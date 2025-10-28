Hoe ChatGPT te gebruiken als mindmapgenerator (met prompts en tools)

Je hebt ChatGPT waarschijnlijk al gebruikt voor alledaagse taken.

Misschien heb je het gevraagd om een onderzoeksartikel samen te vatten of ideeën voor een socialemediacampagne te bedenken. Misschien heb je met ChatGPT een heel lesplan voor je klas gemaakt.

Maar wat de meeste mensen over het hoofd zien, is dat je ChatGPT kunt vragen om dezelfde informatie visueel te ordenen (ook wel mindmaps genoemd) in plaats van een lange tekst uit te voeren!

In deze blog laten we je zien hoe je ChatGPT kunt gebruiken als AI-mindmapgenerator. Blijf hangen voor gedetailleerde instructies en ontdek een aantal solide ChatGPT-alternatieven.

Wat is een mindmap en waarom zou je er een gebruiken?

Een mindmap is een visueel denkinstrument dat informatie weergeeft in een webachtig format, in plaats van in een lijst of platte tekst. Het is een van de gemakkelijkste brainstormtechnieken.

Je plaatst één centraal idee in het midden en bouwt het web naar buiten toe op met lijnen of curven om gerelateerde onderwerpen te behandelen.

Als je bijvoorbeeld een marketingcampagne plant, kan 'Lancering' het middelpunt van de map vormen. Van daaruit kun je vertakken naar 'Content', 'Budget', 'Kanalen' en 'Tijdlijn'. Elk van deze subonderwerpen kan verder worden opgesplitst in kleinere items, zoals 'Content' met 'Social media-berichten', 'Blogs' en 'Nieuwsbrieven'.

🧠 Leuk weetje: De term 'mindmapping' werd voor het eerst gebruikt en populair gemaakt door de Britse psycholoog en auteur Tony Buzan in de jaren 70. Mensen maken echter al eeuwenlang gebruik van deze vorm van visueel denken! Uit historische bronnen blijkt zelfs dat filosofen uit de derde eeuw, zoals Porphyrius van Tyros, mindmapping gebruikten als brainstormtechniek.

Zijn mindmaps echt nuttig?

Het korte antwoord is ja, en hier is waarom je er een zou moeten gebruiken:

Versnel brainstormen: Heb je ooit 20 minuten naar een leeg document gestaard, overweldigd door de vraag waar je moest beginnen? Mindmaps elimineren die blokkade door je hersenen een duidelijk startpunt en een logische voortgang te geven. Elke vertakking die je toevoegt, nodigt uit tot meer gedachten, waardoor het creatieve momentum behouden blijft.

Verbeter het leerproces en het onthouden: onze hersenen zijn geprogrammeerd voor visuele informatie. Door gebruik te maken van kleuren, lijnen en ruimtelijke indeling geven mindmaps je hersenen 'haakjes' om zich aan vast te klampen. In plaats van informatie te proppen, creëer je dus eigenlijk mentale snelkoppelingen die op de lange termijn blijven hangen.

Vereenvoudig complexe onderwerpen: Mindmapping verdeelt overweldigende onderwerpen in behapbare stukjes, waardoor het gemakkelijker wordt om in kaart te brengen hoe de afzonderlijke delen zich tot het geheel verhouden.

Verbeter uw besluitvorming: wanneer u voor een moeilijke beslissing staat, kunt u met een mindmap alle voor- en nadelen en mogelijke uitkomsten visueel in kaart brengen. Dit voltooide overzicht helpt u om uw opties logisch af te wegen en een meer zelfverzekerde keuze te maken.

⚡ Sjabloonarchief: Als je moeite hebt om een productieve brainstormsessie te houden, geven deze gratis brainstormsjablonen je een voorsprong. Hiermee kun je elke gedachte vastleggen, inzichten groeperen en ervoor zorgen dat je beste ideeën niet verloren gaan.

Kan ChatGPT mindmaps met afbeeldingen maken?

ChatGPT (inclusief aangepaste GPT's) blinkt uit in het genereren van op tekst gebaseerde structuren en content voor mindmaps. Het loopt echter vast als het gaat om het maken van interactieve, aanpasbare afbeeldingen.

