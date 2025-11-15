Hoe integreer ik projectmanagementtools met berichtenplatforms?

Hier is een gewaagde stelling: Het werk van vandaag is kapot.

Meer dan 60% van onze tijd gaat verloren met het delen, zoeken en bijwerken van projectgegevens in verschillende tools die niet met elkaar zijn verbonden. Het resultaat? Verloren tijd en lagere productiviteit.

Door projectmanagementtools te integreren met instant messaging-platforms kunt u echter een verbinding werkruimte creëren waarin updates, taken en gesprekken worden gecentraliseerd.

Stel je voor dat je updates over projecttijdlijnen, status of belemmeringen kunt opvragen door gewoon een vraag te stellen. Dat is pas echt gemak!

In dit artikel bekijken we hoe u projectmanagementtools kunt integreren met berichtenplatforms en geven we een overzicht van de stappen die daarbij komen kijken.

De volgende Reddit-uitwisseling tussen een start-upoprichter en een professional benadrukt de tekortkomingen van modern projectmanagement.

Ja, taken in berichten raken zoek. Maar de vraag is eerder hoe u dat gemakkelijk kunt voorkomen. Ik krijg bijvoorbeeld een iMessage met iets dat nog te doen is. Wat is uw werkstroom om dat uit iMessages te halen en in een app te zetten?

Dit is de dagelijkse kloof die projectmanagers zien tussen communicatietools en projectmanagementsoftware, waardoor belangrijke acties vast komen te zitten in chatthreads.

De oplossing voor dit probleem is om uw projectmanagement-tool te integreren met berichtenplatforms, waardoor drie grote problemen worden opgelost:

✅ Centraliseer alle communicatie in speciale kanalen, zodat u de voortgang gemakkelijker kunt bijhouden en iedereen op één lijn blijft.

✅ Verminder contextwisselingen door updates te beheren, projectplannen op te stellen, taken toe te wijzen en bestanden te openen zonder uw communicatieplatform te verlaten.

Stuur geautomatiseerde notificaties vanuit uw projectmanagementsoftware naar berichtenapps om op de hoogte te blijven van deadlines, repetitieve taken, blokkades of taakwijzigingen te verminderen.

✅ Verbeter de betrokkenheid van belanghebbenden door hen zichtbaarheid te geven in de voortgang van het project en projectupdates rechtstreeks via vertrouwde kanalen te beheren.

✅ Bevorder samenwerking op de werkplek door het hele team toegang te geven tot gedeelde updates en documenten op één plek.

📮 ClickUp Insight: Ongeveer 41% van de professionals geeft de voorkeur aan instant messaging voor teamcommunicatie. Hoewel dit een snelle en efficiënte manier van communiceren is, worden berichten vaak verspreid over meerdere kanalen, threads of directe berichten, waardoor het moeilijker wordt om informatie later terug te vinden. Met een geïntegreerde oplossing zoals ClickUp Chat worden uw chatthreads in kaart gebracht bij specifieke projecten en taken, waardoor uw gesprekken in context blijven en direct beschikbaar zijn. Bekijk hier hoe het werkt. 👇🏼

Veelgebruikte berichtenplatforms om te integreren

Chatten hebben meer waarde dan we vaak hun krediet geven.

Dit zijn ruimtes waar plannen veranderen, prioriteiten evolueren en projectdoelen opnieuw worden gedefinieerd. Wanneer deze gesprekken niet worden vastgelegd, ontstaat er een kloof tussen teams en leidinggevenden.

Daarom is het belangrijk om de meest effectieve berichtenplatforms te integreren voor realtime afstemming. Dit zijn de meest voorkomende platforms waarop u zich kunt richten:

Microsoft Teams (het meest geschikt voor uniforme Microsoft 365-werkstroom)

via Microsoft Teams

Voor bedrijven die in het Microsoft-ecosysteem werken, biedt Teams de meest diepgaande integratie. Om tools zoals Project voor het web of Planner te integreren, voegt u ze eenvoudigweg toe als een nieuw tabblad rechtstreeks in een Team-kanaal.

Zo wordt het kanaal een echte project-hub waar uw bestandsopslag (OneDrive/SharePoint), gesprekken en de officiële takenlijst allemaal op hetzelfde scherm te zien zijn. Het doel is totale eenheid: u hoeft de Teams-interface nooit te verlaten om de status van een taak bij te werken of een roadmap te bekijken.

De beste functies van Microsoft Teams

Diepe M365-integratie voor naadloos samenwerken aan bestanden en kalender-synchronisatie met Outlook

Veiligheid- en nalevingsfuncties van enterprise-kwaliteit die vereist zijn in gereguleerde sectoren

Uniforme communicatie die permanente chat, video-conferencing en een volledige cloudgebaseerde telefonieoplossing (met Teams Phone) combineert.

AI-aangedreven productiviteit via Microsoft Copilot voor vergaderingverslagen en geautomatiseerde extractie van actiepunten

Limieten van Microsoft Teams

Steile leercurve vanwege de complexe structuur met meerdere niveaus van Teams, kanalen en chats

De applicatie kan veel resources vergen, wat kan leiden tot tragere prestaties en een hoger geheugengebruik.

Voor de beste ervaring moet u vaak de desktop-app gebruiken, omdat de browser-versie limiet functionaliteit kan hebben.

