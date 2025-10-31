De chunking-methode: hoe u meer kunt onthouden en herinneren

Hoe weet een duif dat hij elke keer weer naar uw balkon moet terugkeren?

Hoe weet een rat welke hendel hij moet overhalen om uit de kooi te komen? Of hoe onthoudt een schaakmeester meer dan 50.000 patronen van stukken op het bord?

Eenvoudig antwoord (gebaseerd op psychologisch onderzoek): chunking.

70 jaar geleden maakte de Amerikaanse psycholoog George A. Miller het concept van chunking populair als een manier om het kortetermijngeheugen te begrijpen en uit te breiden.

Laten we snel naar vandaag gaan.

Je zintuigen, zoals je zicht, gehoor, smaak en tastzin, verzamelen op dit moment ongeveer 1 miljard bits aan gegevens per seconde. Chunking is dus misschien wel precies wat we nodig hebben om onze gedachten te ordenen.

Wat is de chunking-methode?

Chunking is het proces waarbij afzonderlijke stukjes informatie worden gegroepeerd in een reeks of patroon, waardoor ze gemakkelijker in ons werkgeheugen kunnen worden opgeslagen en in het langetermijngeheugen kunnen worden bewaard om later weer op te roepen.

Zelfs als je nog nooit van chunking hebt gehoord, heb je het zeker al eens gedaan.

Denk aan de manier waarop uw burgerservicenummer wordt weergegeven: XXX-XX-XXXX, met chunks van drie, twee en vier cijfers. Om de namen van mijn zeven katten te onthouden, verdeel ik ze in nestgenoten: drie duo's en een enkel kind, dat is makkelijker te onthouden.

Het gebeurt ook in de professionele sfeer.

Een bibliothecaris rangschikt boeken in alfabetische chunks. Baby's gebruiken chunking om hun knuffels te onthouden! Projectmanagement, time blocking en de Pomodoro-techniek zijn allemaal vormen van chunking.

Chunking is enorm populair in verschillende facetten van het dagelijks leven, wat de vraag oproept waarom dat zo is.

Welk probleem lost de chunking-methode op?

Het werkgeheugen van de mens heeft een limiet.

Het kan slechts een paar stukjes informatie opslaan, ongeveer zeven, en deze later nauwkeurig oproepen.

De menselijke ambitie is echter enorm. Chunking overbrugt deze kloof.

Transport for London heeft, in instance, de ambitie om ervoor te zorgen dat al zijn taxichauffeurs de snelste routes door het ingewikkelde wegennet van Londen kennen.

De test hiervoor, bekend als The Knowledge, evalueert chauffeurs op hun geheugen van een straal van zes mijl rond Charing Cross, die 25.000 straten omvat, met hun richtingen, eenrichtingsstraten, doodlopende straten, restaurants, pubs, winkels en bezienswaardigheden.

Waar een Londense taxichauffeur op moet letten, gedemonstreerd via Google Maps

Knowledge boys, een informele term voor taxichauffeurs in opleiding, gebruiken verschillende geheugentechnieken, waaronder een systeem dat ze 'satelliting' noemen. Hierbij verdelen ze locaties in een straal van een kwart mijl rond het begin- en eindpunt van een rit in stukjes om ze in hun geheugen toegewezen te krijgen.

Al deze chunks vormen samen grotere chunks, waardoor een hiërarchie van herinneringen aan het Londense landschap is gevormd.

Toen Eleanor Maguire, neurowetenschapper aan het University College London, Londense taxichauffeurs onderzocht, ontdekte ze dat hun posterieure hippocampus, een deel van de hersenen dat belangrijk is voor het geheugen, groter is dan gemiddeld. Ze bewees ook dat delen van de hersenen die het geheugen regelen, kneedbaar zijn en zelfs op volwassen leeftijd kunnen veranderen. 👀

In wezen helpen chunking en de methode van Loci, ook wel bekend als het geheugenpaleis, mensen om hun geheugenlimiet te overwinnen. Door langdurig te blijven oefenen, wordt ook de fysieke hersenen hervormd, waardoor het menselijk vermogen dichter bij zijn ambitie komt.

Concept van het geheugenpaleis geïllustreerd via ClickUp Brain

Hoewel chunking ongelooflijk krachtig is, hoeft u geen mentale Mount Everest te beklimmen om het te gebruiken.

Ik gebruik het om de 14-stap Koreaanse huidverzorgingsroutine op te splitsen in behapbare fasen. Op het werk plannen velen van ons 's ochtends diepgaand werk in en splitsen we vergaderingen op in de middag voor een eenvoudiger tijdmanagement.

Ik heb dit artikel zelfs opgedeeld in secties, subsecties, alinea's en zinnen. Iets wat schrijvers voortdurend nog te doen hebben!

Geschiedenis en oorsprong van chunking

Hoewel er al eerder onderzoek is gedaan naar geheugen, herinneringen en groepen informatie, markeert het artikel van George A. Miller uit 1956, met als titel 'The Magical Number Seven ± Two: Some Limiet On Our Capacity For Processing Information', een belangrijk keerpunt in het onderzoek naar chunking.

Naast het presenteren van het idee van chunking als een manier om de bottleneck van het werkgeheugen te overwinnen, neemt hij ook een positie in dat zeven (± 2) het nummer chunks is dat men gemakkelijk kan onthouden. Hij schrijft:

Hoe zit het met de zeven wereldwonderen, de zeven zeeën, de zeven hoofdzonden, de zeven dochters van Atlas in de Pleiaden, de zeven levensfasen van de mens, de zeven niveaus van de hel, de zeven primaire kleuren, de zeven aantekeningen van de toonladder en de zeven dagen van de week?

Hoe zit het met de zeven wereldwonderen, de zeven zeeën, de zeven hoofdzonden, de zeven dochters van Atlas in de Pleiaden, de zeven levensfasen van de mens, de zeven niveaus van de hel, de zeven primaire kleuren, de zeven aantekeningen van de toonladder en de zeven dagen van de week?

