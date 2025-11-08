Marketingstrategieën voor hogescholen: hoe u het aantal inschrijvingen in 2025 kunt verhogen

Nu het aantal inschrijvingen aan universiteiten voortdurend daalt, weet u hoe moeilijk het is om de inschrijvingstarget van uw universiteit te halen.

Door het slinkende aantal aanmeldingen, het toenemende financiële risico en de groeiende scepsis over de waarde van een diploma, wordt marketing voor het hoger onderwijs alleen maar moeilijker dan ooit.

Als u in de marketing voor het hoger onderwijs werkt en op zoek bent naar manieren om deze uitdaging om te zetten in een concurrentievoordeel, dan is dit bericht iets voor u.

We delen praktische marketingstrategieën voor hogescholen en universiteiten om het aantal inschrijvingen te verhogen en de naamsbekendheid te vergroten.

Waarom marketing belangrijk is voor hogescholen

Waarom marketing belangrijk is voor hogescholen

Elke academische instelling concurreert in wezen om dezelfde kansen.

Als potentiële studenten uw instelling voor hoger onderwijs niet kunnen herinneren of zelfs maar overwegen tijdens hun zoektocht, loopt u al inschrijvingen mis.

Dit is waarom u zowel traditionele als digitale marketingstrategieën nodig hebt voor uw instelling voor hoger onderwijs:

Langere beslissingscycli : Bij het kiezen van een universiteit (meestal een proces van 6 tot 18 maanden) vergelijkt een potentiële student programma's, bezoekt hij campussen, praat hij met huidige studenten en onderzoekt hij carrièremogelijkheden. U hebt consistente contactmomenten nodig gedurende hun hele traject om top of mind te blijven.

Consistente branding door concurrenten : elke hogeschool en universiteit spant zich in om een betrouwbare merkidentiteit op te bouwen op digitale platforms (en dat zou u ook moeten doen) – via betaalde advertenties, organische content, aanwezigheid op sociale media en gerichte, target campagnes.

Veranderend onderzoeksgedrag : Potentiële studenten vormen hun mening via Reddit-threads, TikTok-video's, podcasts, uw aanwezigheid op sociale media en zelfs via traditionele marketing, nog voordat ze contact opnemen met de toelatingsdienst of uw brochure downloaden.

Directe impact op het inschrijvingen-nummer : studenten kiezen voor hogescholen die ze vertrouwen en waarmee ze emotioneel een verbinding voelen. Marketing bouwt dat vertrouwen op door middel van authentieke verhalen en consistente boodschappen via alle kanalen.

Limiet-tijd om indruk te maken: Potentiële studenten maken in een vroeg stadium van hun zoektocht een shortlist van 5 tot 8 hogescholen. Als u tijdens die cruciale periode geen zichtbaarheid heeft, komt u niet eens op hun lijst met aanmeldingen terecht.

👀 Wist u dat? Het gemiddelde marketingbudget voor online en professionele onderwijsinstellingen is 1,18 miljoen dollar, maar het gemiddelde ligt slechts op 644.000 dollar – een duidelijk teken van toenemende ongelijkheid tussen instellingen. In de marketing voor hoger onderwijs worden de diepe zakken steeds dieper, terwijl kleinere scholen moeite hebben om de aandacht te trekken.

Topmarketingstrategieën voor hogescholen

Of u nu marketeer bent voor een community college, een privé universiteit of een afdeling voor online onderwijs, uw doel blijft hetzelfde. Potentiële studenten aantrekken, betrekken en converteren in een steeds drukker wordende markt.

Deze digitale marketingstrategieën voor onderwijsinstellingen helpen u uw naamsbekendheid te versterken en daarmee studenten aan te trekken, wat leidt tot meer inschrijvingen.

1. Bouw een informatieve website

Uw potentiële studenten horen misschien over uw academische instelling via aanbevelingen van leeftijdsgenoten. Of ze ontdekken u via een Google-zoekopdracht of een marketingcampagne op sociale media.

Wanneer ze op uw website terechtkomen, op welke manier dan ook, moet deze een sterke eerste indruk maken.

Wat houdt dat in? Om te beginnen moet de merkboodschap worden overgebracht. Een ander essentieel onderdeel is hoe u zich onderscheidt van andere instellingen voor hoger onderwijs.

Om van uw website een digitaal kanaal te maken waar toekomstige studenten hun beslissingen nemen, moet u als onderdeel van uw marketing voor het hoger onderwijs het volgende hebben:

Websiteontwerp en -architectuur

Uw website wordt door verschillende doelgroepen tegelijkertijd bekeken.

Zo scrollen middelbare scholieren om informatie te vinden over bacheloropleidingen, zoeken werkende professionals naar avondcursussen voor afgestudeerden, terwijl internationale studenten misschien duidelijkheid willen over de toelatingscriteria.

De architectuur van uw website moet deze paden duidelijk segmenteren vanaf de startpagina zelf.