Het gratis abonnement heeft strikte tijdslimieten voor groepsvergaderingen en lagere limieten voor opslagruimte.

Prijzen van Microsoft Teams

Beschikbaar als onderdeel van het Microsoft 365-abonnement

Beoordelingen en recensies van Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 6000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Teams?

Een gebruiker schrijft in zijn recensie:

Met dit platform kunt u video's voeren en vergaderingen houden voor zowel werk als school. U kunt er ook bestanden delen, taken beheren en kalenders coördineren met uw collega's, allemaal binnen één enkele applicatie. Naar mijn mening is het vooral geschikt voor het plannen van werkvergaderingen wanneer een team op afstand moet vergaderen, waardoor het niet meer nodig is om naar kantoor te reizen. Het is vooral handig wanneer deelnemers zich in verschillende delen van de wereld bevinden, omdat het zowel tijd als geld bespaart. Microsoft Teams is vrij eenvoudig te gebruiken en ziet er goed uit.

💡 Pro-tip: Wilt u de communicatie en samenwerking binnen uw team verbeteren? In de blog Microsoft Teams Pros and Cons wordt uitgelegd wat werk en waar u op moet letten, zodat u met vertrouwen het juiste platform kunt kiezen.

2. Slack (het meest geschikt voor het omzetten van gesprekken in taken)

via Slack

Slack is erg populair vanwege zijn integraties, omdat de tool is ontworpen als het centrale zenuwstelsel voor al uw afzonderlijke apps. Integratie met projectmanagementtools zoals Asana, ClickUp of Jira gebeurt meestal via de App Directory, wat slechts een paar muisklikken kost.

Het beste gebruiksscenario is chatten omzetten in actie: een teamlid kan een snelkoppeling of een emoji-reactie gebruiken om een bericht ("Kan iemand de offerte van de klant opvolgen?") direct om te zetten in een kaart, zodat elke actie wordt vastgelegd zonder de thread te verlaten.

De beste functies van Slack

Kanalen en threads voor georganiseerde, gerichte discussies over projecten en onderwerpen

Uitgebreide app-integraties met duizenden applicaties van derden en een robuuste Workflow Builder voor automatisering

Slack Connect biedt veilige, speciale kanalen voor naadloze samenwerking met externe partners.

Huddles en Clips maken spontane audiovergaderingen en snelle, opneembare video-/audioberichten mogelijk.

Limiet van Slack

Het gratis abonnement limiet de berichtengeschiedenis tot 90 dagen , waardoor oudere gesprekken niet meer toegankelijk zijn zonder te upgraden.

Het grote aantal berichten in actieve kanalen kan leiden tot informatieoverload en afleiding .

De kwaliteit van native spraak- en video-gesprekken wordt soms als minder robuust beschouwd dan die van speciale tools zoals Zoom.

Prijzen van Slack

Gratis: $0 per gebruiker/maand

Pro: $ 8,75 per gebruiker/maand

Business+: $ 15 per gebruiker/maand

Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Slack

G2: 4,5/5 (meer dan 30.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 25.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Slack?

Een gebruiker schrijft in zijn recensie:

Slack biedt geavanceerde, moderne en collaboratieve communicatie die groepen/teams van elke grootte met elkaar verbindt die een gemakkelijk toegankelijk platform nodig hebben voor dagelijks chatten. De eenvoudige integratie was een belangrijke reden waarom we voor Slack hebben gekozen. We maken verbinding met Asana om de samenwerking binnen projecten te coördineren, de voltooiing van taken bij te houden en de projecttijdlijn te beheren. De klantenservice biedt een handige richtlijn voor het implementeren van de software op verschillende apparaten, zoals werkcomputers en persoonlijke telefoons, waardoor u overal flexibel toegang hebt. Het dagelijks gebruik van Slack biedt verschillende voordelen, zoals nauwkeurige nieuws- en informatie-uitwisseling, veilige bestandsoverdracht en snellere communicatie.

📖 Lees ook: De voor- en nadelen van Slack op werk

3. Zoom Chatten (het meest geschikt voor de zichtbaarheid van de projectstatus tussen vergaderingen door)

via Zoom

Hoewel Zoom bekend staat om zijn video, is de chatfunctie ontworpen om het momentum na de vergadering vast te houden. Integratie met projectmanagementtools gebeurt via de Zoom App Marketplace.

De eenvoudigste manier om te integreren is door Zoom Chat als meldingshub te gebruiken: u maakt verbinding met apps zoals Trello of Asana, zodat Taak-updates (bijvoorbeeld 'Taak X is Voltooid' of 'Deadline gewijzigd') als realtime notificaties verschijnen in uw projectspecifieke chatkanaal. Zo blijft de projectstatus zichtbaar op de plek waar uw team al aan het chatten is.

De beste functies van Zoom Chatten

Naadloze integratie van vergaderingen om elke chat direct om te zetten in een videovergadering of telefoongesprek

Permanente chat en kanalen voor georganiseerde gesprekken met volledige doorzoekbaarheid en threaded replies

AI Companion-integratie voor AI-aangedreven samenvattingen van lange chatthreads en geautomatiseerde actiepunten

Integratie met Zoom documenten en Taak, waardoor chatberichten direct kunnen worden omgezet in gezamenlijke project items.