Sindsdien is chunking uitgebreid bestudeerd en heeft het zich op verschillende gebieden sterk ontwikkeld.

Psychiaters gebruiken chunking om het verbale werkgeheugen te ondersteunen bij patiënten met beginnende Alzheimer. Leraren en opvoeders vinden chunking nuttig voor scholieren en studenten, vooral voor het leren van talen. Geneeskundestudenten gebruiken chunking en andere ezelsbruggetjes om de namen van honderden medicijnen te onthouden.

Ervaren piloten, net als Londense taxichauffeurs, gebruiken het voor hun ruimtelijk geheugen om de verschillende bewegende onderdelen van een vliegtuig bij te houden. Muzikanten, zangers, gitaristen, drummers, enzovoort, gebruiken chunking als een manier om aantekeningen, liedjes of zelfs bladmuziek te leren.

In Music Practice: The Musician’s Guide To Practicing And Mastering Your Instrument Like A Professional schrijft David Dumais:

Chunk je muziek om deze te vereenvoudigen. Deel deze op in frases en subfrases. Doe wat je nog te doen hebt om het eenvoudig te houden!

Chunk je muziek om deze te vereenvoudigen. Deel deze op in frases en subfrases. Doe wat je nog te doen hebt om het eenvoudig te houden!

🤔 Bekijk dit eens: Als holbewoners destijds een lijst hadden gehad, wat zou daar dan op staan?

Waarom de chunking-methode werkt

Bij alle soorten geheugentaak werkt chunking vanwege zijn eenvoud.

Zie het als het dragen van één rugzak in plaats van een laptop, een oplader, een telefoon, twee shirts, twee broeken, twee paar sokken, schoenen, toiletartikelen, enzovoort.

Deze eenvoud verbergt op slimme wijze het complexe werk van het menselijk brein.

Mallika Marshall, MD, editor bij Harvard Health Publishing, legt het concept van het geheugen uit en maakt een lijst van de verschillende delen van de hersenen die samenwerken voor opslagruimte en het oproepen van informatie.

Delen van de hersenen die verbonden zijn met het geheugen (via Discovering the Brain )

Ze schrijft dat herinneringen worden opgeslagen in de hippocampus. Wanneer een herinnering emotioneel krachtig is, wordt deze gemarkeerd door de amygdala. Sommige componenten worden verspreid naar de hersenschors. Om ons iets te herinneren, activeren we de frontale kwabben, die vervolgens informatie uit verschillende delen van de hersenen naar voren halen.

Om bijvoorbeeld een scène uit uw favoriete film te onthouden, moet u mogelijk gegevens uit het visuele gebied van de hersenen ophalen om de achtergrond en de gezichten van de acteurs te herinneren, maar ook informatie uit het taalgebied om de dialogen te onthouden, en misschien zelfs uit het auditieve gebied om de soundtrack of geluidseffecten te onthouden. Samen vormen deze componenten een uniek neuronpatroon dat inactief blijft totdat u u het gaat herinneren, waarna het opnieuw wordt geactiveerd.

Om bijvoorbeeld een scène uit uw favoriete film te onthouden, moet u mogelijk gegevens uit het visuele gebied van de hersenen ophalen om de achtergrond en de gezichten van de acteurs te herinneren, maar ook informatie uit het taalgebied om de dialogen te onthouden, en misschien zelfs uit het auditieve gebied om de soundtrack of geluidseffecten te onthouden. Samen vormen deze componenten een uniek neuronale patroon dat inactief blijft totdat u zich het gaat herinneren, waarna het opnieuw wordt geactiveerd.

Chunking abstraheert deze complexiteit, waardoor de belasting van het verwerken, onthouden en opslaan ervan in de hersenen, ook wel cognitieve belasting genoemd, wordt verminderd. Als resultaat komen de hersenen vrij om meer te doen en expertise te versterken.

Zelfs in snelle sporten, die traditioneel worden gezien als een fysieke taak, blijkt uit onderzoek dat chunking uiterst nuttig kan zijn voor racers om de uiteenlopende zintuiglijke informatie die ze in stressvolle omgevingen ontvangen, te verwerken.

Chunking helpt je betekenis te vinden en maakt de chaos beheersbaar!

We hebben allemaal wel eens dagen waarop we denken: "Wat doe ik hier eigenlijk met deze taak?"

Chunking helpt hierbij door informatie te ordenen op een manier die zinvol is voor degene die het doet.

Stel je voor dat je gevraagd wordt om een tiental dieren uit je hoofd te leren: kat, chimpansee, koala, kangoeroe, tijger, Bengaalse kat, wolf, muis, konijn, vos, pinguïn en dalmatiër.

Een eenvoudige chunking zou betekenen dat je ze als volgt organiseert:

Huisdieren : Kat, Bengaalse kat, konijn, muis, dalmatiër

Wilde dieren : chimpansee, adder, tijger, vos, wolf

Australiërs: Koala en kangoeroe

In dit geval bouwt chunking voort op ideeën die we al kennen (huisdieren, bossen, Australië) om dingen in context te plaatsen door associaties te leggen. Op deze manier helpt het je om bestaande synaptische verbindingen aan te boren en neuroplasticiteit uit te breiden.

Door extensie, wat als geheugen niet het uiteindelijke doel is? Ook dan kan chunking helpen.

Je kunt taak-chunking (of habit stacking, als je taken chunking), waarbij je vergelijkbare taken groepeert, zodat je hersenen in de context kunnen blijven en zich kunnen concentreren op relevante informatie.

Time-chunking houdt in dat je je werkdag (meestal 8 uur) opsplitst in kleinere delen met specifieke taken, waardoor je een productievere dag hebt . Agile planning houdt in dat je langetermijnproductroadmaps opsplitst in beheersbare en uitvoerbare chunks voor elke sprint, een proces dat ook wel 'meedogenloze prioritering' wordt genoemd.