Daarom bestaat de succesvolle aanpak voor het gebruik van de ChatGPT-mindmapgenerator uit twee stappen:

Gebruik ChatGPT om de content en structuur van je mindmap te genereren.

Kopieer en plakken of importeer die structuur in een speciale AI-mindmappingtool om de visuele weergave te maken.

Laten we nu de eerste stap van dit proces aanpakken, namelijk ChatGPT-prompts geven om mindmap-overzichten voor te bereiden.

Hoe u mindmaps kunt genereren met ChatGPT (+ prompts)

Hieronder vindt u een handleiding op stap voor het genereren van mindmap-overzichten in ChatGPT:

Aantekening: we hebben de mindmapgenerator van ChatGPT gebruikt voor stap 1 en 2.

1. Bepaal uw centrale idee

Als je uitgangspunt vaag is, krijg je een hoop willekeurig ideeën en zal het in kaart brengen niet erg nuttig zijn.

Neem, voordat je ChatGPT opent, even de tijd om het kernidee achter je mindmap beter te begrijpen.

Vraag jezelf af: Welk probleem probeer ik op te lossen, of welk resultaat wil ik bereiken met deze mindmap? Hoe scherper je kernidee is, hoe beter.

Hier is bijvoorbeeld een idee voor een mindmap voor het in kaart brengen van het klanttraject, gemaakt in ChatGPT.

De mindmapgenerator van ChatGPT gebruiken om een mindmap te maken

2. Kies het type mindmap dat u wilt maken

Je zou toch ook niet proberen een kleine schroef vast te draaien met een enorme platte schroevendraaier? Net zoals er verschillende tools zijn voor verschillende doeleinden, hebben we ook verschillende soorten mindmaps.

Welke tool je kiest, hangt af van wat je wilt bereiken. Hier zijn de meest voorkomende soorten om te overwegen:

Spider maps: De klassieke mindmaps die je waarschijnlijk wel kent. Ze beginnen met een centraal idee in het midden, met hoofdonderwerpen die daaruit een vertakking vormen en vervolgens subonderwerpen die daaruit een vertakking vormen. Het meest geschikt voor het brainstormen over nieuwe ideeën of het ordenen van grote hoeveelheden informatie

Flow maps: In tegenstelling tot spider maps, die niet-lineair zijn, hebben flow maps een duidelijk begin, midden en einde. Ze zijn perfect voor het in kaart brengen van sequenties en het visualiseren van processen

*multi-flow in kaart brengen: Deze in kaart brengen hebben als functie een centraal evenement of onderwerp, met de oorzaken op de linkerkant en de gevolgen op de rechterkant. Multi-flow in kaart brengen zijn ideaal voor het analyseren van historische gebeurtenissen, het begrijpen van bedrijfsresultaten of het identificeren van de hoofdoorzaak van een probleem

Bubble maps: In een bubble map staat het hoofdonderwerp in het midden met een reeks 'bubbels' eromheen die beschrijvende woorden en zinnen bevatten. Gebruik ze wanneer je een persoon, product of concept wilt beschrijven

Brace in kaart brengen: Ze beginnen met één item aan de linkerkant en gebruiken haakjes om het hoofdidee op te splitsen in zijn componenten. Wordt vaak gebruikt om een relatie tussen het geheel en de delen weer te geven en om complexe onderwerpen te ontleden

Hieronder ziet u bijvoorbeeld hoe een werkstroom in kaart brengen voor dezelfde mindmap als hierboven gegenereerd eruitziet:

Werkstroom voor customer journey in kaart brengen gegenereerd met ChatGPT

👀 Wist je dat: In 2002 namen 50 geneeskundestudenten van de Universiteit van Londen deel aan een onderzoek om de effectiviteit van mindmapping te testen. Ze kregen een tekst van 600 woorden om te bestuderen en werden vervolgens in twee groepen verdeeld: de ene groep gebruikte hun huidige studiegewoonten en de andere (experimentele) groep leerde de mindmappingtechniek. Hoewel beide groepen na de test betere scores behaalden, scoorde de mindmappinggroep ongeveer 10% hoger toen ze een week later opnieuw werden getest. Onderzoekers namen op dat bij een gelijk motivatieniveau het voordeel waarschijnlijk dichter bij 15% zou hebben gelegen. Wat betekent dit? Mindmapping is niet alleen effectief voor direct leren, maar ook voor het langdurig onthouden van informatie.