Limietten van Zoom Chatten

De berichtenfunctie is de krachtigste en meest kosteneffectieve wanneer deze wordt gebundeld met of gebruikt in combinatie met andere Zoom Workplace -tools.

Het app-ecosysteem is minder uitgebreid en minder volwassen in vergelijking met de bibliotheken die worden aangeboden door concurrenten zoals Slack en Teams.

Het wordt nog steeds voornamelijk gezien als een video-conferencing tool, waardoor het chatten minder vaak wordt gebruikt.

Prijzen van Zoom Chatten

Basis (gratis)

Pro: $13,33 per gebruiker/maand

Business: $ 18,32 per gebruiker/maand

Business Plus / Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zoom Chat

G2: 4,5/5 (meer dan 40.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoom Chatten?

Een gebruiker schrijft in zijn recensie:

Binnen onze organisatie hebben we Zoom Workplace tot de kern van onze digitale samenwerking gemaakt. Het platform stelt ons in staat om soepel te schakelen tussen video-vergaderingen, gedeelde werkruimten en projectmanagement-taken, terwijl de context van onze discussies behouden blijft. Dankzij deze integratie hebben we niet langer te maken met de versnippering van tools die onze productiviteit vroeger verstoorde.

👋🏾 Wilt u leren hoe u taken beter kunt bijhouden? Bekijk dan deze video!

4. Discord (het meest geschikt voor eenvoudige, directe status bij verspreide teams)

via Discord

Discord is informeel maar krachtig voor snelle communicatie, en de integratie ervan is meestal afhankelijk van automatiseringstools zoals Zapier of aangepaste Webhooks.

Omdat Discord niet beschikt over de enorme, native App Directory van Slack, betekent integratie vaak dat er een eenrichtingsverkeer wordt ingesteld: wanneer een taak wordt bijgewerkt in uw projecttool (zoals ProjectManager of Trello), wordt er automatisch een eenvoudig notificatie naar een specifiek Discord-kanaal gestuurd.

Dit is perfect voor gedecentraliseerde teams die behoefte hebben aan lichte, directe statusmeldingen op hun favoriete communicatieplatform.

De beste functies van Discord

Met altijd actieve spraakkanalen kunnen gebruikers direct langskomen voor werk of snelle vragen.

Onbeperkte berichtengeschiedenis in het gratis abonnement, een sleutelvoordeel ten opzichte van concurrenten

Community-first tools die gebruikmaken van een geavanceerd rolsysteem om grote groepen te beheren en gedetailleerde toestemming toe te wijzen.

Hoogwaardige mediadeel die HD-streaming en schermdeel met lage latentie ondersteunt

Limietten van Discord

Door een gebrek aan zakelijke focus zijn de branding, terminologie en sfeer vaak niet geschikt voor formele instellingen.

Limiet officiële bedrijfsintegraties met kerntools voor CRM, HR en projectmanagement

De bestandsgroottebeperkingen zijn laag bij het gratis abonnement (25 MB) en zelfs bij betaalde abonnementen limiet.

Oplossingen voor veiligheid en compliance zijn niet van hetzelfde niveau als tools voor bedrijven, zoals Slack en Teams.

Prijzen van Discord

Free

Nitro basic: $ 2,99 per maand

Nitro: $ 9,99 per maand

Discord-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Discord?

Een gebruiker schrijft in zijn recensie:

Discord is een poort naar oneindige mogelijkheden. Er zijn letterlijk duizenden en duizenden servers waar je lid van kunt worden, met het programma als middelpunt van dit alles. Ik garandeer je dat er een server is voor alles waar je interesse in hebt. Gaming, sport, muziek, er is een server voor. Dit is echt de spirituele opvolger van instant messaging! Je kunt je sociale media koppelen. Je kunt je e-mail koppelen. Discord ondersteunt mensen in nood EN het is gemakkelijk te gebruiken. Dit alles is volledig gratis! Je hoeft niets te betalen om Discord te gebruiken!

5. Google Chat (het meest geschikt voor het aanmaken van contextuele taken binnen Google Workspace)

via Google Werkruimte

De integratie met Google Chat is het sterkst wanneer u gebruikmaakt van de automatisering die beschikbaar is binnen de bredere Google Workspace of wanneer u verbinding maakt via tools zoals Zapier. Het doel is om projectbesprekingen gekoppeld te houden aan uw documenten en taken. U kunt 'Spaces' (groepschats) instellen voor specifieke projecten en 'Bots' uitnodigen om integraties te beheren.

De belangrijkste functie is gegevenssynchronisatie: een bot kan automatisch een taak in Asana bijwerken wanneer er een commando wordt gegeven in de chatruimte, of een notificatie plaatsen wanneer een belangrijk document wordt gewijzigd in Google Drive, zodat het gesprek en het werk altijd met elkaar verbonden blijven.

De beste functies van Google Chatten

Native Google werkruimte -integratie voor directe verbinding met Drive , Docs en Meet

Dankzij de geïntegreerde Gmail -ervaring kan chatten rechtstreeks in het Gmail -webtabblad worden geïntegreerd.

De altijd beschikbare berichtenhistorie biedt onbeperkte, doorzoekbare gesprekgeschiedenis zonder extra kosten.

AI-aangedreven zoekfuncties en samenvattingen maken gebruik van Gemini AI om gesprek-samenvattingen te bieden en de zoekfunctie te verbeteren.