Voorbeeld: Arizona State University, waar u uw eigen studieprogramma kunt samenstellen.

via Arizona State University

Naast een duidelijke navigatie zijn dit de onmisbare (handige) elementen voor uw website:

Mobile-first design : creëer een ontwerp waarmee uw potentiële studenten tijdens het woon-werkverkeer, tussen de lessen door of 's avonds laat op hun telefoon kunnen zoeken.

Programmazoekers : stel uw potentiële studenten 3-4 korte vragen over hun interesses, carrièredoelen en studievoorkeuren, en stel vervolgens relevante programma's voor.

AI-chatbots: zet chatbots in die 24/7 veelgestelde queries kunnen beantwoorden over deadlines, vereisten, campusfaciliteiten en de status van aanmeldingen.

Maak programmaspecifieke pagina's

Ze zoeken op specifieke queries, zoals 'beste MS-opleidingen in financiën in de VS', en komen via zoekmachines of gerichte advertenties rechtstreeks op de programmapagina's terecht. Deze programmapagina's fungeren als een op zichzelf staand conversie-instrument, met de volgende sleutelelementen:

Toelatingscriteria : Zorg voor een sectie met vereisten voor binnenlandse en internationale studenten, gestandaardiseerde testscores, vereiste cursussen en minimale GPA-scores.

Duidelijke CTA's : Zorg voor duidelijke CTA's voor potentiële studenten in verschillende fasen van hun besluitvormingsproces, bijvoorbeeld het invullen van het aanmeldingsformulier, het plannen van een gesprek met een toelatingsadviseur of het downloaden van de brochure.

Downloadbare brochures : maak pdf's die je kunt downloaden met informatie over de opbouw van het curriculum, collegegeld, beschikbare beurzen, kredietvereisten, kwalificaties van docenten en carrièremogelijkheden.

Getuigenissen van studenten : korte citaten of videofragmenten van huidige studenten en recent afgestudeerden.

Volgende instroommomenten: zichtbare deadlines en aanmeldingstijdlijnen om urgentie te creëren

Andere webpagina's

Uw potentiële studenten zijn misschien nog bezig met het vergelijken van hogescholen of het maken van hun definitieve keuze wanneer ze uw website bezoeken. Creëer aantrekkelijke webpagina's die de target toegang bieden tot details zoals:

Over ons : De basis van de universiteit, de geschiedenis, accreditaties en ranglijsten, beroemde alumni, culturele diversiteit, kernwaarden en alle andere informatie die kan helpen om de betrokkenheid van studenten te vergroten en hen een beter begrip van uw instelling te geven.

Vermeldingen en nieuws : recente media-aandacht, doorbraken in onderzoek, opmerkelijke prestaties van alumni en mijlpalen van de instelling.

Campusfaciliteiten : virtuele rondleidingen, informatie over studentenhuizen, bibliotheekfaciliteiten, laboratoria, sportcomplexen, studieruimtes en het studentenleven op de campus.

Diensten om studenten te ondersteunen: loopbaanbegeleiding, hulpbronnen voor geestelijke gezondheid, academische begeleiding en voorzieningen voor studenten met een handicap.

Centraliseer uw website-content en programma-informatie met ClickUp Document.

Uw team kan met behulp van de ingebouwde AI-assistent content opstellen voor brochures, programmarichtlijnen, toelatingscriteria, informatie over ons en andere webpagina's.

Meerdere bijdragers (marketingteksten, academische decanen, studentenzaken-teams) kunnen tegelijkertijd bewerken, inline opmerkingen achterlaten en reviewers taggen voordat pagina's live gaan.

Vereenvoudig uw contentbeheer met ClickUp Document

Elke Doc slaat automatisch versies op, zodat u nooit oudere versies van cursuspagina's of accreditatiedetails kwijtraakt.

U kunt ook stijlgidsen en richtlijnen voor visuele identiteit opslaan in een gedeeld document, zodat alle webteksten binnen alle afdelingen consistent zijn.

👀 Wist u dat? Bijna 79% van de studenten geeft er de voorkeur aan om informatie over de universiteit te verzamelen via de officiële website van de universiteit, terwijl 26% een chatbot of ChatGPT gebruikt om hun zoektocht naar informatie te verbeteren.

2. Bouw uw merk op via sociale media

Niet elke universiteit hoeft op TikTok te staan.

Maar als u sociale media negeert, mist u een kans om een community op te bouwen en de waarden en missie van uw instelling te delen.

Bovendien spelen sociale media een cruciale rol bij het opbouwen, onderhouden en versterken van relaties gedurende de hele studietijd van studenten.

Simpel gezegd: dit is waar toekomstige studenten hun eerste indruk vormen, huidige studenten een gevoel van verbondenheid vinden en alumni lang na hun afstuderen een verbinding blijven houden.

U moet ook weten dat door gebruikers gegenereerde content voor de target meer vertrouwen wekt dan welk ander marketingmateriaal of welke andere promotiestrategie dan ook.