In al deze voorbeelden werkt chunking omdat het de chaos beheersbaar maakt.

Het helpt mensen om meer informatie op te nemen zonder hoofdpijn te krijgen. Zoals David Epstein schrijft in zijn boek Bereik: Waarom Generaalisten Triomferen in een Speciale Wereld:

Chunking helpt bij het verklaren van voorbeelden van schijnbaar wonderbaarlijk, domeinspecifiek geheugen, van muzikanten die lange stukken uit het hoofd spelen tot quarterbacks die in een fractie van een seconde patronen van spelers herkennen en een beslissing nemen om te gooien.

Chunking helpt bij het verklaren van voorbeelden van schijnbaar wonderbaarlijk, domeinspecifiek geheugen, van muzikanten die lange stukken uit het hoofd spelen tot quarterbacks die in een fractie van een seconde patronen van spelers herkennen en een beslissing nemen om te gooien.

Praktische toepassingen van de chunking-methode

Chunking is in wezen een praktische vaardigheid. Hoe beter we onze chunks groeperen, hoe meer we onthouden.

Ik kan me bijvoorbeeld de teksten van een groot deel van de liedjes die ik als tiener luisterde nog herinneren, omdat de melodie van het liedje helpt om een tekst in betekenisvolle brokken te segmenteren.

En dat is slechts één voorbeeld. Hier zijn nog andere alledaagse situaties waarin chunking echt kan helpen:

1. Studeren of nieuwe informatie leren

Stel dat je een EHBO-cursus volgt. In plaats van 15 afzonderlijke stappen uit je hoofd te leren, kun je ze in drie categorieën indelen: de situatie beoordelen, de persoon helpen en hulp inroepen. Binnen elke categorie onthoud je 3 tot 5 handelingen. Onderzoek door Sweller (1988) naar cognitieve belastingstheorie toont aan dat deze aanpak overweldiging vermindert en het onthouden verbetert. Je werkt nu namelijk met een betere context en meer begrip.

2. Routebeschrijvingen onthouden

Vergeet het bijhouden van alle negen afslagen om op een nieuwe locatie te komen. Verdeel uw reis in chunks. "Rijd naar Main Street" (chunk 1), "Neem de tweede afslag links en rijd door tot het tankstation" (chunk 2), "Sla rechtsaf en parkeer bij het rode gebouw" (chunk 3).

3. Een nieuw recept leren

Als je iets nieuws wilt koken, behandel dan niet elke instructie als een afzonderlijke taak.

Verdeel de stappen in voorbereiding, koken en afwerking. Voorbeeld: 'snijden, kruiden en marineren' is je voorbereidingschunk. 'Aanharden, sudderen en roeren' is de kookchunk. Chunking weerspiegelt hoe chef-koks te werk gaan en helpt voorkomen dat je stappen vergeet.

4. Inpakken voor een reis

In plaats van 25 afzonderlijke items te onthouden, kunt u uw paklijst in chunks opdelen: kleding, toiletartikelen, elektronica, reisdocumenten en snacks. Dit vermindert het gevoel van chaos en maakt het gemakkelijker om te controleren of u alles bij u heeft.

5. Kinderen lesgeven of helpen met huiswerk

Kinderen raken vaak overweldigd door instructies. Als je zegt: "Poets je tanden, pak je tas, pak je schoenen en doe het licht uit", vergeten ze misschien de helft ervan.

Verdeel taken in stukjes: 'Maak je klaar in de badkamer' (tanden, gezicht, haar), dan 'pak je spullen voor school' (tas, lunch, water), dan 'ga de deur uit' (schoenen, licht, jas). Zo is het voor hen makkelijker om te slagen en voor jou om kalm te blijven.

Organisatie van militaire uitrusting: een praktijkvoorbeeld van chunking in de praktijk Militairen organiseren hun uitrusting vaak op een manier die veel verder gaat dan alleen netheid. De methode omvat categoriseren, label en compartimenteren. Deze drie sleutelstrategieën dienen een specifiek doel: het snel en nauwkeurig terugvinden van essentiële uitrusting onder druk. Laten we dat eens nader bekijken: ✅ Categorisering: Items worden gegroepeerd op functie of type missie. Denk aan medische benodigdheden, communicatiemiddelen, overlevingsuitrusting of wapenonderhoudskits. In plaats van hun uitrusting willekeurig in te pakken, worden soldaten getraind om items op te bergen en terug te vinden op basis van logische groeperingen. Dit betekent dat ze in een stressvolle situatie niet elk afzonderlijk item hoeven te onthouden, maar alleen hoeven te weten naar welke 'categorie' ze moeten grijpen. → Waarom het werkt: Dit weerspiegelt chunking in het geheugen. Volgens de cognitieve belastingstheorie (Sweller, 1988) vermindert het groeperen van gerelateerde informatie de mentale belasting, waardoor het herinneren sneller en betrouwbaarder verloopt. ✅ Labelen: elk zakje, bakje of vakje is duidelijk gelabeld, soms met een kleur, symbool of tekst. Labels dienen als visuele aanwijzingen die herkenning triggeren, niet alleen herinnering, wat sneller gaat en minder mentale inspanning vergt. → Waarom het werkt: Chunking is vaak gebaseerd op signalen en associaties. Labels fungeren als 'ankers' die je hersenen helpen de juiste chunk te vinden zonder alle informatie in één keer te hoeven doorzoeken. ✅ Compartimentering: Uitrusting wordt opgeslagen in aparte, speciale compartimenten, vaak in modulaire rugzakken of tactische vesten. Dit voorkomt dat items door elkaar raken en zorgt ervoor dat soldaten alleen toegang hebben tot wat ze op dat moment nodig hebben, zonder dat ze irrelevante spullen hoeven te doorzoeken. → Waarom het werkt: In de cognitieve psychologie weerspiegelt dit ruimtelijke chunking of het fysiek bij elkaar houden van gerelateerde items, wat mentale associaties versterkt en besluitvorming versnelt.