Limietten van Google Chatten

Limiet standalone waarde, aangezien het volledige potentieel sterk afhankelijk is van het feit of de gebruiker ook andere Google Workspace -producten gebruikt.

Het app-ecosysteem is aanzienlijk kleiner en minder volwassen in vergelijking met dat van Slack en Teams .

De interface wordt vaak beschouwd als meer functioneel en minder aanpasbaar of visueel aantrekkelijk dan die van Slack .

Externe gast samenwerking is nog te doen in een aparte 'Space' in plaats van in het hoofd chat gedeelte.

Prijzen van Google Chatten

Free

Business Starter: $ 6 per gebruiker/maand

Business Standard: $ 12 per gebruiker/maand

Business Plus: $ 18 per gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van Google Chat

G2: 4,5/5 (meer dan 1500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 350 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Chatten?

Een gebruiker schrijft in een recensie :

Ik vind het erg prettig dat alles in Google Werkruimte met elkaar verbonden is en zo gebruiksvriendelijk is. Dankzij Gmail, Drive, Docs, Google Vergadering en Google Agenda op één platform verloopt de samenwerking veel soepeler. Wat ik het leukst vind, is dat meerdere mensen bestanden in realtime kunnen bewerken en dat alles automatisch wordt opgeslagen in de cloud. Het helpt me ook om mijn werk met mijn team beter te organiseren.

💡 Pro-tip: Als het schakelen tussen Google Chat en andere apps uw team vertraagt, biedt Google Chat Alternatives to Scale Up Team Communication snellere, meer geïntegreerde tools die teams op afstand helpen om updates, feedback en bestanden op één plek te beheren.

6. RingCentral (het meest geschikt voor het leggen van verbinding met client-gesprekken + context aan interne taken)

via RingCentral

De kracht van RingCentral ligt in het samenbrengen van alle externe en interne communicatie (telefoon, video en chatten). Het doel van de integratie is ervoor te zorgen dat communicatie met clients of prospects via telefoon of sms nooit losstaat van het interne taakbeheer.

U koppelt RingCentral aan project- en CRM-tools zoals Jira of ClickUp, zodat acties automatisch worden geregistreerd: een projectgerelateerd voicemailbericht kan bijvoorbeeld een nieuwe taak in Jira triggeren, of een aantekening die tijdens een gesprek met een client is gemaakt, kan worden geregistreerd als een opmerking bij een taak in ClickUp. Zo wordt de cirkel tussen externe dialoog en interne actiepunten gesloten.

De beste functies van RingCentral

Echte geïntegreerde communicatie die een volledig zakelijk telefoonsysteem ( VoIP ), teamberichten en HD -videovergaderingen combineert in één platform.

Telefonische functies voor ondernemingen, waaronder geavanceerde gespreksafhandeling, IVR , gespreksmonitoring en volledige bedrijfsanalyses

Geïntegreerd taak- en aantekeningbeheer voor het rechtstreeks aanmaken en toewijzen van taken binnen teamchatten

Hoogwaardige video- en AI-functies zoals live transcriptie, realtime inzichten en whiteboarding

Limieten van RingCentral

Hogere startkosten omdat er geen echt gratis abonnement is en betaalde abonnementen over het algemeen beginnen bij een hogere prijs per gebruiker.

Het chatten via de chatinterface wordt vaak als minder gepolijst en intuïtief beschouwd dan dat van speciale chatplatforms zoals Slack .

Gelaagde toegang tot functies betekent dat essentiële zakelijke functies zoals CRM-integraties strikt voorbehouden zijn aan de duurdere Advanced- en Ultra-abonnementen.

Prijzen van RingCentral

Kern: $ 20 per gebruiker/maand

Geavanceerd: $ 25 per gebruiker/maand

Ultra: $ 35 per gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van RingCentral

G2: 4,4/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over RingCentral?

Een gebruiker schrijft in zijn recensie:

Met de taakbeheerder kan ik de werkstroom tussen verschillende afdelingen en teams effectief monitoren. De vergaderfuncties zijn precies wat we nodig hebben om het momentum aan de zakelijke kant vast te houden. Ik ben erg te spreken over de chatfunctie en de GIF's voegen een leuk, luchtig tintje toe. Dankzij de toegang tot een breed bereik aan telefoon- en IVR-opties kunnen we blijven groeien zonder ooit een telefoontje te missen. De klantenservice is slechts een telefoontje of ticket verwijderd. Altijd vriendelijk en grondig.

Aantekening: Alle bovenstaande platforms worden ondersteund binnen de meer dan 1000 integraties van ClickUp, waardoor het gemakkelijker wordt om gesprekken, vergaderingen en projectgegevens op één plek in verbinding te brengen. De alles-in-één software van ClickUp helpt projectteams om de samenwerking binnen het team te verbeteren en zet elk bericht om in een taak met een toegewezen persoon, deadline en context, rechtstreeks vanuit Slack, Microsoft Teams of andere tools.

Het is voor ons van groot belang dat we zichtbaarheid hebben in projecten op een manier die aansluit bij alle leerstijlen en voorkeuren. ClickUp maakt ook integratie met Slack en Gmail mogelijk, waardoor ons werk van platform tot platform gestroomlijnd verloopt.