Elk platform biedt u een andere fase:

Instagram, Facebook en TikTok bieden u de mogelijkheid om het campusleven, de ervaringen van studenten en de dagelijkse cultuur te laten zien.

LinkedIn benadrukt academische excellentie, onderzoek door docenten en prestaties van alumni.

YouTube fungeert als een storytelling-motor voor rondleidingen, webinars en succesverhalen van studenten.

Kijk voor inspiratie eens op de Instagram-pagina van de Universiteit van Michigan. Ze posten van alles, van late studie-sessies tot tradities rond voetbalwedstrijden.

Aangezien 73% van de aspirant-studenten sociale media gebruikt om scholen te onderzoeken, maakt uw aanwezigheid op sociale media het voor hen gemakkelijk om zich een beeld te vormen van hun toekomst aan uw universiteit.

via Universiteit van Michigan

Verschillende andere universiteiten slagen hier ook in op andere sociale mediaplatforms.

Het YouTube-kanaal van Northeastern University bevat bijvoorbeeld talloze video's over de campus, trending topics, enz. Dit laat zien dat uw marketingcommunicatiestrategie niet alleen hoeft te draaien om campusrondleidingen of glossy promotievideo's.

via Northeastern University

Aan de andere kant bedient de LinkedIn-pagina van Harvard Business School Executive Education meerdere doelgroepen (potentiële deelnemers, zakelijke clients, docenten, alumni).

via Harvard Business School

De kern van deze voorbeelden is dat uw socialemediastrategieën gebaseerd zullen zijn op een breed bereik aan onderwerpen, activiteiten, interesses en ervaringen.

Naast een solide socialemediastrategie is het belangrijk om het juiste kanaal te gebruiken om uw doelgroep te targeten. Dit betekent dat uw doelgroep bestaat uit:

Studenten en potentiële studenten

Bovenliggende ouders

Zakelijke partners

Andere instellingen

Personeel en potentiële docenten

Hoe helpt ClickUp daarbij?

Gebruik de ClickUp-sjabloon voor socialemediamarketing voor toelating tot hogescholen om uw socialemedia-inspanningen via verschillende marketingkanalen bij te houden.

Met deze sjabloon kunt u uw socialemediataak vanaf één plek plannen, toewijzen en inplannen.

U kunt deze sjabloon verder gebruiken om deadlines voor verschillende berichten te visualiseren (in een kalenderweergave), taken te beheren met een kanban-bord met slepen en neerzetten, en de voortgang van elke taak bij te houden (met aangepaste statussen). De sjabloon is eenvoudig in te stellen en nog eenvoudiger te gebruiken voor uw werk.

Ontvang een gratis sjabloon Beheer uw posts op sociale media met de ClickUp-sjabloon voor een socialemediamarketingplan voor toelating tot de universiteit.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Centraliseer al uw campagnes in een overzichtelijk dashboard met aangepaste weergaven voor elk platform.

Houd deadlines voor toelatingscycli, gebeurtenissen en feestdagen bij met kleurrijke statussen en herinneringen.

Voeg aangepaste velden toe voor statistieken zoals betrokkenheidspercentage, bereik en doorklikpercentages om bij te houden wat het meest aanslaat bij potentiële studenten.

🎺 Voordeel van ClickUp: U kunt de sociale media van uw universiteit beheren met verspreide spreadsheets, DM's en herinnering-aantekeningen. Maar dat biedt niet de structuur, zichtbaarheid of afstemming die nodig is om een consistente online aanwezigheid op te bouwen. Met ClickUp's Marketing Projectmanagement brengt u al uw socialemediamarketing onder één dak. Van idee tot analyse na de lancering: elke fase van uw campagne vindt plaats in één gezamenlijke ruimte. Verander willekeurige marketingacties in een samenhangende strategie die op alle platforms weerklank vindt met ClickUp's Marketing Projectmanagement.

Verkoop, marketing, ontwerplab, logistiek, engineering en ondersteuning moeten hun taken in een specifieke volgorde uitvoeren om het project van de klant tot een succes te maken. Vóór ClickUp was dat een hele klus. Zonder de mogelijkheid om de projecttijdlijn, doel en taken van wereldwijde teams op één plek bij te houden, hadden we moeite om alle onderdelen voor gebeurtenissen op tijd klaar te krijgen.

3. Investeer in contentmarketing

Investeer in het opbouwen van hoogwaardige content, naast het aanbieden van toelatingsinformatie. Wanneer u consequent waardevolle bronnen publiceert, beginnen potentiële studenten uw instelling te weergaven als een belangrijke bron van informatie.

Dit is wat u nog te doen heeft om waardevolle middelen op te bouwen:

Creëer contentclusters rond belangrijke beslissingsmomenten

Aankomende studenten hebben complexe en veelzijdige vragen bij het kiezen van hun carrièrepad. Analyseer waar ze daadwerkelijk naar op zoek zijn en bouw onderling verbonden contentclusters die deze queries uitgebreid behandelen.

