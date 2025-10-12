15 beste Asana-sjabloonopties voor websiteprojecten voor een vlekkeloze lancering

Elke dag worden er bijna 252.000 websites gemaakt. Dat zijn er ongeveer 10.500 per uur. En meer dan een kwart van alle bedrijven is nu online actief. Toch is de gemiddelde klikfrequentie in alle sectoren slechts 4,23% als het erom gaat mensen naar een website te lokken

Als u wilt dat de website van uw bedrijf bij de juiste zoekopdrachten wordt weergegeven, is het niet voldoende om deze alleen online te hebben. U moet deze organiseren en ondersteunen met hoogwaardige, doordachte content.

Een website is niet slechts één project, maar honderd kleine projecten die allemaal met elkaar verbonden zijn. Het kan overweldigend zijn om ze allemaal zelf bij te houden. Maar er is één systeem dat het u gemakkelijker kan maken: websitesjablonen.

In dit artikel bespreken we de verschillende Asana-websiteprojectsjablonen en andere handige sjablonen van ClickUp die je stap voor stap door het proces kunnen leiden.

Wat maakt een goede Asana-websiteprojectsjabloon?

Het bouwen van een website omvat veel verschillende onderdelen, en het helpt om alles op één plek te hebben. Een goede Asana-websiteprojectsjabloon maakt het gemakkelijker om te zien wat nog te doen is, wie het doet en wanneer elk onderdeel klaar moet zijn.

Een goed sjabloon voor websiteprojectplanning biedt de volgende voordelen:

Definieer duidelijke projectdoelen en -doelstellingen, schets wat de voltooide website moet bereiken en hoe het succes zal worden gemeten

Verdeel het werk in kleinere taken en fasen, voeg subtaak toe voor complexe items en groepeer ze logisch voor een betere organisatie

Stel een projecttijdlijn op met startdatum en einddatum, belangrijke mijlpalen en taakafhankelijkheid om alles op schema te houden

Stel een eenvoudig communicatieplan op waarin wordt beschreven hoe updates worden gedeeld, wie met belanghebbenden communiceert en hoe feedback wordt verwerkt

Houdt het budget bij, wijst middelen toe en bewaakt risico's, terwijl aangepaste velden worden gebruikt om details zoals fase, client, status en prioriteit vast te leggen, waardoor een transparante en efficiënte toewijzing van middelen van begin tot eind wordt gegarandeerd.

Websiteprojectsjablonen in één oogopslag

Hier is een overzichtstabel voor alle Asana- en ClickUp-websiteprojectsjablonen:

15 Asana-websiteprojectsjablonen

Toen Airbnb zijn vernieuwde website onthulde, was dat meer dan alleen een visuele opfrisbeurt. Dankzij de updates konden gasten gemakkelijker accommodaties vinden die bij hen pasten, en geïntegreerde functies zoals Airbnb Rooms boden reizigers nieuwe manieren om verbinding te maken.

Grote veranderingen zoals deze gebeuren niet van de ene op de andere dag. Ze vereisen een zorgvuldige planning, duidelijke tijdlijnen en nauwe samenwerking tussen teams. Dat is precies waar de juiste Asana-websiteprojectsjabloon kan helpen om het proces te stroomlijnen en het verschil te maken.

Om je te helpen datzelfde niveau van organisatie te bereiken, zijn hier 15 aangepaste sjablonen van Asana die je door elke fase kunnen begeleiden, van planning tot lancering.

1. Proces in kaart brengen sjabloon van Asana

via Asana

Als je het proces bij het lanceren of herontwerpen van een website niet duidelijk uiteenzet, kun je gemakkelijk stappen overslaan. Deze Asana-proceskaartsjabloon geeft je een volledige weergave van elke fase, van het eerste gesprek tot de definitieve checklist voor de livegang.

🌻 Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Hiermee kunt u de exacte werkstroom van uw project in kaart brengen, zien hoe elke taak een verbinding vormt met de volgende en mogelijke knelpunten opsporen voordat ze zich voordoen

Helpt u alle fases in de juiste volgorde te houden met afhankelijkheden, zodat het team synchroniseert en op schema blijft

Werk goed voor websiteprojecten die beginnen met onderzoek en contentplanning, overgaan naar ontwerp en ontwikkeling, en worden afgerond met testen en goedkeuring vóór de lanceringsdag

✨ Ideaal voor: teams die een duidelijk, stap-voor-stap weergave willen van hun websiteproject, van begin tot eind.

2. Strategische planningssjabloon van Asana

via Asana

Een succesvol websiteproject begint met een duidelijke strategie. Deze sjabloon voor strategische planning van Asana helpt je om je algemene visie in verbinding te brengen met de stappen die nodig zijn om deze te realiseren. Met deze sjabloon kun je de lancering van je website plannen of deze opnieuw ontwerpen, van planning tot oplevering.

🌻 Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Hiermee kunt u projectdoelen instellen, prioriteiten definiëren en zien hoe elke taak bijdraagt aan het grotere geheel van de lancering of herontwerp van uw website

Helpt u bij het organiseren van onderzoek, concurrentieanalyses, ontwerpmijlpalen en lanceringsactiviteiten in één gedeeld plan, zodat niets over het hoofd wordt gezien

Maakt het gemakkelijk om de voortgang bij te houden met aangepaste velden, deadlines en afhankelijkheden, terwijl u uw plan indien nodig kunt aanpassen om op target te blijven

✨ Ideaal voor: marketingteams die willen dat hun websiteproject een duidelijke strategie volgt, van concept tot voltooiing.