Met een paar slimme stappen kunt u gesprekken koppelen aan acties en realtime samenwerking binnen uw hele team onderhouden. Hier leest u hoe u een taakbeheertool kunt integreren met een berichtenplatform zonder dat u daarvoor uw hele technologie hoeft te vernieuwen.

Stap 1: Kies de juiste projectmanagementtool

Voordat u integraties overweegt, is de eerste stap het kiezen van een effectief projectmanagement dat uw team in de instelling stelt om op lange termijn succesvol te zijn. Deze beslissing vormt hoe goed uw team kan samenwerken en zich kan aanpassen als prioriteiten verschuiven.

Volgens het rapport Pulse of the Profession van het Project Management Institute benadrukken goed presterende teams consequent drie dingen: sterke projectmanagementpraktijken, buy-in van het management en flexibele resourceplanning 🏆.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Uw projectmanagers beschikken over tools die realtime beslissingen ondersteunen.

Belanghebbenden hebben zichtbaarheid in projectgegevens, updates en risico's.

Het hele team kan snel middelen herverdelen of prioriteiten bijwerken zonder de context te verliezen.

Dit begint allemaal met het kiezen van een tool die dat soort volwassenheid mogelijk maakt. Goede projectmanagementsoftware moet het volgende bieden:

✅ Real-time communicatie en waarschuwingen wanneer projecttijdlijnen verschuiven of een taak is voltooid

✅ De mogelijkheid om taken toe te wijzen, opmerkingen achter te laten en teamleden rechtstreeks binnen taken te taggen

✅ Native integraties met tools die uw team al gebruikt, zoals Microsoft Teams, Slack en Google Chat

✅ Automatisering die de noodzaak van handmatige follow-ups en statuscontroles vermindert

Hoe doe je dit met ClickUp? ClickUp is ontworpen met deze flexibiliteit in gedachten. Met de ClickUp-Slack-integratie kun je rechtstreeks vanuit een bericht taken aanmaken, automatisch taakstatusupdates naar Slack-kanalen sturen en gesprekken koppelen aan de exacte taak die wordt besproken.

Plaats taakupdates automatisch vanuit ClickUp rechtstreeks in Slack

Voor Microsoft-gebruikers die ClickUp integreren in Microsoft Teams: u kunt taakdetails bekijken, updates plaatsen en zelfs een lijst met uw toegewezen taken ophalen zonder de chat te verlaten. Met de Google Chat-integratie van ClickUp ontvangen teams projectnotificaties rechtstreeks in hun werkruimte, zodat u nooit een projectupdate mist.

Maak van Google Chat een realtime projectfeed met ClickUp

👀 Leuk weetje: NASA verloor ooit een Marsorbiter ter waarde van 125 miljoen dollar omdat het ene team imperiale eenheden gebruikte en het andere team metrische eenheden, wat bewijst dat zelfs teams met hoge inzet uit elkaar kunnen vallen als de communicatie niet goed is afgestemd.

Stap 2: De integratie instellen

De eenvoud van native integraties, zoals de verbinding van een projectmanagementtool met een berichtenplatform, is een van de meest aantrekkelijke functies ervan. De basisinstallatie verloopt volgens een aantal universele stappen, ongeacht de tools die u verbindt:

Synchroniseren en activeren: zodra de instellingen zijn gemaakt, activeert u de integratie en begint de synchronisatie tussen de platforms.

Autoriseer de verbinding: Ga eerst naar het gedeelte Integraties of App Marketplace van uw primaire platform (bijvoorbeeld uw PM-tool) en maak de selectie van het berichtenplatform dat u wilt koppelen.

Toestemming verlenen: U geeft de twee platforms toestemming om gegevens te delen door in te loggen op het secundaire platform (bijvoorbeeld Slack of Teams). Hiermee verleent u toestemming voor acties zoals het aanmaken van taken of het versturen van notificaties.

Bepaal de reikwijdte (kanaalselectie): u kiest de specifieke kanalen of werkruimten waar u taakupdates, herinneringen of acties wilt zien verschijnen.

Acties definiëren (functionaliteit toewijzen): U bepaalt zelf wat u wilt dat het berichtenplatform doet. Wilt u bijvoorbeeld dat er een nieuwe taak wordt aangemaakt wanneer een bericht een specifieke emoji bevat? Of wilt u alleen een notificatie ontvangen wanneer een deadline wordt gemist?

Laten we de stappen in detail bekijken aan de hand van een voorbeeld: Als u bijvoorbeeld ClickUp wilt integreren met Slack:

Ga naar de integratiepagina van ClickUp en selecteer Slack.

Autoriseer de werkruimte die u wilt verbinden

Kies de Slack-kanalen waar u Taak-updates of acties wilt zien verschijnen.

Bepaal wat u wilt dat Slack doet (nieuwe taken aanmaken, herinneringen versturen of projectupdates weergeven)

Synchroniseer uw activiteiten tussen de platforms

Na de integratie kunt u /clickup new typen in elk Slack-kanaal om te kiezen welke activiteiten moeten worden gesynchroniseerd: wanneer een taak wordt aangemaakt, wanneer een opmerking wordt toegevoegd of wanneer iets te laat is. U bepaalt zelf wat belangrijk is. Dat betekent minder ruis, meer focus en een team dat altijd op de hoogte is.

Blijf op de hoogte zonder rommel dankzij slimme updates met ClickUp-Slack-integratie

Het echte voordeel komt naar voren wanneer u triggers configureert.

