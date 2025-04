28 Beste ClickUp sjablonen om uw team slimmer te laten werken

Heb je hulp nodig bij het opstarten van een project of heb je weinig tijd en een snelle oplossing nodig? Of ben je op zoek naar consistente processen voor teams en afdelingen?

Dat is waar ClickUp sjablonen van pas komen!

Wij begrijpen dat zoeken op internet of helemaal opnieuw beginnen ontmoedigend kan zijn, vooral als u een eindeloze lijst met taken hebt. Daarom heeft ClickUp een gevarieerd bereik aan sjablonen ontworpen voor elk team en elke afdeling in uw organisatie om u de nodige ondersteuning te bieden om georganiseerd en efficiënt te blijven.

ClickUp streeft ernaar een moderne oplossing te bieden voor het ondersteunen van alle soorten teams in verschillende branches. Daarom geven we voortdurend prioriteit aan het maken van extra hulpmiddelen, zoals sjablonen, om u te helpen uw beste ideeën tot leven te brengen, sneller te leveren en de algehele efficiëntie in uw organisatie te verhogen.

Met dat gezegd hebbende, is het tijd om je teams aan boord te krijgen met ClickUp sjablonen ! ClickUp biedt meer dan 1000 aanpasbare sjablonen voor elk team en bestrijkt een breed bereik van use cases. En omdat het ons allemaal om efficiëntie en tijdsbesparing gaat, hebben we het teruggebracht tot 28 van de beste ClickUp sjablonen om u op weg te helpen en snel uw doelen te bereiken. 🚀

Klaar team? Nog te doen.

28 ClickUp sjablonen voor Teams

ClickUp Projectmanagement Team Sjablonen Projectmanagement sjablonen kunnen helpen om processen te standaardiseren, de efficiëntie te verhogen, de communicatie te verbeteren, risico's te beheren en best practices te integreren.

Hier zijn vier van onze favoriete sjablonen voor PMO teams !

1. Sjabloon projectmanagement team

Projectmanagement Team Sjablonen door ClickUp

Teams voor projectmanagement (PMO) spelen een cruciale rol om ervoor te zorgen dat projecten op tijd, binnen het budget en volgens de vereiste kwaliteitsnormen worden voltooid, terwijl ze ook risico's en verwachtingen van belanghebbenden beheren.

Houd uw projecten en teams op één lijn en houd eenvoudig toezicht op alle aspecten van een project, van abonnement en initiatie tot uitvoering, bewaking en controle, en projectafsluiting met de Sjabloon voor projectmanagementteams van ClickUp !

Dit sjabloon bevat:

Vijf vooraf gebouwde weergaven (PMO-wegenkaart, Wiki, Aanvraagformulier en meer)

Aangepaste statussen en aangepaste velden

Tags

ClickApps

Automatisering

Gebruik dit sjabloon om silo's en barrières te verwijderen en de structuur en het georganiseerde systeem te bieden dat u nodig hebt om grote, complexe, cross-functionele projecten en programma's van begin tot voltooiing te sturen.

2. Sjabloon voor werkomvang

Sjabloon voor omvang van werk door ClickUp

De document over de reikwijdte van het werk is een belangrijk hulpmiddel voor projectmanagement dat helpt bij het effectief definiëren, plannen en uitvoeren van projecten. Het zorgt ervoor dat iedereen die bij het project betrokken is op de hoogte is van de reikwijdte, doelstellingen en vereisten van het project, wat miscommunicatie en vertragingen kan helpen verminderen.

Zorg voor afstemming tussen alle belanghebbenden en start elk project van een client met succes met de Sjabloon voor werkomvang door ClickUp ! Dit sjabloon bevat een ClickUp Documenten pagina met de volgende sleutelsecties die de reikwijdte van een project definiëren:

Overzicht

Achtergrond en doelen

Deliverables

Tijdlijn en mijlpalen

Beheer

Goedkeuringen

Deze sjabloon communiceert effectief projectverwachtingen en documenteert projectgrenzen, tijdlijnen, middelen, doelstellingen, vereisten en andere sleutelinformatie over het project reikwijdte van het project allemaal in een beknopt format van één pagina.

3. Sjabloon voor vergadering

Meeting sjablonen van ClickUp

Vergaderingen en planningen zijn cruciaal in projectmanagement omdat ze ervoor zorgen dat iedereen op één lijn zit, problemen worden aangepakt en beslissingen gezamenlijk worden genomen. Het bijhouden ervan kan moeilijk worden zonder een betrouwbaar systeem om communicatie en vergaderingen te beheren, vooral met functieoverschrijdende teams en externe communicatie met clients.