📖 Lees ook: De beste software voor taakbeheer om uw werkstroom te verbeteren

💜 Bonus: Het beheren van een websiteontwerp betekent jongleren met talloze bestanden, feedback en Taak op meerdere platforms. Wilt u dit moeiteloos maken? Zoek direct in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en al je verbonden apps, plus het internet, om elk bestand, document of bijlage te vinden dat je nodig hebt

Gebruik Talk to Text om vragen te stellen, projectaantekeningen te dicteren of uw werk met uw stem te besturen – handsfree, waar u ook bent

Vervang tientallen losstaande AI-tools zoals ChatGPT, Claude en Gemini door één enkele, contextuele oplossing die klaar is voor gebruik in uw onderneming Probeer ClickUp Brain MAX — de AI Super App die u echt begrijpt, omdat hij uw werk kent. Weg met de wildgroei aan AI-tools, gebruik uw stem om werk klaar te krijgen, documenten te maken, taken toe te wijzen aan teamleden en meer.

3. Sjabloon voor creatieve verzoeken door Asana

via Asana

Elke minuut die je besteedt aan organiseren, levert je een uur op.

Dat geldt vooral wanneer uw websiteproject afhankelijk is van creatieve middelen van verschillende mensen. Als u geen centrale methode hebt om deze verzoeken te beheren, kan dat leiden tot verwarring of vertragingen. Deze sjabloon voor creatieve verzoeken van Asana houdt alles georganiseerd en zorgt ervoor dat alles op schema blijft.

🌻 Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Centraliseer alle binnenkomende creatieve verzoeken, zoals banners voor de startpagina, blogillustraties of UI-elementen, zodat uw team ze op één plek kan bekijken en prioriteren

Zorgt ervoor dat elk verzoek de juiste details bevat, zoals bestandsformaten, specificaties voor de grootte of stijlgidsen, zodat het werk kan beginnen zonder heen en weer te moeten communiceren voor verduidelijking

Houdt de voortgang, deadlines en goedkeuringen bij, naast de creatieve assets zelf, zodat u de feedbackloop kort kunt houden en verrassingen op het laatste moment kunt voorkomen

✨ Ideaal voor: websitetim teams die regelmatig creatieve middelen aanvragen en beheren tijdens de ontwerp-, content- en marketingfasen.

4. Projecttijdlijnsjabloon van Asana

via Asana

Websiteprojecten bestaan vaak uit talrijke componenten, waardoor het een uitdaging is om gefocust te blijven op de volgende stappen. Veel managers zeggen dat de voortdurende veranderingen als gevolg van thuiswerk, wisselende teams of langdurig verlof het nog moeilijker maken om alles op koers te houden.

In feite geeft 85% toe dat ze zich vaak overweldigd voelen door het tempo waarin projecten verlopen en hoe dicht deadlines kunnen komen. Deze projecttijdlijn-sjabloon kan helpen om het proces wat rustiger te maken. 🌻 Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Structureert elke fase van uw websiteproject in volgorde, van het plannen van content en ontwerp tot ontwikkeling, testen en lancering, zodat iedereen weet wat de volgende stap is

Markeert belangrijke mijlpalen en laat zien hoe taken met elkaar in verbinding staan, waardoor vertragingen gemakkelijker te zien zijn voordat ze echte problemen worden

Houdt data, taak eigenaren en voortgang op één plek bij, zodat het hele team kan inzien hoe het project vordert

✨ Ideaal voor: websitetim teams die een duidelijk, gedeelde tijdlijn willen waarmee elke fase op schema blijft.

📮 ClickUp Insight: Het voortdurend schakelen tussen tools, e-mails en vergaderingen tast stilletjes de productiviteit van uw team aan. Uit ons onderzoek blijkt dat 42% van de verstoringen op de werkplek het gevolg is van deze wisselingen. Stel u voor dat u die onderbrekingen volledig zou kunnen elimineren. Met ClickUp bevinden uw werkstroom en gesprekken zich op één plek. Start en beheer taken vanuit chat, documenten, whiteboards en meer, terwijl AI alles in verbinding, doorzoekbaar en eenvoudig te beheren houdt.

5. Dagelijkse checklist-sjabloon van Asana

via Asana

In een druk websiteproject stapelen de kleine dingen zich snel op, maar het is belangrijk om effectief samen te werken om op schema te blijven. De ene dag bekijk je de layout van de startpagina, de volgende dag ben je op zoek naar ontbrekende productafbeeldingen of corrigeer je een kleine fout in de tekst voordat deze live gaat. Het zijn die kleine, alledaagse taken die stilletjes bepalen of het grotere plan op schema blijft.

Met deze Asana-sjabloon voor dagelijkse checklist kunt u alles op één plek verzamelen, zodat u alles kunt afwerken zonder te vergeten wat u nog moet doen.

🌻 Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Organiseer terugkerende taken zoals content-beoordelingen, feedback over ontwerpen en SEO-controles, zodat ze gemakkelijk te zien zijn en op tijd kunnen worden voltooid

Maakt het eenvoudig om dagelijkse verantwoordelijkheden toe te wijzen aan teamleden, deadlines in te stellen en de voortgang bij te houden terwijl het werk wordt klaar gemaakt

Helpt u te voorkomen dat kleine maar belangrijke stappen over het hoofd worden gezien, zodat niets de volgende fase van uw websiteproject vertraagt

✨ Ideaal voor: websitetams die een stabiel dagelijks ritme willen om het project vooruit te helpen.

6. Content-sjabloon van Asana

via Asana

Een website kan er prachtig uitzien, maar zonder de juiste content kan hij toch mislukken. De woorden, afbeeldingen en structuur moeten allemaal samenwerken om bezoekers te begeleiden en uw verhaal duidelijk te vertellen. Dat gebeurt niet zomaar.

Deze Asana-sjabloon voor contentstrategie helpt je orde te scheppen in het creatieve proces, zodat elk stukje content een doel en een plaats heeft.