3. Maak uw prompt

Je ChatGPT-mindmap is slechts zo goed als de tekstprompts die je invoert. Hier zijn enkele tips om het goed te doen:

Focus op resultaten : Formuleer prompts rond doelen (leadgeneratie, retentie, bekendheid) zodat in kaart brengen bruikbaar is

Stel diepteniveaus in : vraag om 3-4 lagen (hoofdvertakking → subtakken → voorbeelden/tools) voor meer gedetailleerde informatie

Contextualiseer voor uw niche : geef uw branche, doelgroep en budget op, zodat de resultaten aansluiten bij uw realiteit

Herhaal vertakking voor vertakking: breid alleen de gebieden uit waarover u meer details nodig hebt, in plaats van alles opnieuw in kaart te brengen

4. Bewerk de structuur van het mindmap naar uw behoeften

Zodra ChatGPT de eerste output heeft geleverd, kun je deze als een professional verfijnen:

Verwijder de ruis: ChatGPT kan soms onnodige vertakkingen toevoegen. Je kunt AI vragen om alles te verwijderen wat irrelevant of repetitief aanvoelt. Bijvoorbeeld door twee afzonderlijke en vergelijkbare vertakkingen samen te voegen tot één

De structuur reorganiseren: Vraag AI om de bestaande hiërarchie of werkstroom te wijzigen als deze niet aan uw verwachtingen voldoet. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u een subonderwerp zo belangrijk vindt dat het eigenlijk een hoofdtak verdient

Voeg ontbrekende details toe: Hoewel ChatGPT uitstekend is in het genereren van een basisstructuur, kunnen er nog steeds cruciale details ontbreken die alleen in uw hoofd zitten. U moet de structuur doornemen en bepalen welke specifieke details uw mindmap informatiever kunnen maken

ChatGPT-prompts voor gedetailleerde mindmaps

Hieronder hebben we de vijf beste ChatGPT-prompts verzameld die je kunt gebruiken om gedetailleerde mindmaps te maken:

1. Strategie voor marketingcampagnes

"Genereer als marketingstrateeg een mindmap-overzicht voor een socialemediacampagne in het vierde kwartaal om een nieuw milieuvriendelijk product te lanceren. De mindmap moet zich richten op content-thema's, target, belangrijke statistieken en een promotietijdlijn. Structureer de output als een lijst met opsommingstekens en inspringingen voor subpunten."

2. Werving en onboarding

"Genereer een mindmapstructuur voor het volledige wervings- en onboardingproces voor een nieuwe software-engineer. Neem hoofdtakken op voor de functieomschrijving, sollicitatiefasen, het aanbod en de eerste 30 dagen. Neem voor de vertakking 'sollicitatiefasen' subpunten op voor een technische beoordeling en een gesprek over culturele fit."

3. Agenda voor teamvergadering

"Maak een mindmap om de agenda voor een wekelijkse teamvergadering van 60 minuten te structureren. Het centrale onderwerp is 'Wekelijkse synchronisatie', met vertakkingen voor projectupdates, obstakels en actiepunten. Voeg voor de vertakking 'projectupdates' een subvertakking toe voor elk teamlid."

4. Studeren voor een examen

Genereer een mindmapstructuur voor een student die studeert voor een tentamen celbiologie. De mindmap moet zich richten op belangrijke organellen, hun functies en de verschillen tussen planten- en dierlijke cellen. Voeg korte, gemakkelijk te begrijpen definities toe voor elke belangrijke term, alsof je het aan een student uitlegt, en formatteer de output als een overzichtelijke, ingesprongen lijst. ”

5. Voorbereiding op een sollicitatiegesprek

Maak een mindmap voor een sollicitatiegesprek. Het centrale onderwerp is het bedrijf en de belangrijkste vertakkingen zijn de geschiedenis van het bedrijf, belangrijke producten, recent nieuws en sollicitatievragen die ik wil stellen. ”

ChatGPT-uitvoer omzetten in visuele mindmaps

ChatGPT is een beginnersvriendelijke tool als je de voorkeur geeft aan de mindmap-methode voor het maken van aantekeningen. Maar aangezien het geen goed visueel diagram kan genereren, kun je de volgende methoden gebruiken:

1. Kopieer + plak in een mindmappingtool

Wilt u binnen enkele seconden een visuele weergave maken? Tools zoals MindMeister, XMind en Lucidchart zijn slim genoeg om de opzet van ChatGPT te lezen en deze direct om te zetten in een mindmap.