Blijf georganiseerd: houd al uw vergaderingen bij en de belangrijke details die bij elke vergadering horen, zodat u altijd op de hoogte bent van uw vergaderschema's en actie-items met de functie Sjabloon voor vergadering bijhouden door ClickUp !

Dit sjabloon bevat:

Vier kant-en-klare weergaven (bestuur, vergaderingen, kalender en meer)

Er zijn ook vooraf ingestelde statussen om je door je werkstroom te leiden en aangepaste velden om ervoor te zorgen dat belangrijke details in één oogopslag zichtbaar zijn. Gebruik dit sjabloon om al je vergaderingen en werk op één plek bij te houden!

4. Eisenhower Matrix Sjabloon

Eisenhower matrix sjabloon door ClickUp Eisenhower Matrix is een nuttig hulpmiddel voor projectmanagement teams om taken te prioriteren hun tijd effectief beheren en beter geïnformeerde beslissingen nemen.

Breng je prioriteiten op orde op een digitaal Whiteboard met de Eisenhower Matrix Sjabloon van ClickUp !

Dit sjabloon bevat:

ClickUp Whiteboard

Bordweergave met Swimlane

Agenda in lijstweergave

Sjabloon Gids Document

En meer ClickUp's digitale Whiteboards zijn nuttig voor visuele leerlingen en bieden een duidelijke presentatie van prioriteiten. Gebruik dit sjabloon om taken te prioriteren, uw team op koers te houden en dringende en belangrijke taken efficiënt te beheren.

ClickUp Agile Team Sjablonen Agile teams gebruiken een iteratieve en incrementele aanpak voor softwareontwikkeling, waarbij de nadruk ligt op samenwerking, flexibiliteit en klanttevredenheid.

En om snel te werken en het tempo en de aard van het proces bij te houden, moeten ze gebruik maken van hulpmiddelen voor agile projectmanagement met sjablonen. Sjablonen voor Agile Teams zorgen voor consistentie, efficiëntie, kwaliteit, communicatie en training, terwijl ze het volgende mogelijk maken voortdurende verbetering .

Dus zet je schrap en houd je team op het snelle spoor naar de eindstreep met onze top vier ClickUp sjablonen voor Agile teams!

5. Sjabloon voor softwareteams

Software Agile Teams Sjablonen van ClickUp

Agile sjablonen kunnen softwareteams helpen effectiever en efficiënter te werken door hun processen te standaardiseren, tijd te besparen, de kwaliteit te verbeteren en de communicatie te verbeteren. Zorg dat je team op één lijn zit wat betreft tijdlijnen, doelen en meer met de Sjabloon voor softwareteams door ClickUp !

Dit geavanceerde sjabloon bevat:

Zes kant-en-klare weergaven (bord, lijstweergave en meer)

ClickApps

Aangepaste velden

Aangepaste statussen

Tags

Sjabloon gids document

En meer

Deze sjabloon stroomlijnt de werkstroom voor softwareteams, inclusief Product, Ontwerp, Engineering en QA, door samenwerking in één ruimte mogelijk te maken, en ondersteunt agile Scrum- of Kanban-methodologieën, van productroadmap tot functie-oplevering en bugfixing.

Probeer deze uitgebreide sjabloon om uw softwareontwikkelingsprocessen te stroomlijnen, softwareontwikkelingsprojecten effectief te beheren en een duidelijke en gestructureerde aanpak te bieden voor het verzamelen van vereisten, ontwerp, ontwikkeling, testen en implementatie!

6. Sjabloon voor het bijhouden van bugs en problemen

Sjablonen voor het bijhouden van bugs en problemen door ClickUp

Het bijhouden van bugs en problemen is een essentieel onderdeel van het agile ontwikkelingsproces en helpt teams om producten van hoge kwaliteit af te leveren en processen voortdurend te verbeteren.

Stimuleer functieoverschrijdende samenwerking, verbeter de zichtbaarheid van projecten en stel protocollen op voor het prioriteren, bijhouden en beheren van bugs en problemen met de Sjabloon voor het bijhouden van bugs en problemen door ClickUp !

Dit geavanceerde sjabloon bevat:

Vijf kant-en-klare formulieren (formulier voor verzenden van bugs, lijst met gemelde bugs, bugboard en meer)

Aangepaste velden en aangepaste statussen

Automatisering

Sjabloonhandleiding document

En meer

Dit sjabloon in ClickUp biedt een krachtige oplossing voor projectmanagement, rapportage en bijhouden, waarmee projectteams voortgang kunnen beheren, risico's kunnen beperken en resources kunnen optimaliseren. Het biedt ook een gecentraliseerde hub voor het oplossen van bugs en problemen moedigt samenwerking aan tussen afdelingen om te zorgen voor consistente communicatie, tijdige oplossingen en een betere zichtbaarheid van de status van projecten.