🌻 Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Brengt al uw website-content-behoeften samen in één lijst, van homepage-teksten en productbeschrijvingen tot blogposts en afbeeldingsupdates

Maakt duidelijk wie verantwoordelijk is voor elk onderdeel van de content en zorgt ervoor dat iedereen in hetzelfde tempo blijft werken

Plan wanneer elke pagina of elk onderdeel klaar zal zijn, zodat alles op de lanceringsdag soepel verloopt

✨ Ideaal voor: websitetams die willen dat hun content doordacht, actueel en afgestemd is op de algemene visie.

🧠 Wist u dat: In 2012 sponsorde Red Bull Felix Baumgartners recordbrekende vrije val vanaf de rand van de ruimte en streamde het gebeurtenis live naar miljoenen mensen over de hele wereld. Deze adembenemende stunt belichaamde perfect de merkbelofte van Red Bull: "geeft je vleugels". Met vermelding van het feit dat het wereldwijd nieuws werd en dat het meer dan tien jaar later nog steeds wordt herinnerd als een van de meest gedurfde en succesvolle merkcontent-strategieën ooit uitgevoerd.

7. IT-verzoensaadmal sjabloon van Asana

via Asana

In een Reddit-thread over technische problemen die nooit worden opgelost vanwege een gebrek aan tijd, budget of eigendom, luidde een van de reacties simpelweg: "Al het bovenstaande." Het was niet als grap bedoeld, maar het is wel grappig hoe perfect dit de realiteit voor veel teams samenvat.

De Asana IT-aanvraagsjabloon biedt een platform voor het documenteren en oplossen van dergelijke problemen voordat ze escaleren.

🌻 Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Brengt alle IT-verzoeken samen in één overzichtelijke lijst, van gebroken links en trage pagina's tot ontbrekende integraties

Helpt het team te beslissen welke problemen eerst moeten worden afgehandeld, terwijl alle andere zaken die nog aandacht behoeven, worden bijgehouden

Toont de voortgang van elke oplossing, zodat iedereen weet wanneer deze is afgehandeld en het werk kan worden voortgezet

✨ Ideaal voor: IT- en tech-teams die ervoor willen zorgen dat elk technisch probleem op de website wordt opgemerkt, bijgehouden en opgelost.

📖 Lees ook: Hoe schrijf je een projectrapport?

8. Sjabloon voor bruikbaarheidstestplan door Asana

via Asana

Een website kan er strak en professioneel uitzien, maar je weet pas of hij goed werkt als echte mensen hem uitproberen. Usability-tests geven je dat inzicht en laten je voor de lancering zien wat intuïtief is en wat verwarrend.

Met deze Asana-sjabloon voor bruikbaarheidstests kunt u die sessies zo plannen dat ze soepel verlopen en u feedback krijgt die u daadwerkelijk kunt gebruiken.

🌻 Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Begeleidt u bij de instelling van duidelijke doelen, het kiezen van de juiste deelnemers en het voorbereiden van taken die het daadwerkelijke gebruik van de website weerspiegelen

Bewaar alle deelnemersgegevens, testscripts en aantekeningen op één plek, zodat er tussen sessies niets verloren gaat

Helpt u feedback om te zetten in duidelijke actiepunten, zodat verbeteringen worden doorgevoerd voordat de site live gaat

✨ Ideaal voor: websitetams die er zeker van willen zijn dat hun site gemakkelijk te navigeren en prettig in gebruik is.

9. Productontwikkelingssjabloon van Asana

via Asana

Het tot leven brengen van een nieuwe website verschilt niet zoveel van het creëren van een product. Er is het vonkje van een idee, het ontwerpwerk, het testen en uiteindelijk de lancering. Zonder een duidelijk proces kunnen er gemakkelijk stappen worden overgeslagen of kan het team het bijhouden verliezen van wat de volgende stap is.

Deze sjabloon voor productontwikkeling van Asana helpt je om het traject van de eerste brainstorm tot het moment dat de site live gaat soepel te laten verlopen.

🌻 Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Geeft een overzicht van elke fase van het project, van de eerste concepten en wireframes tot ontwikkeling, testen en lancering

Breng alle ontwerpbestanden, feedback en updates samen op één plek, zodat elk teamlid weet waar hij of zij moet zoeken

Houdt de voortgang en mijlpalen bij, zodat het hele team kan zien hoe ver het project is gevorderd

✨ Ideaal voor: websitetams die een gestructureerd, herhaalbaar proces willen om een site van idee tot lancering te brengen.

10. Sjabloon voor noodplan door Asana

via Asana

Geen voorbereiding is de grootste misdaad; vooraf voorbereid zijn op elke onvoorziene omstandigheid is de grootste deugd.

Websiteprojecten verlopen zelden precies zoals gepland. Een ontwikkelaar kan niet beschikbaar zijn, een plug-in kan stoppen met werken of een deadline kan plotseling verschuiven. Deze sjabloon voor noodplannen helpt je om je voor te bereiden op dergelijke momenten voordat ze zich voordoen. Het zorgt ervoor dat je een duidelijk back-up plan hebt, zodat het team snel kan reageren zonder momentum te verliezen, wat vooral belangrijk is voor het inwerken van nieuwe medewerkers.

🌻 Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Geeft een overzicht van mogelijke risico's en de stappen die moeten worden genomen als deze zich voordoen, van technische storingen tot last-minute wijzigingen in de content

Bewaar alle contactgegevens, back-upbestanden en alternatieve werkstroom op één plek, zodat ze gemakkelijk te vinden zijn wanneer dat nodig is

Zorg ervoor dat het hele team zijn rol in het back-upplan kent, zodat iedereen snel en zelfverzekerd kan handelen

✨ Ideaal voor: Tech-, beheerder- en marketingteams die voorbereid willen blijven en projecten soepel willen laten verlopen, zelfs als dingen niet gaan zoals verwacht.

