Gratis Miro-sjablonen voor organigrammen voor organisaties

Om in deze moderne tijd te overleven, moet een bedrijf een organisatiestructuur hebben die verandering als uitgangspunt heeft, tribale aangepaste gewoonten laat bloeien en een macht bevordert die voortkomt uit respect, niet uit regels.

De organisatiestructuur speelt een cruciale rol bij het vormen van de productiviteit en het stimuleren van bedrijfsgroei. Onderzoek toont aan dat 82% van de werknemers tevreden is met de structuur van hun bedrijf, terwijl 18% dat niet is. Duidelijke structuren bevorderen effectieve communicatie, tijdige feedback en afstemming tussen teams.

Goede organigrammen maken deze structuren zichtbaar en helpen bij het in kaart brengen van rollen. Maar het kan tijdrovend zijn om er een helemaal zelf te maken, vooral voor groeiende of veranderende teams.

Daar komen de Miro-sjablonen voor organigrammen om de hoek kijken. Deze vooraf gemaakte, aanpasbare sjablonen zorgen voor duidelijkheid in de organisatiestructuur, waardoor effectieve communicatie, snellere beslissingen en een hogere productiviteit van medewerkers worden gegarandeerd.

In dit artikel bekijken we de beste gratis Miro-sjablonen voor organigrammen en bespreken we als bonus enkele sjablonen van ClickUp.

Wat maakt een goede Miro-organigram-sjabloon?

Miro staat bekend om zijn intuïtieve whiteboard-interface en flexibele samenwerkingstools, waardoor het zeer geschikt is voor het in kaart brengen van teamstructuren. Maar een goede sjabloon voor een organigram is meer dan alleen het uiterlijk. Het moet in één oogopslag duidelijk de rollen, verantwoordelijkheden en rapportagelijnen binnen een project weergeven.

Een goede Miro-sjabloon voor organigrammen moet eenvoudig te bewerken zijn, schaalbaar voor groeiende teams en zo geformatteerd dat er geen visuele rommel ontstaat. Het moet snel kunnen worden bijgewerkt wanneer er veranderingen in de organisatie plaatsvinden, terwijl het leesbaar blijft voor alle afdelingen en leidinggevenden.

Zoek naar sjablonen die het volgende bieden:

✅ Een overzichtelijke, hiërarchische layout die gemakkelijk te scannen is

✅ Kaarten of knooppunten voor titels, namen en rollen

✅ Kleur-codeerde secties voor afdelingen of teams

✅ Flexibele connectoren die cross-functionele of dotted-line rapportage ondersteunen

✅ Sjablonen die goed aansluiten bij structuren met externe medewerkers, hybride structuren of structuren met meerdere teams

Organigram-sjablonen in één oogopslag

Hier is een beknopte overzichtstabel van alle Miro- en ClickUp-sjablonen voor organigrammen die in dit artikel worden behandeld:

8 gratis Miro-sjablonen voor organigrammen om uw bedrijfsstructuur te verduidelijken

Hier zijn 8 Miro-sjablonen voor organigrammen die de efficiëntie van uw organisatie kunnen verbeteren:

1. Verticaal organigram door Miro

Via Miro

"Wie rapporteert aan wie?" is een vraag die een vergadering sneller kan doen ontsporen dan een slechte wifi-verbinding. In groeiende teams zijn verantwoordelijkheden en rapportagelijnen vaak vaag, waardoor mensen niet zeker weten waar beslissingen in de werkstroom moeten worden genomen. Een verticaal organigram neemt die verwarring weg door in één oogopslag de duidelijke hiërarchie weer te geven.

De sjabloon voor verticale organigrammen van Miro geeft de hiërarchie weer in een top-downweergave, beginnend bij het leiderschap en met een vertakking naar beneden door elke rol.

Deze sjabloon geeft elk teamlid een plaats in de structuur en benadrukt tegelijkertijd de communicatielijnen tussen afdelingen. U kunt de sjabloon aangepast maken met kleuren, foto's of documenten voor extra context en deze naadloos uitbreiden naarmate uw bedrijf groeit.