7. Sjabloon Kanban voor softwareontwikkeling

Kanban voor sjablonen voor softwareontwikkeling by ClickUp

Kanban is een populaire agile methodologie en visueel werkstroombeheer methode waarbij werk wordt weergegeven door kaarten die door verschillende fasen van het softwareontwikkelingsproces bewegen, van achterstand tot voltooid.

Als u uw softwareontwikkelingsproces wilt verbeteren, is het implementeren van de Sjabloon Kanban voor softwareontwikkeling door ClickUp kan een geweldige eerste stap zijn! Het wordt geleverd met vooraf ingebouwde functies om de inname van verzoeken te stroomlijnen, taken, bugs en problemen te organiseren, uw werkstroom gemakkelijk te visualiseren en de status van elke taak te bewaken.

Dit sjabloon bevat:

Kanban-bord

Kanban-achterstand

Sjabloon gids

Vooraf aangepaste statussen en aangepaste velden instellen

Automatisering

En meer

Met dit sjabloon legt u een solide basis en kunt u elke stap van het softwareontwikkelingsproces met vertrouwen uitvoeren. Ervaar de voordelen van een gestructureerde aanpak van softwareontwikkeling!

8. Sjabloon voor het bijhouden van bugs

Sjablonen voor bijhouden van bugs door ClickUp

Een softwareontwikkelingsproces is gevoelig voor fouten en bugs. Als deze problemen niet tijdig worden aangepakt, kunnen ze vertragingen veroorzaken in het ontwikkelingsproces, de klanttevredenheid vertragen en ontevredenheid bij de klant veroorzaken. U hebt een monitoring- en loggingsysteem nodig om deze problemen effectief te beheren.

Gebruik de Sjabloon voor het bijhouden van bugs door ClickUp om een solide basis te leggen voor het loggen, bewaken en bijhouden van bugs en problemen, het bijhouden van de voortgang en het identificeren van mogelijke wegversperringen.

Dit sjabloon bevat:

Zes voorgebouwde weergaven (Gerapporteerde bugs, Statusoverzicht, Formulier voor verzenden van bugs en meer)

Aangepaste velden en aangepaste statussen

Sjabloon handleiding document

Stroomlijn uw proces voor het bijhouden van bugs en voorzie uw ontwikkelteam van een consistent en betrouwbaar systeem voor het loggen en bewaken van bugs wanneer deze zich voordoen, terwijl u ook problemen kunt prioriteren op basis van hun ernst en urgentie.

ClickUp Product Team Sjablonen

Productteams spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen, lanceren en onderhouden van producten en diensten die voldoen aan de behoeften en verwachtingen van hun klanten. En om projecten effectief vooruit te helpen en de levenscyclus van productontwikkeling te doorlopen, kunnen teams gebruikmaken van ClickUp gebruiken voor productbeheer en brengt multifunctionele teams samen op één gecentraliseerd platform, zodat ze op één lijn zitten wat betreft gedeelde doelen, tijdlijnen en meer.

Klaar om sneller te verzenden? We hebben een lijst gemaakt van sjablonen voor productteams en kozen vier van onze top product sjablonen om u te helpen uw productvisie tot leven te brengen!

9. Sjabloon voor productroutekaart

Sjablonen voor productroutekaart van ClickUp

De Sjabloon voor productroutekaart door ClickUp biedt een weergave op macroniveau van de visie, richting en toewijzingen van functies en initiatieven voor een product en helpt teams bij het prioriteren van ontwikkelingsinspanningen, het afleggen van verantwoording en het bewaken van de voortgang naar de productdoelstellingen.

Dit sjabloon bevat:

Zeven vooraf ingestelde weergaven (Product Request Form, Quarterly Roadmap, Release Notes en meer)

Aangepaste velden en aangepaste statussen

Tags

Sjabloon Gids Document

Met dit sjabloon kunnen productmanagers eenvoudig een overzicht bijhouden en delen productroadmap houd de leiding op de hoogte van de wekelijkse voortgang van de uitvoering en publiceer zowel intern als extern aantekeningen over releases. Probeer dit sjabloon eens uit en ontdek hoe het uw team voor productbeheer kan helpen efficiënter te werken en beter samen te werken!