Wanneer een student bijvoorbeeld zoekt op 'is informatica de moeite waard', heeft hij of zij meerdere perspectieven nodig voordat een beslissing kan worden genomen. Om dergelijke queries te beantwoorden, kunt u een reeks blogposts schrijven, zoals:

Is een diploma in informatica noodzakelijk voor banen in de technologiesector?

Carrièremogelijkheden in de informatica buiten software-engineering

Wat is het gemiddelde salaris van een afgestudeerde in informatica?

Welke vaardigheden zijn nodig om af te studeren in computerwetenschappen?

Dit is slechts één van de onderwerpen die u aan uw marketingplan kunt toevoegen. Uw instelling kan betrouwbare content ontwikkelen rond tal van aspecten die cruciaal zijn voor de besluitvorming:

Contentcategorie Te behandelen onderwerpen Aanmeldingsprocedure Hoe schrijf je een overtuigende persoonlijke verklaring? Aanbevelingsbrieven: wie vraag je en wanneer? Veelgemaakte fouten bij sollicitaties die je moet vermijden. Interviewvoorbereiding voor toelating tot de universiteit. Carrièremogelijkheden Wat afgestudeerden na 5 jaar verdienen per studierichtingSectoren die afgestudeerden van specifieke opleidingen aannemenVaardigheden die werkgevers van afgestudeerden verlangenConversiepercentages van stage naar baan Financiële steun Hoeveel kost een masteropleiding in financiën in de VS? Wat zijn de kosten van levensonderhoud in de VS voor een internationale student? Welke studieleningen zijn er beschikbaar voor internationale studenten? Welke beurzen en studietoelagen zijn er beschikbaar voor afgestudeerden in financiën? Culturele inclusiviteit Wat is de etnische samenstelling van XYZ College? Is Boston veilig voor Aziatische studenten?

Maak gebruik van de expertise van docenten voor thought leadership

Universiteiten beschikken over een van de meest onderbenutte marketingmiddelen: gediplomeerde experts.

Niet elk stukje thought leadership hoeft een peer-reviewed paper of een lang academisch essay te zijn.

Zelfs korte, toegankelijke berichten zoals 'Drie lessen uit het duurzaamheidsproject van onze MBA-studenten' kunnen een enorme geloofwaardigheid opbouwen.

Moedig docenten aan om korte uitlegvideo's over trending topics te delen, kijkjes achter de schermen (BTS) te geven bij klasprojecten en samen te werken met studenten of alumni aan leerresultaten.

MIT Labs heeft zelfs een podcastserie. Volgens de officiële website is het doel van de podcast om het werk van MIT met een wereldwijd publiek te delen. De podcast bevat meestal gesprekken van de president van MIT met mensen die in de laboratoria werken.

via MIT Open Podcasts

Hoe helpt ClickUp daarbij?

ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent, helpt uw teams slimmer te werken in elke fase van uw contentmarketingbeheer.

Brain laat zien hoe uw instelling op vooruitstrevende wijze gebruikmaakt van AI voor zowel studenten als medewerkers.

Brain helpt u bij het maken van intro's, het herschrijven van alinea's of het samenvatten van lange content blokken, rechtstreeks op de plek waar uw team werkt. Het zorgt voor een consistente toon en duidelijkheid, wat essentieel is voor materiaal dat gericht is op studenten, zoals toelatingsgidsen, nieuwsbrieven of veelgestelde vragen over carrières.

Creëer uw content met ClickUp Brain

U kunt zelfs ClickUp Brain gebruiken om bestaande content te hergebruiken in nieuwere formaten. Een webinar van een uur over toelating kan worden omgezet in een blogoverzicht, een carrouselpost en een vraag-en-antwoordrubriek met docenten binnen uw ClickUp-werkruimte.

Als een faculteitslid een onderzoeksartikel heeft gepubliceerd, kan hij of zij Brain vragen om dit te hergebruiken in een infographic en carrousel voor sociale mediaplatforms.

Hier leest u hoe u een afbeelding kunt genereren met ClickUp Brain.

En omdat inspiratie niet altijd komt wanneer u achter uw werk bureau zit, kunt u met Talk-to-Text van ClickUp Brain MAX uw ideeën onderweg vastleggen.

Leden kunnen inzichten uit colleges dicteren, studenten kunnen reflecties op projecten opnemen en marketeers kunnen snel ideeën voor content inspreken. ClickUp Brain transcribeert, organiseert en zet deze vervolgens om in bruikbare aantekeningen of kant-en-klare documenten voor bewerking in ClickUp Docs.

💡 Pro-tip: gebruik de ClickUp University Marketing Plan Template om uw marketingstrategieën voor het hoger onderwijs op één plek te plannen en bij te houden. Deze sjabloon wordt geleverd met een handleiding om aan de slag te gaan en meer dan 5 ClickUp-weergaven waarmee u eenvoudig de voortgang van elke taak kunt visualiseren, inclusief de prioriteit, status en deadline. Ontvang een gratis sjabloon Centraliseer uw marketinginspanningen met de ClickUp University Marketing Plan Template Met deze sjabloon kunt u Houd bij hoeveel procent van elke taak is voltooid.