Het is een eenvoudig proces in drie stappen:

Kopieer de tekst die ChatGPT je heeft gegeven. Zorg ervoor dat je hebt gevraagd om een overzichtelijke, ingesprongen opzet (met opsommingstekens en subopsommingstekens)

Plak het in je mindmapping-tool

Voilà! De tool zet uw inspringingen automatisch om in mindmap-vertakkingen en subtakken

2. Gebruik Markdown- of OPML-exports

Voor complexe mindmaps waarbij nauwkeurigheid de sleutel is, wilt u meer dan alleen kopiëren en plakken.

Je kunt ChatGPT vragen om de output in Markdown- of OPML-format te genereren. Veel tools, waaronder MindNode en FreeMind, maken directe import van deze formaten mogelijk.

Zo gaat u te werk:

Vraag ChatGPT om Markdown-koppen of OPML-format te gebruiken (wat je maar wilt)

Sla de tekst op als een .md- of .opml-bestand

Open een tool zoals XMind en importeer uw opgeslagen bestand om direct de visuele mindmap te bekijken

👀 Wist je dat? Onderzoekers hebben modellen ontwikkeld die platte tekst (zoals lange documenten of artikelen) kunnen omzetten in gestructureerde mindmaps. Eén model maakt hiervoor gebruik van een sequence-to-graph + reinforced graph refinement-methode om dit efficiënt te doen.

Veel mindmappingtools kunnen rechtstreeks worden geïntegreerd met ChatGPT, waardoor je de rommelige tussenstap van het wisselen van platform kunt overslaan.

Met deze tools kun je de structuur van je mindmaps plannen met behulp van AI en beelden genereren zonder een vinger uit te steken.

Dit zijn onze drie beste aanbevelingen:

1. ClickUp

Structuur, flexibiliteit en duidelijkheid zijn de pijlers van elk effectief in kaart brengen.

ClickUp, een AI-aangedreven projectmanagementsoftware, brengt deze drie samen in één naadloze werkruimte.

Met ClickUp mindmaps, waarin AI is geïntegreerd, kunt u:

Breng complexe onderwerpen in kaart met de eenvoud van slepen en neerzetten

Gebruik kleur en statusindicatoren voor directe duidelijkheid

Werk in realtime samen, zodat alle ideeën worden vastgelegd en met elkaar in verbinding worden gebracht

Koppel, verwijzen en pas elk element van uw mindmap naar wens aan

Genereer ideeën en breid vertakkingen automatisch uit met behulp van AI

Vat complexe mindmaps en discussies in enkele seconden samen

ClickUp mindmaps

In tegenstelling tot eenvoudige mindmapgenerators zijn Mindmaps nauw geïntegreerd met andere sleutel ClickUp-functies, waaronder taken, whiteboards, documenten, AI en meer. Zo kun je ideeën direct omzetten in uitvoerbare taken of subtaaken, rechtstreeks vanuit je mindmap.

Zoals je kunt zien, is ClickUp een veelzijdig alternatief voor ChatGPT voor AI-mindmapping. Of je mindmaps nu gebruikt om te brainstormen, een project te plannen of je onderzoek te organiseren, met ClickUp kun je in je werkruimte van idee naar uitvoering gaan.

⭐ Bonus: Met de vooraf gebouwde Autopilot Agents van ClickUp kunt u eenvoudige (maar handige) automatiseringen instellen binnen uw mindmaps. Wanneer iemand, als voorbeeld, iets toevoegt aan uw projectmindmap, kunnen deze agents automatisch relevante taken aanmaken, teamleden toewijzen en zelfs tijdige updates plaatsen, zodat iedereen die de mindmap gebruikt op dezelfde pagina zit. Aangepaste agents tillen deze automatisering naar een hoger niveau door je in staat te stellen specifieke werkstroom te automatiseren. Marketingteams kunnen bijvoorbeeld aangepaste agents configureren die in actie komen en schrijvers toewijzen zodra er nieuwe blogonderwerpen aan de campagnemindmap worden toegevoegd. Bekijk deze video om je eerste agent in te stellen.

