanceerd: $ 117,50/maand

Beoordelingen en recensies van QuickBooks Online

G2 : 4,0/5 (meer dan 3.390 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 7.830 beoordelingen)

10. AlignBooks (het meest geschikt voor kleine bedrijven en micro-, kleine en middelgrote ondernemingen)

via AlignBooks

Of u nu de voorraad in een supermarkt beheert of de salarisadministratie in een dienstverlenend bedrijf verzorgt, AlignBooks biedt schaalbare, cloudgebaseerde ERP- en boekhoudsoftware die is ontworpen voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) die op zoek zijn naar een aanpasbare en budgetvriendelijke oplossing.

Met modules voor verkoop, facturering, voorraadbeheer, salarisadministratie en meer helpt het complexe bedrijfsprocessen in verschillende sectoren, van detailhandel tot productie, te vereenvoudigen. De offline en online versies zorgen ook voor flexibiliteit voor bedrijven met uiteenlopende infrastructuurbehoeften.

De beste functies van AlignBooks

Geïntegreerde modules voor verkoop, facturering, voorraadbeheer, financiën, HR en meer

Aanpasbare dashboards en rapportage voor financiële inzichten

GST-facturering en tools voor belastingnaleving op automatisering

Ondersteunen voor meerdere bedrijven met offline en online implementatieopties

Naadloze integratie met tools van derden zoals Razorpay, Shopify en Google in kaart brengen

Limieten van AlignBooks

Het UI-ontwerp kan voor moderne gebruikers verouderd aanvoelen.

Limiet schaalbaarheid voor grotere ondernemingen met complexe behoeften

De reactiesnelheid en oplostijden van de klantenservice kunnen wisselend zijn.

Prijzen van AlignBooks

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van AlignBooks

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Op zoek naar meer tools die je kunnen helpen? Hier zijn enkele tools die niet in de top 10 lijst staan, maar unieke functies hebben die nuttig voor je kunnen zijn:

Fieldwire : maakt een verbinding tussen teams in het veld en kantoormedewerkers via realtime taakbeheer, waardoor naadloze updates, markeringen in plannen en het bijhouden van materialen direct op locatie mogelijk zijn.

Knowify : kan worden geïntegreerd met QuickBooks en biedt tools voor het bijhouden van arbeidskosten, budgetten en voortgang van opdrachten.

Buildxact: Vereenvoudigt het calculatieproces voor aannemers door materiaalplanning, leverancierscatalogi en projectbijhouden te integreren in één gebruiksvriendelijk platform.

💡 Pro-tip: Een vereenvoudigde voorraadplanning verhoogt de cashflow en verbetert de klanttevredenheid door overtollige voorraad te verminderen en de beschikbaarheid van producten te garanderen. Hier leest u hoe u in een paar eenvoudige stappen de voorraadplanning onder de knie krijgt.

Geen project is te groot wanneer ClickUp ter plaatse is

ClickUp had het voorrecht om te werk te gaan met het gerenommeerde bouwmaterialenbedrijf CEMEX, waarbij hun activiteiten werden geautomatiseerd en kostbare uren werden bespaard.

Met zijn realtime dashboards, automatiseringen en aanpasbare weergaven elimineert ClickUp knelpunten en zorgt het ervoor dat uw bouwprojecten soepel verlopen.

Hoe complex uw bouwactiviteiten ook zijn, ClickUp is de ultieme tool om te organiseren, automatisering en opschalen.

Meld je nu aan bij ClickUp en zie hoe je projecten zichzelf opbouwen!