Chunking werkt omdat het ervoor zorgt dat onze hersenen zich minder overbelast voelen. Hoe vaker je het gebruikt, hoe automatischer het wordt.

Of je nu iets nieuws leert, je dag indeelt of iemand anders helpt om georganiseerd te blijven, chunking zet versnipperde informatie om in iets wat je hersenen gemakkelijk kunnen verwerken.

Hoe je de chunking-methode stap voor stap toepast

Goed chunking houdt in dat je alles wat complex lijkt, of meer dan "7 ± 2" items bevat, opsplitst in logische delen. Als je het klaar doet, kan het een buitengewoon hulpmiddel zijn in je arsenaal.

Stap 1: Bepaal uw doel

Stel een doel voordat je chunking gaat toepassen.

Kies wat je wilt vereenvoudigen. Dit kan van alles zijn, van het opruimen van je rommelige bureau volgens de KonMari-methode tot het bouwen van de volgende AI-unicorn.

Stap 2: Breng de weg naar dat doel in kaart

Maak je op dit moment nog geen zorgen over de volgorde of de grootte van elke stap.

Maak een uitgebreide lijst van alles wat je moet doen. Je kunt dit gewoon op een stuk papier schrijven of een to-do-lijst-app gebruiken. Sommige van deze brainstormsjablonen kunnen ook helpen.

Als je bijvoorbeeld je bureau wilt opruimen, zou de lijst er als volgt uitzien:

Gooi pennen die niet schrijven weg

Plaats de markeringen in de buurt van het whiteboard.

Bewaar alleen de dagelijkse planner op het bureau

Veeg het tafelblad schoon

Reinig het toetsenbord en de muis grondig

Prullenbak leegmaken

Archiveer brieven en documenten

Geef de geldplant water

Ruim de koffiekopjes op

Vernietig ongewenste documenten

Gooi gebruikt briefpapier weg

Organiseer de draden

Stofzuig de stoel

Ga naar online plakantekeningen

💡 Pro-tip: Maak die lijst. Oordeel niet. Als je in een team werkt en chunking toepast met ClickUp-taak, is de zesdenkenhoeden-techniek een geweldige manier om alle bases te dekken.

Stap 3: Maak de chunks

Maak op basis van alle items die je op de lijst hebt staan een aantal chunks die je kunt beheren.

De bovenstaande lijst kan worden onderverdeeld in afstoffen, het ordenen van kantoorbenodigdheden, documentbeheer, enz. Maak je geen zorgen als je nog niet alles hebt ingevoerd. Je kunt in de volgende stap ook nog chunks toevoegen.

Stap 4: Voeg de stukjes informatie toe aan de chunks

Voeg onder elke chunk de informatie of taak toe die je hebt geïdentificeerd. De bovenstaande set chunks zou er als volgt uit kunnen zien.

Afstoffen en schoonmaken Organisatie van kantoorbenodigdheden Documentbeheer Digitale taken Esthetiek van tafelbladen Veeg het tafelblad schoon Gooi pennen die niet schrijven weg Archiveer brieven en documenten Prullenbak leegmaken Bewaar alleen de dagelijkse planner op het bureau Reinig het toetsenbord en de muis grondig Plaats de markeringen in de buurt van het whiteboard. Vernietig ongewenste documenten Digitaliseer de plakantekeningen Geef de geldplant water Stofzuig de stoel en orden de snoeren Gooi gebruikt briefpapier weg Ruim de koffiekopjes op

Stap 5: Concentreer je op één chunk tegelijk

Het hele punt van chunking is om complexe taken eenvoudiger te maken. Pak de taak dus aan en doe één chunk tegelijk.

Dit werkt ook als een techniek om dingen te onthouden.

Stel dat je de periodieke tabel uit je hoofd wilt leren. Je zou ze kunnen indelen in metalen, niet-metalen, overgangsmetalen, lanthaniden, actiniden, metalloïden en edelgassen.

Begin met één, bijvoorbeeld metalen, en leer ze allemaal uit je hoofd. Als je dat onder de knie hebt, ga je verder met de volgende.

Stap 6: Herhaal

Hoewel chunking een geweldige techniek is voor het geheugen en organisatie, is het ook gevoelig voor de vergeetcurve.

Herhaal het proces dus om ervoor te zorgen dat je je dingen op de lange termijn blijft herinneren. Als je taken die je nog te doen hebt, maar meestal niet doet, zoals sporten of mediteren, in stukjes verdeelt, kan chunking ook helpen om gewoontes te vormen.

Chunking-ideeën voor beginners

Als je nog nooit actief chunking nog te doen hebt, lijkt het misschien een enorm proces. Dat hoeft het niet te zijn.

👉🏽 Begin klein: Probeer eerst een creditcardnummer te onthouden terwijl je in de rij bij de kassa staat, of kentekennummers terwijl je in de file staat. Als je in het begin te grote taken aanpakt, verlies je de tijd uit het oog en onthoud je weinig.

👉🏽 Probeer het geheugenpaleis: Het geheugenpaleis, populair gemaakt door Sherlock Holmes, is een manier om informatie te visualiseren alsof het kamers in je hersenen zijn waar je doorheen kunt lopen. Gebruik deze techniek om informatie ruimtelijk te ordenen.

👉🏽 Maak ezelsbruggetjes: Maak voor alle chunks van een doel of voor de stukjes binnen elke chunk ezelsbruggetjes, zoals een acroniem, een verhaal of zelfs een rijmpje.