Categoriseer uw taken op basis van prioriteit, zoals Hoog, Matig en Laag.

Maak ClickUp-taak met afhankelijkheden en wijs ze toe aan teamleden

Voeg uitgebreide details toe over elke contentmarketingstrategie via aangepaste velden.

4. Gebruik e-mailmarketing

E-mail blijft nog steeds het meest betrouwbare communicatiekanaal: 77% van de toekomstige studenten geeft er de voorkeur aan voor updates en informatie over de universiteit.

Als marketingmedewerker van een universiteit hebt u talloze contactmomenten om e-mailadressen van potentiële studenten te verzamelen. Bijvoorbeeld wanneer studenten een aanvraagformulier invullen, brochures downloaden, zich aanmelden voor een rondleiding op de campus, webinars bijwonen of interactie hebben met uw website.

Gebruik de informatie die u van potentiële studenten hebt verzameld om hen te segmenteren op basis van leeftijd, locatie, interesse in opleidingen, aanmeldingsstatus en beslissingsfase. Creëer gepersonaliseerde e-mail-reeksen die ontvangers begeleiden naar inschrijving en tegelijkertijd nuttige bronnen bieden bij elke stap.

Hier leest u hoe u e-mails kunt gebruiken om studenten op verschillende momenten te ontmoeten:

Prospectfase Soort content Bekendheid Programma-overzichten, hoogtepunten uit het campusleven, succesverhalen van studenten, aankondigingen van beurzen Overweging Gedetailleerde curriculumoverzichten, introducties van docenten, gidsen voor financiële steun en herinneringen voor aanmeldingsdeadlines. Beslissing Gepersonaliseerde toelatingsbrieven, checklist met volgende stappen, informatie over huisvesting, deadlines voor inschrijving Inschrijvingen Oriëntatieschema's, handleidingen voor cursusregistratie, campusbronnen, welkomstpakketten Retentie Uitnodigingen voor gebeurtenissen, academische bronnen om te ondersteunen, stagemogelijkheden, toegang tot alumninetwerken

Hoe helpt ClickUp daarbij?

Naast het coördineren van uw e-mailcampagnes via integraties, kunt u met ClickUp nu ook e-mails beheren als onderdeel van uw projectwerkstroom.

Met ClickUp voor e-mailprojectmanagement kunt u berichten rechtstreeks in ClickUp verzenden en ontvangen, ze koppelen aan taken, automatiseringen triggeren en e-mailthreads omzetten in gestructureerde werk items.

Laten we een voorbeeld nemen.

Een e-mail van een potentiële student met vragen over deadlines voor beurzen kan automatisch worden omgezet in een taak voor het toelatingsteam, worden gepland en toegewezen. En omdat u deze e-mails beheert in ClickUp, blijven uw marketing- en toelatingsteams synchroniseren en voorkomt u dat er zaken blijven liggen.

Aan de hand van veelvoorkomende vragen kunt u e-mailreeksen ontwikkelen die worden geactiveerd wanneer een potentiële klant een formulier indient of naar een andere fase gaat. Stel op regels gebaseerde ClickUp-automatiseringen in die worden geactiveerd wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Stel op regels gebaseerde triggers in met ClickUp automatisering

Bijvoorbeeld:

Trigger : Wanneer de potentiële klant het formulier indient om een adviesgesprek aan te vragen.

Voorwaarde : het interesseveld van het programma is 'Graduate Business Programs' (masteropleidingen bedrijfskunde).

Actie: Stuur een e-mail met een link naar de kalender om een gesprek in te plannen en een taak toe te wijzen aan de toelatingsadviseur.

De automatisering van werkstroom met ClickUp kost wat tijd voor installatie, maar het bespaart u meer dan 5 uur werk per week.

⭐ Bonus: Gebruik ClickUp Autopilot Agents om repetitieve communicatie op grote schaal af te handelen. Deze AI-aangedreven assistenten kunnen automatisch reageren op vragen van studenten, e-mails doorsturen naar de juiste adviseur en vervolgstappen triggeren. Wanneer een potentiële student bijvoorbeeld een e-mail stuurt met vragen over beursvoorwaarden voor een masteropleiding, kan een Autopilot Agent direct reageren met de relevante informatie over financiële steun, de toelatingsadviseur taggen voor follow-up en een taak aanmaken om een gepersonaliseerde herinnering te sturen vóór de volgende aanmeldingsdeadline.

5. Organiseer persoonlijke gebeurtenissen

Studenten willen graag de campus zien waar ze de komende jaren zullen doorbrengen. Geef ze de kans om deze te ervaren door uw bestaande campusgebeurtenissen voor hen open te stellen.

Organiseer open dagen op basis van registratie tijdens homecoming-weekends, jaarlijkse festivals, grote sportevenementen of zelfs gastcolleges. Tijdens campusbezoeken kunnen bezoekers de energie en cultuur van uw universiteit ervaren.