2. Whimsical AI

Via Whimsical AI

Whimsical AI is een minimalistische diagramtool die uw ideeën direct tot leven brengt. De belangrijkste functie is de mogelijkheid om een volledige mindmap te genereren op basis van een tekstprompt.

U hoeft alleen maar een beschrijving van uw centrale idee in te voeren en het platform maakt automatisch een gedetailleerde mindmap.

En nog iets: Whimsical AI wordt aangedreven door ChatGPT. Ze bieden zelfs een aangepaste GPT die binnen enkele seconden complexe mindmaps met afbeeldingen kan genereren.

3. XMind

Via XMind

XMind is een mindmappingtool die een bereik professionele mindmapsjablonen biedt. Het heeft robuuste import-/exportopties waarmee je Markdown- en OPML-bestanden rechtstreeks kunt importeren, zodat je mindmaps intact blijven wanneer je schakelt tussen ChatGPT en XMind.

Onlangs heeft XMind ook AI-gestuurde brainstorming geïntroduceerd. Met deze functie kunt u eenvoudig uw centrale idee intypen en AI vragen om relevante vertakking/subvertakking toe te voegen. U kunt vervolgens elk onderwerp/subonderwerp selecteren en uitbreiden, of de mindmap herstructureren met behulp van AI.

30% van de werknemers denkt dat automatisering hen 1 à 2 uur per week kan besparen, terwijl 19% schat dat het 3 à 5 uur kan opleveren voor diepgaand, geconcentreerd werk. Zelfs die kleine tijdbesparingen tellen op: slechts twee uur per week bespaard komt neer op meer dan 100 uur per jaar – tijd die je kunt besteden aan creativiteit, strategisch denken of persoonlijke groei.

Limiet van het gebruik van ChatGPT voor het aanmaken van mindmaps

Hoewel ChatGPT een goede tool is voor het genereren van een mindmap (in tegenstelling tot het handmatige proces), is het geen voltooide oplossing.

Hier volgt een realistische kijk op wat ChatGPT nog niet kan, als het gaat om mindmapping:

Slechte visuele output: Hoewel ChatGPT je een gestructureerd overzicht of zelfs markdown-code kan geven, is het niet betrouwbaar voor het maken van visuele kaarten. Je zult het extra werk moeten doen om het overzicht te kopiëren en te plakken in een Hoewel ChatGPT je een gestructureerd overzicht of zelfs markdown-code kan geven, is het niet betrouwbaar voor het maken van visuele kaarten. Je zult het extra werk moeten doen om het overzicht te kopiëren en te plakken in een mindmapping-tool of om echt goede aangepaste GPT's te gebruiken, zoals Whimsical AI (het nadeel: ze bieden slechts één gratis proefversie per gebruiker)

Geen interactiviteit: De mindmapstructuur die door ChatGPT wordt gegenereerd, is statisch. Je kunt niet op een onderwerp of subonderwerp klikken om het uit te vouwen of secties verslepen om ze te herstructureren. Om wijzigingen aan te brengen, moet je een nieuwe, specifieke prompt typen, wat een tijdrovend en inefficiënt proces is

Geen realtime samenwerking: Het is niet mogelijk voor meerdere gebruikers om samen aan dezelfde mindmap te werken binnen ChatGPT. Als je als teamleider een brainstormsessie wilt houden, moet je dus één chat beheren. Dit gaat voorbij aan het doel van Het is niet mogelijk voor meerdere gebruikers om samen aan dezelfde mindmap te werken binnen ChatGPT. Als je als teamleider een brainstormsessie wilt houden, moet je dus één chat beheren. Dit gaat voorbij aan het doel van gezamenlijke ideevorming

👀 Wist je dat? Het concept van lateraal denken is een creatieve benadering van probleemoplossing. Je stapt van de gebaande paden af om out-of-the-box ideeën te ontdekken die buiten het bereik van conventioneel denken liggen. Het concept werd in 1967 geïntroduceerd door Edward de Bono in zijn boek The Use of Lateral Thinking en wordt nu gebruikt door bedrijven als Apple, Netflix en Uber.