👉🏽 Stel herinneringssignalen in: Heb je ooit de dialogen in je favoriete film voltooid op het moment dat een teken begint te spreken? Het begin van die dialoog is een herinneringssignaal, iets dat de herinnering aan de rest triggert. Stel je eigen herinneringssignalen in voor wat je wilt onthouden.

🌷Wist je dat: Chunking werd beschouwd als een geheugentechniek waarbij informatie ongewijzigd wordt onthouden. Muzikanten werden gezien als 'menselijke bandrecorders' die precies konden afspelen wat ze hoorden. Dit bleek echter niet het geval te zijn wanneer ze atonale muziek moesten afspelen. Hieruit bleek dat chunking niet om een willekeurige groep items gaat. Patronen en bekende structuren waren cruciaal om te onthouden, schrijft David Epstein.

Chunking-methode versus andere leertechnieken

Hoewel chunking heel eenvoudig en uiterst effectief is, is het niet de enige leertechniek die er bestaat.

Laten we eens kijken hoe het zich verhoudt tot andere veelgebruikte methoden.

Chunking versus gespreide herhaling

Spaced repetition is het proces waarbij geleerd materiaal gedurende verschillende perioden wordt herhaald.

Als je, in instance, 's ochtends een nieuw concept hebt geleerd, raadt spaced repetition aan om dit eens in de paar uur, een dag, een week, twee weken, enzovoort te herhalen.

Chunking Gespreide herhaling Coderingstechniek Ophaaltechniek Helpt bij het onthouden Helpt bij het herinneren Ontworpen om de limieten van de capaciteit van het kortetermijngeheugen te overwinnen. Ontworpen om de effecten van de vergeetcurve te overwinnen

Chunking versus in kaart brengen

Een mindmap is precies wat de term zegt: een visueel in kaart brengen van de gedachten die je hebt.

In wezen gebruik je een mindmap om informatie op een hiërarchische en niet-lineaire manier te ordenen.

Chunking en mindmapping zijn dus beide coderingstechnieken.

Goede mindmaps maken ook gebruik van chunking, waarbij informatie wordt georganiseerd in knooppunten en subknooppunten. Door chunking te combineren met mindmapping kunt u complexe ideeën beter begrijpen.

Chunking Mindmapping Organiseert informatie in onafhankelijke eenheden Organiseert informatie als samenhangende eenheden Gericht op het groeperen van vergelijkbare stukjes informatie Gericht op het weergeven van associaties en verbindingen tussen informatie Niet altijd hiërarchisch Altijd hiërarchisch

Chunking versus samenvatten van aantekeningen

Het samenvatten van aantekeningen is het proces waarbij je de belangrijkste punten uit een lezing, presentatie of concept selecteert en noteert om ze later weer op te roepen. Wanneer je aantekeningen in je eigen woorden samenvat, is de kans groter dat je ze onthoudt en weer kunt oproepen.

Chunking Samenvatting van de aantekening Gebruikt om alle informatie te onthouden Gebruikt om concepten te begrijpen en belangrijke punten te onthouden Helpt bij het onthouden omdat het is Moedigt het maken van aantekeningen in je eigen woorden aan Gericht op nauwkeurigheid van herinneringen Gericht op het begrijpen van ideeën

In zekere zin is chunking ook een samenvatting. Het is een lijst met informatie op het eerste niveau. Maar niet elke samenvatting is chunking.

Als je na al deze uitleg over de chunking-methode het gevoel hebt dat het te veel is om in de praktijk te brengen, maak je dan geen zorgen. In het volgende deel zullen we het stap voor stap uitleggen.

💡 Pro-tip: Chunking, gespreide herhaling, mindmapping en het samenvatten van aantekeningen zijn allemaal complementaire technieken die het leren kunnen stimuleren wanneer ze samen worden gebruikt.

De belangrijkste stap voor het succes van het gebruik van de chunking-methode is het stellen van het juiste doel.

Er zijn verschillende manieren waarop je je targets kunt instellen en beheren. De SMART-doelenmethode is bijvoorbeeld de meest effectieve en populaire methode.

De juiste doelen instellen

ClickUp Doelen is een geweldige manier om je doelen te visualiseren en voortgang te boeken.

Stel taakdoelen vast (het UI-ontwerp voor de startpagina voltooien tegen het einde van de week), numerieke doelen (elke dag 12 verkoopgesprekken voeren), financiële doelen (250.000 dollar aan nieuwe client-inkomsten genereren) of zelfs ja/nee-doelen (hebben we een NPS-score boven de 4?).

Chunks bouwen

Als je eenmaal een doel hebt, maak dan een lijst van alles wat je nog te doen hebt om dat doel te bereiken.

Als het groot genoeg is, verdeel het dan in projecten. Anders kunt u met ClickUp Lists en Project Hierachy zoveel taken toevoegen als u nodig hebt.

Organiseer moeiteloos elk bestand met ClickUp Project Hiërarchie, zodat u er altijd gemakkelijk toegang toe hebt wanneer u het nodig hebt.

Je kunt ClickUp Lijsten gebruiken om informatie op elke gewenste manier te chunking.

Maak bijvoorbeeld ClickUp Milestones met chunks van taken. Voeg aangepaste statussen toe om ze te groeperen op basis van hoe ver je bent gekomen. En gebruik aangepaste tags, zoals de bron van een lead, om ze op die manier te chunking. Je kunt ook beoordelingen maken en al je vijfsterrenaccounts bij elkaar brengen!

Zo gebruik ik de lijstweergave in ClickUp om mijn takenlijst voor het plannen van een feestje te visualiseren

🌷Wist je dat: Een professionele schaker ziet het bord niet meer als 64 afzonderlijke velden. In plaats daarvan leren ze veelvoorkomende tactische chunks of format herkennen, zoals de 'Fianchetto Castle' of de 'Isolated Queen Pawn structure'. Door deze paar complexe, vooraf opgeslagen formaties te herkennen, kunnen ze de strategische situatie op het bord direct overzien.