U hoeft niet elke update naar het chatten te sturen. In plaats daarvan kunt u specifieke triggers kiezen, zoals:

Er wordt een nieuwe taak aangemaakt in een project

Een deadline wordt bijgewerkt of gemist

Iemand voegt een nieuwe opmerking of een nieuw bestand toe

Een taak krijgt een nieuwe status (bijvoorbeeld 'In beoordeling' of 'Blok').

Stel slimme triggers in om alleen de updates weer te geven die uw team nodig heeft met behulp van de automatisering-functies van ClickUp

Deze triggers helpen uw team op de hoogte te blijven zonder uw chat te overspoelen met achtergrondruis. Bij productlanceringen kunnen bijvoorbeeld alleen urgente blokkades of achterstallige taken waarschuwingen activeren in een speciaal #launch-kanaal.

Breng kanalen in kaart naar projecttypes voor meer controle

Om een overdaad aan notificaties te voorkomen, kunt u Slack-kanalen in kaart brengen naar specifieke project- of taakruimtes.

Eén bedrijf kan alle creatieve feedback naar een speciaal #design-review-kanaal leiden, terwijl updates die cruciaal zijn voor de client privé naar #client-x worden geleid. Op die manier ziet elk team alleen wat relevant is.

Met deze functie kunt u complexe projecten beheren, afdelingen coördineren en de communicatie over projecten gestructureerd en doorzoekbaar houden.

💡 Pro-tip: Als het ontbreken van ingebouwde taakvolgsystemen in Slack uw team vertraagt, bekijk dan de beste Slack-concurrenten om tools te vinden waarmee u kunt chatten, taken kunt toewijzen en de voortgang kunt volgen.

Stap 3: Pas notificaties en werkstroom aan

Te veel notificaties kunnen een team vertragen. Zodra uw berichtenplatform een constante stroom van pinggeluiden wordt, stoppen mensen met opletten.

Automatiseer communicatierituelen voor realtime zichtbaarheid

Effectief projectmanagement vereist dat het team realtime zichtbaarheid heeft zonder afgeleid te worden door constante ruis. U moet uw integratie zo configureren dat routinematige updates automatisch worden afgehandeld.

Bij het beheren van wekelijkse sprintplanning is het bijvoorbeeld een universele best practice om ervoor te zorgen dat ontwikkelaars een duidelijk overzicht hebben van statuswijzigingen zonder tussen tabbladen te hoeven schakelen. Met ClickUp kunt u het platform eenvoudig configureren om wijzigingen in de taakstatus rechtstreeks in een gedeeld Slack- of Teams-kanaal te plaatsen, zodat uw ontwikkelaars automatisch realtime zichtbaarheid krijgen.

Wilt u elke maandagmorgen een herinnering krijgen om u voor te bereiden op uw stand-up? Een robuuste projectmanagementtool kan dat voor u regelen. In ClickUp voegt u eenvoudig een automatisering toe die een checklist maakt, eigenaren toewijst en een bericht stuurt naar #sprint-planning voordat de stand-up begint.

Hier volgt een korte visuele uitleg over hoe ClickUp workflowautomatisering eenvoudig maakt:

Deze integraties gaan verder dan alleen updates: ze zijn ook interactief. Met de beste tools kunt u uw werk aansturen vanuit het gesprek. In Slack of Teams kunt u eenvoudige commando's zoals /clickup new gebruiken om taken aan te maken, eigenaren toe te wijzen of deadlines in te stellen, allemaal binnen het chatvenster.

👀 Leuk weetje: Boston's Big Dig is een klassiek voorbeeld van slecht projectmanagement. De ondergrondse snelweg van de stad kostte 9 jaar extra, 12 miljard dollar meer dan verwacht, en werd een PM-casestudy over hoe je niet met wijzigingsverzoeken moet omgaan.

Zet feedback om in gestructureerd werk

Voor creatieve teams of bureaus is feedback van clients vaak verspreid over chats, e-mails en telefoongesprekken. De algemene uitdaging is om spontane communicatie om te zetten in een gestructureerde taak met prioriteiten. Veel teams gebruiken bijvoorbeeld Discord voor productideeën die door de community worden aangedragen.

De oplossing is om gesprekken vast te leggen en om te zetten in gestructureerd werk.

Door aangepaste bots te koppelen aan ClickUp kunt u de selectie Discord-berichten omzetten in gestructureerde taken, elk met een deadline, context en prioriteit. Zo blijven uw teams op één lijn wat betreft de belangrijkste zaken.

Leg Discord-gesprekken vast en zet ze om in gestructureerd werk in ClickUp

Breng werk en chat samen in één ruimte

Het uiteindelijke doel van integratie is het elimineren van contextwisselingen, oftewel de noodzaak om te schakelen tussen uw chat-app en uw werk-app.

Met ClickUp Chat kunt u uw projectgerelateerde taken, teamupdates en communicatie combineren in één platform.

Met ClickUp Chat kunt u uw werkgerelateerde taken en communicatie beheren in een AI-aangedreven interface. In plaats van te schakelen tussen chat en werk, brengt u alles samen op één plek, waardoor de ClickUp vs Slack -ervaring minder als een compromis en meer als een upgrade aanvoelt.

Het beste aan ClickUp Chatten? U kunt elk bericht met één klik omzetten in een taak.