ClickUp gebruiken voor het aanmaken van mindmaps en meer

Als je op zoek bent naar een tool die mindmapping en AI combineert, dan is ClickUp de juiste keuze.

Als de alles-in-één-app voor werk is ClickUp de plek waar je ideeën in kaart brengt en tot leven brengt.

Ontwerp eenvoudig boeiende mindmaps

Met de ClickUp Mind Maps-functie bent u niet langer gebonden aan lineaire lijsten of statische aantekeningen. In plaats daarvan kunt u uw gedachten visueel weergeven, zodat u in één oogopslag verbindingen en hiërarchieën kunt zien.

Label knooppunten, verbindingen en andere mindmap-elementen met aangepaste kleurcodes

Dit is wat je krijgt met ClickUp mindmaps:

Blank-modus: Biedt een canvas voor gratis brainstormen en het in kaart brengen van ideeën. Als je creatieve vrijheid wilt om je mindmap helemaal zelf te bouwen (op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier), probeer dan Biedt een canvas voor gratis brainstormen en het in kaart brengen van ideeën. Als je creatieve vrijheid wilt om je mindmap helemaal zelf te bouwen (op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier), probeer dan ClickUp's Blank Mind Map Whiteboard Sjabloon

Taakmodus: Visualiseer projectmanagement in ClickUp met behulp van mindmaps. U kunt vertakkingen verslepen om uw werkstroom te reorganiseren, taken rechtstreeks vanuit de map toevoegen of verwijderen, enz.

status en kleurcodering: *Elke tak en elk knooppunt in je map geeft de status weer van de bijbehorende ClickUp-taak . Zo kun je je hele project in één oogopslag scannen en meteen zien wat er vooruitgang boekt en wat aandacht nodig heeft. Je kunt ook aangepaste kleurcodes toevoegen om sleutel-takken of ideeën te markeren

automatische herindeling: *Ruim uw rommelige mindmap op met één enkele klik! ClickUp reorganiseert uw map automatisch met de juiste ruimte en indeling

Herschik de layout van je mindmap automatisch met één enkele klik

Laat AI je brainstormpartner zijn

Soms is het moeilijkste aan brainstormen om ermee te beginnen.

Maar maak je geen zorgen. ClickUp Brain, onze AI-aangedreven assistent, kan je denkproces aanzienlijk versnellen:

Ideeën genereren: Zit u vast op een knooppunt? Vraag ClickUp Brain om een vertakking uit te breiden. Het kan gedetailleerde uitsplitsingen geven, subtaaken voorstellen en alternatieve benaderingen bieden om elk idee volledig te ontwikkelen

Directe samenvatting: Heb je net een brainstormsessie met je team afgerond? Vraag AI om je in kaart brengen samen te vatten met overzichten en belangrijke punten die je met het team kunt delen

AI-gestuurde actiepunten: AI kan ook uw mindmap scannen en automatisch een lijst met actiepunten, volgende stappen of vervolgvragen genereren

integratie van vergaderantekeningen:* Met ClickUp AI Notetaker kunt u niet alleen vergaderdiscussies vastleggen, maar ook uw vergaderantekeningen omzetten in mindmaps voor snelle analyse

diepgaand zoeken en kennis ophalen: *Brain's Deep Search kan inzichten uit uw hele werkruimte halen en deze rechtstreeks in uw mindmap verwerken. U kunt de mindmap insluiten in ClickUp Docs , waar uw teamleden kunnen samenwerken en suggesties kunnen toevoegen

Gebruik whiteboards voor gezamenlijke ideevorming

ClickUp Whiteboards zijn interactieve digitale canvassen voor visuele samenwerking en brainstormen. Hiermee kunnen jij en je team vrijelijk vormen, plaknotities, tekst, afbeeldingen en verbindingen toevoegen en zelfs taken of documenten insluiten – allemaal in realtime.