11. Productbacklog-sjabloon van Asana

via Asana

Websiteteams verzamelen ideeën, oplossingen en verzoeken van overal. Zonder één centrale plek raken prioriteiten vervaagd en gaat goed werk verloren. De Product Backlog-sjabloon biedt een betrouwbare plek voor een stortvloed aan backlog-items en tickets. Op deze manier kan uw team een nieuw project of gestage voortdurende verbeteringen met duidelijkheid plannen.

🌻 Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Zet elk idee, elke oplossing en elk verzoek in één geprioriteerde lijst met eigenaren, startdata, deadlines en aangepaste velden, zodat teamleden precies weten wat ze vervolgens moeten doen

Groepeer aankomende werk voor de volgende release en koppel dit aan ontwerpen of documenten, zodat makers toegang hebben tot details en taken kunnen uitvoeren zonder naar bestanden te hoeven zoeken

Maak regelmatige evaluaties eenvoudig, verplaats items van ideeën naar gereed om te bouwen en houd de voortgang bij totdat elke taak is voltooid

✨ Ideaal voor: webteams die een gedeelde, eenvoudig te beheren backlog willen voor functies, bugs, SEO-updates en contentwijzigingen.

📖 Lees ook: Hoe u de voortgang van uw project effectief kunt bijhouden

12. Productieschemasjabloon van Asana

via Asana

Uit een onderzoek van McKinsey blijkt dat bedrijven met een duidelijke, gestructureerde roadmap 13% meer kans hebben om hun financiële doelen te behalen. In de productiewereld is die roadmap je planning. Het is de stille ruggengraat die de werkstroom laat lopen.

Met de productieschemasjabloon van Asana kun je al die verschillende onderdelen op een eenvoudige manier samenbrengen in één duidelijk plan. Je kunt zien waar elke bestelling zich bevindt, wanneer deze moet worden geleverd en wat er nodig is om dit te realiseren. Als er iets verandert, kun je snel aanpassingen doorvoeren en iedereen op de hoogte houden.

🌻 Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Breng het volledige traject in kaart, van de eerste bestelling tot de uiteindelijke levering, met duidelijke stappen en data

Houdt de voortgang bij, zodat u vertragingen vroegtijdig kunt signaleren en actie kunt ondernemen voordat ze groter worden

Zet als aantekening de materialen en hoeveelheden die je nodig hebt, zodat je nooit voor verrassingen komt te staan

Voer snel updates door wanneer abonnementen veranderen, zodat iedereen op dezelfde pagina blijft

✨ Ideaal voor: teams die een duidelijk, flexibel plan willen dat de productie soepeler en betrouwbaarder maakt.

13. Agile projectplansjabloon van Asana

via Asana

Soms begint een project met enthousiasme en een duidelijk plan, maar na verloop van tijd beginnen de details weg te glippen. Agile is juist voor deze momenten ontwikkeld door het werk op te splitsen in kleinere, beter beheersbare stappen, zodat de voortgang stabiel en doelgericht aanvoelt.

Deze Agile Project Plan Template van Asana neemt die aanpak over en geeft er structuur aan. Het wordt de plek waar je elke fase in kaart kunt brengen, de kleine overwinningen kunt bijhouden en ervoor kunt zorgen dat iedereen weet wat er daarna komt.

🌻 Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Breng uw sprints en taken in kaart in een visueel format dat iedereen kan volgen

Houdt de voortgang bij, zodat u kunt zien wat op schema ligt en wat aandacht nodig heeft

Maak aantekening van de afhankelijkheden, zodat geen enkele taak verder gaat zonder de juiste basis

Vier mijlpalen onderweg om het moreel hoog te houden

✨ Ideaal voor: Agile teams, projectmanagers en producteigenaren die een gestructureerde maar flexibele manier nodig hebben om sprints te plannen, voortgang bij te houden en teams tijdens elke fase van een project op één lijn te houden.

14. Capaciteit-sjabloon van Asana

via Asana

Soms vertragen projecten niet omdat het werk moeilijk is, maar omdat het team te weinig mensen heeft. Wanneer mensen meer taken hebben dan er uren in een dag zitten, worden deadlines niet gehaald, neemt de stress toe en gaat de kwaliteit van het werk achteruit. De uitdaging is om dit te weten voordat het gebeurt, zodat je vroegtijdig veranderingen kunt doorvoeren.

De capaciteitsplanningssjabloon van Asana maakt dat gemakkelijker. Deze sjabloon geeft u een duidelijk overzicht van de werklast van uw team, helpt u te zien waar de tijd krap is en begeleidt u bij het aanpassen van plannen, zodat niemand overweldigd raakt.

In plaats van te gissen, kunt u met vertrouwen beslissingen nemen over wie wat doet en wanneer, zodat projecten op schema worden bijgehouden zonder dat uw team uitgeput raakt.

🌻 Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Breng elke taak in kaart, samen met het aantal uren dat ervoor nodig is en wie deze taak gaat uitvoeren

Houdt de beschikbaarheid bij, zodat je kunt zien wanneer iemand zijn limiet bijna heeft bereikt

Aantekening van over- of ondercapaciteit, zodat u snel kunt bijsturen

Abonnementen worden in realtime bijgewerkt, zodat wijzigingen direct met het team worden gedeeld

✨ Ideaal voor: Projectleiders die werklasten realistisch willen plannen en teams in een stabiel, gezond tempo willen laten werken.

15. Projectschattingssjabloon van Asana

via Asana

uit onderzoek blijkt dat 81% van de IT-projecten in de publieke sector vertraging oploopt, tegenover 52% in de privésector. *Dit is een vriendelijke herinnering aan hoe snel dingen uit de hand kunnen lopen als we zonder duidelijk plan aan de slag gaan.

Een van de eerste vragen bij elk nieuw project is: "Hoeveel gaat het kosten?" Daarna volgen: "Hoe lang gaat het duren?" en "Wat hebben we nodig?" Zonder antwoorden op deze vragen kan het voelen alsof je beloftes doet in het duister.