Combineer uw projectgerelateerde taken, teamupdates en communicatie in één platform met ClickUp Chat

Stel je voor: je productteam signaleert tijdens het chatten een kritieke bug. Met ClickUp Chat kun je dat bericht direct omzetten in een bugfix-taak en automatische updates rechtstreeks naar je Teams QA-kanaal pushen.

Zo blijven testers op de hoogte zonder dat iemand updates tussen tools hoeft te kopiëren en te plakken. Het is een kleine verandering die onnodig werk wegneemt en ervoor zorgt dat iedereen op één lijn blijft, allemaal in één werkruimte.

Daarnaast kunt u threads aan taken koppelen, teamleden taggen en ClickUp Brain zelfs follow-ups laten voorstellen, gesprekken samenvatten en automatisch actiepunten aanmaken.

Stimuleer voortgang door middel van teamdiscussies door actiepunten samen te vatten met ClickUp Brain

U kunt chatten ook ordenen op teams of ruimtes, zodat gerelateerde discussies en documenten op één plek blijven. Als iemand in de chat een bestand of gemiste deadline vermelding doet, kunt u direct de bijbehorende taak ophalen en de status ervan bijwerken.

Stel AI-agents in om terugkerende processen af te handelen

Wilt u alle bovenstaande processen nog verder automatiseren? De meest geavanceerde projecttools maken nu gebruik van AI om werk zonder menselijke tussenkomst voort te zetten.

AI-agents in ClickUp zijn speciaal ontwikkeld om dit en nog veel meer te kunnen doen:

Samenvatting van gesprekken en documenten : krijg direct een overzicht van lange threads of documenten.

Actiepunten automatisch aanmaken : zet vergaderantekeningen of chatberichten met één klik om in uitvoerbare taken.

Aanbevolen vervolgstappen : ClickUp Brain beveelt vervolgstappen aan op basis van uw gesprekken.

Automatiseer repetitieve werkstroom : AI-agenten kunnen automatisch taken toewijzen, statussen bijwerken en notificaties versturen.

Beantwoord vragen over de werkruimte: vraag ClickUp Brain naar de projectstatus, deadlines of zelfs best practices voor de werkruimte.

📖 Lees ook: Slack gebruiken voor projectmanagement

Veelvoorkomende uitdagingen en hoe u deze kunt overwinnen

Het integreren van projectmanagementtools met zakelijke berichtenplatforms, zoals Slack of Microsoft Teams, kan ook een aantal nadelen hebben. Deze problemen kunnen teams vertragen als ze niet worden aangepakt.

Zo kunt u de problemen opsporen.

Informatie-overload

Wanneer elke taakopmerking, statuswijziging en voltooiing van een project een notificatie in het hoofdchatkanaal triggert, krijgt het gemiddelde teamlid honderden irrelevante notificaties per dag. Dit leidt tot notificatie-moeheid, waarbij belangrijke waarschuwingen over geblokkeerde taken of gemiste deadlines volledig worden genegeerd.

✅ Oplossing: Stel gefilterde notificaties in en gebruik speciale kanalen die uitsluitend voor projectupdates zijn bedoeld, zodat de communicatie gericht blijft en er minder ruis is.

Verlies van context

Als een beslissing over een ontwerpwijziging in een direct bericht wordt genomen en de bestanden in een aparte e-mail worden gedeeld, verliest de projectmanager 15-20 minuten productieve tijd met het reconstrueren van de conversatethread. Dit leidt tot kennissilo's en aanzienlijke vertragingen bij het inwerken van nieuwe teamleden die de historische context niet gemakkelijk kunnen vinden.

✅ Oplossing: Integreer berichten direct met relevante projecttaken door taakbeheersoftware zoals ClickUp te gebruiken om discussies te koppelen aan taken, bestanden en documenten. Brain MAX is bijvoorbeeld uw AI-aangedreven desktopassistent die het gemakkelijker maakt om integraties tussen uw projectmanagementtools en berichtenplatforms te beheren en ermee te communiceren. Gebruik Talk-to-Text om snel instructies vast te leggen, om projectupdates te vragen of om berichten op te stellen, en Brain MAX geeft contextbewuste suggesties, vat updates samen en helpt u bij de automatisering van routinematige notificaties of follow-ups. Met diepgaande integratie en in staat om meerdere AI-modellen te ondersteunen, stroomlijnt Brain MAX uw werkstroom, houdt het uw team op één lijn en zorgt het ervoor dat communicatie en project bijhouden synchroniseren – allemaal vanuit één uniforme desktop-app. Zoek alles, vraag alles: met de nieuwe ClickUp Brain MAX hebt u al uw werk, apps en AI-modellen binnen handbereik.

Verminderde focus

Studies tonen aan dat één enkele notificatie de concentratie tot wel 23 minuten kan verstoren. Wanneer cruciaal technisch of creatief werk voortdurend wordt onderbroken door onnodige chatberichten, wordt het vermogen van het team om in geconcentreerde blokken hoogwaardig werk te leveren ernstig aangetast, wat leidt tot fouten en vertragingen.