🌻 Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Breng de rapportagelijnen van het management naar de teamleden duidelijk in kaart

Pas de kleuren en vormen van de grafiek aan zodat deze overeenkomen met afdelingen of huisstijl

Voeg ondersteunende documenten, aantekeningen of links rechtstreeks toe aan elke rol

Schaal de grafiek eenvoudig op naarmate uw team of organisatie groeit

Deel en bewerk in realtime met uw collega's

✨ Ideaal voor: HR-managers, teamleiders en leidinggevenden die de rapportagelijnen en verantwoordelijkheden in een groeiende organisatie moeten visualiseren.

💡 Pro-tip: Wilt u een sterkere cross-functionele afstemming tot stand brengen? Door u te richten op praktische strategieën voor teamsamenwerking kunt u de communicatie verbeteren en teams verenigen, zelfs over verschillende tijdzones heen. bekijk de beste samenwerkingstools voor multifunctionele teams:*

2. Sjabloon voor projectorganisatieschema

Via Miro

Volgens PMI definieert 74% van de professionals het succes van een project als het op tijd en binnen het budget opleveren van waardevolle resultaten, gebaseerd op een wereldwijd onderzoek onder 10.000 projectprofessionals.

De sjabloon voor projectorganigrammen van Miro helpt projectmanagers en belanghebbenden hun resultaten te behalen door elke rol binnen een project visueel in kaart te brengen, van sponsors en coördinatoren tot bijdragers.

Elke rol kan een naam krijgen, in context worden geplaatst en worden verrijkt met ondersteunende bestanden zoals foto's of documenten. U kunt het aangepast maken met kleuren en stijlen en medewerkers uitnodigen om in realtime samen te werken, zodat u al vóór de start van het project alles op één lijn kunt brengen.

🌻 Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Identificeer mogelijke obstakels voordat een project van start gaat

Maak de lijnen voor rapportage duidelijk, zodat iedereen weet bij wie hij terecht kan om ondersteund te worden

Wijs taken toe op basis van de daadwerkelijke vaardigheden en expertise van teamleden

Aangepast met foto's, documenten en links voor extra context

Breng belanghebbenden op één lijn met een gedeelde weergave van rollen en verantwoordelijkheden

✨ Ideaal voor: Projectmanagers, coördinatoren en belanghebbenden die leiding geven aan complexe initiatieven die duidelijkheid over rollen en een sterke verantwoordingsplicht vereisen.

📮 ClickUp Insight: 31% van de managers geeft de voorkeur aan visuele borden, terwijl anderen vertrouwen op gantt-grafieken, dashboard of resourceweergaven. Maar bij de meeste tools moet je er één kiezen. Als de weergave niet overeenkomt met de manier waarop je denkt, wordt het gewoon een extra bron van wrijving. Met ClickUp hoeft u niet te kiezen. Schakel met één klik tussen AI-aangedreven gantt-grafieken, Kanban-borden, ClickUp-dashboards of werklastweergave. En met ClickUp Brain kunt u automatisch aangepaste weergaven of samenvattingen genereren op basis van wie er kijkt, of dat nu uzelf, een leidinggevende of uw ontwerper is.

3. Sjabloon voor organigram met analyse van vaardigheidskloof

Via Miro

Veel organisaties verwachten dat werknemers al over alle vaardigheden beschikken, maar aarzelen om gestructureerde ontwikkeling aan te bieden. Zoals een Redditor het verwoordt: "Een groot probleem is dat werkgevers zeer specifieke vaardigheden willen, maar zo min mogelijk willen investeren in de ontwikkeling van die vaardigheden bij werknemers. "

Het resultaat? Kritieke hiaten in capaciteit die projecten vertragen en teams frustreren. Een grafiek voor het analyseren van vaardigheidstekorten pakt dit probleem direct aan door te laten zien waar sterke punten liggen en waar investeringen het meest nodig zijn.