Voor lokale en regionale prospects kunt u in het weekend groepsrondleidingen op de campus organiseren. Dit bespaart tijd ten opzichte van individuele rondleidingen en uw prospects krijgen ook de kans om anderen te ontmoeten die dezelfde opleidingen overwegen.

Tijdens rondleidingen op de campus kunnen studentambassadeurs hun ervaringen delen en vragen beantwoorden die tijdens de rondleiding worden gesteld.

Voor potentiële studenten in het hele land of internationaal kunt u virtuele rondleidingen op de campus opnemen en deze op uw website plaatsen. Creëer interactieve 360-gradenervaringen waarmee gebruikers op hun eigen tempo door de campusgebouwen kunnen navigeren.

Hoe helpt ClickUp daarbij?

Met de sjabloon voor gebeurtenismarketing van ClickUp houdt u elk detail overzichtelijk, van planning en vrijwilligersroosters tot het bijhouden van aanmeldingen en follow-ups na het evenement.

Ontvang een gratis sjabloon Gebruik de sjabloon voor evenementmarketing van ClickUp om gebeurtenissen te plannen en uit te voeren.

U kunt elke fase van uw open dag of campusrondleiding in ClickUp Views in kaart brengen, registraties bijhouden via aangepaste velden en voorbereidende taken toewijzen aan verschillende afdelingen.

Zodra de werkstroom voor gebeurtenissen is opgezet, voegt ClickUp Kalender nog een extra controlegelaag toe. Elk onderdeel van het campusevenement wordt een tijdgebonden stappenplan.

U kunt de kalender ook synchroniseren met uw externe tools, zoals Google Agenda of Outlook, zodat docenten, vrijwilligers en medewerkers op één lijn blijven.

Plan de voorbereiding en follow-up van gebeurtenissen met ClickUp kalender.

6. Investeer in lokale zoekresultaten en online reputatiemanagement

Voor instellingen voor hoger onderwijs begint zichtbaarheid al lang voordat een student uw website bezoekt. Wanneer potentiële studenten (en hun bovenliggende) zoeken op "beste business schools bij mij in de buurt" of "beste verpleegopleidingen in Boston", bepaalt de online aanwezigheid van uw universiteit of u überhaupt op hun radar verschijnt.

Lokale zoekoptimalisatie en online reputatiemanagement zijn twee van de belangrijkste pijlers van de huidige marketing voor hogescholen. Samen helpen ze u om de juiste studenten in de juiste regio's te bereiken met de juiste boodschap.

Begin met het optimaliseren van uw Google Bedrijfsprofiel (GBP). Beschouw dit als de eerste indruk die uw universiteit maakt. Zorg ervoor dat elke campuslocatie een bijgewerkt profiel heeft met nauwkeurige gegevens, waaronder het adres, het telefoonnummer, de openingstijden en hoogwaardige foto's van de campus.

Plaats berichten over open dagen, aankomende deadlines voor toelating en gebeurtenissen op de campus. Moedig huidige studenten en alumni aan om eerlijke, gedetailleerde beoordelingen over hun ervaringen achter te laten. Deze hebben meer invloed op potentiële studenten dan welke betaalde advertentie dan ook.

Reputatiemanagement gaat verder dan zoeklijst en omvat ook de manier waarop uw universiteit communiceert via digitale kanalen.

Reageer snel op zowel positieve als negatieve beoordelingen met empathie en transparantie. Beschouw het als een spiegel die studenten laat zien hoe uw instelling feedback waarde.

Hoe helpt ClickUp daarbij?

ClickUp-taak zet brede doelstellingen om in duidelijke, uitvoerbare stappen die gemakkelijk te volgen en te beheren zijn. Begin met het aanmaken van taken voor elke reputatie- of marketing-KPI die u wilt verbeteren, zoals het verhogen van het aantal Google-recensies, het verbeteren van sterbeoordelingen of het vergroten van uw aanwezigheid in lokale directories.

ClickUp-taak maakt teamwork uitvoerbaar: stel prioriteiten, wijs eigenaren toe, voeg details toe en houd iedereen op de hoogte met opmerkingen en updates, allemaal op één plek.

Elke taak kan worden opgesplitst in kleinere subtaken of checklistitems, waardoor zelfs immateriële inspanningen, zoals reputatie en zichtbaarheid, meetbaar en beheersbaar worden. U kunt taken toewijzen aan specifieke teamleden, deadlines instellen, prioriteiten toevoegen en de voortgang van begin tot eind bijhouden.

Taken kunnen worden gegroepeerd per team, afdeling of initiatief, zoals 'lokale SEO', 'reputatiemanagement' of 'feedback van studenten', zodat iedereen weet waar hij zich op moet richten en hoe zijn werk bijdraagt aan het grotere geheel.

Met ClickUp-taak zet u ideeën en doelstellingen om in concrete acties, waardoor u gemakkelijk resultaat kunt meten en uw team op één lijn kunt houden.