✅ Oplossing: Gebruik asynchrone communicatie en plan waarschuwingen in op sleutelmomenten, zoals statuswijzigingen of projectmijlpalen.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor projectcommunicatieplannen

Complexiteit van integratie

Vertrouwen op aangepaste code of complexe Zapier-werkstroom om communicatiekloven te overbruggen, leidt tot "fragiele integratie". Wanneer een platform zijn API bijwerkt, wordt de aangepaste verbinding verbroken, waardoor ontwikkelaars tijd nodig hebben om dit te herstellen en het team uren of dagen niet synchroniseert. Hierdoor verandert integratie van een tijdbesparende oplossing in een last.

✅ Oplossing: Kies een projectmanagement-tool zoals ClickUp met meer dan 1000 integraties en vooraf gebouwde ondersteuning voor Slack, Teams en Discord om problemen bij de installatie te voorkomen. Ontdek hoe naadloos projecten worden uitgevoerd binnen ClickUp. 👇🏼

Veiligheidsproblemen

Als toegangsrechten niet streng worden gecontroleerd, kan het synchroniseren van een taak met een openbaar chatkanaal vertrouwelijke clientnamen, interne budgetcijfers of bedrijfseigen gegevens blootstellen aan onbevoegde gebruikers. Dit is een ernstig nalevingsrisico, vooral voor sectoren die onderworpen zijn aan regelgeving zoals HIPAA of GDPR.

✅ Oplossing: Pas toegangscontroles toe, limiet toestemming en gebruik vertrouwde team communicatie-apps die veiligheid vooropstellen.

👀 Leuk weetje: De officiële capitulatie van Japan in de Tweede Wereldoorlog werd verkeerd gecommuniceerd aan sommige troepen, die het memo niet kregen en nog dagenlang bleven vechten. Duidelijke communicatie redt echt levens.

Gebrek aan verantwoordelijkheid

Wanneer een productmanager akkoord gaat met een actiepunt in een chatthread, maar dat punt niet onmiddellijk wordt omgezet in een taak met een toegewezen persoon, kan de kans dat dat werk ooit wordt voltooid aanzienlijk afnemen. Dit leidt tot gemiste deliverables, verwijten en verspilde tijd tijdens vervolgvergaderingen om uit te zoeken wie de fout heeft gemaakt.

✅ Oplossing: Wijs taken toe en houd de voortgang rechtstreeks vanuit berichten bij, zodat elk item een eigenaar, een deadline en zichtbaarheid heeft binnen de projectmanagementtool.

Inconsistente gegevens

Als een projectmanager de status van een taak in ClickUp bijwerkt, maar de notificatie die in Slack verschijnt vertraagd of onvolledig is, gaan teamleden handelen op basis van oude informatie. Dit leidt ertoe dat ontwikkelaars werk aan een taak die al is voltooid of dat managers een project als vertraagd rapporteren terwijl de status in werkelijkheid al is hersteld, wat resulteert in interne chaos en een verkeerde toewijzing van middelen.

✅ Oplossing: Gebruik integraties die realtime synchronisatie tussen platforms bieden, zodat projectmanagers en teams altijd toegang hebben tot actuele projectinformatie.

📖 Lees ook: Beste Slack-app-integraties

Houd uw team in verbinding, op de ClickUp-manier

Niet-gekoppelde tools vertragen teams. Wanneer uw berichtenapps en projectmanagementtools niet met elkaar communiceren, staat er veel op het spel.

Door berichtenplatforms zoals Slack, Teams of Discord te integreren in uw projectmanagementwerkstroom, geeft u uw team de duidelijkheid, snelheid en afstemming die ze nodig hebben om sneller te werken.

ClickUp is ontwikkeld om deze integratie eenvoudig te maken. Met meer dan 1000 integraties, waaronder native ondersteuning voor alle belangrijke berichtenapps, kunt u met ClickUp projecten beheren, communiceren met uw team en workflows automatiseren.

Of het nu gaat om het aanmaken van taken vanuit chat, het synchroniseren van projectupdates of het gebruik van AI om actiepunten samen te vatten en toe te wijzen, ClickUp helpt u om van versnipperd naar georganiseerd te gaan.

Klaar om uw werk en communicatie samen te brengen? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!

Veelgestelde vragen (FAQ's)

De beste tools voor Slack-integratie zijn tools die realtime updates, visueel taakbeheer en interactieve functies bieden, rechtstreeks vanuit het chatten. ClickUp is een uitstekende keuze omdat u hiermee taken kunt maken en beheren zonder Slack te verlaten. Het helpt het wisselen tussen tabbladen te verminderen en houdt uw team op één werkplek bij elkaar.

Met ClickUp kunt u elk bericht omzetten in een taak door de slash-opdracht /clickup new in Slack te typen. Zo kunt u eigenaren toewijzen, deadlines instellen en details toevoegen zonder de chat te verlaten. U kunt hetzelfde ook doen in ClickUp Chat met een enkele klik.

Ja, met ClickUp kunt u meerdere Slack-kanalen of berichtenruimtes koppelen aan verschillende projecten en taaktypes. U kunt specifieke kanalen in kaart brengen aan client werk, interne updates of multifunctionele teams. Deze methode zorgt ervoor dat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste personen terechtkomt.

Het beste platform is een platform dat communicatie, taken, documenten en doelen op één plek combineert. ClickUp brengt alles samen, van projectplanning tot realtime berichten, zodat teams verbonden en productief blijven. Het ondersteunt ook integraties met Slack, Teams en Discord, zodat het aansluit bij de manier waarop uw team werkt.