De Skill Gap Analysis Organization Chart Template van Miro combineert hiërarchische mapping met het bijhouden van vaardigheden. Hiermee kunt u teamstructuren in kaart brengen en elke rol voorzien van specifieke competenties. Dit maakt het gemakkelijk om hiaten te identificeren, gerichte trainingen te plannen en toekomstige leiders voor te bereiden, terwijl tegelijkertijd de samenwerking tussen teams wordt bevorderd die anders misschien in silo's zouden werken.

🌻 Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Breng bestaande vaardigheden in kaart ten opzichte van rol-eisen in één visueel overzicht

Identificeer hiaten die van invloed kunnen zijn op de oplevering van projecten of groeiplannen

Neem gerichte trainingsinitiatieven in plaats van algemene, one-size-fits-all programma's

Ondersteun opvolgingsplanning door toekomstige leiders vroegtijdig te signaleren

Gebruik gezamenlijke bewerking om managers en teamleden te betrekken bij vaardigheidsbeoordelingen

✨ Ideaal voor: HR-leiders, leer- en ontwikkelingsteams en managers die de vaardigheden van medewerkers willen afstemmen op de organisatiedoelen en zich tegelijkertijd willen voorbereiden op de toekomst.

4. Visueel overzicht van organisatie-eenheden sjabloon

Via Miro

Voor elke minuut die je besteedt aan organiseren, verdien je een uur.

In grote organisaties functioneren afdelingen vaak als hun eigen ecosystemen, elk met unieke processen, vergaderingen en mensen. Zonder een duidelijke manier om dit alles te documenteren, kunnen onboarding en samenwerking tussen teams onnodig complex worden.

De Org Unit Visual Guide sjabloon van Miro helpt u om die silo's om te zetten in een interactieve, visuele reis die zowel boeiend als gemakkelijk te navigeren is.

De sjabloon heeft een speelse navigatiestructuur die is geïnspireerd op bordspellen, en kant-en-klare modules zoals een organigram, fotogalerij, overzicht van het raamwerk, stappenplan en vergaderingschema's. Het verandert wat een saaie documentatie zou kunnen zijn in een dynamische visuele gids die mensen echt willen verkennen.

🌻 Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Documenteer afdelingsrollen, werkstroom en teamleden op één plek

Gebruik visuele navigatie om complexe structuren begrijpelijker te maken

Voeg foto's, kaders en vergadering-overzichten toe voor meer context

Sluit Google Documenten en gekoppelde links rechtstreeks in voor rijkere afdelingsbronnen

Blok secties om sleutelinformatie te beschermen, terwijl de team-bewerking deze kan uitvoeren

✨ Ideaal voor: Afdelingshoofden, interne communicatiemanagers en ondernemingsteams die willen delen wat hun afdelingen doen en hoe ze werken in een aantrekkelijk en toegankelijk format.

🤝 Vriendelijke tip: Voel je je vastgelopen vanwege je unieke organisatiestructuur? ClickUp Brain kan direct gedetailleerde organigrammen maken op basis van echte werkruimtegegevens, zodat je de rapportagelijnen en teamrollen voor je bedrijf kunt visualiseren.

📖 Lees ook: Inzicht in projectrollen en verantwoordelijkheden

5. Matrix-organigram-sjabloon

Via Miro

In de beroemde film The Matrix (1999) moest Neo snel leren dat de werkelijkheid niet zo eenvoudig was als ze leek: er waren lagen, systemen en verbindingen verborgen onder de oppervlakte.

Matrixorganisaties kunnen hetzelfde gevoel geven: functionele managers aan de ene kant, projectleiders aan de andere kant en medewerkers die zich tussen beide bewegen. Zonder een duidelijke weergave kun je gemakkelijk het gevoel krijgen dat je de verkeerde pil hebt ingenomen.

De Matrix Org Chart Sjabloon van Miro maakt die onzichtbare structuren zichtbaar. Het toont rapportagelijnen voor zowel functies als projecten, zodat werknemers hun dubbele verantwoordelijkheden zonder verwarring begrijpen.