Chunks in weergave

De lijstweergave is nog maar het begin. ClickUp Views biedt een breed bereik aan aanpasbare opties.

Als je iets visuelers wilt, helpt het ClickUp Kanban-bord je om een verticale uitsplitsing te zien van je chunks en de items in elk daarvan.

De ClickUp Prioritization Matrix-sjabloon en ClickUp Priority Matrix-sjabloon zijn andere manieren waarop je naar het werk kunt kijken. Door werk op basis van prioriteit te chunking, kun je de takenlijst overzichtelijker maken en je concentreren op wat belangrijk is.

Hulp bij het herinneren

Als je eenmaal een concept hebt geleerd, zijn er verschillende manieren waarop je gespreide herhaling en revisie kunt oefenen om je herinneringsvermogen te verbeteren.

✅ Herhaal met AI: Stel je eigen persoonlijke sparringpartner in met ClickUp AI. Voer de informatie in die je wilt leren en vraag het om:

Vat de sleutelpunten samen

Parafraseer complexe ideeën

Maak visuele hulpmiddelen

Tests genereren

✅ Beantwoord quizzen: Niets helpt meer bij het leren dan gevraagd worden om het uit te leggen. Stel quizzen voor jezelf op om je kennis actief te herhalen. Tools zoals Quizlet zijn hiervoor ideaal.

✅ Gebruik flashcards: Flashcards helpen al sinds mensenheugenis bij het onthouden en herinneren. Doe het digitaal en neem ze overal mee naartoe met behulp van tools zoals het gratis en open source Anki.

Hier zijn nog enkele tips voor productiviteit om je te helpen:

Voordelen van de chunking-methode

Uit onderzoek blijkt dat 230 uur oefenen het geheugen vergroot van 7 naar 79 cijfers.

Met een geschikt geheugensysteem lijkt er met oefening geen limiet te zijn aan je geheugenprestaties.

Met een geschikt geheugensysteem lijkt er met oefening geen limiet te zijn aan je geheugenprestaties.

Chunking is zo'n systeem. Het helpt mensen om alles, hoe complex ook, te onthouden en te ordenen, en later integraal terug te halen.

Maar er is meer.

Het biedt ook een manier om de informatie-overload waarmee je te maken hebt te beheersen. Dat houdt onder meer in dat je uiteenlopende informatie in nette kleine doosjes met een label plaatst, zodat je ze kunt raadplegen wanneer je ze nodig hebt.

Als gevolg daarvan kun je ook dingen die je op dat moment niet nodig hebt opbergen, waardoor je stress aanzienlijk vermindert. Afhankelijk van de taken die je uitvoert, bekijk je je chunks steeds opnieuw. Minder stress, minder cognitieve belasting, minder overweldiging.

Wanneer je chunking combineert met gespreide herhaling en actieve herhaling, kun je zelf zien hoeveel je weet. Dit geeft natuurlijk meer zelfvertrouwen.

Naast individueel gebruik helpt chunking ook bij het opstellen van normen voor zaken in de samenleving. In de VS is het bijvoorbeeld gebruikelijk om telefoonnummers in stukjes van 3-3-4 cijfers op te delen. Website-menu's worden doorgaans opgedeeld in diensten, oplossingen, sectoren, bronnen, enz.

In die zin is het niet overdreven om te zeggen dat doordachte chunking een wereld creëert die gemakkelijker te onthouden en te leven is.

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Chunking is een van die technieken die foolproof lijken, totdat ze dat niet meer zijn.

Veel mensen beginnen eraan in de veronderstelling dat ze hun werk vereenvoudigen, maar eindigen met een wirwar van verwarrende minitaken of te grote 'chunks' die nog steeds onmogelijk lijken om aan te beginnen.

De truc is niet alleen om uw werklast te verdelen, maar om dit op een verstandige manier te doen. Hier zijn de klassieke chunking-fouten waar u op moet letten.

❌ Te veel chunks

Miller stelt dat 7 ± 2 het nummer chunks is dat het menselijk geheugen kan bevatten. Meerdere onderzoekers hebben sindsdien aangetoond dat dit min of meer klopt. Voor de zekerheid kun je het beste niet meer dan zeven chunks per concept maken. Als je een beginner bent, kun je misschien beter met veel minder chunks beginnen.

❌ Te veel items in elke chunk

Wat als je je het chunk wel herinnert, maar niet de items erin? Dat zou nutteloos zijn. Let dus op het nummer items dat je in elk chunk stopt. Studies tonen aan dat het optimale nummer items in elk chunk 3-4 is.

❌ Willekeurige groepering

Chunking is alleen nuttig als het voor u zinvol is. Als u bijvoorbeeld uw boodschappen onderverdeelt in de labels A, B, C en D en daar willekeurig items aan toevoegt, is de kans klein dat u zich daar nog iets van kunt herinneren.

Voor een optimale geheugenopslag en herinnering:

Voeg gerelateerde items toe aan een chunk (melk, kaas en yoghurt in één chunk).

Geef ze een betekenisvolle label (zuivel)

❌ Het grote geheel vergeten

Soms onthoudt u dingen gewoon voor de lol, zoals de namen van alle rivieren in de VS. Vaak doet u dat om een doel te bereiken. Zorg er bij het maken van chunks voor dat u werkt aan dat doel.

Chunking van boodschappenlijstjes helpt, bijvoorbeeld, bij het winkelen, dus het is een goed idee om elke gangpad in de supermarkt als een chunk te kiezen. In het schoolcurriculum worden verwante hoofdstukken samengevoegd tot chunks, zodat kinderen synaptische verbindingen kunnen opbouwen terwijl ze hun lessen uit het hoofd leren.