10. Sjabloon productvereisten document

Document met productvereisten sjabloon by ClickUp Een productvereisten document (PRD) is een uitgebreide gids die de sleutel tot de details van een product of functie beschrijft, inclusief het wie, wat, waarom, wanneer en hoe van de ontwikkeling. Naarmate de ontwikkeling vordert en nieuwe informatie aan het licht komt, moet het PRD voortdurend worden bijgewerkt om ervoor te zorgen dat alle teams op één lijn zitten.

Het implementeren van het Sjabloon voor productvereisten door ClickUp kan dit proces helpen stroomlijnen en het voor uw team gemakkelijker maken om uitgebreide en georganiseerde documenten met productvereisten te maken. Het is ontworpen om uw product-, ontwerp- en engineeringteams te helpen effectief samen te werken, vergemakkelijkt samenwerking op lange termijn en communiceert duidelijk de prioriteiten aan degenen die verantwoordelijk zijn voor het doen van het werk. Met dit sjabloon zorgt u ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit gedurende de hele ontwikkelingscyclus, van idee tot lancering.

11. Sjabloon Release Aantekeningen

Sjabloon voor Release Notities door ClickUp

Release notes zijn een cruciale interne en externe communicatiemiddel dat informatie verschaft over de nieuwste updates, functies en bugfixes voor een productrelease. Het houdt je interne teams op de hoogte en voorziet je klanten van duidelijke informatie over veranderingen, wat er nieuw is en hoe zij hiervan kunnen profiteren.

Standaardiseer en stroomlijn je proces voor het aanmaken van release aantekeningen door het implementeren van de Sjabloon voor Release Notities van ClickUp !

Dit sjabloon bevat:

15 ClickUp Documenten met geneste pagina's om uw release aantekeningen georganiseerd te houden

Neem een kijkje in wat onze eigen ClickUp Product Teams gebruiken om interne en externe aantekeningen over productreleases te delen en gebruik deze voorbeeldstructuur als uw hulpmiddel voor het maken van gedetailleerde, maar eenvoudig te begrijpen aantekeningen over productreleases.

12. Sjabloon voor beknopt document voor producten

Sjabloon voor productinformatie van ClickUp

Een goede productbriefing definieert het product, stelt duidelijke doelen, brengt belanghebbenden op één lijn, begeleidt de besluitvorming en biedt een referentiepunt tijdens het hele productontwikkelingsproces.

Met de Product Briefing sjabloon van ClickUp heeft uw productteam toegang tot een volledig invulbaar overzicht om een succesvolle lancering te ondersteunen, terwijl u letterlijk op dezelfde pagina blijft: een ClickUp Doc pagina.

Deze sjabloon bevat:

Acht ClickUp Docs pagina's met sjablonen voor releaseschema's, productbeschrijvingen en meer

Deze kant-en-klare ClickUp Doc helpt u direct om de meest cruciale elementen van uw productontwikkeling in één samenhangend document te organiseren. En omdat ClickUp Docs commentaarmogelijkheden en bewerking in samenwerkingsverband biedt, kunnen teams commentaar achterlaten in uw sjabloon Doc voor onmiddellijke samenwerking of commentaar toewijzen aan specifieke teamleden wanneer hun inbreng vereist is - u hoeft geen bewerkingen of feedback meer bij te houden.

ClickUp Marketing Team Sjablonen

Om alle bewegende delen, deadlines en middelen in de hand te houden, hebben gespecialiseerde marketingteams een projectmanagementtool nodig die hun projecten efficiënt van begin tot eind kan begeleiden en aan de unieke behoeften en werkstroom van elk team kan voldoen. Van content teams tot design, gebeurtenissen, marketing operations en meer, ClickUp's flexibele platform en aanpasbare sjablonen kunnen elk team helpen marketing team helpen naadloos samenwerken en een gestroomlijnde werkstroom opzetten zodat ze optimaal kunnen werken.

Zet al uw marketingteams op dezelfde pagina als het gaat om doelen, middelen, tijdlijnen, berichtgeving en meer met ClickUp sjablonen. We hebben een volledige bibliotheek met marketingsjablonen waaruit u kunt kiezen en om het u gemakkelijker te maken, hebben we de beste ClickUp sjablonen geselecteerd die speciaal voor marketingteams zijn ontworpen!

13. Sjabloon voor marketingteams

Marketing Teams Sjabloon van ClickUp

Naarmate bedrijven groeien en teams meer verspreid raken, kan het een uitdaging zijn om overal een vinger aan de pols te houden en hiaten of storingen in processen te voorkomen. Het is ook belangrijk voor marketeers om snel en gemakkelijk toegang te hebben tot belangrijke inzichten.

Breng al uw marketingteams samen onder één dak, creëer een gestroomlijnde werkstroom voor teams in uw hele organisatie en zorg dat iedereen op één lijn zit met de Sjabloon voor marketingteams door ClickUp !