ClickUp Whiteboards is een oneindig canvas waarop je ideeën kunt in kaart brengen met behulp van plakbriefjes en stroomdiagrammen

Hieronder vindt u vier manieren waarop onze whiteboardsoftware uw mindmapping naar een hoger niveau tilt:

*oneindig canvas voor onbeperkte ideeën: Gebruik zoveel ruimte als je wilt om elk idee, elke vertakking en elke verbinding vast te leggen. Het maakt niet uit hoe groot je mindmap wordt, want je raakt nooit zonder canvas

Realtime samenwerking: Nodig teamgenoten uit op uw whiteboard en zie hoe iedereen tegelijkertijd bijdraagt aan de mindmap. Bekijk elkaars cursors, voeg opmerkingen toe en ontwikkel samen ideeën

Meerdere gebruikers kunnen ClickUp Whiteboards tegelijkertijd bewerken voor maximale productiviteit

Visuele organisatie met slepen en neerzetten: Verplaats, groepeer en maak moeiteloos verbinding tussen vormen, plaknotities en tekst om een mindmap te bouwen die meegroeit met uw denken. Ideeën herschikken is net zo eenvoudig als ze over het canvas slepen

AI-beeldgeneratie: Genereer afbeeldingen binnen het whiteboard met behulp van eenvoudige tekstgebaseerde prompts

Teken vormen, voeg tekst toe, sleep elementen, genereer afbeeldingen en meer in onze codevrije ClickUp Whiteboards

Direct taken en documenten aanmaken: zet elke vorm, sticky note of tekst met één klik om in een ClickUp-taak of -document! Brainstorm, plan en voer uit zonder je whiteboard te verlaten.

Touch-ondersteuning: gebruik intuïtieve gebaren om te schetsen, tekenen en uw visie vorm te geven met een simpele aanraking van uw vinger.

Zet je mindmap-ideeën om in taken, koppen, vormen, documenten enz. met behulp van ClickUp Whiteboards.

Ga snel aan de slag met de eenvoudige mindmap-sjabloon van ClickUp.

Met de eenvoudige mindmap-sjabloon van ClickUp is AI-mindmapping voor iedereen toegankelijk. U hoeft alleen maar uw informatie in deze sjabloon in te voeren. U hoeft niet helemaal zelf een sjabloon te maken.

Het biedt u een overzichtelijke, intuïtieve structuur om complexe onderwerpen/processen visueel op te splitsen in samenwerking met meerdere teamleden.

Ontvang een gratis sjabloon Verken ideeën met de eenvoudige mindmap-sjabloon van ClickUp en zet ze om in strategieën die klaar zijn voor uitvoering.

Belangrijkste functies:

Maak snel centrale onderwerpen aan, voeg vertakkingen toe voor subonderwerpen en maak verbinding met gerelateerde ideeën.

Gebruik de drag-and-drop-functie om knooppunten eenvoudig te herschikken naarmate uw ideeën zich ontwikkelen.

Er zijn aangepaste aanpassingsopties beschikbaar, zoals kleur, pictogrammen en labels.

Integratie met de bredere projectmanagementtools van ClickUp

Ondersteunt zowel taak- als blanco-modi.

Als je een visuele uitleg wilt, bekijk dan deze stap-voor-stap video om te zien hoe je mindmaps kunt maken en aangepast kunt instellen in ClickUp.

Waar kunt u AI-mindmapping gebruiken in uw werkstroom?

Hier zijn enkele van de meest voorkomende werkstroom en processen die echt tot hun recht komen wanneer ze visueel worden in kaart gebracht met mindmaps.

🧠 Planning en strategie

Wanneer je doelen instelt of een groot initiatief structureert, helpen mindmaps je om elk onderdeel op te splitsen terwijl je de zichtbaarheid van het totaalbeeld behoudt.

Projectplanning: begin bij je projectdoel en ga dan verder met mijlpalen, deliverables en afhankelijkheden.

Ontwikkeling van bedrijfsstrategieën: in kaart brengen uw marktinzichten, kansen en belangrijke initiatieven op één plek.

OKR-in-kaart-brengen: koppel bedrijfsbrede doelstellingen aan team- en individuele kerngegevens om afstemming te garanderen.