❌ Onvoldoende beoordelingen

Iedereen maakt de vergeetcurve door. Of je nu de chunking-methode gebruikt of niet, na verloop van tijd zul je informatie vergeten. De enige manier om dit te voorkomen is door middel van systematische herhaling.

Plan herhalingen in met tussenpozen van een paar uur, een dag, een paar dagen, een paar weken, enz. Als het informatie is die je waarschijnlijk niet voor langere periodes nodig hebt, herhaal dan elk kwartaal/jaar.

💡 Pro-tip: Als het vervelend aanvoelt, probeer dan eens bullet journaling om het leuker en minder intimiderend te maken.

Hoewel chunking al lang wordt bestudeerd als een manier om mensen te helpen hun geheugen te verbeteren, kan het ook machines transformeren. Hier volgt hoe.

Chunking-methode in AI en datawetenschap

Chunking is een cruciaal en veelvoorkomend proces in het menselijk brein.

Kunstmatige intelligentie, die in wezen probeert menselijke denkprocessen na te bootsen, kan veel leren van chunking.

✅ Beperking van de token-grootte: Voor het trainen van een AI-model met Natural Language Processing (NLP) moeten invoerbronnen worden verstrekt. Vaak geldt er een limiet voor de token-grootte van deze invoer. De maximale lengte van de invoertekst voor het Azure OpenAI text-embedding-ada-002-model is bijvoorbeeld 8000 tokens. Chunking helpt bij het opsplitsen van documenten in stukjes, zodat Large Language Models (LLM) deze effectief kunnen verwerken.

✅ Chunking in tijdreeksgegevens: Het chunking van een tekst is eenvoudig. Knip af waar een zin of alinea eindigt en je hebt een logische chunk. Maar wat als je een continue stroom van numerieke gegevens hebt, zoals aandelenkoersen of weergegevens? Meestal gebeurt dit chronologisch, d.w.z. door chunks te maken voor 'de afgelopen 30 dagen' of 'dagelijkse metingen'.

TIFF-afbeelding chunking (via Github )

✅ Chunking in beeldgegevens: grote afbeeldingen worden opgedeeld door ze te splitsen in kleinere, uniforme rechthoekige stukken, patches of tiles genaamd. Dit is een populaire techniek in moderne computervisie-modellen, zoals Vision Transformers (ViT).

✅ Doelgerichte chunking: Stel je voor dat je in een vergadering zit en aantekeningen moet maken. De chunks die je maakt, zijn nutteloos als ze zijn geordend op basis van de persoon die heeft gesproken of het tijdstip waarop dat was. Je hebt hier contextuele chunking nodig, in opvallende punten, feedback, beslissingen, actiepunten, enz. Dat is precies wat de AI Notetaker van ClickUp Brain doet.

✅ Chunkgrootte: in tegenstelling tot het menselijk brein kunnen computers een groter werkgeheugen hebben. Dit betekent dat AI-modellen een willekeurig nummer chunks kunnen hebben met een vaste of variabele grootte. Beide hebben voor- en nadelen.

Aspecten Vaste chunks Variabele chunks Definitie Verdeelt gegevens in stukjes van gelijke lengte Verdeelt gegevens in logische of zinvolle brokken Technieken Lengte van gegevens ongeacht de context Recursieve splitsing, semantische chunking, enz. op basis van context Het meest geschikt voor Eenvoud en snelheid Nauwkeurigheid en samenhang Voordelen Hoge rekenkracht en voorspelbare prestaties Hoge semantische integriteit en contextuele rijkdom Nadelen Mogelijke contextfragmentatie en verlies van samenhang Toegenomen complexiteit en hogere rekenkosten

✅ Overlapping: Chunking is een compressietechniek, geen relationele techniek, wat betekent dat er een kans bestaat op contextverlies. Bij machine learning kan dit leiden tot statistisch nauwkeurige output die losstaat van de context. Wetenschappers overwinnen deze uitdaging met een concept dat overlapping wordt genoemd. Door een deel van de gegevens uit de vorige chunk te delen met de huidige chunk, stelt overlapping LLM's in staat om de voortzetting in de context te identificeren en te maken.

Limieten en kritiek op chunking

Chunking wordt vaak gezien als de superheld onder de geheugentechnieken, die te hulp schiet wanneer er sprake is van informatie-overload.

Maar hoe graag we ook zouden willen dat chunking het geheugenequivalent is van ducttape (dat alles voorgoed repareert), het kan zeker niet al onze cognitieve tekortkomingen dragen op zijn compacte, netjes gegroepeerde schouders.

Voordat we chunking de sleutels van ons mentale koninkrijk geven, laten we eerst eens nader bekijken waar het struikelt, stuntelt en af en toe over struikelt:

❗️Moeilijkheden met nieuwe visuele gegevens: Chunking is zeer geschikt voor sequentiële, verbale of sterk gestructureerde informatie (zoals cijfers). Het is minder effectief voor het verwerken van grote hoeveelheden complexe visuele of ruimtelijke informatie, zoals een in kaart brengen van onbekende gebieden of een complex schematisch diagram.

❗️Het debat over 7±2: Cognitief psycholoog Nelson Cowan neemt de positie in dat de gemiddelde capaciteit van het centrale geheugen slechts ongeveer vier chunks bedraagt. In de huidige wereld vol afleiding is dat misschien zelfs nog minder.

❗️Domeinspecificiteit: Zelfs met chunking is het voor een grootmeester niet eenvoudig om honderden liedjes uit het hoofd te leren. Of voor iemand om alle rivieren in een land dat hij niet kent uit het hoofd te leren. Het succes van chunking hangt sterk af van de expertise van de leerling in zijn domein.

❗️Geen snelkoppelingen: Chunking is een eenvoudigere manier om grote hoeveelheden informatie te verwerken, ja. Maar het is zeker geen snelkoppeling. Meesterschap kan alleen worden opgebouwd door uitgebreide, toegewijde oefening, wat tijd kost.