Met aanpasbare lay-outs, realtime samenwerking en ruimte voor artefacten zoals documenten of aantekeningen, vereenvoudigt deze sjabloon zelfs de meest complexe structuren, waardoor teams beter kunnen afstemmen, communiceren en presteren.

🌻 Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Visualiseer dubbele rapportage tussen functionele teams en project teams.

Maak verantwoordelijkheden duidelijk, zodat medewerkers weten aan wie ze voor wat moeten rapporteren.

Verbeter de communicatie door structuren transparant en gemakkelijk te volgen te maken.

Breid de grafiek uit of pas het aan naarmate er nieuwe projecten en teams ontstaan.

Ondersteun snellere besluitvorming met een duidelijk weergave van verantwoordelijkheden.

✨ Ideaal voor: Ondernemingen, projectgebaseerde organisaties en leidinggevenden die cross-functionele teams aansturen en behoefte hebben aan een transparante manier om verantwoordelijkheden in evenwicht te brengen en de afstemming sterk te houden.

Bekijk: Hoe maak je een organigram in ClickUp?

6. Organisatorisch in kaart brengen

Via Miro

Uit een analyse van Harvard Business Review blijkt dat slechts 12% van de grote veranderingsprogramma's blijvende resultaten oplevert. Dat betekent dat de meeste transformaties vastlopen of vervagen voordat ze hun beloften waarmaken. Wat ontbreekt er? Een duidelijke, gedeelde manier om de reis in grafiek te brengen. 🎯

De Organisatie-in-Kaart-Breng-Sjabloon van Miro werkt als een GPS voor bedrijfsherstructurering. Het geeft een overzicht van alle mogelijke activiteiten en trajecten die u kunt volgen, en laat zien hoe deze met elkaar in verbinding staan en welke risico's of gevolgen elk traject met zich meebrengt.

In plaats van een route van een bepaalde grootte voor te schrijven, kunt u uw eigen route ontwerpen, deze gaandeweg aanpassen en belanghebbenden bij het proces betrekken.

🌻 Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Breng veranderingen en hoe deze in verbinding staan met de doelstellingen van de organisatie visueel in kaart.

Begrijp de implicaties van elk mogelijk pad – voor teams, timing en resultaten.

Ontwerp samen met belanghebbenden op een collaboratieve, interactieve manier het veranderingsproces.

Pas abonnementen eenvoudig aan en stuur ze bij op basis van feedback, risico's of veranderende omstandigheden.

Breng duidelijkheid en een gedeeld begrip in wat vaak als chaos aanvoelt.

✨ Ideaal voor: Veranderingsleiders, HR-teams, transformatie-PMO's en professionals op het gebied van organisatieontwikkeling die complexe veranderingsinitiatieven aansturen en die opties moeten visualiseren en belanghebbenden moeten afstemmen op de beste weg voorwaarts.

7. Organisatie- en verantwoordelijkheidsgrafiek

Via Miro

Het sjabloon voor organisatie- en verantwoordelijkheidsstructuur van Miro combineert een traditioneel organigram met een duidelijk verantwoordelijkheidsraamwerk. Het laat niet alleen zien wie welke rol vervult, maar beschrijft ook wat de verantwoordelijkheden van elke rol zijn.

Deze sjabloon is gemaakt door Escala, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in procesverbetering en organisatiestrategie, en is praktisch en in de praktijk getest. Met ingebouwde bewerkingsinstructies en een instructievideo is hij direct klaar voor gebruik.

🌻 Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Breng organisatorische rollen en verantwoordelijkheden in kaart in één grafiek.

Voorkom verwarring door elke positie te koppelen aan specifieke verantwoordelijkheden.

Bied een referentiepunt voor project-eigendom en het opvolgen van taken.

Gebruik het kant-en-klare format met bewerkingsinstructies en video die ondersteunt.

Standaardiseer de documentatie over de organisatie en verantwoordelijkheden voor alle projecten of teams.