💡 Pro-tip: Soms is je 'centrale idee' nog niet helemaal uitgekristalliseerd in je hoofd, maar stuitert het in fragmenten rond. In plaats van moeite te doen om alles uit te typen, kun je Talk to Text in ClickUp Brain MAX gebruiken om die ruwe gedachten direct vast te leggen. Spreek je idee gewoon hardop uit en ClickUp zet het om in gestructureerde aantekeningen. Brain organiseert ze in knooppunten die je later kunt uitbreiden tot een visuele map. Wanneer u Talk to Text in ClickUp Brain MAX gebruikt, pas dan de "3-5 secondenregel" toe. Spreek in korte stukjes van 3 tot 5 seconden per keer, met een korte pauze tussendoor. Geef de spraak-naar-tekst-engine de ruimte om uw invoer nauwkeuriger te verwerken.

✍🏼 Creatieve en ideevormingswerkstroom

Mindmaps zijn gemaakt voor creativiteit. Ze stellen je in staat om ideeën vrijelijk vast te leggen voordat je ze in een proces structureert.

Content aanmaken: maak een overzicht van kernthema's, gerelateerde subthema's, contentformaten en verdeling.

Productbrainstormen: begin bij het hoofdproduct en breid uit naar functies, voordelen en feedback van gebruikers.

Campagneplanning: visualiseer campagnedoelen, doelgroepsegmenten, berichten en succesmaten.

Met ClickUp Brain kunt u deze AI-mindmapping nog verder uitbreiden door referenties, aantekeningen of zelfs korte samenvattingen rechtstreeks onder elke vertakking toe te voegen. Wat begint als een ruwe mindmap, wordt al snel een contentroadmap die is verbonden met taken en deliverables in uw werkruimte.

📚 Leren en onderzoek

Of je nu een nieuw concept bestudeert of onderzoek doet, mindmaps helpen je om complexe informatie in kaart te brengen tot iets dat duidelijk en met verbinding is.

Onderzoeksproces: centraliseer uw onderwerp, bronnen, inzichten en hypothesen

Studeren en aantekeningen maken: Maak verbinding met ideeën, voorbeelden en subonderwerpen voor een betere onthouding.

Kennis in kaart brengen: creëer een overzicht op hoog niveau van een veld of projectgebied dat u onderzoekt.

⚙️ Werkzaamheden en werkstroom

Een mindmap maakt het gemakkelijk om overdrachten, verantwoordelijkheden en resultaten voor processen met meerdere bewegende delen in kaart te brengen.

Onboarding van werknemers: breng elke fase in kaart, van documentatie tot training en evaluatie.

Customer journey in kaart brengen: houd bij hoe klanten zich ontwikkelen van bewustwording tot ambassadeurschap.

Incidentbeheer: visualiseer detectie-, triage-, oplossings- en preventiestappen

🧭 Besluitvorming en probleemoplossing

Wanneer je beslissingen neemt of problemen analyseert, helpen mindmaps je om alle aspecten duidelijk in kaart te brengen.

Oorzaakanalyse: gebruik de gebruik de 5 Whys-techniek om een probleem terug te voeren naar de bron.

Beslissingsbomen: vergelijk opties, resultaten en criteria om weloverwogen keuzes te maken.

Procesverbetering: breng uw huidige werkstroom in kaart, breng knelpunten in beeld en ontwerp een betere toekomstige situatie.

💡 Pro-tip: vraag Brain om taken of subtaaken te genereren rechtstreeks vanuit knooppunten in je mindmap. Dit overbrugt het gat tussen ideeën en uitvoering.

Breng het in kaart en maak het waar met ClickUp

Hoewel ChatGPT briljant is als brainstormpartner, schiet het tekort als het gaat om het uitvoeren van ideeën.

Met de geïntegreerde AI van ClickUp kun je naadloos van idee naar uitvoering naar inzichten gaan. Werk met ClickUp Brain om ideeën te genereren, zet ze om in mindmaps en processtromen in whiteboards, en laat AI met één klik secties omzetten in documenten en taken.

Met uw taken, whiteboards, documenten, teamchat en inzichten allemaal op één plek, is de Converged AI-werkruimte van ClickUp alles wat u nodig hebt.