Dit sjabloon bevat:

Zes kant-en-klare weergaven (organigram Whiteboard, marketingaanvraagformulier, marketingwiki en meer)

ClickApps (tijdsregistratie, tags, prioriteiten en meer)

Aangepaste velden en aangepaste statussen

Dit geavanceerde sjabloon biedt een solide en schaalbare basis voor marketingteams, met volledige zichtbaarheid in projectdetails en aanpasbare weergaven . Stel uw teams in staat om te navigeren door uitdagingen en kansen in het steeds veranderende marketinglandschap. Gebruik dit sjabloon om een robuust systeem op te zetten voor uw marketingprojecten.

14. Sjabloon voor marketingteams

Sjabloon voor marketingteams door ClickUp

De activiteiten van marketingteams omvatten een breed bereik aan taken, van het plannen en uitvoeren van marketingcampagnes tot het beheren van budgetten, het analyseren van gegevens en het optimaliseren van marketingprocessen. Met de Sjabloon voor marketingteams door ClickUp hebt u precies wat u nodig hebt om te beginnen met de instelling van uw activiteiten in ClickUp.

Dit sjabloon bevat:

Zes kant-en-klare weergaven ( Organisatieschema, Documenten vergadering notulen, Marketingwiki en meer )

ClickApps (prioriteiten, tags, waarschuwing afhankelijkheid en meer)

Aangepaste velden en aangepaste statussen

Gebruik dit geavanceerde sjabloon om OKR's voor teams te maken, loopbaanontwikkeling te ondersteunen, nieuwe leden aan boord te nemen en toegang te krijgen tot voorbeelden voor het definiëren van uw marketingprocessen in ClickUp.

15. Sjabloon voor contentbeheer

Sjabloon voor contentbeheer door ClickUp

Contentmarketing is een krachtige strategie die bedrijven kan helpen verbinding te maken met hun publiek, hen erbij te betrekken en vertrouwen op te bouwen. En met een goed opgezette contentmarketingstrategie en een toegewijd team van experts kunnen organisaties de kracht van contentmarketing inzetten om verkeer te genereren, leads te genereren en uiteindelijk hun bedrijf op een duurzame en zinvolle manier te laten groeien.

Geef je contentmarketingteams een georganiseerd systeem voor het beheren van verschillende soorten initiatieven en projecten met de Sjabloon voor contentbeheer door ClickUp !

Deze sjabloon bevat:

Acht vooraf gebouwde weergaven (Team Docs, Tijdlijn, Gantt, Board, en meer)

Sjabloon Gids Document

Deze sjabloon vereenvoudigt contentmarketing door alles te bieden wat je nodig hebt voor het plannen en maken van content voor meerdere kanalen. Het ondersteunt een end-to-end workflow, van het in ontvangst nemen van verzoeken tot het leveren van content, inclusief het bijhouden van een redactionele kalender. Maak kennis met uw nieuwe one-stop-shop sjabloon voor uw behoeften op het gebied van contentmarketing.

Bonus sjablonen

Gebruik de sjablonen voor inhoudskalenders om uw redactionele kalender op niveau te brengen en ervoor te zorgen dat u op schema content van hoge kwaliteit levert.

16. Sjabloon voor strategisch marketingplan

Sjabloon voor strategisch marketingplan door ClickUp

Een strategisch marketingplan biedt een duidelijk en uitgebreid stappenplan dat de marketingstrategie, doelen en tactieken van een bedrijf schetst, samen met een actieplan om deze doelen te bereiken.

Schets de marketingstrategie van uw bedrijf en de doelstellingen om uw targets en doelen te bereiken met de Sjabloon voor strategisch marketingplan door ClickUp !

Deze sjabloon bevat:

Twee vooraf gebouwde weergaven (Raad van Bestuur en OKR's Lijstweergave)

Aangepaste velden en aangepaste statussen

Sjabloon handleiding document

Gebruik deze ClickUp om al uw marketingprojecten te beheren en dit sjabloon om uw strategische marketingplan op te stellen en voorbeelden te krijgen voor de instelling van uw doelstellingen en belangrijkste doelen (OKR's), een gedetailleerd plan om die OKR's uit te voeren en een manier om de voortgang naar die doelen en budgetten bij te houden.

ClickUp sjablonen voor verkoopteams

Door ClickUp te implementeren als een tool voor projectmanagement voor verkoopteams kunt u ervoor zorgen dat uw team is uitgerust met functies die hen helpen leads vast te leggen, te koesteren en af te sluiten, terwijl ze verbonden blijven met teams in uw organisatie.