✨ Ideaal voor: Leiders, projectmanagers en consultants die eigendom willen verduidelijken, overlappingen willen voorkomen en ervoor willen zorgen dat de verantwoordingsplicht binnen teams transparant is.

8. Maak kennis met de teamsjabloon

Via Miro

In de populaire tv-serie The Office zei Michael Scott de beroemde zin: "Wil ik liever gevreesd of geliefd worden? Makkelijk. Allebei. Ik wil dat mensen bang zijn voor hoeveel ze van me houden." Hoewel het hilarisch is, benadrukt het ook hoe persoonlijkheden de manier vormen waarop teams worden gezien.

Op echte werkplekken is het belangrijk om die persoonlijkheden te laten zien om vertrouwen op te bouwen en een authentieke eerste indruk te maken. Dat is precies wat de Meet the Team-sjabloon van Miro nog te doen is.

Met deze sjabloon kunt u uw medewerkers niet alleen voorstellen met hun naam en titel, maar ook met hun vaardigheden, prestaties, leuke persoonlijke weetjes en zelfs links naar sociale profielen, zodat nieuwkomers of clients een idee krijgen van wie er achter het werk zit.

🌻 Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Stel teamleden voor met namen, rollen, biografieën en foto's

Voeg een persoonlijk tintje toe met interesses, prestaties of leuke weetjes

Voeg links naar sociale profielen toe voor authentiek netwerken en geloofwaardigheid

Gebruik ijsbrekers en aantekeningen over werkstijlen om sneller een band op te bouwen

Pas aangepast met merklui, video's of GIF's om de bedrijfscultuur weer te geven

✨ Ideaal voor: HR-teams, managers en client-gerichte groepen die nieuwkomers willen inwerken, vertrouwen willen opbouwen en de expertise van het team met persoonlijkheid willen laten zien.

👀 Leuk weetje: Het concept 'structuur volgt strategie' werd in 1962 bedacht door A. D. Chandler en verder uitgewerkt door Henry Mintzberg. Het betekent dat de structuur van een bedrijf rechtstreeks moet ondersteunen de strategische doelen.

Limiet van Miro-organigrammsjabloon

Miro staat bekend om zijn visuele flexibiliteit, maar als het gaat om het bouwen en beheren van complexe organigrammen, komen er enkele limieten naar voren.

Deze hiaten ontstaan vaak wanneer teams meer structuur, veiligheid of integratie nodig hebben om hun organigrammen verder te ontwikkelen dan alleen basisvisualisatie. Hier zijn enkele punten om in aantekening te nemen:

Biedt limiet ingebouwde versie-beheer- of toegangsbeperkingen, wat veiligheidsproblemen kan opleveren voor gevoelige organisatiegegevens

Het ontbreekt aan ingebouwde organisatiespecifieke functies zoals het taggen van rollen, rapportage of personeelslijsten, waardoor complexe organigram-sjablonen veel handmatig werk vergen

Ondersteunt geen goedkeuringswerkstroom of updateverificatie, waardoor het moeilijker is om wijzigingen in sjablonen te verifiëren en bij te houden

Hiervoor moet u overschakelen naar andere tools voor personeelsplanning, analyse of toestemmingbeheer, waardoor de werkstroom van het organigram gefragmenteerd raakt

Limiet mogelijkheden om hoogwaardige grafieken af te drukken of te exporteren voor beoordelingen door het management of presentaties voor alle medewerkers

Samenwerking richt zich vaak op bewerkingen op bestuursniveau, met minder opties voor op toestemming gebaseerde communicatie of gestructureerde overdrachten tussen rollen

📖 Lees ook: De beste mindmappingsoftware voor visueel denken

Alternatieve Miro-sjablonen voor organigrammen

Als u een van de bovenstaande limieten bent tegengekomen, zoals problemen met het bijhouden van organisatieveranderingen, het onderhouden van veilige teamweergaven of realtime samenwerking, bent u niet de enige.

Hier zijn enkele ClickUp -sjablonen die teams helpen om organigrammen te maken met meer context, controle en flexibiliteit.