De projectschattingssjabloon van Asana structureert die eerste gesprekken. Het helpt je bij het in kaart brengen van tijdschema's, budgetten en middelen, zodat iedereen weet wat hij kan verwachten voordat het werk begint.

🌻 Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Maak de toewijzing van middelen visueel door alles wat uw project nodig heeft in kaart te brengen, van mensen tot projectmanagementtools

Houdt geschatte kosten en uren bij, zodat budgetten realistisch blijven

Maak aantekeningen over de tijdlijnen voor elke taak, zodat je kunt zien wanneer het werk moet beginnen en eindigen

Updates in realtime, zodat wijzigingen direct met iedereen worden gedeeld

Bewaar alle details van de projecten op één plek, zodat niets over het hoofd wordt gezien

✨ Ideaal voor: teams die realistische budgetten, tijdlijnen en verwachtingen willen vaststellen voordat ze aan een project beginnen.

Limieten van Asana

Sommige van de meer geavanceerde functies waar ik op vertrouw, zoals het in kaart brengen van logische vertakkingen aan meerdere aangepaste velden, hebben nog steeds limieten waarvoor workarounds nodig zijn. Rapportage kost ook extra moeite als ik gedetailleerde, genuanceerde statistieken nodig heb zonder deze naar een spreadsheet te exporteren. Asana is ongelooflijk krachtig als het eenmaal is opgezet, maar het vergt wel veel planning vooraf en discipline om het volledig te benutten.

Deze recensie van G2 geeft goed weer wat Asana-gebruikers frustreert.

Hoewel Asana een geweldige bondgenoot kan zijn bij het plannen, brengt het ook een aantal uitdagingen met zich mee die het vermelden waard zijn:

Biedt een limiet aan flexibiliteit bij het maken van verbinding met bepaalde geavanceerde functies, wat kan leiden tot creatieve maar tijdrovende workarounds

Er zijn extra stappen nodig om gedetailleerde, aangepaste rapporten te genereren zonder gegevens elders te exporteren

Vereist een aanzienlijke initiële installatie om werkstroom aan te passen, wat het moment waarop het echte waarde toevoegt kan vertragen

Offline gebruikers hebben weinig opties, waardoor het minder praktisch is voor teams zonder constante verbinding

Sommige van de handigste functies, zoals geavanceerd werklastbeheer, zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen

Alternatieve Asana-sjablonen

Om een aantal van deze limieten te omzeilen, is het dus handig om projectplanningstools te verkennen die direct uit de doos iets meer flexibiliteit bieden.

Laten we de webproject-sjablonen van ClickUp eens nader bekijken en zien hoe ze je kunnen helpen slimmer te plannen, de voortgang gemakkelijker bij te houden en je team van begin tot eind op één lijn te synchroniseren.

1. ClickUp-sjabloon voor websiteprojectplan

Ontvang een gratis sjabloon Vorm zowel de eerste indruk als de blijvende ervaring met behulp van de ClickUp-sjabloon voor websiteprojecten

Digitaal marketingconsultant Leland Dieno zei ooit

Uw website is het centrum van uw digitale ecosysteem; net als bij een fysieke locatie is de ervaring zodra een klant binnenkomt net zo belangrijk als de indruk die hij van u heeft voordat hij binnenkomt

Dit benadrukt het belang van aanmaken in digitale marketing. Dit is precies waarom het aanmaken van de lancering of herontwerp van uw website niet iets is dat u aan het toeval overlaat.

Met de websiteprojectplansjabloon van ClickUp kunt u zowel de eerste indruk als de blijvende ervaring vormgeven door uw team door elke fase van het proces te begeleiden.

🌻 Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Breng elke fase van de lancering van uw website in kaart met een duidelijk tijdlijn

Verdeel grote doelen in kleinere, beheersbare taken voor uw team

Houd de voortgang bij met een ingebouwde checklist voor beoordeling en goedkeuring

✨ Ideaal voor: marketingteams, webontwerpers en projectmanagers die een gestructureerd plan willen voor een naadloze lancering van een website.

🎥 Bekijk: Hoe maak je een projectplan in ClickUp

2. ClickUp-sjabloon voor websiteontwerpprojectplan

Ontvang een gratis sjabloon Ga vol vertrouwen van concept naar voltooiing met de sjabloon voor websiteontwerpprojecten van ClickUp

onderzoek toont aan dat 43% van de organisaties geen duidelijke processen heeft om op basis van feedback van gebruikers beslissingen te nemen over UX en ontwerp*. Zonder structuur kunnen zelfs de meest getalenteerde teams er niet in slagen een website te maken die echt een verbinding vormt met de bezoekers.

Met de ClickUp-sjabloon voor websiteontwerpprojecten kunt u uw creatieve visie omzetten in een gestructureerd, uitvoerbaar plan, zodat uw team zich kan concentreren op het ontwerpen van een ervaring die is afgestemd op uw doelgroep.

🌻 Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Plan elke fase van het ontwerpproces, van het eerste ontwerp tot de uiteindelijke oplevering

Verdeel elke taak in kleinere, uitvoerbare stappen om het delegeren te vergemakkelijken

Blijf op schema door voortgang bij te houden en ontwerpmijlpalen prioriteer

✨ Ideaal voor: UX-ontwerpers, creatieve teams en marketingmanagers die een duidelijk, gebruiker-gerichte websiteontwerpplan willen.

3. ClickUp-sjabloon voor webdesign

Ontvang een gratis sjabloon Ervaar een gestructureerde ruimte om elk detail in kaart te brengen met de ClickUp-sjabloon voor webdesign

Mooie websites hebben een bepaalde aantrekkingskracht. Ze hebben niet alleen een functie, maar trekken ook mensen aan, nodigen hen uit om wat langer te blijven, wat dieper te klikken en vaker terug te komen. Die balans tussen bruikbaarheid en visuele aantrekkingskracht is geen toeval.