ClickUp Insight: 55% van de managers legt het 'waarom' achter projecten uit door taken te koppelen aan grotere uitdagingen of doelen. Dit betekent dat 45% die standaard voor proces boven doel kiest, kan leiden tot een gebrek aan motivatie en gedrevenheid onder teamleden. Zelfs high performers moeten zien hoe belangrijk hun werk is en betekenis vinden in wat ze doen. Het is tijd om de kloof te overbruggen. Koppel individuele taken aan overkoepelende doelen en doelstellingen in ClickUp. Gebruik ingebouwde relaties en afhankelijkheden om te laten zien hoe elke inspanning bijdraagt aan het grotere geheel, waardoor de taken voor iedereen in uw team zinvoller worden. 💫 Echte resultaten: Cartoon Network gebruikte de functies voor socialemediamanagement van ClickUp om de publicatie van content vier maanden eerder af te ronden en met dezelfde team twee keer zoveel sociale kanalen te beheren.

📚 Lees meer: De beste softwaretools voor campusbeheer

7. Datagestuurde digitale advertenties

Datagestuurde digitale advertenties maken gebruik van inzichten in het publiek, gedragsanalyses en conversiestatistieken om te bepalen hoe, waar en wanneer uw universiteit online campagnes voert.

Met behulp van Google Ads, Meta (Google + Facebook + Instagram), LinkedIn en YouTube kunt u open dagen, programma-lanceringen, beurzen en aanmeldingsdeadlines promoten bij een gekwalificeerd publiek.

Maar waarom is dat belangrijk?

Door impressies, klikken en conversies bij te houden, kunt u zien welke campagnes de meest geschikte prospects aantrekken en welke campagnes tekortschieten.

Idealiter wilt u bijhouden hoeveel leads daadwerkelijk tot aanmeldingen hebben geleid. Wanneer u gegevens op campagneniveau (advertentieklikken, bezoeken aan de landingspagina en verzonden formulieren) kunt koppelen aan daadwerkelijke inschrijvingen, wordt uw advertentiecampagne een groeimarketingstrategie.

Begin met het maken van verbinding met uw databronnen. Synchroniseer uw advertentieplatforms, CRM, marketingsoftware voor ondernemingen en analysetools, zodat de werkstroom van leadactiviteiten in een centraal systeem wordt verzameld.

Vervolgens bouwt u studentensegmenten op die uw inschrijvingsfunnel weerspiegelen. Dat kunnen middelbare scholieren zijn die zich oriënteren op studiemogelijkheden. Of internationale studenten die informatie zoeken over visa en huisvesting. Of iets anders.

Personaliseer uw advertentie-content zodat deze aansluit bij de motivaties van elke doelgroep. Een middelbare scholier reageert wellicht beter op levendige beelden van het campusleven. Een professionele student reageert wellicht beter op ROI-gerichte boodschappen over salarisvooruitzichten of flexibiliteit.

Hoe helpt ClickUp daarbij?

ClickUp Dashboard bieden een duidelijke weergave van de prestaties van uw marketingcampagne. Houd relevante marketingproductiviteitstatistieken bij om ervoor te zorgen dat u uw doelen bereikt.

Houd de prestaties van uw marketingcampagnes bij met behulp van ClickUp Dashboard.

⭐ Bonus: Verbind uw favoriete advertentie- en analysetools rechtstreeks aan ClickUp met behulp van ClickUp-integraties. Koppel platforms zoals Google Ads, Meta, HubSpot en Google Analytics om automatisch campagnegegevens en prestatiestatistieken op te halen.

8. Maak van uw studenten merkambassadeurs

Uw studenten zijn uw meest effectieve marketingteam.

De vraag is: laat u dat toe?

Wanneer een student een vlog deelt over zijn verhuizing naar de studentenflat, een foto van het jaarlijkse festival of een kort bericht over hoe een professor hem heeft geholpen een stageplaats te vinden, dan is dat marketing die je niet kunt kopen.

Deze authentieke, ongescripte verhalen creëren emotionele verbindingen die geen enkele betaalde advertentie kan evenaren. Ze laten zien hoe het leven op uw campus echt is, waardoor potentiële studenten zich een beeld kunnen vormen van hoe het daar zou zijn.

Veel universiteiten en hogescholen nemen dit ook op in hun marketingplan.

De University of Southern California (USC) heeft een van de meest gestructureerde en succesvolle studentenambassadeursprogramma's in het hoger onderwijs.

Elke ambassadeur wordt geselecteerd via een streng sollicitatieproces en getraind in digitale etiquette, merkstem en de basisprincipes van contentaanmaak, waaronder fotografie, korte video's en storytelling.

Uw ambassadeurs delen diverse perspectieven en hebben verschillende achtergronden, waaronder internationale studenten, transferstudenten, atleten en kunstenaars. Potentiële kandidaten krijgen zo meerdere versies van de universiteitservaring te zien.

Hoe helpt ClickUp daarbij?