1. ClickUp-sjabloon voor organigrammen

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer uw organisatiestructuur met de ClickUp-sjabloon voor organigrammen

Naarmate teams snel groeien of veranderen, kan het bijhouden van wie wat doet aanvoelen als een fulltime baan. Met de ClickUp-sjabloon voor organigrammen kunt u in realtime structuren opbouwen en bijwerken en kunt u moeiteloos de teamstructuren binnen uw organisatie visualiseren.

Deze sjabloon is vooral geschikt voor beginners en helpt u binnen enkele seconden aan de slag te gaan.

🌻 Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Pas aangepaste rollen snel aan en werk ze bij naarmate uw bedrijf groeit of reorganisaties doorvoert

Breng rapportage-lijnen op één lijn met visuele duidelijkheid en het gemak van slepen en neerzetten

Vergemakkelijk asynchrone samenwerking met gestructureerde opmerkingen en live deel

Centraliseer updates zonder tussen verschillende tools te hoeven schakelen

✨ Ideaal voor: Teamleiders en operationele managers die schaalbare, veilige en gemakkelijk bewerkbare organigrammen moeten maken die meegroeien met het bedrijf.

👀 Leuk weetje: De beroemde 'two-pizza teams'-regel van Amazon houdt in dat groepen klein genoeg moeten zijn om met twee pizza's te kunnen worden gevoed (~10 personen). Deze structuur bevordert autonomie en snelheid. Teamleden zijn van begin tot eind verantwoordelijk voor projecten en dragen hun werk niet over aan anderen.

2. ClickUp Ontmoet het team-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Presenteer uw team en bouw vertrouwen op met de ClickUp Meet the Team-sjabloon

Uw team vertegenwoordigt uw merk, uw cultuur en uw frontlinie. Met de ClickUp Meet the Team-sjabloon kunt u uw team introduceren met professionele biografieën, foto's en realtime updates, perfect voor zowel interne onboarding als openbare directories.

U kunt ook op elk moment eenvoudig afzonderlijke secties bewerken waarin de speciale vaardigheden en prestaties van elk teamlid worden benadrukt.

Deze sjabloon wordt ook geleverd met aangepaste statussen, aangepaste weergaven en aangepaste velden, die u allemaal helpen om de verbinding te leggen tussen uw teaminformatie en de rest van uw ClickUp-werkruimte.

🌻 Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Benadruk sleutelrollen, biografieën en specialiteiten met aangepaste velden en afbeeldingen

Houd informatie actueel met automatisch bijgewerkte gegevens en eenvoudige taaktoewijzing

Gebruik de weergaven Board, Table of Doc, afhankelijk van uw presentatiedoelen.

Bouw intern vertrouwen en externe geloofwaardigheid op met een gepolijste teampresentatie.

✨ Ideaal voor: HR-teams en people ops-leiders die hun organigrammen menselijker willen maken en tegelijkertijd de informatie actueel, nauwkeurig en gemakkelijk te delen willen houden.

📖 Lees ook: Beste softwaresystemen voor aangepaste klantendatabases

3. ClickUp-sjabloon voor teamfotodirectory

Gratis sjabloon downloaden Centraliseer de contactinformatie van uw team met de ClickUp-sjabloon voor teamfotogalerij.

Heeft u moeite om gezichten aan namen te koppelen tijdens vergaderingen of telefoongesprekken met clients? De ClickUp-sjabloon voor een fotodirectory van het team biedt u een visuele directory met namen, rollen, foto's en contactgegevens. Zo bent u er zeker van dat de informatie over uw team altijd overzichtelijk, doorzoekbaar en up-to-date is.

U kunt foto's ook eenvoudig ordenen in categorieën en mappen en individuele foto's vinden door te zoeken op trefwoorden en tag.

🌻 Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Gebruik tags en aangepaste velden om te groeperen op afdeling, functie of locatie.

Sla foto's in hoge resolutie met rolgegevens op één doorzoekbare plek op.

Exporteer of print eenvoudig directories voor intern gebruik, teammanagement en onboarding.