De ClickUp-sjabloon voor webdesign biedt u een duidelijk kader voor het plannen van elk detail, zodat uw team een website kan maken die er net zo mooi uitziet als hij werkt.

🌻 Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Plan elke fase van het ontwerpproces, van wireframes tot lancering

Organiseer taken, ontwerp assets en feedback in één centrale hub

Blijf de voortgang bij met aanpasbare weergaven die prioriteiten duidelijk houden

✨ Ideaal voor: ontwerpteams, bureaus en eigenaren die het webontwerpproces willen stroomlijnen zonder aan creativiteit in te boeten.

4. ClickUp-sjabloon voor websiteontwikkeling

Ontvang een gratis sjabloon Organiseer elke fase zodat uw team efficiënt kan werken met behulp van de ClickUp-sjabloon voor websiteontwikkeling

Aww w ards functioneert elk jaar als een van de mooiste en meest doordachte websites. De makers blijven trouw aan een thema, maar experimenteren ook met nieuwe artistieke elementen. Maar het werk houdt niet op bij het ontwerp. Nadat de visuals zijn goedgekeurd, volgen nog het code, testen en implementeren, die elk hun eigen uitdagingen met zich meebrengen.

Om ervoor te zorgen dat de ene fase de andere niet in gevaar brengt, is een duidelijk, georganiseerd plan essentieel. Met de ClickUp-sjabloon voor websiteontwikkeling kunt u elke fase, van concept tot lancering, gemakkelijker bijhouden.

🌻 Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Houd taken, deadlines en belanghebbenden bij

Visualiseer de voortgang en zorg dat het team op één lijn blijft

Organiseer middelen voor een betere ontwikkelingsefficiëntie

✨ Ideaal voor: webontwikkeling-teams, bureaus en bedrijven die end-to-end websitebouw beheren.

🧠 Wist u dat: enkele van de meest geprezen websites van dit jaar zowel werken van kunst als functioneel gereedschap zijn? Gufram.it, bekroond door Awwwards, trekt bezoekers aan met opvallende beelden, intuïtieve navigatie en speelse interacties die de persoonlijkheid van het merk weerspiegelen. Ook DavidLangarica.dev wordt geprezen om zijn vloeiende animaties en doordachte ontwerp.

5. ClickUp-sjabloon voor projecttracker

Ontvang een gratis sjabloon Geniet van een zekere mate van controle, zodat u zich kunt concentreren op het behalen van resultaten met de ClickUp Project Tracker-sjabloon

Het geeft een zekere opluchting om naar je projectlijst te kijken en precies te weten wat op schema ligt en wat aandacht nodig heeft. Geen hectisch zoeken in oude e-mails. Geen gissen naar welke deadline er weer aankomt. Gewoon een duidelijk, georganiseerd weergave van alle bewegende delen.

Dat is precies wat de ClickUp Project Tracker Template je biedt: een manier om je volledige werklast op één plek te bekijken en dingen zonder stress in gang te houden.

🌻 Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Breng tijdlijnen in kaart om de voortgang van elk project te visualiseren

Blijf op de hoogte van taken en mijlpalen met realtime updates

Organiseer projecten op basis van prioriteit, toegewezen persoon of categorie

Identificeer potentiële knelpunten voordat ze problemen worden

Bewaar alle projectinformatie op één gedeelde ruimte voor een soepele samenwerking

✨ Ideaal voor: Teams die meerdere projecten beheren en behoefte hebben aan duidelijkheid, verantwoordelijkheid en betere coördinatie.

6. ClickUp Agile projectmanagement sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Kanban-borden, sprints of een combinatie van beide: met de ClickUp Agile Projectmanagement Template beschik je over tools om agile te werken

Agile is niet langer alleen voor softwareteams. Onderzoek toont aan dat 47% van de organisaties die agile gebruiken, tijdige levering als een sleutelmaatstaf voor succes beschouwen, terwijl iets minder organisaties beoordelen of het project de oorspronkelijke bedrijfsdoelen heeft gehaald.

De ClickUp Agile Projectmanagement Template helpt je om diezelfde duidelijkheid in je werk te brengen, zodat prioriteiten duidelijk zijn, taken uitvoerbaar zijn en de voortgang voor iedereen zichtbaar is.

🌻 Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Vereenvoudig binnenkomende verzoeken tot een overzichtelijke backlog

Prioriteer taken op basis van urgentie en waarde

Organiseer werk in boards of sprints voor een betere focus

Voer retrospectieven uit om successen en verbeterpunten te identificeren

Houd het team op één lijn met transparante voortgang bijhouden

✨ Ideaal voor: Niet-softwareteams die op zoek zijn naar eenvoudige agile werkwijzen.

📖 Lees ook: Gratis projectmanagementsjablonen voor alle soorten projecten

7. ClickUp Voorbeeldsjabloon voor projectplan

Ontvang een gratis sjabloon Ervaar een duidelijk startpunt voor uw werk met behulp van de ClickUp-sjabloon voor een voorbeeldprojectplan

Het opstellen van een efficiënt project kost tijd en zorgvuldige afwegingen, maar zonder een dergelijk project kunnen projecten snel hun focus verliezen. Van het coördineren van taken tot het stellen van realistische deadlines: een gestructureerd plan zorgt ervoor dat iedereen op één lijn zit en naar hetzelfde doel werkt.

De ClickUp-sjabloon voor een voorbeeldprojectplan biedt u een aanpasbaar kader, zodat u toegang hebt tot verschillende tools om uw werk te organiseren, de voortgang bij te houden en uw team van begin tot eind op het juiste pad te houden.