De toekomst van chunking

In de wereld van digitalisering, AI en automatisering is geheugen niet meer zo'n waardevolle vaardigheid als vroeger.

Niet veel mensen onthouden meer dan hun eigen nummer en dat van hun partner. Alle informatie is slechts een muisklik verwijderd, rechtstreeks in onze broekzak. Dat betekent niet dat chunking achterhaald is.

Ik heb gemerkt dat het werk aan mijn geheugen met de chunking-methode mijn concentratie verbetert.

Ik plan bijvoorbeeld al mijn schrijfwerk rond vijf chunks: wat, wanneer/waar, waarom, wie en hoe. Dit helpt me om in het proces te blijven en me te concentreren op het idee dat ik wil uitwerken. Nog belangrijker is dat deze chunks het voor mij gemakkelijker maken om weer aan het werk te gaan nadat ik ben afgeleid.

Onderzoekers die menselijke intelligentie in machines proberen na te bootsen, vinden het onderzoek naar chunking uiterst waardevol. In Large Language Models (LLM's) helpt chunking om enorme hoeveelheden gegevens efficiënter te verwerken. Het zorgt ervoor dat modellen de context behouden en nauwkeurige informatie ophalen zonder de tokenlimiet te overschrijden, ook wel bekend als Retrieval-Augmented Generation (RAG). Computational neuroscientists onderzoeken chunking in de context van een afweging tussen snelheid en nauwkeurigheid, waarmee ze in feite de weg vrijmaken voor effectievere chunking op basis van uw doel.

In de cognitieve neurowetenschap en modellering biedt 'egocentrische chunking' een beter begrip van het werk van een voorspellend brein. In de neurowetenschap onderzoekt 'action chunking' hoe het brein complexe motorische vaardigheden (zoals een schoen strikken of een muziekstuk spelen) organiseert in neurale sequenties, waardoor er wegen worden geboden voor verbeterd motorisch leren en revalidatie.

Onderzoekers bestuderen ook 'synaptische augmentatie', het vermogen van de hersenen om groepen items tijdelijk te onderdrukken zonder ze permanent uit het werkgeheugen te wissen.

De mogelijkheden zijn werkelijk eindeloos.

Hoe eet je een olifant? Hap voor hap!

Dit oude gezegde (vaak toegeschreven aan Desmond Tutu) stelt dat zelfs de meest intimiderende en omvangrijke taken kunnen worden voltooid als je ze stap voor stap aanpakt.

De chunking-methode biedt een verbetering op dat gebied.

In tijden waarin we biohacking toepassen en streven naar bovenmenselijke productiviteit, biedt chunking een echte menselijke manier om de wereld te ervaren via het geheugen. Het helpt ons de menselijke psyche beter te begrijpen en laat ons zien wat grootmeesters en topsporters onderscheidt van de rest.

Of, zoals ik het graag zie, chunking laat ons zien dat we tot hetzelfde in staat zijn als grootmeesters en topsporters.

Veel plezier met chunking, mensen!

Veelgestelde vragen

Chunking is een techniek om informatie beter te onthouden, waarbij je een grote hoeveelheid informatie opsplitst in kleinere, beter te verwerken stukjes.

Chunking is een coderingsstrategie die wordt gebruikt om nieuwe informatie te ordenen en voor te bereiden voor langdurige opslagruimte. Spaced repetition is een opvraagstrategie die wordt gebruikt om die nieuw gevormde chunks in de loop van de tijd te versterken en te consolideren. Het zijn complementaire technieken.

Chunking komt overal voor. Enkele praktijkvoorbeelden van chunking zijn: – Een telefoonnummer onthouden in stukjes van 3-3-4 – Projecten indelen in stukjes taken in verschillende fasen – Een taal leren met stukjes verwante woorden – Vliegtuigvliegen leren door instructies in stukjes samen te voegen – Meer dan 100 medicijnen onthouden door stukjes vergelijkbare/aanvullende medicijnen

Je hebt niets nodig – zelfs geen pen en papier – om chunking succesvol toe te passen. Er zijn echter veel hulpmiddelen die je kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan methoden voor het maken van aantekeningen, zoals het Cornell-systeem, digitale flashcard-apps zoals Anki en generatieve AI-tools zoals ClickUp.

Ja, moderne AI-tools zoals ClickUp helpen op verschillende manieren, bijvoorbeeld door hiërarchische structuren te creëren door grote doelen op te splitsen in geneste mappen, lijsten en taken, of door lange teksten samen te vatten in kortere, beter te onthouden chunks. Ze kunnen ook helpen bij het identificeren van belangrijke punten (die je als chunks kunt gebruiken).

De keuze van de juiste methode hangt af van het soort informatie dat je wilt onthouden. Zorg er gewoon voor dat ze inherent betekenisvol zijn voor jou en de taak die je moet uitvoeren. – Als je een lijst maakt, kies dan logische categorieën (zoals een gangpad in de supermarkt voor een boodschappenlijstje). Kies voor chronologie wanneer u geschiedenis studeert of een schema uit het hoofd leert (zoals onderzoek doen naar wereldoorlogen of plannen maken om naar het WK te gaan). Kies voor logische chunks of fasen wanneer u een project plant (zoals het definiëren van een doel, het plannen van kanalen, het maken van advertenties, het lanceren van campagnes, het rapportage van prestaties, enz. voor een marketingcampagne). Bij het schrijven kan een sjabloon voor het schrijven van content het artikel opdelen in secties, subsecties, alinea's en zinnen.

Chunking helpt om informatie effectief op te nemen en vast te houden. Het vermindert de cognitieve belasting en de stress van het moeten onthouden van dingen. Het is echter alleen effectief als het op de juiste manier wordt toegepast. Als je te veel chunks maakt of items willekeurig groepeert, kan het zijn dat je het gevoel hebt dat de belasting groter is dan voorheen.