✨ Ideaal voor: Office managers, HR-teams en leidinggevenden die een up-to-date organigram willen met namen, gezichten en functies.

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is hoe het onze manier van werk als team echt heeft veranderd.

4. ClickUp-sjabloon voor teamcapaciteitenmatrix

Gratis sjabloon downloaden Breng de vaardigheden van uw team in kaart en identificeer groeikloven met de Capability Matrix Template.

De juiste mensen in de verkeerde rollen hebben, is een stille killer van productiviteit. De ClickUp Team Capability Matrix Template helpt u individuele sterke punten af te stemmen op teamdoelen door capaciteiten, vaardigheidsniveaus en opleidingsbehoeften in één matrix te visualiseren.

Met deze sjabloon kunt u individuele en teamdoelen afstemmen op uw organisatiedoelstellingen en kunt u de voortgang bijhouden om ervoor te zorgen dat iedereen goed presteert.

🌻 Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Houd individuele en team-brede vaardigheden bij met behulp van aanpasbare velden en weergaven.

Identificeer tekortkomingen in capaciteiten om informatie te verschaffen voor werving, ontwikkeling of resourceplanning.

Wijs taken en trainingsdoelen rechtstreeks vanuit de matrix toe om de prestaties te verbeteren.

Werk de voortgang in realtime bij en deel deze met teamleiders of leidinggevenden.

✨ Ideaal voor: HR- en L&D-teams die op competenties gebaseerde organigrammen opstellen om mensen af te stemmen op bedrijfsdoelen en de rol binnen het bedrijf te verduidelijken.

5. ClickUp-sjabloon voor werknemershandboek

Gratis sjabloon downloaden Breng het beleid en de verwachtingen van uw team op één lijn met de ClickUp-sjabloon voor het werknemershandboek.

Een goed gestructureerd organigram laat zien "hoe mensen bij elkaar passen", maar het handboek laat zien "hoe ze samenwerken". De ClickUp-sjabloon voor het werknemershandboek houdt alles, van onboardingdocumenten tot beleid en bedrijfswaarden, bij in één veilige, collaboratieve werkruimte.

Het helpt u ook om duidelijke richtlijnen voor onboarding en offboarding te communiceren en houdt al uw belangrijke documenten met betrekking tot werknemers op één plek bij.

🌻 Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Leg verwachtingen, cultuur, beleid en rol-specifieke richtlijnen vast.

Gebruik documenten, whiteboards en taakweergaven om bewerkingen eenvoudig en traceerbaar te maken.

Verminder verwarring met gecentraliseerde updates en duidelijke toegangsniveaus.

Bouw vertrouwen op met consistente, goed gestructureerde interne communicatie

✨ Ideaal voor: HR-teams en oprichters van start-ups die verwachtingen willen documenteren en een gemeenschappelijke cultuur willen creëren zonder gebruik te maken van onhandige pdf's of verspreide links.

👀 Leuk weetje: Conway's Law (1967) stelde vast dat "organisaties systemen ontwerpen die hun eigen communicatiestructuur weerspiegelen", waardoor complexe organisaties vaak gefragmenteerde systemen produceren.

6. ClickUp-sjabloon voor onboarding van nieuwe medewerkers

Gratis sjabloon downloaden Breng nieuwe medewerkers snel op de hoogte met de ClickUp-sjabloon voor de introductie van nieuwe medewerkers

Zelfs het beste organigram helpt niet als nieuwe medewerkers niet weten waar ze moeten beginnen. De ClickUp-sjabloon voor de introductie van nieuwe medewerkers zorgt ervoor dat elke medewerker met context, duidelijkheid en vertrouwen aan de slag kan.

Het is een beginnersvriendelijke sjabloon met vooraf ingestelde aangepaste velden zoals Taakeigenaar, Voltooiingspercentage en Onboardingfase, waarmee u nieuwe medewerkers onderweg kunt bijhouden.