🌻 Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Maak gedetailleerde tijdlijnen die elke mijlpaal weergeven

Organiseer taken zodat de verantwoordelijkheden voor iedereen duidelijk zijn

Houd de voortgang bij ten opzichte van de doelen om op schema te blijven

Identificeer taakafhankelijke afhankelijkheden om knelpunten te voorkomen

Deel plannen met belanghebbenden om hen op de hoogte te houden

✨ Ideaal voor: teams die een duidelijk, kant-en-klaar plan willen voor succesvol project

👀 Leuk weetje: De eerste afbeelding die ooit op het internet werd geplaatst, was geen baanbrekend wetenschappelijk diagram of een foto van een belangrijk historisch moment. In plaats daarvan koos Tim Berners-Lee er in 1992 voor om een eigenzinnige promotiefoto te plaatsen van "Les Horribles Cernettes", een parodiepopband bestaande uit CERN-medewerkers die humoristische liedjes zongen over natuurkunde en het leven in het laboratorium.

8. ClickUp-sjabloon voor het plannen van een project

Ontvang een gratis sjabloon Bespaar tijd en moeite met een kant-en-klaar raamwerk via de ClickUp-sjabloon voor het plannen van een project

Voordat je aan een nieuw project begint, is het de moeite waard om jezelf één simpele vraag te stellen: hebben we de juiste ondersteuning om dit te realiseren? Onderzoek toont aan dat 62% van de succesvolle initiatieven werd gesteund door sponsors

Met het juiste planningsproces weet u precies wat u nodig hebt, wie erbij betrokken is en hoe u iedereen op weg kunt helpen naar succes. Daar komt de ClickUp-sjabloon voor projectplanning om de hoek kijken, waarmee u grote ideeën kunt omzetten in goed gestructureerde plannen die uw team met vertrouwen kan uitvoeren.

🌻 Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Begrijp hoe projectplanning werkt en vorm een plan dat aan uw behoeften voldoet

Organiseer taken in fasen en geef prioriteit aan activiteiten met een grote impact voor meer efficiëntie

Stem teamleden af op rollen en verantwoordelijkheden die hen in staat stellen om succesvol te zijn

✨ Ideaal voor: projectmanagers en teamleiders die een duidelijk, uitvoerbaar plan willen om projecten van begin tot eind te begeleiden.

9. ClickUp-sjabloon voor projectuitvoeringsplan

Ontvang een gratis sjabloon Blijf de voortgang bijhouden en pas plannen aan wanneer prioriteiten verschuiven met behulp van de ClickUp-sjabloon voor projectuitvoering

Zelfs de beste ideeën kunnen vastlopen zonder een solide uitvoeringsplan. Als de planningsfase eenmaal voorbij is, is de echte uitdaging ervoor te zorgen dat elke taak op tijd vordert, risico's worden beheerd en het team in sync blijft.

De ClickUp-sjabloon voor projectuitvoeringsplannen biedt een kader om uw team door elke stap te begeleiden.

🌻 Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Zorg ervoor dat elke taak op tijd en binnen het budget wordt voltooid

Signaleer risico's of problemen vroeg genoeg om actie te ondernemen

Stel verwachtingen vast voor zowel teamleden als belanghebbenden

Houd de voortgang bij en breng indien nodig updates aan

✨ Ideaal voor: teams die een gestructureerde aanpak nodig hebben om projectplannen om te zetten in concrete resultaten.

🤝 Vriendelijke tip: Als het gaat om het monitoren van de voortgang, hebben projectmanagers vaak een 360-gradenweergave nodig van elke statistiek en hoe deze aansluit bij de bedrijfsdoelen. ClickUp Dashboard maakt dit ongelooflijk eenvoudig. Hier is een video-gids over hoe het werkt:

10. ClickUp-sjabloon voor projectimplementatieplan

Ontvang gratis sjablonen Vergemakkelijk de communicatie tussen belanghebbenden met behulp van de ClickUp-sjabloon voor projectimplementatieplannen

Winston Churchill zei ooit

Succes is niet definitief, mislukking is niet fataal: het is de moed om door te gaan die telt.

De mentaliteit vormt de kern van een uitstekende projectimplementatie. Een goed opgezette implementatie legt vast wat er moet gebeuren, wanneer en wie daarvoor verantwoordelijk is, zodat uw team zonder verwarring of vertragingen van visie naar realiteit kan gaan.

Met de ClickUp-sjabloon voor projectimplementatieplannen kunt u:

Maak een stappenplan met daarin de omvang, tijdlijnen en te leveren resultaten

Visualiseer taken, deadlines en afhankelijkheden op één overzichtelijke plek

Blijf de voortgang bijhouden en pas middelen aan voor een soepelere uitvoering

✨ Ideaal voor: teams die nieuwe projecten lanceren of bestaande projecten verbeteren.

📖 Lees ook: Hoe maak je een checklist voor het lanceren van een website

11. ClickUp-sjabloon voor projecttijdlijn op whiteboard

Ontvang een gratis sjabloon Signaleer vertragingen voordat ze echte problemen worden met behulp van ClickUp's Project Timeline Whiteboard Sjabloon

Deadlines hebben de neiging om je te verrassen. Het ene moment heb je alles onder controle, en het volgende moment ben je druk bezig om uit te zoeken wat er wanneer moet gebeuren. Een duidelijk omschreven tijdlijn kan de communicatie aanzienlijk verbeteren, waardoor iedereen inzicht krijgt in de huidige status en toekomstige plannen.

De ClickUp Project Tijdlijn Whiteboard Sjabloon is een eenvoudige, visuele manier om ervoor te zorgen dat uw team altijd weet wat de volgende stap is.

🌻 Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Zet uw hele project uiteen in één gedeelde weergave

Voeg taken, tijdlijnen en prioriteiten toe op een manier die voor uw team werkt

Houd de voortgang bij en breng wijzigingen aan wanneer plannen veranderen

✨ Ideaal voor: projectmanagers, teamleiders en operationele professionals die een duidelijke, visuele manier nodig hebben om deadlines in kaart te brengen, voortgang bij te houden en projecten op schema te houden.