Het runnen van een studentenambassadeursprogramma vereist coördinatie tussen marketing, toelating, sociale media en studentenzaken. ClickUp for Education helpt elk onderdeel van het proces te stroomlijnen.

Richt een speciale Ambassador Workspace in ClickUp in waar uw marketingteam de werving, training, contentplanning en prestatiebewaking beheert.

Uw marketingteam kan elke ambassadeur toevoegen als gast die berichten ter goedkeuring kan indienen of deadlines voor campagnes kan bijhouden.

De onboarding-bronnen, zoals merkrichtlijnen en beleid voor sociale media, worden opgeslagen in ClickUp Document.

Met de kalenderweergave van ClickUp kunt u ambassadeurscontent plannen rond sleutelmomenten in het academische jaar, zoals introductiedagen, sportevenementen, studentenwerving en afstudeerweek.

Veelvoorkomende uitdagingen bij universiteitsmarketing en hoe u deze kunt overwinnen

Zelfs met de beste strategieën kent marketing voor hoger onderwijs een aantal uitdagingen. Deze omvatten:

❗Opvallen in een verzadigde markt

Het Amerikaanse ministerie van Onderwijs heeft een lijst met bijna 4000 academische instellingen in de VS die diploma's verlenen. Dat aantal omvat nog niet eens beroepsopleidingen of niet-traditionele scholen.

De markt is competitiever dan ooit en er is een aanzienlijke verschuiving in hoe studenten traditioneel onderwijs zien.

✅ Oplossing: Vermijd generieke positie die iedereen gebruikt.

In plaats van te spreken over 'wereldwijde kansen', kunt u beter gerichte boodschappen uitdragen. U kunt bijvoorbeeld de nadruk leggen op uw plaatsingspercentage zes maanden na het afstuderen.

Of in plaats van 'onderzoek van wereldklasse' kunt u benadrukken hoe uw studenten vanaf hun tweede studiejaar bijdragen aan gefinancierde projecten.

❗Verschillende afdelingen op één lijn brengen

Vraag het aan een willekeurige instelling voor hoger onderwijs en ze zullen een heleboel verschillende tools gebruiken. CRM voor toelatingen, een e-mailplatform voor marketing, een verouderd ERP-systeem voor academici en spreadsheets voor contact met alumni.

Als resultaat daarvan werken marketing, toelating, alumni en academische afdelingen in silo's.

Het resultaat is een gebrek aan afstemming tussen deze afdelingen. Zonder een marketingplan leidt dit tot een onsamenhangende studentenervaring.

✅ Oplossing: Stimuleer cross-functionele planning door middel van gedeelde agenda's, regelmatige strategie-synchronisatie en uniforme campagnebriefings. Stel duidelijke merkrichtlijnen en werkstroom op, zodat elke afdeling bijdraagt aan één samenhangend verhaal.

📚 Lees meer: Hoe ClickUp te gebruiken voor studenten

❗Limiet marketingbudgetten

Als u een kleine hogeschool of universiteit bent met een marketingbudget en beperkte middelen, kunt u simpelweg niet tien dingen tegelijk doen.

U concurreert ook met instellingen die miljoenen dollars aan marketingbudgetten hebben en beschikken over full-service bureaus en eigen personeel om dit allemaal te regelen.

✅ Oplossing: Ga niet met alle wapens tegelijk te werk. Concentreer u op 2-3 kanalen waar uw doelgroep zich bevindt. Deel uw content consequent. Het kan geen kwaad om AI te gebruiken om uw digitale marketingactiviteiten op te schalen. Bijvoorbeeld bij het creëren van content, het hergebruiken ervan of het brainstormen, enz.

💡 Pro-tip: Als uw team weinig bandbreedte heeft, gebruik dan ClickUp Brain's Connected Search om context te geven aan elk idee voordat u begint met de uitvoering. Wanneer u bijvoorbeeld brainstormt over campagneconcepten, kan Brain automatisch relevante inzichten ophalen uit eerdere toelatingsrapporten, sociale mediaposts of gebeurtenisverslagen die zijn opgeslagen in uw werkruimte. Gebruik ClickUp Brain's Verbinding Search om direct antwoorden te krijgen zonder elke keer opnieuw het wiel uit te vinden

Centraliseer uw marketinginspanningen voor uw universiteit met ClickUp

Holistische marketing via digitale marketingkanalen zal het nummer inschrijvingen van studenten doen stijgen. Maar u wilt niet dat uw team zich uit de naad werkt om de chaos te beheersen, vooral niet als hun tijd al verdeeld is over duizend verschillende taken.

ClickUp is hierbij een tijdbesparende oplossing.

Deze alles-in-één-app voor werk centraliseert uw werk. U krijgt een werkruimte waar content wordt gecombineerd met contextbewuste AI, automatisering die repetitieve taken afhandelt, sjablonen die zijn ontwikkeld voor marketing in het onderwijs en samenwerkingsfuncties die uw team op één lijn houden.

Kortom, alles wat u helpt om uw marketingideeën van concept naar uitvoering te brengen zonder één platform te verlaten.