Ga aan de slag en stel ClickUp op de juiste manier in. Hier zijn vier van de beste ClickUp sjablonen voor verkoopteams!

17. CRM sjabloon

CRM sjabloon van ClickUp

Een betrouwbaar en georganiseerd customer relationship management (CRM) kan helpen bij het bijhouden van uw leads in de verschillende fasen van het klanttraject en uw verkoopteam helpen om op de hoogte te blijven van outreach, follow-ups en al het andere dat ze nodig hebben om de deal te bezegelen en klantenbinding te winnen.

ClickUp is een alles-in-één projectmanagementtool die een volledig aanpasbaar platform biedt, zodat je het kunt configureren zoals jij dat wilt. Dit betekent dat u een CRM kunt maken om uw verkooppijplijn te beheren en toegang te krijgen tot al uw werk, samen te werken met interne teams en externe partijen en doelen en voortgang bij te houden, allemaal op één plek. Gebruik om te beginnen de CRM sjabloon van ClickUp !

Dit sjabloon bevat:

Vier vooraf gebouwde weergaven (Lijst, Board, Whiteboard sjablonen en Documenten)

Aangepaste velden en statussen

Automatisering

Sjabloon handleiding document

En meer

Dit lichte en krachtige CRM heeft alles wat u nodig hebt voor een functioneel en schaalbaar systeem en beheert uw verkooppijplijn, inclusief het bijhouden van leads, deals, accounts en contactpersonen.

Bonus

Maak een CRM voor elke toepassing en gebruik deze CRM sjablonen van ClickUp om u op weg te helpen!

18. Sjabloon voor verkoop- en marketingplan

Sjabloon voor verkoop en marketing door ClickUp

Sales- en marketingteams moeten nauw samenwerken om ervoor te zorgen dat het werk op elkaar is afgestemd en dat de middelen maximaal worden benut om de beste resultaten en ROI voor uw bedrijf te genereren.

Bouw een inkomstengenererende machine en zorg voor een solide systeem dat uw marketing en marketingafdeling integreert verkoopdoelen door het implementeren van de Sjabloon voor verkoop en marketing door ClickUp !

Dit sjabloon bevat:

Vijf voorgebouwde weergaven (Marketingpijplijn, Doelen, Marketingtijdlijn en meer)

Aangepaste velden en aangepaste statussen

Sjabloon handleiding document

Het maken van realistische, georganiseerde en uitgebreide verkoop- en marketingabonnementen is een van hun belangrijkste verantwoordelijkheden. Gebruik deze sjabloon om uw gedeelde doelstellingen te schetsen en traceerbare abonnementen te maken.

19. Sjabloon verkoop KPI

Verkoop KPI sjabloon door ClickUp

Verkoop KPI's bieden een consistente en effectieve aanpak voor het bijhouden en verbeteren van verkoopprestaties, het identificeren van kansen en het stimuleren van inkomsten. Eenvoudig instellen, beheren en bijhouden van al uw verkoop-KPI's en maak beter geïnformeerde datagestuurde beslissingen met behulp van de Sjabloon voor verkoop-KPI's van ClickUp !

Dit sjabloon bevat:

Vier kant-en-klare weergaven (wekelijks rapport, maandelijks rapport, inkomsten per maand en meer)

Aangepaste velden en aangepaste statussen

Sjabloonhandleiding met video-rondleiding

Gebruik deze sjabloon om verkoopcijfers bij te houden en je verkoopteams op koers te houden om hun doelen te halen.

20. Sjabloon voor dagelijks verkoopverslag

Dagelijks verkooprapport door ClickUp

Sales teams, leiderschap en belanghebbenden hebben het volgende nodig verkooprapportages om inzicht te krijgen in verkoopprestaties, groei en kansen en om toekomstige verkopen te voorspellen en op schema te blijven om doelen te halen. Documenteer en houd uw dagelijkse verkoopoverzicht duidelijk bij met Dagelijks verkooprapport door ClickUp !

Deze sjabloon bevat:

ClickUp Doc pagina met secties om dagelijks verkoopoverzicht en productprestaties vast te leggen

Blijf georganiseerd en identificeer verbeterpunten om uw strategieën aan te passen met dit ClickUp Doc sjabloon voor verkoopteams.

ClickUp Ontwerp Team Sjablonen

Het is duidelijk dat er veel bewegende delen en mensen betrokken zijn bij ontwerpprojecten - u hebt een flexibele en betrouwbare oplossing nodig. ClickUp maakt een van de beste projectmanagement oplossingen voor design teams omdat het boordevol functies zit om meerdere Taken op bestelling te houden, verzoeken te beheren en het goedkeuringsproces te versnellen.