12. ClickUp-sjabloon voor projectresultaten

Ontvang een gratis sjabloon Krijg een duidelijk beeld van wat er moet worden opgeleverd, wanneer het moet worden opgeleverd en wie ervoor zorgt met ClickUp's sjabloon voor projectresultaten

Ik denk dat zelfs nachtenlang doorwerken me niet zal helpen om de vergadering te halen. Ik zal weer tekortschieten. Ik blijf maar denken dat ik binnenkort zeker ontslagen zal worden. Ik leef gewoon op geleende tijd. Wat is jouw ervaring met deadlines? Hoe schat je in hoe lang het duurt om een functie af te ronden?

Deze opmerking van een gestresste Reddit-gebruiker is iets waar veel projectmanagers en teamleden zich in kunnen vinden. Deadlines kunnen onhaalbaar lijken wanneer de verwachtingen niet duidelijk zijn en de te leveren resultaten steeds veranderen.

Dat is waar een duidelijk plan voor de te leveren resultaten alles kan veranderen. De ClickUp-sjabloon voor te leveren projectresultaten helpt uw team om chaos op het laatste moment te voorkomen.

🌻 Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Breng alle deliverables in kaart in één overzichtelijke ruimte

Wijs duidelijke eigenaren en deadlines toe aan elk item

Blijf de voortgang bij zodat niets onopgemerkt blijft

✨ Ideaal voor: Project- en operationsmanagers die controle willen houden over deadlines, verantwoordelijkheden en resultaten.

13. ClickUp-projectplanningssjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Blijf gefocust met behulp van een georganiseerd plan via de ClickUp-projectplanningssjabloon

Sommige projecten kunnen overweldigend en complex zijn. Hoewel je een duidelijk doel voor ogen hebt, kunnen de chaos van deadlines, middelen en teamcommunicatie je gemakkelijk overweldigen.

De ClickUp Project Planner Template biedt een raamwerk voor een waterdicht projectplan. Of je nu een productlancering in kaart brengt of de volgende Sprint van je team opzet, het helpt je om je prioriteiten op een rijtje te houden.

🌻 Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Bewaar alle plannen, taken en deadlines op één overzichtelijke plek

Bekijk de voortgang direct met visuele borden en tijdlijnen

Breng mensen en middelen op één lijn, zodat u op tijd kunt leveren zonder chaos

✨ Ideaal voor: teams en projectmanagers die een duidelijk, georganiseerd plan willen waarmee iedereen dezelfde kant op blijft gaan.

14. ClickUp-sjabloon voor projectmanagementplan op hoog niveau

Ontvang een gratis sjabloon Organiseer deadlines en mijlpalen voor elke fase met behulp van de ClickUp High Level Projectmanagement Plan Sjabloon

Volgens een enquête van het Project Management Institute is 64% van de goed presterende projectteams van mening dat projectmanagement volwassenheid de sleutel tot hun succes is.

Een plan op hoog niveau, zoals de ClickUp High Level Projectmanagement Plan Template, zorgt ervoor dat iedereen begrijpt waar ze naartoe gaan en waarom. Of je project nu twee weken of twee jaar duurt, met een dergelijk plan kun je ervoor zorgen dat iedereen dezelfde kant op blijft gaan.

🌻 Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Stel het volledige project op een voor iedereen begrijpelijke manier op, met mijlpalen, deadlines en sleutel stappen allemaal op één plek

Verdeel het werk in duidelijke fasen, zodat het gemakkelijker wordt om tijd te beheren, verantwoordelijkheden toe te wijzen en vooruitgang te boeken

Deel doelen en verwachtingen, zodat uw team zeker weet wat er nog te doen is en wanneer dat klaar moet zijn

✨ Ideaal voor: Projectleiders en managers die projecten op schema willen bijhouden en teams soepel willen laten samenwerken.

15. ClickUp-sjabloon voor projectmanagement

Ontvang een gratis sjabloon Verander uw wirwar van updates in gestage, zichtbare voortgang met behulp van ClickUp's projectmanagementsjabloon

Stel je voor dat je leiding geeft aan een groot bedrijfsbreed initiatief. Marketing wacht op het ontwerp, ontwerp wacht op het product en het product wacht op definitieve goedkeuring van het management. De deadlines komen steeds dichterbij, je inbox loopt over en elke update lijkt wel in een andere chatthread of spreadsheet verstopt te zitten.

De ClickUp-sjabloon voor projectmanagement brengt al die bewegende delen samen in één gedeelde ruimte, zodat je daadwerkelijk kunt zien hoe de zaken ervoor staan.

🌻 Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Bewaar alle taken, deadlines en updates op één plek, zodat niets over het hoofd wordt gezien

Geef teams de zichtbaarheid die ze nodig hebben om in synchronisatie te werken in plaats van in silo's

Blijf de voortgang binnen verschillende afdelingen bijhouden zonder eindeloze statusvergaderingen

✨ Ideaal voor: Project-, programma- en portfolio managers die meerdere teams coördineren bij complexe initiatieven.

Rond uw projecten gemakkelijk af met ClickUp-sjablonen

Elk project heeft zijn uitdagingen, maar met de juiste tools wordt het traject een stuk minder zwaar. Sjablonen zijn als een vriendelijke gids die je helpt de volgende stap duidelijk te zien en je team het vertrouwen geeft om door te gaan.

ClickUp brengt al die begeleiding samen op één plek, zodat uw ideeën, taken en tijdlijnen bij elkaar blijven in plaats van verspreid over verschillende hoeken. Het is een ruimte waar plannen lichter aanvoelen en voortgang gemakkelijker te volgen is.

Als je benieuwd bent hoe eenvoudig je werk kan zijn, kun je je aanmelden bij ClickUp en vandaag nog aan de slag gaan. Soms is het juiste startpunt alles wat je nodig hebt.