🌻 Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Aangepaste onboardingstappen aan op basis van afdeling, rol of anciënniteit

Blijf de voortgang bij via checklist, tijdlijn en rolwerkstroom

Automatiseer updates, herinneringen en welkomst-taken om handmatige overhead te verminderen

Voeg gegevens zoals voordelen, belangrijke contactpersonen en toegang tot tools rechtstreeks in elke Taak in

✨ Ideaal voor: People Ops en wervingsmanagers die een consistente, efficiënte onboarding moeten bieden zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen.

💡 Pro-tip: Heb je moeite om het juiste ritme te vinden voor samenwerking op afstand? Gebruik een consistent vergaderritme om te voorkomen dat je organigram in stilte vervalt.

7. ClickUp-sjabloon voor bedrijfsprofiel

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer de bedrijfsstructuur en -doelen met de ClickUp-Overzicht-sjabloon

Wanneer uw organigram namen moet koppelen aan doelen, projecten en resultaten, is de ClickUp Company Overview Template een efficiënt hulpmiddel. Het gaat verder dan de basisstructuur en helpt teams te begrijpen hoe mensen, prioriteiten en prestaties elkaar kruisen binnen de organisatie.

Met deze sjabloon kunt u snel sleutelstatistieken bekijken, eenvoudig toegang krijgen tot details over uw team en bedrijf, en de communicatie tussen verschillende belanghebbenden vergemakkelijken.

🌻 Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Visualiseer afdelingen, projecten en belanghebbenden in één bewerkbaar dashboard

Benadruk sleutelbedrijfsstatistieken en eigendom om afstemming en besluitvorming te stimuleren

Bouw een schaalbare structuur waarmee iedereen op de hoogte blijft, van stagiaires tot leidinggevenden

Werk informatie eenvoudig bij, exporteer deze of deel deze met teams of externe partners

✨ Ideaal voor: Eigenaren en operationele leiders die organigrammsjablonen willen combineren met hoogwaardige bedrijfsinzichten in één toegankelijke hub.

8. ClickUp-sjabloon voor bedrijfscultuur

Gratis sjabloon downloaden Definieer en leef uw waarden met de ClickUp-sjabloon voor bedrijfscultuur

De cultuur vormt uw organigram net zo goed als titels. Met de ClickUp-sjabloon voor bedrijfscultuur kunnen teams gedeelde waarden definiëren, initiatieven op elkaar afstemmen en de gedragsnormen vastleggen die een goede samenwerking mogelijk maken.

Deze sjabloon helpt u ook bij het identificeren en prioriteren van initiatieven voor culturele groei en het afstemmen van uw team op het doel van uw bedrijf.

🌻 Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Maak een levend document met kernwaarden, doelen en teamverwachtingen

Houd initiatieven zoals DEI, welzijn of interne communicatie bij door de eigenaar en tijdlijn

Maak communicatie- en gedragskaders onderdeel van uw organigram

✨ Ideaal voor: Oprichters, mensen, teams en cultuurleiders die duidelijkheid willen scheppen over waarden, samenwerking en hoe teams samenwerken.

💡 Pro-tip: Het organiseren van teams in een grafiek is de eerste stap. Door ze effectief te beheren met tools voor delegeren, feedback en verantwoordelijkheid blijft uw structuur soepel functioneren.

Visualisatie van Miro, uitvoering van ClickUp: welke wint?

Goed denken vereist een visueel canvas, maar echte uitvoering vereist structuur.

Miro-sjablonen voor organigrammen zijn ideaal voor het in kaart brengen van teams, afdelingen en rapportagelijnen in een flexibele, collaboratieve lay-out. Ze helpen u mogelijkheden te schetsen, de structuur snel bij te werken en mensen zichtbaar te houden tijdens vergaderingen of planningssessies.

Toch moet een organigram zijn functie blijven vervullen. Goede organigrammen omarmen het ethos: ze evolueren, weerspiegelen relaties en ondersteunen autonomie.

Dat is waar ClickUp de leemtes opvult. Klaar om uw organigram van een tekening om te zetten in een strategie? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!