En hoe zit het met het werken met andere teams? ClickUp is geschikt voor elk team en brengt ze allemaal samen op één plek, waardoor cross-functionele communicatie en samenwerking gemakkelijker worden dan ooit tevoren.

Klaar om een goed geolied systeem op te zetten in ClickUp? We hebben vier van de beste ClickUp sjablonen voor ontwerpteams op een rijtje gezet om uw werkstroom te stroomlijnen en tijd te besparen voor het creatievere deel van uw werk!

21. Sjabloon voor creatief en ontwerp

Creatief en design sjabloon van ClickUp

Ontwerp- en creatieve teams krijgen vaak verzoeken van verschillende afdelingen om creatieve middelen te ontwerpen en te ontwikkelen.

De Creatief en design sjabloon door ClickUp verbetert het creatieve proces door een gestructureerde workflow van intake tot levering.

Dit sjabloon bevat:

Zes kant-en-klare weergaven (Creatief aanvraagformulier, Creatief proces, Teamdocumenten en meer)

Aangepaste velden en statussen

Sjabloonhandleiding document

Gebruik deze sjabloon om een end-to-end workflow op te zetten die loopt van de ontvangst van een verzoek tot het abonnement met creatieve brief Documenten naar de uitvoering van het project met behulp van subtaken en krijg een voorbeeld om u te helpen bij de instelling van een assetbibliotheek in ClickUp.

22. Sjabloon merkrichtlijnen

Merk richtlijnen sjabloon door ClickUp Merk richtlijnen dienen als een uitgebreide referentie die de regels en normen van een bedrijf schetst om te zorgen dat merkidentiteit consistent over meerdere kanalen. Beschrijf en documenteer duidelijk je bedrijfsrichtlijnen met de Sjabloon merkrichtlijnen door ClickUp !

Dit sjabloon bevat:

ClickUp Docs pagina met secties voor best practices, bedrijfsmiddelen en meer

Gebruik deze sjabloon om een 'go-to'-bron te maken voor teams van verschillende afdelingen en geef ze toegang tot de juiste middelen wanneer ze het bedrijfsmerk promoten, vermelden of ernaar verwijzen.

23. Sjabloon voor creatief beknopt document

Sjabloon voor creatieve briefing door ClickUp Creatieve briefings dienen als een routekaart en schets doelstellingen, eisen en specificaties van creatieve projecten.

Geef duidelijke en gemakkelijk te volgen aanwijzingen met behulp van de Sjabloon voor creatieve briefing door ClickUp !

Dit sjabloon bevat:

ClickUp Docs pagina met secties voor projectoverzicht, doelstellingen, doelgroep en meer

Gebruik deze sjabloon om het creatieve productieteam en andere belanghebbenden op één lijn te krijgen en om elk creatief project succesvol af te ronden.

24. Design Briefing Whiteboard Sjabloon

Design Briefing Whiteboard Sjabloon by ClickUp Ontwerp briefings helpen teams om duidelijke doelen, projectvereisten en andere elementen van het ontwerpproces vast te stellen.

Maak een nette visual van je ontwerpbriefing waarin je gedetailleerde aanwijzingen kunt geven met de Design Briefing Whiteboard Sjabloon van ClickUp !

Deze sjabloon bevat:

Een aanpasbaar ClickUp Whiteboard met vooraf ingestelde secties om belangrijke ontwerpdetails vast te leggen

Stroomlijn uw ontwerpproces, zorg dat interne en externe teams dezelfde doelen nastreven en zorg dat iedereen de reikwijdte van het project begrijpt met dit sjabloon voor een Whiteboard.

ClickUp evenement team sjablonen

Bent u een gebeurtenis aan het plannen of denkt u erover na? Of u nu om persoonlijke of professionele redenen een gebeurtenis wilt plannen, u kunt ClickUp gebruiken als een van de mogelijkheden tool voor projectmanagement voor gebeurtenissen !

We hebben gezien dat onze klanten ClickUp gebruiken om allerlei soorten gebeurtenissen te abonneren, van wereldwijde conferenties en bruiloften tot concerten. Maar zij zijn niet de enigen die ClickUp gebruiken voor gebeurtenis management . We zijn er trots op te kunnen zeggen dat ons eigen team voor gebeurtenissen ClickUp gebruikt om spectaculaire gebeurtenissen te beheren en te leveren, waaronder onze ultieme conferentie over productiviteit, LevelUp!

Dus om uw evenemententeam te helpen bij het succesvol abonneren en lanceren van elk type evenement, hebben we een lijst samengesteld van sjablonen voor het plannen van evenementen voor jou gekozen en onze top vier sjablonen voor teams voor gebeurtenissen in ClickUp!

25. Sjabloon voor marketing voor evenementen

Sjabloon voor evenementenmarketing door ClickUp

Bij het plannen en uitvoeren van een succesvolle gebeurtenis moeten meerdere teams, budgetten, tijdlijnen en middelen worden beheerd. Daarom hebben teams voor evenementen een tool voor projectmanagement nodig om een gestroomlijnde workflow op te zetten en alle aspecten van het plannen van evenementen te beheren.

Het is tijd om je hoed voor het plannen van gebeurtenissen op te zetten en de Sjabloon voor evenementenmarketing door ClickUp !

Dit sjabloon bevat:

Vijf kant-en-klare weergaven (Lijstweergave en bestuur van gebeurtenissen, kalender en meer)

Aangepaste velden en aangepaste statussen

Sjabloonhandleiding document

Met ClickUp kunnen teams van gebeurtenissen een systeem bouwen dat werkt voor hun unieke behoeften en het hele platform aanpassen om te voldoen aan projectvereisten , voorkeuren voor workflows en andere teams in de organisatie. Gebruik dit sjabloon om al je marketing gebeurtenissen op één plek bij te houden.

26. Sjabloon voor grote gebeurtenissen

Sjabloon voor grote gebeurtenissen door ClickUp

Organiseer of abonneer je een grote gebeurtenis?

Een grootschalige gebeurtenis plannen kan moeilijk zijn. Daarom hebben we de Sjabloon voor grote evenementen door ClickUp om u te helpen efficiënter te werken door handmatige procedures te vereenvoudigen en te automatiseren en alle informatie over Taken op één plaats op te slaan, zowel voor als na de gebeurtenis.

Dit sjabloon bevat:

Vier kant-en-klare weergaven (Briefing gebeurtenis, Notulen vergadering en meer)

Aangepaste statussen

Sjabloon handleiding document

Gebruik deze sjabloon voor het automatiseren van Taken en het bijhouden van middelen, en maak er uw one-stop-shop van voor uw volgende grote project voor het plannen van gebeurtenissen.

27. Sjabloon persbericht

Sjabloon voor persbericht ClickUp

A persbericht is een officieel geschreven document dat aan mediakanalen wordt gegeven voor een gebeurtenis, lancering, product, dienst of andere aankondigingen. Schets en leg alle sleutelelementen van je volgende persberichten vast met de Sjabloon persbericht door ClickUp !

Dit sjabloon bevat:

ClickUp Docs met een gestructureerd voorbeeld van een persbericht

Creëer een systeem voor het opstellen en delen van belangrijke bedrijfsaankondigingen met dit sjabloon voor persberichten van ClickUp Docs.

28. Sjabloon voor korte gebeurtenissen

Kort sjabloon voor gebeurtenissen door ClickUp

Een succesvolle gebeurtenis begint met een gedetailleerd abonnement. Gebruik de Sjabloon voor korte gebeurtenissen door ClickUp voor een samenvatting van uw doelen, succescijfers, mijlpalen en andere sleutelelementen van uw gebeurtenissen!

Dit sjabloon bevat:

ClickUp Doc met geneste pagina's voor de samenvatting en planning van gebeurtenissen

Blijf georganiseerd, zorg voor afstemming tussen alle belanghebbenden en geef uw gebeurtenis een vliegende start met deze sjabloon.

Sjablonen voor ClickUp: Uw nieuwe sidekick voor productiviteit

Zo, dat zijn onze 28 favoriete ClickUp sjablonen voor projectmanagement, agile, marketing, sales, design en gebeurtenis teams!

We weten dat het een uitdaging kan zijn om ergens mee te beginnen of om een goed systeem uit te zoeken. Daarom is ClickUp op een missie om duizenden sjablonen te maken en te delen voor elk team in verschillende sectoren. Deze sjablonen zijn gemaakt met uw doelen en pijnpunten in gedachten en bieden de basis die u nodig hebt om elk project te starten.

En net als het ClickUp platform zijn deze sjablonen volledig aanpasbaar. ClickUp gratis gebruiken en gebruik onze sjablonen om u een solide startpunt te geven, pas ze vervolgens aan uw unieke behoeften, voorkeuren en vereisten aan.

Begin niet vanaf nul. Begin vol vertrouwen en houd uw processen over de hele linie consistent. Het is tijd om slimmer te werken en te profiteren van de moderne oplossingen in ClickUp - je nieuwe hulpje op het gebied van productiviteit. 😉